Тур: 3.
История личных встреч
Испания (до 19 лет)
Норвегия (до 19 лет)
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Бомбардиры внутри турнира
Испания (до 19 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барбера Виктор
|3
|1.5
|Касас Арнау
|1
|0.5
|Гасиоровски Ярек
|1
|0.5
|Паласиос Сезар
|1
|0.5
|Angel Moran Manuel
|1
|0.5
Норвегия (до 19 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эдегор Никлас
|2
|1
|Флатакер Эрик
|1
|0.5
|Скогволд Хенрик
|1
|0.5
|Роальдсей Элванд
|1
|0.5
|Alwande Roaldsoey
|1 (1)
|0.5
Карточки
Испания (до 19 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Норвегия (до 19 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Испания (до 19 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Норвегия (до 19 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
1
Испания (до 19 лет)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Норвегия (до 19 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
7
5
Испания (до 19 лет)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Норвегия (до 19 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
7
6
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
7
5
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
2
29%
2
40%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
3
75%
76-90
Забито
7
6
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
29%
2
33%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
4
80%
76-90
Результаты последних матчей
Испания (до 19 лет)
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Греция (до 19 лет) - Испания (до 19 лет) 0:5 Исландия (до 19 лет) - Испания (до 19 лет) 1:2 Испания (до 19 лет) - Украина (до 19 лет) 4:0 Испания (до 19 лет) - Люксембург (до 19 лет) 4:0
Дания (до 19 лет) - Испания (до 19 лет) 0:0 Бельгия (до 19 лет) - Испания (до 19 лет) 0:0 Испания (до 19 лет) - Албания (до 19 лет) 5:0 Дания (до 19 лет) - Испания (до 19 лет) 3:3 Испания (до 19 лет) - Австрия (до 19 лет) 2:2 Бельгия (до 19 лет) - Испания (до 19 лет) 2:2 Испания (до 19 лет) - Азербайджан (до 19 лет) 6:0 Испания (до 19 лет) - Люксембург (до 19 лет) 2:1 Сербия (до 19 лет) - Испания (до 19 лет) 0:4 Испания (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 1:0 Испания (до 19 лет) - Литва (до 19 лет) 2:0 Португалия (до 19 лет) - Испания (до 19 лет) 0:2 Франция (до 19 лет) - Испания (до 19 лет) 0:0 Испания (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 2:1 Португалия (до 19 лет) - Испания (до 19 лет) 1:1 Армения (до 19 лет) - Испания (до 19 лет) 1:4
Норвегия (до 19 лет)
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Норвегия (до 19 лет) - Греция (до 19 лет) 5:4 Северная Ирландия (до 19 лет) - Норвегия (до 19 лет) 2:5 Франция (до 19 лет) - Норвегия (до 19 лет) 1:2 Норвегия (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 4:0
Сербия (до 19 лет) - Норвегия (до 19 лет) 2:0 Норвегия (до 19 лет) - Северная Македония (до 19 лет) 6:2 Норвегия (до 19 лет) - Сан-Марино (до 19 лет) 2:0 Сербия (до 19 лет) - Норвегия (до 19 лет) 3:2 Нидерланды (до 19 лет) - Норвегия (до 19 лет) 1:1 Норвегия (до 19 лет) - Украина (до 19 лет) 2:3 Грузия (до 19 лет) - Норвегия (до 19 лет) 1:0 Норвегия (до 19 лет) - Уэльс (до 19 лет) 5:0 Норвегия (до 19 лет) - Косово (до 19 лет) 3:0 Норвегия (до 19 лет) - Чехия (до 19 лет) 1:1 Норвегия (до 19 лет) - Сан-Марино (до 19 лет) 8:1 Азербайджан (до 19 лет) - Норвегия (до 19 лет) 0:1 Франция (до 19 лет) - Норвегия (до 19 лет) 1:0 Чехия (до 19 лет) - Норвегия (до 19 лет) 0:0 Норвегия (до 19 лет) - Ирландия (до 19 лет) 1:1 Хорватия (до 19 лет) - Норвегия (до 19 лет) 2:3
Результаты матчей
Испания (до 19 лет)
Норвегия (до 19 лет)
Точный счет
5:4
1 раз 100%
Точное количество голов
5
1 раз 100%
Точный счет
0:5
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:5
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
5:4
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Испания (до 19 лет)
Норвегия (до 19 лет)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
11
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 5
|4
|3.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|4.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 10
|0
- — Выход в 1/2 финала
|Испания (до 19 лет)
|Барбера Виктор
|3
|Норвегия (до 19 лет)
|Эдегор Никлас
|2
|Португалия (до 19 лет)
|Феликс Угу
|2
|Греция (до 19 лет)
|Цимас Стефанос
|2
|Португалия (до 19 лет)
|Gabi Bras
|2
|Исландия (до 19 лет)
|Бринйолфссон Бьярни
|1
|Италия (до 19 лет)
|Липани Лука
|1
|Мальта (до 19 лет)
|Шиклуна Дилан
|1
|Польша (до 19 лет)
|Матыевич Виктор
|1
|Мальта (до 19 лет)
|Микаллеф Джейк
|1
Прогнозы на матч Испания (до 19 лет) - Норвегия (до 19 лет)
Исход игры
Испания (до 19 лет)
98.2% (56)
Ничья
1.8% (1)
Норвегия (до 19 лет)
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
46.43% (26)
Меньше
53.57% (30)
Обе команды забьют
Да
37.5% (21)
Нет
62.5% (35)
Популярный счёт
2:0 Испания (до 19 лет)
42.1% (24)
2:1 Испания (до 19 лет)
22.8% (13)
1:0 Испания (до 19 лет)
10.5% (6)
3:1 Испания (до 19 лет)
10.5% (6)
3:0 Испания (до 19 лет)
8.8% (5)
4:1 Испания (до 19 лет)
3.5% (2)
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