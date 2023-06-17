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Кубок Центральной Азии

Тур: 1.
Узбекистан
FIFA #74
2:1
Второй тайм: 73'
Таджикистан
FIFA #109
0'
0:1
13' Гол
Умарбаев Парвизджон
27' Желтая карточка
Абдуллаев Азамат
41' Желтая карточка
Юлдошев Иброгимхалил
41' Желтая карточка

Ход матча

13'
0:1
Умарбаев Парвизджон
27'
Абдуллаев Азамат
 
41'
Юлдошев Иброгимхалил
 
41'
 
46'
_Fayzullayev A.
Абдуллаев Азамат
 
46'
_Xamrobekov O.
_Boltaboev J.
 
46'
Шомуродов Элдор
Искандеров Джамшид
 
Прогнозы 173
Узбекистан 86.1% (149)
X 2.9% (5)
Таджикистан 11% (19)
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Узбекистан
Ничья
Таджикистан
1.36
9.10
9.95
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Узбекистан
Таджикистан

История личных встреч

Узбекистан
Таджикистан

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМС
2:1
ЧМОМ
3:0
ЧМОМ
0:1

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

54
135

Бомбардиры внутри турнира

Узбекистан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шомуродов Элдор 2 0.67
Машарипов Джалолиддин 2 0.67
Алижонов Хожиакбар 1 0.33
Таджикистан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Умарбаев Парвизджон 1 0.33
Ханонов Вахдат 1 0.33
Хамрокулов Нуриддин 1 0.33

Карточки

Узбекистан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абдуллаев Азамат 1 0
Юлдошев Иброгимхалил 1 0
Таджикистан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Исломов Табрез 1 1
Назаров Ахтам 1 0
Сафаров Манучехр 1 0
Алиджони Айни 1 0

Результаты матчей

Узбекистан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Таджикистан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Узбекистан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Таджикистан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
1
Узбекистан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Таджикистан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
50%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Узбекистан
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Туркменистан - Узбекистан 0:2 Узбекистан - Оман 3:0 Узбекистан - Венесуэла 1:1 Узбекистан - Боливия 1:0
Узбекистан - РОССИЯ 0:0 Узбекистан - Казахстан 2:0 Узбекистан - Коста-Рика 1:2 Узбекистан - Камерун 2:0 Узбекистан - Таиланд 2:0 Мальдивы - Узбекистан 0:4 Узбекистан - Шри-Ланка 3:0 Узбекистан - Уганда 4:2 Узбекистан - Кыргызстан 3:1 Грузия - Узбекистан 1:0 Узбекистан - Иордания 0:3 Узбекистан - Малайзия 5:1 Швеция - Узбекистан 2:1 Саудовская Аравия - Узбекистан 3:0 Йемен - Узбекистан 0:1 Узбекистан - Сингапур 5:0
Таджикистан
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Оман - Таджикистан 1:1 Таджикистан - Туркменистан 1:1 Кувейт - Таджикистан 2:1 Таджикистан - РОССИЯ 0:0
Малайзия - Таджикистан 0:0 Тринидад и Тобаго - Таджикистан 1:2 Кыргызстан - Таджикистан 0:0 Сингапур - Таджикистан 0:1 Таджикистан - Мьянма 4:0 Сирия - Таджикистан 1:0 Таджикистан - Кыргызстан 1:0 Уганда - Таджикистан 1:1 Казахстан - Таджикистан 1:0 Таджикистан - Мьянма 4:0 Япония - Таджикистан 4:1 Ирак - Таджикистан 0:0 Таджикистан - Монголия 3:0 Иордания - Таджикистан 0:1 Иордания - Таджикистан 2:0 ОАЭ - Таджикистан 3:2

Результаты матчей

Узбекистан
Таджикистан

Точный счет

3:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:1
2 раза 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Узбекистан
Таджикистан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Узбекистан
 2:1 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Оман
 3 1 1 1 3 - 4 4
3.
Таджикистан
 1:2 3 0 2 1 3 - 4 2
4.
Туркменистан
 3 0 1 2 1 - 5 1
  • — Выход в финал
  • — Выход на матч за 3-е место

Топ бомбардиров
Иран Тареми Мехди 6
Иран Азмун Сердар 3
Узбекистан Шомуродов Элдор 2
Узбекистан Машарипов Джалолиддин 2
Кыргызстан Мурзаев Мирлан 1
Весь список

Топ нарушителей
Таджикистан Исломов Табрез 1 1
Иран Хоссейни Маджид 1
Узбекистан Абдуллаев Азамат 1
Таджикистан Назаров Ахтам 1
Иран Асади Реза 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    Финальный свисток. Волевой и крупной оказалась домашняя победа сборной Узбекистана над командой Таджикистана в домашнем матче Кубка Центральной Азии. Спасибо внимание всем, кто следил за текстовой трансляцией этой встречи, встретимся ещё на LiveResult.Ru!
  • Пенальти
    90'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 5:1! Остон Урунов (с пенальти)!
    В левый нижний угол послал мяч Урунов с 11-метровой отметки. Ятимов вновь угадал, куда нужно падать, но не дотянулся.
  • Пенальти!
    90'
    Второй пенальти в пользу команды Узбекистана! Остон Урунов берёт мяч в руки, чтобы его пробить. Сам же экс-игрок "Уфы" и московского "Спартака" заработал этот 11-метровый, войдя в штрафную соперника с левого фланга.
  • 90'
    Не имеет мяча под своим контролем сборная Таджикстана в компенсированное время матча.
  • 90'
    Из правой части чужой штрафной мяч мелкими передачами был доставлен в центр у сборной Узбекистана, однако удара с с шестнадцати метров по воротам таджикистанцев так и не состоялось.
  • Дополнительное время
    90'
    6 минут добавляется к первому тайму главным арбитром встречи.
  • Травма, повреждение
    89'
    В то же время игрока команды Таджикистана уносят с поля на носилках. Пожелаем ему избежать серьёзной травмы.
  • Травма, повреждение
    88'
    Медицинская помощь потребовалась футболисту сборной Узбекистана. Это Алибек Давронов.
  • Офсайд
    87'
    Другую атаку сборной Узбекистана, проводившуюся левым флангом, срывает положение "вне игры" у Остона Урунова.
  • 86'
    Теперь же и заброс в зону правого инсайда оказывается у хозяев поля неточным, мяч ускакивает за лицевую линию.
  • 85'
    Подбираются узбекистанцы к чужой штрафной площади, но упускают возможность для выхода на классную ударную позицию.
  • 84'
    Во втором тайме зачастую на Кубке ЦАФА рассыпаются более слабые команды и пропускают один мяч за другим. Сегодняшняя игра не становится исключением в это плане.
  • Описание гола
    83'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 4:1! Хожимат Эркинов!
    И очередной мяч влетает в ворота сборной Таджикистана! Эркинов проходит вперёд по зоне правого инсайда и поражает левый угол.
  • Опасный момент
    81'
    С подбора потом наносился удар узбекистанцами, и был заработан ещё один угловой, а там уже Алибек Давронов опасно пробил с ближнего угла вратарской, да вот только поверх створа.
  • Замена
    80'
    Двойная замена состоялась у сборной Таджикистана: Турсунов вступил в игру вместо Панджшанбе, тогда как Назаров появился на поле вместо Умарбаева.
  • Бонусы букмекеров
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    • Угловой
      80'
      Угловой удар скоро будет исполняться сборной Узбекистана с левого фланга. Заработан соответствующий стандарт хозяевами.
    • 79'
      При этом нет предпосылок, что Таджикистану удастся спасти игру и нивелировать своё отставание в счёте на табло.
    • 78'
      Игра возобновилась. Левым флангом пытались атаковать таджикистанцы, однако ничего интересного там не добились.
    • 76'
      Не секрет, что в Центральной Азии летом весьма жарко, и хоть сейчас уже вечер, всё равно душно.
    • Судья
      75'
      Объявлена пауза на водопой, и все следуют на бровку, чтобы освежиться.
    • 74'
      Это футбол, как говорится, здесь надо играть от начала и до конца, не расслабляться, сохранять стройными свои ряды и так далее.
    • Замена
      73'
      Произошли замены в составе сборной Узбекистана: Урунов вступил в игру вместо Яхшибоева, а Эркинов - вместо Абухаликова.
    • 73'
      Видимо, сенсации и сегодня не случится. Результаты на Кубке Центральной Азии оказываются предсказуемыми.
    • Описание гола
      72'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 3:1!
      Как-то невнятно сыграла оборона сборной Таджикистана, и футболист хозяев, вывалившийся практически один на один в зоне левого инсайда, закатил мяч в дальний угол.
    • Угловой
      71'
      С левого фланга подавали угловой узбекистанцы, опасного момента не создали и довели мяч назад до своего вратаря.
    • 70'
      Подавали свой стандарт гости с правого фланга, а закончилась эта их атакующая акция низовым ударом с левого полуфланга в руки голкипера.
    • Фол, нарушение
      69'
      Иброгимхалил Юлдошев с нарушением правил подкатился в ноги соперника на левом фланге обороны и стал виновником штрафного удара сборной Таджикистана.
    • Опасный момент
      68'
      Иброгимхалил Юлдошев решил пробивать по чужим воротам примерно с левого угла чужой штрафной площади и отправил мяч мимо дальнего угла створа.
    • 67'
      Не получается у сборной Таджикистана перестроиться и самой активно заиграть в атаке, чтобы сбить спесь своего противника.
    • Замена
      65'
      Произошли замены в составе сборной Таджикистана. Покинул поле проведший не лучший матч Ханонов, вместо него вышел Курбонов. А Мабатшоева заменил Хамрокулов.
    • Фол, нарушение
      64'
      На левом фланге в атаке был заработал штрафной узбекистанской сборной, с которого был нанесён удар прямо в стенку.
    • Опасный момент
      63'
      Уже после корнера выполнили хозяева подачу с правой стороны на Элдора Шомуродова, чей удар со второго этажа здорово потащил Рустам Ятимов.
    • Угловой
      62'
      Угловой на правом фланге заработала узбекистанская команда, которая действительно намерена забивать в ворота соперника ещё и ещё.
    • 61'
      Сборная Узбекистана сохраняет территориальное преимущество, уже выйдя вперёд в счёте на табло.
    • Судья
      60'
      Если мяч там и попал в руку, то в прижатую. И скорее всего, это было плечо. Так что не допустил, наверное, рефери здесь ошибку.
    • Желтая карточка
      59'
      Эхсони Панжшанбе нанёс удар с линии штрафной площади, и мяч попал в защитника команды Узбекистана. Пробивавший футболиста стал внушать судье, что была игра рукой со стороны его соперника, и получил за неспортивное поведение жёлтую карточку.
    • 58'
      Естественно, удачно провела сборная Узбекистана начало второго тайма. Сразу напрашивается такой вывод.
    • 57'
      Как видим, не зря тренер узбекистанской сборной выпустил Шомуродова на замену в перерыве матча.
    • Пенальти
      56'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:1! Элдор Шомуродов (с пенальти)!
      Левый нижний угол поразил бывший игрок "Ростова" с 11-метрового удара. Вратарь Таджикистана угадал, но не дотянулся.
    • Пенальти!
      54'
      Пенальти в ворота сборной Таджикистана! Поскольку Вахдат Ханонов сыграл рукой в своей штрафной площади.
    • Описание гола
      53'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:1! Джасурбек Яхшибоев!
      Примерно с правого угла вратарской площади Яхшибоев сравнял счёт, послав мяч низом в дальний угол.
    • 52'
      Есть основания полагать, что сборная Узбекистана будет активно давить на ворота своего соперника во втором тайме.
    • Травма, повреждение
      51'
      Парвизджон Умарбаев и Дилшод Саитов получили повреждения из-за столкновения друг с другом. Арбитр позвал врачей на поле.
    • Опасный момент
      49'
      А вот это сильный прострел с левого фланга у сборной Узбекистана, и мяч добирается до дальнего края вратарской, откуда Яхшгибоев пробивает ногой в падении выше створа. 
    • 48'
      Заброс у хозяев следует с левого края, а потом не получается толковый удар с подбора с линии штрафной площади.
    • 47'
      Фаворит по итогам первого тайма уступает в счёте. Посмотрим, сможет ли отыграться команда Узбекистана.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался.
    • Замена
      46'
      Элдор Шомуродов в перерыве появился на замену в составе сборной Узбекистана.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Свисток на перерыв. По итогам первого тайма сборная Узбекистана проигрывает команде Таджикистана со счётом 0:1 в матче Кубка Центральной Азии.
    • Угловой
      45'
      Угловой удаётся заработать хозяевам. С правого фланга осуществляется подача корнера, и мечется мяч по штрафной площади Таджикистана, после чего уходит за боковую линию.
    • 45'
      Узбекистанцы поддавливают в компенсированное время, пробуя всё же сравнять счёт, что называется, в раздевалку.
    • Опасный момент
      45'
      Дилшод Саитов на правой штанге откликался на подачу с левого полуфланга, однако пробил головой всё-таки мимо створа.
    • Дополнительное время
      45'
      3 минуты добавлены главным арбитром матча к первому тайму.
    • 44'
      Дилшод Саитов осуществлял подачу с правого фланга, и так получилось, что мяч прилетел на голову игроку гостей.
    • Опасный момент
      43'
      Опасный момент в атаке сборной Узбекистана! С левого угла вратарской направлял мяч в створ футболист хозяев, но сфера была отбита Рустамом Ятимовым.
    • Желтая карточка
      42'
      Манучехра Сафарова также нашло предупреждение. Возможно, за неспортивное поведение.
    • Желтая карточка
      41'
      Парвизджон Умарбаев нарушает правила в середине поля, и теперь он удостаивается жёлтой карточки от рефери.
    • Угловой
      40'
      С правого фланга узбекистанцы подали угловой на дальний край вратарской, где, как они посчитали, кто-то из соперников сыграл рукой, на что судья не отреагировал, а Алибек Давронов нанёс удар ногой мимо створа.
    • Травма, повреждение
      39'
      Потребовалась сейчас медицинская помощь Парвизджону Умарбаеву из сборной Таджикистана.
    • Желтая карточка
      38'
      Юлдошев продолжил фолить в центральной трети поля и на этот раз дождался в свой адрес жёлтой карточки от главного арбитра встречи.
    • Фол, нарушение
      37'
      Иброгимхалил Юлдошев облокотился на Шервони Мабатшоева на левом фланге на чужой половине поля и нарушил таким образом правила.
    • 36'
      В позиционной обороне сейчас пребывает сборная Таджикистана, в то время как узбекистанская команда без продвижения раскатывает мяч в середине поля.
    • Фол, нарушение
      35'
      Дилшод Саитов на чужой половине поля ударил по ногам владевшего мячом Эхсони Панджшанбе и уронил того на газон.
    • 34'
      На данный момент нельзя сказать, что сборная Узбекистана наиграла на ответный гол. Нет такого впечатления.
    • Угловой
      33'
      С левого фланга выполнялся угловой удар узбекистанцами, а Шервони Мабатшоев выбил мяч на другой корнер, также не приведший к опасной ситуации.
    • Офсайд
      32'
      Маленькое положение "вне игры" усмотрел лайнсмен у таджикистанцев после выноса со своей половины поля.
    • Судья
      30'
      Мини-перерыв на водопой объявил главный арбитр встречи.
    • Фол, нарушение
      29'
      Дилшод Саитов на чужой половине поля на правом фланге сорвал начинавшуюся атаку Таджикистана, уложив на газон Парвизджона Умарбаева.
    • Желтая карточка
      28'
      Зато Вахдаду Ханонову досталось предупреждение, когда он сфолил на фланге также вдали от тех и других ворот.
    • Фол, нарушение
      27'
      Абдулла Абдуллаев нарушил в правила в центральной части поля, после чего арбитр побеседовал с ним устно. 
    • 26'
      Прострел с левого фланга у таджикистанской сборной застревает в ногах защитников команды Узбекистана.
    • 25'
      Нельзя сказать, что территориальным преимуществом владеет сборная Узбекистана, которая котируется выше. Примерно равно всё в этом плане.
    • 24'
      Подвела сейчас техника Джасурбека Яхшибоева, упустившего мяч за лицевую линию в атаке на правом полуфланге.
    • 23'
      Нет сегодня в стартовом составе Узбекистана Элдора Шомуродова, оформившего дубль в предыдущем матче - с Туркменистаном.
    • 22'
      Не допускает разрывов в линиях сборная Таджикистана, грамотно располагается при позиционных атаках узбекистанцев.
    • 21'
      Вертикальную передачу делали хозяева вперёд по правому полуфлангу, по факту это оказался пас на ногу соперника.
    • 20'
      Попытка дальнего удара со стороны таджикистанцев оказалась заблокирована, после чего была у них подача с правого края, и Умарбаев слишком неточно пробил головой.
    • 19'
      Пока не совсем в своей тарелке чувствует себя сборная Узбекистана, и мячом в последние минуты больше владеет Таджикистан.
    • 18'
      Длинный заброс делают гости к левую часть чужой штрафной площади в расчёте на Парвизджона Умарбаева, но мяч забирает Ботирали Эргашев.
    • 16'
      Легко справилась со стандартным положением у своих ворот сборная Таджикистана, которая теперь охраняет минимальное преимущество в счёте.
    • Угловой
      15'
      Угловой удар заработали узбекистанцы, когда пробовали осуществить прострел мяча с левого полуфланга.
    • 14'
      Достаточно неожиданное игровое событие произошло, потому как считается, что сборная Узбекистана сильнее своего сегодняшнего соперника.
    • Описание гола
      13'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Парвизджон Умарбаев!
      Блестяще со штрафного удара Умарбаев отправил мяч под правую девятку ворот узбекистанской сборной.
    • Фол, нарушение
      12'
      Шервони Мабатшоев падает на газон перед чужой штрафной площадью и зарабатывает достаточно перспективный стандарт для сборной Таджикистана.
    • 11'
      Сборная Таджикистана держит игровой снаряд в середине поля, но сзади за центральной линией, то есть на своей половине.
    • 10'
      После подачи корнера обороной таджикистанцев был заблокирован удар хозяев примерно с семнадцати метров.
    • Угловой
      9'
      Добились углового на левом фланге футболисты узбекистанской команды. Посмотрим, смогут ли они обострить ситуацию в скором времени.
    • 7'
      Провели узбекистанцы атаку правым флангом, которую завершал Яхшибоев, однако не удалось им поразить ворота своего соперника.
    • 5'
      Сборная Узбекистана владеет мячом на половине поля соперника, хотя таджикистанцы пытаются выдавливать её назад поглубже.
    • Опасный момент
      4'
      Парвизджон Умарбаев пробивал примерно с линии штрафной площади и хотел потом углового, но арбитр посчитал, что не было там рикошета от защитника. Понятно, что мимо створа получилось. 
    • 2'
      Сборная Узбекистана играет в белой форме, тогда как команда Таджикистана предстала перед зрителями в красном одеянии.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! В матче группового этапа Кубка ЦАФА между собой сыграют сборные Узбекистана и Таджикистана. Текстовую трансляцию этой встречи на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 27.7% пользователей.
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    Прогнозы 173
    Узбекистан 86.1% (149)
    X 2.9% (5)
    Таджикистан 11% (19)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Узбекистан
    Ничья
    Таджикистан
    1.36
    9.10
    9.95
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Узбекистан 2:1 Таджикистан онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Узбекистан 2:1 Таджикистан

    Исход игры
    Узбекистан
    86.1% (149)
    Ничья
    2.9% (5)
    Таджикистан
    11% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.36% (40)
    Меньше
    63.64% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    37.27% (41)
    Нет
    62.73% (69)
    Популярный счёт
    2:0 Узбекистан
    27.7% (48)
    2:1 Узбекистан
    20.2% (35)
    1:0 Узбекистан
    11.6% (20)
    1:1 Ничья
    1.2% (2)
    3:1 Узбекистан
    1.2% (2)
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    Узбекистан
    Таджикистан
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