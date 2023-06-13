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Тур: 1.
Вануату
FIFA #164
 
Позже
Монголия
FIFA #183
Прогнозы 65
Вануату 27.7% (18)
X 30.8% (20)
Монголия 41.5% (27)
Все прогнозы

Результаты последних матчей

Вануату
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Вануату - Индия 0:1 Ливан - Вануату 3:1 Фиджи - Вануату 1:2 Вануату - Самоа 11:0
Индонезия - Вануату 6:0 Фиджи - Вануату 0:0 Соломоновы острова - Вануату 2:3 Тувалу - Вануату 0:10 Вануату - Фиджи 1:1 Вануату - Тонга 5:0 Новая Каледония - Вануату 1:2 Вануату - Эстония 0:1 Фиджи - Вануату 2:3 Вануату - Новая Зеландия 0:5 Вануату - Соломоновы острова 0:1 Вануату - Новая Каледония 2:1 Вануату - Фиджи 2:1 Вануату - Фиджи 1:1 Вануату - Таити 1:4 Самоа - Вануату 0:5
Монголия
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Монголия - Ливан 0:0 Индия - Монголия 2:0 Грузия - Монголия 6:1 Йемен - Монголия 0:2
Монголия - Филиппины 0:1 Палестина - Монголия 1:0 Бангладеш - Монголия 0:0 Лаос - Монголия 1:0 Кыргызстан - Монголия 0:1 Монголия - Япония 0:14 Таджикистан - Монголия 3:0 Мьянма - Монголия 1:0 Камбоджа - Монголия 1:1 Монголия - Кыргызстан 1:2 Япония - Монголия 6:0 Монголия - Таджикистан 0:1 Монголия - Мьянма 1:0 Бруней - Монголия 2:1 Монголия - Бруней 2:0 Монголия - Гонконг 1:5
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вануату - Монголия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 июня 2023, осталось 2 дня 11 часов.



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  • 46 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 65
    Вануату 27.7% (18)
    X 30.8% (20)
    Монголия 41.5% (27)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Вануату - Монголия онлайн

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    Прогнозы на матч Вануату - Монголия

    Исход игры
    Вануату
    28.1% (18)
    Ничья
    29.7% (19)
    Монголия
    42.2% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.98% (17)
    Меньше
    73.02% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    49.21% (31)
    Нет
    50.79% (32)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    23.4% (15)
    1:0 Вануату
    21.9% (14)
    0:1 Монголия
    15.6% (10)
    1:2 Монголия
    14.1% (9)
    0:2 Монголия
    6.3% (4)
    0:0 Ничья
    4.7% (3)
    3:1 Вануату
    3.1% (2)
    2:1 Вануату
    3.1% (2)
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