Тур: 21.
3:1
Конец матча
0'
0:1
1' ГолSantiago Rodriguez III
17' Желтая карточкаМосевич Леонель
26' Желтая карточкаРоффо Мануэль
1:1
34' ГолДе ла Крус Николас
42' Желтая карточкаNicolas Linares
46' Вторая желтая карточкаМосевич Леонель
2:1
50' ГолФернандес Игнасио
76' Желтая карточкаДиас Пауло
79' Желтая карточкаJuan Franco
3:1
84' ГолБельтран Лукас
90'+5
Ход матча
1'
17'
26'
34'
42'
46'
50'
76'
79'
84'
Прогноз на матч от Liveresult
17
Диас
Пауло
20
Каско
Милтон
36
Солари
Пабло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Солари ПаблоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Демичелис Мартин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Diego Dabove
История личных встреч
Ривер Плейт
Институто Кордоба
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
2.5
0
Среднее время на гол
36
0
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
0.5
Среднее время на гол
0
180
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.67
0.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
54
270
Бомбардиры внутри турнира
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бельтран Лукас
|9 (3)
|0.43
|Фернандес Игнасио
|5
|0.24
|Барко Эсекьель
|4 (3)
|0.19
|Борха Мигель
|4 (2)
|0.19
|Солари Пабло
|3
|0.14
|Рондон Саломон
|3 (1)
|0.14
|Суарес Матиас
|2
|0.1
|Парадела Хосе
|2
|0.1
|Де ла Крус Николас
|2
|0.1
|Альендро Родриго
|1
|0.05
|Пирес Леандро
|1
|0.05
|Палавесино Агустин
|1
|0.05
|Рохас Роберт
|1
|0.05
|Каско Милтон
|0
|0
|Перес Энцо
|0
|0
|Диас Энцо Эрнан
|0
|0
|Эррера Марсело II
|0
|0
|Claudio Jeremias Echeverri
|0
|0
Институто Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Adrian Martinez
|7 (1)
|0.33
|Santiago Rodriguez III
|3
|0.14
|Gabriel Maximiliano Graciani I
|2
|0.1
|Joaquin Varela
|2
|0.1
|Gaston Lodico
|1 (1)
|0.05
|Roberto Agustin Bochi
|1
|0.05
|Nicolas Linares
|1
|0.05
|Fernando Alarcon
|0
|0
|Nicolas Barrientos
|0
|0
|Brahian Cuello
|0
|0
|Sebastian Corda
|0
|0
|Franco Watson
|0
|0
Карточки
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диас Энцо Эрнан
|7
|0
|Перес Энцо
|6
|0
|Фернандес Игнасио
|4
|1
|Палавесино Агустин
|3
|1
|Парадела Хосе
|3
|1
|Солари Пабло
|4
|0
|Каско Милтон
|3
|0
|Пирес Леандро
|3
|0
|Диас Пауло
|3
|0
|Альендро Родриго
|3
|0
|Борха Мигель
|2
|0
|Эррера Марсело II
|2
|0
|Гомес Элиас
|0
|1
|Центурион Эзекиль
|0
|1
|Майдана Джонатан
|1
|0
|Рондон Саломон
|1
|0
|Армани Франко
|1
|0
|Барко Эсекьель
|1
|0
|Де ла Крус Николас
|1
|0
|Рохас Роберт
|1
|0
Институто Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мосевич Леонель
|7
|1
|Adrian Martinez
|8
|0
|Fernando Alarcon
|5
|0
|Nicolas Linares
|5
|0
|Giuliano Cerato
|5
|0
|Axel Rodriguez
|4
|0
|Roberto Agustin Bochi
|4
|0
|Sebastian Corda
|4
|0
|Jorge Carlos Carranza
|2
|1
|Juan Franco
|3
|0
|Exequiel Parmisari
|1
|1
|Jonathan Bay
|2
|0
|Lucas Albertengo
|1
|0
|Gabriel Maximiliano Graciani I
|1
|0
|Роффо Мануэль
|1
|0
|Gregorio Rodríguez
|1
|0
|Franco Watson
|1
|0
|Nicolas Watson
|1
|0
Результаты матчей
Ривер Плейт
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (8)
10% (1)
10% (1)
Институто Кордоба
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
1
4
Ривер Плейт
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
9% (1)
73% (8)
Институто Кордоба
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
4
5
Волевые поражения
17
8
Ривер Плейт
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (7)
33% (7)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
10% (2)
43% (9)
Институто Кордоба
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
19% (4)
43% (9)
38% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
33% (7)
43% (9)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
7
7
Волевые поражения
18
12
Голы по времени матча
Забито
19
9
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 3
11 Не забивали 16
3
16%
2
22%
1-15
3
16%
1
11%
16-30
1
5%
3
33%
31-45
4
21%
1
11%
46-60
3
16%
2
22%
61-75
5
26%
0
0%
76-90
Пропущено
5
20
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 9
2
40%
3
15%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
1
20%
3
15%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
1
20%
4
20%
61-75
1
20%
5
25%
76-90
Забито
19
8
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 5
11 Не забивали 15
3
16%
0
0%
1-15
4
21%
2
25%
16-30
1
5%
3
38%
31-45
2
11%
1
13%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
7
37%
2
25%
76-90
Пропущено
9
9
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
11%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
3
33%
4
44%
61-75
2
22%
2
22%
76-90
Забито
38
17
15 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 6
16 Забивали первыми 8
1 Не забивали 10
6
16%
2
12%
1-15
7
18%
3
18%
16-30
2
5%
6
35%
31-45
6
16%
2
12%
46-60
5
13%
2
12%
61-75
12
32%
2
12%
76-90
Пропущено
14
29
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 20
5 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 15
3
21%
4
14%
1-15
0
0%
1
3%
16-30
3
21%
4
14%
31-45
1
7%
5
17%
46-60
4
29%
8
28%
61-75
3
21%
7
24%
76-90
Результаты последних матчей
Ривер Плейт
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:4 Ривер Плейт - Флуминенсе 2:0 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2
Спортинг Кристал - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:0 Флуминенсе - Ривер Плейт 5:1 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Ривер Плейт - Спортинг Кристал 4:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:0 Уракан - Ривер Плейт 0:3 Стронгест - Ривер Плейт 3:1 Ривер Плейт - Унион Санта-Фе 1:0 Ривер Плейт - У. Де Чили 4:3 Сармьенто - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Годой Крус 3:0
Институто Кордоба
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Институто Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1 Институто Кордоба - Депортиво Риестра 2:1 Росарио Сентраль - Институто Кордоба 4:1 Институто Кордоба - Эстудиантес Ла Плата 0:0
Сан-Лоренсо - Институто Кордоба 2:0 Институто Кордоба - Колон 1:0 Барракас Сентраль - Институто Кордоба 3:0 Институто Кордоба - Сентраль Кордоба СдЕ 0:2 Институто Кордоба - Банфилд 1:1 Дефенса и Хустисия - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0 Атлетико Платенсе - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Тальерес Кордоба 0:3 Бока Хуниорс - Институто Кордоба 2:3 Институто Кордоба - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Институто Кордоба 2:2 Институто Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Химнасия Ла-Плата - Институто Кордоба 2:0 Институто Кордоба - Уракан 0:0 Унион Санта-Фе - Институто Кордоба 0:2
Результаты матчей
Ривер Плейт
Институто Кордоба
Точный счет
1:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
3
1 раз 9%
Точный счет
0:2
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
2:1
4 раза 19%
0:2
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
1:0
4 раза 19%
0:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 43%
2
7 раз 33%
3
4 раза 19%
4
1 раз 5%
0
10 раз 48%
1
7 раз 33%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Ривер Плейт
Институто Кордоба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
110
37
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
37
29
19
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
129
Больше Меньше
417
516
219
120
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|13 (4)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|11 (1)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|10 (2)
|Тигре
|Ретеги Матео
|10 (1)
|Индепендьенте Авельянеда
|Каутеруссио Мартин
|10 (1)
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 8
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 6
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 7
|Институто Кордоба
|Мосевич Леонель
|1 7
|Химнасия Ла-Плата
|Мирамон Игнасио
|1 7