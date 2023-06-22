  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 21.
Тигре
0:0
Первый тайм: 43'
Велес Сарсфилд
0'
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тигре
Ничья
Велес Сарсфилд
2.97
2.90
3.95
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Gonzalo
Marinelli
17
Lucas
Blondel
36
Кабрера
Виктор
6
Brian
Abel
Luciatti
13
Lautaro
Montoya
5
Sebastian
Prediger
II
10
Меносси
Лукас
18
Blas
Armoa
28
Молинас
Аарон
11
Колидио
Факундо
32
Ретеги
Матео
22
Леонардо
Буриан
29
Хара
Леонардо
17
Хианетти
Лаутаро
2
Годин
Диего
31
Гомес
Валентин
32
Christian
Ordonez
26
Mateo
Seoane
18
Julian
Fernandez
33
Elias
Cabrera
11
Дженсон
Лукас
19
Abiel
Osorio
Тигре
4-2-3-1
Велес Сарсфилд
4-2-3-1

История личных встреч

Тигре
Велес Сарсфилд

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
116.7%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 11 побед

21 матч

28.6%
9.5%
61.9%
6 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
3 победы 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

23.8%
23.8%
52.4%
5 побед 5 ничьих 11 побед

История матчей

ЛП
2:0
ЛП
3:2
С
1:2
С
0:3
П
0:3
П
2:1
П
3:0
П
2:2
П
0:1
П
0:0
П
1:2
П
1:2
П
0:1
П
1:0
ПА
1:3
ПА
2:1
ПА
2:1
ПА
1:0
ПА
0:3
ПА
1:2
ПА
0:2

Голы

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

0.85
1.25

Среднее время на гол

106
72

Всего голов

12
21

Голов в среднем за матч

1.5
1.62

Среднее время на гол

60
55

Всего голов

23
31

Голов в среднем за матч

1.1
1.48

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

82
60

Бомбардиры внутри турнира

Тигре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ретеги Матео 10 (2) 0.48
Колидио Факундо 2 (1) 0.1
Brian Abel Luciatti 2 0.1
Blas Armoa 2 0.1
Кастро Алексис 1 0.05
Brian Leizza 1 0.05
Меносси Лукас 0 0
Lucas Blondel 0 0
Martin Garay 0 0
Молинас Аарон 0 0
Martin Ortega 0 0
Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дженсон Лукас 4 (1) 0.19
Пратто Лукас 3 (1) 0.14
Julian Fernandez 3 0.14
Walter Bou 2 0.1
Abiel Osorio 2 0.1
Gianluca Prestianni 2 0.1
Ортега Франсиско 1 0.05
Jose Florentin 1 0.05
Christian Ordonez 0 0
Elias Cabrera 0 0
Хара Леонардо 0 0
Хианетти Лаутаро 0 0
Lenny Lobato 0 0
Santiago Castro 0 0

Карточки

Тигре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ретеги Матео 5 0
Brian Abel Luciatti 3 1
Меносси Лукас 4 0
Молинас Аарон 4 0
Lautaro Montoya 2 1
Cristian Zabala 3 0
Brian Leizza 3 0
Кабрера Виктор 2 0
Victor Emanuel Aguilera 2 0
Lucas Blondel 2 0
Blas Armoa 2 0
Martin Ortega 2 0
Gonzalo Marinelli 1 0
Ijiel Protti 1 0
Sebastian Prieto 1 0
Agustin Cardozo 1 0
Колидио Факундо 1 0
Tomas Badaloni 1 0
Agustin Obando 1 0
Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jose Florentin 5 1
Хианетти Лаутаро 5 0
Miguel Brizuela 4 0
Гомес Валентин 4 0
Gianluca Prestianni 4 0
Дженсон Лукас 2 1
Годин Диего 3 0
Пратто Лукас 3 0
Tomas Ezequiel Guidara 3 0
Abiel Osorio 3 0
Ортега Франсиско 1 1
Nicolas Garayalde 2 0
Christian Ordonez 2 0
Хара Леонардо 1 0
Julian Fernandez 1 0
Damian Fernandez 1 0
Мендез Начо 1 0
Lenny Lobato 1 0
Elias Cabrera 1 0

Результаты матчей

Тигре
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
Велес Сарсфилд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

5
3
Тигре
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Велес Сарсфилд
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

8
3

Волевые поражения

8
14
Тигре
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
30% (6)
60% (12)
10% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
55% (11)
25% (5)
Велес Сарсфилд
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (3)
45% (9)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
50% (10)
30% (6)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

9
5

Волевые поражения

13
17

Голы по времени матча

Забито

9
4
7 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
14 Не забивали 16
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
4
44%
1
25%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

10
13
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
2
20%
1
8%
1-15
1
10%
3
23%
16-30
1
10%
4
31%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
5
50%
3
23%
76-90

Забито

9
15
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
14 Не забивали 14
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
3
20%
16-30
3
33%
3
20%
31-45
1
11%
4
27%
46-60
2
22%
2
13%
61-75
2
22%
3
20%
76-90

Пропущено

13
9
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
4
31%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
8%
1
11%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
2
15%
2
22%
61-75
2
15%
4
44%
76-90

Забито

18
19
11 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
4
21%
16-30
7
39%
4
21%
31-45
2
11%
5
26%
46-60
2
11%
2
11%
61-75
2
11%
4
21%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

23
22
9 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 11
13 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 14
6
26%
2
9%
1-15
1
4%
4
18%
16-30
2
9%
5
23%
31-45
4
17%
1
5%
46-60
3
13%
3
14%
61-75
7
30%
7
32%
76-90

Результаты последних матчей

Тигре
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Атлетико Платенсе - Тигре 1:0 Тигре - Академия Пуэрто-Кабельо 2:1 Тигре - Тальерес Кордоба 1:3 Бока Хуниорс - Тигре 1:0
Тигре - Депортес Толима 0:0 Тигре - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 2:1 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Академия Пуэрто-Кабельо - Тигре 0:3 Химнасия Ла-Плата - Тигре 1:1 Тигре - Уракан 1:0 Депортес Толима - Тигре 1:2 Унион Санта-Фе - Тигре 0:0 Тигре - Сармьенто 1:0 Годой Крус - Тигре 1:1 Тигре - Сан-Паулу 0:2 Тигре - Ланус 2:1 Арсенал Саранди - Тигре 2:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Тигре 2:0 Тигре - Архентинос Хуниорс 0:1
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:1 Велес Сарсфилд - Депортиво Эспаньол 5:1 Бельграно - Велес Сарсфилд 2:0
Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо 0:0 Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Барракас Сентраль 0:0 Институто Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Банфилд 3:3 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба СдЕ 4:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 1:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 1:2 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:0

Результаты матчей

Тигре
Велес Сарсфилд

Точный счет

0:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
0:0
4 раза 36%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
0
5 раз 45%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:0
4 раза 20%
2:2
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
0:0
5 раз 25%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 40%
1
6 раз 30%
2
6 раз 30%
0
10 раз 50%
1
5 раз 25%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Тигре
Велес Сарсфилд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
5
3
6
1.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
4
5
3
8
1.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
8
0.5
Больше Меньше
10
10
6
14
1.5
5
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 20 15 2 3 36 - 12 47
2.
Тальерес Кордоба
 20 12 4 4 35 - 17 40
3.
Сан-Лоренсо
 21 10 8 3 20 - 8 38
4.
Эстудиантес Ла Плата
 21 10 6 5 26 - 18 36
5.
Ланус
 20 9 7 4 28 - 19 34
6.
Росарио Сентраль
 20 9 7 4 29 - 23 34
7.
Дефенса и Хустисия
 20 9 6 5 25 - 13 33
8.
Бельграно
 20 9 4 7 17 - 17 31
9.
Архентинос Хуниорс
 20 8 5 7 23 - 17 29
10.
Годой Крус
 20 8 5 7 23 - 23 29
11.
Бока Хуниорс
 20 8 4 8 23 - 18 28
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 20 7 7 6 17 - 16 28
13.
Атлетико Платенсе
 20 7 5 8 21 - 24 26
14.
Расинг Авельянеда
 20 7 5 8 25 - 29 26
15.
Химнасия Ла-Плата
 21 7 5 9 17 - 27 26
16.
Сармьенто
 20 6 7 7 18 - 17 25
17.
Сентраль Кордоба СдЕ
 21 6 7 8 16 - 21 25
18.
Барракас Сентраль
 20 5 8 7 19 - 26 23
19.
Колон
 20 4 11 5 18 - 20 23
20.
Тигре
 0:0 21 5 8 8 18 - 23 23
21.
Институто Кордоба
 20 5 7 8 16 - 26 22
22.
Индепендьенте Авельянеда
 20 4 9 7 20 - 23 21
23.
Атлетико Тукуман
 20 4 9 7 17 - 23 21
24.
Унион Санта-Фе
 20 4 8 8 14 - 24 20
25.
Велес Сарсфилд
 0:0 21 3 10 8 19 - 22 19
26.
Уракан
 20 4 6 10 15 - 24 18
27.
Банфилд
 20 4 6 10 13 - 26 18
28.
Арсенал Саранди
 20 5 2 13 15 - 27 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 10 8 2 0 21 - 7 26
2.
Сан-Лоренсо
 11 7 4 0 11 - 0 25
3.
Ривер Плейт
 9 8 0 1 16 - 4 24
4.
Ланус
 9 7 1 1 14 - 5 22
5.
Тальерес Кордоба
 11 7 1 3 15 - 7 22
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 6 3 1 10 - 2 21
7.
Эстудиантес Ла Плата
 11 6 3 2 17 - 9 21
8.
Дефенса и Хустисия
 11 5 4 2 15 - 9 19
9.
Атлетико Платенсе
 11 5 4 2 14 - 10 19
10.
Годой Крус
 9 5 3 1 15 - 8 18
11.
Бельграно
 9 5 3 1 9 - 4 18
12.
Химнасия Ла-Плата
 10 5 3 2 10 - 7 18
13.
Бока Хуниорс
 11 5 3 3 14 - 9 18
14.
Архентинос Хуниорс
 9 5 2 2 18 - 9 17
15.
Расинг Авельянеда
 10 5 2 3 14 - 13 17
16.
Барракас Сентраль
 11 4 4 3 10 - 10 16
17.
Колон
 11 3 6 2 13 - 12 15
18.
Институто Кордоба
 11 3 6 2 8 - 9 15
19.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 4 2 5 7 - 8 14
20.
Арсенал Саранди
 9 4 1 4 10 - 11 13
21.
Индепендьенте Авельянеда
 10 3 4 3 14 - 13 13
22.
Тигре
 0:0 10 3 4 3 9 - 10 13
23.
Атлетико Тукуман
 10 3 4 3 11 - 13 13
24.
Банфилд
 11 3 4 4 6 - 11 13
25.
Велес Сарсфилд
 0:0 11 2 7 2 14 - 10 13
26.
Сармьенто
 9 3 3 3 11 - 10 12
27.
Уракан
 9 3 3 3 8 - 10 12
28.
Унион Санта-Фе
 9 2 3 4 7 - 12 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 11 7 2 2 20 - 8 23
2.
Тальерес Кордоба
 9 5 3 1 20 - 10 18
3.
Эстудиантес Ла Плата
 10 4 3 3 9 - 9 15
4.
Дефенса и Хустисия
 9 4 2 3 10 - 4 14
5.
Сан-Лоренсо
 10 3 4 3 9 - 8 13
6.
Бельграно
 11 4 1 6 8 - 13 13
7.
Сармьенто
 11 3 4 4 7 - 7 13
8.
Архентинос Хуниорс
 11 3 3 5 5 - 8 12
9.
Ланус
 11 2 6 3 14 - 14 12
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 10 2 5 3 9 - 13 11
11.
Годой Крус
 11 3 2 6 8 - 15 11
12.
Унион Санта-Фе
 11 2 5 4 7 - 12 11
13.
Бока Хуниорс
 9 3 1 5 9 - 9 10
14.
Тигре
 0:0 11 2 4 5 9 - 13 10
15.
Расинг Авельянеда
 10 2 3 5 11 - 16 9
16.
Колон
 9 1 5 3 5 - 8 8
17.
Индепендьенте Авельянеда
 10 1 5 4 6 - 10 8
18.
Атлетико Тукуман
 10 1 5 4 6 - 10 8
19.
Росарио Сентраль
 10 1 5 4 8 - 16 8
20.
Химнасия Ла-Плата
 11 2 2 7 7 - 20 8
21.
Атлетико Платенсе
 9 2 1 6 7 - 14 7
22.
Институто Кордоба
 9 2 1 6 8 - 17 7
23.
Барракас Сентраль
 9 1 4 4 9 - 16 7
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 1 4 5 7 - 14 7
25.
Велес Сарсфилд
 0:0 10 1 3 6 5 - 12 6
26.
Уракан
 11 1 3 7 7 - 14 6
27.
Банфилд
 9 1 2 6 7 - 15 5
28.
Арсенал Саранди
 11 1 1 9 5 - 16 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 13 (4)
Бельграно Pablo Vegetti 11 (1)
Ланус Leandro Diaz III 10 (2)
Индепендьенте Авельянеда Каутеруссио Мартин 10 (1)
Тигре Ретеги Матео 10
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 8
Ланус Лема Кристиан 2 6
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 7
Химнасия Ла-Плата Мирамон Игнасио 1 7
Ривер Плейт Фернандес Игнасио 2 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 39% завершится ничьей.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.59. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    2.59 ПОСТАВИТЬ
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тигре
Ничья
Велес Сарсфилд
2.97
2.90
3.95
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Тигре 0:0 Велес Сарсфилд онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Тигре
Велес Сарсфилд
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!
1000 рублей - бесплатная ставка
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 