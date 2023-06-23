Тур: 21.
4:0
Конец матча
0'
16' Желтая карточкаВейгандт Марсело
1:0
17' ПенальтиРодригес Диего
31' Желтая карточкаHernan Lopez
2:0
39' ГолHernan Lopez
3:0
59' ГолTadeo Allende
4:0
65' ГолКонечни Томас
74' Желтая карточкаPier Barrios
90'
Ход матча
16'
17'
1:0
31'
39'
2:0
59'
65'
74'
Прогноз на матч от Liveresult
25
Bruno
Sosa
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Bruno SosaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Juan AndradaПолузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Daniel Oldra
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Генес НауэльЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ромеро ОскарПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Васкес ЛуисНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Альмирон Хорхе
История личных встреч
Годой Крус
Бока Хуниорс
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед
15 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 11 побед
23 матча
17.4%
26.1%
56.5%
4 победы 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
13%
39.1%
47.9%
3 победы 9 ничьих 11 побед
Второй тайм
17.4%
34.8%
47.8%
4 победы 8 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
16
Голов в среднем за матч
1.44
1.14
Среднее время на гол
62
78
Всего голов
31
16
Голов в среднем за матч
2.21
1.78
Среднее время на гол
40
50
Всего голов
44
32
Голов в среднем за матч
1.91
1.39
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
Среднее время на гол
47
64
Бомбардиры внутри турнира
Годой Крус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tadeo Allende
|5
|0.24
|Конечни Томас
|4
|0.19
|Salomon Rodriguez
|3
|0.14
|Gonzalo Abrego
|3
|0.14
|Родригес Диего II
|3 (3)
|0.14
|Hernan Lopez
|2
|0.1
|Nicolas Fernandez3
|1
|0.05
|Braian Salvareschi
|1
|0.05
|Silvio Ulariaga
|1
|0.05
|Enzo Larrosa
|1
|0.05
|Julian Eseiza
|1
|0.05
|Federico Rasmussen
|0
|0
|Matias Ramirez
|0
|0
|Thomas Galdames
|0
|0
|Gianluca Ferrari
|0
|0
|Lucas Arce
|0
|0
|Bruno Sosa
|0
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мерентиель Мигель
|5
|0.24
|Пайеро Мартин
|4
|0.19
|Luca Langoni
|3
|0.14
|Фигаль Хорхе
|3
|0.14
|Ромеро Оскар
|2
|0.1
|Бенедетто Дарио
|2
|0.1
|Фернандес Пол
|2
|0.1
|Бриаско-Балекян Норберто
|1
|0.05
|Адвинкула Луис
|0
|0
|Вилья Себастьян
|0
|0
|Вейгандт Марсело
|0
|0
Карточки
Годой Крус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Pier Barrios
|7
|0
|Hernan Lopez
|5
|0
|Nicolas Fernandez3
|5
|0
|Lucas Arce
|4
|0
|Salomon Rodriguez
|4
|0
|Bruno Sosa
|4
|0
|Родригес Диего II
|3
|0
|Federico Rasmussen
|3
|0
|Braian Salvareschi
|3
|0
|Thomas Galdames
|1
|1
|Конечни Томас
|2
|0
|Tadeo Allende
|2
|0
|Juan Andrada
|0
|1
|Enzo Larrosa
|0
|1
|Cristian Nunez
|1
|0
|Matias Ramirez
|1
|0
|Чинголани Лусиано
|1
|0
|Gonzalo Abrego
|1
|0
|Julian Eseiza
|1
|0
|Juan Andres Meli
|1
|0
|Gaston Pedernera
|1
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фигаль Хорхе
|5
|1
|Варела Алан
|6
|0
|Фернандес Игнасио
|2
|2
|Фернандес Пол
|5
|0
|Вальдес Бруно
|4
|0
|Пайеро Мартин
|2
|1
|Вейгандт Марсело
|2
|1
|Валентини Николас
|2
|1
|Ронкалья Факундо
|3
|0
|Адвинкула Луис
|3
|0
|Фабра Франк
|3
|0
|Барко Валентин
|3
|0
|Мерентиель Мигель
|1
|1
|Вилья Себастьян
|1
|1
|Jorge Almiron
|1
|1
|Ромеро Оскар
|2
|0
|Медина Кристиан
|2
|0
|Сандез Агустин
|2
|0
|Бенедетто Дарио
|1
|0
|Ромеро Серхио
|1
|0
|Рамирес Хуан Эдгардо II
|1
|0
Результаты матчей
Годой Крус
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Бока Хуниорс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
5
5
Годой Крус
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Бока Хуниорс
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
11
6
Волевые поражения
6
11
Годой Крус
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
52% (11)
33% (7)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
33% (7)
19% (4)
Бока Хуниорс
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (5)
33% (7)
43% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
57% (12)
29% (6)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
14
8
Волевые поражения
11
16
Голы по времени матча
Забито
18
10
11 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
13 Не забивали 15
2
11%
1
10%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
5
28%
3
30%
31-45
2
11%
1
10%
46-60
1
6%
1
10%
61-75
4
22%
4
40%
76-90
Пропущено
9
12
8 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
6
50%
16-30
4
44%
1
8%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Забито
8
14
1 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
15 Не забивали 13
0
0%
4
29%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
13%
2
14%
46-60
2
25%
2
14%
61-75
4
50%
4
29%
76-90
Пропущено
15
9
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
1
7%
3
33%
1-15
3
20%
1
11%
16-30
2
13%
1
11%
31-45
2
13%
1
11%
46-60
4
27%
1
11%
61-75
3
20%
2
22%
76-90
Забито
26
24
12 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 8
7 Не забивали 7
2
8%
5
21%
1-15
5
19%
0
0%
16-30
5
19%
5
21%
31-45
3
12%
3
13%
46-60
3
12%
3
13%
61-75
8
31%
8
33%
76-90
Пропущено
24
21
14 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 14
4
17%
3
14%
1-15
4
17%
7
33%
16-30
6
25%
2
10%
31-45
3
13%
2
10%
46-60
4
17%
4
19%
61-75
3
13%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Годой Крус
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Атлетико Тукуман - Годой Крус 2:1 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 2:0 Годой Крус - Химнасия Ла-Плата 2:0
Уракан - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Унион Санта-Фе 0:0 Сармьенто - Годой Крус 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Ланус 4:4 Арсенал Саранди - Годой Крус 2:3 Годой Крус - Тигре 1:1 Архентинос Хуниорс - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Бельграно 3:1 Ривер Плейт - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Сан-Лоренсо - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Колон 1:0 Барракас Сентраль - Годой Крус 0:1
Бока Хуниорс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Коло-Коло 1:0 Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Тигре 1:0
Депортиво Перейра - Бока Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Бельграно 2:0 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:0 Коло-Коло - Бока Хуниорс 0:2 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 3:1 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс - Депортиво Перейра 2:1 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Колон 1:2 Монагас - Бока Хуниорс 0:0 Барракас Сентраль - Бока Хуниорс 0:3 Бока Хуниорс - Олимпо 2:1 Бока Хуниорс - Институто Кордоба 2:3 Банфилд - Бока Хуниорс 1:0
Результаты матчей
Годой Крус
Бока Хуниорс
Точный счет
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:4
1 раз 10%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
4
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Точный счет
3:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
1:0
4 раза 40%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:0
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
1:0
6 раз 29%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 38%
1
5 раз 24%
2
4 раза 19%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%
0
8 раз 38%
1
6 раз 29%
2
4 раза 19%
3
3 раза 14%
Тоталы голов в матче
Годой Крус
Бока Хуниорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
83
64
47
37
29
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
55
29
37
110
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
138
Больше Меньше
138
813
714
417
318
219
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|13 (4)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|11 (1)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|10 (2)
|Тигре
|Ретеги Матео
|10 (1)
|Индепендьенте Авельянеда
|Каутеруссио Мартин
|10 (1)
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 8
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 6
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 7
|Институто Кордоба
|Мосевич Леонель
|1 7
|Химнасия Ла-Плата
|Мирамон Игнасио
|1 7