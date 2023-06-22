Тур: 21.
0:0
Конец матча
Ход матча
Прогноз на матч от Liveresult
17
Brian
Blasi
14
Gonzalo
Goni
28
Mauro
Pitton
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Brian BlasiЗащитник
- Защитник
-
14 Gonzalo GoniЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Mauro PittonПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
36 Jose Amado
-
-
31 Gino Olguin
-
-
-
Главный тренер: Leonardo Madelon
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Alan LescanoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
11 Erik RamirezПолузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
29 Ivo Mammini
-
-
-
Главный тренер: Sebastian Romero
История личных встреч
Сентраль Кордоба СдЕ
Химнасия Ла-Плата
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
200%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Сентраль Кордоба СдЕ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Масиэль Леандро
|4
|0.19
|Lucas Emanuel Gamba
|3
|0.14
|Lucas Besozzi
|3
|0.14
|Ciro Rius
|1
|0.05
|Brian Farioli
|1
|0.05
|Facundo Castelli
|1
|0.05
|Торрес Кристиан
|1
|0.05
|Marcelo Benitez II
|1
|0.05
|Jesus Soraire
|1
|0.05
|Gonzalo Goni
|0
|0
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cristian Alberto Tarragona
|4 (1)
|0.19
|Alan Lescano
|3
|0.14
|Ivo Mammini
|2
|0.1
|Сольдано Франко
|1
|0.05
|Maximiliano Comba
|1
|0.05
|Franco Torres
|1
|0.05
|Guillermo Enrique
|1
|0.05
|Leonardo Morales
|1
|0.05
|Leandro Contin
|1
|0.05
|Erik Ramirez
|1
|0.05
|Bautista Barros Schelotto
|1
|0.05
|Agustin Bolivar
|0
|0
|Tomas Muro
|0
|0
Карточки
Сентраль Кордоба СдЕ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ciro Rius
|4
|1
|Gustavo Canto
|5
|0
|Fabio Pereyra
|5
|0
|Marcelo Benitez II
|4
|0
|Mauro Pitton
|3
|0
|Facundo Castelli
|3
|0
|Julian Navas
|3
|0
|Калински Энсо
|2
|0
|Жордан Федерико
|2
|0
|Jesus Soraire
|2
|0
|Brian Blasi
|2
|0
|Brian Farioli
|2
|0
|Торрес Кристиан
|1
|0
|Lucas Besozzi
|1
|0
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мирамон Игнасио
|7
|1
|Felipe Sanchez
|6
|0
|Cristian Alberto Tarragona
|5
|0
|Leonardo Morales
|4
|0
|Guillermo Enrique
|2
|1
|Erik Ramirez
|3
|0
|Matias Melluso
|3
|0
|Maximiliano Comba
|2
|0
|Tomas Durso
|2
|0
|Bautista Barros Schelotto
|2
|0
|Alan Lescano
|2
|0
|Alexis Steimbach
|2
|0
|Коласо Николас
|1
|0
|Сольдано Франко
|1
|0
|Agustin Bolivar
|1
|0
|Franco Torres
|1
|0
|Bruno Palazzo
|1
|0
|Leandro Mamut
|1
|0
|Diego Mastrangelo
|1
|0
Результаты матчей
Сентраль Кордоба СдЕ
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Химнасия Ла-Плата
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
1
2
Сентраль Кордоба СдЕ
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Химнасия Ла-Плата
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
7
4
Волевые поражения
10
10
Сентраль Кордоба СдЕ
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (7)
43% (9)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
52% (11)
29% (6)
Химнасия Ла-Плата
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
19% (4)
43% (9)
38% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
29% (6)
52% (11)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
7
6
Волевые поражения
11
12
Голы по времени матча
Забито
7
7
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
16 Не забивали 17
0
0%
1
14%
1-15
2
29%
1
14%
16-30
3
43%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
1
14%
1
14%
76-90
Пропущено
8
20
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
5
25%
16-30
2
25%
2
10%
31-45
2
25%
6
30%
46-60
1
13%
2
10%
61-75
3
38%
5
25%
76-90
Забито
10
10
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
3
30%
2
20%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
10%
31-45
2
20%
3
30%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
4
40%
76-90
Пропущено
12
7
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
17%
1
14%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
3
25%
1
14%
46-60
2
17%
3
43%
61-75
3
25%
1
14%
76-90
Забито
17
17
10 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 7
11 Не забивали 11
3
18%
3
18%
1-15
3
18%
1
6%
16-30
4
24%
3
18%
31-45
2
12%
3
18%
46-60
1
6%
2
12%
61-75
4
24%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
20
27
6 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
2
10%
1
4%
1-15
2
10%
5
19%
16-30
2
10%
3
11%
31-45
5
25%
7
26%
46-60
3
15%
5
19%
61-75
6
30%
6
22%
76-90
Результаты последних матчей
Сентраль Кордоба СдЕ
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Хусто Хосе де Уркиса - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Сан-Лоренсо - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Хенераль Ламадрид 3:1 Сан-Мартин Бурсако - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0
Сентраль Кордоба СдЕ - Уракан 2:0 Колон - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Комуникасьонес 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Лаферрере 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Унион Санта-Фе 0:1 Барракас Сентраль - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Викториано Аренас - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Сармьенто 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Леандро Н. Алем 1:0 Атлетико Атлас - Сентраль Кордоба СдЕ 4:1 Институто Кордоба - Сентраль Кордоба СдЕ 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Годой Крус 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Юпанки 2:0 Банфилд - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Пуэрто-Нуэво - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Ланус 1:1
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Химнасия Ла-Плата - Уракан 1:0 Гойяс - Химнасия Ла-Плата 0:0 Унион Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Сармьенто 0:0
Химнасия Ла-Плата - Индепендиенте Санта-Фе 1:0 Годой Крус - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Ланус 1:0 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Гойяс 0:2 Химнасия Ла-Плата - Тигре 1:1 Архентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:4 Индепендиенте Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 2:1 Химнасия Ла-Плата - Бельграно 0:2 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:0 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Химнасия Ла-Плата - Университарио Депортес Лима 0:1 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 3:1 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Сан-Лоренсо - Химнасия Ла-Плата 4:0 Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0
Результаты матчей
Сентраль Кордоба СдЕ
Химнасия Ла-Плата
Точный счет
0:1
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
2:2
2 раза 20%
0:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
2
4 раза 40%
1
1 раз 10%
0
7 раз 64%
1
3 раза 27%
4
1 раз 9%
Точный счет
0:0
3 раза 14%
0:1
3 раза 14%
0:2
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
0:0
4 раза 19%
1:0
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
11 раз 52%
2
6 раз 29%
1
4 раза 19%
0
11 раз 52%
1
6 раз 29%
2
2 раза 10%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Сентраль Кордоба СдЕ
Химнасия Ла-Плата
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
64
29
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
47
46
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1011
Больше Меньше
1011
615
417
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|13 (4)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|11 (1)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|10 (2)
|Индепендьенте Авельянеда
|Каутеруссио Мартин
|10 (1)
|Тигре
|Ретеги Матео
|10
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 8
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 6
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 7
|Химнасия Ла-Плата
|Мирамон Игнасио
|1 7
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 5