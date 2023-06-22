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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 21.
Сентраль Кордоба СдЕ
0:0
Конец матча
Химнасия Ла-Плата
0'
36' Желтая карточка
Сольдано Франко
90'+6
22
Matias
Mansilla
17
Brian
Blasi
2
Fabio
Pereyra
14
Gonzalo
Goni
19
Жордан
Федерико
16
Marcelo
Benitez
II
44
Brian
Farioli
25
Масиэль
Леандро
28
Mauro
Pitton
77
Lucas
Besozzi
18
Lucas
Emanuel
Gamba
1
Tomas
Durso
28
Bautista
Barros
Schelotto
4
Leonardo
Morales
37
Felipe
Sanchez
18
Коласо
Николас
5
Мирамон
Игнасио
19
Antonio
Napolitano
27
Сольдано
Франко
20
Alan
Lescano
7
Benjamin
Dominguez
25
Cristian
Alberto
Tarragona
Сентраль Кордоба СдЕ
5-4-1
Химнасия Ла-Плата
4-2-3-1

История личных встреч

Сентраль Кордоба СдЕ
Химнасия Ла-Плата

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
200%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
2:2
С
2:1
К
1:1

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Сентраль Кордоба СдЕ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Масиэль Леандро 4 0.19
Lucas Emanuel Gamba 3 0.14
Lucas Besozzi 3 0.14
Ciro Rius 1 0.05
Brian Farioli 1 0.05
Facundo Castelli 1 0.05
Торрес Кристиан 1 0.05
Marcelo Benitez II 1 0.05
Jesus Soraire 1 0.05
Gonzalo Goni 0 0
Химнасия Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cristian Alberto Tarragona 4 (1) 0.19
Alan Lescano 3 0.14
Ivo Mammini 2 0.1
Сольдано Франко 1 0.05
Maximiliano Comba 1 0.05
Franco Torres 1 0.05
Guillermo Enrique 1 0.05
Leonardo Morales 1 0.05
Leandro Contin 1 0.05
Erik Ramirez 1 0.05
Bautista Barros Schelotto 1 0.05
Agustin Bolivar 0 0
Tomas Muro 0 0

Карточки

Сентраль Кордоба СдЕ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ciro Rius 4 1
Gustavo Canto 5 0
Fabio Pereyra 5 0
Marcelo Benitez II 4 0
Mauro Pitton 3 0
Facundo Castelli 3 0
Julian Navas 3 0
Калински Энсо 2 0
Жордан Федерико 2 0
Jesus Soraire 2 0
Brian Blasi 2 0
Brian Farioli 2 0
Торрес Кристиан 1 0
Lucas Besozzi 1 0
Химнасия Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мирамон Игнасио 7 1
Felipe Sanchez 6 0
Cristian Alberto Tarragona 5 0
Leonardo Morales 4 0
Guillermo Enrique 2 1
Erik Ramirez 3 0
Matias Melluso 3 0
Maximiliano Comba 2 0
Tomas Durso 2 0
Bautista Barros Schelotto 2 0
Alan Lescano 2 0
Alexis Steimbach 2 0
Коласо Николас 1 0
Сольдано Франко 1 0
Agustin Bolivar 1 0
Franco Torres 1 0
Bruno Palazzo 1 0
Leandro Mamut 1 0
Diego Mastrangelo 1 0

Результаты матчей

Сентраль Кордоба СдЕ
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Химнасия Ла-Плата
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

1
2
Сентраль Кордоба СдЕ
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Химнасия Ла-Плата
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

7
4

Волевые поражения

10
10
Сентраль Кордоба СдЕ
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (7)
43% (9)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
52% (11)
29% (6)
Химнасия Ла-Плата
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
19% (4)
43% (9)
38% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
29% (6)
52% (11)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

7
6

Волевые поражения

11
12

Голы по времени матча

Забито

7
7
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
16 Не забивали 17
0
0%
1
14%
1-15
2
29%
1
14%
16-30
3
43%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
1
14%
1
14%
76-90

Пропущено

8
20
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
5
25%
16-30
2
25%
2
10%
31-45
2
25%
6
30%
46-60
1
13%
2
10%
61-75
3
38%
5
25%
76-90

Забито

10
10
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
3
30%
2
20%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
10%
31-45
2
20%
3
30%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
4
40%
76-90

Пропущено

12
7
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
17%
1
14%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
3
25%
1
14%
46-60
2
17%
3
43%
61-75
3
25%
1
14%
76-90

Забито

17
17
10 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 7
11 Не забивали 11
3
18%
3
18%
1-15
3
18%
1
6%
16-30
4
24%
3
18%
31-45
2
12%
3
18%
46-60
1
6%
2
12%
61-75
4
24%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

20
27
6 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
2
10%
1
4%
1-15
2
10%
5
19%
16-30
2
10%
3
11%
31-45
5
25%
7
26%
46-60
3
15%
5
19%
61-75
6
30%
6
22%
76-90

Результаты последних матчей

Сентраль Кордоба СдЕ
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Хусто Хосе де Уркиса - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Сан-Лоренсо - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Хенераль Ламадрид 3:1 Сан-Мартин Бурсако - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0
Сентраль Кордоба СдЕ - Уракан 2:0 Колон - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Комуникасьонес 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Лаферрере 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Унион Санта-Фе 0:1 Барракас Сентраль - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Викториано Аренас - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Сармьенто 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Леандро Н. Алем 1:0 Атлетико Атлас - Сентраль Кордоба СдЕ 4:1 Институто Кордоба - Сентраль Кордоба СдЕ 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Годой Крус 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Юпанки 2:0 Банфилд - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Пуэрто-Нуэво - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Ланус 1:1
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Химнасия Ла-Плата - Уракан 1:0 Гойяс - Химнасия Ла-Плата 0:0 Унион Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Сармьенто 0:0
Химнасия Ла-Плата - Индепендиенте Санта-Фе 1:0 Годой Крус - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Ланус 1:0 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Гойяс 0:2 Химнасия Ла-Плата - Тигре 1:1 Архентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:4 Индепендиенте Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 2:1 Химнасия Ла-Плата - Бельграно 0:2 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:0 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Химнасия Ла-Плата - Университарио Депортес Лима 0:1 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 3:1 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Сан-Лоренсо - Химнасия Ла-Плата 4:0 Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0

Результаты матчей

Сентраль Кордоба СдЕ
Химнасия Ла-Плата

Точный счет

0:1
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

2:2
2 раза 20%
0:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
2
4 раза 40%
1
1 раз 10%
0
7 раз 64%
1
3 раза 27%
4
1 раз 9%

Точный счет

0:0
3 раза 14%
0:1
3 раза 14%
0:2
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
0:0
4 раза 19%
1:0
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
11 раз 52%
2
6 раз 29%
1
4 раза 19%
0
11 раз 52%
1
6 раз 29%
2
2 раза 10%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Сентраль Кордоба СдЕ
Химнасия Ла-Плата

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
6
4
2
9
1.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
4
7
4
6
1.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
11
0.5
Больше Меньше
10
11
6
15
1.5
4
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 20 15 2 3 36 - 12 47
2.
Тальерес Кордоба
 20 12 4 4 35 - 17 40
3.
Сан-Лоренсо
 21 10 8 3 20 - 8 38
4.
Эстудиантес Ла Плата
 21 10 6 5 26 - 18 36
5.
Ланус
 20 9 7 4 28 - 19 34
6.
Росарио Сентраль
 20 9 7 4 29 - 23 34
7.
Дефенса и Хустисия
 20 9 6 5 25 - 13 33
8.
Бельграно
 20 9 4 7 17 - 17 31
9.
Архентинос Хуниорс
 20 8 5 7 23 - 17 29
10.
Годой Крус
 20 8 5 7 23 - 23 29
11.
Бока Хуниорс
 20 8 4 8 23 - 18 28
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 20 7 7 6 17 - 16 28
13.
Атлетико Платенсе
 20 7 5 8 21 - 24 26
14.
Расинг Авельянеда
 20 7 5 8 25 - 29 26
15.
Химнасия Ла-Плата
 21 7 5 9 17 - 27 26
16.
Сармьенто
 20 6 7 7 18 - 17 25
17.
Сентраль Кордоба СдЕ
 21 6 7 8 16 - 21 25
18.
Барракас Сентраль
 20 5 8 7 19 - 26 23
19.
Колон
 20 4 11 5 18 - 20 23
20.
Тигре
 20 5 7 8 18 - 23 22
21.
Институто Кордоба
 20 5 7 8 16 - 26 22
22.
Индепендьенте Авельянеда
 20 4 9 7 20 - 23 21
23.
Атлетико Тукуман
 20 4 9 7 17 - 23 21
24.
Унион Санта-Фе
 20 4 8 8 14 - 24 20
25.
Уракан
 20 4 6 10 15 - 24 18
26.
Банфилд
 20 4 6 10 13 - 26 18
27.
Велес Сарсфилд
 20 3 9 8 19 - 22 18
28.
Арсенал Саранди
 20 5 2 13 15 - 27 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 10 8 2 0 21 - 7 26
2.
Сан-Лоренсо
 11 7 4 0 11 - 0 25
3.
Ривер Плейт
 9 8 0 1 16 - 4 24
4.
Ланус
 9 7 1 1 14 - 5 22
5.
Тальерес Кордоба
 11 7 1 3 15 - 7 22
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 6 3 1 10 - 2 21
7.
Эстудиантес Ла Плата
 11 6 3 2 17 - 9 21
8.
Дефенса и Хустисия
 11 5 4 2 15 - 9 19
9.
Атлетико Платенсе
 11 5 4 2 14 - 10 19
10.
Годой Крус
 9 5 3 1 15 - 8 18
11.
Бельграно
 9 5 3 1 9 - 4 18
12.
Химнасия Ла-Плата
 10 5 3 2 10 - 7 18
13.
Бока Хуниорс
 11 5 3 3 14 - 9 18
14.
Архентинос Хуниорс
 9 5 2 2 18 - 9 17
15.
Расинг Авельянеда
 10 5 2 3 14 - 13 17
16.
Барракас Сентраль
 11 4 4 3 10 - 10 16
17.
Колон
 11 3 6 2 13 - 12 15
18.
Институто Кордоба
 11 3 6 2 8 - 9 15
19.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 4 2 5 7 - 8 14
20.
Арсенал Саранди
 9 4 1 4 10 - 11 13
21.
Индепендьенте Авельянеда
 10 3 4 3 14 - 13 13
22.
Атлетико Тукуман
 10 3 4 3 11 - 13 13
23.
Банфилд
 11 3 4 4 6 - 11 13
24.
Велес Сарсфилд
 11 2 7 2 14 - 10 13
25.
Сармьенто
 9 3 3 3 11 - 10 12
26.
Тигре
 9 3 3 3 9 - 10 12
27.
Уракан
 9 3 3 3 8 - 10 12
28.
Унион Санта-Фе
 9 2 3 4 7 - 12 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 11 7 2 2 20 - 8 23
2.
Тальерес Кордоба
 9 5 3 1 20 - 10 18
3.
Эстудиантес Ла Плата
 10 4 3 3 9 - 9 15
4.
Дефенса и Хустисия
 9 4 2 3 10 - 4 14
5.
Сан-Лоренсо
 10 3 4 3 9 - 8 13
6.
Бельграно
 11 4 1 6 8 - 13 13
7.
Сармьенто
 11 3 4 4 7 - 7 13
8.
Архентинос Хуниорс
 11 3 3 5 5 - 8 12
9.
Ланус
 11 2 6 3 14 - 14 12
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 10 2 5 3 9 - 13 11
11.
Годой Крус
 11 3 2 6 8 - 15 11
12.
Унион Санта-Фе
 11 2 5 4 7 - 12 11
13.
Бока Хуниорс
 9 3 1 5 9 - 9 10
14.
Тигре
 11 2 4 5 9 - 13 10
15.
Расинг Авельянеда
 10 2 3 5 11 - 16 9
16.
Колон
 9 1 5 3 5 - 8 8
17.
Индепендьенте Авельянеда
 10 1 5 4 6 - 10 8
18.
Атлетико Тукуман
 10 1 5 4 6 - 10 8
19.
Росарио Сентраль
 10 1 5 4 8 - 16 8
20.
Химнасия Ла-Плата
 11 2 2 7 7 - 20 8
21.
Атлетико Платенсе
 9 2 1 6 7 - 14 7
22.
Институто Кордоба
 9 2 1 6 8 - 17 7
23.
Барракас Сентраль
 9 1 4 4 9 - 16 7
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 1 4 5 7 - 14 7
25.
Уракан
 11 1 3 7 7 - 14 6
26.
Велес Сарсфилд
 9 1 2 6 5 - 12 5
27.
Банфилд
 9 1 2 6 7 - 15 5
28.
Арсенал Саранди
 11 1 1 9 5 - 16 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 13 (4)
Бельграно Pablo Vegetti 11 (1)
Ланус Leandro Diaz III 10 (2)
Индепендьенте Авельянеда Каутеруссио Мартин 10 (1)
Тигре Ретеги Матео 10
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 8
Ланус Лема Кристиан 2 6
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 7
Химнасия Ла-Плата Мирамон Игнасио 1 7
Ривер Плейт Фернандес Игнасио 2 5
Весь список
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    36'
    Сольдано Франко получил желтую карточку от судьи
  • 31'
    Марсело Бенитес уходит с поля. Jose Amado Gomez выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Химнасия Ла-Плата онлайн

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