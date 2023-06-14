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  3. Кубок Центральной Азии 2023

Кубок Центральной Азии

Тур: 1.
Туркменистан
FIFA #137
0:1
Второй тайм
Узбекистан
FIFA #74
Прогнозы 182
Туркменистан 25.3% (46)
X 9.9% (18)
Узбекистан 64.8% (118)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Туркменистан
Ничья
Узбекистан
32.00
8.50
1.09
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Туркменистан
Узбекистан

История личных встреч

Туркменистан
Узбекистан

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

КА
0:4

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
4

Среднее время на гол

0
22

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
4

Среднее время на гол

0
22

Бомбардиры внутри турнира

Туркменистан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аннаев Мурад 1 0.5
Узбекистан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Машарипов Джалолиддин 2 1
Алижонов Хожиакбар 1 0.5

Карточки

Туркменистан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ходжаев Ресул 1 0
Сапаргулиев Арзувгулы 1 0
Бяшимов Абды 1 0
Чариев Теймур 1 0
Узбекистан
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Туркменистан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Узбекистан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
3
Туркменистан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Узбекистан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
3

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Туркменистан
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Таджикистан - Туркменистан 1:1 Малайзия - Туркменистан 1:0 Бахрейн - Туркменистан 1:0 Бангладеш - Туркменистан 1:2
Туркменистан - Малайзия 1:3 Таиланд - Туркменистан 1:0 Туркменистан - Ливан 3:2 Южная Корея - Туркменистан 5:0 Туркменистан - Шри-Ланка 2:0 Туркменистан - КНДР 3:1 Кувейт - Туркменистан 1:1 Ливан - Туркменистан 2:1 Туркменистан - Южная Корея 0:2 Шри-Ланка - Туркменистан 0:2 Уганда - Туркменистан 0:0 Оман - Туркменистан 3:1 Туркменистан - Узбекистан 0:4 Япония - Туркменистан 3:2 Бахрейн - Туркменистан 4:0 Туркменистан - Тайвань 2:1
Узбекистан
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Узбекистан - Оман 3:0 Узбекистан - Венесуэла 1:1 Узбекистан - Боливия 1:0 Узбекистан - РОССИЯ 0:0
Узбекистан - Казахстан 2:0 Узбекистан - Коста-Рика 1:2 Узбекистан - Камерун 2:0 Узбекистан - Таиланд 2:0 Мальдивы - Узбекистан 0:4 Узбекистан - Шри-Ланка 3:0 Узбекистан - Уганда 4:2 Узбекистан - Кыргызстан 3:1 Грузия - Узбекистан 1:0 Узбекистан - Иордания 0:3 Узбекистан - Малайзия 5:1 Швеция - Узбекистан 2:1 Саудовская Аравия - Узбекистан 3:0 Йемен - Узбекистан 0:1 Узбекистан - Сингапур 5:0 Узбекистан - Ирак 0:1

Результаты матчей

Туркменистан
Узбекистан

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Туркменистан
Узбекистан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Туркменистан
 0:-1 2 1 1 0 1 - 0 4
2.
Узбекистан
 -1:0 2 1 0 1 2 - 0 3
3.
Таджикистан
 2 0 2 0 2 - 2 2
4.
Оман
 2 0 1 1 1 - 4 1
  • — Выход в финал
  • — Выход на матч за 3-е место

Топ бомбардиров
Иран Тареми Мехди 3
Узбекистан Машарипов Джалолиддин 2
Иран Джаханбахш Алиреза 1
Иран Азмун Сердар 1
Афганистан Ноор Фаршад 1
Весь список

Топ нарушителей
Таджикистан Исломов Табрез 1 1
Иран Хоссейни Маджид 1
Таджикистан Назаров Ахтам 1
Иран Асади Реза 1
Туркменистан Ходжаев Ресул 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    74'
    Зафиксирована замена в составе сборной Узбекистана.
  • 72'
    Что касается непосредственно сегодняшней игры, то для сборной Узбекистана, конечно же, важно не допустить расслабленности, чтобы её преимущество в счёте не превратилось в ноль.
  • 71'
    Ну а что касается в целом возможно перехода российского футбола из УЕФА в Азиатскую конфедерацию, то в этом плане всё подвешено и непонятно.
  • 70'
    Напомним, что на Кубке Центральной Азии вроде как могла сыграть сборная России, но в итоге РФС отказался от идеи выдвигать заявку на участие в этом турнире.
  • Замена
    68'
    Проводятся две замены в составе сборной Туркменистана.
  • Замена
    66'
    Происходит перестановка в составе команды Узбекистана.
  • Фол, нарушение
    65'
    Заработала сборная Узбекистана стандартное положение в виде штрафного удара, однако не смогла извлечь из него опасного эпизода.
  • 63'
    40 процентов игрового времени владеет мячом сборная Туркменистана, в то время как 60 процентов футбольный снаряд находится под контролем команды Узбекистана.
  • 62'
    Всё-таки изначально предсказывалось, что фаворитом будет узбекистанская сборная, которая занимает более высокое место в рейтинге ФИФА.
  • 60'
    Интересно, сможет ли отыграться сегодня команда Туркменистана, которой придётся прилагать усилия для как минимум сравнения счёта.
  • 58'
    Далее попробовала команда Туркменистана устроить свою атаку, но осеклась на чужой половине поля с этим делом.
  • Угловой
    57'
    С правого фланга подавали угловой узбекистанские футболисты и не снискали успеха, ведь туркменистанцы вынесли мяч из своей штрафной площади.
  • Фол, нарушение
    55'
    Девять штрафных исполнила сборная сборная Туркменистана, в то время как семь подобных стандартов разыгрывала либо пробивала команда Узбекистана.
  • Описание гола
    53'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1!
    Открывает всё-таки счёт сборная Узбекистана! Класс делает своё дело по состоянию на настоящий момент.
  • 50'
    Выносом от ворот введёт мяч в игру вратарь сборной Туркменистана Расул Чарыев.
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    • 49'
      Сборная Узбекистана проводит свою атаку, но включить бы ей как-нибудь обострение, если она хочет поразить чужие ворота.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв, и команды уходят на перерыв при нулевом счёте. 
    • Угловой
      45'
      Угловой с левого фланга подавала сборная Туркменистана и не создала ничего опасного. А всего по корнерам статистика выглядит как 4 - 5.
    • Дополнительное время
      45'
      Четыре минуты добавляет главный арбитр к основному времени первого тайма.
    • 44'
      Есть ощущение, что в первом тайме так никто и не забьёт. Конечно, это логично, учитывая, какая минута на табло.
    • 43'
      Как видим, примерно в шесть раз выше коэффициент на победу сборной Туркменистана. Кто-то рискнёт - и проиграет, а может быть, выиграет.
    • 42'
      42 процента игрового времени владеет мячом на данную минуту сборная Туркменистана.
    • 41'
      Во втором тайме наверняка надо будет ожидать усиления интенсивности атакующих действий от сборной Узбекистана, потому как для неё ничейный результат будет расцениваться как потеря очков.
    • 40'
      Наверняка рассчитывали выиграть первый тайм узбекистанские футболисты, учитывая более высокий статус их комнады, но что есть, то есть на данный момент.
    • 38'
      Вчера на турнире ЦАФА Иран одержал победу над Афганистаном с разницей в пять мячей - 6:1. Сегодня такого внушительного счёта ждать не приходится.
    • 37'
      По вбрасываниям мяча из аутов сборная Туркменистана опережает своего соперника. Она делала это 13 раз, в то время как Узбекистан делал такое дело 6 раз.
    • 35'
      Не принимают участие в отборе на Евро сборная России из-за дисквалификации и сборная Германии как хозяйка финальной стадии турнира.
    • 34'
      Ну и совсем скоро в дело уже вступят почти все европейские национальные сборные в борьбе за попадание на Евро-2024. 
    • 33'
      Что касается европейских сборных, то сейчас доигрывается Лига наций, и там определённо есть на что посмотреть.
    • 32'
      Матчи на Кубке Азии носят характер товарищеских, но ведь интереснее, когда это именно турнир, а не отдельные игры, правда?
    • 30'
      Вбросили узбекистанцы аут на своей половине поля на правом фланге и дали старт очередной своей позиционной атакующей акции.
    • 29'
      Неудачно поатаковали туркменистанцы левым флангом, куда следовал у них заброс, и мяч выскочил за боковую линию.
    • Офсайд
      28'
      Положение "вне игры" зафиксировано у узбекистанцев. Нужно им внимательнее соблюдать офсайдную линию, чтобы впредь не губить свои атаки таким образом.
    • 26'
      Около 60 процентов владет мячом сборная Узбекистана - вокруг этой цифры крутится у неё соответствующий статистический показатель.
    • 25'
      Всё-таки держит игру несколько больше под своим контролем сборная Узбекистана, являющаяся фаворитом этой встречи.
    • 24'
      В то же время Туркменистан в своём предыдущем матче встречался с Таджикистаном, и там выявить победителя не удалось, была зафиксирована ничья 1:1.
    • 23'
      В предыдущем туре группового этапа сборная Узбекистана добилась победы над Оманом с крупным счётом, поразив ворота своего соперника три раза.
    • 22'
      Если Узбекистан выиграет сегодняшний матч, то утвердится на первом месте в группе А.
    • Угловой
      21'
      Угловой подаёт сборная Узбекистана с правого фланга, и справляются с обороной своих ворот туркменистанцы.
    • 19'
      Но в последние годы он не добивался успехов в РПЛ. В частности, весной покинул "Сочи" на мирной ноте.
    • 18'
      Кстати, Курбан Бердыев, дважды становившийся чемпионом России с казанским "Рубином", родом из Туркменистана.
    • Угловой
      17'
      Сборная Узбекистана заработала угловой на правом фланге, после которого был нанесён удар выше створа, неточно здесь получилось.
    • 16'
      Значительное предпочтение отдают букмекеры сегодня сборной Узбекистана. Ну что тут скажешь: фаворит - он и есть фаворит. Так ведь?
    • 14'
      Пока нельзя сказать, что очень активную игру показывают команды, времени ещё много времени будет у них проявить себя.
    • 12'
      Провела позиционную атаку сборная Узбекистана, однако не добилась ничего интересного перед чужой штрафной площадкой.
    • Угловой
      11'
      Подала угловой туркменистанская команда с левого фланга, после чего оказался заработан аут футболистами Узбекистана.
    • 10'
      Поровну владеют мячом команды в текущем матче. Показали статистику, которая составляет в этом плане 50 на 50.
    • Фол, нарушение
      9'
      Удалось заработать штрафной удар туркменистанцам после вброса аута на левом фланге, однако опасным не получился этот стандарт номинальных хозяев.
    • 8'
      На этот турнир - Кубок ЦАФА - могла заявиться и сборная России. Но не стал в итоге РФС делать соответствующие шаги в этом направлении.
    • 6'
      Сборная Узбекистана считается одним из фаворитов турнира и рассматривается как достаточно сильная сборная на уровне Центральной Азии.
    • 4'
      В предыдущем матче на Кубке ЦАФА между собой сыграли вничью 1:1 сборные Омана и Таджикистана.
    • 3'
      Бывший нападающий "Ростова" Элдор Шомуродов сегодня в стартовом составе узбекистанской сборной.
    • 2'
      Сборная Туркменистана играет в белой форме, в то время как сборная Узбекистана появилась на футбольном поле в синем одеянии.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В одном из матчей группового этапа Кубка Центральной Азии сборная Туркменистана сыграет против сборной Узбекистана. Текстовую онлайн-трансляцию этой встречи на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
    Прогнозы 182
    Туркменистан 25.3% (46)
    X 9.9% (18)
    Узбекистан 64.8% (118)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Туркменистан
    Ничья
    Узбекистан
    32.00
    8.50
    1.09
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Туркменистан 0:1 Узбекистан онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Туркменистан 0:1 Узбекистан

    Исход игры
    Туркменистан
    25.3% (46)
    Ничья
    9.9% (18)
    Узбекистан
    64.8% (118)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.67% (49)
    Меньше
    53.33% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    45.71% (48)
    Нет
    54.29% (57)
    Популярный счёт
    1:2 Узбекистан
    19.8% (36)
    0:2 Узбекистан
    13.7% (25)
    0:1 Узбекистан
    12.1% (22)
    1:1 Ничья
    3.8% (7)
    0:3 Узбекистан
    3.3% (6)
    0:4 Узбекистан
    1.1% (2)
    2:1 Туркменистан
    1.1% (2)
    1:0 Туркменистан
    1.1% (2)
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    Туркменистан
    Узбекистан
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