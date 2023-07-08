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Чемпионат Европы (до 19 лет)
2023

Тур: 3.
Испания (до 19 лет)
 
Позже
Норвегия (до 19 лет)
Прогнозы 56
Испания (до 19 лет) 98.2% (55)
X 1.8% (1)
Норвегия (до 19 лет) 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Испания (до 19 лет)
Ничья
Норвегия (до 19 лет)
1.45
4.70
6.60
Все Коэффициенты

История личных встреч

Испания (до 19 лет)
Норвегия (до 19 лет)

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

Е(1ЛЭРК
0:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Бомбардиры внутри турнира

Испания (до 19 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барбера Виктор 3 1.5
Касас Арнау 1 0.5
Гасиоровски Ярек 1 0.5
Паласиос Сезар 1 0.5
Angel Moran Manuel 1 0.5
Норвегия (до 19 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдегор Никлас 2 1
Флатакер Эрик 1 0.5
Скогволд Хенрик 1 0.5
Роальдсей Элванд 1 0.5
Alwande Roaldsoey 1 (1) 0.5

Карточки

Испания (до 19 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норвегия (до 19 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Испания (до 19 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Норвегия (до 19 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Испания (до 19 лет)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Норвегия (до 19 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

7
5
Испания (до 19 лет)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Норвегия (до 19 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

7
6

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

7
5
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
2
29%
2
40%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
3
75%
76-90

Забито

7
6
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
29%
2
33%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
4
80%
76-90

Результаты последних матчей

Испания (до 19 лет)
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Греция (до 19 лет) - Испания (до 19 лет) 0:5 Исландия (до 19 лет) - Испания (до 19 лет) 1:2 Испания (до 19 лет) - Украина (до 19 лет) 4:0 Испания (до 19 лет) - Люксембург (до 19 лет) 4:0
Дания (до 19 лет) - Испания (до 19 лет) 0:0 Бельгия (до 19 лет) - Испания (до 19 лет) 0:0 Испания (до 19 лет) - Албания (до 19 лет) 5:0 Дания (до 19 лет) - Испания (до 19 лет) 3:3 Испания (до 19 лет) - Австрия (до 19 лет) 2:2 Бельгия (до 19 лет) - Испания (до 19 лет) 2:2 Испания (до 19 лет) - Азербайджан (до 19 лет) 6:0 Испания (до 19 лет) - Люксембург (до 19 лет) 2:1 Сербия (до 19 лет) - Испания (до 19 лет) 0:4 Испания (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 1:0 Испания (до 19 лет) - Литва (до 19 лет) 2:0 Португалия (до 19 лет) - Испания (до 19 лет) 0:2 Франция (до 19 лет) - Испания (до 19 лет) 0:0 Испания (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 2:1 Португалия (до 19 лет) - Испания (до 19 лет) 1:1 Армения (до 19 лет) - Испания (до 19 лет) 1:4
Норвегия (до 19 лет)
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Норвегия (до 19 лет) - Греция (до 19 лет) 5:4 Северная Ирландия (до 19 лет) - Норвегия (до 19 лет) 2:5 Франция (до 19 лет) - Норвегия (до 19 лет) 1:2 Норвегия (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 4:0
Сербия (до 19 лет) - Норвегия (до 19 лет) 2:0 Норвегия (до 19 лет) - Северная Македония (до 19 лет) 6:2 Норвегия (до 19 лет) - Сан-Марино (до 19 лет) 2:0 Сербия (до 19 лет) - Норвегия (до 19 лет) 3:2 Нидерланды (до 19 лет) - Норвегия (до 19 лет) 1:1 Норвегия (до 19 лет) - Украина (до 19 лет) 2:3 Грузия (до 19 лет) - Норвегия (до 19 лет) 1:0 Норвегия (до 19 лет) - Уэльс (до 19 лет) 5:0 Норвегия (до 19 лет) - Косово (до 19 лет) 3:0 Норвегия (до 19 лет) - Чехия (до 19 лет) 1:1 Норвегия (до 19 лет) - Сан-Марино (до 19 лет) 8:1 Азербайджан (до 19 лет) - Норвегия (до 19 лет) 0:1 Франция (до 19 лет) - Норвегия (до 19 лет) 1:0 Чехия (до 19 лет) - Норвегия (до 19 лет) 0:0 Норвегия (до 19 лет) - Ирландия (до 19 лет) 1:1 Хорватия (до 19 лет) - Норвегия (до 19 лет) 2:3

Результаты матчей

Испания (до 19 лет)
Норвегия (до 19 лет)

Точный счет

5:4
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%

Точный счет

0:5
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:5
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
5:4
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Испания (до 19 лет)
Норвегия (до 19 лет)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
1
1
3.5
1
1
1
1
4.5
1
1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Испания (до 19 лет)
 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Норвегия (до 19 лет)
 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
3.
Исландия (до 19 лет)
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
4.
Греция (до 19 лет)
 Заявка 2 0 0 2 4 - 10 0
  • — Выход в 1/2 финала

Топ бомбардиров
Испания (до 19 лет) Барбера Виктор 3
Норвегия (до 19 лет) Эдегор Никлас 2
Португалия (до 19 лет) Феликс Угу 2
Греция (до 19 лет) Цимас Стефанос 2
Португалия (до 19 лет) Gabi Bras 2
Весь список

Топ нарушителей
Исландия (до 19 лет) Бринйолфссон Бьярни 1
Италия (до 19 лет) Липани Лука 1
Мальта (до 19 лет) Шиклуна Дилан 1
Польша (до 19 лет) Матыевич Виктор 1
Мальта (до 19 лет) Микаллеф Джейк 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Испания (до 19 лет) - Норвегия (до 19 лет) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 июля 2023, осталось 2 дня 13 часов 57 минут.



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    • Прогнозы 56
    Испания (до 19 лет) 98.2% (55)
    X 1.8% (1)
    Норвегия (до 19 лет) 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Испания (до 19 лет)
    Ничья
    Норвегия (до 19 лет)
    1.45
    4.70
    6.60
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Испания (до 19 лет) - Норвегия (до 19 лет) онлайн

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    Прогнозы на матч Испания (до 19 лет) - Норвегия (до 19 лет)

    Исход игры
    Испания (до 19 лет)
    98.2% (56)
    Ничья
    1.8% (1)
    Норвегия (до 19 лет)
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.43% (26)
    Меньше
    53.57% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    37.5% (21)
    Нет
    62.5% (35)
    Популярный счёт
    2:0 Испания (до 19 лет)
    42.1% (24)
    2:1 Испания (до 19 лет)
    22.8% (13)
    1:0 Испания (до 19 лет)
    10.5% (6)
    3:1 Испания (до 19 лет)
    10.5% (6)
    3:0 Испания (до 19 лет)
    8.8% (5)
    4:1 Испания (до 19 лет)
    3.5% (2)
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    Испания (до 19 лет)
    Норвегия (до 19 лет)
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