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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 14.
Ред Булл Брагантино
0:0
Конец матча
Сан-Паулу
0'
31' Желтая карточка
Витиньо Витор
39' Желтая карточка
Пауло Маркос
66' Желтая карточка
Nathan Mendes
90' Желтая карточка
Капишаба Жуниньо
90'+6
1
Швенгбер
Клейтон
30
Видхаупер
Патрик
Луан
26
Сантос
Эдуардо
29
Капишаба
Жуниньо
5
Да
Силва
Джадсом
35
Фернандес
Матеус
8
Эвангелиста
Лукас
7
Рамирес
Эрик
II
28
Витиньо
Витор
V
19
Саша
Эдуардо
27
Винисиос
Маркос
93
Жандрей
45
Nathan
Mendes
4
Коста
Диего
44
Matheus
Belem
36
Patryck
21
Мендес
Джегсон
32
Пауло
Маркос
15
Michel
Araujo
7
Alisson
II
22
David
VI
31
Жуан
Бланко
Ред Булл Брагантино
3-4-3
Сан-Паулу
4-3-3

История личных встреч

Ред Булл Брагантино
Сан-Паулу

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

24 матча

37.5%
12.5%
50%
9 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

16.7%
41.7%
41.6%
4 победы 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

29.2%
29.2%
41.6%
7 побед 7 ничьих 10 побед

История матчей

ПА
2:1
СA
3:0
СA
1:1
ПА
4:3
СA
1:0
СA
1:2
ПА
1:0
СA
4:2
СA
1:1
ПА
2:3
ПА
0:2
П
1:0
П
0:5
ПА
0:5
КБ
1:3
КБ
1:2
П
2:0
П
2:0
CP
4:1
CP
3:3
CP
4:0
CP
1:0
CP
2:1
CP
0:2

Голы

Всего голов

19
11

Голов в среднем за матч

1.46
1

Среднее время на гол

61
90

Всего голов

22
26

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

41
37

Голов в среднем за матч

1.71
1.54

Тотал матчей

2.5
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

52
58

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саша Эдуардо 6 0.43
Борбас Тиаго 4 0.29
Капишаба Жуниньо 2 0.14
Henry Mosquera 2 0.14
Helio Junio 2 0.14
Фернандес Матеус 1 0.07
Брунинью Филипе 1 0.07
Витиньо Витор V 1 0.07
Сантос Эдуардо 1 0.07
Алеррандро 1 0.07
Винисиос Маркос 1 0.07
Эвангелиста Лукас 0 0
Рамирес Эрик II 0 0
Силва Адерлан 0 0
Видхаупер Патрик Луан 0 0
Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лусиано Невес 4 0.29
Кальери Хонатан 4 0.29
Пауло Маркос 2 0.14
Pablo Maia 2 0.14
David VI 1 0.07
Michel Araujo 1 0.07
Жуан Бланко 1 0.07
Невес Габриэль 1 0.07
Rodrigo Nestor 1 0.07
Lucas Beraldo 1 0.07
Alisson II 0 0
Caio Paulista 0 0
Wellington Rato 0 0
Рафинья Марсио 0 0

Карточки

Ред Булл Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Швенгбер Клейтон 4 1
Да Силва Джадсом 5 0
Капишаба Жуниньо 4 0
Витиньо Витор V 4 0
Фернандес Матеус 3 0
Борбас Тиаго 3 0
Саша Эдуардо 2 0
Сантос Эдуардо 2 0
Helio Junio 2 0
Силва Адерлан 0 1
Рамирес Эрик II 1 0
Эвангелиста Лукас 1 0
Алеррандро 1 0
Leonardo Realpe 1 0
Lucas Azevedo 1 0
Видхаупер Патрик Луан 1 0
Винисиос Маркос 1 0
Henry Mosquera 1 0
Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Невес Габриэль 4 0
Rodrigo Nestor 2 1
Pablo Maia 2 1
Рафинья Марсио 2 0
Пауло Маркос 2 0
Кальери Хонатан 2 0
David VI 2 0
Лусиано Невес 2 0
Patryck 2 0
Caio Paulista 2 0
Alan Franco1 2 0
Rai Ramos 2 0
Wellington Rato 2 0
Rodrigo Huendra 2 0
Мендес Джегсон 1 0
Alisson II 1 0
Michel Araujo 1 0
Lucas Beraldo 1 0
Nathan Mendes 1 0
Dorival Junior 1 0

Результаты матчей

Ред Булл Брагантино
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сан-Паулу
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
0% (0)
86% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
5
Ред Булл Брагантино
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Сан-Паулу
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

7
14
Ред Булл Брагантино
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Сан-Паулу
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

9
19

Голы по времени матча

Забито

14
5
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
1
7%
2
40%
1-15
1
7%
2
40%
16-30
5
36%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
1
20%
76-90

Пропущено

6
6
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
33%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
17%
76-90

Забито

8
14
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
3
21%
16-30
1
13%
2
14%
31-45
2
25%
2
14%
46-60
1
13%
1
7%
61-75
2
25%
6
43%
76-90

Пропущено

8
6
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
13%
2
33%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

22
19
10 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
2 Не забивали 3
2
9%
2
11%
1-15
2
9%
5
26%
16-30
6
27%
2
11%
31-45
4
18%
2
11%
46-60
3
14%
1
5%
61-75
5
23%
7
37%
76-90

Пропущено

14
12
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
3
21%
4
33%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
2
14%
4
33%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
2
14%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Коринтианс - Ред Булл Брагантино 0:1 Ред Булл Брагантино - Такуари 7:1 Ред Булл Брагантино - Гойяс 2:0 Ред Булл Брагантино - Фламенго 4:0
Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Ред Булл Брагантино 1:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Сантос 2:0 Ориенте Петролеро - Ред Булл Брагантино 0:4 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 2:2 Гремио - Ред Булл Брагантино 3:3 Ред Булл Брагантино - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Ред Булл Брагантино - Крузейро 0:3 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Ориенте Петролеро 5:0 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Такуари - Ред Булл Брагантино 1:4 Крузейро - Ред Булл Брагантино 3:2
Сан-Паулу
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Флуминенсе 1:0 Сан-Паулу - Тигре 2:0 Крузейро - Сан-Паулу 1:0
Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Сан-Паулу - Депортес Толима 5:0 Гремио - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Спорт Ресифи 1:3 Сан-Паулу - Гойяс 2:1 Академия Пуэрто Кабельо - Сан-Паулу 0:2 Сан-Паулу - Васко да Гама 4:2 Спорт Ресифи - Сан-Паулу 0:2 Коринтианс - Сан-Паулу 1:1 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Депортес Толима - Сан-Паулу 0:0 Коритиба Парана - Сан-Паулу 1:1 Итуано - Сан-Паулу 0:1 Сан-Паулу - Америка Минейро 3:0

Результаты матчей

Ред Булл Брагантино
Сан-Паулу

Точный счет

2:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
5 раз 63%
0
2 раза 25%
4
1 раз 13%
2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 83%
3
1 раз 17%
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Ред Булл Брагантино
Сан-Паулу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
1
6
2
1.5
5
2
1
7
2.5
2
5
1
7
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
5
1.5
Больше Меньше
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
10
4
7
7
1.5
5
9
2
12
2.5
2
12
1
13
3.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 13 11 0 2 22 - 7 33
2.
Гремио
 13 8 2 3 24 - 18 26
3.
Фламенго
 14 8 2 4 27 - 18 26
4.
Флуминенсе
 14 7 3 4 21 - 14 24
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 14 6 6 2 25 - 13 24
6.
Ред Булл Брагантино
 14 6 6 2 22 - 14 24
7.
Сан-Паулу
 14 6 4 4 18 - 13 22
8.
Крузейро
 14 6 3 5 16 - 11 21
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 14 6 3 5 13 - 16 21
10.
Атлетико Паранаэнсе
 13 6 2 5 18 - 17 20
11.
Форталеза Сеара
 13 5 5 3 15 - 11 20
12.
Атлетико Минейро
 14 5 5 4 18 - 14 20
13.
Сантос
 14 4 4 6 15 - 19 16
14.
Куяба
 14 4 4 6 13 - 17 16
15.
Коринтианс
 14 4 3 7 12 - 17 15
16.
Байя
 14 3 4 7 15 - 21 13
17.
Гойяс
 14 3 2 9 14 - 26 11
18.
Коритиба Парана
 14 2 4 8 14 - 28 10
19.
Васко да Гама
 14 2 3 9 11 - 23 9
20.
Америка Минейро
 14 2 3 9 16 - 32 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 7 7 0 0 14 - 1 21
2.
Сан-Паулу
 7 6 0 1 14 - 6 18
3.
Гремио
 7 5 2 0 17 - 7 17
4.
Флуминенсе
 7 5 2 0 12 - 4 17
5.
Ред Булл Брагантино
 8 5 2 1 14 - 6 17
6.
Фламенго
 7 5 1 1 14 - 4 16
7.
Атлетико Паранаэнсе
 7 5 1 1 12 - 7 16
8.
Палмейрас Сан-Паулу
 7 4 2 1 13 - 7 14
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 6 4 1 1 7 - 4 13
10.
Форталеза Сеара
 6 3 3 0 9 - 4 12
11.
Сантос
 8 3 3 2 13 - 11 12
12.
Коринтианс
 6 2 3 1 7 - 5 9
13.
Крузейро
 7 3 0 4 4 - 6 9
14.
Атлетико Минейро
 7 2 3 2 9 - 8 9
15.
Байя
 7 2 2 3 11 - 11 8
16.
Гойяс
 6 2 1 3 8 - 12 7
17.
Америка Минейро
 7 2 1 4 8 - 14 7
18.
Куяба
 7 1 3 3 7 - 10 6
19.
Коритиба Парана
 7 1 3 3 6 - 9 6
20.
Васко да Гама
 7 1 1 5 4 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 4 0 2 8 - 6 12
2.
Крузейро
 7 3 3 1 12 - 5 12
3.
Атлетико Минейро
 7 3 2 2 9 - 6 11
4.
Фламенго
 7 3 1 3 13 - 14 10
5.
Куяба
 7 3 1 3 6 - 7 10
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 7 2 4 1 12 - 6 10
7.
Гремио
 6 3 0 3 7 - 11 9
8.
Форталеза Сеара
 7 2 2 3 6 - 7 8
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 8 2 2 4 6 - 12 8
10.
Ред Булл Брагантино
 6 1 4 1 8 - 8 7
11.
Флуминенсе
 7 2 1 4 9 - 10 7
12.
Коринтианс
 8 2 0 6 5 - 12 6
13.
Байя
 7 1 2 4 4 - 10 5
14.
Васко да Гама
 7 1 2 4 7 - 13 5
15.
Атлетико Паранаэнсе
 6 1 1 4 6 - 10 4
16.
Сантос
 6 1 1 4 2 - 8 4
17.
Коритиба Парана
 7 1 1 5 8 - 19 4
18.
Сан-Паулу
 7 0 4 3 4 - 7 4
19.
Гойяс
 8 1 1 6 6 - 14 4
20.
Америка Минейро
 7 0 2 5 8 - 18 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 10 (4)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 7 (2)
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 6 (2)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 6 (2)
Коринтианс Роджер 6
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 8
Гойяс Магиньо 1 6
Крузейро Маркес Лукас 2 4
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 5
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 39'
    Пауло Маркос получил желтую карточку от судьи
  • 31'
    Витиньо Витор V получил желтую карточку от судьи
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    • 20'
      Сантос Эдуардо уходит с поля. Натан выходит вместо него
    • Судья начинает матч
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ред Булл Брагантино 0:0 Сан-Паулу онлайн

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