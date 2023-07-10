Тур: 14.
1:0
Конец матча
0'
37' Желтая карточкаEmanuel Britez
51' Желтая карточкаVinicius Kaue
56' Желтая карточкаМариньо
61' Желтая карточкаMarcelo XIII
1:0
84' ГолPicachu
90' Желтая карточкаТьяго Гальярдо
90' Желтая карточкаHugo Moura
90'+10
Ход матча
34'
37'
46'
51'
56'
61'
84'
1:0
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
4
Тити
35
Эркулес
15
Мариньо
3
Ivaldo
2
Khellven
17
Hugo
Moura
28
Tomas
Cuello
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 ТитиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 ЭркулесПолузащитник
-
15 МариньоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
88 СашаПолузащитник
-
22 PicachuПолузащитник
-
17 Jose WelisonПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
27 Calebe
-
20 Dudu V1
-
-
11 Romarinho3
-
37 _Kauan
-
Главный тренер: Juan Pablo Vojvoda
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 IvaldoЗащитник
-
2 KhellvenПолузащитник
-
17 Hugo MouraПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Tomas CuelloНападающий
- Запасные игроки
-
34 Энрике ПедруЗащитник
-
53 Дуду ЭдуардоПолузащитник
-
19 Хавьер ТиагоНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
60 Ataide
-
-
-
90 Emersonn
-
Главный тренер: Wesley Carvalho
История личных встреч
Форталеза Сеара
Атлетико Паранаэнсе
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
10 матчей
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1
0.8
Среднее время на гол
90
112
Всего голов
10
3
Голов в среднем за матч
2
0.6
Среднее время на гол
45
150
Всего голов
15
7
Голов в среднем за матч
1.5
0.7
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
60
128
Бомбардиры внутри турнира
Форталеза Сеара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Picachu
|3
|0.21
|Moises Vieira
|3
|0.21
|Ромеро Сильвио
|2
|0.14
|Тьяго Гальярдо
|2
|0.14
|Почеттино Томас
|2
|0.14
|Александр Кайо
|1
|0.07
|Эркулес
|1
|0.07
|Juan Martin Lucero
|1
|0.07
|Tinga I
|1
|0.07
|Bruno Pacheco III
|0
|0
|Тити
|0
|0
|Emanuel Britez
|0
|0
|Guilherme dos Santos IX
|0
|0
|Calebe
|0
|0
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роке Витор
|7
|0.5
|Christian Cardoso
|3
|0.21
|Виллиан Сикейра
|2
|0.14
|Витор Буэно
|1 (1)
|0.07
|Pablo I
|1
|0.07
|Каноббио Агустин
|1
|0.07
|Erick2
|1
|0.07
|Энрике Педру II
|1
|0.07
|Сантана Алекс
|1
|0.07
|Фернандо Менегаццо
|0
|0
|Фернандиньо Фернандо
|0
|0
|Madson II
|0
|0
|Khellven
|0
|0
|Bento Krepski
|0
|0
Карточки
Форталеза Сеара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Emanuel Britez
|5
|1
|Тити
|3
|0
|Тьяго Гальярдо
|2
|0
|Jose Welison
|2
|0
|Picachu
|2
|0
|Guilherme dos Santos IX
|2
|0
|Александр Кайо
|2
|0
|Calebe
|2
|0
|Brayan Ceballos
|2
|0
|Эркулес
|1
|0
|Саша Лукас
|1
|0
|Ромеро Сильвио
|1
|0
|Мариньо
|1
|0
|Joao Ricardo II
|1
|0
|Bruno Pacheco III
|1
|0
|Vinicius3
|1
|0
|Moises Vieira
|1
|0
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сантана Алекс
|3
|1
|Витор Буэно
|4
|0
|Фернандиньо Фернандо
|3
|0
|Энрике Педру II
|3
|0
|Madson II
|3
|0
|Каноббио Агустин
|3
|0
|Erick2
|3
|0
|Bento Krepski
|3
|0
|Роке Витор
|3
|0
|Thiago Heleno
|2
|0
|Pablo I
|2
|0
|Hugo Moura
|2
|0
|Leonardo Linck
|2
|0
|Фернандо Менегаццо
|1
|0
|Хавьер Тиаго
|1
|0
|David Terans
|1
|0
|Marcelo XIII
|1
|0
|Педринью Роша
|1
|0
|Ivaldo
|1
|0
|Vinicius Kaue
|1
|0
Результаты матчей
Форталеза Сеара
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Атлетико Паранаэнсе
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
1
4
Форталеза Сеара
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Атлетико Паранаэнсе
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
6
2
Волевые поражения
5
11
Форталеза Сеара
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
71% (10)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Атлетико Паранаэнсе
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
9
2
Волевые поражения
6
15
Голы по времени матча
Забито
10
6
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
0
0%
2
33%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
1
17%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
3
50%
76-90
Пропущено
4
11
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
9%
46-60
1
25%
1
9%
61-75
1
25%
5
45%
76-90
Забито
6
12
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
1
17%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
4
67%
3
25%
76-90
Пропущено
7
7
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
14%
1
14%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
16
18
3 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
5 Не забивали 3
0
0%
2
11%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
1
6%
4
22%
31-45
4
25%
3
17%
46-60
1
6%
2
11%
61-75
8
50%
6
33%
76-90
Пропущено
11
18
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
1
9%
3
17%
1-15
1
9%
4
22%
16-30
3
27%
1
6%
31-45
1
9%
3
17%
46-60
3
27%
2
11%
61-75
2
18%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Форталеза Сеара
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Фламенго - Форталеза Сеара 2:0 Палестино - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 2:1 Крузейро - Форталеза Сеара 0:1
Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 Эстудиантес Мерида - Форталеза Сеара 1:0 Форталеза Сеара - Байя 0:0 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Форталеза Сеара - Васко да Гама 2:0 Форталеза Сеара - Сан-Лоренсо 3:2 Америка Минейро - Форталеза Сеара 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:0 Гремио - Форталеза Сеара 0:0 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 0:0 Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Эстудиантес Мерида 6:1 Форталеза Сеара - Флуминенсе 4:2 Агуя де Мараба - Форталеза Сеара 0:2 Коритиба Парана - Форталеза Сеара 0:3 Сан-Лоренсо - Форталеза Сеара 0:2
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Альянса Лима 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:0
Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Америка Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Либертад 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 1:2 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Атлетико Паранаэнсе - Коритиба Парана 3:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:1 Либертад - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - КРБ Масейо 2:1 Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:0
Результаты матчей
Форталеза Сеара
Атлетико Паранаэнсе
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
0:0
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Форталеза Сеара
Атлетико Паранаэнсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
43
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
43
16
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
113
410
68
212
113
113
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|10 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|7 (2)
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|6 (2)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|6 (2)
|Коринтианс
|Роджер
|6
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 8
|Гойяс
|Магиньо
|1 6
|Крузейро
|Маркес Лукас
|2 4
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 5
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 5