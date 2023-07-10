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Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 13.
Хельсинборг
1:0
Конец матча
Эстерсунд
0'
32' Желтая карточка
Benjamin Acquah
40' Желтая карточка
Виделль Каспер
57' Желтая карточка
Альмаджед Сумар
58' Желтая карточка
Calvin Kabuye
67' Желтая карточка
Рогне Томас
1:0
80' Гол в свои ворота
Раск Теодор
90' Желтая карточка
Ervin Gigovac
90' Желтая карточка
Карлссон Грач Себастьян
90'+6
1
Йоэльссон
Калле
5
Хольст
Фредерик
3
Виделль
Каспер
4
Рогне
Томас
22
Simon
Bengtsson
27
Benjamin
Acquah
25
Хелльборг
Адам
8
Альмаджед
Сумар
11
Ринг
Эрик
33
Amar
Muhsin
15
Amin
Al-Hamawi
30
Andrew
Mills1
2
Вейлид
Сесар
22
Раск
Теодор
27
Ziad
Ghanoum
28
Аджумани
Янник
25
Mansour
Sinyan
8
Брэндон
Эрик
7
Andre
Oesterholm
10
Sadmir
Zekovic
29
Calvin
Kabuye
17
Штольт
Малкольм
Хельсинборг
4-3-3
Эстерсунд
4-2-3-1

История личных встреч

Хельсинборг
Эстерсунд

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

6 матчей

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

А
0:1
А
0:0
А
2:0
А
3:0
А
2:0
А
1:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
0.67

Среднее время на гол

54
135

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

1.33
0.33

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
270

Бомбардиры внутри турнира

Хельсинборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Amar Muhsin 2 0.15
Ринг Эрик 2 0.15
Amin Al-Hamawi 2 0.15
Стоянович-Фредин Оливер 1 0.08
Benjamin Acquah 1 0.08
Лупер Вильгельм 0 0
Хелльборг Адам 0 0
Альмаджед Сумар 0 0
Simon Bengtsson 0 0
Ervin Gigovac 0 0
Эстерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Chovanie Amatkarijo 4 0.31
Карлссон Грач Себастьян 3 0.23
Miroslav Mazur 2 0.15
Штольт Малкольм 2 0.15
Andre Oesterholm 1 0.08
Mansour Sinyan 1 0.08
Jakob Hedenquist 1 0.08
Брэндон Эрик 0 0
Аджумани Янник 0 0
Ziad Ghanoum 0 0
Calvin Kabuye 0 0
Jakob Johnsson 0 0

Карточки

Хельсинборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хелльборг Адам 5 0
Philip Reinhold 4 0
Benjamin Acquah 4 0
Хольст Фредерик 3 0
Стоянович-Фредин Оливер 2 0
Лупер Вильгельм 2 0
Виделль Каспер 2 0
Хеллман Эмиль 2 0
Рогне Томас 1 0
Альмаджед Сумар 1 0
Ринг Эрик 1 0
Ervin Gigovac 1 0
Victor Blixt 1 0
Amin Al-Hamawi 1 0
Эстерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Miroslav Mazur 3 1
Раск Теодор 3 1
Вейлид Сесар 4 0
Штольт Малкольм 4 0
Mansour Sinyan 2 1
Аджумани Янник 3 0
Calvin Kabuye 3 0
Кроон Симон 2 0
Мусолитин Николай 2 0
Брэндон Эрик 2 0
Кейта Али II 1 0
Andre Oesterholm 1 0
Спорронг Альбин 1 0
Карлссон Грач Себастьян 1 0
Jakob Hedenquist 1 0

Результаты матчей

Хельсинборг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Эстерсунд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

2
3
Хельсинборг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Эстерсунд
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

3
7
Хельсинборг
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Эстерсунд
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

6
5

Волевые поражения

5
10

Голы по времени матча

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
2
50%
2
33%
76-90

Пропущено

7
5
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
71%
2
40%
76-90

Забито

4
9
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
1
25%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
50%
2
22%
76-90

Пропущено

6
11
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
17%
1
9%
1-15
1
17%
3
27%
16-30
1
17%
1
9%
31-45
1
17%
1
9%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
1
17%
4
36%
76-90

Забито

8
15
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
7 Не забивали 3
1
13%
1
7%
1-15
0
0%
5
33%
16-30
2
25%
1
7%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
13%
3
20%
61-75
4
50%
4
27%
76-90

Пропущено

13
16
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
3
23%
1
6%
1-15
1
8%
4
25%
16-30
1
8%
1
6%
31-45
1
8%
3
19%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
6
46%
6
38%
76-90

Результаты последних матчей

Хельсинборг
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Хельсинборг - Хельсингор 0:2 Мьельбю - Хельсинборг 3:2 Сирианска Эскильстуна - Хельсинборг 0:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:2
Хельсинборг - Сковде АИК 0:0 Эребру - Хельсинборг 1:1 Хельсинборг - Утсиктенс 0:1 Сундсвалль - Хельсинборг 1:1 Ландскруна - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - ГАИС 2:1 Браге - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Вестерос 0:1 Гефле - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Эстер 0:1 Хельсинборг - АИК 0:3 Хельсинборг - Кальмар 2:1 ГАИС - Хельсинборг 1:0 Хельсингор - Хельсинборг 0:1 Йёнчёпинг - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Мьельбю 1:2
Эстерсунд
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Эстерсунд - Сундсвалль 1:0 Эстерсунд - Эргрюте 2:1 Эстерсунд - Вестерос 1:2 Браге - Эстерсунд 2:1
Эстерсунд - Утсиктенс 1:2 Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 1:1 Треллеборг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Йёнчёпинг 3:3 Эстер - Эстерсунд 0:1 Эстерсунд - Сковде АИК 2:1 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Эребру - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - ГАИС 1:1 Ранхейм - Эстерсунд 1:0 ИФК Норрчепинг - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - Левангер 0:2 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Эстерсунд - Ког 0:2 Эстерсунд - Фалькенберг 2:0 Фалькенберг - Эстерсунд 1:1

Результаты матчей

Хельсинборг
Эстерсунд

Точный счет

0:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:1
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:1
4 раза 31%
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Хельсинборг
Эстерсунд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
10
3
2
11
1.5
4
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 13 10 2 1 27 - 9 32
2.
Вестерос
 13 8 3 2 23 - 9 27
3.
ГАИС
 13 7 3 3 20 - 8 24
4.
Эстер
 14 7 2 5 28 - 21 23
5.
Йёнчёпинг
 13 5 6 2 27 - 21 21
6.
Браге
 13 6 2 5 17 - 18 20
7.
Ландскруна
 13 5 3 5 14 - 16 18
8.
Гефле
 13 5 2 6 16 - 19 17
9.
Треллеборг
 13 5 1 7 18 - 24 16
10.
Эстерсунд
 13 4 4 5 16 - 15 16
11.
Сундсвалль
 14 5 1 8 18 - 29 16
12.
Эргрюте
 13 3 5 5 14 - 18 14
13.
Эребру
 13 3 5 5 12 - 17 14
14.
Хельсинборг
 13 3 4 6 9 - 12 13
15.
Сирианска Эскильстуна
 13 2 5 6 8 - 17 11
16.
Сковде АИК
 13 1 4 8 9 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Браге
 7 5 1 1 13 - 6 16
2.
Утсиктенс
 6 5 0 1 15 - 5 15
3.
Ландскруна
 7 4 2 1 11 - 8 14
4.
Йёнчёпинг
 7 4 1 2 15 - 10 13
5.
Гефле
 7 4 1 2 12 - 10 13
6.
ГАИС
 6 4 0 2 11 - 3 12
7.
Вестерос
 6 3 3 0 9 - 1 12
8.
Треллеборг
 7 4 0 3 10 - 10 12
9.
Эребру
 7 2 4 1 7 - 4 10
10.
Эстер
 6 3 0 3 11 - 7 9
11.
Эргрюте
 6 2 3 1 10 - 8 9
12.
Эстерсунд
 6 2 2 2 10 - 10 8
13.
Хельсинборг
 7 2 2 3 5 - 6 8
14.
Сундсвалль
 8 2 1 5 10 - 17 7
15.
Сковде АИК
 6 1 3 2 7 - 8 6
16.
Сирианска Эскильстуна
 6 1 3 2 3 - 4 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 7 5 2 0 12 - 4 17
2.
Вестерос
 7 5 0 2 14 - 8 15
3.
Эстер
 8 4 2 2 17 - 14 14
4.
ГАИС
 7 3 3 1 9 - 5 12
5.
Сундсвалль
 6 3 0 3 8 - 12 9
6.
Йёнчёпинг
 6 1 5 0 12 - 11 8
7.
Эстерсунд
 7 2 2 3 6 - 5 8
8.
Хельсинборг
 6 1 2 3 4 - 6 5
9.
Эргрюте
 7 1 2 4 4 - 10 5
10.
Сирианска Эскильстуна
 7 1 2 4 5 - 13 5
11.
Гефле
 6 1 1 4 4 - 9 4
12.
Ландскруна
 6 1 1 4 3 - 8 4
13.
Треллеборг
 6 1 1 4 8 - 14 4
14.
Браге
 6 1 1 4 4 - 12 4
15.
Эребру
 6 1 1 4 5 - 13 4
16.
Сковде АИК
 7 0 1 6 2 - 15 1
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 10 (1)
Утсиктенс Lucas Hedlund 8 (2)
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 8 (1)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 8 (1)
Йёнчёпинг Бук Робин 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 1 4
Эстер Хедлунд Себастьян 5
Утсиктенс Albin Skoglund 5
Хельсинборг Хелльборг Адам 5
Весь список
  • 70'
    Amin Al-Hamawi уходит с поля. Лупер Вильгельм выходит вместо него
  • 67'
    Рогне Томас получил желтую карточку от судьи
  • 62'
    Sadmir Zekovic уходит с поля. Карлссон Грач Себастьян выходит вместо него
  • 62'
    Calvin Kabuye уходит с поля. Jakob Johnsson выходит вместо него
  • 58'
    Calvin Kabuye получил желтую карточку от судьи
  • 57'
    Sumar Almadjed получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • 40'
      Виделль Каспер получил желтую карточку от судьи
    • 32'
      Benjamin Acquah получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Хельсинборг 1:0 Эстерсунд онлайн

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