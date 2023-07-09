Тур: 14.
0:0
Конец матча
0'
31' Желтая карточкаВитиньо Витор
39' Желтая карточкаПауло Маркос
66' Желтая карточкаNathan Mendes
90' Желтая карточкаКапишаба Жуниньо
90'+6
Ход матча
20'
31'
39'
66'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
19
Саша
Эдуардо
93
Жандрей
36
Patryck
32
Пауло
Маркос
22
David
VI
31
Жуан
Бланко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Саша ЭдуардоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
4 NatanЗащитник
- Защитник
-
34 Уртадо ХосеЗащитник
-
36 Кандидо ЛуанЗащитник
-
22 ГуставиньоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Борбас ТиагоНападающий
-
45 Werik
-
Главный тренер: Кайшинья Педру
- Основной состав
-
93 ЖандрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
36 PatryckЗащитник
- Полузащитник
-
32 Пауло МаркосПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 David VIНападающий
-
31 Жуан БланкоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
34 Rai Ramos
-
29 Pablo Maia
-
-
-
-
23 Рафаэл Пирес
-
-
8 Luan5
-
Главный тренер: Dorival Junior
История личных встреч
Ред Булл Брагантино
Сан-Паулу
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
24 матча
37.5%
12.5%
50%
9 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
16.7%
41.7%
41.6%
4 победы 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
29.2%
29.2%
41.6%
7 побед 7 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
11
Голов в среднем за матч
1.46
1
Среднее время на гол
61
90
Всего голов
22
26
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
41
37
Голов в среднем за матч
1.71
1.54
Тотал матчей
2.5
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
52
58
Бомбардиры внутри турнира
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саша Эдуардо
|6
|0.43
|Борбас Тиаго
|4
|0.29
|Капишаба Жуниньо
|2
|0.14
|Henry Mosquera
|2
|0.14
|Helio Junio
|2
|0.14
|Фернандес Матеус
|1
|0.07
|Брунинью Филипе
|1
|0.07
|Витиньо Витор V
|1
|0.07
|Сантос Эдуардо
|1
|0.07
|Алеррандро
|1
|0.07
|Винисиос Маркос
|1
|0.07
|Эвангелиста Лукас
|0
|0
|Рамирес Эрик II
|0
|0
|Силва Адерлан
|0
|0
|Видхаупер Патрик Луан
|0
|0
Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лусиано Невес
|4
|0.29
|Кальери Хонатан
|4
|0.29
|Пауло Маркос
|2
|0.14
|Pablo Maia
|2
|0.14
|David VI
|1
|0.07
|Michel Araujo
|1
|0.07
|Жуан Бланко
|1
|0.07
|Невес Габриэль
|1
|0.07
|Rodrigo Nestor
|1
|0.07
|Lucas Beraldo
|1
|0.07
|Alisson II
|0
|0
|Caio Paulista
|0
|0
|Wellington Rato
|0
|0
|Рафинья Марсио
|0
|0
Карточки
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Швенгбер Клейтон
|4
|1
|Да Силва Джадсом
|5
|0
|Капишаба Жуниньо
|4
|0
|Витиньо Витор V
|4
|0
|Фернандес Матеус
|3
|0
|Борбас Тиаго
|3
|0
|Саша Эдуардо
|2
|0
|Сантос Эдуардо
|2
|0
|Helio Junio
|2
|0
|Силва Адерлан
|0
|1
|Рамирес Эрик II
|1
|0
|Эвангелиста Лукас
|1
|0
|Алеррандро
|1
|0
|Leonardo Realpe
|1
|0
|Lucas Azevedo
|1
|0
|Видхаупер Патрик Луан
|1
|0
|Винисиос Маркос
|1
|0
|Henry Mosquera
|1
|0
Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Невес Габриэль
|4
|0
|Rodrigo Nestor
|2
|1
|Pablo Maia
|2
|1
|Рафинья Марсио
|2
|0
|Пауло Маркос
|2
|0
|Кальери Хонатан
|2
|0
|David VI
|2
|0
|Лусиано Невес
|2
|0
|Patryck
|2
|0
|Caio Paulista
|2
|0
|Alan Franco1
|2
|0
|Rai Ramos
|2
|0
|Wellington Rato
|2
|0
|Rodrigo Huendra
|2
|0
|Мендес Джегсон
|1
|0
|Alisson II
|1
|0
|Michel Araujo
|1
|0
|Lucas Beraldo
|1
|0
|Nathan Mendes
|1
|0
|Dorival Junior
|1
|0
Результаты матчей
Ред Булл Брагантино
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сан-Паулу
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
0% (0)
86% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
2
5
Ред Булл Брагантино
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Сан-Паулу
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
7
14
Ред Булл Брагантино
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Сан-Паулу
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
9
19
Голы по времени матча
Забито
14
5
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
1
7%
2
40%
1-15
1
7%
2
40%
16-30
5
36%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
1
20%
76-90
Пропущено
6
6
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
33%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
17%
76-90
Забито
8
14
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
3
21%
16-30
1
13%
2
14%
31-45
2
25%
2
14%
46-60
1
13%
1
7%
61-75
2
25%
6
43%
76-90
Пропущено
8
6
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
13%
2
33%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
22
19
10 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
2 Не забивали 3
2
9%
2
11%
1-15
2
9%
5
26%
16-30
6
27%
2
11%
31-45
4
18%
2
11%
46-60
3
14%
1
5%
61-75
5
23%
7
37%
76-90
Пропущено
14
12
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
3
21%
4
33%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
2
14%
4
33%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
2
14%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Коринтианс - Ред Булл Брагантино 0:1 Ред Булл Брагантино - Такуари 7:1 Ред Булл Брагантино - Гойяс 2:0 Ред Булл Брагантино - Фламенго 4:0
Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Ред Булл Брагантино 1:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Сантос 2:0 Ориенте Петролеро - Ред Булл Брагантино 0:4 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 2:2 Гремио - Ред Булл Брагантино 3:3 Ред Булл Брагантино - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Ред Булл Брагантино - Крузейро 0:3 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Ориенте Петролеро 5:0 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Такуари - Ред Булл Брагантино 1:4 Крузейро - Ред Булл Брагантино 3:2
Сан-Паулу
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Флуминенсе 1:0 Сан-Паулу - Тигре 2:0 Крузейро - Сан-Паулу 1:0
Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Сан-Паулу - Депортес Толима 5:0 Гремио - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Спорт Ресифи 1:3 Сан-Паулу - Гойяс 2:1 Академия Пуэрто Кабельо - Сан-Паулу 0:2 Сан-Паулу - Васко да Гама 4:2 Спорт Ресифи - Сан-Паулу 0:2 Коринтианс - Сан-Паулу 1:1 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Депортес Толима - Сан-Паулу 0:0 Коритиба Парана - Сан-Паулу 1:1 Итуано - Сан-Паулу 0:1 Сан-Паулу - Америка Минейро 3:0
Результаты матчей
Ред Булл Брагантино
Сан-Паулу
Точный счет
2:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
5 раз 63%
0
2 раза 25%
4
1 раз 13%
2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 83%
3
1 раз 17%
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Ред Булл Брагантино
Сан-Паулу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
61
62
52
17
25
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
15
Больше Меньше
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
104
77
59
212
212
113
113
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|10 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|7 (2)
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|6 (2)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|6 (2)
|Коринтианс
|Роджер
|6
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 8
|Гойяс
|Магиньо
|1 6
|Крузейро
|Маркес Лукас
|2 4
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 5
|Атлетико Минейро
|Лемос Маурисио
|1 5