Тур: 21.
0:0
Первый тайм: 43'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
18
Blas
Armoa
32
Ретеги
Матео
26
Mateo
Seoane
19
Abiel
Osorio
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Blas ArmoaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Ретеги МатеоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
30 Brian Leizza
-
-
24 Martin Garay
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Juan Sara
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Mateo SeoaneПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Abiel OsorioНападающий
- Запасные игроки
-
21 Мендез НачоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Walter BouПолузащитник
-
12 Пратто ЛукасПолузащитник
-
-
-
-
14 Lenny Lobato
-
-
-
-
-
Главный тренер: Марсело Браво
История личных встреч
Тигре
Велес Сарсфилд
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
116.7%
3 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
15 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 11 побед
21 матч
28.6%
9.5%
61.9%
6 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
3 победы 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
23.8%
23.8%
52.4%
5 побед 5 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
0.85
1.25
Среднее время на гол
106
72
Всего голов
12
21
Голов в среднем за матч
1.5
1.62
Среднее время на гол
60
55
Всего голов
23
31
Голов в среднем за матч
1.1
1.48
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
82
60
Бомбардиры внутри турнира
Тигре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ретеги Матео
|10 (2)
|0.48
|Колидио Факундо
|2 (1)
|0.1
|Brian Abel Luciatti
|2
|0.1
|Blas Armoa
|2
|0.1
|Кастро Алексис
|1
|0.05
|Brian Leizza
|1
|0.05
|Меносси Лукас
|0
|0
|Lucas Blondel
|0
|0
|Martin Garay
|0
|0
|Молинас Аарон
|0
|0
|Martin Ortega
|0
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дженсон Лукас
|4 (1)
|0.19
|Пратто Лукас
|3 (1)
|0.14
|Julian Fernandez
|3
|0.14
|Walter Bou
|2
|0.1
|Abiel Osorio
|2
|0.1
|Gianluca Prestianni
|2
|0.1
|Ортега Франсиско
|1
|0.05
|Jose Florentin
|1
|0.05
|Christian Ordonez
|0
|0
|Elias Cabrera
|0
|0
|Хара Леонардо
|0
|0
|Хианетти Лаутаро
|0
|0
|Lenny Lobato
|0
|0
|Santiago Castro
|0
|0
Карточки
Тигре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ретеги Матео
|5
|0
|Brian Abel Luciatti
|3
|1
|Меносси Лукас
|4
|0
|Молинас Аарон
|4
|0
|Lautaro Montoya
|2
|1
|Cristian Zabala
|3
|0
|Brian Leizza
|3
|0
|Кабрера Виктор
|2
|0
|Victor Emanuel Aguilera
|2
|0
|Lucas Blondel
|2
|0
|Blas Armoa
|2
|0
|Martin Ortega
|2
|0
|Gonzalo Marinelli
|1
|0
|Ijiel Protti
|1
|0
|Sebastian Prieto
|1
|0
|Agustin Cardozo
|1
|0
|Колидио Факундо
|1
|0
|Tomas Badaloni
|1
|0
|Agustin Obando
|1
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jose Florentin
|5
|1
|Хианетти Лаутаро
|5
|0
|Miguel Brizuela
|4
|0
|Гомес Валентин
|4
|0
|Gianluca Prestianni
|4
|0
|Дженсон Лукас
|2
|1
|Годин Диего
|3
|0
|Пратто Лукас
|3
|0
|Tomas Ezequiel Guidara
|3
|0
|Abiel Osorio
|3
|0
|Ортега Франсиско
|1
|1
|Nicolas Garayalde
|2
|0
|Christian Ordonez
|2
|0
|Хара Леонардо
|1
|0
|Julian Fernandez
|1
|0
|Damian Fernandez
|1
|0
|Мендез Начо
|1
|0
|Lenny Lobato
|1
|0
|Elias Cabrera
|1
|0
Результаты матчей
Тигре
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
Велес Сарсфилд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
5
3
Тигре
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Велес Сарсфилд
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
8
3
Волевые поражения
8
14
Тигре
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
30% (6)
60% (12)
10% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
55% (11)
25% (5)
Велес Сарсфилд
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (3)
45% (9)
40% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
50% (10)
30% (6)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
9
5
Волевые поражения
13
17
Голы по времени матча
Забито
9
4
7 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
14 Не забивали 16
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
4
44%
1
25%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
10
13
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
2
20%
1
8%
1-15
1
10%
3
23%
16-30
1
10%
4
31%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
5
50%
3
23%
76-90
Забито
9
15
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
14 Не забивали 14
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
3
20%
16-30
3
33%
3
20%
31-45
1
11%
4
27%
46-60
2
22%
2
13%
61-75
2
22%
3
20%
76-90
Пропущено
13
9
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
4
31%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
8%
1
11%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
2
15%
2
22%
61-75
2
15%
4
44%
76-90
Забито
18
19
11 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
4
21%
16-30
7
39%
4
21%
31-45
2
11%
5
26%
46-60
2
11%
2
11%
61-75
2
11%
4
21%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
23
22
9 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 11
13 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 14
6
26%
2
9%
1-15
1
4%
4
18%
16-30
2
9%
5
23%
31-45
4
17%
1
5%
46-60
3
13%
3
14%
61-75
7
30%
7
32%
76-90
Результаты последних матчей
Тигре
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Атлетико Платенсе - Тигре 1:0 Тигре - Академия Пуэрто-Кабельо 2:1 Тигре - Тальерес Кордоба 1:3 Бока Хуниорс - Тигре 1:0
Тигре - Депортес Толима 0:0 Тигре - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 2:1 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Академия Пуэрто-Кабельо - Тигре 0:3 Химнасия Ла-Плата - Тигре 1:1 Тигре - Уракан 1:0 Депортес Толима - Тигре 1:2 Унион Санта-Фе - Тигре 0:0 Тигре - Сармьенто 1:0 Годой Крус - Тигре 1:1 Тигре - Сан-Паулу 0:2 Тигре - Ланус 2:1 Арсенал Саранди - Тигре 2:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Тигре 2:0 Тигре - Архентинос Хуниорс 0:1
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:1 Велес Сарсфилд - Депортиво Эспаньол 5:1 Бельграно - Велес Сарсфилд 2:0
Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо 0:0 Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Барракас Сентраль 0:0 Институто Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Банфилд 3:3 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба СдЕ 4:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 1:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 1:2 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:0
Результаты матчей
Тигре
Велес Сарсфилд
Точный счет
0:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
0:0
4 раза 36%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
0
5 раз 45%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:0
4 раза 20%
2:2
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
0:0
5 раз 25%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 40%
1
6 раз 30%
2
6 раз 30%
0
10 раз 50%
1
5 раз 25%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Тигре
Велес Сарсфилд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
65
36
47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
45
38
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
128
Больше Меньше
1010
614
515
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|15
|2
|3
|36 - 12
|47
|2.
|20
|12
|4
|4
|35 - 17
|40
|3.
|21
|10
|8
|3
|20 - 8
|38
|4.
|21
|10
|6
|5
|26 - 18
|36
|5.
|20
|9
|7
|4
|28 - 19
|34
|6.
|20
|9
|7
|4
|29 - 23
|34
|7.
|20
|9
|6
|5
|25 - 13
|33
|8.
|20
|9
|4
|7
|17 - 17
|31
|9.
|20
|8
|5
|7
|23 - 17
|29
|10.
|20
|8
|5
|7
|23 - 23
|29
|11.
|20
|8
|4
|8
|23 - 18
|28
|12.
|20
|7
|7
|6
|17 - 16
|28
|13.
|20
|7
|5
|8
|21 - 24
|26
|14.
|20
|7
|5
|8
|25 - 29
|26
|15.
|21
|7
|5
|9
|17 - 27
|26
|16.
|20
|6
|7
|7
|18 - 17
|25
|17.
|21
|6
|7
|8
|16 - 21
|25
|18.
|20
|5
|8
|7
|19 - 26
|23
|19.
|20
|4
|11
|5
|18 - 20
|23
|20.
|0:0
|21
|5
|8
|8
|18 - 23
|23
|21.
|20
|5
|7
|8
|16 - 26
|22
|22.
|20
|4
|9
|7
|20 - 23
|21
|23.
|20
|4
|9
|7
|17 - 23
|21
|24.
|20
|4
|8
|8
|14 - 24
|20
|25.
|0:0
|21
|3
|10
|8
|19 - 22
|19
|26.
|20
|4
|6
|10
|15 - 24
|18
|27.
|20
|4
|6
|10
|13 - 26
|18
|28.
|20
|5
|2
|13
|15 - 27
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|2
|0
|21 - 7
|26
|2.
|11
|7
|4
|0
|11 - 0
|25
|3.
|9
|8
|0
|1
|16 - 4
|24
|4.
|9
|7
|1
|1
|14 - 5
|22
|5.
|11
|7
|1
|3
|15 - 7
|22
|6.
|10
|6
|3
|1
|10 - 2
|21
|7.
|11
|6
|3
|2
|17 - 9
|21
|8.
|11
|5
|4
|2
|15 - 9
|19
|9.
|11
|5
|4
|2
|14 - 10
|19
|10.
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|11.
|9
|5
|3
|1
|9 - 4
|18
|12.
|10
|5
|3
|2
|10 - 7
|18
|13.
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|14.
|9
|5
|2
|2
|18 - 9
|17
|15.
|10
|5
|2
|3
|14 - 13
|17
|16.
|11
|4
|4
|3
|10 - 10
|16
|17.
|11
|3
|6
|2
|13 - 12
|15
|18.
|11
|3
|6
|2
|8 - 9
|15
|19.
|11
|4
|2
|5
|7 - 8
|14
|20.
|9
|4
|1
|4
|10 - 11
|13
|21.
|10
|3
|4
|3
|14 - 13
|13
|22.
|0:0
|10
|3
|4
|3
|9 - 10
|13
|23.
|10
|3
|4
|3
|11 - 13
|13
|24.
|11
|3
|4
|4
|6 - 11
|13
|25.
|0:0
|11
|2
|7
|2
|14 - 10
|13
|26.
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|27.
|9
|3
|3
|3
|8 - 10
|12
|28.
|9
|2
|3
|4
|7 - 12
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|2
|2
|20 - 8
|23
|2.
|9
|5
|3
|1
|20 - 10
|18
|3.
|10
|4
|3
|3
|9 - 9
|15
|4.
|9
|4
|2
|3
|10 - 4
|14
|5.
|10
|3
|4
|3
|9 - 8
|13
|6.
|11
|4
|1
|6
|8 - 13
|13
|7.
|11
|3
|4
|4
|7 - 7
|13
|8.
|11
|3
|3
|5
|5 - 8
|12
|9.
|11
|2
|6
|3
|14 - 14
|12
|10.
|10
|2
|5
|3
|9 - 13
|11
|11.
|11
|3
|2
|6
|8 - 15
|11
|12.
|11
|2
|5
|4
|7 - 12
|11
|13.
|9
|3
|1
|5
|9 - 9
|10
|14.
|0:0
|11
|2
|4
|5
|9 - 13
|10
|15.
|10
|2
|3
|5
|11 - 16
|9
|16.
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|17.
|10
|1
|5
|4
|6 - 10
|8
|18.
|10
|1
|5
|4
|6 - 10
|8
|19.
|10
|1
|5
|4
|8 - 16
|8
|20.
|11
|2
|2
|7
|7 - 20
|8
|21.
|9
|2
|1
|6
|7 - 14
|7
|22.
|9
|2
|1
|6
|8 - 17
|7
|23.
|9
|1
|4
|4
|9 - 16
|7
|24.
|10
|1
|4
|5
|7 - 14
|7
|25.
|0:0
|10
|1
|3
|6
|5 - 12
|6
|26.
|11
|1
|3
|7
|7 - 14
|6
|27.
|9
|1
|2
|6
|7 - 15
|5
|28.
|11
|1
|1
|9
|5 - 16
|4
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|13 (4)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|11 (1)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|10 (2)
|Индепендьенте Авельянеда
|Каутеруссио Мартин
|10 (1)
|Тигре
|Ретеги Матео
|10
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 8
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 6
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 7
|Химнасия Ла-Плата
|Мирамон Игнасио
|1 7
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 5