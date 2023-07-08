Тур: 3.
История личных встреч
Греция (до 19 лет)
Исландия (до 19 лет)
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
5
Голов в среднем за матч
0
5
Среднее время на гол
0
18
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
2
5
Среднее время на гол
45
18
Бомбардиры внутри турнира
Греция (до 19 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цимас Стефанос
|2
|1
|Alexis Kalogeropoulos
|1
|0.5
|Ставропулос Кристос
|1
|0.5
Исландия (до 19 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гвюдмюндссон Эггерт-Арон
|1
|0.5
|Торстейнссон Агуст
|1
|0.5
Карточки
Греция (до 19 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Исландия (до 19 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бринйолфссон Бьярни
|0
|1
Результаты матчей
Греция (до 19 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Исландия (до 19 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Греция (до 19 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Исландия (до 19 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
0
1
Греция (до 19 лет)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Исландия (до 19 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
0
1
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
0
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
2
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
2
100%
76-90
Пропущено
5
3
5 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
2
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
2
100%
76-90
Пропущено
10
3
9 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
4
40%
0
0%
1-15
2
20%
1
33%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Греция (до 19 лет)
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Греция (до 19 лет) - Испания (до 19 лет) 0:5 Норвегия (до 19 лет) - Греция (до 19 лет) 5:4 Греция (до 19 лет) - Ирландия (до 19 лет) 1:0 Греция (до 19 лет) - Словакия (до 19 лет) 1:1
Эстония (до 19 лет) - Греция (до 19 лет) 0:3 Греция (до 19 лет) - Чехия (до 19 лет) 1:1 Греция (до 19 лет) - Андорра (до 19 лет) 3:0 Швейцария (до 19 лет) - Греция (до 19 лет) 0:2 Греция (до 19 лет) - Германия (до 19 лет) 1:1 Греция (до 19 лет) - Фарерские острова (до 19 лет) 0:0 Россия (до 19 лет) - Греция (до 19 лет) 1:0 Бельгия (до 19 лет) - Греция (до 19 лет) 1:0 Греция (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет) 2:5 Греция (до 19 лет) - Албания (до 19 лет) 5:1 Чехия (до 19 лет) - Греция (до 19 лет) 3:1 Греция (до 19 лет) - Англия (до 19 лет) 2:1 Греция (до 19 лет) - Дания (до 19 лет) 2:2 Болгария (до 19 лет) - Греция (до 19 лет) 0:3 Греция (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 5:3 Греция (до 19 лет) - Гибралтар (до 19 лет) 4:0
Исландия (до 19 лет)
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Исландия (до 19 лет) - Испания (до 19 лет) 1:2 Венгрия (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет) 0:2 Англия (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет) 0:1 Исландия (до 19 лет) - Турция (до 19 лет) 2:2
Казахстан (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет) 1:4 Франция (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет) 2:0 Исландия (до 19 лет) - Шотландия (до 19 лет) 1:0 Исландия (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 3:0 Грузия (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет) 1:1 Хорватия (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет) 2:1 Литва (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет) 1:2 Италия (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет) 3:0 Исландия (до 19 лет) - Словения (до 19 лет) 3:1 Албания (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет) 2:4 Греция (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет) 2:5 Исландия (до 19 лет) - Бельгия (до 19 лет) 0:3 Молдова (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет) 1:1 Англия (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет) 3:1 Исландия (до 19 лет) - Турция (до 19 лет) 2:1 Фарерские острова (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет) 1:2
Результаты матчей
Греция (до 19 лет)
Исландия (до 19 лет)
Точный счет
0:5
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
5:4
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
Точный счет
0:5
1 раз 50%
5:4
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Греция (до 19 лет)
Исландия (до 19 лет)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 5
|4
|3.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|4.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 10
|0
- — Выход в 1/2 финала
|Испания (до 19 лет)
|Барбера Виктор
|3
|Норвегия (до 19 лет)
|Эдегор Никлас
|2
|Португалия (до 19 лет)
|Феликс Угу
|2
|Греция (до 19 лет)
|Цимас Стефанос
|2
|Португалия (до 19 лет)
|Gabi Bras
|2
|Исландия (до 19 лет)
|Бринйолфссон Бьярни
|1
|Италия (до 19 лет)
|Липани Лука
|1
|Мальта (до 19 лет)
|Шиклуна Дилан
|1
|Польша (до 19 лет)
|Матыевич Виктор
|1
|Мальта (до 19 лет)
|Микаллеф Джейк
|1
Прогнозы на матч Греция (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет)
Исход игры
Греция (до 19 лет)
60.4% (32)
Ничья
28.3% (15)
Исландия (до 19 лет)
11.3% (6)
Тотал 2.5
Больше
46.15% (24)
Меньше
53.85% (28)
Обе команды забьют
Да
67.31% (35)
Нет
32.69% (17)
Популярный счёт
2:1 Греция (до 19 лет)
32.1% (17)
1:1 Ничья
20.8% (11)
1:0 Греция (до 19 лет)
20.8% (11)
0:1 Исландия (до 19 лет)
5.7% (3)
2:2 Ничья
5.7% (3)
1:2 Исландия (до 19 лет)
5.7% (3)
2:0 Греция (до 19 лет)
5.7% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!