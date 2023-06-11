Таджикистан

Первый тайм

14' Башимову досталось в предыдущем эпизоде, так что пришлось ему просить медицинскую помощь. Похоже, что ничего критического с парнем не произошло, так что он сможет продолжить встречу.

13' Алиджони в середине поля грубо срезал соперника в подкате, за что заслуженно получил в свой пассив жёлтую карточку.

12' Практически нет болельщиков на стадионе в Ташкенте. Достаточно печальная атмосфера.

10' В новой атаке ещё один корнер был заработал футболистами в белой форме. Подача на этот раз была выполнена на ближнюю штангу, но там на высоте обороняющиеся.

9' Первый свой угловой на левом фланге заработали таджики. Решили разыграть футболисты мяч накоротке, но очень скоро это закончилось потерей.

8' Постепенно начинают прибавлять в темпе таджики, стремясь перехватить инициативу. Туркмены отходят на свою половину поля большими силами.