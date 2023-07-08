Греция (до 19 лет) - Испания (до 19 лет)

Норвегия (до 19 лет) - Греция (до 19 лет)

Греция (до 19 лет) - Ирландия (до 19 лет)

Греция (до 19 лет) - Словакия (до 19 лет)

22.03.2023

Эстония (до 19 лет) - Греция (до 19 лет)

0:3

27.09.2022

Греция (до 19 лет) - Чехия (до 19 лет)

1:1

24.09.2022

Греция (до 19 лет) - Андорра (до 19 лет)

3:0

21.09.2022

Швейцария (до 19 лет) - Греция (до 19 лет)

0:2

16.11.2021

Греция (до 19 лет) - Германия (до 19 лет)

1:1

13.11.2021

Греция (до 19 лет) - Фарерские острова (до 19 лет)

0:0

10.11.2021

Россия (до 19 лет) - Греция (до 19 лет)

1:0

19.11.2019

Бельгия (до 19 лет) - Греция (до 19 лет)

1:0

16.11.2019

Греция (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет)

2:5

13.11.2019

Греция (до 19 лет) - Албания (до 19 лет)

5:1

26.03.2019

Чехия (до 19 лет) - Греция (до 19 лет)

3:1

23.03.2019

Греция (до 19 лет) - Англия (до 19 лет)

2:1

20.03.2019

Греция (до 19 лет) - Дания (до 19 лет)

2:2

20.11.2018

Болгария (до 19 лет) - Греция (до 19 лет)

0:3

17.11.2018

Греция (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет)

5:3

14.11.2018

Греция (до 19 лет) - Гибралтар (до 19 лет)

4:0