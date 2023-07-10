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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 14.
Форталеза Сеара
1:0
Конец матча
Атлетико Паранаэнсе
0'
37' Желтая карточка
Emanuel Britez
51' Желтая карточка
Vinicius Kaue
56' Желтая карточка
Мариньо
61' Желтая карточка
Marcelo XIII
1:0
84' Гол
Picachu
90' Желтая карточка
Тьяго Гальярдо
90' Желтая карточка
Hugo Moura
90'+10
1
Joao
Ricardo
II
19
Emanuel
Britez
5
Marcelo
Conceicao
4
Тити
6
Bruno
Pacheco
III
8
Александр
Кайо
35
Эркулес
15
Мариньо
91
Тьяго
Гальярдо
7
Почеттино
Томас
9
Juan
Martin
Lucero
1
Bento
Krepski
42
Matheus
Felipe
4
Роша
Кайке
3
Ivaldo
2
Khellven
17
Hugo
Moura
80
Сантана
Алекс
21
Vinicius
Kaue
18
Лео
Ситтадини
32
Арриагада
Лусиано
28
Tomas
Cuello
Форталеза Сеара
4-5-1
Атлетико Паранаэнсе
3-4-3

История личных встреч

Форталеза Сеара
Атлетико Паранаэнсе

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

10 матчей

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

СA
1:1
СA
0:0
СA
3:0
СA
2:1
СA
2:1
СA
0:2
СA
4:1
К
1:0
К
0:0
СA
2:1

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1
0.8

Среднее время на гол

90
112

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

2
0.6

Среднее время на гол

45
150

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

1.5
0.7

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

60
128

Бомбардиры внутри турнира

Форталеза Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Picachu 3 0.21
Moises Vieira 3 0.21
Ромеро Сильвио 2 0.14
Тьяго Гальярдо 2 0.14
Почеттино Томас 2 0.14
Александр Кайо 1 0.07
Эркулес 1 0.07
Juan Martin Lucero 1 0.07
Tinga I 1 0.07
Bruno Pacheco III 0 0
Тити 0 0
Emanuel Britez 0 0
Guilherme dos Santos IX 0 0
Calebe 0 0
Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роке Витор 7 0.5
Christian Cardoso 3 0.21
Виллиан Сикейра 2 0.14
Витор Буэно 1 (1) 0.07
Pablo I 1 0.07
Каноббио Агустин 1 0.07
Erick2 1 0.07
Энрике Педру II 1 0.07
Сантана Алекс 1 0.07
Фернандо Менегаццо 0 0
Фернандиньо Фернандо 0 0
Madson II 0 0
Khellven 0 0
Bento Krepski 0 0

Карточки

Форталеза Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Emanuel Britez 5 1
Тити 3 0
Тьяго Гальярдо 2 0
Jose Welison 2 0
Picachu 2 0
Guilherme dos Santos IX 2 0
Александр Кайо 2 0
Calebe 2 0
Brayan Ceballos 2 0
Эркулес 1 0
Саша Лукас 1 0
Ромеро Сильвио 1 0
Мариньо 1 0
Joao Ricardo II 1 0
Bruno Pacheco III 1 0
Vinicius3 1 0
Moises Vieira 1 0
Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сантана Алекс 3 1
Витор Буэно 4 0
Фернандиньо Фернандо 3 0
Энрике Педру II 3 0
Madson II 3 0
Каноббио Агустин 3 0
Erick2 3 0
Bento Krepski 3 0
Роке Витор 3 0
Thiago Heleno 2 0
Pablo I 2 0
Hugo Moura 2 0
Leonardo Linck 2 0
Фернандо Менегаццо 1 0
Хавьер Тиаго 1 0
David Terans 1 0
Marcelo XIII 1 0
Педринью Роша 1 0
Ivaldo 1 0
Vinicius Kaue 1 0

Результаты матчей

Форталеза Сеара
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Атлетико Паранаэнсе
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

1
4
Форталеза Сеара
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Атлетико Паранаэнсе
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

5
11
Форталеза Сеара
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
71% (10)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Атлетико Паранаэнсе
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

9
2

Волевые поражения

6
15

Голы по времени матча

Забито

10
6
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
0
0%
2
33%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
1
17%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
3
50%
76-90

Пропущено

4
11
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
9%
46-60
1
25%
1
9%
61-75
1
25%
5
45%
76-90

Забито

6
12
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
1
17%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
4
67%
3
25%
76-90

Пропущено

7
7
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
14%
1
14%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

16
18
3 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
5 Не забивали 3
0
0%
2
11%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
1
6%
4
22%
31-45
4
25%
3
17%
46-60
1
6%
2
11%
61-75
8
50%
6
33%
76-90

Пропущено

11
18
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
1
9%
3
17%
1-15
1
9%
4
22%
16-30
3
27%
1
6%
31-45
1
9%
3
17%
46-60
3
27%
2
11%
61-75
2
18%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Форталеза Сеара
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Фламенго - Форталеза Сеара 2:0 Палестино - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 2:1 Крузейро - Форталеза Сеара 0:1
Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 Эстудиантес Мерида - Форталеза Сеара 1:0 Форталеза Сеара - Байя 0:0 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Форталеза Сеара - Васко да Гама 2:0 Форталеза Сеара - Сан-Лоренсо 3:2 Америка Минейро - Форталеза Сеара 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:0 Гремио - Форталеза Сеара 0:0 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 0:0 Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Эстудиантес Мерида 6:1 Форталеза Сеара - Флуминенсе 4:2 Агуя де Мараба - Форталеза Сеара 0:2 Коритиба Парана - Форталеза Сеара 0:3 Сан-Лоренсо - Форталеза Сеара 0:2
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Альянса Лима 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:0
Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Америка Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Либертад 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 1:2 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Атлетико Паранаэнсе - Коритиба Парана 3:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:1 Либертад - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - КРБ Масейо 2:1 Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:0

Результаты матчей

Форталеза Сеара
Атлетико Паранаэнсе

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

0:0
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Форталеза Сеара
Атлетико Паранаэнсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
4
3
1
6
2.5
1
6
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
3
1
6
1.5
2
5
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
11
3
4
10
1.5
6
8
2
12
2.5
1
13
1
13
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 14 12 0 2 24 - 7 36
2.
Фламенго
 14 8 2 4 27 - 18 26
3.
Гремио
 14 8 2 4 24 - 20 26
4.
Флуминенсе
 14 7 3 4 21 - 14 24
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 14 6 6 2 25 - 13 24
6.
Ред Булл Брагантино
 14 6 6 2 22 - 14 24
7.
Форталеза Сеара
 14 6 5 3 16 - 11 23
8.
Сан-Паулу
 14 6 4 4 18 - 13 22
9.
Крузейро
 14 6 3 5 16 - 11 21
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 14 6 3 5 13 - 16 21
11.
Атлетико Паранаэнсе
 14 6 2 6 18 - 18 20
12.
Атлетико Минейро
 14 5 5 4 18 - 14 20
13.
Сантос
 14 4 4 6 15 - 19 16
14.
Куяба
 14 4 4 6 13 - 17 16
15.
Коринтианс
 14 4 3 7 12 - 17 15
16.
Байя
 14 3 4 7 15 - 21 13
17.
Гойяс
 14 3 2 9 14 - 26 11
18.
Коритиба Парана
 14 2 4 8 14 - 28 10
19.
Васко да Гама
 14 2 3 9 11 - 23 9
20.
Америка Минейро
 14 2 3 9 16 - 32 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 7 7 0 0 14 - 1 21
2.
Сан-Паулу
 7 6 0 1 14 - 6 18
3.
Флуминенсе
 7 5 2 0 12 - 4 17
4.
Гремио
 8 5 2 1 17 - 9 17
5.
Ред Булл Брагантино
 8 5 2 1 14 - 6 17
6.
Фламенго
 7 5 1 1 14 - 4 16
7.
Атлетико Паранаэнсе
 7 5 1 1 12 - 7 16
8.
Форталеза Сеара
 7 4 3 0 10 - 4 15
9.
Палмейрас Сан-Паулу
 7 4 2 1 13 - 7 14
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 6 4 1 1 7 - 4 13
11.
Сантос
 8 3 3 2 13 - 11 12
12.
Коринтианс
 6 2 3 1 7 - 5 9
13.
Крузейро
 7 3 0 4 4 - 6 9
14.
Атлетико Минейро
 7 2 3 2 9 - 8 9
15.
Байя
 7 2 2 3 11 - 11 8
16.
Гойяс
 6 2 1 3 8 - 12 7
17.
Америка Минейро
 7 2 1 4 8 - 14 7
18.
Коритиба Парана
 7 1 3 3 6 - 9 6
19.
Куяба
 7 1 3 3 7 - 10 6
20.
Васко да Гама
 7 1 1 5 4 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 7 5 0 2 10 - 6 15
2.
Крузейро
 7 3 3 1 12 - 5 12
3.
Атлетико Минейро
 7 3 2 2 9 - 6 11
4.
Куяба
 7 3 1 3 6 - 7 10
5.
Фламенго
 7 3 1 3 13 - 14 10
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 7 2 4 1 12 - 6 10
7.
Гремио
 6 3 0 3 7 - 11 9
8.
Форталеза Сеара
 7 2 2 3 6 - 7 8
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 8 2 2 4 6 - 12 8
10.
Ред Булл Брагантино
 6 1 4 1 8 - 8 7
11.
Флуминенсе
 7 2 1 4 9 - 10 7
12.
Коринтианс
 8 2 0 6 5 - 12 6
13.
Васко да Гама
 7 1 2 4 7 - 13 5
14.
Байя
 7 1 2 4 4 - 10 5
15.
Сантос
 6 1 1 4 2 - 8 4
16.
Атлетико Паранаэнсе
 7 1 1 5 6 - 11 4
17.
Коритиба Парана
 7 1 1 5 8 - 19 4
18.
Сан-Паулу
 7 0 4 3 4 - 7 4
19.
Гойяс
 8 1 1 6 6 - 14 4
20.
Америка Минейро
 7 0 2 5 8 - 18 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 10 (4)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 7 (2)
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 6 (2)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 6 (2)
Коринтианс Роджер 6
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Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 8
Гойяс Магиньо 1 6
Крузейро Маркес Лукас 2 4
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 5
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 5
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 37'
      Эмануэль Бритес получил желтую карточку от судьи
    • 34'
      Hercules уходит с поля. Жозе Веилсон выходит вместо него
    • Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Форталеза Сеара 1:0 Атлетико Паранаэнсе онлайн

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