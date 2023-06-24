Тур: 21.
1:1
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаМартино Анджело
16' Желтая карточкаСото Гильермо
21' Желтая карточкаГастон Сауро
0:1
22' ГолJorge Recalde
25' Желтая карточкаВеласкес Виктор
1:1
45' ГолWalter Mazzanti
46' Вторая желтая карточкаМартино Анджело
47' Желтая карточкаLucas Hoyos
47' Желтая карточкаFederico Fattori
81' Желтая карточкаLucas Carrizo
1:1
88' Не забитый пенальтиSantiago Hezze
90' Желтая карточкаJherson Mosquera
90'+6
Ход матча
14'
16'
21'
22'
25'
45'
46'
47'
47'
81'
88'
1:1
90'
Прогноз на матч от Liveresult
18
Гастон
Сауро
13
Сфорца
Хуан
26
Сордо
Рамиро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Гастон СауроЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
25 Cesar IbanezЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Батталья Себастьян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Сфорца ХуанПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Сордо РамироНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Bruno PittonЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
17 Justo Giani
-
-
Главный тренер: Gabriel Heinze
История личных встреч
Уракан
Ньюэллс Олд Бойз
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
17 матчей
35.3%
29.4%
35.3%
6 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
35.3%
29.4%
35.3%
6 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
1.29
1.1
Среднее время на гол
70
81
Всего голов
18
5
Голов в среднем за матч
1.8
0.71
Среднее время на гол
50
126
Всего голов
27
16
Голов в среднем за матч
1.59
0.94
Тотал матчей
2.5
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
56
95
Бомбардиры внутри турнира
Уракан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Cordero
|4
|0.19
|Gabriel Gudino
|3
|0.14
|Matias Coccaro
|2 (1)
|0.1
|Santiago Hezze
|2
|0.1
|Карлос Гауто Хуан
|1
|0.05
|Гарсия Хуан Мануэль
|1
|0.05
|Тобио Фернандо
|1
|0.05
|Гарро Хуан Фернандо
|1
|0.05
|Walter Mazzanti
|1
|0.05
|Federico Fattori
|0
|0
|Fernando Torrent
|0
|0
|Lucas Merolla
|0
|0
|Jonas Acevedo
|0
|0
|Guillermo Benitez1
|0
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jorge Recalde
|5 (1)
|0.24
|Сордо Рамиро
|3
|0.14
|Веласкес Виктор
|2
|0.1
|Jherson Mosquera
|2
|0.1
|Агирре Брайан
|1
|0.05
|Bruno Pitton
|1
|0.05
|Франциско Гонсалес I
|1
|0.05
|Феррейра Кристиан I
|1
|0.05
|Сфорца Хуан
|1
|0.05
|Захир Факундо Мансиллья
|1
|0.05
|Ivan Gomez
|0
|0
|Jeremias Perez
|0
|0
|Портилльо Маркос
|0
|0
Карточки
Уракан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Patricio Pizarro
|5
|2
|Гастон Сауро
|4
|1
|Matias Coccaro
|3
|1
|Santiago Hezze
|4
|0
|Тобио Фернандо
|2
|1
|Federico Fattori
|3
|0
|Gabriel Gudino
|3
|0
|Lucas Abraham Chavez
|3
|0
|Joaquin Novillo
|3
|0
|Nicolas Cordero
|3
|0
|Guillermo Benitez1
|3
|0
|Гарсия Хуан Мануэль
|2
|0
|Fernando Torrent
|2
|0
|Walter Mazzanti
|2
|0
|Jonas Acevedo
|2
|0
|Sebastian Battaglia
|1
|0
|Lucas Merolla
|1
|0
|Lucas Carrizo
|1
|0
|Сото Гильермо
|1
|0
|Valentin Burgoa
|1
|0
|Agostino Spina
|1
|0
|Santiago Lujan
|1
|0
|Карлос Гауто Хуан
|1
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jherson Mosquera
|6
|1
|Сфорца Хуан
|7
|0
|Дитта Вильер
|3
|2
|Феррейра Кристиан I
|5
|0
|Мартино Анджело
|3
|1
|Lucas Hoyos
|4
|0
|Ivan Gomez
|3
|0
|Guillermo Luis Ortiz
|3
|0
|Агирре Брайан
|3
|0
|Перес Пабло II
|2
|0
|Jorge Recalde
|2
|0
|Bruno Pitton
|2
|0
|Сордо Рамиро
|2
|0
|Веласкес Виктор
|1
|0
|Jeremias Perez
|1
|0
|Портилльо Маркос
|1
|0
Результаты матчей
Уракан
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Ньюэллс Олд Бойз
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
1
6
Уракан
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Ньюэллс Олд Бойз
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
30% (3)
70% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
11
1
Волевые поражения
5
10
Уракан
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (8)
40% (8)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
65% (13)
15% (3)
Ньюэллс Олд Бойз
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
0% (0)
45% (9)
55% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
45% (9)
30% (6)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
3
10
Волевые победы
13
1
Волевые поражения
6
16
Голы по времени матча
Забито
9
7
7 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
16 Не забивали 15
1
11%
2
29%
1-15
4
44%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
4
57%
61-75
1
11%
1
14%
76-90
Пропущено
9
14
8 В 1-м тайме 11
1 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
3
33%
3
21%
1-15
4
44%
5
36%
16-30
1
11%
3
21%
31-45
1
11%
2
14%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
10
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 7
16 Не забивали 13
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
10%
61-75
2
29%
5
50%
76-90
Пропущено
14
2
8 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 2
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
6
43%
0
0%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
1
50%
61-75
2
14%
1
50%
76-90
Забито
16
17
10 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 10
12 Не забивали 8
3
19%
2
12%
1-15
4
25%
2
12%
16-30
3
19%
2
12%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
19%
5
29%
29%
61-75
3
19%
6
35%
76-90
Пропущено
23
16
16 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 5
11 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 10
4
17%
3
19%
1-15
5
22%
5
31%
16-30
7
30%
3
19%
31-45
4
17%
2
13%
46-60
1
4%
2
13%
61-75
2
9%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Уракан
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Химнасия Ла-Плата - Уракан 1:0 Данубио - Уракан 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Уракан 2:0 Уракан - Унион Санта-Фе 0:1
Уракан - Эмелек 2:2 Сармьенто - Уракан 0:0 Уракан - Годой Крус 0:0 Ланус - Уракан 1:0 Уракан - Данубио 1:1 Уракан - Арсенал Саранди 2:1 Тигре - Уракан 1:0 Эмелек - Уракан 1:0 Уракан - Архентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Уракан 2:0 Уракан - Ривер Плейт 0:3 Уракан - Гуарани Асунсьон 4:1 Расинг Авельянеда - Уракан 2:1 Уракан - Росарио Сентраль 0:2 Спортинг Кристал - Уракан 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Уракан 2:1
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1 Сантос - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 2:0
Блуминг - Ньюэллс Олд Бойз 2:3 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Арсенал Саранди 2:0 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Сантос 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Архентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Блуминг 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:0 Аудакс Итальяно - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:0 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Барракас Сентраль 1:0
Результаты матчей
Уракан
Ньюэллс Олд Бойз
Точный счет
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:0
3 раза 30%
2:0
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
1:0
3 раза 30%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
7 раз 64%
1
3 раза 27%
4
1 раз 9%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
Точный счет
0:0
4 раза 20%
1:0
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:0
6 раз 30%
0:0
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
12 раз 60%
1
4 раза 20%
2
2 раза 10%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
0
8 раз 40%
1
7 раз 35%
2
5 раз 25%
Тоталы голов в матче
Уракан
Ньюэллс Олд Бойз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
73
36
37
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
47
Больше Меньше
55
110
28
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
812
Больше Меньше
128
416
515
218
119
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|13 (4)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|11 (1)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|10 (2)
|Тигре
|Ретеги Матео
|10 (1)
|Индепендьенте Авельянеда
|Каутеруссио Мартин
|10 (1)
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 8
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 6
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 7
|Институто Кордоба
|Мосевич Леонель
|1 7
|Химнасия Ла-Плата
|Мирамон Игнасио
|1 7