Тур: 1.
История личных встреч
Туркменистан
Узбекистан
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
4
Среднее время на гол
0
22
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
4
Среднее время на гол
0
22
Бомбардиры внутри турнира
Туркменистан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аннаев Мурад
|1
|1
Узбекистан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Машарипов Джалолиддин
|2
|2
|Алижонов Хожиакбар
|1
|1
Карточки
Туркменистан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ходжаев Ресул
|1
|0
|Сапаргулиев Арзувгулы
|1
|0
|Бяшимов Абды
|1
|0
|Чариев Теймур
|1
|0
Узбекистан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Туркменистан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Узбекистан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
3
Туркменистан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Узбекистан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
3
Голы по времени матча
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Туркменистан
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Таджикистан - Туркменистан 1:1 Малайзия - Туркменистан 1:0 Бахрейн - Туркменистан 1:0 Бангладеш - Туркменистан 1:2
Туркменистан - Малайзия 1:3 Таиланд - Туркменистан 1:0 Туркменистан - Ливан 3:2 Южная Корея - Туркменистан 5:0 Туркменистан - Шри-Ланка 2:0 Туркменистан - КНДР 3:1 Кувейт - Туркменистан 1:1 Ливан - Туркменистан 2:1 Туркменистан - Южная Корея 0:2 Шри-Ланка - Туркменистан 0:2 Уганда - Туркменистан 0:0 Оман - Туркменистан 3:1 Туркменистан - Узбекистан 0:4 Япония - Туркменистан 3:2 Бахрейн - Туркменистан 4:0 Туркменистан - Тайвань 2:1
Узбекистан
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Узбекистан - Оман 3:0 Узбекистан - Венесуэла 1:1 Узбекистан - Боливия 1:0 Узбекистан - РОССИЯ 0:0
Узбекистан - Казахстан 2:0 Узбекистан - Коста-Рика 1:2 Узбекистан - Камерун 2:0 Узбекистан - Таиланд 2:0 Мальдивы - Узбекистан 0:4 Узбекистан - Шри-Ланка 3:0 Узбекистан - Уганда 4:2 Узбекистан - Кыргызстан 3:1 Грузия - Узбекистан 1:0 Узбекистан - Иордания 0:3 Узбекистан - Малайзия 5:1 Швеция - Узбекистан 2:1 Саудовская Аравия - Узбекистан 3:0 Йемен - Узбекистан 0:1 Узбекистан - Сингапур 5:0 Узбекистан - Ирак 0:1
Результаты матчей
Туркменистан
Узбекистан
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Туркменистан
Узбекистан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход в финал
- — Выход на матч за 3-е место
|Узбекистан
|Машарипов Джалолиддин
|2
|Кыргызстан
|Батырканов Эрнест
|1
|Туркменистан
|Аннаев Мурад
|1
|Узбекистан
|Алижонов Хожиакбар
|1
|Таджикистан
|Хамрокулов Нуриддин
|1
|Таджикистан
|Назаров Ахтам
|1
|Туркменистан
|Ходжаев Ресул
|1
|Таджикистан
|Алиджони Айни
|1
|Туркменистан
|Сапаргулиев Арзувгулы
|1
|Туркменистан
|Бяшимов Абды
|1
Прогнозы на матч Туркменистан - Узбекистан
Исход игры
Туркменистан
12.7% (7)
Ничья
10.9% (6)
Узбекистан
76.4% (42)
Тотал 2.5
Больше
56.52% (26)
Меньше
43.48% (20)
Обе команды забьют
Да
58.7% (27)
Нет
41.3% (19)
Популярный счёт
1:2 Узбекистан
40% (22)
0:1 Узбекистан
16.4% (9)
0:2 Узбекистан
12.7% (7)
1:1 Ничья
5.5% (3)
2:1 Туркменистан
3.6% (2)
0:3 Узбекистан
3.6% (2)
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