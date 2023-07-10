  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 14. Стадион: . Зрители: 7162
ИФК Норрчепинг
1:2
Конец матча
Хальмстад
0'
40' Красная карточка
Лунд Марко
0:1
50' Гол
Viktor Granath
58' Желтая карточка
Юханссон Андреас
65' Желтая карточка
Траустасон Арнор
68' Желтая карточка
Каллей Яхья
1:1
81' Гол
Хаммерсхёй-Мистрати Вито
1:2
90' Гол
Naeem Mohammed
90'+5

Ход матча

32'
 
Naeem Mohammed
Алланссон Йоэль
40'
Лунд Марко
 
42'
Гуннарссон Никлас
Скуласон Ари
 
46'
Каллей Яхья
Хазени Кристоффер
 
50'
0:1
Viktor Granath
(Аль-Аммари Амир)
58'
 
Юханссон Андреас
65'
Траустасон Арнор
 
68'
Каллей Яхья
 
72'
Сема Майч
Линн Виктор
 
72'
Шабани Лаорент
Marcus Baggesen
 
72'
Гудьонсен Андри
Daniel Eid
 
77'
 
Лав Джек Купер
Карлссон Каспер
81'
Хаммерсхёй-Мистрати Вито
1:1
90'
1:2
Naeem Mohammed
(Аль-Аммари Амир)

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 7
  • 6 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 5
  • 0 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
1
Янссон
Оскар
20
Daniel
Eid
4
Лунд
Марко
24
Эрикссон
Антон
3
Marcus
Baggesen
19
Линн
Виктор
9
Траустасон
Арнор
18
Скуласон
Ари
26
Хазени
Кристоффер
10
Хаммерсхёй-Мистрати
Вито
5
Нюман
Кристоффер
1
Нильссон
Малькольм
17
Офосу-Айе
Фил
4
Юханссон
Андреас
5
Баффо
Джозеф
21
Ульссон
Маркус
6
Алланссон
Йоэль
8
Сведберг
Джонатан
24
Аль-Аммари
Амир
7
Карлссон
Каспер
10
Ахльстранд
Эрик
9
Viktor
Granath
ИФК Норрчепинг
4-4-1-1
Хальмстад
4-4-2

История личных встреч

ИФК Норрчепинг
Хальмстад

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 1 победа

16 матчей

50%
12.5%
37.5%
8 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

31.3%
62.5%
6.2%
5 побед 10 ничьих 1 победа

История матчей

А
2:1
А
2:1
К
1:0
А
2:1
А
3:2
К
7:0
А
3:1
А
0:3
А
1:2
А
0:0
А
3:2
А
1:1
А
5:4
А
2:0
А
2:0
А
1:3

Голы

Всего голов

23
10

Голов в среднем за матч

2.56
1.43

Среднее время на гол

35
63

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

1.71
1.22

Среднее время на гол

52
73

Всего голов

35
21

Голов в среднем за матч

2.19
1.31

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

41
68

Бомбардиры внутри турнира

ИФК Норрчепинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нюман Кристоффер 5 0.36
Сигурдссон Арнор 5 0.36
Линн Виктор 4 0.29
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 2 0.14
Траустасон Арнор 2 0.14
Лунд Марко 1 0.07
Хазени Кристоффер 1 0.07
Marcus Baggesen 0 0
Daniel Eid 0 0
Эрикссон Антон 0 0
Хальмстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Viktor Granath 6 (2) 0.43
Ахльстранд Эрик 3 0.21
Офосу-Айе Фил 1 0.07
Карлссон Каспер 1 0.07
Боаки Томас 1 0.07
Gabriel Wallentin 1 0.07
Naeem Mohammed 1 0.07
Сведберг Джонатан 0 0
Аль-Аммари Амир 0 0
Ульссон Маркус 0 0
Йоханссон Александр II 0 0

Карточки

ИФК Норрчепинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сисей Йеспер 6 0
Лунд Марко 4 1
Траустасон Арнор 4 0
Ортмарк Якоб 3 0
Сигурдссон Арнор 3 0
Эрикссон Антон 2 0
Скуласон Ари 1 0
Нюман Кристоффер 1 0
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 1 0
Робак Эмиль 1 0
Каллей Яхья 1 0
Линн Виктор 1 0
Хальмстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сведберг Джонатан 4 0
Аль-Аммари Амир 4 0
Gabriel Wallentin 2 1
Карлссон Каспер 3 0
Юханссон Андреас 2 0
Алланссон Йоэль 2 0
Naeem Mohammed 2 0
Ульссон Маркус 1 0
Офосу-Айе Фил 1 0
Нильссон Малькольм 1 0
Ахльстранд Эрик 1 0
Viktor Granath 1 0

Результаты матчей

ИФК Норрчепинг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Хальмстад
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

6
2
ИФК Норрчепинг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Хальмстад
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

5
3

Волевые поражения

11
5
ИФК Норрчепинг
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
Хальмстад
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

5
7

Волевые поражения

17
7

Голы по времени матча

Забито

11
9
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
2
18%
2
22%
46-60
1
9%
1
11%
61-75
4
36%
3
33%
76-90

Пропущено

8
15
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
1
13%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
3
20%
46-60
1
13%
4
27%
61-75
2
25%
5
33%
76-90

Забито

12
5
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
3
25%
3
60%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
3
25%
1
20%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Пропущено

9
4
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
2
50%
76-90

Забито

23
14
10 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 8
3 Не забивали 5
1
4%
0
0%
1-15
4
17%
4
29%
16-30
5
22%
2
14%
31-45
5
22%
3
21%
46-60
2
9%
2
14%
61-75
6
26%
3
21%
76-90

Пропущено

17
19
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
4
24%
1
5%
1-15
1
6%
3
16%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
4
24%
4
21%
46-60
2
12%
4
21%
61-75
5
29%
29%
7
37%
76-90

Результаты последних матчей

ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
ИФК Норрчепинг - Хеккен 2:2 ИФК Норрчепинг - АИК 1:2 Юргорден - ИФК Норрчепинг 2:2 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 0:2
Кальмар - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 1:2 Варберг БоИС - ИФК Норрчепинг 1:3 Дегерфорс - ИФК Норрчепинг 0:2 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 2:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Мальмё - ИФК Норрчепинг 3:0 ИФК Норрчепинг - Вернаму 2:1 АИК - ИФК Норрчепинг 0:3 ИФК Норрчепинг - Сириус 1:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 1:2 ИФК Норрчепинг - Эстерсунд 0:0 Хеккен - ИФК Норрчепинг 3:0 ИФК Норрчепинг - Виборг 1:2 ИФК Норрчепинг - Силькеборг 2:3 ИФК Норрчепинг - Вестерос 0:2
Хальмстад
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Сковде АИК - Хальмстад 6:0 Хальмстад - Гётеборг 0:0 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Хальмстад - Кальмар 0:3
Варберг БоИС - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Хаммарбю 0:0 Мьельбю - Хальмстад 0:2 Сириус - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Мальмё 0:1 Хальмстад - Хеккен 1:0 Эльфсборг - Хальмстад 6:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Кальмар - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Юргорден 2:0 Дегерфорс - Хальмстад 3:1 Хальмстад - АИК 2:1 Хальмстад - Эльфсборг 0:0 Хальмстад - Вернаму 1:1 Брентфорд Б - Хальмстад 1:0 Брондбю - Хальмстад 2:0

Результаты матчей

ИФК Норрчепинг
Хальмстад

Точный счет

1:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Точный счет

0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:2
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
2
6 раз 43%
0
5 раз 36%
1
3 раза 21%

Тоталы голов в матче

ИФК Норрчепинг
Хальмстад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
4
3
4
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
4
3
1.5
4
3
2
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
9
5
7
7
1.5
6
8
2
12
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 14 11 2 1 34 - 10 35
2.
Мальмё
 14 11 1 2 35 - 12 34
3.
Хеккен
 15 10 2 3 38 - 16 32
4.
Юргорден
 15 8 3 4 23 - 18 27
5.
Хальмстад
 14 7 2 5 15 - 18 23
6.
Кальмар
 14 6 4 4 18 - 18 22
7.
Броммапойкарна
 14 6 1 7 17 - 20 19
8.
ИФК Норрчепинг
 14 5 4 5 21 - 19 19
9.
Мьельбю
 14 5 4 5 12 - 14 19
10.
Хаммарбю
 15 5 4 6 19 - 24 19
11.
Вернаму
 14 5 0 9 13 - 18 15
12.
Сириус
 14 3 5 6 16 - 23 14
13.
Дегерфорс
 15 4 2 9 16 - 37 14
14.
АИК
 14 2 4 8 12 - 19 10
15.
Гётеборг
 14 1 5 8 12 - 18 8
16.
Варберг БоИС
 14 1 5 8 10 - 27 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 8 7 1 0 15 - 4 22
2.
Мальмё
 8 6 1 1 22 - 7 19
3.
Хеккен
 7 6 0 1 24 - 8 18
4.
Эльфсборг
 7 5 1 1 19 - 4 16
5.
Хаммарбю
 6 4 1 1 11 - 7 13
6.
Кальмар
 7 4 1 2 11 - 11 13
7.
Хальмстад
 7 3 2 2 5 - 4 11
8.
Дегерфорс
 8 3 2 3 11 - 12 11
9.
Мьельбю
 7 2 3 2 8 - 6 9
10.
ИФК Норрчепинг
 7 2 2 3 9 - 10 8
11.
Сириус
 7 2 1 4 10 - 12 7
12.
Броммапойкарна
 7 2 1 4 7 - 9 7
13.
Вернаму
 7 2 0 5 6 - 9 6
14.
АИК
 7 1 3 3 7 - 10 6
15.
Гётеборг
 7 1 2 4 9 - 7 5
16.
Варберг БоИС
 7 0 3 4 3 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 7 6 1 0 15 - 6 19
2.
Мальмё
 6 5 0 1 13 - 5 15
3.
Хеккен
 8 4 2 2 14 - 8 14
4.
Броммапойкарна
 7 4 0 3 10 - 11 12
5.
Хальмстад
 7 4 0 3 10 - 14 12
6.
ИФК Норрчепинг
 7 3 2 2 12 - 9 11
7.
Мьельбю
 7 3 1 3 4 - 8 10
8.
Вернаму
 7 3 0 4 7 - 9 9
9.
Кальмар
 7 2 3 2 7 - 7 9
10.
Сириус
 7 1 4 2 6 - 11 7
11.
Хаммарбю
 9 1 3 5 8 - 17 6
12.
Варберг БоИС
 7 1 2 4 7 - 13 5
13.
Юргорден
 7 1 2 4 8 - 14 5
14.
АИК
 7 1 1 5 5 - 9 4
15.
Дегерфорс
 7 1 0 6 5 - 25 3
16.
Гётеборг
 7 0 3 4 3 - 11 3
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Мальмё Телин Исаак 10 (1)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (2)
Эльфсборг Ондрейка Якоб 7 (5)
Кальмар Mileta Rajovic 7
Весь список

Топ нарушителей
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 6
ИФК Норрчепинг Лунд Марко 1 4
Хаммарбю Странд Симон 1 4
Юргорден Шуллер Расмус 5
АИК Хуссейн Билаль 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч ИФК Норрчепинг 1:2 Хальмстад онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     