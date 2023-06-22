Тур: 21.
2:1
Конец матча
0'
1:0
62' ГолМолинас Аарон
1:1
64' ГолElias Cabrera
77' Желтая карточкаLucas Blondel
2:1
88' Гол в свои воротаMiguel Brizuela
90'+7
Ход матча
62'
1:0
64'
1:1
77'
88'
2:1
Прогноз на матч от Liveresult
18
Blas
Armoa
32
Ретеги
Матео
26
Mateo
Seoane
19
Abiel
Osorio
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Blas ArmoaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Ретеги МатеоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
30 Brian Leizza
-
-
24 Martin Garay
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Juan Sara
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Mateo SeoaneПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Abiel OsorioНападающий
- Запасные игроки
-
21 Мендез НачоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Walter BouПолузащитник
-
12 Пратто ЛукасПолузащитник
-
-
-
-
14 Lenny Lobato
-
-
-
-
-
Главный тренер: Марсело Браво
История личных встреч
Тигре
Велес Сарсфилд
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
116.7%
3 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
15 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 11 побед
21 матч
28.6%
9.5%
61.9%
6 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
3 победы 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
23.8%
23.8%
52.4%
5 побед 5 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
0.85
1.25
Среднее время на гол
106
72
Всего голов
12
21
Голов в среднем за матч
1.5
1.62
Среднее время на гол
60
55
Всего голов
23
31
Голов в среднем за матч
1.1
1.48
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
82
60
Бомбардиры внутри турнира
Тигре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ретеги Матео
|10 (2)
|0.48
|Колидио Факундо
|2 (1)
|0.1
|Brian Abel Luciatti
|2
|0.1
|Blas Armoa
|2
|0.1
|Кастро Алексис
|1
|0.05
|Молинас Аарон
|1
|0.05
|Brian Leizza
|1
|0.05
|Меносси Лукас
|0
|0
|Lucas Blondel
|0
|0
|Martin Garay
|0
|0
|Martin Ortega
|0
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дженсон Лукас
|4 (1)
|0.19
|Пратто Лукас
|3 (1)
|0.14
|Julian Fernandez
|3
|0.14
|Walter Bou
|2
|0.1
|Abiel Osorio
|2
|0.1
|Gianluca Prestianni
|2
|0.1
|Elias Cabrera
|1
|0.05
|Ортега Франсиско
|1
|0.05
|Jose Florentin
|1
|0.05
|Lenny Lobato
|0
|0
|Christian Ordonez
|0
|0
|Хара Леонардо
|0
|0
|Хианетти Лаутаро
|0
|0
|Santiago Castro
|0
|0
Карточки
Тигре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ретеги Матео
|5
|0
|Brian Abel Luciatti
|3
|1
|Меносси Лукас
|4
|0
|Молинас Аарон
|4
|0
|Lautaro Montoya
|2
|1
|Lucas Blondel
|3
|0
|Cristian Zabala
|3
|0
|Brian Leizza
|3
|0
|Кабрера Виктор
|2
|0
|Victor Emanuel Aguilera
|2
|0
|Blas Armoa
|2
|0
|Martin Ortega
|2
|0
|Gonzalo Marinelli
|1
|0
|Ijiel Protti
|1
|0
|Sebastian Prieto
|1
|0
|Agustin Cardozo
|1
|0
|Колидио Факундо
|1
|0
|Tomas Badaloni
|1
|0
|Agustin Obando
|1
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jose Florentin
|5
|1
|Хианетти Лаутаро
|5
|0
|Miguel Brizuela
|4
|0
|Гомес Валентин
|4
|0
|Gianluca Prestianni
|4
|0
|Дженсон Лукас
|2
|1
|Годин Диего
|3
|0
|Пратто Лукас
|3
|0
|Tomas Ezequiel Guidara
|3
|0
|Abiel Osorio
|3
|0
|Ортега Франсиско
|1
|1
|Nicolas Garayalde
|2
|0
|Christian Ordonez
|2
|0
|Хара Леонардо
|1
|0
|Julian Fernandez
|1
|0
|Damian Fernandez
|1
|0
|Мендез Начо
|1
|0
|Lenny Lobato
|1
|0
|Elias Cabrera
|1
|0
Результаты матчей
Тигре
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Велес Сарсфилд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
5
5
Тигре
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Велес Сарсфилд
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
8
3
Волевые поражения
8
14
Тигре
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (6)
62% (13)
10% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
52% (11)
24% (5)
Велес Сарсфилд
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (3)
48% (10)
38% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
48% (10)
33% (7)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
11
5
Волевые поражения
13
19
Голы по времени матча
Забито
10
6
7 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
14 Не забивали 16
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
4
40%
1
17%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
12
14
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
2
17%
1
7%
1-15
1
8%
3
21%
16-30
1
8%
4
29%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
17%
2
14%
61-75
6
50%
3
21%
76-90
Забито
9
15
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
15 Не забивали 15
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
3
20%
16-30
3
33%
3
20%
31-45
1
11%
4
27%
46-60
2
22%
2
13%
61-75
2
22%
3
20%
76-90
Пропущено
13
9
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
4
31%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
8%
1
11%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
2
15%
2
22%
61-75
2
15%
4
44%
76-90
Забито
19
21
11 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
4
19%
16-30
7
37%
4
19%
31-45
2
11%
5
24%
46-60
3
16%
3
14%
61-75
2
11%
5
24%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
25
23
9 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 15
6
24%
2
9%
1-15
1
4%
4
17%
16-30
2
8%
5
22%
31-45
4
16%
1
4%
46-60
4
16%
4
17%
61-75
8
32%
7
30%
76-90
Результаты последних матчей
Тигре
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Атлетико Платенсе - Тигре 1:0 Тигре - Академия Пуэрто-Кабельо 2:1 Тигре - Тальерес Кордоба 1:3 Бока Хуниорс - Тигре 1:0
Тигре - Депортес Толима 0:0 Тигре - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 2:1 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Академия Пуэрто-Кабельо - Тигре 0:3 Химнасия Ла-Плата - Тигре 1:1 Тигре - Уракан 1:0 Депортес Толима - Тигре 1:2 Унион Санта-Фе - Тигре 0:0 Тигре - Сармьенто 1:0 Годой Крус - Тигре 1:1 Тигре - Сан-Паулу 0:2 Тигре - Ланус 2:1 Арсенал Саранди - Тигре 2:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Тигре 2:0 Тигре - Архентинос Хуниорс 0:1
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:1 Велес Сарсфилд - Депортиво Эспаньол 5:1 Бельграно - Велес Сарсфилд 2:0
Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо 0:0 Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Барракас Сентраль 0:0 Институто Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Банфилд 3:3 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба СдЕ 4:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 1:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 1:2 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:0
Результаты матчей
Тигре
Велес Сарсфилд
Точный счет
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
0:0
4 раза 36%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
5 раз 45%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
Точный счет
1:0
4 раза 19%
2:1
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
0:0
5 раз 24%
2:1
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 38%
2
7 раз 33%
1
6 раз 29%
0
10 раз 48%
1
6 раз 29%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Тигре
Велес Сарсфилд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
65
46
47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
55
38
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
138
Больше Меньше
1110
714
516
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|21
|16
|2
|3
|38 - 13
|50
|2.
|20
|12
|4
|4
|35 - 17
|40
|3.
|21
|10
|8
|3
|20 - 8
|38
|4.
|21
|10
|6
|5
|26 - 18
|36
|5.
|20
|9
|7
|4
|28 - 19
|34
|6.
|20
|9
|7
|4
|29 - 23
|34
|7.
|20
|9
|6
|5
|25 - 13
|33
|8.
|20
|9
|4
|7
|17 - 17
|31
|9.
|20
|8
|5
|7
|23 - 17
|29
|10.
|20
|8
|5
|7
|23 - 23
|29
|11.
|20
|8
|4
|8
|23 - 18
|28
|12.
|20
|7
|7
|6
|17 - 16
|28
|13.
|21
|7
|6
|8
|26 - 30
|27
|14.
|20
|7
|5
|8
|21 - 24
|26
|15.
|21
|7
|5
|9
|17 - 27
|26
|16.
|20
|6
|7
|7
|18 - 17
|25
|17.
|21
|6
|7
|8
|20 - 24
|25
|18.
|21
|6
|7
|8
|16 - 21
|25
|19.
|21
|5
|9
|7
|20 - 27
|24
|20.
|20
|4
|11
|5
|18 - 20
|23
|21.
|1:2
|21
|5
|7
|9
|17 - 28
|22
|22.
|20
|4
|9
|7
|20 - 23
|21
|23.
|20
|4
|9
|7
|17 - 23
|21
|24.
|20
|4
|8
|8
|14 - 24
|20
|25.
|20
|4
|6
|10
|15 - 24
|18
|26.
|20
|4
|6
|10
|13 - 26
|18
|27.
|21
|3
|9
|9
|20 - 24
|18
|28.
|20
|5
|2
|13
|15 - 27
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|10
|9
|0
|1
|18 - 5
|27
|2.
|10
|8
|2
|0
|21 - 7
|26
|3.
|11
|7
|4
|0
|11 - 0
|25
|4.
|9
|7
|1
|1
|14 - 5
|22
|5.
|11
|7
|1
|3
|15 - 7
|22
|6.
|10
|6
|3
|1
|10 - 2
|21
|7.
|11
|6
|3
|2
|17 - 9
|21
|8.
|11
|5
|4
|2
|15 - 9
|19
|9.
|11
|5
|4
|2
|14 - 10
|19
|10.
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|11.
|9
|5
|3
|1
|9 - 4
|18
|12.
|10
|5
|3
|2
|10 - 7
|18
|13.
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|14.
|11
|5
|3
|3
|15 - 14
|18
|15.
|9
|5
|2
|2
|18 - 9
|17
|16.
|11
|4
|4
|3
|10 - 10
|16
|17.
|10
|4
|3
|3
|11 - 11
|15
|18.
|11
|3
|6
|2
|13 - 12
|15
|19.
|1:2
|11
|3
|6
|2
|8 - 9
|15
|20.
|11
|4
|2
|5
|7 - 8
|14
|21.
|9
|4
|1
|4
|10 - 11
|13
|22.
|10
|3
|4
|3
|14 - 13
|13
|23.
|10
|3
|4
|3
|11 - 13
|13
|24.
|11
|3
|4
|4
|6 - 11
|13
|25.
|11
|2
|7
|2
|14 - 10
|13
|26.
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|27.
|9
|3
|3
|3
|8 - 10
|12
|28.
|9
|2
|3
|4
|7 - 12
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|11
|7
|2
|2
|20 - 8
|23
|2.
|9
|5
|3
|1
|20 - 10
|18
|3.
|10
|4
|3
|3
|9 - 9
|15
|4.
|9
|4
|2
|3
|10 - 4
|14
|5.
|10
|3
|4
|3
|9 - 8
|13
|6.
|11
|4
|1
|6
|8 - 13
|13
|7.
|11
|3
|4
|4
|7 - 7
|13
|8.
|11
|3
|3
|5
|5 - 8
|12
|9.
|11
|2
|6
|3
|14 - 14
|12
|10.
|10
|2
|5
|3
|9 - 13
|11
|11.
|11
|3
|2
|6
|8 - 15
|11
|12.
|11
|2
|5
|4
|7 - 12
|11
|13.
|9
|3
|1
|5
|9 - 9
|10
|14.
|11
|2
|4
|5
|9 - 13
|10
|15.
|10
|2
|3
|5
|11 - 16
|9
|16.
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|17.
|10
|1
|5
|4
|6 - 10
|8
|18.
|10
|1
|5
|4
|6 - 10
|8
|19.
|10
|1
|5
|4
|10 - 17
|8
|20.
|10
|1
|5
|4
|8 - 16
|8
|21.
|11
|2
|2
|7
|7 - 20
|8
|22.
|9
|2
|1
|6
|7 - 14
|7
|23.
|1:2
|10
|2
|1
|7
|9 - 19
|7
|24.
|10
|1
|4
|5
|7 - 14
|7
|25.
|11
|1
|3
|7
|7 - 14
|6
|26.
|9
|1
|2
|6
|7 - 15
|5
|27.
|10
|1
|2
|7
|6 - 14
|5
|28.
|11
|1
|1
|9
|5 - 16
|4
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|13 (4)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|11 (1)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|10 (2)
|Тигре
|Ретеги Матео
|10 (1)
|Индепендьенте Авельянеда
|Каутеруссио Мартин
|10 (1)
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 8
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 6
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 7
|Институто Кордоба
|Мосевич Леонель
|1 7
|Химнасия Ла-Плата
|Мирамон Игнасио
|1 7