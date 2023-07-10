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  4. Суперэттан 2023

Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 13.
Треллеборг
0:3
Конец матча
Утсиктенс
0'
0:1
26' Гол
Albin Skoglund
0:2
57' Гол
Wilhelm Nilsson
59' Желтая карточка
Filip Bohman
0:3
60' Гол
Albin Skoglund
82' Желтая карточка
Мортенсен Николас
90' Желтая карточка
Бьорквист Маркус
90' Вторая желтая карточка
Мортенсен Николас
90'+8
1
Кристенсен
Каспер
2
Бьеркен
Фритьоф
4
Андерссон
Маттиас
6
Стенмарк
Йохан
15
Emmanuel
Godwin
26
Бркич
Харис
8
Халльберг
Херман
10
Саид
Мохаммед
11
Liam
Olausson
17
Filip
Bohman
18
Оффия
Генри
30
Хадая
Элиас
3
Брандт
Йеспер
13
Erik
Gunnarsson2
2
Wilhelm
Nilsson
4
Allan
Mohideen
22
Predrag
Randjelovic
II
8
Фальцетас
Александр
6
Erik
Westermark
7
Бом
Карл
10
Albin
Skoglund
9
Lucas
Hedlund
Треллеборг
4-3-3
Утсиктенс
3-4-3

История личных встреч

Треллеборг
Утсиктенс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

С
0:0
С
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Тотал матчей

0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
0

Бомбардиры внутри турнира

Треллеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Filip Bohman 6 0.46
Бркич Харис 3 (1) 0.23
Дхайни Мухаммед-Али 3 0.23
Халльберг Херман 1 0.08
Мортенсен Николас 1 0.08
Андерссон Маттиас 1 0.08
Оффия Генри 1 0.08
Саид Мохаммед 0 0
Хёрберг Феликс 0 0
Бьеркен Фритьоф 0 0
Утсиктенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lucas Hedlund 8 0.62
Albin Skoglund 4 0.31
Erik Westermark 3 0.23
Wilhelm Nilsson 2 0.15
Allan Mohideen 2 0.15
Мартинссон Фредрик 2 0.15
Erik Gunnarsson2 2 0.15
Бом Карл 1 0.08
Ландстен Карл 1 0.08
Emir Bosnic 1 0.08
Predrag Randjelovic II 0 0
Edin Hamidovic 0 0
Sebastian Lagerlund 0 0

Карточки

Треллеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дхайни Мухаммед-Али 4 0
Халльберг Херман 3 0
Filip Bohman 3 0
Мортенсен Николас 1 1
Саид Мохаммед 2 0
Бркич Харис 2 0
Хёрберг Феликс 2 0
Бьорквист Маркус 2 0
Карлссон Тобиас 1 0
Вийтикко Микко 1 0
Бедварссон Бедвар 1 0
Оффия Генри 1 0
Утсиктенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Wilhelm Nilsson 4 1
Albin Skoglund 5 0
Брандт Йеспер 3 0
Predrag Randjelovic II 3 0
Erik Gunnarsson2 3 0
Фальцетас Александр 2 0
Lucas Hedlund 2 0
Erik Westermark 2 0
Хадая Элиас 2 0
Мартинссон Фредрик 2 0
Sebastian Lagerlund 2 0
Пекальски Иво 1 0
Бом Карл 1 0
Allan Mohideen 1 0
Emir Bosnic 1 0

Результаты матчей

Треллеборг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Утсиктенс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

3
2
Треллеборг
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (6)
0% (0)
0% (0)
Утсиктенс
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

12
2

Волевые поражения

4
14
Треллеборг
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
15% (2)
15% (2)
Утсиктенс
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
8% (1)
46% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

14
4

Волевые поражения

7
16

Голы по времени матча

Забито

10
12
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
8 Не забивали 6
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
4
40%
2
17%
31-45
2
20%
6
50%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
20%
2
17%
76-90

Пропущено

10
4
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
30%
2
50%
46-60
1
10%
1
25%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

7
15
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
1
14%
1
7%
1-15
1
14%
3
20%
16-30
2
29%
2
13%
31-45
2
29%
3
20%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
1
14%
2
13%
76-90

Пропущено

15
5
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
7%
2
40%
1-15
3
20%
2
40%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
20%
1
20%
76-90

Забито

17
27
10 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 10
4 Не забивали 0
2
12%
1
4%
1-15
2
12%
4
15%
16-30
6
35%
4
15%
31-45
4
24%
9
33%
46-60
0
0%
5
19%
61-75
3
18%
4
15%
76-90

Пропущено

25
9
11 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
3
12%
2
22%
1-15
5
20%
3
33%
16-30
3
12%
0
0%
31-45
7
28%
2
22%
46-60
2
8%
1
11%
61-75
5
20%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Треллеборг
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Треллеборг - Эстер 2:1 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Йёнчёпинг - Треллеборг 3:1 Треллеборг - Браге 1:0
Ландскруна - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Вестерос 3:2 Сковде АИК - Треллеборг 2:3 Треллеборг - Эстерсунд 1:0 ГАИС - Треллеборг 2:1 Треллеборг - Сундсвалль 3:4 Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Эргрюте 2:0 Эстер - Треллеборг 5:2 Треллеборг - Гефле 0:1 Брондбю - Треллеборг 1:1 Лундс ФФ - Треллеборг 1:2 Треллеборг - Ариана 3:1 Вернаму - Треллеборг 2:0 ФК Роскилле - Треллеборг 4:2 Треллеборг - Ландскруна 1:1
Утсиктенс
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Утсиктенс - Эргрюте 3:0 Утсиктенс - Сундсвалль 5:0 Эстер - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Эребру 2:1
Эстерсунд - Утсиктенс 1:2 Хельсинборг - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Браге 4:1 Сирианска Эскильстуна - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Эргрюте 2:1 Гефле - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - ГАИС 1:2 Ландскруна - Утсиктенс 1:3 Утсиктенс - Сковде АИК 1:0 Утсиктенс - Мосс 2:2 Утсиктенс - Варберг БоИС 2:0 Утсиктенс - Фалькенберг 1:2 ГАИС - Утсиктенс 2:1 Утсиктенс - Эргрюте 0:2 Утсиктенс - Оддевольд 1:3 Хеккен - Утсиктенс 1:2

Результаты матчей

Треллеборг
Утсиктенс

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
4 раза 57%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Треллеборг
Утсиктенс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
4
2
2
5
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
3
4
1
5
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
5
8
1.5
7
6
3
10
2.5
4
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 13 10 2 1 27 - 9 32
2.
Вестерос
 13 8 3 2 23 - 9 27
3.
ГАИС
 13 7 3 3 20 - 8 24
4.
Эстер
 14 7 2 5 28 - 21 23
5.
Йёнчёпинг
 13 5 6 2 27 - 21 21
6.
Браге
 13 6 2 5 17 - 18 20
7.
Ландскруна
 13 5 3 5 14 - 16 18
8.
Гефле
 13 5 2 6 16 - 19 17
9.
Треллеборг
 13 5 1 7 18 - 24 16
10.
Эстерсунд
 13 4 4 5 16 - 15 16
11.
Сундсвалль
 14 5 1 8 18 - 29 16
12.
Эргрюте
 13 3 5 5 14 - 18 14
13.
Эребру
 13 3 5 5 12 - 17 14
14.
Хельсинборг
 13 3 4 6 9 - 12 13
15.
Сирианска Эскильстуна
 13 2 5 6 8 - 17 11
16.
Сковде АИК
 13 1 4 8 9 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Браге
 7 5 1 1 13 - 6 16
2.
Утсиктенс
 6 5 0 1 15 - 5 15
3.
Ландскруна
 7 4 2 1 11 - 8 14
4.
Йёнчёпинг
 7 4 1 2 15 - 10 13
5.
Гефле
 7 4 1 2 12 - 10 13
6.
ГАИС
 6 4 0 2 11 - 3 12
7.
Вестерос
 6 3 3 0 9 - 1 12
8.
Треллеборг
 7 4 0 3 10 - 10 12
9.
Эребру
 7 2 4 1 7 - 4 10
10.
Эстер
 6 3 0 3 11 - 7 9
11.
Эргрюте
 6 2 3 1 10 - 8 9
12.
Эстерсунд
 6 2 2 2 10 - 10 8
13.
Хельсинборг
 7 2 2 3 5 - 6 8
14.
Сундсвалль
 8 2 1 5 10 - 17 7
15.
Сковде АИК
 6 1 3 2 7 - 8 6
16.
Сирианска Эскильстуна
 6 1 3 2 3 - 4 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 7 5 2 0 12 - 4 17
2.
Вестерос
 7 5 0 2 14 - 8 15
3.
Эстер
 8 4 2 2 17 - 14 14
4.
ГАИС
 7 3 3 1 9 - 5 12
5.
Сундсвалль
 6 3 0 3 8 - 12 9
6.
Йёнчёпинг
 6 1 5 0 12 - 11 8
7.
Эстерсунд
 7 2 2 3 6 - 5 8
8.
Хельсинборг
 6 1 2 3 4 - 6 5
9.
Эргрюте
 7 1 2 4 4 - 10 5
10.
Сирианска Эскильстуна
 7 1 2 4 5 - 13 5
11.
Гефле
 6 1 1 4 4 - 9 4
12.
Ландскруна
 6 1 1 4 3 - 8 4
13.
Треллеборг
 6 1 1 4 8 - 14 4
14.
Браге
 6 1 1 4 4 - 12 4
15.
Эребру
 6 1 1 4 5 - 13 4
16.
Сковде АИК
 7 0 1 6 2 - 15 1
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 10 (1)
Утсиктенс Lucas Hedlund 8 (2)
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 8 (1)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 8 (1)
Йёнчёпинг Бук Робин 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 1 4
Эстер Хедлунд Себастьян 5
Утсиктенс Albin Skoglund 5
Хельсинборг Хелльборг Адам 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 60'
      Predrag Randjelovic сделал результативную передачу.
    • 60'
      Г О О О О Л - Albin Skoglund бьет в цель!
    • 59'
      Liam Olausson получил желтую карточку от судьи
    • 57'
      Г О О О О Л - Wilhelm Nilsson бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 26'
      Lucas Hedlund сделал результативную передачу.
    • 26'
      Г О О О О Л - Albin Skoglund бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Треллеборг 0:3 Утсиктенс онлайн

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