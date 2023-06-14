Заработала сборная Узбекистана стандартное положение в виде штрафного удара, однако не смогла извлечь из него опасного эпизода.

Проводятся две замены в составе сборной Туркменистана.

Напомним, что на Кубке Центральной Азии вроде как могла сыграть сборная России, но в итоге РФС отказался от идеи выдвигать заявку на участие в этом турнире.

Ну а что касается в целом возможно перехода российского футбола из УЕФА в Азиатскую конфедерацию, то в этом плане всё подвешено и непонятно.

Что касается непосредственно сегодняшней игры, то для сборной Узбекистана, конечно же, важно не допустить расслабленности, чтобы её преимущество в счёте не превратилось в ноль.

Выносом от ворот введёт мяч в игру вратарь сборной Туркменистана Расул Чарыев.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Открывает всё-таки счёт сборная Узбекистана! Класс делает своё дело по состоянию на настоящий момент.

Девять штрафных исполнила сборная сборная Туркменистана, в то время как семь подобных стандартов разыгрывала либо пробивала команда Узбекистана.

С правого фланга подавали угловой узбекистанские футболисты и не снискали успеха, ведь туркменистанцы вынесли мяч из своей штрафной площади.

Далее попробовала команда Туркменистана устроить свою атаку, но осеклась на чужой половине поля с этим делом.

Интересно, сможет ли отыграться сегодня команда Туркменистана, которой придётся прилагать усилия для как минимум сравнения счёта.

Всё-таки изначально предсказывалось, что фаворитом будет узбекистанская сборная, которая занимает более высокое место в рейтинге ФИФА.

40 процентов игрового времени владеет мячом сборная Туркменистана, в то время как 60 процентов футбольный снаряд находится под контролем команды Узбекистана.

Сборная Узбекистана проводит свою атаку, но включить бы ей как-нибудь обострение, если она хочет поразить чужие ворота.

Наверняка рассчитывали выиграть первый тайм узбекистанские футболисты, учитывая более высокий статус их комнады, но что есть, то есть на данный момент.

Во втором тайме наверняка надо будет ожидать усиления интенсивности атакующих действий от сборной Узбекистана, потому как для неё ничейный результат будет расцениваться как потеря очков.

42 процента игрового времени владеет мячом на данную минуту сборная Туркменистана.

Как видим, примерно в шесть раз выше коэффициент на победу сборной Туркменистана. Кто-то рискнёт - и проиграет, а может быть, выиграет.

Есть ощущение, что в первом тайме так никто и не забьёт. Конечно, это логично, учитывая, какая минута на табло.

Четыре минуты добавляет главный арбитр к основному времени первого тайма.

Угловой с левого фланга подавала сборная Туркменистана и не создала ничего опасного. А всего по корнерам статистика выглядит как 4 - 5.

Звучит свисток на перерыв, и команды уходят на перерыв при нулевом счёте.

38' Вчера на турнире ЦАФА Иран одержал победу над Афганистаном с разницей в пять мячей - 6:1. Сегодня такого внушительного счёта ждать не приходится.

37' По вбрасываниям мяча из аутов сборная Туркменистана опережает своего соперника. Она делала это 13 раз, в то время как Узбекистан делал такое дело 6 раз.

35' Не принимают участие в отборе на Евро сборная России из-за дисквалификации и сборная Германии как хозяйка финальной стадии турнира.

34' Ну и совсем скоро в дело уже вступят почти все европейские национальные сборные в борьбе за попадание на Евро-2024.

33' Что касается европейских сборных, то сейчас доигрывается Лига наций, и там определённо есть на что посмотреть.

32' Матчи на Кубке Азии носят характер товарищеских, но ведь интереснее, когда это именно турнир, а не отдельные игры, правда?

30' Вбросили узбекистанцы аут на своей половине поля на правом фланге и дали старт очередной своей позиционной атакующей акции.

29' Неудачно поатаковали туркменистанцы левым флангом, куда следовал у них заброс, и мяч выскочил за боковую линию.

28' Положение "вне игры" зафиксировано у узбекистанцев. Нужно им внимательнее соблюдать офсайдную линию, чтобы впредь не губить свои атаки таким образом.

26' Около 60 процентов владет мячом сборная Узбекистана - вокруг этой цифры крутится у неё соответствующий статистический показатель.

25' Всё-таки держит игру несколько больше под своим контролем сборная Узбекистана, являющаяся фаворитом этой встречи.

24' В то же время Туркменистан в своём предыдущем матче встречался с Таджикистаном, и там выявить победителя не удалось, была зафиксирована ничья 1:1.

23' В предыдущем туре группового этапа сборная Узбекистана добилась победы над Оманом с крупным счётом, поразив ворота своего соперника три раза.

22' Если Узбекистан выиграет сегодняшний матч, то утвердится на первом месте в группе А.

21' Угловой подаёт сборная Узбекистана с правого фланга, и справляются с обороной своих ворот туркменистанцы.

19' Но в последние годы он не добивался успехов в РПЛ. В частности, весной покинул "Сочи" на мирной ноте.

18' Кстати, Курбан Бердыев, дважды становившийся чемпионом России с казанским "Рубином", родом из Туркменистана.

17' Сборная Узбекистана заработала угловой на правом фланге, после которого был нанесён удар выше створа, неточно здесь получилось.

16' Значительное предпочтение отдают букмекеры сегодня сборной Узбекистана. Ну что тут скажешь: фаворит - он и есть фаворит. Так ведь?

14' Пока нельзя сказать, что очень активную игру показывают команды, времени ещё много времени будет у них проявить себя.

12' Провела позиционную атаку сборная Узбекистана, однако не добилась ничего интересного перед чужой штрафной площадкой.

11' Подала угловой туркменистанская команда с левого фланга, после чего оказался заработан аут футболистами Узбекистана.

10' Поровну владеют мячом команды в текущем матче. Показали статистику, которая составляет в этом плане 50 на 50.

9' Удалось заработать штрафной удар туркменистанцам после вброса аута на левом фланге, однако опасным не получился этот стандарт номинальных хозяев.

8' На этот турнир - Кубок ЦАФА - могла заявиться и сборная России. Но не стал в итоге РФС делать соответствующие шаги в этом направлении.

6' Сборная Узбекистана считается одним из фаворитов турнира и рассматривается как достаточно сильная сборная на уровне Центральной Азии.

4' В предыдущем матче на Кубке ЦАФА между собой сыграли вничью 1:1 сборные Омана и Таджикистана.

3' Бывший нападающий "Ростова" Элдор Шомуродов сегодня в стартовом составе узбекистанской сборной.

2' Сборная Туркменистана играет в белой форме, в то время как сборная Узбекистана появилась на футбольном поле в синем одеянии.