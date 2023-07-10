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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 14.
Гремио
0:2
Конец матча
Ботафого Рио-де-Жанейро
0'
30' Желтая карточка
Рейналдо Мануэл
36' Желтая карточка
Угу Мигель
58' Желтая карточка
Соарес Франсиско
0:1
74' Гол
Эдуардо Карлос
77' Желтая карточка
Че Че
80' Желтая карточка
Cuiabano
0:2
88' Гол
Карлос Алберто Гомес де Жезус
90' Желтая карточка
Марсал Фернандо
90'+7
12
Gabriel
Chapeco
15
Бруно
Увини
34
Bruno
VI
4
Каннеманн
Вальтер
18
Педро
Жоао
II
20
Вильясанти
Матиас
8
Felipe
Carballo
22
Рейналдо
Мануэл
19
Кристальдо
Франко
9
Суарес
Луис
39
Bitello
12
Lucas
Perri
24
Ди
Пласидо
Леонель
34
Adryelson
15
Куэста
Виктор
16
Угу
Мигель
17
Marlon
Freitas
6
Че
Че
33
Эдуардо
Карлос
II
37
Сантос
Жуниор
9
Соарес
Франсиско
11
Энрике
Луис
III
Гремио
3-4-3
Ботафого Рио-де-Жанейро
4-3-3

История личных встреч

Гремио
Ботафого Рио-де-Жанейро

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

21 матч

57.1%
19%
23.9%
12 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

23.8%
61.9%
14.3%
5 побед 13 ничьих 3 победы

Второй тайм

52.4%
19%
28.6%
11 побед 4 ничьи 6 побед

История матчей

СA
2:5
СA
3:1
СA
3:0
СA
0:1
СA
2:1
К
4:2
КБ
2:2
БСА
0:2
БСА
2:1
БСА
0:1
БСА
2:1
СA
1:1
СA
0:1
СA
0:1
СA
2:1
СA
3:0
СA
2:2
СA
3:3
СA
2:0
СA
2:1
СA
2:0

Голы

Всего голов

18
17

Голов в среднем за матч

2
1.7

Среднее время на гол

45
52

Всего голов

19
10

Голов в среднем за матч

1.58
0.91

Среднее время на гол

56
99

Всего голов

37
27

Голов в среднем за матч

1.76
1.29

Тотал матчей

2.5
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

51
70

Бомбардиры внутри турнира

Гремио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суарес Луис 4 0.29
Кристальдо Франко 4 (3) 0.29
Вильясанти Матиас 3 0.21
Bitello 3 0.21
Henrique Souza Ewerthon3 2 0.14
Рейналдо Мануэл 1 0.07
Педро Жоао II 1 0.07
Андре 1 0.07
Бруно Увини 1 0.07
Vinicius X 1 0.07
Gustavo Martins 1 0.07
Cuiabano 1 0.07
Феррейра Факундо 0 0
Zinho 0 0
Фабио да Сильва 0 0
Каннеманн Вальтер 0 0
Натан Аллан 0 0
Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соарес Франсиско 10 (4) 0.71
Эдуардо Карлос II 3 0.21
Карлос Алберто Гомес де Жезус 2 0.14
Энрике Луис III 2 0.14
Сантос Жуниор 2 0.14
Куэста Виктор 1 0.07
Че Че 1 0.07
Виктор Жоао II 1 0.07
Данило Барбоза 1 0.07
Насименто Матеус 1 0.07
Ди Пласидо Леонель 0 0
Marlon Freitas 0 0
Matias Segovia 0 0
Kayque 0 0

Карточки

Гремио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каннеманн Вальтер 8 1
Рейналдо Мануэл 5 0
Бруно Увини 3 0
Суарес Луис 2 0
Vinicius X 2 0
Вильясанти Матиас 2 0
Gustavo Martins 2 0
Mila 2 0
Андре 1 0
Педро Жоао II 1 0
Diogo VII 1 0
Bruno VI 1 0
Натан Аллан 1 0
Felipe Carballo 1 0
Darlan Mendes 1 0
Henrique Souza Ewerthon3 1 0
Gabriel Chapeco 1 0
Adriel Ramos 1 0
Bitello 1 0
Cuiabano 1 0
Ренато Гаучо 1 0
Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соарес Франсиско 5 0
Куэста Виктор 5 0
Luis Castro 3 1
Марсал Фернандо 4 0
Рафаэль да Сильва 2 1
Эдуардо Карлос II 3 0
Угу Мигель 2 0
Ди Пласидо Леонель 2 0
Adryelson 2 0
Luis Geovanny Segovia 2 0
Че Че 2 0
Виктор Жоао II 1 0
Данило Барбоза 1 0
Фернандес Лукас IV 1 0
Kayque 1 0
Насименто Матеус 1 0

Результаты матчей

Гремио
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (7)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

5
3

Волевые поражения

3
1
Гремио
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Ботафого Рио-де-Жанейро
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
0

Волевые поражения

6
14
Гремио
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
71% (10)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Ботафого Рио-де-Жанейро
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
14% (2)
64% (9)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

13
3

Волевые поражения

9
15

Голы по времени матча

Забито

16
10
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
8 Не забивали 8
2
13%
0
0%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
5
31%
1
10%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
5
31%
3
30%
61-75
1
6%
2
20%
76-90

Пропущено

10
6
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
3
50%
31-45
1
10%
2
33%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
1
17%
76-90

Забито

7
14
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 7
10 Не забивали 7
2
29%
3
21%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
29%
1
7%
31-45
1
14%
3
21%
46-60
1
14%
3
21%
61-75
1
14%
3
21%
76-90

Пропущено

11
1
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
4
36%
1
100%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Забито

23
24
11 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 13
4 Не забивали 1
4
17%
3
13%
1-15
0
0%
5
21%
16-30
7
30%
2
8%
31-45
4
17%
3
13%
46-60
6
26%
6
25%
61-75
2
9%
5
21%
76-90

Пропущено

21
7
10 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 1
12 Не пропускали 5
2
10%
0
0%
1-15
5
24%
1
14%
16-30
3
14%
3
43%
31-45
2
10%
2
29%
46-60
5
24%
0
0%
61-75
4
19%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Гремио
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Байя - Гремио 1:1 Байя - Гремио 1:2 Гремио - Коритиба Парана 5:1 Гремио - Америка Минейро 3:1
Фламенго - Гремио 3:0 Гремио - Сан-Паулу 2:1 Крузейро - Гремио 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 1:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Гремио - Крузейро 1:1 Гремио - Форталеза Сеара 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Гремио 4:1 Гремио - Ред Булл Брагантино 3:3 Куяба - Гремио 1:2 Гремио - АБС 1:1 Крузейро - Гремио 1:0 Гремио - Сантос 1:0 АБС - Гремио 0:2 Гремио - Кашиас-ду-Сул 1:0 Кашиас-ду-Сул - Гремио 1:1
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ботафого Рио-де-Жанейро - Васко да Гама 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Магальянес 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1
Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 ЛДУ Кито - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Америка Минейро 2:0 Сесар Вальехо - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Гойяс - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 3:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 0:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ипиранга Эрешин 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сесар Вальехо 4:0

Результаты матчей

Гремио
Ботафого Рио-де-Жанейро

Точный счет

3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
2:0
4 раза 57%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
2
5 раз 71%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:2
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:2
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:0
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
1
2 раза 14%
5
1 раз 7%
2
7 раз 50%
1
4 раза 29%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Гремио
Ботафого Рио-де-Жанейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
3
1.5
6
1
4
4
2.5
1
6
1
7
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
6
1
3
3
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
13
1
8
6
1.5
9
5
4
10
2.5
2
12
1
13
3.5
1
13
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 14 12 0 2 24 - 7 36
2.
Фламенго
 14 8 2 4 27 - 18 26
3.
Гремио
 14 8 2 4 24 - 20 26
4.
Флуминенсе
 14 7 3 4 21 - 14 24
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 14 6 6 2 25 - 13 24
6.
Ред Булл Брагантино
 14 6 6 2 22 - 14 24
7.
Форталеза Сеара
 14 6 5 3 16 - 11 23
8.
Сан-Паулу
 14 6 4 4 18 - 13 22
9.
Крузейро
 14 6 3 5 16 - 11 21
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 14 6 3 5 13 - 16 21
11.
Атлетико Паранаэнсе
 14 6 2 6 18 - 18 20
12.
Атлетико Минейро
 14 5 5 4 18 - 14 20
13.
Сантос
 14 4 4 6 15 - 19 16
14.
Куяба
 14 4 4 6 13 - 17 16
15.
Коринтианс
 14 4 3 7 12 - 17 15
16.
Байя
 14 3 4 7 15 - 21 13
17.
Гойяс
 14 3 2 9 14 - 26 11
18.
Коритиба Парана
 14 2 4 8 14 - 28 10
19.
Васко да Гама
 14 2 3 9 11 - 23 9
20.
Америка Минейро
 14 2 3 9 16 - 32 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 7 7 0 0 14 - 1 21
2.
Сан-Паулу
 7 6 0 1 14 - 6 18
3.
Флуминенсе
 7 5 2 0 12 - 4 17
4.
Гремио
 8 5 2 1 17 - 9 17
5.
Ред Булл Брагантино
 8 5 2 1 14 - 6 17
6.
Фламенго
 7 5 1 1 14 - 4 16
7.
Атлетико Паранаэнсе
 7 5 1 1 12 - 7 16
8.
Форталеза Сеара
 7 4 3 0 10 - 4 15
9.
Палмейрас Сан-Паулу
 7 4 2 1 13 - 7 14
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 6 4 1 1 7 - 4 13
11.
Сантос
 8 3 3 2 13 - 11 12
12.
Коринтианс
 6 2 3 1 7 - 5 9
13.
Крузейро
 7 3 0 4 4 - 6 9
14.
Атлетико Минейро
 7 2 3 2 9 - 8 9
15.
Байя
 7 2 2 3 11 - 11 8
16.
Гойяс
 6 2 1 3 8 - 12 7
17.
Америка Минейро
 7 2 1 4 8 - 14 7
18.
Коритиба Парана
 7 1 3 3 6 - 9 6
19.
Куяба
 7 1 3 3 7 - 10 6
20.
Васко да Гама
 7 1 1 5 4 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 7 5 0 2 10 - 6 15
2.
Крузейро
 7 3 3 1 12 - 5 12
3.
Атлетико Минейро
 7 3 2 2 9 - 6 11
4.
Куяба
 7 3 1 3 6 - 7 10
5.
Фламенго
 7 3 1 3 13 - 14 10
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 7 2 4 1 12 - 6 10
7.
Гремио
 6 3 0 3 7 - 11 9
8.
Форталеза Сеара
 7 2 2 3 6 - 7 8
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 8 2 2 4 6 - 12 8
10.
Ред Булл Брагантино
 6 1 4 1 8 - 8 7
11.
Флуминенсе
 7 2 1 4 9 - 10 7
12.
Коринтианс
 8 2 0 6 5 - 12 6
13.
Васко да Гама
 7 1 2 4 7 - 13 5
14.
Байя
 7 1 2 4 4 - 10 5
15.
Сантос
 6 1 1 4 2 - 8 4
16.
Атлетико Паранаэнсе
 7 1 1 5 6 - 11 4
17.
Коритиба Парана
 7 1 1 5 8 - 19 4
18.
Сан-Паулу
 7 0 4 3 4 - 7 4
19.
Гойяс
 8 1 1 6 6 - 14 4
20.
Америка Минейро
 7 0 2 5 8 - 18 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 10 (4)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 7 (2)
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 6 (2)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 6 (2)
Коринтианс Роджер 6
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 8
Гойяс Магиньо 1 6
Крузейро Маркес Лукас 2 4
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 5
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 5
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 36'
      Hugo получил желтую карточку от судьи
    • 30'
      Рейналдо Мануэл получил желтую карточку от судьи
    • 25'
      Г О О О О Л - Соарес Франсиско бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Гремио 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро онлайн

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