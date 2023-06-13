Тур: 1.
Результаты последних матчей
Вануату
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Вануату - Индия 0:1 Ливан - Вануату 3:1 Фиджи - Вануату 1:2 Вануату - Самоа 11:0
Индонезия - Вануату 6:0 Фиджи - Вануату 0:0 Соломоновы острова - Вануату 2:3 Тувалу - Вануату 0:10 Вануату - Фиджи 1:1 Вануату - Тонга 5:0 Новая Каледония - Вануату 1:2 Вануату - Эстония 0:1 Фиджи - Вануату 2:3 Вануату - Новая Зеландия 0:5 Вануату - Соломоновы острова 0:1 Вануату - Новая Каледония 2:1 Вануату - Фиджи 2:1 Вануату - Фиджи 1:1 Вануату - Таити 1:4 Самоа - Вануату 0:5
Монголия
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Монголия - Ливан 0:0 Индия - Монголия 2:0 Грузия - Монголия 6:1 Йемен - Монголия 0:2
Монголия - Филиппины 0:1 Палестина - Монголия 1:0 Бангладеш - Монголия 0:0 Лаос - Монголия 1:0 Кыргызстан - Монголия 0:1 Монголия - Япония 0:14 Таджикистан - Монголия 3:0 Мьянма - Монголия 1:0 Камбоджа - Монголия 1:1 Монголия - Кыргызстан 1:2 Япония - Монголия 6:0 Монголия - Таджикистан 0:1 Монголия - Мьянма 1:0 Бруней - Монголия 2:1 Монголия - Бруней 2:0 Монголия - Гонконг 1:5
Прогнозы на матч Вануату - Монголия
Исход игры
Вануату
28.1% (18)
Ничья
29.7% (19)
Монголия
42.2% (27)
Тотал 2.5
Больше
26.98% (17)
Меньше
73.02% (46)
Обе команды забьют
Да
49.21% (31)
Нет
50.79% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
23.4% (15)
1:0 Вануату
21.9% (14)
0:1 Монголия
15.6% (10)
1:2 Монголия
14.1% (9)
0:2 Монголия
6.3% (4)
0:0 Ничья
4.7% (3)
3:1 Вануату
3.1% (2)
2:1 Вануату
3.1% (2)
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