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Чемпионат мира (до 20 лет)
2023

Уругвай (до 20 лет)
0:0
Второй тайм: 82'
Италия (до 20 лет)
0'
81' Красная карточка
Прати Маттео

Ход матча

46'
 
Дзанотти Маттиа
Фатиканти Джакомо
56'
 
Монтеваго Даниэле
Амброзино Джузеппе
56'
 
Эспозито Франческо
Пафунди Симоне
63'
Феррари Андрес
Дуарте Андерсон
 
81'
 
Прати Маттео
Прогнозы 129
Уругвай (до 20 лет) 24% (31)
X 17.1% (22)
Италия (до 20 лет) 58.9% (76)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Уругвай (до 20 лет)
Ничья
Италия (до 20 лет)
4.20
3.10
7.70
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Уругвай (до 20 лет)
Италия (до 20 лет)

История личных встреч

Уругвай (до 20 лет)
Италия (до 20 лет)

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ЧМ(2Л
0:0
ЧМ(2Л
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.5

Тотал матчей

0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

0
180

Бомбардиры внутри турнира

Уругвай (до 20 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуарте Андерсон 3 0.43
Абальдо Матиас 2 0.29
Гонзалез Франко 2 (1) 0.29
Феррари Андрес 1 0.14
Маттурро Алан 1 0.14
Италия (до 20 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Казадеи Чезаре 7 (2) 1
Бальданци Томмазо 2 0.29
Амброзино Джузеппе 1 0.14
Пафунди Симоне 1 0.14
Эспозито Франческо 1 0.14
Прати Маттео 1 0.14

Карточки

Уругвай (до 20 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лусиано Родригез 0 1
Италия (до 20 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Уругвай (до 20 лет)
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Италия (до 20 лет)
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

2
0
Уругвай (до 20 лет)
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Италия (до 20 лет)
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

3
5
Уругвай (до 20 лет)
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Италия (до 20 лет)
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

5
5

Голы по времени матча

Забито

6
8
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
2
33%
2
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
25%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
2
40%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

9
13
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
0 Не забивали 1
0
0%
4
31%
1-15
1
11%
2
15%
16-30
1
11%
2
15%
31-45
2
22%
2
15%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
3
23%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
1
20%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Уругвай (до 20 лет)
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Уругвай (до 20 лет) - Израиль (до 20 лет) 1:0 США (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 0:2 Гамбия (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 0:1 Тунис (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 0:1
Уругвай (до 20 лет) - Англия (до 20 лет) 2:3 Уругвай (до 20 лет) - Ирак (до 20 лет) 4:0 Уругвай (до 20 лет) - Эквадор (до 20 лет) 1:3 Новая Зеландия (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 0:2 Гондурас (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 0:2 Уругвай (до 20 лет) - Норвегия (до 20 лет) 3:1 Уругвай (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 0:0 Уругвай (до 20 лет) - Венесуэла (до 20 лет) 1:1 Португалия (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 2:2 Уругвай (до 20 лет) - Саудовская Аравия (до 20 лет) 1:0 Уругвай (до 20 лет) - ЮАР (до 20 лет) 0:0 Уругвай (до 20 лет) - Япония (до 20 лет) 2:0 Италия (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 0:1 Бразилия (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 0:0 Мали (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 1:1 Мексика (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 2:1
Италия (до 20 лет)
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Италия (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 2:1 Колумбия (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 1:3 Англия (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 1:2 Доминиканская Республика (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 0:3
Италия (до 20 лет) - Нигерия (до 20 лет) 0:2 Италия (до 20 лет) - Бразилия (до 20 лет) 3:2 Италия (до 20 лет) - Эквадор (до 20 лет) 0:1 Украина (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 1:0 Италия (до 20 лет) - Мали (до 20 лет) 4:2 Италия (до 20 лет) - Польша (до 20 лет) 1:0 Италия (до 20 лет) - Япония (до 20 лет) 0:0 Эквадор (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 0:1 Мексика (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 1:2 Уругвай (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 0:0 Италия (до 20 лет) - Англия (до 20 лет) 1:3 Италия (до 20 лет) - Замбия (до 20 лет) 3:2 Франция (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 1:2 Япония (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 2:2 ЮАР (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 0:2 Италия (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 0:1

Результаты матчей

Уругвай (до 20 лет)
Италия (до 20 лет)

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%
3
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Уругвай (до 20 лет)
Италия (до 20 лет)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
2
2.5
1
2
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
5
1
1
5
2.5
3
3
1
5
3.5
1/8 финала
4 США (до 20 лет)
0 Новая Зеландия (до 20 лет)
0 Гамбия (до 20 лет)
1 Уругвай (до 20 лет)
0 Узбекистан (до 20 лет)
1 Израиль (до 20 лет)
4 Бразилия (до 20 лет)
1 Тунис (до 20 лет)
5 Колумбия (до 20 лет)
1 Словакия (до 20 лет)
1 Англия (до 20 лет)
2 Италия (до 20 лет)
2 Эквадор (до 20 лет)
3 Южная Корея (до 20 лет)
0 Аргентина (до 20 лет)
2 Нигерия (до 20 лет)
1/4 финала
0 США (до 20 лет)
2 Уругвай (до 20 лет)
3 Израиль (до 20 лет)
2 Бразилия (до 20 лет)
1 Колумбия (до 20 лет)
3 Италия (до 20 лет)
1 Южная Корея (до 20 лет)
0 Нигерия (до 20 лет)
1/2 финала
1 Уругвай (до 20 лет)
0 Израиль (до 20 лет)
2 Италия (до 20 лет)
1 Южная Корея (до 20 лет)
Финал
Уругвай (до 20 лет)
Италия (до 20 лет)

Топ бомбардиров
Италия (до 20 лет) Казадеи Чезаре 7
Бразилия (до 20 лет) Леонардо Маркос 5
Колумбия (до 20 лет) Кортес Оскар 4
Эквадор (до 20 лет) Куэро Джастин 4
США (до 20 лет) Кауэлл Кейд 3
Весь список

Топ нарушителей
Уругвай (до 20 лет) Лусиано Родригез 1
Доминиканская Республика (до 20 лет) Аскона Эдисон 1
Гондурас (до 20 лет) Руис Дэвид 1
Аргентина (до 20 лет) Авилес Томас 1
Бразилия (до 20 лет) Ренан Роберт 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Красная карточка
    81'
    Прямая красная карточка для Маттео Прати! Футболист сборной Италии в центральной трети поля акцентированно ударил стопой в колено Фабрисио Диаса и оставил свою команду в меньшинстве.
  • 80'
    Обошлось без остроты у ворот уругвайцев после корнера, а что касается игры, то повысилась в последние минуты активность у сборной Италии.
  • Угловой
    79'
    Томмазо Бальданци, когда наносил удар с подступов к штрафной площади, добился для сборной Италии углового с левого фланга.
  • 78'
    Аут не получилось заработать итальянцам на правом фланге. Аут-то всё равно есть, но только вот он оказывается в пользу сборной Уругвая.
  • Фол, нарушение
    77'
    Франко Гонзалез саркастически улыбается, когда судья фиксирует небольшое нарушение правил в его исполнении против Маттиа Дзанотти в центре поля, но на половине сборной Италии.
  • 76'
    Томмазо Бальданци делал подачу справа со стандартного положения, а Андрес Феррари тогда головой отправил мяч в обратную сторону за боковую линию.
  • Фол, нарушение
    75'
    Маттиа Дзанотти сумел заработать штрафной для национальной команды Италии на правом фланге атаки, где его уронил на газон Алан Маттурро.
  • 74'
    В случае ничейного результата по итогам 90 минут будет назначено дополнительное время в виде двух таймов по 15 минут.
  • Травма, повреждение
    73'
    Даниэле Монтеваго потребовалась медицинская помощь, после того как он сам же на фланге попытался заблокировать проход Родриго Чагаса.
  • Угловой
    72'
    Практически не выбирается в нападение сборная Италии, но сейчас вот выбралась. Шла подача с правого фланга к дальней штанге в направлении Даниэле Монтеваго, однако того опередил Родриго Чагас и выбил мяч на угловой, не приведший к опасному моменту возле ворот сборной Уругвая.
  • 71'
    Фабрисио Диас примерно с подступов к штрафной площадке прицелился в левый угол створа, где мяч оказался заключён в руки Себастьяно Депланше.
  • Фол, нарушение
    70'
    Франческо Эспозито рядом с центральной линии наступил на ногу Алану Маттурро, когда тот готовился сыграть головой по летевшему мячу.
  • 69'
    Хуан Сантос слева кручёным способом навешивал мяч в область одиннадцатиметровой отметки, откуда он был выбит верхом обороной итальянской сборной.
  • 68'
    Фабрисио Диас в который уже раз осуществлял подачу корнера с правого края, после чего не удалось полноценно выиграть воздушную борьбу Себастьяну Боселли.
  • Угловой
    67'
    Андрес Феррари простреливал с правого полуфланга практически от лицевой линии, и был поставлен волнорез для этой передачи, мяч отправился на угловой удар.
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    • 66'
      Франко Гонзалез в районе левой линии чужой штрафной площади не смог проткнуть мяч мимо соперника, а чуть позже упустили игровой снаряд уругвайцы за лицевую линию.
    • 65'
      В ответной атаке Хуан Сантос продвигался вперёд левым флангом, после чего не хватило ему выверенности, когда он выполнял навес, и мяч ушёл за противоположную боковую линию.
    • 64'
      Томмазо Бальданци из правого угла чужой штрафной площади отдал короткий пас на Франческо Эспозито, чья подача была заблокирована противником.
    • 63'
      Франко Гонзалез справа ворвался в штрафную площадь сборной Италии, однако не смог заработать даже углового для команды Уругвая.
    • Замена
      62'
      Андрес Феррари появляется на замену в составе молодёжной сборной Уругвая вместо Андерсона Дуарте.
    • 61'
      Кстати, основная сборная Уругвая дважды ведь становилась чемпионом мира - в 1930 и 1950 годах. Не каждый сегодня знает об этом.
    • 60'
      Наступил Дуарте на колено Депланше, не успел перепрыгнуть через голкипера. Вряд ли в этом был злой умысел со стороны атакующего полузащитника уругвайской сборной. Показывают крупным планом след на ноге вратаря итальянцев от шипа бутсы соперника.
    • Травма, повреждение
      59'
      Франко Гонзалез по зоне левого инсайда отдал передачу вперёд Андерсону Дуарте, а тот столкнулся с Себастьяно Депланше. В результате этого стыка оба футболиста пострадали, и судья сразу позвал врачей на поле.
    • Угловой
      57'
      Угловой с правого фланга подавала сборная Уругвая, и Алан Маттурро затылком подбросил мяч, который затем опустился рядом с левым углом ворот команды Италии.
    • Замена
      56'
      Даниэле Монтеваго и Франческо Эспозито появляются на замены в составе сборной Италии вместо Джузеппе Амброзино и Симоне Пафунди.
    • 55'
      Минутка активности сборной Италии. Проникающий пас по правому полуфлангу получается у "скуадры адзурры" безадресным, мяч достаётся уругвайцам.
    • 54'
      Томмазо Бальданци взял на себя игру и бросился к чужой штрафной площади, но наткнулся на Факундо Гонсалеса и сразу же потерял мяч.
    • 53'
      Хуан Сантос тем временем меняет повреждённую футболку на ту, к которой нет претензий. А на предыдущей порвался у игрока уругвайской сборной воротник.
    • Угловой
      52'
      Фабрисио Диас осуществил подачу углового с левого фланга, и верх в своей штрафной площади выиграл представитель "скуадры адзурры" Самуэль Джоване.
    • 51'
      Фабрисио Диас низовой диагональю снабдил мячом на правом фланге Родриго Чагаса, чья попытка сделать доставку мяча в центр чужой штрафной площади оказалась заблокирована.
    • 50'
      На уже наступившей неделе массово станут проводить матчи основные сборные из Европы, которые проведут два тура в рамках отборочного этапа к континентальному первенству 2024 года.
    • Угловой
      49'
      Франко Гонзалез на левом фланге заработал угловой удар для сборной Уругвая. Вязко, но отбились защитники итальянцев после подачи соперниками этого стандартного положения.
    • Желтая карточка
      47'
      Джузеппе Амброзино нарисовал себе падение на правом фланге, но не учёл тот факт, что главный арбитр чётко всё увидит и покажет симулянту жёлтую карточку.
    • Замена
      46'
      Маттиа Дзанотти стал футболистом, который вышел на замену в перерыве в составе сборной Италии вместо Джакомо Фатиканти.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Стандарт не принёс успеха уругвайцам, и прозвучал свисток об уходе команд на перерыв при счёте 0:0. Итальянцы играли от обороны в первом тайме и выстояли. Посмотрим, как будут развиваться дела после антракта.
    • Фол, нарушение
      45'
      Справились с обороной уругвайские футболисты после подачи корнера "скуадры адзурры" с правого края. В ответной атаке номинальные хозяева заработали сначала аут, а затем и перспективный штрафной на правом фланге.
    • Угловой
      45'
      Угловой получила в своё распоряжение сборная Италии, поскольку Алан Маттурро выбил мяч за лицевую линию, в то время как Риккардо Туриккья осуществлял свой проход по правой атакующей зоне.
    • Дополнительное время
      45'
      3 минуты добавляет главный арбитр встречи к основному времени первого тайма.
    • Фол, нарушение
      45'
      Лусиано Родригез лежит на газоне в центральной части поля, после того как Себастьяно Депланше далеко вынес мяч от своих ворот. Сфолил против него Симоне Пафунди.
    • Судья
      43'
      Кажется, преувеличивал там страсти футболист сборной Уругвая, но главный арбитр не купился и не пошёл смотреть видеоповтор момента.
    • Травма, повреждение
      42'
      В ответ Депланше лёжа ткнул Дуарте по икре, и тот картинно завалился на газон. Медицинская помощь никому не потребовалась по итогам этого эмоционального эпизода. 
    • Фол, нарушение
      42'
      Андерсон Дуарте в левом углу чужой штрафной площадки подтолкнул Себастьяно Депланше, это фол в атаке со стороны сборной Уругвая.
    • Судья
      40'
      Дамиан Гарсия упал в атаке на левом фланге после контакта с Маттео Прати, однако арбитр не увидел тут повода для назначения штрафного удара в пользу команды Уругвая.
    • 39'
      Добротно смотрится первый тайм. Сборная Уругвая перманентно оказывает давление на оборону сборной Италии, которой некогда сегодня скучать.
    • 38'
      Алан Маттурро умудрился сохранить мяч в пределах поля впереди на левом полуфланге, не выпустил его за лицевую, а вот выкатил игровой снаряд далее на соперника.
    • 37'
      Уругвайцы ответили своей правофланговой атакой, которая также завершилась неудачным действием: была выполнена подача мяча за лицевую линию.
    • 36'
      Задумали итальянцы атаку правым флангом, Даниэле Гиларди отдавал туда передачу на Маттео Прати, однако бесславно был упущен мяч в аут европейской сборной.
    • Фол, нарушение
      35'
      Себастьян Боселли совершил тактический фол, грамотно нарушил правила на правом фланге половины поля соперника, чтобы прервать зарождавшуюся атаку "скуадры адзурры".
    • Угловой
      35'
      Фабрисио Диас заработал угловой для сборной Уругвая и трусцой бежит к правому флажку, оттуда выполняет подачу, но верх в своей штрафной площади остаётся за командой Италии.
    • Желтая карточка
      33'
      Первая жёлтая карточка показывается в матче. Даниэле Гуарино становится обладателем "горчичника", поскольку он подключил в центре поля локоть к борьбе против Лусиано Родригеза.
    • 32'
      Будет в какой-то мере скучно без чемпионата мира (до 20 лет). Но ничего страшного, ведь скоро состоится чемпионат Европы (до 23 лет).
    • Офсайд
      31'
      Родриго Чагас навешивал с правого фланга, потом с левого края доставлял мяч в центр штрафной итальянцев Хуан Сантос, и был зафиксирован офсайд во вратарской у Андерсона Дуарте.
    • 30'
      Проникающая передача низом по противоположному полуфлангу становится лёгкой добычей Себастьяно Депланше.
    • 30'
      Франко Гонзалез примерно с линии штрафной площади не очень сильно пробивает по чужим воротам, и мяч движется немного левее створа.
    • 29'
      Первым номером играет сборная из Южной Америки, постоянно держащая в тонусе оборону европейской команды.
    • Офсайд
      28'
      Положение "вне игры" зафиксировано у сборной Уругвая внутри штрафной площади итальянской национальной команды.
    • Фол, нарушение
      27'
      Сразу три уругвайских футболиста повисли впереди на правом фланге на укрывавшем мяч корпусом Самуэле Джоване, в итоге было зафиксировано нарушение правил со стороны "чарруа".
    • Фол, нарушение
      26'
      Чезаре Казадеи сфолил на своей половине поля на левом полуфланге, и Фабрисио Диас подавал штрафной с соответствующей точки, после чего вынесли мяч итальянцы. 
    • 25'
      Не прохлаждаются игроки на футбольном поле, все доставляют проблемы друг другу, никто в этой игре не чувствует себя вольготно.
    • Угловой
      24'
      Когда с левого фланга подали свой угловой латиноамериканские футболисты, опасного момента не возникло, и новый корнер уругвайцам не удалось здесь заработать.
    • Опасный момент
      23'
      Фабрисио Диас подаёт корнер с правого края к дальней штанге, Андерсон Дуарте пробивает головой в ближний угол, и Себастьяно Депланше эффектно переводит мяч на угловой.
    • Угловой
      22'
      Угловой заработала сборная Уругвая на правом фланге. Прежде чем его исполнить, футболист номинальных хозяев зашнуровывает свои бутсы.
    • Фол, нарушение
      21'
      Зафиксировано нарушение правил со стороны Чезаре Казадеи, который подтолкнул чужого вратаря Рендалла Родригеза после подачи с правого края.
    • 20'
      Под свист трибун итальянцы передают друг другу мяч в середине поля. Матч проходит в Аргентине, и Уругвай находится недалеко от неё - видимо, его болельщиков на стадионе больше.
    • 19'
      Лусиано Родригез пробивал по воротам итальянцев, грубо говоря, с линии штрафной площади, метил в правый угол, и мяч выловил Себастьяно Депланше.
    • 18'
      Симоне Пафунди на правом полуфланге дважды попадал в оппонентов, которые заблокировали его прострел и удар.
    • 17'
      Прессингуют уругвайцы своих соперников, которые неплохо справляются с перепасовкой мяча друг другу под таким давлением от противников.
    • 16'
      В полуфиналах Уругвай справился с Израилем, в то время как Италия оказалась сильнее Южной Кореи.
    • 15'
      Были подозрения, что после подачи штрафного итальянцами Даниэле Гиларди головой ткнул мяч в руку Себастьяна Боселли, но тот на самом деле убирал руки за спину.
    • Фол, нарушение
      14'
      Томмазо Бальданци продвигался с мячом к левому углу чужой штрафной площади, перед которым его уронил на газон Дамиан Гарсия.
    • 13'
      Но ведь для итальянцев не привыкать играть от обороны, правда? О пресловутом катеначчо замолвите слово.
    • 12'
      Фабрисио Диас снова прикладывается по чужим воротам из-за пределов штрафной площади, и также мяч свистит рядом с правым углом рамки створа "скуадры адзурры".
    • 11'
      Вратарь сборной Италии высказывает полевым партнёрам некоторые претензии, призывает их не допускать ударов по его воротам.
    • Опасный момент
      10'
      Фабрисио Диас в похожем стиле выстреливает с подступов к штрафной площади, но с игры, а мяч летит туда же, куда и в предыдущем случае.
    • Опасный момент
      9'
      Лусиано Родригес пробует дальнюю попытку со штрафного удара и направляет мяч рядом с правой девяткой створа.
    • Фол, нарушение
      9'
      Даниэле Гиларди нарушает правила на правом полуфланге обороны, ухватываясь за Андерсона Дуарте.
    • 8'
      Даниэле Гиларди на левом фланге своей половины поля выбивает мяч головой за боковую линию, прерывая атаку уругвайской команды.
    • Судья
      7'
      Томмазо Бальданци оказался на газоне слева в чужой штрафной площади после контакта с Себастьяном Боселли, и нет пенальти в пользу сборной Италии.
    • 5'
      Алан Маттурро наносит дистанционный удар по чужим воротам, и мяч следует правее створа, голкиперу "скуадры адзурры" не приходится вступать в работу.
    • 4'
      Как видим, "чарруа" показывают активность в начале встречи, но нет пока быстрого гола в их исполнении. Посмотрим, что дальше будет.
    • 3'
      С правого фланга делалась доставка мяча в чужую штрафную южноамериканскими футболистами, и выбили игровой снаряд оттуда итальянцы.
    • 2'
      Самуэль Джоване отметился нарушением правил в середине поля, где уронил Лусиано Родригеза. Арбитр ограничился устным внушением.
    • 1'
      Сборная Италии играет в преимущественно белой форме, тогда как сборная Уругвая появилась на поле в голубом и чёрном цветах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Финал молодёжного чемпионата мира (до 20 лет) сведёт между собой сборные Уругвая и Италии. Победитель получит титул и золото, а проигравший - утешительные серебряные медали. Текстовую онлайн-трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 27.9% пользователей.
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    Прогнозы 129
    Уругвай (до 20 лет) 24% (31)
    X 17.1% (22)
    Италия (до 20 лет) 58.9% (76)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Уругвай (до 20 лет)
    Ничья
    Италия (до 20 лет)
    4.20
    3.10
    7.70
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Уругвай (до 20 лет) 0:0 Италия (до 20 лет)

    Исход игры
    Уругвай (до 20 лет)
    24% (31)
    Ничья
    17.1% (22)
    Италия (до 20 лет)
    58.9% (76)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.7% (58)
    Меньше
    46.3% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    68.52% (74)
    Нет
    31.48% (34)
    Популярный счёт
    1:2 Италия (до 20 лет)
    27.9% (36)
    0:1 Италия (до 20 лет)
    14.7% (19)
    1:1 Ничья
    12.4% (16)
    2:1 Уругвай (до 20 лет)
    9.3% (12)
    1:0 Уругвай (до 20 лет)
    7% (9)
    2:3 Италия (до 20 лет)
    2.3% (3)
    2:2 Ничья
    2.3% (3)
    0:2 Италия (до 20 лет)
    2.3% (3)
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