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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 21.
Уракан
1:1
Конец матча
Ньюэллс Олд Бойз
0'
14' Желтая карточка
Мартино Анджело
16' Желтая карточка
Сото Гильермо
21' Желтая карточка
Гастон Сауро
0:1
22' Гол
Jorge Recalde
25' Желтая карточка
Веласкес Виктор
1:1
45' Гол
Walter Mazzanti
46' Вторая желтая карточка
Мартино Анджело
47' Желтая карточка
Lucas Hoyos
47' Желтая карточка
Federico Fattori
81' Желтая карточка
Lucas Carrizo
1:1
88' Не забитый пенальти
Santiago Hezze
90' Желтая карточка
Jherson Mosquera
90'+6
1
Lucas
Abraham
Chavez
4
Fernando
Torrent
18
Гастон
Сауро
3
Lucas
Carrizo
12
Сото
Гильермо
14
Guillermo
Benitez1
5
Santiago
Hezze
24
Federico
Fattori
33
Карлос
Гауто
Хуан
21
Walter
Mazzanti
7
Matias
Coccaro
1
Lucas
Hoyos
6
Jherson
Mosquera
25
Веласкес
Виктор
42
Guillermo
Luis
Ortiz
23
Мартино
Анджело
7
Ivan
Gomez
13
Сфорца
Хуан
30
Феррейра
Кристиан
I
26
Сордо
Рамиро
28
Jorge
Recalde
18
Агирре
Брайан
Уракан
5-3-2
Ньюэллс Олд Бойз
4-3-3

История личных встреч

Уракан
Ньюэллс Олд Бойз

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

17 матчей

35.3%
29.4%
35.3%
6 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

35.3%
29.4%
35.3%
6 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
0:1
ЛП
2:2
С
4:1
С
3:1
С
1:0
П
0:1
П
1:0
П
2:0
ПА
3:3
ПА
1:1
ПА
2:1
ПА
1:0
ПА
2:2
ПА
1:1
ПА
0:1
ПА
3:1

Голы

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

1.29
1.1

Среднее время на гол

70
81

Всего голов

18
5

Голов в среднем за матч

1.8
0.71

Среднее время на гол

50
126

Всего голов

27
16

Голов в среднем за матч

1.59
0.94

Тотал матчей

2.5
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

56
95

Бомбардиры внутри турнира

Уракан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Cordero 4 0.19
Gabriel Gudino 3 0.14
Matias Coccaro 2 (1) 0.1
Santiago Hezze 2 0.1
Карлос Гауто Хуан 1 0.05
Гарсия Хуан Мануэль 1 0.05
Тобио Фернандо 1 0.05
Гарро Хуан Фернандо 1 0.05
Walter Mazzanti 1 0.05
Federico Fattori 0 0
Fernando Torrent 0 0
Lucas Merolla 0 0
Jonas Acevedo 0 0
Guillermo Benitez1 0 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jorge Recalde 5 (1) 0.24
Сордо Рамиро 3 0.14
Веласкес Виктор 2 0.1
Jherson Mosquera 2 0.1
Агирре Брайан 1 0.05
Bruno Pitton 1 0.05
Франциско Гонсалес I 1 0.05
Феррейра Кристиан I 1 0.05
Сфорца Хуан 1 0.05
Захир Факундо Мансиллья 1 0.05
Ivan Gomez 0 0
Jeremias Perez 0 0
Портилльо Маркос 0 0

Карточки

Уракан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Patricio Pizarro 5 2
Гастон Сауро 4 1
Matias Coccaro 3 1
Santiago Hezze 4 0
Тобио Фернандо 2 1
Federico Fattori 3 0
Gabriel Gudino 3 0
Lucas Abraham Chavez 3 0
Joaquin Novillo 3 0
Nicolas Cordero 3 0
Guillermo Benitez1 3 0
Гарсия Хуан Мануэль 2 0
Fernando Torrent 2 0
Walter Mazzanti 2 0
Jonas Acevedo 2 0
Sebastian Battaglia 1 0
Lucas Merolla 1 0
Lucas Carrizo 1 0
Сото Гильермо 1 0
Valentin Burgoa 1 0
Agostino Spina 1 0
Santiago Lujan 1 0
Карлос Гауто Хуан 1 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jherson Mosquera 6 1
Сфорца Хуан 7 0
Дитта Вильер 3 2
Феррейра Кристиан I 5 0
Мартино Анджело 3 1
Lucas Hoyos 4 0
Ivan Gomez 3 0
Guillermo Luis Ortiz 3 0
Агирре Брайан 3 0
Перес Пабло II 2 0
Jorge Recalde 2 0
Bruno Pitton 2 0
Сордо Рамиро 2 0
Веласкес Виктор 1 0
Jeremias Perez 1 0
Портилльо Маркос 1 0

Результаты матчей

Уракан
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Ньюэллс Олд Бойз
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

1
6
Уракан
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Ньюэллс Олд Бойз
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
30% (3)
70% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

11
1

Волевые поражения

5
10
Уракан
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (8)
40% (8)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
65% (13)
15% (3)
Ньюэллс Олд Бойз
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
0% (0)
45% (9)
55% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
45% (9)
30% (6)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

3
10

Волевые победы

13
1

Волевые поражения

6
16

Голы по времени матча

Забито

9
7
7 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
16 Не забивали 15
1
11%
2
29%
1-15
4
44%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
4
57%
61-75
1
11%
1
14%
76-90

Пропущено

9
14
8 В 1-м тайме 11
1 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
3
33%
3
21%
1-15
4
44%
5
36%
16-30
1
11%
3
21%
31-45
1
11%
2
14%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
10
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 7
16 Не забивали 13
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
10%
61-75
2
29%
5
50%
76-90

Пропущено

14
2
8 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 2
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
6
43%
0
0%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
1
50%
61-75
2
14%
1
50%
76-90

Забито

16
17
10 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 10
12 Не забивали 8
3
19%
2
12%
1-15
4
25%
2
12%
16-30
3
19%
2
12%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
19%
5
29%
29%
61-75
3
19%
6
35%
76-90

Пропущено

23
16
16 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 5
11 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 10
4
17%
3
19%
1-15
5
22%
5
31%
16-30
7
30%
3
19%
31-45
4
17%
2
13%
46-60
1
4%
2
13%
61-75
2
9%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Уракан
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Химнасия Ла-Плата - Уракан 1:0 Данубио - Уракан 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Уракан 2:0 Уракан - Унион Санта-Фе 0:1
Уракан - Эмелек 2:2 Сармьенто - Уракан 0:0 Уракан - Годой Крус 0:0 Ланус - Уракан 1:0 Уракан - Данубио 1:1 Уракан - Арсенал Саранди 2:1 Тигре - Уракан 1:0 Эмелек - Уракан 1:0 Уракан - Архентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Уракан 2:0 Уракан - Ривер Плейт 0:3 Уракан - Гуарани Асунсьон 4:1 Расинг Авельянеда - Уракан 2:1 Уракан - Росарио Сентраль 0:2 Спортинг Кристал - Уракан 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Уракан 2:1
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1 Сантос - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 2:0
Блуминг - Ньюэллс Олд Бойз 2:3 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Арсенал Саранди 2:0 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Сантос 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Архентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Блуминг 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:0 Аудакс Итальяно - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:0 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Барракас Сентраль 1:0

Результаты матчей

Уракан
Ньюэллс Олд Бойз

Точный счет

0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:0
3 раза 30%
2:0
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
1:0
3 раза 30%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
7 раз 64%
1
3 раза 27%
4
1 раз 9%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%

Точный счет

0:0
4 раза 20%
1:0
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:0
6 раз 30%
0:0
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
12 раз 60%
1
4 раза 20%
2
2 раза 10%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
0
8 раз 40%
1
7 раз 35%
2
5 раз 25%

Тоталы голов в матче

Уракан
Ньюэллс Олд Бойз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
7
3
3
6
1.5
3
7
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
7
0.5
Больше Меньше
5
5
1
10
1.5
2
8
1
10
2.5
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
12
0.5
Больше Меньше
12
8
4
16
1.5
5
15
2
18
2.5
1
19
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 21 16 2 3 39 - 13 50
2.
Тальерес Кордоба
 20 12 4 4 35 - 17 40
3.
Сан-Лоренсо
 21 10 8 3 20 - 8 38
4.
Эстудиантес Ла Плата
 21 10 6 5 26 - 18 36
5.
Ланус
 20 9 7 4 28 - 19 34
6.
Росарио Сентраль
 20 9 7 4 29 - 23 34
7.
Дефенса и Хустисия
 20 9 6 5 25 - 13 33
8.
Годой Крус
 21 9 5 7 27 - 23 32
9.
Бельграно
 20 9 4 7 17 - 17 31
10.
Архентинос Хуниорс
 20 8 5 7 23 - 17 29
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 21 7 8 6 18 - 17 29
12.
Бока Хуниорс
 21 8 4 9 23 - 22 28
13.
Расинг Авельянеда
 21 7 6 8 26 - 30 27
14.
Атлетико Платенсе
 20 7 5 8 21 - 24 26
15.
Химнасия Ла-Плата
 21 7 5 9 17 - 27 26
16.
Сармьенто
 20 6 7 7 18 - 17 25
17.
Тигре
 21 6 7 8 20 - 24 25
18.
Сентраль Кордоба СдЕ
 21 6 7 8 16 - 21 25
19.
Барракас Сентраль
 21 5 9 7 20 - 27 24
20.
Колон
 20 4 11 5 18 - 20 23
21.
Институто Кордоба
 21 5 7 9 17 - 29 22
22.
Индепендьенте Авельянеда
 20 4 9 7 20 - 23 21
23.
Атлетико Тукуман
 20 4 9 7 17 - 23 21
24.
Унион Санта-Фе
 20 4 8 8 14 - 24 20
25.
Уракан
 21 4 7 10 16 - 25 19
26.
Банфилд
 20 4 6 10 13 - 26 18
27.
Велес Сарсфилд
 21 3 9 9 20 - 24 18
28.
Арсенал Саранди
 20 5 2 13 15 - 27 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 10 9 0 1 19 - 5 27
2.
Росарио Сентраль
 10 8 2 0 21 - 7 26
3.
Сан-Лоренсо
 11 7 4 0 11 - 0 25
4.
Ланус
 9 7 1 1 14 - 5 22
5.
Тальерес Кордоба
 11 7 1 3 15 - 7 22
6.
Годой Крус
 10 6 3 1 19 - 8 21
7.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 6 3 1 10 - 2 21
8.
Эстудиантес Ла Плата
 11 6 3 2 17 - 9 21
9.
Дефенса и Хустисия
 11 5 4 2 15 - 9 19
10.
Атлетико Платенсе
 11 5 4 2 14 - 10 19
11.
Бельграно
 9 5 3 1 9 - 4 18
12.
Химнасия Ла-Плата
 10 5 3 2 10 - 7 18
13.
Бока Хуниорс
 11 5 3 3 14 - 9 18
14.
Расинг Авельянеда
 11 5 3 3 15 - 14 18
15.
Архентинос Хуниорс
 9 5 2 2 18 - 9 17
16.
Барракас Сентраль
 11 4 4 3 10 - 10 16
17.
Тигре
 10 4 3 3 11 - 11 15
18.
Колон
 11 3 6 2 13 - 12 15
19.
Институто Кордоба
 11 3 6 2 8 - 9 15
20.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 4 2 5 7 - 8 14
21.
Арсенал Саранди
 9 4 1 4 10 - 11 13
22.
Индепендьенте Авельянеда
 10 3 4 3 14 - 13 13
23.
Атлетико Тукуман
 10 3 4 3 11 - 13 13
24.
Уракан
 10 3 4 3 9 - 11 13
25.
Банфилд
 11 3 4 4 6 - 11 13
26.
Велес Сарсфилд
 11 2 7 2 14 - 10 13
27.
Сармьенто
 9 3 3 3 11 - 10 12
28.
Унион Санта-Фе
 9 2 3 4 7 - 12 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 11 7 2 2 20 - 8 23
2.
Тальерес Кордоба
 9 5 3 1 20 - 10 18
3.
Эстудиантес Ла Плата
 10 4 3 3 9 - 9 15
4.
Дефенса и Хустисия
 9 4 2 3 10 - 4 14
5.
Сан-Лоренсо
 10 3 4 3 9 - 8 13
6.
Бельграно
 11 4 1 6 8 - 13 13
7.
Сармьенто
 11 3 4 4 7 - 7 13
8.
Архентинос Хуниорс
 11 3 3 5 5 - 8 12
9.
Ланус
 11 2 6 3 14 - 14 12
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 10 2 5 3 9 - 13 11
11.
Годой Крус
 11 3 2 6 8 - 15 11
12.
Унион Санта-Фе
 11 2 5 4 7 - 12 11
13.
Бока Хуниорс
 10 3 1 6 9 - 13 10
14.
Тигре
 11 2 4 5 9 - 13 10
15.
Расинг Авельянеда
 10 2 3 5 11 - 16 9
16.
Колон
 9 1 5 3 5 - 8 8
17.
Индепендьенте Авельянеда
 10 1 5 4 6 - 10 8
18.
Атлетико Тукуман
 10 1 5 4 6 - 10 8
19.
Барракас Сентраль
 10 1 5 4 10 - 17 8
20.
Росарио Сентраль
 10 1 5 4 8 - 16 8
21.
Химнасия Ла-Плата
 11 2 2 7 7 - 20 8
22.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 1 5 5 8 - 15 8
23.
Атлетико Платенсе
 9 2 1 6 7 - 14 7
24.
Институто Кордоба
 10 2 1 7 9 - 20 7
25.
Уракан
 11 1 3 7 7 - 14 6
26.
Банфилд
 9 1 2 6 7 - 15 5
27.
Велес Сарсфилд
 10 1 2 7 6 - 14 5
28.
Арсенал Саранди
 11 1 1 9 5 - 16 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 13 (4)
Бельграно Pablo Vegetti 11 (1)
Ланус Leandro Diaz III 10 (2)
Тигре Ретеги Матео 10 (1)
Индепендьенте Авельянеда Каутеруссио Мартин 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 8
Ланус Лема Кристиан 2 6
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 7
Институто Кордоба Мосевич Леонель 1 7
Химнасия Ла-Плата Мирамон Игнасио 1 7
Весь список
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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