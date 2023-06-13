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Кубок Центральной Азии

Тур: 1. Стадион: .
Иран
FIFA #24
5:1
Второй тайм
Афганистан
FIFA #155

Ход матча

20'
Азмун Сердар
1:0
21'
Тареми Мехди
2:0
28'
Тареми Мехди
3:0
36'
 
Али Басет Назари
45'
Джаханбахш Алиреза
4:0
47'
 
Атаи Фарзад
52'
Тареми Мехди
5:0
56'
5:1
Ноор Фаршад
Прогнозы 136
Иран 91.2% (124)
X 6.6% (9)
Афганистан 2.2% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Иран
Ничья
Афганистан
1.07
7.50
46.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Иран
Афганистан

Бомбардиры внутри турнира

Иран
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тареми Мехди 3 (1) 3
Джаханбахш Алиреза 1 1
Азмун Сердар 1 1
Афганистан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Иран
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Афганистан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атаи Фарзад 1 0
Али Басет Назари 1 0

Результаты матчей

Иран
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Афганистан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Иран
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Афганистан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Иран
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Иран - Кения 2:1 Иран - РОССИЯ 1:1 Иран - США 0:1 Уэльс - Иран 0:2
Англия - Иран 6:2 Иран - Тунис 0:2 Иран - Никарагуа 1:0 Сенегал - Иран 1:1 Иран - Уругвай 1:0 Иран - Алжир 1:2 Иран - Ливан 2:0 Южная Корея - Иран 2:0 Иран - ОАЭ 1:0 Иран - Ирак 1:0 Сирия - Иран 0:3 Ливан - Иран 1:2 Иран - Южная Корея 1:1 ОАЭ - Иран 0:1 Ирак - Иран 0:3 Иран - Сирия 1:0
Афганистан
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Кыргызстан - Афганистан 1:0 Афганистан - Камбоджа 2:2 Афганистан - Индия 1:2 Гонконг - Афганистан 2:1
Вьетнам - Афганистан 2:0 Индонезия - Афганистан 0:1 Индия - Афганистан 1:1 Афганистан - Оман 1:2 Бангладеш - Афганистан 1:1 Индонезия - Афганистан 2:3 Афганистан - Катар 0:1 Афганистан - Индия 1:1 Оман - Афганистан 3:0 Афганистан - Бангладеш 1:0 Катар - Афганистан 6:0 Таджикистан - Афганистан 1:1 Афганистан - Малайзия 1:2 Оман - Афганистан 5:0 Афганистан - Камбоджа 2:1 Вьетнам - Афганистан 0:0

Результаты матчей

Иран
Афганистан

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Иран
Афганистан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Иран
 5:1 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Кыргызстан
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Афганистан
 1:5 2 0 0 2 1 - 6 0
  • — Выход в финал
  • — Выход на матч за 3-е место

Топ бомбардиров
Иран Тареми Мехди 3
Узбекистан Машарипов Джалолиддин 2
Иран Джаханбахш Алиреза 1
Иран Азмун Сердар 1
Афганистан Ноор Фаршад 1
Весь список

Топ нарушителей
Таджикистан Назаров Ахтам 1
Туркменистан Ходжаев Ресул 1
Афганистан Атаи Фарзад 1
Таджикистан Алиджони Айни 1
Туркменистан Сапаргулиев Арзувгулы 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 65'
    Мохаммад Самандари в правой части чужой штрафной кинулся было в дриблинг и сразу же утратил мяч без нарушения правил в его адрес.
  • Судья
    64'
    Падение игрока сборной Ирана в атаке на правом фланге. Если что, это был бы штрафной, а не пенальти. Но судья в любом случае не дал свисток.
  • 63'
    Ненадолго хватила запала сборной Афганистана, команда Ирана быстро купировала активность соперника.
  • 62'
    А вот это Хаджсафи не удалось подцепить мяч в районе левого угла чужой штрафной площади, где он не смог обработать проникающую передачу партнёра.
  • 61'
    Саид Эззатолахи впереди на правом фланге не смог обеспечить сохранение мяча в поле для сборной Ирана, сфера выкатилась за лицевую линию.
  • 60'
    Саид Мехри отметился дальним ударом с правого полуфланга, и мяч прилично так разминулся с целью.
  • 59'
    Получила некое второе дыхание сборная Афганистана, отправив мяч в чужие ворота и отквитав один гол.
  • Угловой
    58'
    Скандари подал угловой с левого фланга, потом была ещё одна подача, а в итоге отбились благополучно иранцы.
  • Описание гола
    56'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 5:1! Фаршад Ноор!
    Прекрасно со штрафного удара с левой стороны капитан сборной Афганистана отправил мяч в дальний угол.
  • Фол, нарушение
    55'
    Чуть-чуть - и был бы пенальти в пользу сборной Узбекистана. А так только штрафной. Саид Эззатолахи сфолил на правом фланге обороны.
  • Опасный момент
    54'
    Джаханбахшу пока не удалось оформить дубль. Пробивая напрямую со штрафного из зоны левого инсайда, он отправил мяч над перекладиной.
  • Фол, нарушение
    53'
    Теперь перспективный штрафной достался в распоряжение сборной Ирана. Посмотрим, как она использует его в своих целях.
  • Описание гола
    52'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 5:0! Мехди Тареми (хет-трик)!
    Тареми поразил ближний угол, оказавшись без опеки с мячом на левом полуфланге в штрафной площадке афганцев.
  • 50'
    Корнер иранцев ничем примечательным не запомнился, а сейчас они пытались накоротке входить в чужую штрафную по центру и тоже ничего внятного не добились.
  • Угловой
    49'
    Хаджсфари навесил с левого фланга к ближней штанге, а там не разобрались несколько игроков сборной Афганистана, кому именно из них играть по мячу, в игре образовался угловой для Ирана.
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    • 48'
      Счёт не просто крупный в пользу Ирана, а с разницей в четыре мяча. Никак не верится, что сможет Афганистан отыграться.
    • Желтая карточка
      47'
      Фарзад Атаи получил жёлтую карточку за то, что на фланге около центральной линии ударил ногой соперника, не успев к мячу.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Конец первого тайма.
    • Дополнительное время
      45'
      +1 минута к первому тайму.
    • Описание гола
      45'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 4:0! Алиреза Джаханбахш!
      Азмун прострелил справа к линии штрафной площади, и Джаханбахш низом бильярдным ударом поразил правый угол.
    • 44'
      63 на 37. Такова статистика владения мячом на данную минуту.
    • 43'
      Только стоило написать, что нет ничего интересного в атаке сборной Узбекистана, как она явила очень любопытный эпизод, когда не забить было гораздо сложнее, чем забить.
    • Опасный момент
      42'
      Ух ты! Вот это да! Как так можно было не забить?! Скандари прошёл по правому флангу и доставил мяч во вратарскую, и Мусави умудрился не попасть в пустой створ со считанных сантиметров, слабо пробив параллельно линии ворот!
    • 41'
      Пять минут остаётся до конца первого тайма, а сборная Афганистана так и не может продемонстрировать что-либо интересное в нападении.
    • 40'
      Мехди Тареми откликался на подачу с правого фланга, но неакцентированно пробил головой мимо левого угла створа, это смотрелось менее остро.
    • Опасный момент
      39'
      Мохаммад Мохеби достаточно опасно пробивал из пределов штрафной площади после подачи углового с правого фланга, но оказалась эта попытка выше створа.
    • Угловой
      38'
      Махбуб Ханифи отработал в обороне и выбил мяч за лицевую линию на угловой, когда проводила новую атаку правым краем сборная Ирана.
    • 37'
      Атаковала сборная Ирана правым полуфлангом, осуществлялась доставка в штрафную площадь, однако опасного момента не вышло, мяч забрал Хамиди.
    • Желтая карточка
      36'
      Али Басет из сборной Афганистана получил жёлтую карточку за то, что сорвал контратаку иранского коллектива, уронив на газон Тареми.
    • 35'
      Джаханбахш простреливал с правого фланга, и нанёс удар с шестнадцати метров низом Тареми, а дальше мяч срикошетил от афганского защитника и спокойно прикатился в Хамиди.
    • 34'
      65 процентов игрового времени мячом владеет сборная Ирана, тогда как команда Афганистана имеет соответствующий показатель в 35 процентов.
    • Травма, повреждение
      33'
      Мехди Тареми получил небольшую травму, после чего поработала с ним медицинская бригада, и вроде всё нормально с автором дубля в сегодняшней встрече.
    • Угловой
      31'
      Итак, третий угловой сборной Ирана за две-три минуты также не привёл к образованию опасности у ворот сборной Афганистана.
    • Угловой
      31'
      Второй за короткое время угловой исполнили иранцы (сначала был слева, потом справа) и заработали ещё один корнер с правого края.
    • Угловой
      29'
      Джаханбахш навешивал с левого края, после чего состоялся удар со второго этажа по воротам сборной Афганистана, и тут Хамиди отразил мяч на угловой.
    • Пенальти
      28'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 3:0! Мехди Тареми (с пенальти)!
      В левый угол послал мяч нападающий "Порту" с 11-метровой отметки и оформил дубль, а Хамиди не угадал и оказался бессилен отразить этот пенальти.
    • Замена
      27'
      Закархель вступает в игру в составе сборной Афганистана вместо Самандари.
    • Пенальти!
      26'
      И назначен пенальти в пользу сборной Ирана!
    • Травма, повреждение
      26'
      Хамиди отразил дальний удар по его воротам, а потом случилось у него столкновение с одним из соперников, и появились врачи на поле, пострадали оба футболиста.
    • 25'
      Джаханбахш и Азмун пытались замыкать ближнюю штангу, тянулись к мячу после прострела с левого фланга, однако не достали оба до игрового снаряда.
    • 24'
      Дуплет из голов, конечно, знатно обрадовал болельщиков сборной Ирана, которая не стала откладывать дело прямо в долгий ящик.
    • 23'
      Можно констатировать, что класс сказался. Забили в чужие ворота два футболиста сборной Ирана, выступающие за клубы из европейских национальных чемпионатов.
    • 22'
      Джаханбахш мог оказаться на отличной ударной позиции перед вратарской площадью Афганистана, однако не получилось непосредственно удара, и забрал мяч Хамиди.
    • Описание гола
      21'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:0! Мехди Тареми!
      Оказался один на один Тареми по центру с вратарём соперника и уверенно реализовал это рандеву.
    • Описание гола
      20'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Сердар Азмун!
      Подача с левого фланга последовала у иранцев на дальний край вратарской, откуда Азмун спокойно головой переправил мяч в пустой ближний угол ворот.
    • 18'
      Файсал Ахмад Хамиди выбил мяч от своих ворот далеко вперёд, и от футболиста сборной Ирана мяч ушёл за боковую линию в центральной части поля.
    • 17'
      Афганистан рассчитывает сегодня на контратаки, собственные стандартные положения плюс на грубые ошибки иранцев при оборонительных действиях.
    • Травма, повреждение
      16'
      Хамиди удачно сыграл на выходе после подачи иранцев с углового, после чего некоторое время находился на газоне вратарь сборной Афганистана и всё же обошёлся без медицинской помощи.
    • Угловой
      15'
      Угловой заработали футболисты в белой форме, то есть представляющие сборную Ирана. Посмотрим, как реализуют этот стандарт участники последнего чемпионата мира.
    • 14'
      Канаани коряво обработал мяч в своей штрафной площади, получив его от своего вратаря, но избежали всё-таки номинальные хозяева неприятных последствий, хотя прессинговали афганцы.
    • 13'
      Левым флангом провела очередную атаку сборная Ирана, ничего острого не смогла там организовать и выпустила футбольный снаряд за лицевую линию.
    • Опасный момент
      12'
      Азмун открывался примерно к правому углу чужой вратарской после проникающей передачи, однако не смог нанести акцентированного удара и лишь слабо ткнул мяч, который достался Хамиди.
    • 11'
      Пока иранцы не преуспевают в создании голевых возможностей, притом что владеют мячом они гораздо больше своих оппонентов.
    • 10'
      Канани решил отметиться дальним ударом и плохо исполнил свою попытку, мяч полетел значительно выше и правее створа афганской сборной.
    • 9'
      Сердар Азмун отдавал передачу с правого фланга низом в сторону центра и легко лишил свою комнаду мяча, но довольно быстро владение вернулось к сборной Ирана.
    • 8'
      Хайсафи делал подачу с правого фланга на пространство около дальней штанги, где сыграл на выходе и смахнул мяч рукой Хамиди.
    • 7'
      Видим, что иранцы концентрируют мяч под своим контролем, в то время как команда Афганистана в полном составе пребывает на собственной половине поля.
    • Фол, нарушение
      6'
      Ноорафкан мелко нарушил правила на своём сопернике перед чужой штрафной площадью, тем самым пришёл конец позиционной атаке сборной Ирана.
    • 5'
      Невынужденная потеря мяча состоялась у сборной Ирана. Заброс по диагонали направлялся на правый фланг, и сфера ушла за боковую линию.
    • 4'
      В нападении на поле у сборной Ирана присутствует Сердар Азмун, известный по выступлениям за санкт-петербургский "Зенит", где у него была приличная связка с Артёмом Дзюбой.
    • 3'
      Мехди Тареми простреливал с правого угла вратарской, и вступил в дело снова вратарь афганской сборной, не возникло здесь реальной голевой ситуации.
    • 2'
      Сборная Ирана появилась на поле в белой форме, ну а сборная Афганистана предстала перед зрителями в красной экипировке.
    • 1'
      У иранцев последовал диагональный заброс к левому флангу, оттуда произошла скидка в центр, и не дотунялся до мяча никто из номинальных хозяев, зато дотянулся и заключил его в свои перчатки вратарь афганцев.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
    • Приветствуем любителей футбола на текстовой трансляции очередного матча Кубка ЦАФА, где между собой сыграют сборные Ирана и Афганистана. Помогать следить за этой встречей всем желающим на LiveResult.Ru будет Кирилл Иванцов.
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      1.03 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 136
    Иран 91.2% (124)
    X 6.6% (9)
    Афганистан 2.2% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Иран
    Ничья
    Афганистан
    1.07
    7.50
    46.00
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Иран 5:1 Афганистан онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Иран 5:1 Афганистан

    Исход игры
    Иран
    90.6% (125)
    Ничья
    6.5% (9)
    Афганистан
    2.9% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.08% (34)
    Меньше
    67.92% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    20.75% (22)
    Нет
    79.25% (84)
    Популярный счёт
    2:0 Иран
    36.2% (50)
    1:0 Иран
    13.8% (19)
    2:1 Иран
    10.1% (14)
    3:0 Иран
    9.4% (13)
    3:1 Иран
    2.9% (4)
    1:1 Ничья
    2.2% (3)
    4:0 Иран
    1.4% (2)
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    Иран
    Афганистан
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