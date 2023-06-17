Провели атаку правым полуфлангом оманцы, осуществлялся прострел во вратарскую площадь, и туркменистанцы вынесли мяч на угловой.

Аль-Мушафири замыкал головой подачу с левого фланга, опередил вратаря соперника и отправил мяч выше створа.

Аль-Мушаифри подтолкнул Басимова в центральной части поля, это мелкий фол, и арбитр его зафиксировал.

Яркой обоюдоострой игры не наблюдалось ни в первом тайме, ни в начале второй половины встречи.

Правда, в последние пару минут завелись несколько туркменистанцы, но их прострелы с левого фланга все прерываются.

Прозвучал свисток на перерыв при счёте 0:1.

Абдулгафур отметился низовым ударом по воротам туркменистанцев с подступов к штрафной площади и немного не попал в левый угол.

Штрафной удар заработала сборная Омана на левом фланге на чужой половине поля. Посмотрим, как исполнится это стандартное положение.

Подача со стандарта произвелась у оманцев в правую часть штрафной площади Туркменистана, откуда последовала скидка вторым этажом, оказавшаяся перехваченной.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Аль-Мушаифри! Из зоны левого инсайда аль-Яхья пробил низом, вратарь туркменистанцев неловко отразил мяч, и аль-Мушаифри хорошо сработал на добивании, поразив левый угол.

Можно сказать, что сборная Омана реализовала класс, который у неё более высокий. Но это только промежуточное суждение.

Карев получает жёлтую карточку после нарушения правил в центре поля. Кажется, что за разговоры с арбитром.

3 минуты добавляет главный арбитр встречи к основному времени первого тайма.

Вбросили аут туркменистанцы на правом фланге, не смогли пробиться в чужую штрафную, а потом погасили атаку соперника на своей половине поля.

38' Басимов откликнулся на подачу углового с левого фланга и пробил головой значительно выше створа.

37' Выиграли номинальные хозяева борьбу за мяч в центре поля и двинулись в позиционную атаку. Штрафной удар заработать не удалось, несмотря на падение около штрафной площади соперника.

36' На этот раз легко справляются с угловым соперника футболисты сборной Туркменистана. Нужно им снова отводить игру от своей штрафной площади.

35' Теперь с игры создают себе голевую возможность оманцы, есть смещение в штрафную с левого фланга и удар в ближний угол. Итог - сэйв и очередной угловой.

34' Получилось опасная ситуация у ворот туркменистанцев, удар последовал с левого полуфланга под перекладину, но выручил свою команду голкипер, переведя мяч на ещё один корнер.

33' Угловой заработала сборная Омана, ожидается исполнение этого стандарта с правого края.

31' Провели сейчас неплохую атаку туркменистанцы с завершающим ударом из зоны левого инсайда - мимо створа он получился.

29' Игра возобновилась. В последнее время, стоит отметить, туркменистанцы отодвинули игру от своей штрафной площадки.

26' Объявлена пауза на водопой.