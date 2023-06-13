Тур: 1. Стадион: Азади.
5:1
Второй тайм
Ход матча
20'
1:0
21'
2:0
28'
3:0
36'
45'
47'
52'
5:0
56'
5:1
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Чешми РузбехЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Амири ВахидПолузащитник
-
16 Тораби МехдиПолузащитник
-
17 Гайеди МехдиПолузащитник
-
24 Мехри СаидПолузащитник
-
14 Асади РезаНападающий
-
Главный тренер: Галенои Амир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Моштак БасетПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Яма ШерзадПолузащитник
-
19 Мусави ОмидНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Садат ФаридНападающий
-
21 _Halimi M.Нападающий
-
Главный тренер: Дастгир Ануш
Бомбардиры внутри турнира
Иран
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тареми Мехди
|3 (1)
|3
|Джаханбахш Алиреза
|1
|1
|Азмун Сердар
|1
|1
Афганистан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Иран
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Афганистан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Атаи Фарзад
|1
|0
|Али Басет Назари
|1
|0
Результаты матчей
Иран
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Афганистан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Иран
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Афганистан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Иран
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Иран - Кения 2:1 Иран - РОССИЯ 1:1 Иран - США 0:1 Уэльс - Иран 0:2
Англия - Иран 6:2 Иран - Тунис 0:2 Иран - Никарагуа 1:0 Сенегал - Иран 1:1 Иран - Уругвай 1:0 Иран - Алжир 1:2 Иран - Ливан 2:0 Южная Корея - Иран 2:0 Иран - ОАЭ 1:0 Иран - Ирак 1:0 Сирия - Иран 0:3 Ливан - Иран 1:2 Иран - Южная Корея 1:1 ОАЭ - Иран 0:1 Ирак - Иран 0:3 Иран - Сирия 1:0
Афганистан
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Кыргызстан - Афганистан 1:0 Афганистан - Камбоджа 2:2 Афганистан - Индия 1:2 Гонконг - Афганистан 2:1
Вьетнам - Афганистан 2:0 Индонезия - Афганистан 0:1 Индия - Афганистан 1:1 Афганистан - Оман 1:2 Бангладеш - Афганистан 1:1 Индонезия - Афганистан 2:3 Афганистан - Катар 0:1 Афганистан - Индия 1:1 Оман - Афганистан 3:0 Афганистан - Бангладеш 1:0 Катар - Афганистан 6:0 Таджикистан - Афганистан 1:1 Афганистан - Малайзия 1:2 Оман - Афганистан 5:0 Афганистан - Камбоджа 2:1 Вьетнам - Афганистан 0:0
Результаты матчей
Иран
Афганистан
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Иран
Афганистан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5:1
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1:5
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
- — Выход в финал
- — Выход на матч за 3-е место
|Иран
|Тареми Мехди
|3
|Узбекистан
|Машарипов Джалолиддин
|2
|Иран
|Джаханбахш Алиреза
|1
|Иран
|Азмун Сердар
|1
|Афганистан
|Ноор Фаршад
|1
|Таджикистан
|Назаров Ахтам
|1
|Туркменистан
|Ходжаев Ресул
|1
|Афганистан
|Атаи Фарзад
|1
|Таджикистан
|Алиджони Айни
|1
|Туркменистан
|Сапаргулиев Арзувгулы
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Иран 5:1 Афганистан
Исход игры
Иран
90.6% (125)
Ничья
6.5% (9)
Афганистан
2.9% (4)
Тотал 2.5
Больше
32.08% (34)
Меньше
67.92% (72)
Обе команды забьют
Да
20.75% (22)
Нет
79.25% (84)
Популярный счёт
2:0 Иран
36.2% (50)
1:0 Иран
13.8% (19)
2:1 Иран
10.1% (14)
3:0 Иран
9.4% (13)
3:1 Иран
2.9% (4)
1:1 Ничья
2.2% (3)
4:0 Иран
1.4% (2)
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