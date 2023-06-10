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Кубок Центральной Азии

Тур: 1.
Туркменистан
FIFA #137
 
Позже
Узбекистан
FIFA #74
Прогнозы 55
Туркменистан 12.7% (7)
X 10.9% (6)
Узбекистан 76.4% (42)
Все прогнозы

История личных встреч

Туркменистан
Узбекистан

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

КА
0:4

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
4

Среднее время на гол

0
22

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
4

Среднее время на гол

0
22

Бомбардиры внутри турнира

Туркменистан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аннаев Мурад 1 1
Узбекистан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Машарипов Джалолиддин 2 2
Алижонов Хожиакбар 1 1

Карточки

Туркменистан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ходжаев Ресул 1 0
Сапаргулиев Арзувгулы 1 0
Бяшимов Абды 1 0
Чариев Теймур 1 0
Узбекистан
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Туркменистан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Узбекистан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
3
Туркменистан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Узбекистан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
3

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Туркменистан
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Таджикистан - Туркменистан 1:1 Малайзия - Туркменистан 1:0 Бахрейн - Туркменистан 1:0 Бангладеш - Туркменистан 1:2
Туркменистан - Малайзия 1:3 Таиланд - Туркменистан 1:0 Туркменистан - Ливан 3:2 Южная Корея - Туркменистан 5:0 Туркменистан - Шри-Ланка 2:0 Туркменистан - КНДР 3:1 Кувейт - Туркменистан 1:1 Ливан - Туркменистан 2:1 Туркменистан - Южная Корея 0:2 Шри-Ланка - Туркменистан 0:2 Уганда - Туркменистан 0:0 Оман - Туркменистан 3:1 Туркменистан - Узбекистан 0:4 Япония - Туркменистан 3:2 Бахрейн - Туркменистан 4:0 Туркменистан - Тайвань 2:1
Узбекистан
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Узбекистан - Оман 3:0 Узбекистан - Венесуэла 1:1 Узбекистан - Боливия 1:0 Узбекистан - РОССИЯ 0:0
Узбекистан - Казахстан 2:0 Узбекистан - Коста-Рика 1:2 Узбекистан - Камерун 2:0 Узбекистан - Таиланд 2:0 Мальдивы - Узбекистан 0:4 Узбекистан - Шри-Ланка 3:0 Узбекистан - Уганда 4:2 Узбекистан - Кыргызстан 3:1 Грузия - Узбекистан 1:0 Узбекистан - Иордания 0:3 Узбекистан - Малайзия 5:1 Швеция - Узбекистан 2:1 Саудовская Аравия - Узбекистан 3:0 Йемен - Узбекистан 0:1 Узбекистан - Сингапур 5:0 Узбекистан - Ирак 0:1

Результаты матчей

Туркменистан
Узбекистан

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Туркменистан
Узбекистан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Узбекистан
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Туркменистан
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Таджикистан
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Оман
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в финал
  • — Выход на матч за 3-е место

Топ бомбардиров
Узбекистан Машарипов Джалолиддин 2
Кыргызстан Батырканов Эрнест 1
Туркменистан Аннаев Мурад 1
Узбекистан Алижонов Хожиакбар 1
Таджикистан Хамрокулов Нуриддин 1
Весь список

Топ нарушителей
Таджикистан Назаров Ахтам 1
Туркменистан Ходжаев Ресул 1
Таджикистан Алиджони Айни 1
Туркменистан Сапаргулиев Арзувгулы 1
Туркменистан Бяшимов Абды 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Туркменистан - Узбекистан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 июня 2023, осталось 2 дня 13 часов 6 минут.



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    • Прогнозы 55
    Туркменистан 12.7% (7)
    X 10.9% (6)
    Узбекистан 76.4% (42)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Туркменистан - Узбекистан онлайн

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    Прогнозы на матч Туркменистан - Узбекистан

    Исход игры
    Туркменистан
    12.7% (7)
    Ничья
    10.9% (6)
    Узбекистан
    76.4% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.52% (26)
    Меньше
    43.48% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    58.7% (27)
    Нет
    41.3% (19)
    Популярный счёт
    1:2 Узбекистан
    40% (22)
    0:1 Узбекистан
    16.4% (9)
    0:2 Узбекистан
    12.7% (7)
    1:1 Ничья
    5.5% (3)
    2:1 Туркменистан
    3.6% (2)
    0:3 Узбекистан
    3.6% (2)
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    Туркменистан
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