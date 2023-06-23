Тур: 21.
2:1
Второй тайм: 79'
0'
0:1
1' ГолSantiago Rodriguez III
17' Желтая карточкаМосевич Леонель
26' Желтая карточкаРоффо Мануэль
1:1
34' ГолДе ла Крус Николас
42' Желтая карточкаNicolas Linares
46' Вторая желтая карточкаМосевич Леонель
2:1
51' ГолФернандес Игнасио
76' Желтая карточкаДиас Пауло
79' Желтая карточкаJuan Franco
Ход матча
1'
17'
26'
34'
42'
46'
51'
76'
79'
Прогноз на матч от Liveresult
17
Диас
Пауло
20
Каско
Милтон
36
Солари
Пабло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Солари ПаблоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Демичелис Мартин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Diego Dabove
История личных встреч
Ривер Плейт
Институто Кордоба
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
2.5
0
Среднее время на гол
36
0
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
0.5
Среднее время на гол
0
180
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.67
0.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
54
270
Бомбардиры внутри турнира
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бельтран Лукас
|8 (3)
|0.38
|Фернандес Игнасио
|5
|0.24
|Барко Эсекьель
|4 (3)
|0.19
|Борха Мигель
|4 (2)
|0.19
|Солари Пабло
|3
|0.14
|Рондон Саломон
|3 (1)
|0.14
|Суарес Матиас
|2
|0.1
|Парадела Хосе
|2
|0.1
|Де ла Крус Николас
|2
|0.1
|Альендро Родриго
|1
|0.05
|Пирес Леандро
|1
|0.05
|Палавесино Агустин
|1
|0.05
|Рохас Роберт
|1
|0.05
|Каско Милтон
|0
|0
|Перес Энцо
|0
|0
|Диас Энцо Эрнан
|0
|0
|Эррера Марсело II
|0
|0
Институто Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Adrian Martinez
|7 (1)
|0.33
|Santiago Rodriguez III
|3
|0.14
|Gabriel Maximiliano Graciani I
|2
|0.1
|Joaquin Varela
|2
|0.1
|Gaston Lodico
|1 (1)
|0.05
|Roberto Agustin Bochi
|1
|0.05
|Nicolas Linares
|1
|0.05
|Fernando Alarcon
|0
|0
|Nicolas Barrientos
|0
|0
|Brahian Cuello
|0
|0
|Sebastian Corda
|0
|0
|Franco Watson
|0
|0
Карточки
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диас Энцо Эрнан
|7
|0
|Перес Энцо
|6
|0
|Фернандес Игнасио
|4
|1
|Палавесино Агустин
|3
|1
|Парадела Хосе
|3
|1
|Солари Пабло
|4
|0
|Каско Милтон
|3
|0
|Пирес Леандро
|3
|0
|Диас Пауло
|3
|0
|Альендро Родриго
|3
|0
|Борха Мигель
|2
|0
|Эррера Марсело II
|2
|0
|Гомес Элиас
|0
|1
|Центурион Эзекиль
|0
|1
|Майдана Джонатан
|1
|0
|Рондон Саломон
|1
|0
|Армани Франко
|1
|0
|Барко Эсекьель
|1
|0
|Де ла Крус Николас
|1
|0
|Рохас Роберт
|1
|0
Институто Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мосевич Леонель
|7
|1
|Adrian Martinez
|8
|0
|Fernando Alarcon
|5
|0
|Nicolas Linares
|5
|0
|Giuliano Cerato
|5
|0
|Axel Rodriguez
|4
|0
|Roberto Agustin Bochi
|4
|0
|Sebastian Corda
|4
|0
|Jorge Carlos Carranza
|2
|1
|Exequiel Parmisari
|1
|1
|Juan Franco
|2
|0
|Jonathan Bay
|2
|0
|Lucas Albertengo
|1
|0
|Gabriel Maximiliano Graciani I
|1
|0
|Роффо Мануэль
|1
|0
|Gregorio Rodríguez
|1
|0
|Franco Watson
|1
|0
|Nicolas Watson
|1
|0
Результаты матчей
Ривер Плейт
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
Институто Кордоба
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
1
3
Ривер Плейт
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
9% (1)
73% (8)
Институто Кордоба
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
4
5
Волевые поражения
17
8
Ривер Плейт
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (7)
30% (6)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
10% (2)
45% (9)
Институто Кордоба
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (4)
40% (8)
40% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
6
7
Волевые поражения
18
11
Голы по времени матча
Забито
16
8
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 2
11 Не забивали 16
3
19%
1
13%
1-15
3
19%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
3
19%
1
13%
46-60
3
19%
2
25%
61-75
4
25%
0
0%
76-90
Пропущено
4
17
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 7
3 Не пропускали 8
1
25%
3
18%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
25%
2
12%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
1
25%
4
24%
61-75
1
25%
4
24%
76-90
Забито
19
8
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 5
10 Не забивали 14
3
16%
0
0%
1-15
4
21%
2
25%
16-30
1
5%
3
38%
31-45
2
11%
1
13%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
7
37%
2
25%
76-90
Пропущено
9
9
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
11%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
3
33%
4
44%
61-75
2
22%
2
22%
76-90
Забито
35
16
14 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 6
16 Забивали первыми 7
1 Не забивали 10
6
17%
1
6%
1-15
7
20%
3
19%
16-30
1
3%
6
38%
31-45
5
14%
2
13%
46-60
5
14%
2
13%
61-75
11
31%
2
13%
76-90
Пропущено
13
26
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 14
2
15%
4
15%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
3
23%
3
12%
31-45
1
8%
4
15%
46-60
4
31%
8
31%
61-75
3
23%
6
23%
76-90
Результаты последних матчей
Ривер Плейт
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:4 Ривер Плейт - Флуминенсе 2:0 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2
Спортинг Кристал - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:0 Флуминенсе - Ривер Плейт 5:1 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Ривер Плейт - Спортинг Кристал 4:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:0 Уракан - Ривер Плейт 0:3 Стронгест - Ривер Плейт 3:1 Ривер Плейт - Унион Санта-Фе 1:0 Ривер Плейт - У. Де Чили 4:3 Сармьенто - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Годой Крус 3:0
Институто Кордоба
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Институто Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1 Институто Кордоба - Депортиво Риестра 2:1 Росарио Сентраль - Институто Кордоба 4:1 Институто Кордоба - Эстудиантес Ла Плата 0:0
Сан-Лоренсо - Институто Кордоба 2:0 Институто Кордоба - Колон 1:0 Барракас Сентраль - Институто Кордоба 3:0 Институто Кордоба - Сентраль Кордоба СдЕ 0:2 Институто Кордоба - Банфилд 1:1 Дефенса и Хустисия - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0 Атлетико Платенсе - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Тальерес Кордоба 0:3 Бока Хуниорс - Институто Кордоба 2:3 Институто Кордоба - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Институто Кордоба 2:2 Институто Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Химнасия Ла-Плата - Институто Кордоба 2:0 Институто Кордоба - Уракан 0:0 Унион Санта-Фе - Институто Кордоба 0:2
Результаты матчей
Ривер Плейт
Институто Кордоба
Точный счет
1:0
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
0:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
3
1 раз 9%
Точный счет
0:2
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
5 раз 56%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
2:1
4 раза 20%
0:2
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
1:0
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 45%
2
7 раз 35%
3
3 раза 15%
4
1 раз 5%
0
10 раз 50%
1
6 раз 30%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Ривер Плейт
Институто Кордоба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
110
27
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
36
29
18
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
119
Больше Меньше
416
416
218
119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|21
|16
|2
|3
|38 - 13
|50
|2.
|20
|12
|4
|4
|35 - 17
|40
|3.
|21
|10
|8
|3
|20 - 8
|38
|4.
|21
|10
|6
|5
|26 - 18
|36
|5.
|20
|9
|7
|4
|28 - 19
|34
|6.
|20
|9
|7
|4
|29 - 23
|34
|7.
|20
|9
|6
|5
|25 - 13
|33
|8.
|20
|9
|4
|7
|17 - 17
|31
|9.
|20
|8
|5
|7
|23 - 17
|29
|10.
|20
|8
|5
|7
|23 - 23
|29
|11.
|20
|8
|4
|8
|23 - 18
|28
|12.
|20
|7
|7
|6
|17 - 16
|28
|13.
|21
|7
|6
|8
|26 - 30
|27
|14.
|20
|7
|5
|8
|21 - 24
|26
|15.
|21
|7
|5
|9
|17 - 27
|26
|16.
|20
|6
|7
|7
|18 - 17
|25
|17.
|21
|6
|7
|8
|20 - 24
|25
|18.
|21
|6
|7
|8
|16 - 21
|25
|19.
|21
|5
|9
|7
|20 - 27
|24
|20.
|20
|4
|11
|5
|18 - 20
|23
|21.
|1:2
|21
|5
|7
|9
|17 - 28
|22
|22.
|20
|4
|9
|7
|20 - 23
|21
|23.
|20
|4
|9
|7
|17 - 23
|21
|24.
|20
|4
|8
|8
|14 - 24
|20
|25.
|20
|4
|6
|10
|15 - 24
|18
|26.
|20
|4
|6
|10
|13 - 26
|18
|27.
|21
|3
|9
|9
|20 - 24
|18
|28.
|20
|5
|2
|13
|15 - 27
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|10
|9
|0
|1
|18 - 5
|27
|2.
|10
|8
|2
|0
|21 - 7
|26
|3.
|11
|7
|4
|0
|11 - 0
|25
|4.
|9
|7
|1
|1
|14 - 5
|22
|5.
|11
|7
|1
|3
|15 - 7
|22
|6.
|10
|6
|3
|1
|10 - 2
|21
|7.
|11
|6
|3
|2
|17 - 9
|21
|8.
|11
|5
|4
|2
|15 - 9
|19
|9.
|11
|5
|4
|2
|14 - 10
|19
|10.
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|11.
|9
|5
|3
|1
|9 - 4
|18
|12.
|10
|5
|3
|2
|10 - 7
|18
|13.
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|14.
|11
|5
|3
|3
|15 - 14
|18
|15.
|9
|5
|2
|2
|18 - 9
|17
|16.
|11
|4
|4
|3
|10 - 10
|16
|17.
|10
|4
|3
|3
|11 - 11
|15
|18.
|11
|3
|6
|2
|13 - 12
|15
|19.
|1:2
|11
|3
|6
|2
|8 - 9
|15
|20.
|11
|4
|2
|5
|7 - 8
|14
|21.
|9
|4
|1
|4
|10 - 11
|13
|22.
|10
|3
|4
|3
|14 - 13
|13
|23.
|10
|3
|4
|3
|11 - 13
|13
|24.
|11
|3
|4
|4
|6 - 11
|13
|25.
|11
|2
|7
|2
|14 - 10
|13
|26.
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|27.
|9
|3
|3
|3
|8 - 10
|12
|28.
|9
|2
|3
|4
|7 - 12
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|11
|7
|2
|2
|20 - 8
|23
|2.
|9
|5
|3
|1
|20 - 10
|18
|3.
|10
|4
|3
|3
|9 - 9
|15
|4.
|9
|4
|2
|3
|10 - 4
|14
|5.
|10
|3
|4
|3
|9 - 8
|13
|6.
|11
|4
|1
|6
|8 - 13
|13
|7.
|11
|3
|4
|4
|7 - 7
|13
|8.
|11
|3
|3
|5
|5 - 8
|12
|9.
|11
|2
|6
|3
|14 - 14
|12
|10.
|10
|2
|5
|3
|9 - 13
|11
|11.
|11
|3
|2
|6
|8 - 15
|11
|12.
|11
|2
|5
|4
|7 - 12
|11
|13.
|9
|3
|1
|5
|9 - 9
|10
|14.
|11
|2
|4
|5
|9 - 13
|10
|15.
|10
|2
|3
|5
|11 - 16
|9
|16.
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|17.
|10
|1
|5
|4
|6 - 10
|8
|18.
|10
|1
|5
|4
|6 - 10
|8
|19.
|10
|1
|5
|4
|10 - 17
|8
|20.
|10
|1
|5
|4
|8 - 16
|8
|21.
|11
|2
|2
|7
|7 - 20
|8
|22.
|9
|2
|1
|6
|7 - 14
|7
|23.
|1:2
|10
|2
|1
|7
|9 - 19
|7
|24.
|10
|1
|4
|5
|7 - 14
|7
|25.
|11
|1
|3
|7
|7 - 14
|6
|26.
|9
|1
|2
|6
|7 - 15
|5
|27.
|10
|1
|2
|7
|6 - 14
|5
|28.
|11
|1
|1
|9
|5 - 16
|4
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|13 (4)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|11 (1)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|10 (2)
|Тигре
|Ретеги Матео
|10 (1)
|Индепендьенте Авельянеда
|Каутеруссио Мартин
|10 (1)
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 8
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 6
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 7
|Институто Кордоба
|Мосевич Леонель
|1 7
|Химнасия Ла-Плата
|Мирамон Игнасио
|1 7