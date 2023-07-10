Тур: 14.
0:2
Конец матча
0'
30' Желтая карточкаРейналдо Мануэл
36' Желтая карточкаУгу Мигель
58' Желтая карточкаСоарес Франсиско
0:1
74' ГолЭдуардо Карлос
77' Желтая карточкаЧе Че
80' Желтая карточкаCuiabano
0:2
88' ГолКарлос Алберто Гомес де Жезус
90' Желтая карточкаМарсал Фернандо
90'+7
Ход матча
30'
36'
58'
74'
77'
80'
81'
88'
90'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
15
Бруно
Увини
34
Bruno
VI
39
Bitello
12
Lucas
Perri
34
Adryelson
16
Угу
Мигель
6
Че
Че
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Бруно УвиниЗащитник
-
34 Bruno VIЗащитник
- Защитник
-
18 Педро ЖоаоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
39 BitelloНападающий
- Запасные игроки
-
77 АндреПолузащитник
-
48 ZinhoПолузащитник
-
17 ГуставиньоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Vinicius X
-
31 Adriel Ramos
-
-
45 Mila
-
54 Cuiabano
-
36 Nata
-
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
- Основной состав
-
12 Lucas PerriВратарь
- Защитник
-
34 AdryelsonЗащитник
- Защитник
-
16 Угу МигельЗащитник
- Полузащитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Энрике ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 JandersonНападающий
-
57 JP Galvao
-
-
Главный тренер: Клаудио Касапа
История личных встреч
Гремио
Ботафого Рио-де-Жанейро
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
21 матч
57.1%
19%
23.9%
12 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
23.8%
61.9%
14.3%
5 побед 13 ничьих 3 победы
Второй тайм
52.4%
19%
28.6%
11 побед 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
17
Голов в среднем за матч
2
1.7
Среднее время на гол
45
52
Всего голов
19
10
Голов в среднем за матч
1.58
0.91
Среднее время на гол
56
99
Всего голов
37
27
Голов в среднем за матч
1.76
1.29
Тотал матчей
2.5
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
51
70
Бомбардиры внутри турнира
Гремио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Суарес Луис
|4
|0.29
|Кристальдо Франко
|4 (3)
|0.29
|Вильясанти Матиас
|3
|0.21
|Bitello
|3
|0.21
|Henrique Souza Ewerthon3
|2
|0.14
|Рейналдо Мануэл
|1
|0.07
|Педро Жоао II
|1
|0.07
|Андре
|1
|0.07
|Бруно Увини
|1
|0.07
|Vinicius X
|1
|0.07
|Gustavo Martins
|1
|0.07
|Cuiabano
|1
|0.07
|Феррейра Факундо
|0
|0
|Zinho
|0
|0
|Фабио да Сильва
|0
|0
|Каннеманн Вальтер
|0
|0
|Натан Аллан
|0
|0
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соарес Франсиско
|10 (4)
|0.71
|Эдуардо Карлос II
|3
|0.21
|Карлос Алберто Гомес де Жезус
|2
|0.14
|Энрике Луис III
|2
|0.14
|Сантос Жуниор
|2
|0.14
|Куэста Виктор
|1
|0.07
|Че Че
|1
|0.07
|Виктор Жоао II
|1
|0.07
|Данило Барбоза
|1
|0.07
|Насименто Матеус
|1
|0.07
|Ди Пласидо Леонель
|0
|0
|Marlon Freitas
|0
|0
|Matias Segovia
|0
|0
|Kayque
|0
|0
Карточки
Гремио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каннеманн Вальтер
|8
|1
|Рейналдо Мануэл
|5
|0
|Бруно Увини
|3
|0
|Суарес Луис
|2
|0
|Vinicius X
|2
|0
|Вильясанти Матиас
|2
|0
|Gustavo Martins
|2
|0
|Mila
|2
|0
|Андре
|1
|0
|Педро Жоао II
|1
|0
|Diogo VII
|1
|0
|Bruno VI
|1
|0
|Натан Аллан
|1
|0
|Felipe Carballo
|1
|0
|Darlan Mendes
|1
|0
|Henrique Souza Ewerthon3
|1
|0
|Gabriel Chapeco
|1
|0
|Adriel Ramos
|1
|0
|Bitello
|1
|0
|Cuiabano
|1
|0
|Ренато Гаучо
|1
|0
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соарес Франсиско
|5
|0
|Куэста Виктор
|5
|0
|Luis Castro
|3
|1
|Марсал Фернандо
|4
|0
|Рафаэль да Сильва
|2
|1
|Эдуардо Карлос II
|3
|0
|Угу Мигель
|2
|0
|Ди Пласидо Леонель
|2
|0
|Adryelson
|2
|0
|Luis Geovanny Segovia
|2
|0
|Че Че
|2
|0
|Виктор Жоао II
|1
|0
|Данило Барбоза
|1
|0
|Фернандес Лукас IV
|1
|0
|Kayque
|1
|0
|Насименто Матеус
|1
|0
Результаты матчей
Гремио
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (7)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
5
3
Волевые поражения
3
1
Гремио
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Ботафого Рио-де-Жанейро
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
0
Волевые поражения
6
14
Гремио
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
71% (10)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Ботафого Рио-де-Жанейро
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
14% (2)
64% (9)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
13
3
Волевые поражения
9
15
Голы по времени матча
Забито
16
10
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
8 Не забивали 8
2
13%
0
0%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
5
31%
1
10%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
5
31%
3
30%
61-75
1
6%
2
20%
76-90
Пропущено
10
6
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
3
50%
31-45
1
10%
2
33%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
1
17%
76-90
Забито
7
14
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 7
10 Не забивали 7
2
29%
3
21%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
29%
1
7%
31-45
1
14%
3
21%
46-60
1
14%
3
21%
61-75
1
14%
3
21%
76-90
Пропущено
11
1
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
4
36%
1
100%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Забито
23
24
11 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 13
4 Не забивали 1
4
17%
3
13%
1-15
0
0%
5
21%
16-30
7
30%
2
8%
31-45
4
17%
3
13%
46-60
6
26%
6
25%
61-75
2
9%
5
21%
76-90
Пропущено
21
7
10 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 1
12 Не пропускали 5
2
10%
0
0%
1-15
5
24%
1
14%
16-30
3
14%
3
43%
31-45
2
10%
2
29%
46-60
5
24%
0
0%
61-75
4
19%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Гремио
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Байя - Гремио 1:1 Байя - Гремио 1:2 Гремио - Коритиба Парана 5:1 Гремио - Америка Минейро 3:1
Фламенго - Гремио 3:0 Гремио - Сан-Паулу 2:1 Крузейро - Гремио 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 1:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Гремио - Крузейро 1:1 Гремио - Форталеза Сеара 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Гремио 4:1 Гремио - Ред Булл Брагантино 3:3 Куяба - Гремио 1:2 Гремио - АБС 1:1 Крузейро - Гремио 1:0 Гремио - Сантос 1:0 АБС - Гремио 0:2 Гремио - Кашиас-ду-Сул 1:0 Кашиас-ду-Сул - Гремио 1:1
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ботафого Рио-де-Жанейро - Васко да Гама 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Магальянес 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1
Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 ЛДУ Кито - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Америка Минейро 2:0 Сесар Вальехо - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Гойяс - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 3:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 0:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ипиранга Эрешин 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сесар Вальехо 4:0
Результаты матчей
Гремио
Ботафого Рио-де-Жанейро
Точный счет
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
2:0
4 раза 57%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
2
5 раз 71%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:2
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:2
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:0
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
1
2 раза 14%
5
1 раз 7%
2
7 раз 50%
1
4 раза 29%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Гремио
Ботафого Рио-де-Жанейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
53
61
44
16
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
61
33
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
131
86
95
410
212
113
113
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|10 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|7 (2)
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|6 (2)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|6 (2)
|Коринтианс
|Роджер
|6
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 8
|Гойяс
|Магиньо
|1 6
|Крузейро
|Маркес Лукас
|2 4
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 5
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 5