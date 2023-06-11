Маттиа Дзанотти сумел заработать штрафной для национальной команды Италии на правом фланге атаки, где его уронил на газон Алан Маттурро.

Томмазо Бальданци делал подачу справа со стандартного положения, а Андрес Феррари тогда головой отправил мяч в обратную сторону за боковую линию.

Франко Гонзалез саркастически улыбается, когда судья фиксирует небольшое нарушение правил в его исполнении против Маттиа Дзанотти в центре поля, но на половине сборной Италии.

Аут не получилось заработать итальянцам на правом фланге. Аут-то всё равно есть, но только вот он оказывается в пользу сборной Уругвая.

Томмазо Бальданци, когда наносил удар с подступов к штрафной площади, добился для сборной Италии углового с левого фланга.

Обошлось без остроты у ворот уругвайцев после корнера, а что касается игры, то повысилась в последние минуты активность у сборной Италии.

Прямая красная карточка для Маттео Прати! Футболист сборной Италии в центральной трети поля акцентированно ударил стопой в колено Фабрисио Диаса и оставил свою команду в меньшинстве.

Андрес Феррари простреливал с правого полуфланга практически от лицевой линии, и был поставлен волнорез для этой передачи, мяч отправился на угловой удар.

Фабрисио Диас в который уже раз осуществлял подачу корнера с правого края, после чего не удалось полноценно выиграть воздушную борьбу Себастьяну Боселли.

Хуан Сантос слева кручёным способом навешивал мяч в область одиннадцатиметровой отметки, откуда он был выбит верхом обороной итальянской сборной.

Франческо Эспозито рядом с центральной линии наступил на ногу Алану Маттурро, когда тот готовился сыграть головой по летевшему мячу.

Фабрисио Диас примерно с подступов к штрафной площадке прицелился в левый угол створа, где мяч оказался заключён в руки Себастьяно Депланше.

Практически не выбирается в нападение сборная Италии, но сейчас вот выбралась. Шла подача с правого фланга к дальней штанге в направлении Даниэле Монтеваго, однако того опередил Родриго Чагас и выбил мяч на угловой, не приведший к опасному моменту возле ворот сборной Уругвая.

Даниэле Монтеваго потребовалась медицинская помощь, после того как он сам же на фланге попытался заблокировать проход Родриго Чагаса.

В случае ничейного результата по итогам 90 минут будет назначено дополнительное время в виде двух таймов по 15 минут.

Даниэле Монтеваго и Франческо Эспозито появляются на замены в составе сборной Италии вместо Джузеппе Амброзино и Симоне Пафунди.

Угловой с правого фланга подавала сборная Уругвая, и Алан Маттурро затылком подбросил мяч, который затем опустился рядом с левым углом ворот команды Италии.

Франко Гонзалез по зоне левого инсайда отдал передачу вперёд Андерсону Дуарте, а тот столкнулся с Себастьяно Депланше. В результате этого стыка оба футболиста пострадали, и судья сразу позвал врачей на поле.

Наступил Дуарте на колено Депланше, не успел перепрыгнуть через голкипера. Вряд ли в этом был злой умысел со стороны атакующего полузащитника уругвайской сборной. Показывают крупным планом след на ноге вратаря итальянцев от шипа бутсы соперника.

Кстати, основная сборная Уругвая дважды ведь становилась чемпионом мира - в 1930 и 1950 годах. Не каждый сегодня знает об этом.

Андрес Феррари появляется на замену в составе молодёжной сборной Уругвая вместо Андерсона Дуарте.

Франко Гонзалез справа ворвался в штрафную площадь сборной Италии, однако не смог заработать даже углового для команды Уругвая.

Томмазо Бальданци из правого угла чужой штрафной площади отдал короткий пас на Франческо Эспозито, чья подача была заблокирована противником.

В ответной атаке Хуан Сантос продвигался вперёд левым флангом, после чего не хватило ему выверенности, когда он выполнял навес, и мяч ушёл за противоположную боковую линию.

Франко Гонзалез в районе левой линии чужой штрафной площади не смог проткнуть мяч мимо соперника, а чуть позже упустили игровой снаряд уругвайцы за лицевую линию.

Маттиа Дзанотти стал футболистом, который вышел на замену в перерыве в составе сборной Италии вместо Джакомо Фатиканти.

Джузеппе Амброзино нарисовал себе падение на правом фланге, но не учёл тот факт, что главный арбитр чётко всё увидит и покажет симулянту жёлтую карточку.

Франко Гонзалез на левом фланге заработал угловой удар для сборной Уругвая. Вязко, но отбились защитники итальянцев после подачи соперниками этого стандартного положения.

На уже наступившей неделе массово станут проводить матчи основные сборные из Европы, которые проведут два тура в рамках отборочного этапа к континентальному первенству 2024 года.

Фабрисио Диас низовой диагональю снабдил мячом на правом фланге Родриго Чагаса, чья попытка сделать доставку мяча в центр чужой штрафной площади оказалась заблокирована.

Фабрисио Диас осуществил подачу углового с левого фланга, и верх в своей штрафной площади выиграл представитель "скуадры адзурры" Самуэль Джоване.

Хуан Сантос тем временем меняет повреждённую футболку на ту, к которой нет претензий. А на предыдущей порвался у игрока уругвайской сборной воротник.

Томмазо Бальданци взял на себя игру и бросился к чужой штрафной площади, но наткнулся на Факундо Гонсалеса и сразу же потерял мяч.

Минутка активности сборной Италии. Проникающий пас по правому полуфлангу получается у "скуадры адзурры" безадресным, мяч достаётся уругвайцам.

Первый тайм

— Стандарт не принёс успеха уругвайцам, и прозвучал свисток об уходе команд на перерыв при счёте 0:0. Итальянцы играли от обороны в первом тайме и выстояли. Посмотрим, как будут развиваться дела после антракта.

45' Справились с обороной уругвайские футболисты после подачи корнера "скуадры адзурры" с правого края. В ответной атаке номинальные хозяева заработали сначала аут, а затем и перспективный штрафной на правом фланге.

45' Угловой получила в своё распоряжение сборная Италии, поскольку Алан Маттурро выбил мяч за лицевую линию, в то время как Риккардо Туриккья осуществлял свой проход по правой атакующей зоне.

45' 3 минуты добавляет главный арбитр встречи к основному времени первого тайма.

45' Лусиано Родригез лежит на газоне в центральной части поля, после того как Себастьяно Депланше далеко вынес мяч от своих ворот. Сфолил против него Симоне Пафунди.

43' Кажется, преувеличивал там страсти футболист сборной Уругвая, но главный арбитр не купился и не пошёл смотреть видеоповтор момента.

42' В ответ Депланше лёжа ткнул Дуарте по икре, и тот картинно завалился на газон. Медицинская помощь никому не потребовалась по итогам этого эмоционального эпизода.

42' Андерсон Дуарте в левом углу чужой штрафной площадки подтолкнул Себастьяно Депланше, это фол в атаке со стороны сборной Уругвая.

40' Дамиан Гарсия упал в атаке на левом фланге после контакта с Маттео Прати, однако арбитр не увидел тут повода для назначения штрафного удара в пользу команды Уругвая.

39' Добротно смотрится первый тайм. Сборная Уругвая перманентно оказывает давление на оборону сборной Италии, которой некогда сегодня скучать.

38' Алан Маттурро умудрился сохранить мяч в пределах поля впереди на левом полуфланге, не выпустил его за лицевую, а вот выкатил игровой снаряд далее на соперника.

37' Уругвайцы ответили своей правофланговой атакой, которая также завершилась неудачным действием: была выполнена подача мяча за лицевую линию.

36' Задумали итальянцы атаку правым флангом, Даниэле Гиларди отдавал туда передачу на Маттео Прати, однако бесславно был упущен мяч в аут европейской сборной.

35' Себастьян Боселли совершил тактический фол, грамотно нарушил правила на правом фланге половины поля соперника, чтобы прервать зарождавшуюся атаку "скуадры адзурры".

35' Фабрисио Диас заработал угловой для сборной Уругвая и трусцой бежит к правому флажку, оттуда выполняет подачу, но верх в своей штрафной площади остаётся за командой Италии.

33' Первая жёлтая карточка показывается в матче. Даниэле Гуарино становится обладателем "горчичника", поскольку он подключил в центре поля локоть к борьбе против Лусиано Родригеза.

32' Будет в какой-то мере скучно без чемпионата мира (до 20 лет). Но ничего страшного, ведь скоро состоится чемпионат Европы (до 23 лет).

31' Родриго Чагас навешивал с правого фланга, потом с левого края доставлял мяч в центр штрафной итальянцев Хуан Сантос, и был зафиксирован офсайд во вратарской у Андерсона Дуарте.

30' Проникающая передача низом по противоположному полуфлангу становится лёгкой добычей Себастьяно Депланше.

30' Франко Гонзалез примерно с линии штрафной площади не очень сильно пробивает по чужим воротам, и мяч движется немного левее створа.

29' Первым номером играет сборная из Южной Америки, постоянно держащая в тонусе оборону европейской команды.

28' Положение "вне игры" зафиксировано у сборной Уругвая внутри штрафной площади итальянской национальной команды.

27' Сразу три уругвайских футболиста повисли впереди на правом фланге на укрывавшем мяч корпусом Самуэле Джоване, в итоге было зафиксировано нарушение правил со стороны "чарруа".

26' Чезаре Казадеи сфолил на своей половине поля на левом полуфланге, и Фабрисио Диас подавал штрафной с соответствующей точки, после чего вынесли мяч итальянцы.

25' Не прохлаждаются игроки на футбольном поле, все доставляют проблемы друг другу, никто в этой игре не чувствует себя вольготно.

24' Когда с левого фланга подали свой угловой латиноамериканские футболисты, опасного момента не возникло, и новый корнер уругвайцам не удалось здесь заработать.

23' Фабрисио Диас подаёт корнер с правого края к дальней штанге, Андерсон Дуарте пробивает головой в ближний угол, и Себастьяно Депланше эффектно переводит мяч на угловой.

22' Угловой заработала сборная Уругвая на правом фланге. Прежде чем его исполнить, футболист номинальных хозяев зашнуровывает свои бутсы.

21' Зафиксировано нарушение правил со стороны Чезаре Казадеи, который подтолкнул чужого вратаря Рендалла Родригеза после подачи с правого края.

20' Под свист трибун итальянцы передают друг другу мяч в середине поля. Матч проходит в Аргентине, и Уругвай находится недалеко от неё - видимо, его болельщиков на стадионе больше.

19' Лусиано Родригез пробивал по воротам итальянцев, грубо говоря, с линии штрафной площади, метил в правый угол, и мяч выловил Себастьяно Депланше.

18' Симоне Пафунди на правом полуфланге дважды попадал в оппонентов, которые заблокировали его прострел и удар.

17' Прессингуют уругвайцы своих соперников, которые неплохо справляются с перепасовкой мяча друг другу под таким давлением от противников.

16' В полуфиналах Уругвай справился с Израилем, в то время как Италия оказалась сильнее Южной Кореи.

15' Были подозрения, что после подачи штрафного итальянцами Даниэле Гиларди головой ткнул мяч в руку Себастьяна Боселли, но тот на самом деле убирал руки за спину.

14' Томмазо Бальданци продвигался с мячом к левому углу чужой штрафной площади, перед которым его уронил на газон Дамиан Гарсия.

13' Но ведь для итальянцев не привыкать играть от обороны, правда? О пресловутом катеначчо замолвите слово.

12' Фабрисио Диас снова прикладывается по чужим воротам из-за пределов штрафной площади, и также мяч свистит рядом с правым углом рамки створа "скуадры адзурры".

11' Вратарь сборной Италии высказывает полевым партнёрам некоторые претензии, призывает их не допускать ударов по его воротам.

10' Фабрисио Диас в похожем стиле выстреливает с подступов к штрафной площади, но с игры, а мяч летит туда же, куда и в предыдущем случае.

9' Лусиано Родригес пробует дальнюю попытку со штрафного удара и направляет мяч рядом с правой девяткой створа.

9' Даниэле Гиларди нарушает правила на правом полуфланге обороны, ухватываясь за Андерсона Дуарте.

8' Даниэле Гиларди на левом фланге своей половины поля выбивает мяч головой за боковую линию, прерывая атаку уругвайской команды.

7' Томмазо Бальданци оказался на газоне слева в чужой штрафной площади после контакта с Себастьяном Боселли, и нет пенальти в пользу сборной Италии.

5' Алан Маттурро наносит дистанционный удар по чужим воротам, и мяч следует правее створа, голкиперу "скуадры адзурры" не приходится вступать в работу.

4' Как видим, "чарруа" показывают активность в начале встречи, но нет пока быстрого гола в их исполнении. Посмотрим, что дальше будет.

3' С правого фланга делалась доставка мяча в чужую штрафную южноамериканскими футболистами, и выбили игровой снаряд оттуда итальянцы.

2' Самуэль Джоване отметился нарушением правил в середине поля, где уронил Лусиано Родригеза. Арбитр ограничился устным внушением.

1' Сборная Италии играет в преимущественно белой форме, тогда как сборная Уругвая появилась на поле в голубом и чёрном цветах.