Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
-
18 Мелика ОфекВратарь
- Защитник
-
19 Фукс ХадарЗащитник
-
5 Эдри ШонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Нави РойПолузащитник
-
16 Биньямин РанПолузащитник
-
15 Абед ТайПолузащитник
- Нападающий
-
11 Шибли ХамзаНападающий
- Запасные игроки
-
21 Грейс НитайВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Сениор ОмерНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хаим Офир
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Бэ Со ЧунЗащитник
- Защитник
-
20 Ким Джи СуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Бэ Джун ХоПолузащитник
-
14 Кан Сан ЮнПолузащитник
-
17 Ли Хан ДжиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Ким Чжон ХунВратарь
-
21 Мун Хюн ХоВратарь
- Защитник
-
13 Чой Йе ХунЗащитник
-
15 Кван Чхо ЮнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кан Сон ЧжинПолузащитник
-
16 Ли Сын ЧжунПолузащитник
-
Главный тренер: Ким Ын-Чжон
Бомбардиры внутри турнира
Израиль (до 20 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халаили Анан
|2
|0.33
|Тургеман Дор
|2 (1)
|0.33
|Нави Рой
|1
|0.17
|Сениор Омер
|1
|0.17
|Шибли Хамза
|1
|0.17
Южная Корея (до 20 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ли Юн Чун
|2
|0.33
|Чой Сок Хён
|2
|0.33
|Ли Сын Вон
|2 (1)
|0.33
|Бэ Джун Хо
|1
|0.17
|Пак Сён Хо
|1
|0.17
|Ким Ён Хак
|1
|0.17
Карточки
Израиль (до 20 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биньямин Ран
|0
|1
Южная Корея (до 20 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чой Сок Хён
|0
|1
Результаты матчей
Израиль (до 20 лет)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Южная Корея (до 20 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
1
1
Израиль (до 20 лет)
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Южная Корея (до 20 лет)
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
3
3
Израиль (до 20 лет)
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Южная Корея (до 20 лет)
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
4
4
Голы по времени матча
Забито
4
6
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
2
50%
0
0%
91-120
Пропущено
4
5
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
2
40%
76-90
1
0%
0%
Забито
3
3
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
100%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
7
9
0 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
2
29%
1
11%
91-120
Пропущено
8
7
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
2
25%
2
29%
76-90
1
0%
0%
Результаты последних матчей
Израиль (до 20 лет)
(6 матчей)
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 поражения
Южная Корея (до 20 лет)
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Италия (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 2:1 Южная Корея (до 20 лет) - Нигерия (до 20 лет) 1:0 Эквадор (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 2:3 Южная Корея (до 20 лет) - Гамбия (до 20 лет) 0:0
Южная Корея (до 20 лет) - Гондурас (до 20 лет) 2:2 Франция (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 1:2 Узбекистан (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 0:0 Украина (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 3:1 Эквадор (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 0:1 Южная Корея (до 20 лет) - Сенегал (до 20 лет) 3:3 Япония (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 0:1 Южная Корея (до 20 лет) - Аргентина (до 20 лет) 2:1 ЮАР (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 0:1 Португалия (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 1:0 Катар (до 19 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 1:2 Южная Корея (до 20 лет) - Шотландия (до 21 года) 1:2 Южная Корея (до 20 лет) - Того (до 21 года) 1:2 Франция (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 4:1 Южная Корея (до 20 лет) - Португалия (до 20 лет) 1:3 Англия (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 1:0
Результаты матчей
Израиль (до 20 лет)
Южная Корея (до 20 лет)
Точный счет
1:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Израиль (до 20 лет)
Южная Корея (до 20 лет)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
24
33
15
15
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|3.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 7
|4
|4.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|11 - 2
|6
|3.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 4
|3
|4.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 16
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|2.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|3.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|4.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|10 - 3
|6
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|4.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 11
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|3.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 2
|3
|4.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 7
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|4.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|11 - 1
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|3.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 0
|6
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|4.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 3
|3
|3.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|4.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|3.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|4.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|3.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 12
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|4.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|4.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|Италия (до 20 лет)
|Казадеи Чезаре
|7
|Бразилия (до 20 лет)
|Леонардо Маркос
|5
|Колумбия (до 20 лет)
|Кортес Оскар
|4
|Эквадор (до 20 лет)
|Куэро Джастин
|4
|США (до 20 лет)
|Кауэлл Кейд
|3
|Уругвай (до 20 лет)
|Лусиано Родригез
|1
|Доминиканская Республика (до 20 лет)
|Аскона Эдисон
|1
|Гондурас (до 20 лет)
|Руис Дэвид
|1
|Аргентина (до 20 лет)
|Авилес Томас
|1
|Бразилия (до 20 лет)
|Ренан Роберт
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Израиль (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет)
Исход игры
Израиль (до 20 лет)
42.9% (67)
Ничья
19.9% (31)
Южная Корея (до 20 лет)
37.2% (58)
Тотал 2.5
Больше
45.87% (50)
Меньше
54.13% (59)
Обе команды забьют
Да
68.81% (75)
Нет
31.19% (34)
Популярный счёт
2:1 Израиль (до 20 лет)
17.3% (27)
1:1 Ничья
16% (25)
1:2 Южная Корея (до 20 лет)
12.2% (19)
0:1 Южная Корея (до 20 лет)
10.3% (16)
1:0 Израиль (до 20 лет)
10.3% (16)
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