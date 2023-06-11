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  4. Чемпионат мира (до 20 лет) 2023

Чемпионат мира (до 20 лет)
2023

Израиль (до 20 лет)
 
Позже
Южная Корея (до 20 лет)
Прогнозы 150
Израиль (до 20 лет) 43.3% (65)
X 20% (30)
Южная Корея (до 20 лет) 36.7% (55)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Израиль (до 20 лет)
Ничья
Южная Корея (до 20 лет)
3.05
3.70
2.31
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Израиль (до 20 лет)
Южная Корея (до 20 лет)

Бомбардиры внутри турнира

Израиль (до 20 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халаили Анан 2 0.33
Тургеман Дор 2 (1) 0.33
Нави Рой 1 0.17
Сениор Омер 1 0.17
Шибли Хамза 1 0.17
Южная Корея (до 20 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ли Юн Чун 2 0.33
Чой Сок Хён 2 0.33
Ли Сын Вон 2 (1) 0.33
Бэ Джун Хо 1 0.17
Пак Сён Хо 1 0.17
Ким Ён Хак 1 0.17

Карточки

Израиль (до 20 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биньямин Ран 0 1
Южная Корея (до 20 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чой Сок Хён 0 1

Результаты матчей

Израиль (до 20 лет)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Южная Корея (до 20 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

1
1
Израиль (до 20 лет)
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Южная Корея (до 20 лет)
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

3
3
Израиль (до 20 лет)
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Южная Корея (до 20 лет)
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

4
4

Голы по времени матча

Забито

4
6
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
2
50%
0
0%
91-120

Пропущено

4
5
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
2
40%
76-90
1
0%
0%

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
100%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

7
9
0 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
2
29%
1
11%
91-120

Пропущено

8
7
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
2
25%
2
29%
76-90
1
0%
0%

Результаты последних матчей

Израиль (до 20 лет)
(6 матчей)
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 поражения
Уругвай (до 20 лет) - Израиль (до 20 лет) 1:0 Израиль (до 20 лет) - Бразилия (до 20 лет) 3:2 Узбекистан (до 20 лет) - Израиль (до 20 лет) 0:1 Япония (до 20 лет) - Израиль (до 20 лет) 1:2
Сенегал (до 20 лет) - Израиль (до 20 лет) 1:1 Израиль (до 20 лет) - Колумбия (до 20 лет) 1:2
Южная Корея (до 20 лет)
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Италия (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 2:1 Южная Корея (до 20 лет) - Нигерия (до 20 лет) 1:0 Эквадор (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 2:3 Южная Корея (до 20 лет) - Гамбия (до 20 лет) 0:0
Южная Корея (до 20 лет) - Гондурас (до 20 лет) 2:2 Франция (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 1:2 Узбекистан (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 0:0 Украина (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 3:1 Эквадор (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 0:1 Южная Корея (до 20 лет) - Сенегал (до 20 лет) 3:3 Япония (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 0:1 Южная Корея (до 20 лет) - Аргентина (до 20 лет) 2:1 ЮАР (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 0:1 Португалия (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 1:0 Катар (до 19 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 1:2 Южная Корея (до 20 лет) - Шотландия (до 21 года) 1:2 Южная Корея (до 20 лет) - Того (до 21 года) 1:2 Франция (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 4:1 Южная Корея (до 20 лет) - Португалия (до 20 лет) 1:3 Англия (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 1:0

Результаты матчей

Израиль (до 20 лет)
Южная Корея (до 20 лет)

Точный счет

1:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Израиль (до 20 лет)
Южная Корея (до 20 лет)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
3
3
1
5
2.5
1
5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина (до 20 лет)
 Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
Узбекистан (до 20 лет)
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
3.
Новая Зеландия (до 20 лет)
 Заявка 3 1 1 1 3 - 7 4
4.
Гватемала (до 20 лет)
 Заявка 3 0 0 3 0 - 6 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
США (до 20 лет)
 Заявка 3 3 0 0 6 - 0 9
2.
Эквадор (до 20 лет)
 Заявка 3 2 0 1 11 - 2 6
3.
Словакия (до 20 лет)
 Заявка 3 1 0 2 5 - 4 3
4.
Фиджи (до 20 лет)
 Заявка 3 0 0 3 0 - 16 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Колумбия (до 20 лет)
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
2.
Израиль (до 20 лет)
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
3.
Япония (до 20 лет)
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
4.
Сенегал (до 20 лет)
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бразилия (до 20 лет)
 Заявка 3 2 0 1 10 - 3 6
2.
Италия (до 20 лет)
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
3.
Нигерия (до 20 лет)
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
4.
Доминиканская Республика (до 20 лет)
 Заявка 3 0 0 3 1 - 11 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия (до 20 лет)
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
2.
Уругвай (до 20 лет)
 Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
3.
Тунис (до 20 лет)
 Заявка 3 1 0 2 3 - 2 3
4.
Ирак (до 20 лет)
 Заявка 3 0 1 2 0 - 7 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбия (до 20 лет)
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
2.
Южная Корея (до 20 лет)
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3.
Франция (до 20 лет)
 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
4.
Гондурас (до 20 лет)
 Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина (до 20 лет)
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Узбекистан (до 20 лет)
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Гватемала (до 20 лет)
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Новая Зеландия (до 20 лет)
 Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эквадор (до 20 лет)
 Заявка 2 2 0 0 11 - 1 6
2.
США (до 20 лет)
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Словакия (до 20 лет)
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
4.
Фиджи (до 20 лет)
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Колумбия (до 20 лет)
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Сенегал (до 20 лет)
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
3.
Израиль (до 20 лет)
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Япония (до 20 лет)
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бразилия (до 20 лет)
 Заявка 2 2 0 0 8 - 0 6
2.
Нигерия (до 20 лет)
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Италия (до 20 лет)
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
4.
Доминиканская Республика (до 20 лет)
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия (до 20 лет)
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Уругвай (до 20 лет)
 Заявка 2 1 0 1 6 - 3 3
3.
Ирак (до 20 лет)
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
4.
Тунис (до 20 лет)
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбия (до 20 лет)
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Южная Корея (до 20 лет)
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
3.
Гондурас (до 20 лет)
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
4.
Франция (до 20 лет)
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Новая Зеландия (до 20 лет)
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Аргентина (до 20 лет)
 Заявка 1 1 0 0 5 - 0 3
3.
Узбекистан (до 20 лет)
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Гватемала (до 20 лет)
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
США (до 20 лет)
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Словакия (до 20 лет)
 Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
3.
Эквадор (до 20 лет)
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Фиджи (до 20 лет)
 Заявка 2 0 0 2 0 - 12 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Колумбия (до 20 лет)
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Израиль (до 20 лет)
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Япония (до 20 лет)
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Сенегал (до 20 лет)
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Италия (до 20 лет)
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Нигерия (до 20 лет)
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Бразилия (до 20 лет)
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
4.
Доминиканская Республика (до 20 лет)
 Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия (до 20 лет)
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Уругвай (до 20 лет)
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Тунис (до 20 лет)
 Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
4.
Ирак (до 20 лет)
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбия (до 20 лет)
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Франция (до 20 лет)
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Южная Корея (до 20 лет)
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Гондурас (до 20 лет)
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1

Топ бомбардиров
Италия (до 20 лет) Казадеи Чезаре 7
Бразилия (до 20 лет) Леонардо Маркос 5
Колумбия (до 20 лет) Кортес Оскар 4
Эквадор (до 20 лет) Куэро Джастин 4
США (до 20 лет) Кауэлл Кейд 3
Весь список

Топ нарушителей
Уругвай (до 20 лет) Лусиано Родригез 1
Доминиканская Республика (до 20 лет) Аскона Эдисон 1
Гондурас (до 20 лет) Руис Дэвид 1
Аргентина (до 20 лет) Авилес Томас 1
Бразилия (до 20 лет) Ренан Роберт 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Израиль (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 июня 2023, осталось 23 минуты.



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    • Прогнозы 150
    Израиль (до 20 лет) 43.3% (65)
    X 20% (30)
    Южная Корея (до 20 лет) 36.7% (55)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Израиль (до 20 лет)
    Ничья
    Южная Корея (до 20 лет)
    3.05
    3.70
    2.31
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    Где смотреть матч Израиль (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Израиль (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет)

    Исход игры
    Израиль (до 20 лет)
    42.9% (67)
    Ничья
    19.9% (31)
    Южная Корея (до 20 лет)
    37.2% (58)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.87% (50)
    Меньше
    54.13% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    68.81% (75)
    Нет
    31.19% (34)
    Популярный счёт
    2:1 Израиль (до 20 лет)
    17.3% (27)
    1:1 Ничья
    16% (25)
    1:2 Южная Корея (до 20 лет)
    12.2% (19)
    0:1 Южная Корея (до 20 лет)
    10.3% (16)
    1:0 Израиль (до 20 лет)
    10.3% (16)
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    Южная Корея (до 20 лет)
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