0:0
Второй тайм: 82'
Ход матча
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Сантос ХуанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Арбьо ХосеВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Соса ИгнасиоПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Сири НиколасНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Феррейра Густаво
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Сасси ЯкопоВратарь
-
12 Цакки ДжоэлеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Липани ЛукаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Николато Паоло
История личных встреч
Уругвай (до 20 лет)
Италия (до 20 лет)
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
0.5
Тотал матчей
0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
0
180
Бомбардиры внутри турнира
Уругвай (до 20 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуарте Андерсон
|3
|0.43
|Абальдо Матиас
|2
|0.29
|Гонзалез Франко
|2 (1)
|0.29
|Феррари Андрес
|1
|0.14
|Маттурро Алан
|1
|0.14
Италия (до 20 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Казадеи Чезаре
|7 (2)
|1
|Бальданци Томмазо
|2
|0.29
|Амброзино Джузеппе
|1
|0.14
|Пафунди Симоне
|1
|0.14
|Эспозито Франческо
|1
|0.14
|Прати Маттео
|1
|0.14
Карточки
Уругвай (до 20 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лусиано Родригез
|0
|1
Италия (до 20 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Уругвай (до 20 лет)
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Италия (до 20 лет)
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
2
0
Уругвай (до 20 лет)
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Италия (до 20 лет)
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
3
5
Уругвай (до 20 лет)
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Италия (до 20 лет)
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
1
4
Волевые поражения
5
5
Голы по времени матча
Забито
6
8
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
2
33%
2
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
25%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
2
40%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
9
13
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
0 Не забивали 1
0
0%
4
31%
1-15
1
11%
2
15%
16-30
1
11%
2
15%
31-45
2
22%
2
15%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
3
23%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
1
20%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Уругвай (до 20 лет)
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Уругвай (до 20 лет) - Израиль (до 20 лет) 1:0 США (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 0:2 Гамбия (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 0:1 Тунис (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 0:1
Уругвай (до 20 лет) - Англия (до 20 лет) 2:3 Уругвай (до 20 лет) - Ирак (до 20 лет) 4:0 Уругвай (до 20 лет) - Эквадор (до 20 лет) 1:3 Новая Зеландия (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 0:2 Гондурас (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 0:2 Уругвай (до 20 лет) - Норвегия (до 20 лет) 3:1 Уругвай (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 0:0 Уругвай (до 20 лет) - Венесуэла (до 20 лет) 1:1 Португалия (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 2:2 Уругвай (до 20 лет) - Саудовская Аравия (до 20 лет) 1:0 Уругвай (до 20 лет) - ЮАР (до 20 лет) 0:0 Уругвай (до 20 лет) - Япония (до 20 лет) 2:0 Италия (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 0:1 Бразилия (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 0:0 Мали (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 1:1 Мексика (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 2:1
Италия (до 20 лет)
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Италия (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 2:1 Колумбия (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 1:3 Англия (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 1:2 Доминиканская Республика (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 0:3
Италия (до 20 лет) - Нигерия (до 20 лет) 0:2 Италия (до 20 лет) - Бразилия (до 20 лет) 3:2 Италия (до 20 лет) - Эквадор (до 20 лет) 0:1 Украина (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 1:0 Италия (до 20 лет) - Мали (до 20 лет) 4:2 Италия (до 20 лет) - Польша (до 20 лет) 1:0 Италия (до 20 лет) - Япония (до 20 лет) 0:0 Эквадор (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 0:1 Мексика (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 1:2 Уругвай (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 0:0 Италия (до 20 лет) - Англия (до 20 лет) 1:3 Италия (до 20 лет) - Замбия (до 20 лет) 3:2 Франция (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 1:2 Япония (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 2:2 ЮАР (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 0:2 Италия (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 0:1
Результаты матчей
Уругвай (до 20 лет)
Италия (до 20 лет)
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:1
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%
3
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Уругвай (до 20 лет)
Италия (до 20 лет)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
51
15
33
15
1/8 финала
4 США (до 20 лет)
0 Новая Зеландия (до 20 лет)
- 4:0 США-НОВ
0 Гамбия (до 20 лет)
1 Уругвай (до 20 лет)
- 0:1 ГАМ-УРУ
0 Узбекистан (до 20 лет)
1 Израиль (до 20 лет)
- 0:1 УЗБ-ИЗР
4 Бразилия (до 20 лет)
1 Тунис (до 20 лет)
- 4:1 БРА-ТУН
5 Колумбия (до 20 лет)
1 Словакия (до 20 лет)
- 5:1 КОЛ-СЛО
1 Англия (до 20 лет)
2 Италия (до 20 лет)
- 1:2 АНГ-ИТА
1/4 финала
1/2 финала
Финал
Уругвай (до 20 лет)
Италия (до 20 лет)
- 0:0 УРУ-ИТА
|Италия (до 20 лет)
|Казадеи Чезаре
|7
|Бразилия (до 20 лет)
|Леонардо Маркос
|5
|Колумбия (до 20 лет)
|Кортес Оскар
|4
|Эквадор (до 20 лет)
|Куэро Джастин
|4
|США (до 20 лет)
|Кауэлл Кейд
|3
|Уругвай (до 20 лет)
|Лусиано Родригез
|1
|Доминиканская Республика (до 20 лет)
|Аскона Эдисон
|1
|Гондурас (до 20 лет)
|Руис Дэвид
|1
|Аргентина (до 20 лет)
|Авилес Томас
|1
|Бразилия (до 20 лет)
|Ренан Роберт
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Уругвай (до 20 лет) 0:0 Италия (до 20 лет)
Исход игры
Уругвай (до 20 лет)
24% (31)
Ничья
17.1% (22)
Италия (до 20 лет)
58.9% (76)
Тотал 2.5
Больше
53.7% (58)
Меньше
46.3% (50)
Обе команды забьют
Да
68.52% (74)
Нет
31.48% (34)
Популярный счёт
1:2 Италия (до 20 лет)
27.9% (36)
0:1 Италия (до 20 лет)
14.7% (19)
1:1 Ничья
12.4% (16)
2:1 Уругвай (до 20 лет)
9.3% (12)
1:0 Уругвай (до 20 лет)
7% (9)
2:3 Италия (до 20 лет)
2.3% (3)
2:2 Ничья
2.3% (3)
0:2 Италия (до 20 лет)
2.3% (3)
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