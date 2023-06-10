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Кубок Центральной Азии

Тур: 1.
Оман
FIFA #73
 
Позже
Таджикистан
FIFA #109
Прогнозы 49
Оман 49% (24)
X 30.6% (15)
Таджикистан 20.4% (10)
Все прогнозы

История личных встреч

Оман
Таджикистан

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМС
1:0
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
180

Бомбардиры внутри турнира

Оман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Таджикистан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хамрокулов Нуриддин 1 1

Карточки

Оман
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Таджикистан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Назаров Ахтам 1 0
Алиджони Айни 1 0

Результаты матчей

Оман
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Таджикистан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
1
Оман
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Таджикистан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Оман
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Узбекистан - Оман 3:0 Ирак - Оман 3:2 Бахрейн - Оман 0:1 Саудовская Аравия - Оман 1:2
Оман - Йемен 3:2 Ирак - Оман 0:0 Оман - Сирия 1:0 Сирия - Оман 1:2 Оман - Беларусь 2:0 Оман - Германия 0:1 Иордания - Оман 1:0 Ирак - Оман 1:1 Новая Зеландия - Оман 0:0 Непал - Оман 0:2 Оман - Китай 2:0 Вьетнам - Оман 0:1 Оман - Австралия 2:2 Саудовская Аравия - Оман 1:0 Тунис - Оман 2:1 Оман - Бахрейн 3:0
Таджикистан
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Таджикистан - Туркменистан 1:1 Кувейт - Таджикистан 2:1 Таджикистан - РОССИЯ 0:0 Малайзия - Таджикистан 0:0
Тринидад и Тобаго - Таджикистан 1:2 Кыргызстан - Таджикистан 0:0 Сингапур - Таджикистан 0:1 Таджикистан - Мьянма 4:0 Сирия - Таджикистан 1:0 Таджикистан - Кыргызстан 1:0 Уганда - Таджикистан 1:1 Казахстан - Таджикистан 1:0 Таджикистан - Мьянма 4:0 Япония - Таджикистан 4:1 Ирак - Таджикистан 0:0 Таджикистан - Монголия 3:0 Иордания - Таджикистан 0:1 Иордания - Таджикистан 2:0 ОАЭ - Таджикистан 3:2 Бахрейн - Таджикистан 1:0

Результаты матчей

Оман
Таджикистан

Точный счет

3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Оман
Таджикистан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Узбекистан
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Туркменистан
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Таджикистан
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Оман
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в финал
  • — Выход на матч за 3-е место

Топ бомбардиров
Узбекистан Машарипов Джалолиддин 2
Кыргызстан Батырканов Эрнест 1
Туркменистан Аннаев Мурад 1
Узбекистан Алижонов Хожиакбар 1
Таджикистан Хамрокулов Нуриддин 1
Весь список

Топ нарушителей
Таджикистан Назаров Ахтам 1
Туркменистан Ходжаев Ресул 1
Таджикистан Алиджони Айни 1
Туркменистан Сапаргулиев Арзувгулы 1
Туркменистан Бяшимов Абды 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Оман - Таджикистан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 июня 2023, осталось 2 дня 11 часов 6 минут.



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  • 29 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 49
    Оман 49% (24)
    X 30.6% (15)
    Таджикистан 20.4% (10)
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч Оман - Таджикистан

    Исход игры
    Оман
    49% (24)
    Ничья
    30.6% (15)
    Таджикистан
    20.4% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.3% (18)
    Меньше
    61.7% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    63.83% (30)
    Нет
    36.17% (17)
    Популярный счёт
    1:0 Оман
    24.5% (12)
    1:1 Ничья
    24.5% (12)
    2:1 Оман
    20.4% (10)
    1:2 Таджикистан
    12.2% (6)
    0:0 Ничья
    4.1% (2)
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    Оман
    Таджикистан
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