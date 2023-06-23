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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 21.
Расинг Авельянеда
1:1
Конец матча
Барракас Сентраль
0'
1:0
21' Гол
Морено Анибал
61' Желтая карточка
Nicolas Capraro
67' Желтая карточка
Juan Diaz4
69' Желтая карточка
Ауче Габриэль
72' Вторая желтая карточка
Nicolas Capraro
1:1
85' Гол
Francisco Alvarez1
90' Желтая карточка
Морено Анибал
90' Желтая карточка
Matias Rojas II
90'+7
21
Ариас
Габриэль
34
Мура
Факундо
6
Авилес
Томас
33
Gonzalo
Piovi
3
Gabriel
Rojas1
29
Морено
Анибал
5
Juan
Ignacio
Nardoni
23
Nicolas
Oroz
10
Matias
Rojas
II
15
Ромеро
Максимильяно
7
Ауче
Габриэль
1
Andres
Desabato
16
Francisco
Alvarez1
2
Nicolas
Capraro
14
Juan
Diaz4
4
Mauro
Peinipil
6
Rodrigo
Insua
33
Facundo
Mater
5
Rodrigo
Herrera
10
Ivan
Tapia
21
Brian
Calderara
29
Bruno
Christian
Sepulveda
Расинг Авельянеда
4-3-3
Барракас Сентраль
5-4-1

История личных встреч

Расинг Авельянеда
Барракас Сентраль

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛП
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matias Rojas II 6 (2) 0.29
Ауче Габриэль 4 0.19
Ромеро Максимильяно 3 0.14
Gonzalo Piovi 3 (1) 0.14
Морено Анибал 2 0.1
Мура Факундо 1 0.05
Моралес Максимильяно 1 0.05
Пильюд Иван 1 0.05
Nicolas Reniero 1 0.05
Gabriel Rojas1 1 0.05
Герреро Паоло 1 0.05
Jonathan David Gomez 1 0.05
Nicolas Oroz 1 0.05
Инсуа Эмилиано 0 0
Jonathan Galvan 0 0
Jose Gomez I 0 0
Juan Ignacio Nardoni 0 0
Catriel Cabellos 0 0
Барракас Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bruno Christian Sepulveda 5 (1) 0.24
Ivan Tapia 4 (3) 0.19
Facundo Mater 3 0.14
Francisco Alvarez1 3 0.14
Brian Calderara 1 0.05
Alexis Dominguez 1 0.05
Carlos Martin Arce 1 0.05
Nicolas Capraro 1 0.05
Franco Farias 1 0.05
Адриан Рикардо 0 0
Juan Diaz4 0 0
Rodrigo Insua 0 0

Карточки

Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сигали Леонардо 4 0
Jonathan David Gomez 4 0
Ауче Габриэль 4 0
Juan Ignacio Nardoni 2 1
Gabriel Rojas1 2 1
Герреро Паоло 3 0
Инсуа Эмилиано 3 0
Gonzalo Piovi 3 0
Matias Rojas II 3 0
Морено Анибал 3 0
Мура Факундо 3 0
Карбонеро Йохан 3 0
Моралес Максимильяно 2 0
Опасо Оскар 2 0
Jonathan Galvan 2 0
Nicolas Oroz 2 0
Nicolas Reniero 2 0
Juan Caceres 0 1
Пильюд Иван 1 0
Кардона Эдвин 1 0
Ариас Габриэль 1 0
Jose Gomez I 1 0
Фертоли Эктор 1 0
Baltasar Rodriguez 1 0
Santiago Quiros 1 0
Авилес Томас 1 0
Catriel Cabellos 1 0
Барракас Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolas Capraro 5 2
Carlos Martin Arce 5 0
Ivan Tapia 4 0
Rodrigo Herrera 3 0
Facundo Mater 3 0
Juan Diaz4 3 0
Колитто Лукас 2 0
Bruno Christian Sepulveda 2 0
Бенитес Маркос 2 0
Agustin Dattola 2 0
Bruno Mastronicola 0 1
Alan Cantero 1 0
Rodrigo Insua 1 0
Brian Calderara 1 0
Mauro Peinipil 1 0

Результаты матчей

Расинг Авельянеда
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Барракас Сентраль
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

6
5
Расинг Авельянеда
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Барракас Сентраль
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

12
5

Волевые поражения

9
10
Расинг Авельянеда
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
48% (10)
33% (7)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)
Барракас Сентраль
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
19% (4)
33% (7)
48% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
52% (11)
24% (5)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

15
8

Волевые поражения

15
15

Голы по времени матча

Забито

15
10
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 2
12 Не забивали 16
2
13%
3
30%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
5
33%
1
10%
46-60
1
7%
3
30%
61-75
2
13%
3
30%
76-90

Пропущено

14
17
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
7%
1
6%
1-15
3
21%
4
24%
16-30
2
14%
4
24%
31-45
3
21%
3
18%
46-60
3
21%
3
18%
61-75
2
14%
2
12%
76-90

Забито

11
11
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 6
14 Не забивали 13
0
0%
3
27%
1-15
2
18%
4
36%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
5
45%
2
18%
61-75
1
9%
1
9%
76-90

Пропущено

16
9
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 2
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
5
31%
2
22%
1-15
2
13%
2
22%
16-30
2
13%
3
33%
31-45
2
13%
1
11%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
3
19%
0
0%
76-90

Забито

26
21
12 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 8
5 Не забивали 8
2
8%
6
29%
1-15
5
19%
4
19%
16-30
5
19%
0
0%
31-45
5
19%
2
10%
46-60
6
23%
5
24%
61-75
3
12%
4
19%
76-90

Пропущено

30
26
15 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 14
6
20%
3
12%
1-15
5
17%
6
23%
16-30
4
13%
7
27%
31-45
5
17%
4
15%
46-60
5
17%
4
15%
61-75
5
17%
2
8%
76-90

Результаты последних матчей

Расинг Авельянеда
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Институто Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1 Фламенго - Расинг Авельянеда 2:1 Расинг Авельянеда - Банфилд 2:0
Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 1:1 Аукас - Расинг Авельянеда 1:2 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 3:0 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:4 Расинг Авельянеда - Фламенго 1:1 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:3 Расинг Авельянеда - Аукас 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Ньюбленсе - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Уракан 2:1 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда - Сармьенто 1:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0
Барракас Сентраль
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Барракас Сентраль 5:2 Барракас Сентраль - Сан-Лоренсо 1:0 Колон - Барракас Сентраль 1:1
Барракас Сентраль - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Барракас Сентраль - Эстудиантес Касерос 1:0 Барракас Сентраль - Институто Кордоба 3:0 Банфилд - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Дефенса и Хустисия 0:2 Велес Сарсфилд - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Атлетико Платенсе 1:0 Тальерес Кордоба - Барракас Сентраль 3:0 Барракас Сентраль - Бока Хуниорс 0:3 Атлетико Тукуман - Барракас Сентраль 1:1 Барракас Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Барракас Сентраль 1:0 Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 1:0 Уракан - Барракас Сентраль 2:0 Барракас Сентраль - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Барракас Сентраль 3:5

Результаты матчей

Расинг Авельянеда
Барракас Сентраль

Точный счет

2:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
6 раз 55%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
3:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:5
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

1:1
4 раза 19%
2:1
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
1:1
5 раз 24%
1:0
4 раза 19%
0:0
3 раза 14%
3:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:5
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 38%
2
6 раз 29%
0
5 раз 24%
3
2 раза 10%
0
9 раз 43%
1
8 раз 38%
2
2 раза 10%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Расинг Авельянеда
Барракас Сентраль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
7
4
6
5
1.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
5
5
2
8
1.5
2
8
2
8
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
5
0.5
Больше Меньше
12
9
8
13
1.5
4
17
2
19
2.5
2
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 2:1 21 16 2 3 38 - 13 50
2.
Тальерес Кордоба
 20 12 4 4 35 - 17 40
3.
Сан-Лоренсо
 21 10 8 3 20 - 8 38
4.
Эстудиантес Ла Плата
 21 10 6 5 26 - 18 36
5.
Ланус
 20 9 7 4 28 - 19 34
6.
Росарио Сентраль
 20 9 7 4 29 - 23 34
7.
Дефенса и Хустисия
 20 9 6 5 25 - 13 33
8.
Бельграно
 20 9 4 7 17 - 17 31
9.
Архентинос Хуниорс
 20 8 5 7 23 - 17 29
10.
Годой Крус
 20 8 5 7 23 - 23 29
11.
Бока Хуниорс
 20 8 4 8 23 - 18 28
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 20 7 7 6 17 - 16 28
13.
Расинг Авельянеда
 21 7 6 8 26 - 30 27
14.
Атлетико Платенсе
 20 7 5 8 21 - 24 26
15.
Химнасия Ла-Плата
 21 7 5 9 17 - 27 26
16.
Сармьенто
 20 6 7 7 18 - 17 25
17.
Тигре
 21 6 7 8 20 - 24 25
18.
Сентраль Кордоба СдЕ
 21 6 7 8 16 - 21 25
19.
Барракас Сентраль
 21 5 9 7 20 - 27 24
20.
Колон
 20 4 11 5 18 - 20 23
21.
Институто Кордоба
 1:2 21 5 7 9 17 - 28 22
22.
Индепендьенте Авельянеда
 20 4 9 7 20 - 23 21
23.
Атлетико Тукуман
 20 4 9 7 17 - 23 21
24.
Унион Санта-Фе
 20 4 8 8 14 - 24 20
25.
Уракан
 20 4 6 10 15 - 24 18
26.
Банфилд
 20 4 6 10 13 - 26 18
27.
Велес Сарсфилд
 21 3 9 9 20 - 24 18
28.
Арсенал Саранди
 20 5 2 13 15 - 27 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 2:1 10 9 0 1 18 - 5 27
2.
Росарио Сентраль
 10 8 2 0 21 - 7 26
3.
Сан-Лоренсо
 11 7 4 0 11 - 0 25
4.
Ланус
 9 7 1 1 14 - 5 22
5.
Тальерес Кордоба
 11 7 1 3 15 - 7 22
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 6 3 1 10 - 2 21
7.
Эстудиантес Ла Плата
 11 6 3 2 17 - 9 21
8.
Дефенса и Хустисия
 11 5 4 2 15 - 9 19
9.
Атлетико Платенсе
 11 5 4 2 14 - 10 19
10.
Годой Крус
 9 5 3 1 15 - 8 18
11.
Бельграно
 9 5 3 1 9 - 4 18
12.
Химнасия Ла-Плата
 10 5 3 2 10 - 7 18
13.
Бока Хуниорс
 11 5 3 3 14 - 9 18
14.
Расинг Авельянеда
 11 5 3 3 15 - 14 18
15.
Архентинос Хуниорс
 9 5 2 2 18 - 9 17
16.
Барракас Сентраль
 11 4 4 3 10 - 10 16
17.
Тигре
 10 4 3 3 11 - 11 15
18.
Колон
 11 3 6 2 13 - 12 15
19.
Институто Кордоба
 1:2 11 3 6 2 8 - 9 15
20.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 4 2 5 7 - 8 14
21.
Арсенал Саранди
 9 4 1 4 10 - 11 13
22.
Индепендьенте Авельянеда
 10 3 4 3 14 - 13 13
23.
Атлетико Тукуман
 10 3 4 3 11 - 13 13
24.
Банфилд
 11 3 4 4 6 - 11 13
25.
Велес Сарсфилд
 11 2 7 2 14 - 10 13
26.
Сармьенто
 9 3 3 3 11 - 10 12
27.
Уракан
 9 3 3 3 8 - 10 12
28.
Унион Санта-Фе
 9 2 3 4 7 - 12 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 2:1 11 7 2 2 20 - 8 23
2.
Тальерес Кордоба
 9 5 3 1 20 - 10 18
3.
Эстудиантес Ла Плата
 10 4 3 3 9 - 9 15
4.
Дефенса и Хустисия
 9 4 2 3 10 - 4 14
5.
Сан-Лоренсо
 10 3 4 3 9 - 8 13
6.
Бельграно
 11 4 1 6 8 - 13 13
7.
Сармьенто
 11 3 4 4 7 - 7 13
8.
Архентинос Хуниорс
 11 3 3 5 5 - 8 12
9.
Ланус
 11 2 6 3 14 - 14 12
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 10 2 5 3 9 - 13 11
11.
Годой Крус
 11 3 2 6 8 - 15 11
12.
Унион Санта-Фе
 11 2 5 4 7 - 12 11
13.
Бока Хуниорс
 9 3 1 5 9 - 9 10
14.
Тигре
 11 2 4 5 9 - 13 10
15.
Расинг Авельянеда
 10 2 3 5 11 - 16 9
16.
Колон
 9 1 5 3 5 - 8 8
17.
Индепендьенте Авельянеда
 10 1 5 4 6 - 10 8
18.
Атлетико Тукуман
 10 1 5 4 6 - 10 8
19.
Барракас Сентраль
 10 1 5 4 10 - 17 8
20.
Росарио Сентраль
 10 1 5 4 8 - 16 8
21.
Химнасия Ла-Плата
 11 2 2 7 7 - 20 8
22.
Атлетико Платенсе
 9 2 1 6 7 - 14 7
23.
Институто Кордоба
 1:2 10 2 1 7 9 - 19 7
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 1 4 5 7 - 14 7
25.
Уракан
 11 1 3 7 7 - 14 6
26.
Банфилд
 9 1 2 6 7 - 15 5
27.
Велес Сарсфилд
 10 1 2 7 6 - 14 5
28.
Арсенал Саранди
 11 1 1 9 5 - 16 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 13 (4)
Бельграно Pablo Vegetti 11 (1)
Ланус Leandro Diaz III 10 (2)
Тигре Ретеги Матео 10 (1)
Индепендьенте Авельянеда Каутеруссио Мартин 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 8
Ланус Лема Кристиан 2 6
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 7
Институто Кордоба Мосевич Леонель 1 7
Химнасия Ла-Плата Мирамон Игнасио 1 7
Весь список
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    • 64'
      Николас Орос уходит с поля. Моралес Максимильяно выходит вместо него
    • Желтая карточка
      61'
      Nicolas Capraro получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 21'
      Мура Факундо сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      21'
      Г О О О О Л - Морено Анибал бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Расинг Авельянеда 1:1 Барракас Сентраль онлайн

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