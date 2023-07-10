Тур: 14. Стадион: Platinumcars Arena. Зрители: 7162
1:2
Конец матча
0'
40' Красная карточкаЛунд Марко
0:1
50' ГолViktor Granath
58' Желтая карточкаЮханссон Андреас
65' Желтая карточкаТраустасон Арнор
68' Желтая карточкаКаллей Яхья
1:1
81' ГолХаммерсхёй-Мистрати Вито
1:2
90' ГолNaeem Mohammed
90'+5
Ход матча
40'
50'
58'
65'
68'
72'
81'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 7
-
6 Удары в створ 5
-
2 Угловые 5
-
0 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
20
Daniel
Eid
19
Линн
Виктор
18
Скуласон
Ари
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Daniel EidЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Линн ВикторПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Скуласон АриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Каллей ЯхьяЗащитник
- Защитник
-
23 Сема МайчПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
30 Otto Lindell
-
-
Главный тренер: Glen Riddersholm
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Magnus Haglund
История личных встреч
ИФК Норрчепинг
Хальмстад
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 1 победа
16 матчей
50%
12.5%
37.5%
8 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
31.3%
62.5%
6.2%
5 побед 10 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
23
10
Голов в среднем за матч
2.56
1.43
Среднее время на гол
35
63
Всего голов
12
11
Голов в среднем за матч
1.71
1.22
Среднее время на гол
52
73
Всего голов
35
21
Голов в среднем за матч
2.19
1.31
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
41
68
Бомбардиры внутри турнира
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нюман Кристоффер
|5
|0.36
|Сигурдссон Арнор
|5
|0.36
|Линн Виктор
|4
|0.29
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|2
|0.14
|Траустасон Арнор
|2
|0.14
|Лунд Марко
|1
|0.07
|Хазени Кристоффер
|1
|0.07
|Marcus Baggesen
|0
|0
|Daniel Eid
|0
|0
|Эрикссон Антон
|0
|0
Хальмстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Viktor Granath
|6 (2)
|0.43
|Ахльстранд Эрик
|3
|0.21
|Офосу-Айе Фил
|1
|0.07
|Карлссон Каспер
|1
|0.07
|Боаки Томас
|1
|0.07
|Gabriel Wallentin
|1
|0.07
|Naeem Mohammed
|1
|0.07
|Сведберг Джонатан
|0
|0
|Аль-Аммари Амир
|0
|0
|Ульссон Маркус
|0
|0
|Йоханссон Александр II
|0
|0
Карточки
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сисей Йеспер
|6
|0
|Лунд Марко
|4
|1
|Траустасон Арнор
|4
|0
|Ортмарк Якоб
|3
|0
|Сигурдссон Арнор
|3
|0
|Эрикссон Антон
|2
|0
|Скуласон Ари
|1
|0
|Нюман Кристоффер
|1
|0
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|1
|0
|Робак Эмиль
|1
|0
|Каллей Яхья
|1
|0
|Линн Виктор
|1
|0
Хальмстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сведберг Джонатан
|4
|0
|Аль-Аммари Амир
|4
|0
|Gabriel Wallentin
|2
|1
|Карлссон Каспер
|3
|0
|Юханссон Андреас
|2
|0
|Алланссон Йоэль
|2
|0
|Naeem Mohammed
|2
|0
|Ульссон Маркус
|1
|0
|Офосу-Айе Фил
|1
|0
|Нильссон Малькольм
|1
|0
|Ахльстранд Эрик
|1
|0
|Viktor Granath
|1
|0
Результаты матчей
ИФК Норрчепинг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Хальмстад
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
4
Волевые поражения
6
2
ИФК Норрчепинг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Хальмстад
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
5
3
Волевые поражения
11
5
ИФК Норрчепинг
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
Хальмстад
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
5
7
Волевые поражения
17
7
Голы по времени матча
Забито
11
9
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
2
18%
2
22%
46-60
1
9%
1
11%
61-75
4
36%
3
33%
76-90
Пропущено
8
15
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
1
13%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
3
20%
46-60
1
13%
4
27%
61-75
2
25%
5
33%
76-90
Забито
12
5
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
3
25%
3
60%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
3
25%
1
20%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Пропущено
9
4
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
2
50%
76-90
Забито
23
14
10 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 8
3 Не забивали 5
1
4%
0
0%
1-15
4
17%
4
29%
16-30
5
22%
2
14%
31-45
5
22%
3
21%
46-60
2
9%
2
14%
61-75
6
26%
3
21%
76-90
Пропущено
17
19
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
4
24%
1
5%
1-15
1
6%
3
16%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
4
24%
4
21%
46-60
2
12%
4
21%
61-75
5
29%
29%
7
37%
76-90
Результаты последних матчей
ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
ИФК Норрчепинг - Хеккен 2:2 ИФК Норрчепинг - АИК 1:2 Юргорден - ИФК Норрчепинг 2:2 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 0:2
Кальмар - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 1:2 Варберг БоИС - ИФК Норрчепинг 1:3 Дегерфорс - ИФК Норрчепинг 0:2 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 2:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Мальмё - ИФК Норрчепинг 3:0 ИФК Норрчепинг - Вернаму 2:1 АИК - ИФК Норрчепинг 0:3 ИФК Норрчепинг - Сириус 1:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 1:2 ИФК Норрчепинг - Эстерсунд 0:0 Хеккен - ИФК Норрчепинг 3:0 ИФК Норрчепинг - Виборг 1:2 ИФК Норрчепинг - Силькеборг 2:3 ИФК Норрчепинг - Вестерос 0:2
Хальмстад
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Сковде АИК - Хальмстад 6:0 Хальмстад - Гётеборг 0:0 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Хальмстад - Кальмар 0:3
Варберг БоИС - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Хаммарбю 0:0 Мьельбю - Хальмстад 0:2 Сириус - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Мальмё 0:1 Хальмстад - Хеккен 1:0 Эльфсборг - Хальмстад 6:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Кальмар - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Юргорден 2:0 Дегерфорс - Хальмстад 3:1 Хальмстад - АИК 2:1 Хальмстад - Эльфсборг 0:0 Хальмстад - Вернаму 1:1 Брентфорд Б - Хальмстад 1:0 Брондбю - Хальмстад 2:0
Результаты матчей
ИФК Норрчепинг
Хальмстад
Точный счет
1:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Точный счет
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:2
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
2
6 раз 43%
0
5 раз 36%
1
3 раза 21%
Тоталы голов в матче
ИФК Норрчепинг
Хальмстад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
34
34
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
43
43
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
95
77
68
212
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Мальмё
|Телин Исаак
|10 (1)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|9 (2)
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|7 (5)
|Кальмар
|Mileta Rajovic
|7
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|6
|ИФК Норрчепинг
|Лунд Марко
|1 4
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 4
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|5
|АИК
|Хуссейн Билаль
|5