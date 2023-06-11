А теперь какое-то повреждение получил Урунов. Похоже, что он просто слишком устал.

Двойная замена в составе сборной Узбекистана: вместо Одилжона Хамробекова и Остона Урунова на поле вышли Аббосбек Файзуллаев и Джасурбек Яхшибоев.

Практически не работает левый фланг и центральная ось у сборной Омана. Все свои атаки они пытаются развивать исключительно правым флангом.

Узбекистанцам при такой ситуации очень легко держать оборону. Получили они сейчас возможность для развития контратаки, но как-то неохотно идут вперёд.

Яхшибоев решил попытать счастья ударом по воротам гостей метров с 32, но мяч прошёл мимо правого нижнего угла ворот. Аль-Мухаини в прыжке явно ситуацию контролировал.

Теперь Яхшибоев выполнил заброс мяча на левый фланг в темп на Сайфиева, но последнего явно подвела техника, из-за чего он выпустил мяч за боковую линию поля.

Снова мы видим всплеск активности от оманской сборной, которая хочет отквитать один мяч.

В контратаке штрафной удар пытался неподалёку от чужой штрафной площади заработать Сабирходжаев, но не вышло.

Пас по левому флангу теперь следовал на забегание Урунову, но экс-спартаковец немного поторопится с рывком, из-за чего оказался в положении "вне игры".

Болельщики на трибунах веселятся. Местные музыканты играют на трубах зажигательные мелодии и бьют в барабаны.

Второй тайм всё же получается менее интересным, чем первый. Сборная Узбекистана имеет солидный задел в счёте, поэтому в большей степени играет на сохранение результата.

Сборная Омана пытается что-то изменить, но её возможности всё-таки достаточно скромны, чтобы регулярно создавать остроту у чужих владений.

Практически каждый второй пас при развитии атак оманцам приходится отдавать назад, так как максимально цепко в позиционной обороне действуют хозяева.

В контратаке правым флангом хозяева не лучшим образом распорядились мячом, в итоге выпустив игровой снаряд за лицевую линию поля.

Машарипов после перерыва уже не стремиться демонстрировать ту активность, которая исходила от него в первом тайме. Неужели нет желания оформить хет-трик?

Стартовая активность сборной Омана после перерыва достаточно быстро сошла на нет. Так что узбекистанцы теперь могут спокойно пасоваться поперёк поля.

С правого края заброс на дальнюю штангу следовал, куда забегал Урунов, но защитник макушкой достал мяч, отбив сферу на угловой.

После подачи углового оманцы отбились и попытались организовать контратаку, но опасной она не получилась - мяч был потерян уже в центральном круге.

Машарипов и аль-Яхмади пострадали в жёстком стыке. Обоим парням теперь надо оказать медицинскую помощь.

За кромкой поле активно разогреваются запасные игроки обеих команд. Думаю, что время плановых замен уже не за горами.

Вернулись на поле уже пострадавшие. Заморозили им повреждённые места. Пока что они продолжают немного прихрамывать, но скоро должны разбегаться и забыть о неприятных ощущениях.

Двойная замена в составе сборной Узбекистана: вместо Искандерова и Машарипова на поле вышли Сабирходжаев и Эркинов.

ОПАСНО! После прострела с правого фланга от аль-Яхмади с линии вратарской площади в борьбе с защитником пробивал аль-Гассани, но чужом не попал в створ ворот.

Активно старается действовать сборная Омана с первых минут второго тайма. Не будет она просто так мириться с поражением в этой встрече.

Штрафной удар на правом фланге гости заработали в глубине поля. Подача последовала в центр штрафной площади, но там на высоте были узбекистанцы.

В контратаке заброс следовал на забегание Машарипову, но из ворот выскочил аль-Мухаини, который первым успел к мячу.

У оманцев из глубины поля заброс последовал на правый край чужой штрафной площади, но он оказался безадресным.

Юсупов потратил достаточно много времени для ввода мяча в игру ударом от ворот. Узбекистанцы во втором тайме точно никуда торопиться не будут, ведя в счёте.

Первый тайм

— Первый тайм окончен! Сборная Узбекистана уверенно переигрывает оманскую команды со счётом 2:0.

45' В пешем темпе заканчивается первый тайм. Оманцы явно не намерены предпринимать активных решений для того, чтобы забить "гол в раздевалку".

45' 1 минута компенсирована.

44' Такое ощущение, что аль-Яхмади немного прихрамывает. Не обращается он пока что за медицинской помощью, чувствуя, видимо, что до свистка на перерыв он сможет доиграть.

43' Угловой команда Сречко Катанеца заработала на правом фланге, но розыгрыш этого стандартного положения ничем интересным не закончился.

42' Пока что особых предпосылок для камбека сборной Омана не видно. Хозяева поля должны ошибаться и привозить, чтобы здесь возродилась какая-то интрига.

41' Бранко Иванкович переминается с ноги на ногу у кромки поля. Он не такой эмоциональный, как Сречко Катанец, но претензий у него к своей команде также накопилось явно немало.

39' Сборная Омана провела контратаку правым флангом с подачей в район линии вратарской площади, но там всё под контролем узбекистанских защитников.

38' Урунов по левому флангу попытался обострить игру за счёт дриблинга, но безуспешно - мяч выпущен за лицевую линию.

37' Оманцы не пытаются работать в высоком прессинге сейчас, просто наблюдая, как узбекистанцы пасуются поперёк поля.

36' Болельщики на трибунах ведут себя активно, призывая земляков снова вспомнить о массированных атаках на ворота соперника.

35' Абдуллаев на правом фланге запрессинговал соперника и заработал угловой для своей команды, но каких-то дивидендов после этого извлечено не было.

34' Снова Сречко Катанец размахивает руками у кромки поля, показывая своим подопечным, кто и куда должен бежать.

33' С левого фланга навес прошёл в штрафную площадь хозяев, где неуверенно на выходе играл Юсупов, но аль-Яхмади головой сделал слишком жёсткую скидку на дальнюю штангу.

32' Пока что практически незаметен на поле Урунов. В качестве лидера атак сборной Узбекистана в этот вечер выглядит Машарипов.

30' Угловой с левого фланга подали оманцы. Узбекистанцы отбили мяч из своей штрафной площади на аль-Яхъя с подбора пробил намного выше ворот.

29' Буквально вылетел со своего кресла Сречко Катанец после предыдущего эпизода, высказывая претензии своим футболистам, которые потеряли концентрацию внимания.

28' ОПАСНО! Аль-Яхъя на полной скорости ворвался на левый край штрафной площади и мощно пробивал по воротам низом - Юсупов парировал мяч перед собой, после чего его уже подстраховали защитники.

27' Аль-Агбари на правом фланге атаки сборной Омана усердно сражался с двумя соперниками, но в итоге нарушил правила против одного из них.

26' Очень хороша сегодня сборная Узбекистана. Сречко Катанец даже ушёл от кромки поля и может позволить себе расслабиться в своём кресле.

24' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Джалолиддин Машарипов!!!

Это дубль! С левого фланга прошла прострельная передача, на которую откликнулся Машарипов, в падении переправив мяч в ворота.

23' Машарипов сместился на правый фланг атаки, откуда выполнял пас в центр на средней высоте, но попал в соперника. Узбекистанец апеллирует к судье, что была игра рукой, но тщетно.

22' Нет, на этот раз от флажка последовала слишком сильная подача, из-за чего мяч ушёл в аут на противоположном фланге.

21' Алижонов подключился к атаке по правому флангу и заработал угловой для своей команды. Снова может быть достаточно опасно у ворот сборной Омана.

20' На стандартных положениях видно, что оманцы достаточно некомфортно чувствуют себя в борьбе на "втором этаже". Надо чаще напрягать гостей узбекистанцам именно таким образом.

19' После ещё одной подачи с углового с левого фланга последовал уже неточный удар по оманским воротам. Гостям можно выдохнуть с облегчением.

18' ОПАСНО! После подачи углового по воротам пробивал Эшмуродов. Казалось, это будет гол, но аль-Мухаини чудом среагировал и спас свою команду.

17' Обостряющий пас следовал на левый край штрафной площади гостей, куда врывался Сайфиев, но его опередил соперник, который просто выбил мяч на угловой.

16' Алижонов у чужой штрафной площади решил, наверное, обыграть всех защитников сборной Омана. Явно парень переоценил свои возможности.

15' Хозяева поля начали сбивать темп. Ведя в счёте, они не будут ввязываться в открытый футбол.

14' Аль-Саади с левого края сместился в центр и со средней дистанции наносил удар по воротам, но выстрел на себя принял узбекистанский защитник.

13' Перед матчем букмекеры видели сборную Узбекистана лишь небольшим фаворитом матча, оценивая её победу вероятностью примерно 45%.

12' Свою первую атаку только сейчас провели оманцы, да и то до удара по воротам дело не дошло. Но теперь уже и они стараются работать в высоком прессинге.

11' Сбавлять прессинг хозяева поля полностью не собираются, но всё же агрессии в их действиях несколько поубавилось после взятия ворот.

10' Бурно отпраздновал взятие ворот Машарипов с болельщиками. Посмотрим, станут ли узбекистанцы останавливаться на достигнутом...

8' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Джалолиддин Машарипов!!!

Машарипов мощно пробил в цель под выпрыгнувшей "стенкой". Оманцы забыли там кого-то положить, чтобы обезопасить себя от такого поворота.

7' Шукуров заработал опаснейший штрафной практически на линии штрафной площади, на полметра левее полукружия.

7' Непросто оманцам сдерживать прессинг сборной Узбекистана, которая решительно заряжена на быстрый гол.

6' С левого фланга диагональный навес прошёл в центр штрафной площади, откуда головой по воротам пробивал Шукуров, но прямо по центру ворот получилось, так что аль-Мухаини поймал мяч.

5' Два угловых подряд с левого фланга подали узбекистанцы, но в обоих случаях опасности у каких-либо ворот не возникло.

4' Потребовалась медицинская помощь Машарипову, но он уже на ногах и готов продолжать встречу.

3' Машарипов врывался на левый край чужой штрафной площади, но его в жёстком подкате остановил защитник. Арбитр считает, что фола не было.

2' Несколько сумбурное начало матча. Узбекистанцы стараются обозначить своё преимущество на поле. Оманцы стремятся этом противодействовать.