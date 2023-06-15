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  3. Кубок Центральной Азии 2023

Кубок Центральной Азии

Тур: 1.
Узбекистан
FIFA #74
 
Позже
Таджикистан
FIFA #109
Прогнозы 47
Узбекистан 91.5% (43)
X 0% (0)
Таджикистан 8.5% (4)
Все прогнозы

История личных встреч

Узбекистан
Таджикистан

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМС
2:1
ЧМОМ
3:0
ЧМОМ
0:1

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

54
135

Бомбардиры внутри турнира

Узбекистан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шомуродов Элдор 2 1
Машарипов Джалолиддин 2 1
Алижонов Хожиакбар 1 0.5
Таджикистан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ханонов Вахдат 1 0.5
Хамрокулов Нуриддин 1 0.5

Карточки

Узбекистан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Таджикистан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Исломов Табрез 1 1
Назаров Ахтам 1 0
Сафаров Манучехр 1 0
Алиджони Айни 1 0

Результаты матчей

Узбекистан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Таджикистан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Узбекистан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Таджикистан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
1
Узбекистан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Таджикистан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
50%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Узбекистан
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Туркменистан - Узбекистан 0:2 Узбекистан - Оман 3:0 Узбекистан - Венесуэла 1:1 Узбекистан - Боливия 1:0
Узбекистан - РОССИЯ 0:0 Узбекистан - Казахстан 2:0 Узбекистан - Коста-Рика 1:2 Узбекистан - Камерун 2:0 Узбекистан - Таиланд 2:0 Мальдивы - Узбекистан 0:4 Узбекистан - Шри-Ланка 3:0 Узбекистан - Уганда 4:2 Узбекистан - Кыргызстан 3:1 Грузия - Узбекистан 1:0 Узбекистан - Иордания 0:3 Узбекистан - Малайзия 5:1 Швеция - Узбекистан 2:1 Саудовская Аравия - Узбекистан 3:0 Йемен - Узбекистан 0:1 Узбекистан - Сингапур 5:0
Таджикистан
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Оман - Таджикистан 1:1 Таджикистан - Туркменистан 1:1 Кувейт - Таджикистан 2:1 Таджикистан - РОССИЯ 0:0
Малайзия - Таджикистан 0:0 Тринидад и Тобаго - Таджикистан 1:2 Кыргызстан - Таджикистан 0:0 Сингапур - Таджикистан 0:1 Таджикистан - Мьянма 4:0 Сирия - Таджикистан 1:0 Таджикистан - Кыргызстан 1:0 Уганда - Таджикистан 1:1 Казахстан - Таджикистан 1:0 Таджикистан - Мьянма 4:0 Япония - Таджикистан 4:1 Ирак - Таджикистан 0:0 Таджикистан - Монголия 3:0 Иордания - Таджикистан 0:1 Иордания - Таджикистан 2:0 ОАЭ - Таджикистан 3:2

Результаты матчей

Узбекистан
Таджикистан

Точный счет

3:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:1
2 раза 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Узбекистан
Таджикистан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Узбекистан
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Таджикистан
 2 0 2 0 2 - 2 2
3.
Туркменистан
 2 0 1 1 1 - 3 1
4.
Оман
 2 0 1 1 1 - 4 1
  • — Выход в финал
  • — Выход на матч за 3-е место

Топ бомбардиров
Иран Тареми Мехди 3
Узбекистан Шомуродов Элдор 2
Узбекистан Машарипов Джалолиддин 2
Иран Джаханбахш Алиреза 1
Иран Азмун Сердар 1
Весь список

Топ нарушителей
Таджикистан Исломов Табрез 1 1
Иран Хоссейни Маджид 1
Таджикистан Назаров Ахтам 1
Иран Асади Реза 1
Туркменистан Ходжаев Ресул 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Узбекистан - Таджикистан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 июня 2023, осталось 2 дня 13 часов 18 минут.



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    • Прогнозы 47
    Узбекистан 91.5% (43)
    X 0% (0)
    Таджикистан 8.5% (4)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Узбекистан - Таджикистан онлайн

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    Прогнозы на матч Узбекистан - Таджикистан

    Исход игры
    Узбекистан
    91.7% (44)
    Ничья
    0% (0)
    Таджикистан
    8.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.9% (14)
    Меньше
    64.1% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    33.33% (13)
    Нет
    66.67% (26)
    Популярный счёт
    2:0 Узбекистан
    31.3% (15)
    2:1 Узбекистан
    25% (12)
    1:0 Узбекистан
    20.8% (10)
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    Узбекистан
    Таджикистан
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