Тур: 14. Стадион: Гамла Уллеви. Зрители: 15687
1:2
Конец матча
0'
36' Желтая карточкаКарлен Адам
48' Желтая карточкаСтанисич Оливер
0:1
55' ГолКрасники Дион
0:2
90' ГолКрасники Дион
1:2
90' ПенальтиНорлин Густаф
90'+7
Ход матча
36'
48'
55'
90'
90'
1:2
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 7
-
6 Угловые 6
-
0 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
17
Вендт
Оскар
21
Карлен
Адам
28
Lucas
Kahed
43
Лукич
Стоян
10
Лушаку
Исмет
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Вендт ОскарЗащитник
- Полузащитник
-
21 Карлен АдамПолузащитник
-
28 Lucas KahedПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
27 Гасем АлайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Аскоу Йенс Бертель
- Основной состав
-
43 Лукич СтоянВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Лушаку ИсметПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Martin Skogman
История личных встреч
Гётеборг
Варберг БоИС
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
7 матчей
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1
0.75
Среднее время на гол
90
120
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
1
1.29
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
90
70
Бомбардиры внутри турнира
Гётеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ольссон Себастьян
|4
|0.29
|Берг Маркус
|3 (1)
|0.21
|Норлин Густаф
|2 (1)
|0.14
|Хаген Элиас
|1
|0.07
|Вендт Оскар
|1
|0.07
|Свенссон Густаф
|1
|0.07
|Саломонссон Эмиль
|0
|0
|Хауснер Себастиан
|0
|0
Варберг БоИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Красники Дион
|3
|0.21
|Альфонси Оливер
|2
|0.14
|Ле Ру Люк
|1
|0.07
|Жуниор Элитон
|1
|0.07
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0.07
|Oemuer Pektas
|1
|0.07
|Линднер Йоаким
|0
|0
|Ногейра Винисиус
|0
|0
|Сильверхолт Оливер
|0
|0
|Закриссон Хампус
|0
|0
|Карлссон Виктор
|0
|0
Карточки
Гётеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трондсен Андерс
|1
|2
|Карлен Адам
|4
|0
|Свенссон Густаф
|3
|0
|Эрикссон Себастьян
|2
|0
|Хауснер Себастиан
|2
|0
|Гасем Алай
|2
|0
|Абдуллахи Сулейман
|1
|0
|Дальберг Понтус
|1
|0
|Хаген Элиас
|1
|0
|Норлин Густаф
|1
|0
|Карлстранд Линус
|1
|0
Варберг БоИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Станисич Оливер
|4
|0
|Транберг Робин
|3
|0
|Ле Ру Люк
|3
|0
|Жуниор Элитон
|3
|0
|Лушаку Исмет
|3
|0
|Карлссон Виктор
|3
|0
|Альфонси Оливер
|2
|0
|Янссон Лео
|2
|0
|Maxime Sainte
|2
|0
|Ногейра Винисиус
|2
|0
|Эль Уатки Яссин
|2
|0
|Перссон Хоаким
|1
|0
|Линднер Йоаким
|1
|0
|Сильверхолт Оливер
|1
|0
|Закриссон Хампус
|1
|0
|Дальстрём Никлас
|1
|0
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0
|Красники Дион
|1
|0
|Рённберг Вильмер
|1
|0
Результаты матчей
Гётеборг
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Варберг БоИС
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
5
5
Гётеборг
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Варберг БоИС
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
9
12
Волевые поражения
3
1
Гётеборг
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Варберг БоИС
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
9
13
Волевые поражения
8
6
Голы по времени матча
Забито
11
7
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
14%
16-30
1
9%
1
14%
31-45
1
9%
2
29%
46-60
1
9%
2
29%
61-75
4
36%
1
14%
76-90
Пропущено
5
13
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
4
31%
1-15
1
20%
3
23%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
4
31%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
20%
1
8%
76-90
Забито
4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
12 Не забивали 11
2
50%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
10
13
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
20%
3
23%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
8%
31-45
3
30%
3
23%
46-60
1
10%
2
15%
61-75
2
20%
4
31%
76-90
Забито
15
11
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
4
27%
2
18%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
2
13%
1
9%
31-45
1
7%
2
18%
46-60
2
13%
2
18%
61-75
4
27%
3
27%
76-90
Пропущено
15
26
6 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
2
13%
7
27%
1-15
2
13%
3
12%
16-30
2
13%
1
4%
31-45
5
33%
7
27%
46-60
1
7%
3
12%
61-75
3
20%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Гётеборг
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Хальмстад - Гётеборг 0:0 Мальмё - Гётеборг 0:1 Сириус - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Мьельбю 0:1
Хеккен - Гётеборг 4:1 Гётеборг - Хаммарбю 1:1 АИК - Гётеборг 2:2 Броммапойкарна - Гётеборг 0:0 Гётеборг - Дегерфорс 6:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Юргорден - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Мальмё 0:1 Кальмар - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Вернаму 0:1 Гётеборг - Сарпсборг-08 1:1 Гётеборг - Йёнчёпинг 1:0 Гётеборг - Мариехамн 1:1 Гётеборг - Виборг 0:3 Тромсё - Гётеборг 0:2 Гётеборг - Хальмстад 1:1
Варберг БоИС
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Юргорден - Варберг БоИС 2:0 Эльфсборг - Варберг БоИС 6:1 Варберг БоИС - Хальмстад 1:2 Варберг БоИС - Хеккен 0:2
Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Броммапойкарна - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - ИФК Норрчепинг 1:3 Вернаму - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Мальмё 0:6 Варберг БоИС - Кальмар 0:0 Хаммарбю - Варберг БоИС 2:0 Варберг БоИС - Сириус 1:1 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:0 Мьельбю - Варберг БоИС 2:2 Варберг БоИС - Норрбю 3:2 Утсиктенс - Варберг БоИС 2:0 Вернаму - Варберг БоИС 1:2 Астрио - Варберг БоИС 0:2 Варберг БоИС - Варбергс 1:2 Варберг БоИС - Твакер 1:2
Результаты матчей
Гётеборг
Варберг БоИС
Точный счет
0:1
3 раза 43%
1:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:6
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
6
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
0:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 57%
1
4 раза 29%
2
1 раз 7%
6
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
Гётеборг
Варберг БоИС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
34
16
16
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
52
16
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
68
Больше Меньше
86
212
212
113
113
113
113
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Мальмё
|Телин Исаак
|10 (1)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|9 (2)
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|7 (5)
|Кальмар
|Mileta Rajovic
|7
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|6
|ИФК Норрчепинг
|Лунд Марко
|1 4
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 4
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|5
|АИК
|Хуссейн Билаль
|5