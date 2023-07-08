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Чемпионат Европы (до 19 лет)
2023

Тур: 3.
Греция (до 19 лет)
 
Позже
Исландия (до 19 лет)
Прогнозы 52
Греция (до 19 лет) 61.5% (32)
X 26.9% (14)
Исландия (до 19 лет) 11.5% (6)
Все прогнозы

История личных встреч

Греция (до 19 лет)
Исландия (до 19 лет)

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЧЕ(1ЛОМ
2:5

Голы

Всего голов

0
5

Голов в среднем за матч

0
5

Среднее время на гол

0
18

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

2
5

Среднее время на гол

45
18

Бомбардиры внутри турнира

Греция (до 19 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цимас Стефанос 2 1
Alexis Kalogeropoulos 1 0.5
Ставропулос Кристос 1 0.5
Исландия (до 19 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гвюдмюндссон Эггерт-Арон 1 0.5
Торстейнссон Агуст 1 0.5

Карточки

Греция (до 19 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Исландия (до 19 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бринйолфссон Бьярни 0 1

Результаты матчей

Греция (до 19 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Исландия (до 19 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Греция (до 19 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Исландия (до 19 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

0
1
Греция (до 19 лет)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Исландия (до 19 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
2
100%
76-90

Пропущено

5
3
5 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
2
100%
76-90

Пропущено

10
3
9 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
4
40%
0
0%
1-15
2
20%
1
33%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Греция (до 19 лет)
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Греция (до 19 лет) - Испания (до 19 лет) 0:5 Норвегия (до 19 лет) - Греция (до 19 лет) 5:4 Греция (до 19 лет) - Ирландия (до 19 лет) 1:0 Греция (до 19 лет) - Словакия (до 19 лет) 1:1
Эстония (до 19 лет) - Греция (до 19 лет) 0:3 Греция (до 19 лет) - Чехия (до 19 лет) 1:1 Греция (до 19 лет) - Андорра (до 19 лет) 3:0 Швейцария (до 19 лет) - Греция (до 19 лет) 0:2 Греция (до 19 лет) - Германия (до 19 лет) 1:1 Греция (до 19 лет) - Фарерские острова (до 19 лет) 0:0 Россия (до 19 лет) - Греция (до 19 лет) 1:0 Бельгия (до 19 лет) - Греция (до 19 лет) 1:0 Греция (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет) 2:5 Греция (до 19 лет) - Албания (до 19 лет) 5:1 Чехия (до 19 лет) - Греция (до 19 лет) 3:1 Греция (до 19 лет) - Англия (до 19 лет) 2:1 Греция (до 19 лет) - Дания (до 19 лет) 2:2 Болгария (до 19 лет) - Греция (до 19 лет) 0:3 Греция (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 5:3 Греция (до 19 лет) - Гибралтар (до 19 лет) 4:0
Исландия (до 19 лет)
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Исландия (до 19 лет) - Испания (до 19 лет) 1:2 Венгрия (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет) 0:2 Англия (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет) 0:1 Исландия (до 19 лет) - Турция (до 19 лет) 2:2
Казахстан (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет) 1:4 Франция (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет) 2:0 Исландия (до 19 лет) - Шотландия (до 19 лет) 1:0 Исландия (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 3:0 Грузия (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет) 1:1 Хорватия (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет) 2:1 Литва (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет) 1:2 Италия (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет) 3:0 Исландия (до 19 лет) - Словения (до 19 лет) 3:1 Албания (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет) 2:4 Греция (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет) 2:5 Исландия (до 19 лет) - Бельгия (до 19 лет) 0:3 Молдова (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет) 1:1 Англия (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет) 3:1 Исландия (до 19 лет) - Турция (до 19 лет) 2:1 Фарерские острова (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет) 1:2

Результаты матчей

Греция (до 19 лет)
Исландия (до 19 лет)

Точный счет

0:5
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

5:4
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%

Точный счет

0:5
1 раз 50%
5:4
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Греция (до 19 лет)
Исландия (до 19 лет)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
3.5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Испания (до 19 лет)
 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Норвегия (до 19 лет)
 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
3.
Исландия (до 19 лет)
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
4.
Греция (до 19 лет)
 Заявка 2 0 0 2 4 - 10 0
  • — Выход в 1/2 финала

Топ бомбардиров
Испания (до 19 лет) Барбера Виктор 3
Норвегия (до 19 лет) Эдегор Никлас 2
Португалия (до 19 лет) Феликс Угу 2
Греция (до 19 лет) Цимас Стефанос 2
Португалия (до 19 лет) Gabi Bras 2
Весь список

Топ нарушителей
Исландия (до 19 лет) Бринйолфссон Бьярни 1
Италия (до 19 лет) Липани Лука 1
Мальта (до 19 лет) Шиклуна Дилан 1
Польша (до 19 лет) Матыевич Виктор 1
Мальта (до 19 лет) Микаллеф Джейк 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Греция (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 июля 2023, осталось 2 дня 13 часов 57 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 52
    Греция (до 19 лет) 61.5% (32)
    X 26.9% (14)
    Исландия (до 19 лет) 11.5% (6)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Греция (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет) онлайн

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    Прогнозы на матч Греция (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет)

    Исход игры
    Греция (до 19 лет)
    60.4% (32)
    Ничья
    28.3% (15)
    Исландия (до 19 лет)
    11.3% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.15% (24)
    Меньше
    53.85% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    67.31% (35)
    Нет
    32.69% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Греция (до 19 лет)
    32.1% (17)
    1:1 Ничья
    20.8% (11)
    1:0 Греция (до 19 лет)
    20.8% (11)
    0:1 Исландия (до 19 лет)
    5.7% (3)
    2:2 Ничья
    5.7% (3)
    1:2 Исландия (до 19 лет)
    5.7% (3)
    2:0 Греция (до 19 лет)
    5.7% (3)
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    Греция (до 19 лет)
    Исландия (до 19 лет)
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