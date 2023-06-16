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Кубок Центральной Азии

Тур: 1.
Кыргызстан
FIFA #96
 
Позже
Иран
FIFA #24
Прогнозы 291
Кыргызстан 56.4% (164)
X 2.7% (8)
Иран 40.9% (119)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Кыргызстан
Ничья
Иран
46.00
12.00
1.06
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Кыргызстан
Иран

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМС
6:0

Голы

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

6
0

Среднее время на гол

15
0

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

6
0

Среднее время на гол

15
0

Бомбардиры внутри турнира

Кыргызстан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Батырканов Эрнест 1 1
Иран
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тареми Мехди 3 (1) 3
Джаханбахш Алиреза 1 1
Азмун Сердар 1 1
Асади Реза 1 1

Карточки

Кыргызстан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иран
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хоссейни Маджид 1 0
Асади Реза 1 0

Результаты матчей

Кыргызстан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Иран
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Кыргызстан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Иран
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
6
Кыргызстан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Иран
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
6

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
6
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Кыргызстан
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Кыргызстан - Афганистан 1:0 Индия - Кыргызстан 2:0 Мьянма - Кыргызстан 1:1 Кыргызстан - РОССИЯ 1:2
Кыргызстан - Таджикистан 0:0 Мьянма - Кыргызстан 0:2 Кыргызстан - Сингапур 2:1 Таджикистан - Кыргызстан 1:0 Узбекистан - Кыргызстан 3:1 Бахрейн - Кыргызстан 4:2 Кыргызстан - Сингапур 2:1 Кыргызстан - Бангладеш 4:1 Кыргызстан - Палестина 1:0 Япония - Кыргызстан 5:1 Мьянма - Кыргызстан 1:8 Кыргызстан - Монголия 0:1 Кыргызстан - Таджикистан 1:1 Кыргызстан - Япония 0:2 Узбекистан - Кыргызстан 3:1 Монголия - Кыргызстан 1:2
Иран
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Иран - Афганистан 6:1 Иран - Кения 2:1 Иран - РОССИЯ 1:1 Иран - США 0:1
Уэльс - Иран 0:2 Англия - Иран 6:2 Иран - Тунис 0:2 Иран - Никарагуа 1:0 Сенегал - Иран 1:1 Иран - Уругвай 1:0 Иран - Алжир 1:2 Иран - Ливан 2:0 Южная Корея - Иран 2:0 Иран - ОАЭ 1:0 Иран - Ирак 1:0 Сирия - Иран 0:3 Ливан - Иран 1:2 Иран - Южная Корея 1:1 ОАЭ - Иран 0:1 Ирак - Иран 0:3

Результаты матчей

Кыргызстан
Иран

Точный счет

1:0
1 раз 100%
6:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
6
1 раз 100%

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

1:0
1 раз 100%
6:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
6
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Кыргызстан
Иран

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Иран
 1 1 0 0 6 - 1 3
2.
Кыргызстан
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Афганистан
 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в финал
  • — Выход на матч за 3-е место

Топ бомбардиров
Иран Тареми Мехди 3
Узбекистан Шомуродов Элдор 2
Узбекистан Машарипов Джалолиддин 2
Иран Джаханбахш Алиреза 1
Иран Азмун Сердар 1
Весь список

Топ нарушителей
Таджикистан Исломов Табрез 1 1
Иран Хоссейни Маджид 1
Таджикистан Назаров Ахтам 1
Иран Асади Реза 1
Туркменистан Ходжаев Ресул 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Кыргызстан - Иран от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 июня 2023, осталось 9 часов 8 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 291
    Кыргызстан 56.4% (164)
    X 2.7% (8)
    Иран 40.9% (119)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Кыргызстан
    Ничья
    Иран
    46.00
    12.00
    1.06
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Кыргызстан - Иран онлайн

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    Прогнозы на матч Кыргызстан - Иран

    Исход игры
    Кыргызстан
    56.8% (172)
    Ничья
    3% (9)
    Иран
    40.3% (122)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.31% (44)
    Меньше
    57.69% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    33.65% (35)
    Нет
    66.35% (69)
    Популярный счёт
    0:2 Иран
    11.9% (36)
    1:2 Иран
    7.6% (23)
    0:1 Иран
    6.3% (19)
    0:3 Иран
    3% (9)
    2:1 Кыргызстан
    1.3% (4)
    1:1 Ничья
    1% (3)
    1:3 Иран
    1% (3)
    0:4 Иран
    0.7% (2)
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