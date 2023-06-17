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  3. Кубок Центральной Азии 2023

Кубок Центральной Азии

Тур: 1.
Туркменистан
FIFA #137
0:1
Второй тайм: 70'
Оман
FIFA #73
0'
17' Желтая карточка
20' Желтая карточка
36' Желтая карточка
0:1
42' Гол
45' Желтая карточка

Ход матча

17'
 
20'
 
36'
 
42'
0:1
45'
 
Прогнозы 164
Туркменистан 45.7% (75)
X 22% (36)
Оман 32.3% (53)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Туркменистан
Ничья
Оман
5.20
6.30
4.15
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Туркменистан
Оман

История личных встреч

Туркменистан
Оман

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

КА
3:1
ЧМ2АК2Р
2:1
ЧМ2АК2Р
3:1

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

2.67
1

Тотал матчей

3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

33
90

Бомбардиры внутри турнира

Туркменистан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аннаев Мурад 1 0.5
Оман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Яхъя Салах 1 (1) 0.5

Карточки

Туркменистан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ходжаев Ресул 1 0
Сапаргулиев Арзувгулы 1 0
Бяшимов Абды 1 0
Чариев Теймур 1 0
Оман
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Агбари Захир 1 0
Аль-Брейки Халед 1 0

Результаты матчей

Туркменистан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Оман
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Туркменистан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Оман
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Туркменистан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Оман
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Туркменистан
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Туркменистан - Узбекистан 0:2 Таджикистан - Туркменистан 1:1 Малайзия - Туркменистан 1:0 Бахрейн - Туркменистан 1:0
Бангладеш - Туркменистан 1:2 Туркменистан - Малайзия 1:3 Таиланд - Туркменистан 1:0 Туркменистан - Ливан 3:2 Южная Корея - Туркменистан 5:0 Туркменистан - Шри-Ланка 2:0 Туркменистан - КНДР 3:1 Кувейт - Туркменистан 1:1 Ливан - Туркменистан 2:1 Туркменистан - Южная Корея 0:2 Шри-Ланка - Туркменистан 0:2 Уганда - Туркменистан 0:0 Оман - Туркменистан 3:1 Туркменистан - Узбекистан 0:4 Япония - Туркменистан 3:2 Бахрейн - Туркменистан 4:0
Оман
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Оман - Таджикистан 1:1 Узбекистан - Оман 3:0 Ирак - Оман 3:2 Бахрейн - Оман 0:1
Саудовская Аравия - Оман 1:2 Оман - Йемен 3:2 Ирак - Оман 0:0 Оман - Сирия 1:0 Сирия - Оман 1:2 Оман - Беларусь 2:0 Оман - Германия 0:1 Иордания - Оман 1:0 Ирак - Оман 1:1 Новая Зеландия - Оман 0:0 Непал - Оман 0:2 Оман - Китай 2:0 Вьетнам - Оман 0:1 Оман - Австралия 2:2 Саудовская Аравия - Оман 1:0 Тунис - Оман 2:1

Результаты матчей

Туркменистан
Оман

Точный счет

0:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Туркменистан
Оман

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Узбекистан
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Таджикистан
 2 0 2 0 2 - 2 2
3.
Оман
 2 0 1 1 2 - 4 1
4.
Туркменистан
 2 0 1 1 1 - 4 1
  • — Выход в финал
  • — Выход на матч за 3-е место

Топ бомбардиров
Иран Тареми Мехди 6
Иран Азмун Сердар 3
Узбекистан Шомуродов Элдор 2
Узбекистан Машарипов Джалолиддин 2
Кыргызстан Мурзаев Мирлан 1
Весь список

Топ нарушителей
Таджикистан Исломов Табрез 1 1
Иран Хоссейни Маджид 1
Таджикистан Назаров Ахтам 1
Иран Асади Реза 1
Туркменистан Ходжаев Ресул 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 51'
    Правда, в последние пару минут завелись несколько туркменистанцы, но их прострелы с левого фланга все прерываются.
  • 50'
    Яркой обоюдоострой игры не наблюдалось ни в первом тайме, ни в начале второй половины встречи. 
  • Фол, нарушение
    48'
    Аль-Мушаифри подтолкнул Басимова в центральной части поля, это мелкий фол, и арбитр его зафиксировал.
  • Опасный момент
    47'
    Аль-Мушафири замыкал головой подачу с левого фланга, опередил вратаря соперника и отправил мяч выше створа.
  • Угловой
    46'
    Провели атаку правым полуфлангом оманцы, осуществлялся прострел во вратарскую площадь, и туркменистанцы вынесли мяч на угловой.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв при счёте 0:1.
  • 45'
    Вбросили аут туркменистанцы на правом фланге, не смогли пробиться в чужую штрафную, а потом погасили атаку соперника на своей половине поля.
  • Дополнительное время
    45'
    3 минуты добавляет главный арбитр встречи к основному времени первого тайма.
  • Желтая карточка
    44'
    Карев получает жёлтую карточку после нарушения правил в центре поля. Кажется, что за разговоры с арбитром.
  • 43'
    Можно сказать, что сборная Омана реализовала класс, который у неё более высокий. Но это только промежуточное суждение.
  • Описание гола
    42'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Аль-Мушаифри!
    Из зоны левого инсайда аль-Яхья пробил низом, вратарь туркменистанцев неловко отразил мяч, и аль-Мушаифри хорошо сработал на добивании, поразив левый угол.
  • 41'
    Подача со стандарта произвелась у оманцев в правую часть штрафной площади Туркменистана, откуда последовала скидка вторым этажом, оказавшаяся перехваченной.
  • Фол, нарушение
    40'
    Штрафной удар заработала сборная Омана на левом фланге на чужой половине поля. Посмотрим, как исполнится это стандартное положение.
  • Опасный момент
    39'
    Абдулгафур отметился низовым ударом по воротам туркменистанцев с подступов к штрафной площади и немного не попал в левый угол.
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    • Угловой
      38'
      Басимов откликнулся на подачу углового с левого фланга и пробил головой значительно выше створа.
    • 37'
      Выиграли номинальные хозяева борьбу за мяч в центре поля и двинулись в позиционную атаку. Штрафной удар заработать не удалось, несмотря на падение около штрафной площади соперника.
    • Угловой
      36'
      На этот раз легко справляются с угловым соперника футболисты сборной Туркменистана. Нужно им снова отводить игру от своей штрафной площади.
    • Опасный момент
      35'
      Теперь с игры создают себе голевую возможность оманцы, есть смещение в штрафную с левого фланга и удар в ближний угол. Итог - сэйв и очередной угловой.
    • Опасный момент
      34'
      Получилось опасная ситуация у ворот туркменистанцев, удар последовал с левого полуфланга под перекладину, но выручил свою команду голкипер, переведя мяч на ещё один корнер.
    • Угловой
      33'
      Угловой заработала сборная Омана, ожидается исполнение этого стандарта с правого края.
    • 31'
      Провели сейчас неплохую атаку туркменистанцы с завершающим ударом из зоны левого инсайда - мимо створа он получился. 
    • 29'
      Игра возобновилась. В последнее время, стоит отметить, туркменистанцы отодвинули игру от своей штрафной площадки.
    • Судья
      26'
      Объявлена пауза на водопой.
    • Фол, нарушение
      25'
      Нарушение правил на правом фланге в атаке у сборной Туркменистана. Байов уронил там на газон своего соперника.
    • 23'
      Довольно опасным получился навес туркменистанцев с левого фланга с углового удара, только вот никому не удалось замкнуть эту передачу, иначе совсем уж остро стало бы.
    • 22'
      Сборная Омана играет в красной форме, где есть немного белого цвета, тогда как у команды Туркменистана преимущественно белая экипировка, но с зелёными трусами.
    • 21'
      Отметим, что преимущество в игре было на стороне сборной Омана в первую треть часа матча.
    • 6'
      Сборная России тоже могла бы принять участие в Кубке ЦАФА, однако РФС в итоге решил не заявлять туда команду.
    • 4'
      Фаворитом является сборная Омана, от неё большинство ждёт победы в сегодняшнем матче.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В матче группового этапа Кубка Центральной Азии встретятся сборные Туркменистана и Омана. Текстовую трансляцию этой встречи на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
    • 79 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 164
    Туркменистан 45.7% (75)
    X 22% (36)
    Оман 32.3% (53)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Туркменистан
    Ничья
    Оман
    5.20
    6.30
    4.15
    Все Коэффициенты
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    Где смотреть матч Туркменистан 0:1 Оман онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Туркменистан 0:1 Оман

    Исход игры
    Туркменистан
    45.7% (75)
    Ничья
    22% (36)
    Оман
    32.3% (53)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.52% (30)
    Меньше
    72.48% (79)
    Обе команды забьют
    Да
    56.88% (62)
    Нет
    43.12% (47)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    19.5% (32)
    0:1 Оман
    15.9% (26)
    1:2 Оман
    10.4% (17)
    2:1 Туркменистан
    7.9% (13)
    1:0 Туркменистан
    6.1% (10)
    0:2 Оман
    3.7% (6)
    2:0 Туркменистан
    2.4% (4)
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