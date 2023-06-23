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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 21.
Ривер Плейт
3:1
Конец матча
Институто Кордоба
0'
0:1
1' Гол
Santiago Rodriguez III
17' Желтая карточка
Мосевич Леонель
26' Желтая карточка
Роффо Мануэль
1:1
34' Гол
Де ла Крус Николас
42' Желтая карточка
Nicolas Linares
46' Вторая желтая карточка
Мосевич Леонель
2:1
50' Гол
Фернандес Игнасио
76' Желтая карточка
Диас Пауло
79' Желтая карточка
Juan Franco
3:1
84' Гол
Бельтран Лукас
90'+5
1
Армани
Франко
15
Эррера
Марсело
II
14
Пирес
Леандро
17
Диас
Пауло
20
Каско
Милтон
29
Альендро
Родриго
10
Фернандес
Игнасио
11
Де
ла
Крус
Николас
21
Барко
Эсекьель
36
Солари
Пабло
18
Бельтран
Лукас
28
Роффо
Мануэль
2
Juan
Franco
26
Мосевич
Леонель
6
Fernando
Alarcon
3
Sebastian
Corda
8
Gabriel
Maximiliano
Graciani
I
14
Nicolas
Linares
19
Gaston
Lodico
10
Franco
Watson
11
Santiago
Rodriguez
III
9
Adrian
Martinez
Ривер Плейт
4-1-3-2
Институто Кордоба
4-3-1-2

История личных встреч

Ривер Плейт
Институто Кордоба

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

К
4:1
ПБ
1:0
НБ
0:0

Голы

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

2.5
0

Среднее время на гол

36
0

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.5

Среднее время на гол

0
180

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.67
0.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
270

Бомбардиры внутри турнира

Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бельтран Лукас 9 (3) 0.43
Фернандес Игнасио 5 0.24
Барко Эсекьель 4 (3) 0.19
Борха Мигель 4 (2) 0.19
Солари Пабло 3 0.14
Рондон Саломон 3 (1) 0.14
Суарес Матиас 2 0.1
Парадела Хосе 2 0.1
Де ла Крус Николас 2 0.1
Альендро Родриго 1 0.05
Пирес Леандро 1 0.05
Палавесино Агустин 1 0.05
Рохас Роберт 1 0.05
Каско Милтон 0 0
Перес Энцо 0 0
Диас Энцо Эрнан 0 0
Эррера Марсело II 0 0
Claudio Jeremias Echeverri 0 0
Институто Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Adrian Martinez 7 (1) 0.33
Santiago Rodriguez III 3 0.14
Gabriel Maximiliano Graciani I 2 0.1
Joaquin Varela 2 0.1
Gaston Lodico 1 (1) 0.05
Roberto Agustin Bochi 1 0.05
Nicolas Linares 1 0.05
Fernando Alarcon 0 0
Nicolas Barrientos 0 0
Brahian Cuello 0 0
Sebastian Corda 0 0
Franco Watson 0 0

Карточки

Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диас Энцо Эрнан 7 0
Перес Энцо 6 0
Фернандес Игнасио 4 1
Палавесино Агустин 3 1
Парадела Хосе 3 1
Солари Пабло 4 0
Каско Милтон 3 0
Пирес Леандро 3 0
Диас Пауло 3 0
Альендро Родриго 3 0
Борха Мигель 2 0
Эррера Марсело II 2 0
Гомес Элиас 0 1
Центурион Эзекиль 0 1
Майдана Джонатан 1 0
Рондон Саломон 1 0
Армани Франко 1 0
Барко Эсекьель 1 0
Де ла Крус Николас 1 0
Рохас Роберт 1 0
Институто Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мосевич Леонель 7 1
Adrian Martinez 8 0
Fernando Alarcon 5 0
Nicolas Linares 5 0
Giuliano Cerato 5 0
Axel Rodriguez 4 0
Roberto Agustin Bochi 4 0
Sebastian Corda 4 0
Jorge Carlos Carranza 2 1
Juan Franco 3 0
Exequiel Parmisari 1 1
Jonathan Bay 2 0
Lucas Albertengo 1 0
Gabriel Maximiliano Graciani I 1 0
Роффо Мануэль 1 0
Gregorio Rodríguez 1 0
Franco Watson 1 0
Nicolas Watson 1 0

Результаты матчей

Ривер Плейт
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (8)
10% (1)
10% (1)
Институто Кордоба
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

1
4
Ривер Плейт
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
9% (1)
73% (8)
Институто Кордоба
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

4
5

Волевые поражения

17
8
Ривер Плейт
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (7)
33% (7)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
10% (2)
43% (9)
Институто Кордоба
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
19% (4)
43% (9)
38% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
33% (7)
43% (9)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

7
7

Волевые поражения

18
12

Голы по времени матча

Забито

19
9
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 3
11 Не забивали 16
3
16%
2
22%
1-15
3
16%
1
11%
16-30
1
5%
3
33%
31-45
4
21%
1
11%
46-60
3
16%
2
22%
61-75
5
26%
0
0%
76-90

Пропущено

5
20
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 9
2
40%
3
15%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
1
20%
3
15%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
1
20%
4
20%
61-75
1
20%
5
25%
76-90

Забито

19
8
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 5
11 Не забивали 15
3
16%
0
0%
1-15
4
21%
2
25%
16-30
1
5%
3
38%
31-45
2
11%
1
13%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
7
37%
2
25%
76-90

Пропущено

9
9
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
11%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
3
33%
4
44%
61-75
2
22%
2
22%
76-90

Забито

38
17
15 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 6
16 Забивали первыми 8
1 Не забивали 10
6
16%
2
12%
1-15
7
18%
3
18%
16-30
2
5%
6
35%
31-45
6
16%
2
12%
46-60
5
13%
2
12%
61-75
12
32%
2
12%
76-90

Пропущено

14
29
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 20
5 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 15
3
21%
4
14%
1-15
0
0%
1
3%
16-30
3
21%
4
14%
31-45
1
7%
5
17%
46-60
4
29%
8
28%
61-75
3
21%
7
24%
76-90

Результаты последних матчей

Ривер Плейт
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:4 Ривер Плейт - Флуминенсе 2:0 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2
Спортинг Кристал - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:0 Флуминенсе - Ривер Плейт 5:1 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Ривер Плейт - Спортинг Кристал 4:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:0 Уракан - Ривер Плейт 0:3 Стронгест - Ривер Плейт 3:1 Ривер Плейт - Унион Санта-Фе 1:0 Ривер Плейт - У. Де Чили 4:3 Сармьенто - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Годой Крус 3:0
Институто Кордоба
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Институто Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1 Институто Кордоба - Депортиво Риестра 2:1 Росарио Сентраль - Институто Кордоба 4:1 Институто Кордоба - Эстудиантес Ла Плата 0:0
Сан-Лоренсо - Институто Кордоба 2:0 Институто Кордоба - Колон 1:0 Барракас Сентраль - Институто Кордоба 3:0 Институто Кордоба - Сентраль Кордоба СдЕ 0:2 Институто Кордоба - Банфилд 1:1 Дефенса и Хустисия - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0 Атлетико Платенсе - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Тальерес Кордоба 0:3 Бока Хуниорс - Институто Кордоба 2:3 Институто Кордоба - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Институто Кордоба 2:2 Институто Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Химнасия Ла-Плата - Институто Кордоба 2:0 Институто Кордоба - Уракан 0:0 Унион Санта-Фе - Институто Кордоба 0:2

Результаты матчей

Ривер Плейт
Институто Кордоба

Точный счет

1:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:2
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

2:1
4 раза 19%
0:2
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
1:0
4 раза 19%
0:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 43%
2
7 раз 33%
3
4 раза 19%
4
1 раз 5%
0
10 раз 48%
1
7 раз 33%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Ривер Плейт
Институто Кордоба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
1.5
Больше Меньше
1
10
3
7
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
1.5
Больше Меньше
3
7
2
9
2.5
1
9
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
9
1.5
Больше Меньше
4
17
5
16
2.5
2
19
1
20
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 21 16 2 3 39 - 13 50
2.
Тальерес Кордоба
 20 12 4 4 35 - 17 40
3.
Сан-Лоренсо
 21 10 8 3 20 - 8 38
4.
Эстудиантес Ла Плата
 21 10 6 5 26 - 18 36
5.
Ланус
 20 9 7 4 28 - 19 34
6.
Росарио Сентраль
 20 9 7 4 29 - 23 34
7.
Дефенса и Хустисия
 20 9 6 5 25 - 13 33
8.
Годой Крус
 21 9 5 7 27 - 23 32
9.
Бельграно
 20 9 4 7 17 - 17 31
10.
Архентинос Хуниорс
 20 8 5 7 23 - 17 29
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 20 7 7 6 17 - 16 28
12.
Бока Хуниорс
 21 8 4 9 23 - 22 28
13.
Расинг Авельянеда
 21 7 6 8 26 - 30 27
14.
Атлетико Платенсе
 20 7 5 8 21 - 24 26
15.
Химнасия Ла-Плата
 21 7 5 9 17 - 27 26
16.
Сармьенто
 20 6 7 7 18 - 17 25
17.
Тигре
 21 6 7 8 20 - 24 25
18.
Сентраль Кордоба СдЕ
 21 6 7 8 16 - 21 25
19.
Барракас Сентраль
 21 5 9 7 20 - 27 24
20.
Колон
 20 4 11 5 18 - 20 23
21.
Институто Кордоба
 21 5 7 9 17 - 29 22
22.
Индепендьенте Авельянеда
 20 4 9 7 20 - 23 21
23.
Атлетико Тукуман
 20 4 9 7 17 - 23 21
24.
Унион Санта-Фе
 20 4 8 8 14 - 24 20
25.
Уракан
 20 4 6 10 15 - 24 18
26.
Банфилд
 20 4 6 10 13 - 26 18
27.
Велес Сарсфилд
 21 3 9 9 20 - 24 18
28.
Арсенал Саранди
 20 5 2 13 15 - 27 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 10 9 0 1 19 - 5 27
2.
Росарио Сентраль
 10 8 2 0 21 - 7 26
3.
Сан-Лоренсо
 11 7 4 0 11 - 0 25
4.
Ланус
 9 7 1 1 14 - 5 22
5.
Тальерес Кордоба
 11 7 1 3 15 - 7 22
6.
Годой Крус
 10 6 3 1 19 - 8 21
7.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 6 3 1 10 - 2 21
8.
Эстудиантес Ла Плата
 11 6 3 2 17 - 9 21
9.
Дефенса и Хустисия
 11 5 4 2 15 - 9 19
10.
Атлетико Платенсе
 11 5 4 2 14 - 10 19
11.
Бельграно
 9 5 3 1 9 - 4 18
12.
Химнасия Ла-Плата
 10 5 3 2 10 - 7 18
13.
Бока Хуниорс
 11 5 3 3 14 - 9 18
14.
Расинг Авельянеда
 11 5 3 3 15 - 14 18
15.
Архентинос Хуниорс
 9 5 2 2 18 - 9 17
16.
Барракас Сентраль
 11 4 4 3 10 - 10 16
17.
Тигре
 10 4 3 3 11 - 11 15
18.
Колон
 11 3 6 2 13 - 12 15
19.
Институто Кордоба
 11 3 6 2 8 - 9 15
20.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 4 2 5 7 - 8 14
21.
Арсенал Саранди
 9 4 1 4 10 - 11 13
22.
Индепендьенте Авельянеда
 10 3 4 3 14 - 13 13
23.
Атлетико Тукуман
 10 3 4 3 11 - 13 13
24.
Банфилд
 11 3 4 4 6 - 11 13
25.
Велес Сарсфилд
 11 2 7 2 14 - 10 13
26.
Сармьенто
 9 3 3 3 11 - 10 12
27.
Уракан
 9 3 3 3 8 - 10 12
28.
Унион Санта-Фе
 9 2 3 4 7 - 12 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 11 7 2 2 20 - 8 23
2.
Тальерес Кордоба
 9 5 3 1 20 - 10 18
3.
Эстудиантес Ла Плата
 10 4 3 3 9 - 9 15
4.
Дефенса и Хустисия
 9 4 2 3 10 - 4 14
5.
Сан-Лоренсо
 10 3 4 3 9 - 8 13
6.
Бельграно
 11 4 1 6 8 - 13 13
7.
Сармьенто
 11 3 4 4 7 - 7 13
8.
Архентинос Хуниорс
 11 3 3 5 5 - 8 12
9.
Ланус
 11 2 6 3 14 - 14 12
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 10 2 5 3 9 - 13 11
11.
Годой Крус
 11 3 2 6 8 - 15 11
12.
Унион Санта-Фе
 11 2 5 4 7 - 12 11
13.
Бока Хуниорс
 10 3 1 6 9 - 13 10
14.
Тигре
 11 2 4 5 9 - 13 10
15.
Расинг Авельянеда
 10 2 3 5 11 - 16 9
16.
Колон
 9 1 5 3 5 - 8 8
17.
Индепендьенте Авельянеда
 10 1 5 4 6 - 10 8
18.
Атлетико Тукуман
 10 1 5 4 6 - 10 8
19.
Барракас Сентраль
 10 1 5 4 10 - 17 8
20.
Росарио Сентраль
 10 1 5 4 8 - 16 8
21.
Химнасия Ла-Плата
 11 2 2 7 7 - 20 8
22.
Атлетико Платенсе
 9 2 1 6 7 - 14 7
23.
Институто Кордоба
 10 2 1 7 9 - 20 7
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 1 4 5 7 - 14 7
25.
Уракан
 11 1 3 7 7 - 14 6
26.
Банфилд
 9 1 2 6 7 - 15 5
27.
Велес Сарсфилд
 10 1 2 7 6 - 14 5
28.
Арсенал Саранди
 11 1 1 9 5 - 16 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 13 (4)
Бельграно Pablo Vegetti 11 (1)
Ланус Leandro Diaz III 10 (2)
Тигре Ретеги Матео 10 (1)
Индепендьенте Авельянеда Каутеруссио Мартин 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 8
Ланус Лема Кристиан 2 6
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 7
Институто Кордоба Мосевич Леонель 1 7
Химнасия Ла-Плата Мирамон Игнасио 1 7
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 1'
      Franco Watson сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      1'
      Г О О О О Л - Santiago Rodriguez бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
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