Тур: 1. Стадион: Азади.
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Прогноз на матч от Liveresult
Бомбардиры внутри турнира
Иран
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Афганистан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Результаты матчей
Иран
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Афганистан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Иран
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Афганистан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Иран
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Иран - Кения 2:1 Иран - РОССИЯ 1:1 Иран - США 0:1 Уэльс - Иран 0:2
Англия - Иран 6:2 Иран - Тунис 0:2 Иран - Никарагуа 1:0 Сенегал - Иран 1:1 Иран - Уругвай 1:0 Иран - Алжир 1:2 Иран - Ливан 2:0 Южная Корея - Иран 2:0 Иран - ОАЭ 1:0 Иран - Ирак 1:0 Сирия - Иран 0:3 Ливан - Иран 1:2 Иран - Южная Корея 1:1 ОАЭ - Иран 0:1 Ирак - Иран 0:3 Иран - Сирия 1:0
Афганистан
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Кыргызстан - Афганистан 1:0 Афганистан - Камбоджа 2:2 Афганистан - Индия 1:2 Гонконг - Афганистан 2:1
Вьетнам - Афганистан 2:0 Индонезия - Афганистан 0:1 Индия - Афганистан 1:1 Афганистан - Оман 1:2 Бангладеш - Афганистан 1:1 Индонезия - Афганистан 2:3 Афганистан - Катар 0:1 Афганистан - Индия 1:1 Оман - Афганистан 3:0 Афганистан - Бангладеш 1:0 Катар - Афганистан 6:0 Таджикистан - Афганистан 1:1 Афганистан - Малайзия 1:2 Оман - Афганистан 5:0 Афганистан - Камбоджа 2:1 Вьетнам - Афганистан 0:0
Результаты матчей
Иран
Афганистан
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Иран
Афганистан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
- — Выход в финал
- — Выход на матч за 3-е место
|Узбекистан
|Машарипов Джалолиддин
|2
|Кыргызстан
|Батырканов Эрнест
|1
|Туркменистан
|Аннаев Мурад
|1
|Узбекистан
|Алижонов Хожиакбар
|1
|Таджикистан
|Хамрокулов Нуриддин
|1
|Таджикистан
|Назаров Ахтам
|1
|Туркменистан
|Ходжаев Ресул
|1
|Таджикистан
|Алиджони Айни
|1
|Туркменистан
|Сапаргулиев Арзувгулы
|1
|Туркменистан
|Бяшимов Абды
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Иран - Афганистан
Исход игры
Иран
93.1% (95)
Ничья
5.9% (6)
Афганистан
1% (1)
Тотал 2.5
Больше
29.35% (27)
Меньше
70.65% (65)
Обе команды забьют
Да
21.74% (20)
Нет
78.26% (72)
Популярный счёт
2:0 Иран
44.1% (45)
1:0 Иран
16.7% (17)
2:1 Иран
11.8% (12)
3:0 Иран
8.8% (9)
3:1 Иран
3.9% (4)
1:1 Ничья
2.9% (3)
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