Тур: 13.
1:0
Конец матча
0'
32' Желтая карточкаBenjamin Acquah
40' Желтая карточкаВиделль Каспер
57' Желтая карточкаАльмаджед Сумар
58' Желтая карточкаCalvin Kabuye
67' Желтая карточкаРогне Томас
1:0
80' Гол в свои воротаРаск Теодор
90' Желтая карточкаErvin Gigovac
90' Желтая карточкаКарлссон Грач Себастьян
90'+6
Ход матча
32'
40'
57'
58'
67'
80'
1:0
90'
11
Ринг
Эрик
33
Amar
Muhsin
22
Раск
Теодор
27
Ziad
Ghanoum
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ринг ЭрикНападающий
-
33 Amar MuhsinНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Веберг ЧарлиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бакстер Стюарт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Раск ТеодорЗащитник
-
27 Ziad GhanoumЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Anton Berg
-
-
-
19 Andre Nader
-
Главный тренер: Magnus Powell
История личных встреч
Хельсинборг
Эстерсунд
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
6 матчей
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.67
0.67
Среднее время на гол
54
135
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
1.33
0.33
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
67
270
Бомбардиры внутри турнира
Хельсинборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Amar Muhsin
|2
|0.15
|Ринг Эрик
|2
|0.15
|Amin Al-Hamawi
|2
|0.15
|Стоянович-Фредин Оливер
|1
|0.08
|Benjamin Acquah
|1
|0.08
|Лупер Вильгельм
|0
|0
|Хелльборг Адам
|0
|0
|Альмаджед Сумар
|0
|0
|Simon Bengtsson
|0
|0
|Ervin Gigovac
|0
|0
Эстерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Chovanie Amatkarijo
|4
|0.31
|Карлссон Грач Себастьян
|3
|0.23
|Miroslav Mazur
|2
|0.15
|Штольт Малкольм
|2
|0.15
|Andre Oesterholm
|1
|0.08
|Mansour Sinyan
|1
|0.08
|Jakob Hedenquist
|1
|0.08
|Брэндон Эрик
|0
|0
|Аджумани Янник
|0
|0
|Ziad Ghanoum
|0
|0
|Calvin Kabuye
|0
|0
|Jakob Johnsson
|0
|0
Карточки
Хельсинборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хелльборг Адам
|5
|0
|Philip Reinhold
|4
|0
|Benjamin Acquah
|4
|0
|Хольст Фредерик
|3
|0
|Стоянович-Фредин Оливер
|2
|0
|Лупер Вильгельм
|2
|0
|Виделль Каспер
|2
|0
|Хеллман Эмиль
|2
|0
|Рогне Томас
|1
|0
|Альмаджед Сумар
|1
|0
|Ринг Эрик
|1
|0
|Ervin Gigovac
|1
|0
|Victor Blixt
|1
|0
|Amin Al-Hamawi
|1
|0
Эстерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Miroslav Mazur
|3
|1
|Раск Теодор
|3
|1
|Вейлид Сесар
|4
|0
|Штольт Малкольм
|4
|0
|Mansour Sinyan
|2
|1
|Аджумани Янник
|3
|0
|Calvin Kabuye
|3
|0
|Кроон Симон
|2
|0
|Мусолитин Николай
|2
|0
|Брэндон Эрик
|2
|0
|Кейта Али II
|1
|0
|Andre Oesterholm
|1
|0
|Спорронг Альбин
|1
|0
|Карлссон Грач Себастьян
|1
|0
|Jakob Hedenquist
|1
|0
Результаты матчей
Хельсинборг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Эстерсунд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
2
3
Хельсинборг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Эстерсунд
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
4
Волевые поражения
3
7
Хельсинборг
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Эстерсунд
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
6
5
Волевые поражения
5
10
Голы по времени матча
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
2
50%
2
33%
76-90
Пропущено
7
5
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
71%
2
40%
76-90
Забито
4
9
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
1
25%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
50%
2
22%
76-90
Пропущено
6
11
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
17%
1
9%
1-15
1
17%
3
27%
16-30
1
17%
1
9%
31-45
1
17%
1
9%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
1
17%
4
36%
76-90
Забито
8
15
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
7 Не забивали 3
1
13%
1
7%
1-15
0
0%
5
33%
16-30
2
25%
1
7%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
13%
3
20%
61-75
4
50%
4
27%
76-90
Пропущено
13
16
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
3
23%
1
6%
1-15
1
8%
4
25%
16-30
1
8%
1
6%
31-45
1
8%
3
19%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
6
46%
6
38%
76-90
Результаты последних матчей
Хельсинборг
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Хельсинборг - Хельсингор 0:2 Мьельбю - Хельсинборг 3:2 Сирианска Эскильстуна - Хельсинборг 0:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:2
Хельсинборг - Сковде АИК 0:0 Эребру - Хельсинборг 1:1 Хельсинборг - Утсиктенс 0:1 Сундсвалль - Хельсинборг 1:1 Ландскруна - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - ГАИС 2:1 Браге - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Вестерос 0:1 Гефле - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Эстер 0:1 Хельсинборг - АИК 0:3 Хельсинборг - Кальмар 2:1 ГАИС - Хельсинборг 1:0 Хельсингор - Хельсинборг 0:1 Йёнчёпинг - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Мьельбю 1:2
Эстерсунд
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Эстерсунд - Сундсвалль 1:0 Эстерсунд - Эргрюте 2:1 Эстерсунд - Вестерос 1:2 Браге - Эстерсунд 2:1
Эстерсунд - Утсиктенс 1:2 Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 1:1 Треллеборг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Йёнчёпинг 3:3 Эстер - Эстерсунд 0:1 Эстерсунд - Сковде АИК 2:1 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Эребру - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - ГАИС 1:1 Ранхейм - Эстерсунд 1:0 ИФК Норрчепинг - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - Левангер 0:2 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Эстерсунд - Ког 0:2 Эстерсунд - Фалькенберг 2:0 Фалькенберг - Эстерсунд 1:1
Результаты матчей
Хельсинборг
Эстерсунд
Точный счет
0:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:1
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:1
4 раза 31%
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Хельсинборг
Эстерсунд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
25
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
103
211
49
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|10 (1)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|8 (2)
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|8 (1)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|8 (1)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|7 (3)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 4
|Эстер
|Хедлунд Себастьян
|5
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|5
|Хельсинборг
|Хелльборг Адам
|5