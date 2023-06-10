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Кубок Центральной Азии

Тур: 1. Стадион: .
Иран
FIFA #24
 
Позже
Афганистан
FIFA #155
Прогнозы 102
Иран 93.1% (95)
X 5.9% (6)
Афганистан 1% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

Бомбардиры внутри турнира

Иран
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Афганистан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Результаты матчей

Иран
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Афганистан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Иран
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Афганистан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Иран
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Иран - Кения 2:1 Иран - РОССИЯ 1:1 Иран - США 0:1 Уэльс - Иран 0:2
Англия - Иран 6:2 Иран - Тунис 0:2 Иран - Никарагуа 1:0 Сенегал - Иран 1:1 Иран - Уругвай 1:0 Иран - Алжир 1:2 Иран - Ливан 2:0 Южная Корея - Иран 2:0 Иран - ОАЭ 1:0 Иран - Ирак 1:0 Сирия - Иран 0:3 Ливан - Иран 1:2 Иран - Южная Корея 1:1 ОАЭ - Иран 0:1 Ирак - Иран 0:3 Иран - Сирия 1:0
Афганистан
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Кыргызстан - Афганистан 1:0 Афганистан - Камбоджа 2:2 Афганистан - Индия 1:2 Гонконг - Афганистан 2:1
Вьетнам - Афганистан 2:0 Индонезия - Афганистан 0:1 Индия - Афганистан 1:1 Афганистан - Оман 1:2 Бангладеш - Афганистан 1:1 Индонезия - Афганистан 2:3 Афганистан - Катар 0:1 Афганистан - Индия 1:1 Оман - Афганистан 3:0 Афганистан - Бангладеш 1:0 Катар - Афганистан 6:0 Таджикистан - Афганистан 1:1 Афганистан - Малайзия 1:2 Оман - Афганистан 5:0 Афганистан - Камбоджа 2:1 Вьетнам - Афганистан 0:0

Результаты матчей

Иран
Афганистан

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Иран
Афганистан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кыргызстан
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Иран
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Афганистан
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в финал
  • — Выход на матч за 3-е место

Топ бомбардиров
Узбекистан Машарипов Джалолиддин 2
Кыргызстан Батырканов Эрнест 1
Туркменистан Аннаев Мурад 1
Узбекистан Алижонов Хожиакбар 1
Таджикистан Хамрокулов Нуриддин 1
Весь список

Топ нарушителей
Таджикистан Назаров Ахтам 1
Туркменистан Ходжаев Ресул 1
Таджикистан Алиджони Айни 1
Туркменистан Сапаргулиев Арзувгулы 1
Туркменистан Бяшимов Абды 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Иран - Афганистан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 июня 2023, осталось 16 часов 7 минут.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 44.1% пользователей.
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    • Прогнозы 102
    Иран 93.1% (95)
    X 5.9% (6)
    Афганистан 1% (1)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Иран - Афганистан онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Иран - Афганистан

    Исход игры
    Иран
    93.1% (95)
    Ничья
    5.9% (6)
    Афганистан
    1% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.35% (27)
    Меньше
    70.65% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    21.74% (20)
    Нет
    78.26% (72)
    Популярный счёт
    2:0 Иран
    44.1% (45)
    1:0 Иран
    16.7% (17)
    2:1 Иран
    11.8% (12)
    3:0 Иран
    8.8% (9)
    3:1 Иран
    3.9% (4)
    1:1 Ничья
    2.9% (3)
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