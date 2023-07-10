Тур: 13.
0:3
Конец матча
0'
0:1
26' ГолAlbin Skoglund
0:2
57' ГолWilhelm Nilsson
59' Желтая карточкаFilip Bohman
0:3
60' ГолAlbin Skoglund
82' Желтая карточкаМортенсен Николас
90' Желтая карточкаБьорквист Маркус
90' Вторая желтая карточкаМортенсен Николас
90'+8
Ход матча
26'
0:1
57'
0:2
59'
60'
90'
26
Бркич
Харис
17
Filip
Bohman
18
Оффия
Генри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Бркич ХарисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Filip BohmanНападающий
-
18 Оффия ГенриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Stefan Jacobsson
- Основной состав
-
30 Хадая ЭлиасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Бом КарлНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Bosko Orovic
История личных встреч
Треллеборг
Утсиктенс
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Тотал матчей
0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
0
Бомбардиры внутри турнира
Треллеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Filip Bohman
|6
|0.46
|Бркич Харис
|3 (1)
|0.23
|Дхайни Мухаммед-Али
|3
|0.23
|Халльберг Херман
|1
|0.08
|Мортенсен Николас
|1
|0.08
|Андерссон Маттиас
|1
|0.08
|Оффия Генри
|1
|0.08
|Саид Мохаммед
|0
|0
|Хёрберг Феликс
|0
|0
|Бьеркен Фритьоф
|0
|0
Утсиктенс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Hedlund
|8
|0.62
|Albin Skoglund
|4
|0.31
|Erik Westermark
|3
|0.23
|Wilhelm Nilsson
|2
|0.15
|Allan Mohideen
|2
|0.15
|Мартинссон Фредрик
|2
|0.15
|Erik Gunnarsson2
|2
|0.15
|Бом Карл
|1
|0.08
|Ландстен Карл
|1
|0.08
|Emir Bosnic
|1
|0.08
|Predrag Randjelovic II
|0
|0
|Edin Hamidovic
|0
|0
|Sebastian Lagerlund
|0
|0
Карточки
Треллеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дхайни Мухаммед-Али
|4
|0
|Халльберг Херман
|3
|0
|Filip Bohman
|3
|0
|Мортенсен Николас
|1
|1
|Саид Мохаммед
|2
|0
|Бркич Харис
|2
|0
|Хёрберг Феликс
|2
|0
|Бьорквист Маркус
|2
|0
|Карлссон Тобиас
|1
|0
|Вийтикко Микко
|1
|0
|Бедварссон Бедвар
|1
|0
|Оффия Генри
|1
|0
Утсиктенс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Wilhelm Nilsson
|4
|1
|Albin Skoglund
|5
|0
|Брандт Йеспер
|3
|0
|Predrag Randjelovic II
|3
|0
|Erik Gunnarsson2
|3
|0
|Фальцетас Александр
|2
|0
|Lucas Hedlund
|2
|0
|Erik Westermark
|2
|0
|Хадая Элиас
|2
|0
|Мартинссон Фредрик
|2
|0
|Sebastian Lagerlund
|2
|0
|Пекальски Иво
|1
|0
|Бом Карл
|1
|0
|Allan Mohideen
|1
|0
|Emir Bosnic
|1
|0
Результаты матчей
Треллеборг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Утсиктенс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
3
2
Треллеборг
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (6)
0% (0)
0% (0)
Утсиктенс
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
12
2
Волевые поражения
4
14
Треллеборг
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
15% (2)
15% (2)
Утсиктенс
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
8% (1)
46% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
14
4
Волевые поражения
7
16
Голы по времени матча
Забито
10
12
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
8 Не забивали 6
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
4
40%
2
17%
31-45
2
20%
6
50%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
20%
2
17%
76-90
Пропущено
10
4
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
30%
2
50%
46-60
1
10%
1
25%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Забито
7
15
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
1
14%
1
7%
1-15
1
14%
3
20%
16-30
2
29%
2
13%
31-45
2
29%
3
20%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
1
14%
2
13%
76-90
Пропущено
15
5
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
7%
2
40%
1-15
3
20%
2
40%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
20%
1
20%
76-90
Забито
17
27
10 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 10
4 Не забивали 0
2
12%
1
4%
1-15
2
12%
4
15%
16-30
6
35%
4
15%
31-45
4
24%
9
33%
46-60
0
0%
5
19%
61-75
3
18%
4
15%
76-90
Пропущено
25
9
11 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
3
12%
2
22%
1-15
5
20%
3
33%
16-30
3
12%
0
0%
31-45
7
28%
2
22%
46-60
2
8%
1
11%
61-75
5
20%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Треллеборг
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Треллеборг - Эстер 2:1 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Йёнчёпинг - Треллеборг 3:1 Треллеборг - Браге 1:0
Ландскруна - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Вестерос 3:2 Сковде АИК - Треллеборг 2:3 Треллеборг - Эстерсунд 1:0 ГАИС - Треллеборг 2:1 Треллеборг - Сундсвалль 3:4 Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Эргрюте 2:0 Эстер - Треллеборг 5:2 Треллеборг - Гефле 0:1 Брондбю - Треллеборг 1:1 Лундс ФФ - Треллеборг 1:2 Треллеборг - Ариана 3:1 Вернаму - Треллеборг 2:0 ФК Роскилле - Треллеборг 4:2 Треллеборг - Ландскруна 1:1
Утсиктенс
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Утсиктенс - Эргрюте 3:0 Утсиктенс - Сундсвалль 5:0 Эстер - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Эребру 2:1
Эстерсунд - Утсиктенс 1:2 Хельсинборг - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Браге 4:1 Сирианска Эскильстуна - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Эргрюте 2:1 Гефле - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - ГАИС 1:2 Ландскруна - Утсиктенс 1:3 Утсиктенс - Сковде АИК 1:0 Утсиктенс - Мосс 2:2 Утсиктенс - Варберг БоИС 2:0 Утсиктенс - Фалькенберг 1:2 ГАИС - Утсиктенс 2:1 Утсиктенс - Эргрюте 0:2 Утсиктенс - Оддевольд 1:3 Хеккен - Утсиктенс 1:2
Результаты матчей
Треллеборг
Утсиктенс
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
4 раза 57%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Треллеборг
Утсиктенс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
42
25
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
24
34
15
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
58
76
310
49
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- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|10 (1)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|8 (2)
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|8 (1)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|8 (1)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|7 (3)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 4
|Эстер
|Хедлунд Себастьян
|5
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|5
|Хельсинборг
|Хелльборг Адам
|5