В то же время игрока команды Таджикистана уносят с поля на носилках. Пожелаем ему избежать серьёзной травмы.

Из правой части чужой штрафной мяч мелкими передачами был доставлен в центр у сборной Узбекистана, однако удара с с шестнадцати метров по воротам таджикистанцев так и не состоялось.

Не имеет мяча под своим контролем сборная Таджикстана в компенсированное время матча.

Второй пенальти в пользу команды Узбекистана! Остон Урунов берёт мяч в руки, чтобы его пробить. Сам же экс-игрок "Уфы" и московского "Спартака" заработал этот 11-метровый, войдя в штрафную соперника с левого фланга.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 5:1! Остон Урунов (с пенальти)! В левый нижний угол послал мяч Урунов с 11-метровой отметки. Ятимов вновь угадал, куда нужно падать, но не дотянулся.

Финальный свисток. Волевой и крупной оказалась домашняя победа сборной Узбекистана над командой Таджикистана в домашнем матче Кубка Центральной Азии. Спасибо внимание всем, кто следил за текстовой трансляцией этой встречи, встретимся ещё на LiveResult.Ru!

Двойная замена состоялась у сборной Таджикистана: Турсунов вступил в игру вместо Панджшанбе, тогда как Назаров появился на поле вместо Умарбаева.

С подбора потом наносился удар узбекистанцами, и был заработан ещё один угловой, а там уже Алибек Давронов опасно пробил с ближнего угла вратарской, да вот только поверх створа.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 4:1! Хожимат Эркинов! И очередной мяч влетает в ворота сборной Таджикистана! Эркинов проходит вперёд по зоне правого инсайда и поражает левый угол.

Во втором тайме зачастую на Кубке ЦАФА рассыпаются более слабые команды и пропускают один мяч за другим. Сегодняшняя игра не становится исключением в это плане.

Подбираются узбекистанцы к чужой штрафной площади, но упускают возможность для выхода на классную ударную позицию.

Теперь же и заброс в зону правого инсайда оказывается у хозяев поля неточным, мяч ускакивает за лицевую линию.

С левого фланга подавали угловой узбекистанцы, опасного момента не создали и довели мяч назад до своего вратаря.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 3:1! Как-то невнятно сыграла оборона сборной Таджикистана, и футболист хозяев, вывалившийся практически один на один в зоне левого инсайда, закатил мяч в дальний угол.

Видимо, сенсации и сегодня не случится. Результаты на Кубке Центральной Азии оказываются предсказуемыми.

Произошли замены в составе сборной Узбекистана: Урунов вступил в игру вместо Яхшибоева, а Эркинов - вместо Абухаликова.

Это футбол, как говорится, здесь надо играть от начала и до конца, не расслабляться, сохранять стройными свои ряды и так далее.

Объявлена пауза на водопой, и все следуют на бровку, чтобы освежиться.

Не секрет, что в Центральной Азии летом весьма жарко, и хоть сейчас уже вечер, всё равно душно.

Игра возобновилась. Левым флангом пытались атаковать таджикистанцы, однако ничего интересного там не добились.

При этом нет предпосылок, что Таджикистану удастся спасти игру и нивелировать своё отставание в счёте на табло.

Угловой удар скоро будет исполняться сборной Узбекистана с левого фланга. Заработан соответствующий стандарт хозяевами.

Элдор Шомуродов в перерыве появился на замену в составе сборной Узбекистана.

Фаворит по итогам первого тайма уступает в счёте. Посмотрим, сможет ли отыграться команда Узбекистана.

Заброс у хозяев следует с левого края, а потом не получается толковый удар с подбора с линии штрафной площади.

А вот это сильный прострел с левого фланга у сборной Узбекистана, и мяч добирается до дальнего края вратарской, откуда Яхшгибоев пробивает ногой в падении выше створа.

Парвизджон Умарбаев и Дилшод Саитов получили повреждения из-за столкновения друг с другом. Арбитр позвал врачей на поле.

Есть основания полагать, что сборная Узбекистана будет активно давить на ворота своего соперника во втором тайме.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:1! Джасурбек Яхшибоев! Примерно с правого угла вратарской площади Яхшибоев сравнял счёт, послав мяч низом в дальний угол.

Пенальти в ворота сборной Таджикистана! Поскольку Вахдат Ханонов сыграл рукой в своей штрафной площади.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:1! Элдор Шомуродов (с пенальти)! Левый нижний угол поразил бывший игрок "Ростова" с 11-метрового удара. Вратарь Таджикистана угадал, но не дотянулся.

Как видим, не зря тренер узбекистанской сборной выпустил Шомуродова на замену в перерыве матча.

Эхсони Панжшанбе нанёс удар с линии штрафной площади, и мяч попал в защитника команды Узбекистана. Пробивавший футболиста стал внушать судье, что была игра рукой со стороны его соперника, и получил за неспортивное поведение жёлтую карточку.

Если мяч там и попал в руку, то в прижатую. И скорее всего, это было плечо. Так что не допустил, наверное, рефери здесь ошибку.

Сборная Узбекистана сохраняет территориальное преимущество, уже выйдя вперёд в счёте на табло.

Угловой на правом фланге заработала узбекистанская команда, которая действительно намерена забивать в ворота соперника ещё и ещё.

Уже после корнера выполнили хозяева подачу с правой стороны на Элдора Шомуродова, чей удар со второго этажа здорово потащил Рустам Ятимов.

На левом фланге в атаке был заработал штрафной узбекистанской сборной, с которого был нанесён удар прямо в стенку.

Произошли замены в составе сборной Таджикистана. Покинул поле проведший не лучший матч Ханонов, вместо него вышел Курбонов. А Мабатшоева заменил Хамрокулов.

Не получается у сборной Таджикистана перестроиться и самой активно заиграть в атаке, чтобы сбить спесь своего противника.

Иброгимхалил Юлдошев решил пробивать по чужим воротам примерно с левого угла чужой штрафной площади и отправил мяч мимо дальнего угла створа.

Иброгимхалил Юлдошев с нарушением правил подкатился в ноги соперника на левом фланге обороны и стал виновником штрафного удара сборной Таджикистана.

Подавали свой стандарт гости с правого фланга, а закончилась эта их атакующая акция низовым ударом с левого полуфланга в руки голкипера.

Первый тайм

— Свисток на перерыв. По итогам первого тайма сборная Узбекистана проигрывает команде Таджикистана со счётом 0:1 в матче Кубка Центральной Азии.

45' Угловой удаётся заработать хозяевам. С правого фланга осуществляется подача корнера, и мечется мяч по штрафной площади Таджикистана, после чего уходит за боковую линию.

45' Узбекистанцы поддавливают в компенсированное время, пробуя всё же сравнять счёт, что называется, в раздевалку.

45' Дилшод Саитов на правой штанге откликался на подачу с левого полуфланга, однако пробил головой всё-таки мимо створа.

45' 3 минуты добавлены главным арбитром матча к первому тайму.

44' Дилшод Саитов осуществлял подачу с правого фланга, и так получилось, что мяч прилетел на голову игроку гостей.

43' Опасный момент в атаке сборной Узбекистана! С левого угла вратарской направлял мяч в створ футболист хозяев, но сфера была отбита Рустамом Ятимовым.

42' Манучехра Сафарова также нашло предупреждение. Возможно, за неспортивное поведение.

41' Парвизджон Умарбаев нарушает правила в середине поля, и теперь он удостаивается жёлтой карточки от рефери.

40' С правого фланга узбекистанцы подали угловой на дальний край вратарской, где, как они посчитали, кто-то из соперников сыграл рукой, на что судья не отреагировал, а Алибек Давронов нанёс удар ногой мимо створа.

39' Потребовалась сейчас медицинская помощь Парвизджону Умарбаеву из сборной Таджикистана.

38' Юлдошев продолжил фолить в центральной трети поля и на этот раз дождался в свой адрес жёлтой карточки от главного арбитра встречи.

37' Иброгимхалил Юлдошев облокотился на Шервони Мабатшоева на левом фланге на чужой половине поля и нарушил таким образом правила.

36' В позиционной обороне сейчас пребывает сборная Таджикистана, в то время как узбекистанская команда без продвижения раскатывает мяч в середине поля.

35' Дилшод Саитов на чужой половине поля ударил по ногам владевшего мячом Эхсони Панджшанбе и уронил того на газон.

34' На данный момент нельзя сказать, что сборная Узбекистана наиграла на ответный гол. Нет такого впечатления.

33' С левого фланга выполнялся угловой удар узбекистанцами, а Шервони Мабатшоев выбил мяч на другой корнер, также не приведший к опасной ситуации.

32' Маленькое положение "вне игры" усмотрел лайнсмен у таджикистанцев после выноса со своей половины поля.

30' Мини-перерыв на водопой объявил главный арбитр встречи.

29' Дилшод Саитов на чужой половине поля на правом фланге сорвал начинавшуюся атаку Таджикистана, уложив на газон Парвизджона Умарбаева.

28' Зато Вахдаду Ханонову досталось предупреждение, когда он сфолил на фланге также вдали от тех и других ворот.

27' Абдулла Абдуллаев нарушил в правила в центральной части поля, после чего арбитр побеседовал с ним устно.

26' Прострел с левого фланга у таджикистанской сборной застревает в ногах защитников команды Узбекистана.

25' Нельзя сказать, что территориальным преимуществом владеет сборная Узбекистана, которая котируется выше. Примерно равно всё в этом плане.

24' Подвела сейчас техника Джасурбека Яхшибоева, упустившего мяч за лицевую линию в атаке на правом полуфланге.

23' Нет сегодня в стартовом составе Узбекистана Элдора Шомуродова, оформившего дубль в предыдущем матче - с Туркменистаном.

22' Не допускает разрывов в линиях сборная Таджикистана, грамотно располагается при позиционных атаках узбекистанцев.

21' Вертикальную передачу делали хозяева вперёд по правому полуфлангу, по факту это оказался пас на ногу соперника.

20' Попытка дальнего удара со стороны таджикистанцев оказалась заблокирована, после чего была у них подача с правого края, и Умарбаев слишком неточно пробил головой.

19' Пока не совсем в своей тарелке чувствует себя сборная Узбекистана, и мячом в последние минуты больше владеет Таджикистан.

18' Длинный заброс делают гости к левую часть чужой штрафной площади в расчёте на Парвизджона Умарбаева, но мяч забирает Ботирали Эргашев.

16' Легко справилась со стандартным положением у своих ворот сборная Таджикистана, которая теперь охраняет минимальное преимущество в счёте.

15' Угловой удар заработали узбекистанцы, когда пробовали осуществить прострел мяча с левого полуфланга.

14' Достаточно неожиданное игровое событие произошло, потому как считается, что сборная Узбекистана сильнее своего сегодняшнего соперника.

13' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Парвизджон Умарбаев!

Блестяще со штрафного удара Умарбаев отправил мяч под правую девятку ворот узбекистанской сборной.

12' Шервони Мабатшоев падает на газон перед чужой штрафной площадью и зарабатывает достаточно перспективный стандарт для сборной Таджикистана.

11' Сборная Таджикистана держит игровой снаряд в середине поля, но сзади за центральной линией, то есть на своей половине.

10' После подачи корнера обороной таджикистанцев был заблокирован удар хозяев примерно с семнадцати метров.

9' Добились углового на левом фланге футболисты узбекистанской команды. Посмотрим, смогут ли они обострить ситуацию в скором времени.

7' Провели узбекистанцы атаку правым флангом, которую завершал Яхшибоев, однако не удалось им поразить ворота своего соперника.

5' Сборная Узбекистана владеет мячом на половине поля соперника, хотя таджикистанцы пытаются выдавливать её назад поглубже.

4' Парвизджон Умарбаев пробивал примерно с линии штрафной площади и хотел потом углового, но арбитр посчитал, что не было там рикошета от защитника. Понятно, что мимо створа получилось.

2' Сборная Узбекистана играет в белой форме, тогда как команда Таджикистана предстала перед зрителями в красном одеянии.