Тур: 21.
1:1
Конец матча
0'
1:0
21' ГолМорено Анибал
61' Желтая карточкаNicolas Capraro
67' Желтая карточкаJuan Diaz4
69' Желтая карточкаАуче Габриэль
72' Вторая желтая карточкаNicolas Capraro
1:1
85' ГолFrancisco Alvarez1
90' Желтая карточкаМорено Анибал
90' Желтая карточкаMatias Rojas II
90'+7
Ход матча
21'
1:0
61'
67'
69'
72'
85'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
34
Мура
Факундо
23
Nicolas
Oroz
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Мура ФакундоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Nicolas OrozПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
55 Santino Vera
-
-
-
-
Главный тренер: Fernando Gago
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Juan Diaz4Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ivan TapiaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
11 Alan Cantero
-
-
-
-
Главный тренер: Sergio Rondina
История личных встреч
Расинг Авельянеда
Барракас Сентраль
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matias Rojas II
|6 (2)
|0.29
|Ауче Габриэль
|4
|0.19
|Ромеро Максимильяно
|3
|0.14
|Gonzalo Piovi
|3 (1)
|0.14
|Морено Анибал
|2
|0.1
|Мура Факундо
|1
|0.05
|Моралес Максимильяно
|1
|0.05
|Пильюд Иван
|1
|0.05
|Nicolas Reniero
|1
|0.05
|Gabriel Rojas1
|1
|0.05
|Герреро Паоло
|1
|0.05
|Jonathan David Gomez
|1
|0.05
|Nicolas Oroz
|1
|0.05
|Инсуа Эмилиано
|0
|0
|Jonathan Galvan
|0
|0
|Jose Gomez I
|0
|0
|Juan Ignacio Nardoni
|0
|0
|Catriel Cabellos
|0
|0
Барракас Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bruno Christian Sepulveda
|5 (1)
|0.24
|Ivan Tapia
|4 (3)
|0.19
|Facundo Mater
|3
|0.14
|Francisco Alvarez1
|3
|0.14
|Brian Calderara
|1
|0.05
|Alexis Dominguez
|1
|0.05
|Carlos Martin Arce
|1
|0.05
|Nicolas Capraro
|1
|0.05
|Franco Farias
|1
|0.05
|Адриан Рикардо
|0
|0
|Juan Diaz4
|0
|0
|Rodrigo Insua
|0
|0
Карточки
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сигали Леонардо
|4
|0
|Jonathan David Gomez
|4
|0
|Ауче Габриэль
|4
|0
|Juan Ignacio Nardoni
|2
|1
|Gabriel Rojas1
|2
|1
|Герреро Паоло
|3
|0
|Инсуа Эмилиано
|3
|0
|Gonzalo Piovi
|3
|0
|Matias Rojas II
|3
|0
|Морено Анибал
|3
|0
|Мура Факундо
|3
|0
|Карбонеро Йохан
|3
|0
|Моралес Максимильяно
|2
|0
|Опасо Оскар
|2
|0
|Jonathan Galvan
|2
|0
|Nicolas Oroz
|2
|0
|Nicolas Reniero
|2
|0
|Juan Caceres
|0
|1
|Пильюд Иван
|1
|0
|Кардона Эдвин
|1
|0
|Ариас Габриэль
|1
|0
|Jose Gomez I
|1
|0
|Фертоли Эктор
|1
|0
|Baltasar Rodriguez
|1
|0
|Santiago Quiros
|1
|0
|Авилес Томас
|1
|0
|Catriel Cabellos
|1
|0
Барракас Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolas Capraro
|5
|2
|Carlos Martin Arce
|5
|0
|Ivan Tapia
|4
|0
|Rodrigo Herrera
|3
|0
|Facundo Mater
|3
|0
|Juan Diaz4
|3
|0
|Колитто Лукас
|2
|0
|Bruno Christian Sepulveda
|2
|0
|Бенитес Маркос
|2
|0
|Agustin Dattola
|2
|0
|Bruno Mastronicola
|0
|1
|Alan Cantero
|1
|0
|Rodrigo Insua
|1
|0
|Brian Calderara
|1
|0
|Mauro Peinipil
|1
|0
Результаты матчей
Расинг Авельянеда
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Барракас Сентраль
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
6
5
Расинг Авельянеда
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Барракас Сентраль
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
12
5
Волевые поражения
9
10
Расинг Авельянеда
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
48% (10)
33% (7)
19% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)
Барракас Сентраль
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
19% (4)
33% (7)
48% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
52% (11)
24% (5)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
15
8
Волевые поражения
15
15
Голы по времени матча
Забито
15
10
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 2
12 Не забивали 16
2
13%
3
30%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
5
33%
1
10%
46-60
1
7%
3
30%
61-75
2
13%
3
30%
76-90
Пропущено
14
17
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
7%
1
6%
1-15
3
21%
4
24%
16-30
2
14%
4
24%
31-45
3
21%
3
18%
46-60
3
21%
3
18%
61-75
2
14%
2
12%
76-90
Забито
11
11
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 6
14 Не забивали 13
0
0%
3
27%
1-15
2
18%
4
36%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
5
45%
2
18%
61-75
1
9%
1
9%
76-90
Пропущено
16
9
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 2
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
5
31%
2
22%
1-15
2
13%
2
22%
16-30
2
13%
3
33%
31-45
2
13%
1
11%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
3
19%
0
0%
76-90
Забито
26
21
12 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 8
5 Не забивали 8
2
8%
6
29%
1-15
5
19%
4
19%
16-30
5
19%
0
0%
31-45
5
19%
2
10%
46-60
6
23%
5
24%
61-75
3
12%
4
19%
76-90
Пропущено
30
26
15 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 14
6
20%
3
12%
1-15
5
17%
6
23%
16-30
4
13%
7
27%
31-45
5
17%
4
15%
46-60
5
17%
4
15%
61-75
5
17%
2
8%
76-90
Результаты последних матчей
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Институто Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1 Фламенго - Расинг Авельянеда 2:1 Расинг Авельянеда - Банфилд 2:0
Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 1:1 Аукас - Расинг Авельянеда 1:2 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 3:0 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:4 Расинг Авельянеда - Фламенго 1:1 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:3 Расинг Авельянеда - Аукас 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Ньюбленсе - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Уракан 2:1 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда - Сармьенто 1:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0
Барракас Сентраль
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Барракас Сентраль 5:2 Барракас Сентраль - Сан-Лоренсо 1:0 Колон - Барракас Сентраль 1:1
Барракас Сентраль - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Барракас Сентраль - Эстудиантес Касерос 1:0 Барракас Сентраль - Институто Кордоба 3:0 Банфилд - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Дефенса и Хустисия 0:2 Велес Сарсфилд - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Атлетико Платенсе 1:0 Тальерес Кордоба - Барракас Сентраль 3:0 Барракас Сентраль - Бока Хуниорс 0:3 Атлетико Тукуман - Барракас Сентраль 1:1 Барракас Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Барракас Сентраль 1:0 Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 1:0 Уракан - Барракас Сентраль 2:0 Барракас Сентраль - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Барракас Сентраль 3:5
Результаты матчей
Расинг Авельянеда
Барракас Сентраль
Точный счет
2:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
6 раз 55%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
3:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:5
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
1:1
4 раза 19%
2:1
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
1:1
5 раз 24%
1:0
4 раза 19%
0:0
3 раза 14%
3:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:5
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 38%
2
6 раз 29%
0
5 раз 24%
3
2 раза 10%
0
9 раз 43%
1
8 раз 38%
2
2 раза 10%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Расинг Авельянеда
Барракас Сентраль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
74
65
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
55
28
28
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
165
Больше Меньше
129
813
417
219
219
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|21
|16
|2
|3
|38 - 13
|50
|2.
|20
|12
|4
|4
|35 - 17
|40
|3.
|21
|10
|8
|3
|20 - 8
|38
|4.
|21
|10
|6
|5
|26 - 18
|36
|5.
|20
|9
|7
|4
|28 - 19
|34
|6.
|20
|9
|7
|4
|29 - 23
|34
|7.
|20
|9
|6
|5
|25 - 13
|33
|8.
|20
|9
|4
|7
|17 - 17
|31
|9.
|20
|8
|5
|7
|23 - 17
|29
|10.
|20
|8
|5
|7
|23 - 23
|29
|11.
|20
|8
|4
|8
|23 - 18
|28
|12.
|20
|7
|7
|6
|17 - 16
|28
|13.
|21
|7
|6
|8
|26 - 30
|27
|14.
|20
|7
|5
|8
|21 - 24
|26
|15.
|21
|7
|5
|9
|17 - 27
|26
|16.
|20
|6
|7
|7
|18 - 17
|25
|17.
|21
|6
|7
|8
|20 - 24
|25
|18.
|21
|6
|7
|8
|16 - 21
|25
|19.
|21
|5
|9
|7
|20 - 27
|24
|20.
|20
|4
|11
|5
|18 - 20
|23
|21.
|1:2
|21
|5
|7
|9
|17 - 28
|22
|22.
|20
|4
|9
|7
|20 - 23
|21
|23.
|20
|4
|9
|7
|17 - 23
|21
|24.
|20
|4
|8
|8
|14 - 24
|20
|25.
|20
|4
|6
|10
|15 - 24
|18
|26.
|20
|4
|6
|10
|13 - 26
|18
|27.
|21
|3
|9
|9
|20 - 24
|18
|28.
|20
|5
|2
|13
|15 - 27
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|10
|9
|0
|1
|18 - 5
|27
|2.
|10
|8
|2
|0
|21 - 7
|26
|3.
|11
|7
|4
|0
|11 - 0
|25
|4.
|9
|7
|1
|1
|14 - 5
|22
|5.
|11
|7
|1
|3
|15 - 7
|22
|6.
|10
|6
|3
|1
|10 - 2
|21
|7.
|11
|6
|3
|2
|17 - 9
|21
|8.
|11
|5
|4
|2
|15 - 9
|19
|9.
|11
|5
|4
|2
|14 - 10
|19
|10.
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|11.
|9
|5
|3
|1
|9 - 4
|18
|12.
|10
|5
|3
|2
|10 - 7
|18
|13.
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|14.
|11
|5
|3
|3
|15 - 14
|18
|15.
|9
|5
|2
|2
|18 - 9
|17
|16.
|11
|4
|4
|3
|10 - 10
|16
|17.
|10
|4
|3
|3
|11 - 11
|15
|18.
|11
|3
|6
|2
|13 - 12
|15
|19.
|1:2
|11
|3
|6
|2
|8 - 9
|15
|20.
|11
|4
|2
|5
|7 - 8
|14
|21.
|9
|4
|1
|4
|10 - 11
|13
|22.
|10
|3
|4
|3
|14 - 13
|13
|23.
|10
|3
|4
|3
|11 - 13
|13
|24.
|11
|3
|4
|4
|6 - 11
|13
|25.
|11
|2
|7
|2
|14 - 10
|13
|26.
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|27.
|9
|3
|3
|3
|8 - 10
|12
|28.
|9
|2
|3
|4
|7 - 12
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|11
|7
|2
|2
|20 - 8
|23
|2.
|9
|5
|3
|1
|20 - 10
|18
|3.
|10
|4
|3
|3
|9 - 9
|15
|4.
|9
|4
|2
|3
|10 - 4
|14
|5.
|10
|3
|4
|3
|9 - 8
|13
|6.
|11
|4
|1
|6
|8 - 13
|13
|7.
|11
|3
|4
|4
|7 - 7
|13
|8.
|11
|3
|3
|5
|5 - 8
|12
|9.
|11
|2
|6
|3
|14 - 14
|12
|10.
|10
|2
|5
|3
|9 - 13
|11
|11.
|11
|3
|2
|6
|8 - 15
|11
|12.
|11
|2
|5
|4
|7 - 12
|11
|13.
|9
|3
|1
|5
|9 - 9
|10
|14.
|11
|2
|4
|5
|9 - 13
|10
|15.
|10
|2
|3
|5
|11 - 16
|9
|16.
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|17.
|10
|1
|5
|4
|6 - 10
|8
|18.
|10
|1
|5
|4
|6 - 10
|8
|19.
|10
|1
|5
|4
|10 - 17
|8
|20.
|10
|1
|5
|4
|8 - 16
|8
|21.
|11
|2
|2
|7
|7 - 20
|8
|22.
|9
|2
|1
|6
|7 - 14
|7
|23.
|1:2
|10
|2
|1
|7
|9 - 19
|7
|24.
|10
|1
|4
|5
|7 - 14
|7
|25.
|11
|1
|3
|7
|7 - 14
|6
|26.
|9
|1
|2
|6
|7 - 15
|5
|27.
|10
|1
|2
|7
|6 - 14
|5
|28.
|11
|1
|1
|9
|5 - 16
|4
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|13 (4)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|11 (1)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|10 (2)
|Тигре
|Ретеги Матео
|10 (1)
|Индепендьенте Авельянеда
|Каутеруссио Мартин
|10 (1)
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 8
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 6
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 7
|Институто Кордоба
|Мосевич Леонель
|1 7
|Химнасия Ла-Плата
|Мирамон Игнасио
|1 7