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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 14. Стадион: . Зрители: 15687
Гётеборг
1:2
Конец матча
Варберг БоИС
0'
36' Желтая карточка
Карлен Адам
48' Желтая карточка
Станисич Оливер
0:1
55' Гол
Красники Дион
0:2
90' Гол
Красники Дион
1:2
90' Пенальти
Норлин Густаф
90'+7

Ход матча

36'
Карлен Адам
 
46'
Муколли Арбнор
Берг Маркус
 
48'
 
Станисич Оливер
55'
0:1
Красники Дион
(Ногейра Винисиус)
68'
Карлстранд Линус
Бангсбо Йохан
 
77'
 
Maxime Sainte
Жуниор Элитон
77'
 
Транберг Робин
Карлссон Виктор
77'
Гасем Алай
Thomas Santos
 
84'
Salaou Hachimou
Lucas Kahed
 
90'
0:2
Красники Дион
(Сильверхолт Оливер)
90'
 
Биркфельдт Йон
Красники Дион
90'
Норлин Густаф
1:2

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 7
  • 6 Угловые 6
  • 0 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
1
Дальберг
Понтус
15
Хауснер
Себастиан
13
Свенссон
Густаф
3
Бангсбо
Йохан
17
Вендт
Оскар
8
Хаген
Элиас
21
Карлен
Адам
28
Lucas
Kahed
29
Thomas
Santos
9
Берг
Маркус
14
Норлин
Густаф
43
Лукич
Стоян
18
Линднер
Йоаким
4
Станисич
Оливер
3
Закриссон
Хампус
20
Сильверхолт
Оливер
8
Ле
Ру
Люк
10
Лушаку
Исмет
5
Ногейра
Винисиус
21
Карлссон
Виктор
37
Красники
Дион
11
Жуниор
Элитон
Гётеборг
4-3-3
Варберг БоИС
3-4-3

История личных встреч

Гётеборг
Варберг БоИС

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

7 матчей

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

А
0:4
А
1:1
А
1:2
А
2:0
А
1:0
А
1:2
К
1:0

Голы

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

1
1.29

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

90
70

Бомбардиры внутри турнира

Гётеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ольссон Себастьян 4 0.29
Берг Маркус 3 (1) 0.21
Норлин Густаф 2 (1) 0.14
Хаген Элиас 1 0.07
Вендт Оскар 1 0.07
Свенссон Густаф 1 0.07
Саломонссон Эмиль 0 0
Хауснер Себастиан 0 0
Варберг БоИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Красники Дион 3 0.21
Альфонси Оливер 2 0.14
Ле Ру Люк 1 0.07
Жуниор Элитон 1 0.07
Аль-Хамлави Ассад 1 0.07
Oemuer Pektas 1 0.07
Линднер Йоаким 0 0
Ногейра Винисиус 0 0
Сильверхолт Оливер 0 0
Закриссон Хампус 0 0
Карлссон Виктор 0 0

Карточки

Гётеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трондсен Андерс 1 2
Карлен Адам 4 0
Свенссон Густаф 3 0
Эрикссон Себастьян 2 0
Хауснер Себастиан 2 0
Гасем Алай 2 0
Абдуллахи Сулейман 1 0
Дальберг Понтус 1 0
Хаген Элиас 1 0
Норлин Густаф 1 0
Карлстранд Линус 1 0
Варберг БоИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Станисич Оливер 4 0
Транберг Робин 3 0
Ле Ру Люк 3 0
Жуниор Элитон 3 0
Лушаку Исмет 3 0
Карлссон Виктор 3 0
Альфонси Оливер 2 0
Янссон Лео 2 0
Maxime Sainte 2 0
Ногейра Винисиус 2 0
Эль Уатки Яссин 2 0
Перссон Хоаким 1 0
Линднер Йоаким 1 0
Сильверхолт Оливер 1 0
Закриссон Хампус 1 0
Дальстрём Никлас 1 0
Аль-Хамлави Ассад 1 0
Красники Дион 1 0
Рённберг Вильмер 1 0

Результаты матчей

Гётеборг
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Варберг БоИС
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

5
5
Гётеборг
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Варберг БоИС
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
12

Волевые поражения

3
1
Гётеборг
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Варберг БоИС
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

9
13

Волевые поражения

8
6

Голы по времени матча

Забито

11
7
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
14%
16-30
1
9%
1
14%
31-45
1
9%
2
29%
46-60
1
9%
2
29%
61-75
4
36%
1
14%
76-90

Пропущено

5
13
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
4
31%
1-15
1
20%
3
23%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
4
31%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
20%
1
8%
76-90

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
12 Не забивали 11
2
50%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

10
13
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
20%
3
23%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
8%
31-45
3
30%
3
23%
46-60
1
10%
2
15%
61-75
2
20%
4
31%
76-90

Забито

15
11
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
4
27%
2
18%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
2
13%
1
9%
31-45
1
7%
2
18%
46-60
2
13%
2
18%
61-75
4
27%
3
27%
76-90

Пропущено

15
26
6 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
2
13%
7
27%
1-15
2
13%
3
12%
16-30
2
13%
1
4%
31-45
5
33%
7
27%
46-60
1
7%
3
12%
61-75
3
20%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Гётеборг
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Хальмстад - Гётеборг 0:0 Мальмё - Гётеборг 0:1 Сириус - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Мьельбю 0:1
Хеккен - Гётеборг 4:1 Гётеборг - Хаммарбю 1:1 АИК - Гётеборг 2:2 Броммапойкарна - Гётеборг 0:0 Гётеборг - Дегерфорс 6:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Юргорден - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Мальмё 0:1 Кальмар - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Вернаму 0:1 Гётеборг - Сарпсборг-08 1:1 Гётеборг - Йёнчёпинг 1:0 Гётеборг - Мариехамн 1:1 Гётеборг - Виборг 0:3 Тромсё - Гётеборг 0:2 Гётеборг - Хальмстад 1:1
Варберг БоИС
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Юргорден - Варберг БоИС 2:0 Эльфсборг - Варберг БоИС 6:1 Варберг БоИС - Хальмстад 1:2 Варберг БоИС - Хеккен 0:2
Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Броммапойкарна - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - ИФК Норрчепинг 1:3 Вернаму - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Мальмё 0:6 Варберг БоИС - Кальмар 0:0 Хаммарбю - Варберг БоИС 2:0 Варберг БоИС - Сириус 1:1 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:0 Мьельбю - Варберг БоИС 2:2 Варберг БоИС - Норрбю 3:2 Утсиктенс - Варберг БоИС 2:0 Вернаму - Варберг БоИС 1:2 Астрио - Варберг БоИС 0:2 Варберг БоИС - Варбергс 1:2 Варберг БоИС - Твакер 1:2

Результаты матчей

Гётеборг
Варберг БоИС

Точный счет

0:1
3 раза 43%
1:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:6
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
6
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

0:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 57%
1
4 раза 29%
2
1 раз 7%
6
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Гётеборг
Варберг БоИС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
4
1
6
1.5
1
6
2.5
1
6
3.5
1
6
4.5
1
6
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
0.5
Больше Меньше
5
2
1
6
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
8
0.5
Больше Меньше
8
6
2
12
1.5
2
12
1
13
2.5
1
13
3.5
1
13
4.5
1
13
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 14 11 2 1 34 - 10 35
2.
Мальмё
 14 11 1 2 35 - 12 34
3.
Хеккен
 15 10 2 3 38 - 16 32
4.
Юргорден
 15 8 3 4 23 - 18 27
5.
Хальмстад
 14 7 2 5 15 - 18 23
6.
Кальмар
 14 6 4 4 18 - 18 22
7.
Броммапойкарна
 14 6 1 7 17 - 20 19
8.
ИФК Норрчепинг
 14 5 4 5 21 - 19 19
9.
Мьельбю
 14 5 4 5 12 - 14 19
10.
Хаммарбю
 15 5 4 6 19 - 24 19
11.
Вернаму
 14 5 0 9 13 - 18 15
12.
Сириус
 14 3 5 6 16 - 23 14
13.
Дегерфорс
 15 4 2 9 16 - 37 14
14.
АИК
 14 2 4 8 12 - 19 10
15.
Гётеборг
 14 1 5 8 12 - 18 8
16.
Варберг БоИС
 14 1 5 8 10 - 27 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 8 7 1 0 15 - 4 22
2.
Мальмё
 8 6 1 1 22 - 7 19
3.
Хеккен
 7 6 0 1 24 - 8 18
4.
Эльфсборг
 7 5 1 1 19 - 4 16
5.
Хаммарбю
 6 4 1 1 11 - 7 13
6.
Кальмар
 7 4 1 2 11 - 11 13
7.
Хальмстад
 7 3 2 2 5 - 4 11
8.
Дегерфорс
 8 3 2 3 11 - 12 11
9.
Мьельбю
 7 2 3 2 8 - 6 9
10.
ИФК Норрчепинг
 7 2 2 3 9 - 10 8
11.
Сириус
 7 2 1 4 10 - 12 7
12.
Броммапойкарна
 7 2 1 4 7 - 9 7
13.
Вернаму
 7 2 0 5 6 - 9 6
14.
АИК
 7 1 3 3 7 - 10 6
15.
Гётеборг
 7 1 2 4 9 - 7 5
16.
Варберг БоИС
 7 0 3 4 3 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 7 6 1 0 15 - 6 19
2.
Мальмё
 6 5 0 1 13 - 5 15
3.
Хеккен
 8 4 2 2 14 - 8 14
4.
Броммапойкарна
 7 4 0 3 10 - 11 12
5.
Хальмстад
 7 4 0 3 10 - 14 12
6.
ИФК Норрчепинг
 7 3 2 2 12 - 9 11
7.
Мьельбю
 7 3 1 3 4 - 8 10
8.
Вернаму
 7 3 0 4 7 - 9 9
9.
Кальмар
 7 2 3 2 7 - 7 9
10.
Сириус
 7 1 4 2 6 - 11 7
11.
Хаммарбю
 9 1 3 5 8 - 17 6
12.
Варберг БоИС
 7 1 2 4 7 - 13 5
13.
Юргорден
 7 1 2 4 8 - 14 5
14.
АИК
 7 1 1 5 5 - 9 4
15.
Дегерфорс
 7 1 0 6 5 - 25 3
16.
Гётеборг
 7 0 3 4 3 - 11 3
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Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Мальмё Телин Исаак 10 (1)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (2)
Эльфсборг Ондрейка Якоб 7 (5)
Кальмар Mileta Rajovic 7
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Топ нарушителей
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 6
ИФК Норрчепинг Лунд Марко 1 4
Хаммарбю Странд Симон 1 4
Юргорден Шуллер Расмус 5
АИК Хуссейн Билаль 5
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • 36'
      Карлен Адам получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Гётеборг 1:2 Варберг БоИС онлайн

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