Получила некое второе дыхание сборная Афганистана, отправив мяч в чужие ворота и отквитав один гол.

Саид Мехри отметился дальним ударом с правого полуфланга, и мяч прилично так разминулся с целью.

Саид Эззатолахи впереди на правом фланге не смог обеспечить сохранение мяча в поле для сборной Ирана, сфера выкатилась за лицевую линию.

А вот это Хаджсафи не удалось подцепить мяч в районе левого угла чужой штрафной площади, где он не смог обработать проникающую передачу партнёра.

Падение игрока сборной Ирана в атаке на правом фланге. Если что, это был бы штрафной, а не пенальти. Но судья в любом случае не дал свисток.

Мохаммад Самандари в правой части чужой штрафной кинулся было в дриблинг и сразу же утратил мяч без нарушения правил в его адрес.

Хаджсфари навесил с левого фланга к ближней штанге, а там не разобрались несколько игроков сборной Афганистана, кому именно из них играть по мячу, в игре образовался угловой для Ирана.

Корнер иранцев ничем примечательным не запомнился, а сейчас они пытались накоротке входить в чужую штрафную по центру и тоже ничего внятного не добились.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 5:0! Мехди Тареми (хет-трик)! Тареми поразил ближний угол, оказавшись без опеки с мячом на левом полуфланге в штрафной площадке афганцев.

Теперь перспективный штрафной достался в распоряжение сборной Ирана. Посмотрим, как она использует его в своих целях.

Джаханбахшу пока не удалось оформить дубль. Пробивая напрямую со штрафного из зоны левого инсайда, он отправил мяч над перекладиной.

Чуть-чуть - и был бы пенальти в пользу сборной Узбекистана. А так только штрафной. Саид Эззатолахи сфолил на правом фланге обороны.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 5:1! Фаршад Ноор! Прекрасно со штрафного удара с левой стороны капитан сборной Афганистана отправил мяч в дальний угол.

Скандари подал угловой с левого фланга, потом была ещё одна подача, а в итоге отбились благополучно иранцы.

Фарзад Атаи получил жёлтую карточку за то, что на фланге около центральной линии ударил ногой соперника, не успев к мячу.

Счёт не просто крупный в пользу Ирана, а с разницей в четыре мяча. Никак не верится, что сможет Афганистан отыграться.

Пять минут остаётся до конца первого тайма, а сборная Афганистана так и не может продемонстрировать что-либо интересное в нападении.

Ух ты! Вот это да! Как так можно было не забить?! Скандари прошёл по правому флангу и доставил мяч во вратарскую, и Мусави умудрился не попасть в пустой створ со считанных сантиметров, слабо пробив параллельно линии ворот!

Только стоило написать, что нет ничего интересного в атаке сборной Узбекистана, как она явила очень любопытный эпизод, когда не забить было гораздо сложнее, чем забить.

63 на 37. Такова статистика владения мячом на данную минуту.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 4:0! Алиреза Джаханбахш! Азмун прострелил справа к линии штрафной площади, и Джаханбахш низом бильярдным ударом поразил правый угол.

40' Мехди Тареми откликался на подачу с правого фланга, но неакцентированно пробил головой мимо левого угла створа, это смотрелось менее остро.

39' Мохаммад Мохеби достаточно опасно пробивал из пределов штрафной площади после подачи углового с правого фланга, но оказалась эта попытка выше створа.

38' Махбуб Ханифи отработал в обороне и выбил мяч за лицевую линию на угловой, когда проводила новую атаку правым краем сборная Ирана.

37' Атаковала сборная Ирана правым полуфлангом, осуществлялась доставка в штрафную площадь, однако опасного момента не вышло, мяч забрал Хамиди.

36' Али Басет из сборной Афганистана получил жёлтую карточку за то, что сорвал контратаку иранского коллектива, уронив на газон Тареми.

35' Джаханбахш простреливал с правого фланга, и нанёс удар с шестнадцати метров низом Тареми, а дальше мяч срикошетил от афганского защитника и спокойно прикатился в Хамиди.

34' 65 процентов игрового времени мячом владеет сборная Ирана, тогда как команда Афганистана имеет соответствующий показатель в 35 процентов.

33' Мехди Тареми получил небольшую травму, после чего поработала с ним медицинская бригада, и вроде всё нормально с автором дубля в сегодняшней встрече.

31' Итак, третий угловой сборной Ирана за две-три минуты также не привёл к образованию опасности у ворот сборной Афганистана.

31' Второй за короткое время угловой исполнили иранцы (сначала был слева, потом справа) и заработали ещё один корнер с правого края.

29' Джаханбахш навешивал с левого края, после чего состоялся удар со второго этажа по воротам сборной Афганистана, и тут Хамиди отразил мяч на угловой.

28' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 3:0! Мехди Тареми (с пенальти)!

В левый угол послал мяч нападающий "Порту" с 11-метровой отметки и оформил дубль, а Хамиди не угадал и оказался бессилен отразить этот пенальти.

27' Закархель вступает в игру в составе сборной Афганистана вместо Самандари.

26' И назначен пенальти в пользу сборной Ирана!

26' Хамиди отразил дальний удар по его воротам, а потом случилось у него столкновение с одним из соперников, и появились врачи на поле, пострадали оба футболиста.

25' Джаханбахш и Азмун пытались замыкать ближнюю штангу, тянулись к мячу после прострела с левого фланга, однако не достали оба до игрового снаряда.

24' Дуплет из голов, конечно, знатно обрадовал болельщиков сборной Ирана, которая не стала откладывать дело прямо в долгий ящик.

23' Можно констатировать, что класс сказался. Забили в чужие ворота два футболиста сборной Ирана, выступающие за клубы из европейских национальных чемпионатов.

22' Джаханбахш мог оказаться на отличной ударной позиции перед вратарской площадью Афганистана, однако не получилось непосредственно удара, и забрал мяч Хамиди.

21' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:0! Мехди Тареми!

Оказался один на один Тареми по центру с вратарём соперника и уверенно реализовал это рандеву.

20' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Сердар Азмун!

Подача с левого фланга последовала у иранцев на дальний край вратарской, откуда Азмун спокойно головой переправил мяч в пустой ближний угол ворот.

18' Файсал Ахмад Хамиди выбил мяч от своих ворот далеко вперёд, и от футболиста сборной Ирана мяч ушёл за боковую линию в центральной части поля.

17' Афганистан рассчитывает сегодня на контратаки, собственные стандартные положения плюс на грубые ошибки иранцев при оборонительных действиях.

16' Хамиди удачно сыграл на выходе после подачи иранцев с углового, после чего некоторое время находился на газоне вратарь сборной Афганистана и всё же обошёлся без медицинской помощи.

15' Угловой заработали футболисты в белой форме, то есть представляющие сборную Ирана. Посмотрим, как реализуют этот стандарт участники последнего чемпионата мира.

14' Канаани коряво обработал мяч в своей штрафной площади, получив его от своего вратаря, но избежали всё-таки номинальные хозяева неприятных последствий, хотя прессинговали афганцы.

13' Левым флангом провела очередную атаку сборная Ирана, ничего острого не смогла там организовать и выпустила футбольный снаряд за лицевую линию.

12' Азмун открывался примерно к правому углу чужой вратарской после проникающей передачи, однако не смог нанести акцентированного удара и лишь слабо ткнул мяч, который достался Хамиди.

11' Пока иранцы не преуспевают в создании голевых возможностей, притом что владеют мячом они гораздо больше своих оппонентов.

10' Канани решил отметиться дальним ударом и плохо исполнил свою попытку, мяч полетел значительно выше и правее створа афганской сборной.

9' Сердар Азмун отдавал передачу с правого фланга низом в сторону центра и легко лишил свою комнаду мяча, но довольно быстро владение вернулось к сборной Ирана.

8' Хайсафи делал подачу с правого фланга на пространство около дальней штанги, где сыграл на выходе и смахнул мяч рукой Хамиди.

7' Видим, что иранцы концентрируют мяч под своим контролем, в то время как команда Афганистана в полном составе пребывает на собственной половине поля.

6' Ноорафкан мелко нарушил правила на своём сопернике перед чужой штрафной площадью, тем самым пришёл конец позиционной атаке сборной Ирана.

5' Невынужденная потеря мяча состоялась у сборной Ирана. Заброс по диагонали направлялся на правый фланг, и сфера ушла за боковую линию.

4' В нападении на поле у сборной Ирана присутствует Сердар Азмун, известный по выступлениям за санкт-петербургский "Зенит", где у него была приличная связка с Артёмом Дзюбой.

3' Мехди Тареми простреливал с правого угла вратарской, и вступил в дело снова вратарь афганской сборной, не возникло здесь реальной голевой ситуации.

2' Сборная Ирана появилась на поле в белой форме, ну а сборная Афганистана предстала перед зрителями в красной экипировке.

1' У иранцев последовал диагональный заброс к левому флангу, оттуда произошла скидка в центр, и не дотунялся до мяча никто из номинальных хозяев, зато дотянулся и заключил его в свои перчатки вратарь афганцев.