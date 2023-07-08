Греция (до 19 лет) - Испания (до 19 лет)

Исландия (до 19 лет) - Испания (до 19 лет)

Испания (до 19 лет) - Украина (до 19 лет)

Испания (до 19 лет) - Люксембург (до 19 лет)

22.03.2023

Дания (до 19 лет) - Испания (до 19 лет)

0:0

27.09.2022

Бельгия (до 19 лет) - Испания (до 19 лет)

0:0

24.09.2022

Испания (до 19 лет) - Албания (до 19 лет)

5:0

29.03.2022

Дания (до 19 лет) - Испания (до 19 лет)

3:3

23.03.2022

Испания (до 19 лет) - Австрия (до 19 лет)

2:2

16.11.2021

Бельгия (до 19 лет) - Испания (до 19 лет)

2:2

13.11.2021

Испания (до 19 лет) - Азербайджан (до 19 лет)

6:0

10.11.2021

Испания (до 19 лет) - Люксембург (до 19 лет)

2:1

14.10.2019

Сербия (до 19 лет) - Испания (до 19 лет)

0:4

11.10.2019

Испания (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет)

1:0

08.10.2019

Испания (до 19 лет) - Литва (до 19 лет)

2:0

27.07.2019

Португалия (до 19 лет) - Испания (до 19 лет)

0:2

24.07.2019

Франция (до 19 лет) - Испания (до 19 лет)

0:0

20.07.2019

Испания (до 19 лет) - Италия (до 19 лет)

2:1

17.07.2019

Португалия (до 19 лет) - Испания (до 19 лет)

1:1

14.07.2019

Армения (до 19 лет) - Испания (до 19 лет)

1:4