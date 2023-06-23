  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 21.
Годой Крус
4:0
Конец матча
Бока Хуниорс
0'
16' Желтая карточка
Вейгандт Марсело
1:0
17' Пенальти
Родригес Диего
31' Желтая карточка
Hernan Lopez
2:0
39' Гол
Hernan Lopez
3:0
59' Гол
Tadeo Allende
4:0
65' Гол
Конечни Томас
74' Желтая карточка
Pier Barrios
90'
50
Родригес
Диего
II
4
Lucas
Arce
2
Pier
Barrios
23
Federico
Rasmussen
3
Thomas
Galdames
11
Tadeo
Allende
13
Nicolas
Fernandez3
32
Gonzalo
Abrego
25
Bruno
Sosa
8
Hernan
Lopez
20
Salomon
Rodriguez
1
Ромеро
Серхио
57
Вейгандт
Марсело
2
Ронкалья
Факундо
4
Фигаль
Хорхе
35
Генес
Науэль
36
Медина
Кристиан
8
Фернандес
Пол
5
Варела
Алан
19
Барко
Валентин
10
Ромеро
Оскар
9
Бенедетто
Дарио
Годой Крус
4-4-1-1
Бока Хуниорс
4-4-1-1

История личных встреч

Годой Крус
Бока Хуниорс

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 11 побед

23 матча

17.4%
26.1%
56.5%
4 победы 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

13%
39.1%
47.9%
3 победы 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

17.4%
34.8%
47.8%
4 победы 8 ничьих 11 побед

История матчей

ЛП
0:1
ЛП
1:1
ЛП
2:1
КДЛС
1:4
С
3:0
КДЛС
3:1
КДЛС
1:2
С
2:0
ТМК
2:3
С
4:1
П
1:1
П
2:0
П
2:3
П
3:0
П
2:2
П
1:1
П
2:1
П
3:0
ПА
1:4
ПА
1:1
ПА
2:3
ПА
1:1
ПА
4:1

Голы

Всего голов

13
16

Голов в среднем за матч

1.44
1.14

Среднее время на гол

62
78

Всего голов

31
16

Голов в среднем за матч

2.21
1.78

Среднее время на гол

40
50

Всего голов

44
32

Голов в среднем за матч

1.91
1.39

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
7
Больше 30%
Меньше 70%
16

Среднее время на гол

47
64

Бомбардиры внутри турнира

Годой Крус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tadeo Allende 5 0.24
Конечни Томас 4 0.19
Salomon Rodriguez 3 0.14
Gonzalo Abrego 3 0.14
Родригес Диего II 3 (3) 0.14
Hernan Lopez 2 0.1
Nicolas Fernandez3 1 0.05
Braian Salvareschi 1 0.05
Silvio Ulariaga 1 0.05
Enzo Larrosa 1 0.05
Julian Eseiza 1 0.05
Federico Rasmussen 0 0
Matias Ramirez 0 0
Thomas Galdames 0 0
Gianluca Ferrari 0 0
Lucas Arce 0 0
Bruno Sosa 0 0
Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мерентиель Мигель 5 0.24
Пайеро Мартин 4 0.19
Luca Langoni 3 0.14
Фигаль Хорхе 3 0.14
Ромеро Оскар 2 0.1
Бенедетто Дарио 2 0.1
Фернандес Пол 2 0.1
Бриаско-Балекян Норберто 1 0.05
Адвинкула Луис 0 0
Вилья Себастьян 0 0
Вейгандт Марсело 0 0

Карточки

Годой Крус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Pier Barrios 7 0
Hernan Lopez 5 0
Nicolas Fernandez3 5 0
Lucas Arce 4 0
Salomon Rodriguez 4 0
Bruno Sosa 4 0
Родригес Диего II 3 0
Federico Rasmussen 3 0
Braian Salvareschi 3 0
Thomas Galdames 1 1
Конечни Томас 2 0
Tadeo Allende 2 0
Juan Andrada 0 1
Enzo Larrosa 0 1
Cristian Nunez 1 0
Matias Ramirez 1 0
Чинголани Лусиано 1 0
Gonzalo Abrego 1 0
Julian Eseiza 1 0
Juan Andres Meli 1 0
Gaston Pedernera 1 0
Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фигаль Хорхе 5 1
Варела Алан 6 0
Фернандес Игнасио 2 2
Фернандес Пол 5 0
Вальдес Бруно 4 0
Пайеро Мартин 2 1
Вейгандт Марсело 2 1
Валентини Николас 2 1
Ронкалья Факундо 3 0
Адвинкула Луис 3 0
Фабра Франк 3 0
Барко Валентин 3 0
Мерентиель Мигель 1 1
Вилья Себастьян 1 1
Jorge Almiron 1 1
Ромеро Оскар 2 0
Медина Кристиан 2 0
Сандез Агустин 2 0
Бенедетто Дарио 1 0
Ромеро Серхио 1 0
Рамирес Хуан Эдгардо II 1 0

Результаты матчей

Годой Крус
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Бока Хуниорс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

5
5
Годой Крус
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Бока Хуниорс
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

11
6

Волевые поражения

6
11
Годой Крус
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
52% (11)
33% (7)
14% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
33% (7)
19% (4)
Бока Хуниорс
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (5)
33% (7)
43% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
57% (12)
29% (6)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

14
8

Волевые поражения

11
16

Голы по времени матча

Забито

18
10
11 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
13 Не забивали 15
2
11%
1
10%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
5
28%
3
30%
31-45
2
11%
1
10%
46-60
1
6%
1
10%
61-75
4
22%
4
40%
76-90

Пропущено

9
12
8 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
6
50%
16-30
4
44%
1
8%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Забито

8
14
1 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
15 Не забивали 13
0
0%
4
29%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
13%
2
14%
46-60
2
25%
2
14%
61-75
4
50%
4
29%
76-90

Пропущено

15
9
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
1
7%
3
33%
1-15
3
20%
1
11%
16-30
2
13%
1
11%
31-45
2
13%
1
11%
46-60
4
27%
1
11%
61-75
3
20%
2
22%
76-90

Забито

26
24
12 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 8
7 Не забивали 7
2
8%
5
21%
1-15
5
19%
0
0%
16-30
5
19%
5
21%
31-45
3
12%
3
13%
46-60
3
12%
3
13%
61-75
8
31%
8
33%
76-90

Пропущено

24
21
14 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 14
4
17%
3
14%
1-15
4
17%
7
33%
16-30
6
25%
2
10%
31-45
3
13%
2
10%
46-60
4
17%
4
19%
61-75
3
13%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Годой Крус
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Атлетико Тукуман - Годой Крус 2:1 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 2:0 Годой Крус - Химнасия Ла-Плата 2:0
Уракан - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Унион Санта-Фе 0:0 Сармьенто - Годой Крус 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Ланус 4:4 Арсенал Саранди - Годой Крус 2:3 Годой Крус - Тигре 1:1 Архентинос Хуниорс - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Бельграно 3:1 Ривер Плейт - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Сан-Лоренсо - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Колон 1:0 Барракас Сентраль - Годой Крус 0:1
Бока Хуниорс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Коло-Коло 1:0 Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Тигре 1:0
Депортиво Перейра - Бока Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Бельграно 2:0 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:0 Коло-Коло - Бока Хуниорс 0:2 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 3:1 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс - Депортиво Перейра 2:1 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Колон 1:2 Монагас - Бока Хуниорс 0:0 Барракас Сентраль - Бока Хуниорс 0:3 Бока Хуниорс - Олимпо 2:1 Бока Хуниорс - Институто Кордоба 2:3 Банфилд - Бока Хуниорс 1:0

Результаты матчей

Годой Крус
Бока Хуниорс

Точный счет

2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:4
1 раз 10%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
4
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Точный счет

3:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
1:0
4 раза 40%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:0
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
1:0
6 раз 29%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 38%
1
5 раз 24%
2
4 раза 19%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%
0
8 раз 38%
1
6 раз 29%
2
4 раза 19%
3
3 раза 14%

Тоталы голов в матче

Годой Крус
Бока Хуниорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
3
6
4
1.5
4
7
3
7
2.5
2
9
2
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
5
5
2
9
1.5
3
7
1
10
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
8
0.5
Больше Меньше
13
8
8
13
1.5
7
14
4
17
2.5
3
18
2
19
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 21 16 2 3 39 - 13 50
2.
Тальерес Кордоба
 20 12 4 4 35 - 17 40
3.
Сан-Лоренсо
 21 10 8 3 20 - 8 38
4.
Эстудиантес Ла Плата
 21 10 6 5 26 - 18 36
5.
Ланус
 20 9 7 4 28 - 19 34
6.
Росарио Сентраль
 20 9 7 4 29 - 23 34
7.
Дефенса и Хустисия
 20 9 6 5 25 - 13 33
8.
Годой Крус
 21 9 5 7 27 - 23 32
9.
Бельграно
 20 9 4 7 17 - 17 31
10.
Архентинос Хуниорс
 20 8 5 7 23 - 17 29
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 20 7 7 6 17 - 16 28
12.
Бока Хуниорс
 21 8 4 9 23 - 22 28
13.
Расинг Авельянеда
 21 7 6 8 26 - 30 27
14.
Атлетико Платенсе
 20 7 5 8 21 - 24 26
15.
Химнасия Ла-Плата
 21 7 5 9 17 - 27 26
16.
Сармьенто
 20 6 7 7 18 - 17 25
17.
Тигре
 21 6 7 8 20 - 24 25
18.
Сентраль Кордоба СдЕ
 21 6 7 8 16 - 21 25
19.
Барракас Сентраль
 21 5 9 7 20 - 27 24
20.
Колон
 20 4 11 5 18 - 20 23
21.
Институто Кордоба
 21 5 7 9 17 - 29 22
22.
Индепендьенте Авельянеда
 20 4 9 7 20 - 23 21
23.
Атлетико Тукуман
 20 4 9 7 17 - 23 21
24.
Унион Санта-Фе
 20 4 8 8 14 - 24 20
25.
Уракан
 20 4 6 10 15 - 24 18
26.
Банфилд
 20 4 6 10 13 - 26 18
27.
Велес Сарсфилд
 21 3 9 9 20 - 24 18
28.
Арсенал Саранди
 20 5 2 13 15 - 27 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 10 9 0 1 19 - 5 27
2.
Росарио Сентраль
 10 8 2 0 21 - 7 26
3.
Сан-Лоренсо
 11 7 4 0 11 - 0 25
4.
Ланус
 9 7 1 1 14 - 5 22
5.
Тальерес Кордоба
 11 7 1 3 15 - 7 22
6.
Годой Крус
 10 6 3 1 19 - 8 21
7.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 6 3 1 10 - 2 21
8.
Эстудиантес Ла Плата
 11 6 3 2 17 - 9 21
9.
Дефенса и Хустисия
 11 5 4 2 15 - 9 19
10.
Атлетико Платенсе
 11 5 4 2 14 - 10 19
11.
Бельграно
 9 5 3 1 9 - 4 18
12.
Химнасия Ла-Плата
 10 5 3 2 10 - 7 18
13.
Бока Хуниорс
 11 5 3 3 14 - 9 18
14.
Расинг Авельянеда
 11 5 3 3 15 - 14 18
15.
Архентинос Хуниорс
 9 5 2 2 18 - 9 17
16.
Барракас Сентраль
 11 4 4 3 10 - 10 16
17.
Тигре
 10 4 3 3 11 - 11 15
18.
Колон
 11 3 6 2 13 - 12 15
19.
Институто Кордоба
 11 3 6 2 8 - 9 15
20.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 4 2 5 7 - 8 14
21.
Арсенал Саранди
 9 4 1 4 10 - 11 13
22.
Индепендьенте Авельянеда
 10 3 4 3 14 - 13 13
23.
Атлетико Тукуман
 10 3 4 3 11 - 13 13
24.
Банфилд
 11 3 4 4 6 - 11 13
25.
Велес Сарсфилд
 11 2 7 2 14 - 10 13
26.
Сармьенто
 9 3 3 3 11 - 10 12
27.
Уракан
 9 3 3 3 8 - 10 12
28.
Унион Санта-Фе
 9 2 3 4 7 - 12 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 11 7 2 2 20 - 8 23
2.
Тальерес Кордоба
 9 5 3 1 20 - 10 18
3.
Эстудиантес Ла Плата
 10 4 3 3 9 - 9 15
4.
Дефенса и Хустисия
 9 4 2 3 10 - 4 14
5.
Сан-Лоренсо
 10 3 4 3 9 - 8 13
6.
Бельграно
 11 4 1 6 8 - 13 13
7.
Сармьенто
 11 3 4 4 7 - 7 13
8.
Архентинос Хуниорс
 11 3 3 5 5 - 8 12
9.
Ланус
 11 2 6 3 14 - 14 12
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 10 2 5 3 9 - 13 11
11.
Годой Крус
 11 3 2 6 8 - 15 11
12.
Унион Санта-Фе
 11 2 5 4 7 - 12 11
13.
Бока Хуниорс
 10 3 1 6 9 - 13 10
14.
Тигре
 11 2 4 5 9 - 13 10
15.
Расинг Авельянеда
 10 2 3 5 11 - 16 9
16.
Колон
 9 1 5 3 5 - 8 8
17.
Индепендьенте Авельянеда
 10 1 5 4 6 - 10 8
18.
Атлетико Тукуман
 10 1 5 4 6 - 10 8
19.
Барракас Сентраль
 10 1 5 4 10 - 17 8
20.
Росарио Сентраль
 10 1 5 4 8 - 16 8
21.
Химнасия Ла-Плата
 11 2 2 7 7 - 20 8
22.
Атлетико Платенсе
 9 2 1 6 7 - 14 7
23.
Институто Кордоба
 10 2 1 7 9 - 20 7
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 1 4 5 7 - 14 7
25.
Уракан
 11 1 3 7 7 - 14 6
26.
Банфилд
 9 1 2 6 7 - 15 5
27.
Велес Сарсфилд
 10 1 2 7 6 - 14 5
28.
Арсенал Саранди
 11 1 1 9 5 - 16 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 13 (4)
Бельграно Pablo Vegetti 11 (1)
Ланус Leandro Diaz III 10 (2)
Тигре Ретеги Матео 10 (1)
Индепендьенте Авельянеда Каутеруссио Мартин 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 8
Ланус Лема Кристиан 2 6
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 7
Институто Кордоба Мосевич Леонель 1 7
Химнасия Ла-Плата Мирамон Игнасио 1 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Годой Крус 4:0 Бока Хуниорс онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     