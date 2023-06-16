Тур: 1.
Позже
История личных встреч
Кыргызстан
Иран
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
0
Голов в среднем за матч
6
0
Среднее время на гол
15
0
Всего голов
6
0
Голов в среднем за матч
6
0
Среднее время на гол
15
0
Бомбардиры внутри турнира
Кыргызстан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Батырканов Эрнест
|1
|1
Иран
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тареми Мехди
|3 (1)
|3
|Джаханбахш Алиреза
|1
|1
|Азмун Сердар
|1
|1
|Асади Реза
|1
|1
Карточки
Кыргызстан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Иран
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хоссейни Маджид
|1
|0
|Асади Реза
|1
|0
Результаты матчей
Кыргызстан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Иран
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Кыргызстан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Иран
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
6
Кыргызстан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Иран
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
6
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
6
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
6
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Кыргызстан
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Кыргызстан - Афганистан 1:0 Индия - Кыргызстан 2:0 Мьянма - Кыргызстан 1:1 Кыргызстан - РОССИЯ 1:2
Кыргызстан - Таджикистан 0:0 Мьянма - Кыргызстан 0:2 Кыргызстан - Сингапур 2:1 Таджикистан - Кыргызстан 1:0 Узбекистан - Кыргызстан 3:1 Бахрейн - Кыргызстан 4:2 Кыргызстан - Сингапур 2:1 Кыргызстан - Бангладеш 4:1 Кыргызстан - Палестина 1:0 Япония - Кыргызстан 5:1 Мьянма - Кыргызстан 1:8 Кыргызстан - Монголия 0:1 Кыргызстан - Таджикистан 1:1 Кыргызстан - Япония 0:2 Узбекистан - Кыргызстан 3:1 Монголия - Кыргызстан 1:2
Иран
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Иран - Афганистан 6:1 Иран - Кения 2:1 Иран - РОССИЯ 1:1 Иран - США 0:1
Уэльс - Иран 0:2 Англия - Иран 6:2 Иран - Тунис 0:2 Иран - Никарагуа 1:0 Сенегал - Иран 1:1 Иран - Уругвай 1:0 Иран - Алжир 1:2 Иран - Ливан 2:0 Южная Корея - Иран 2:0 Иран - ОАЭ 1:0 Иран - Ирак 1:0 Сирия - Иран 0:3 Ливан - Иран 1:2 Иран - Южная Корея 1:1 ОАЭ - Иран 0:1 Ирак - Иран 0:3
Результаты матчей
Кыргызстан
Иран
Точный счет
1:0
1 раз 100%
6:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
6
1 раз 100%
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
1:0
1 раз 100%
6:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
6
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Кыргызстан
Иран
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|6 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
- — Выход в финал
- — Выход на матч за 3-е место
|Иран
|Тареми Мехди
|3
|Узбекистан
|Шомуродов Элдор
|2
|Узбекистан
|Машарипов Джалолиддин
|2
|Иран
|Джаханбахш Алиреза
|1
|Иран
|Азмун Сердар
|1
|Таджикистан
|Исломов Табрез
|1 1
|Иран
|Хоссейни Маджид
|1
|Таджикистан
|Назаров Ахтам
|1
|Иран
|Асади Реза
|1
|Туркменистан
|Ходжаев Ресул
|1
Прогнозы на матч Кыргызстан - Иран
Исход игры
Кыргызстан
56.8% (172)
Ничья
3% (9)
Иран
40.3% (122)
Тотал 2.5
Больше
42.31% (44)
Меньше
57.69% (60)
Обе команды забьют
Да
33.65% (35)
Нет
66.35% (69)
Популярный счёт
0:2 Иран
11.9% (36)
1:2 Иран
7.6% (23)
0:1 Иран
6.3% (19)
0:3 Иран
3% (9)
2:1 Кыргызстан
1.3% (4)
1:1 Ничья
1% (3)
1:3 Иран
1% (3)
0:4 Иран
0.7% (2)
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