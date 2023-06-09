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  3. Чемпионат мира (до 20 лет) 2023

Чемпионат мира (до 20 лет)
2023

Уругвай (до 20 лет)
 
Позже
Италия (до 20 лет)
Прогнозы 9
Уругвай (до 20 лет) 22.2% (2)
X 0% (0)
Италия (до 20 лет) 77.8% (7)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Уругвай (до 20 лет)
Ничья
Италия (до 20 лет)
3.20
3.50
2.26
Все Коэффициенты

История личных встреч

Уругвай (до 20 лет)
Италия (до 20 лет)

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ЧМ(2Л
0:0
ЧМ(2Л
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.5

Тотал матчей

0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

0
180

Бомбардиры внутри турнира

Уругвай (до 20 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуарте Андерсон 3 0.5
Абальдо Матиас 2 0.33
Гонзалез Франко 2 (1) 0.33
Феррари Андрес 1 0.17
Маттурро Алан 1 0.17
Италия (до 20 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Казадеи Чезаре 7 (2) 1.17
Бальданци Томмазо 2 0.33
Амброзино Джузеппе 1 0.17
Пафунди Симоне 1 0.17
Эспозито Франческо 1 0.17
Прати Маттео 1 0.17

Карточки

Уругвай (до 20 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лусиано Родригез 0 1
Италия (до 20 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Уругвай (до 20 лет)
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Италия (до 20 лет)
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

2
0
Уругвай (до 20 лет)
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Италия (до 20 лет)
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

3
5
Уругвай (до 20 лет)
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Италия (до 20 лет)
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

5
5

Голы по времени матча

Забито

6
8
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
2
33%
2
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
25%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
2
40%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

9
13
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
0 Не забивали 1
0
0%
4
31%
1-15
1
11%
2
15%
16-30
1
11%
2
15%
31-45
2
22%
2
15%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
3
23%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
1
20%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Уругвай (до 20 лет)
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Уругвай (до 20 лет) - Израиль (до 20 лет) 1:0 США (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 0:2 Гамбия (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 0:1 Тунис (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 0:1
Уругвай (до 20 лет) - Англия (до 20 лет) 2:3 Уругвай (до 20 лет) - Ирак (до 20 лет) 4:0 Уругвай (до 20 лет) - Эквадор (до 20 лет) 1:3 Новая Зеландия (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 0:2 Гондурас (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 0:2 Уругвай (до 20 лет) - Норвегия (до 20 лет) 3:1 Уругвай (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 0:0 Уругвай (до 20 лет) - Венесуэла (до 20 лет) 1:1 Португалия (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 2:2 Уругвай (до 20 лет) - Саудовская Аравия (до 20 лет) 1:0 Уругвай (до 20 лет) - ЮАР (до 20 лет) 0:0 Уругвай (до 20 лет) - Япония (до 20 лет) 2:0 Италия (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 0:1 Бразилия (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 0:0 Мали (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 1:1 Мексика (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 2:1
Италия (до 20 лет)
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Италия (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 2:1 Колумбия (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 1:3 Англия (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 1:2 Доминиканская Республика (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 0:3
Италия (до 20 лет) - Нигерия (до 20 лет) 0:2 Италия (до 20 лет) - Бразилия (до 20 лет) 3:2 Италия (до 20 лет) - Эквадор (до 20 лет) 0:1 Украина (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 1:0 Италия (до 20 лет) - Мали (до 20 лет) 4:2 Италия (до 20 лет) - Польша (до 20 лет) 1:0 Италия (до 20 лет) - Япония (до 20 лет) 0:0 Эквадор (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 0:1 Мексика (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 1:2 Уругвай (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 0:0 Италия (до 20 лет) - Англия (до 20 лет) 1:3 Италия (до 20 лет) - Замбия (до 20 лет) 3:2 Франция (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 1:2 Япония (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 2:2 ЮАР (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 0:2 Италия (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 0:1

Результаты матчей

Уругвай (до 20 лет)
Италия (до 20 лет)

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%
3
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Уругвай (до 20 лет)
Италия (до 20 лет)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
2
2.5
1
2
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
5
1
1
5
2.5
3
3
1
5
3.5
1/8 финала
4 США (до 20 лет)
0 Новая Зеландия (до 20 лет)
0 Гамбия (до 20 лет)
1 Уругвай (до 20 лет)
0 Узбекистан (до 20 лет)
1 Израиль (до 20 лет)
4 Бразилия (до 20 лет)
1 Тунис (до 20 лет)
5 Колумбия (до 20 лет)
1 Словакия (до 20 лет)
1 Англия (до 20 лет)
2 Италия (до 20 лет)
2 Эквадор (до 20 лет)
3 Южная Корея (до 20 лет)
0 Аргентина (до 20 лет)
2 Нигерия (до 20 лет)
1/4 финала
0 США (до 20 лет)
2 Уругвай (до 20 лет)
3 Израиль (до 20 лет)
2 Бразилия (до 20 лет)
1 Колумбия (до 20 лет)
3 Италия (до 20 лет)
1 Южная Корея (до 20 лет)
0 Нигерия (до 20 лет)
1/2 финала
1 Уругвай (до 20 лет)
0 Израиль (до 20 лет)
2 Италия (до 20 лет)
1 Южная Корея (до 20 лет)
Финал
Уругвай (до 20 лет)
Италия (до 20 лет)

Топ бомбардиров
Италия (до 20 лет) Казадеи Чезаре 7
Бразилия (до 20 лет) Леонардо Маркос 5
Колумбия (до 20 лет) Кортес Оскар 4
Эквадор (до 20 лет) Куэро Джастин 4
США (до 20 лет) Кауэлл Кейд 3
Весь список

Топ нарушителей
Уругвай (до 20 лет) Лусиано Родригез 1
Доминиканская Республика (до 20 лет) Аскона Эдисон 1
Гондурас (до 20 лет) Руис Дэвид 1
Аргентина (до 20 лет) Авилес Томас 1
Бразилия (до 20 лет) Ренан Роберт 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Уругвай (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 июня 2023, осталось 2 дня 16 часов 29 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 9
    Уругвай (до 20 лет) 22.2% (2)
    X 0% (0)
    Италия (до 20 лет) 77.8% (7)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Уругвай (до 20 лет)
    Ничья
    Италия (до 20 лет)
    3.20
    3.50
    2.26
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Уругвай (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) онлайн

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    Прогнозы на матч Уругвай (до 20 лет) - Италия (до 20 лет)

    Исход игры
    Уругвай (до 20 лет)
    27.3% (3)
    Ничья
    0% (0)
    Италия (до 20 лет)
    72.7% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.64% (7)
    Меньше
    36.36% (4)
    Обе команды забьют
    Да
    63.64% (7)
    Нет
    36.36% (4)
    Популярный счёт
    1:2 Италия (до 20 лет)
    36.4% (4)
    1:0 Уругвай (до 20 лет)
    18.2% (2)
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    Уругвай (до 20 лет)
    Италия (до 20 лет)
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