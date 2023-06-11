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Кубок Центральной Азии

Тур: 1.
Таджикистан
FIFA #109
 
Позже
Туркменистан
FIFA #137
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Таджикистан
Ничья
Туркменистан
1.75
6.05
5.90
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Таджикистан
Туркменистан

История личных встреч

Таджикистан
Туркменистан

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМС
3:0
АЧК
0:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
0

Результаты последних матчей

Таджикистан
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Кувейт - Таджикистан 2:1 Таджикистан - РОССИЯ 0:0 Малайзия - Таджикистан 0:0 Тринидад и Тобаго - Таджикистан 1:2
Кыргызстан - Таджикистан 0:0 Сингапур - Таджикистан 0:1 Таджикистан - Мьянма 4:0 Сирия - Таджикистан 1:0 Таджикистан - Кыргызстан 1:0 Уганда - Таджикистан 1:1 Казахстан - Таджикистан 1:0 Таджикистан - Мьянма 4:0 Япония - Таджикистан 4:1 Ирак - Таджикистан 0:0 Таджикистан - Монголия 3:0 Иордания - Таджикистан 0:1 Иордания - Таджикистан 2:0 ОАЭ - Таджикистан 3:2 Бахрейн - Таджикистан 1:0 Узбекистан - Таджикистан 2:1
Туркменистан
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Малайзия - Туркменистан 1:0 Бахрейн - Туркменистан 1:0 Бангладеш - Туркменистан 1:2 Туркменистан - Малайзия 1:3
Таиланд - Туркменистан 1:0 Туркменистан - Ливан 3:2 Южная Корея - Туркменистан 5:0 Туркменистан - Шри-Ланка 2:0 Туркменистан - КНДР 3:1 Кувейт - Туркменистан 1:1 Ливан - Туркменистан 2:1 Туркменистан - Южная Корея 0:2 Шри-Ланка - Туркменистан 0:2 Уганда - Туркменистан 0:0 Оман - Туркменистан 3:1 Туркменистан - Узбекистан 0:4 Япония - Туркменистан 3:2 Бахрейн - Туркменистан 4:0 Туркменистан - Тайвань 2:1 Туркменистан - Сингапур 2:1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Таджикистан
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Туркменистан
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Оман
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Узбекистан
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в финал
  • — Выход на матч за 3-е место

Топ бомбардиров
Кыргызстан Батырканов Эрнест 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 14'
    Башимову досталось в предыдущем эпизоде, так что пришлось ему просить медицинскую помощь. Похоже, что ничего критического с парнем не произошло, так что он сможет продолжить встречу.
  • Желтая карточка
    13'
    Алиджони в середине поля грубо срезал соперника в подкате, за что заслуженно получил в свой пассив жёлтую карточку.
  • 12'
    Практически нет болельщиков на стадионе в Ташкенте. Достаточно печальная атмосфера.
  • Угловой
    10'
    В новой атаке ещё один корнер был заработал футболистами в белой форме. Подача на этот раз была выполнена на ближнюю штангу, но там на высоте обороняющиеся.
  • Угловой
    9'
    Первый свой угловой на левом фланге заработали таджики. Решили разыграть футболисты мяч накоротке, но очень скоро это закончилось потерей.
  • 8'
    Постепенно начинают прибавлять в темпе таджики, стремясь перехватить инициативу. Туркмены отходят на свою половину поля большими силами.
  • Угловой
    6'
    Узбекистанцы заработали угловой на правом фланге, но после подачи мяч был выбит защитниками номинальных хозяев.
  • 4'
    Встреча началась с разведки. Немного активней на стартовый минутах выглядят туркменистанцы, которые настроены работать первым номером.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • До матча
  • Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча первого тура группового этапа Кубка Центральной Азии, в котором сборная Таджикистана сыграет со сборной Туркменистана. Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Таджикистан
Ничья
Туркменистан
1.75
6.05
5.90
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Таджикистан - Туркменистан онлайн

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