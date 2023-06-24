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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 21.
Архентинос Хуниорс
3:0
Второй тайм: 87'
Дефенса и Хустисия
0'
10' Желтая карточка
Nazareno Colombo
17' Желтая карточка
Facundo Gutierrez
1:0
20' Гол
Francisco Gonzalez Metilli
2:0
54' Гол
Авалос Габриэль
3:0
71' Гол
Авалос Габриэль
72' Желтая карточка
Rodrigo Bogarin
75' Желтая карточка
Leonardo Heredia
25
Alexis
Arias
I
4
Kevin
Mac
Allister
2
Miguel
Angel
Torren
6
Lucas
Villalba
7
Кабрера
Хавьер
18
Santiago
Gabriel
Montiel
17
Franco
Moyano
5
Редондо
Федерико
13
Francisco
Gonzalez
Metilli
8
Alan
Rodriguez3
9
Авалос
Габриэль
22
Унсаин
Луис
2
Малатини
Хулиан
6
Nazareno
Colombo
25
Кардона
Томас
3
Сото
Алексис
8
Julian
Alejo
Lopez
5
Facundo
Gutierrez
17
Gabriel
Alanis
10
Rodrigo
Bogarin
11
Gaston
Togni
29
Nicolas
Fernandez
I
Архентинос Хуниорс
3-4-2-1
Дефенса и Хустисия
4-2-3-1

История личных встреч

Архентинос Хуниорс
Дефенса и Хустисия

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
133.3%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

10 матчей

30%
10%
60%
3 победы 1 ничья 6 побед

Первый тайм

10%
70%
20%
1 победа 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед

История матчей

ЛП
2:1
К
0:1
ЛП
0:1
ЛП
0:2
С
0:0
С
2:1
К
0:0
С
2:1
П
1:5
П
1:0

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

0.57
0.67

Среднее время на гол

157
135

Всего голов

4
10

Голов в среднем за матч

1.33
1.43

Среднее время на гол

67
63

Всего голов

8
12

Голов в среднем за матч

0.8
1.2

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

112
75

Бомбардиры внутри турнира

Архентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авалос Габриэль 11 (3) 0.52
Leonardo Heredia 4 0.19
Kevin Mac Allister 4 0.19
Francisco Gonzalez Metilli 3 0.14
Редондо Федерико 1 0.05
Santiago Gabriel Montiel 1 0.05
Rodrigo Cabral 1 0.05
Кабрера Хавьер 0 0
Fabricio Dominguez 0 0
Феррейра Факундо 0 0
Miguel Angel Torren 0 0
Lucas Villalba 0 0
Franco Moyano 0 0
Marco Di Cesare 0 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Fernandez I 9 (3) 0.43
Солари Сантьяго 4 0.19
Gaston Togni 3 0.14
David Barbona 2 0.1
Кардона Томас 2 0.1
Juan Bautista Miritello 2 0.1
Facundo Gutierrez 1 0.05
Gabriel Alanis 1 0.05
Rodrigo Bogarin 1 0.05
Agustin Sant'Anna 0 0
Сото Алексис 0 0

Карточки

Архентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kevin Mac Allister 5 1
Gaston Veron 5 1
Santiago Gabriel Montiel 3 2
Кабрера Хавьер 5 0
Fabricio Dominguez 4 0
Thiago Nuss 4 0
Miguel Angel Torren 3 0
Авалос Габриэль 3 0
Marco Di Cesare 3 0
Leonardo Heredia 1 1
Редондо Федерико 1 1
Феррейра Факундо 2 0
Francisco Gonzalez Metilli 2 0
Luciano Sanchez 2 0
Милито Габриэль 0 1
Хосе Херрейра 1 0
Lucas Villalba 1 0
Вера Матиас 1 0
Federico Lanzillota 1 0
Alexis Arias I 1 0
Franco Moyano 1 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Facundo Gutierrez 4 2
Кардона Томас 7 0
Lautaro Tomas Escalante 4 1
Сото Алексис 5 0
Agustin Sant'Anna 5 0
Nazareno Colombo 5 0
Солари Сантьяго 3 0
David Barbona 3 0
Angel Benitez 3 0
Julian Alejo Lopez 3 0
Малатини Хулиан 3 0
Кастеллани Гонсало 1 1
Rodrigo Bogarin 2 0
Nicolas Fernandez I 2 0
Juan Bautista Miritello 2 0
Минго Сантьяго Рамос 0 1
Gabriel Alanis 1 0
Dario Caceres 1 0
Edwin Mosquera 1 0

Результаты матчей

Архентинос Хуниорс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Дефенса и Хустисия
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

5
1
Архентинос Хуниорс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Дефенса и Хустисия
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
6

Волевые поражения

4
12
Архентинос Хуниорс
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (4)
60% (12)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
35% (7)
20% (4)
Дефенса и Хустисия
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (4)
50% (10)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
50% (10)
25% (5)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

9
6

Волевые поражения

9
13

Голы по времени матча

Забито

17
10
5 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 15
1
6%
3
30%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
1
6%
1
10%
31-45
4
24%
2
20%
46-60
3
18%
3
30%
61-75
5
29%
29%
1
10%
76-90

Пропущено

10
4
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
10%
1
25%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Забито

5
15
3 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 7
16 Не забивали 10
1
20%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
2
40%
6
40%
31-45
1
20%
2
13%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
20%
2
13%
76-90

Пропущено

8
9
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
3
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
2
22%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
1
13%
3
33%
76-90

Забито

22
25
8 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 12
8 Не забивали 5
2
9%
4
16%
1-15
3
14%
3
12%
16-30
3
14%
7
28%
31-45
5
23%
4
16%
46-60
3
14%
4
16%
61-75
6
27%
3
12%
76-90

Пропущено

18
13
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
1
6%
4
31%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
17%
3
23%
31-45
3
17%
2
15%
46-60
4
22%
1
8%
61-75
5
28%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:1 Архентинос Хуниорс - Ливерпуль Монтевидео 2:1 Архентинос Хуниорс - Атлетико Платенсе 1:0 Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:0
Архентинос Хуниорс - Коринтианс 0:0 Архентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 0:1 Атлетико Тукуман - Архентинос Хуниорс 1:2 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Ливерпуль Монтевидео - Архентинос Хуниорс 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:4 Коринтианс - Архентинос Хуниорс 0:1 Уракан - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 5:1 Сармьенто - Архентинос Хуниорс 2:0 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте дель Валле 1:0 Архентинос Хуниорс - Годой Крус 3:0 Ланус - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Депортиво Арменио 3:0 Архентинос Хуниорс - Арсенал Саранди 1:1
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Бельграно 2:0 Пеньяроль - Дефенса и Хустисия 0:3 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 1:1
Америка Минейро - Дефенса и Хустисия 2:3 Росарио Сентраль - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Пеньяроль 4:1 Дефенса и Хустисия - Колон 2:0 Барракас Сентраль - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - Америка Минейро 2:1 Дефенса и Хустисия - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Дефенса и Хустисия 0:3 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба СдЕ 1:2 Мильонариос - Дефенса и Хустисия 3:0 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 0:0 Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0

Результаты матчей

Архентинос Хуниорс
Дефенса и Хустисия

Точный счет

1:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
6 раз 55%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:0
3 раза 27%
1:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
0:2
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
7 раз 64%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:0
5 раз 25%
0:0
3 раза 15%
0:1
3 раза 15%
3:0
2 раза 10%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:0
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
0:2
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
2:0
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 40%
1
6 раз 30%
2
3 раза 15%
3
2 раза 10%
5
1 раз 5%
1
7 раз 35%
2
6 раз 30%
0
5 раз 25%
3
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Архентинос Хуниорс
Дефенса и Хустисия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
10
1
5
4
1.5
4
7
3
6
2.5
1
10
1
8
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
7
0.5
Больше Меньше
5
4
1
10
1.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
8
0.5
Больше Меньше
15
5
6
14
1.5
8
12
3
17
2.5
2
18
1
19
3.5
1
19
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 21 16 2 3 39 - 13 50
2.
Тальерес Кордоба
 20 12 4 4 35 - 17 40
3.
Сан-Лоренсо
 21 10 8 3 20 - 8 38
4.
Эстудиантес Ла Плата
 21 10 6 5 26 - 18 36
5.
Ланус
 20 9 7 4 28 - 19 34
6.
Росарио Сентраль
 20 9 7 4 29 - 23 34
7.
Дефенса и Хустисия
 0:3 21 9 6 6 25 - 16 33
8.
Архентинос Хуниорс
 3:0 21 9 5 7 26 - 17 32
9.
Годой Крус
 21 9 5 7 27 - 23 32
10.
Бельграно
 20 9 4 7 17 - 17 31
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 21 7 8 6 18 - 17 29
12.
Бока Хуниорс
 21 8 4 9 23 - 22 28
13.
Расинг Авельянеда
 21 7 6 8 26 - 30 27
14.
Атлетико Платенсе
 20 7 5 8 21 - 24 26
15.
Химнасия Ла-Плата
 21 7 5 9 17 - 27 26
16.
Сармьенто
 20 6 7 7 18 - 17 25
17.
Тигре
 21 6 7 8 20 - 24 25
18.
Сентраль Кордоба СдЕ
 21 6 7 8 16 - 21 25
19.
Барракас Сентраль
 21 5 9 7 20 - 27 24
20.
Колон
 20 4 11 5 18 - 20 23
21.
Институто Кордоба
 21 5 7 9 17 - 29 22
22.
Индепендьенте Авельянеда
 20 4 9 7 20 - 23 21
23.
Атлетико Тукуман
 20 4 9 7 17 - 23 21
24.
Унион Санта-Фе
 20 4 8 8 14 - 24 20
25.
Уракан
 21 4 7 10 16 - 25 19
26.
Банфилд
 20 4 6 10 13 - 26 18
27.
Велес Сарсфилд
 21 3 9 9 20 - 24 18
28.
Арсенал Саранди
 20 5 2 13 15 - 27 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 10 9 0 1 19 - 5 27
2.
Росарио Сентраль
 10 8 2 0 21 - 7 26
3.
Сан-Лоренсо
 11 7 4 0 11 - 0 25
4.
Ланус
 9 7 1 1 14 - 5 22
5.
Тальерес Кордоба
 11 7 1 3 15 - 7 22
6.
Годой Крус
 10 6 3 1 19 - 8 21
7.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 6 3 1 10 - 2 21
8.
Эстудиантес Ла Плата
 11 6 3 2 17 - 9 21
9.
Архентинос Хуниорс
 3:0 10 6 2 2 21 - 9 20
10.
Дефенса и Хустисия
 0:3 11 5 4 2 15 - 9 19
11.
Атлетико Платенсе
 11 5 4 2 14 - 10 19
12.
Бельграно
 9 5 3 1 9 - 4 18
13.
Химнасия Ла-Плата
 10 5 3 2 10 - 7 18
14.
Бока Хуниорс
 11 5 3 3 14 - 9 18
15.
Расинг Авельянеда
 11 5 3 3 15 - 14 18
16.
Барракас Сентраль
 11 4 4 3 10 - 10 16
17.
Тигре
 10 4 3 3 11 - 11 15
18.
Колон
 11 3 6 2 13 - 12 15
19.
Институто Кордоба
 11 3 6 2 8 - 9 15
20.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 4 2 5 7 - 8 14
21.
Арсенал Саранди
 9 4 1 4 10 - 11 13
22.
Индепендьенте Авельянеда
 10 3 4 3 14 - 13 13
23.
Атлетико Тукуман
 10 3 4 3 11 - 13 13
24.
Уракан
 10 3 4 3 9 - 11 13
25.
Банфилд
 11 3 4 4 6 - 11 13
26.
Велес Сарсфилд
 11 2 7 2 14 - 10 13
27.
Сармьенто
 9 3 3 3 11 - 10 12
28.
Унион Санта-Фе
 9 2 3 4 7 - 12 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 11 7 2 2 20 - 8 23
2.
Тальерес Кордоба
 9 5 3 1 20 - 10 18
3.
Эстудиантес Ла Плата
 10 4 3 3 9 - 9 15
4.
Дефенса и Хустисия
 0:3 10 4 2 4 10 - 7 14
5.
Сан-Лоренсо
 10 3 4 3 9 - 8 13
6.
Бельграно
 11 4 1 6 8 - 13 13
7.
Сармьенто
 11 3 4 4 7 - 7 13
8.
Архентинос Хуниорс
 3:0 11 3 3 5 5 - 8 12
9.
Ланус
 11 2 6 3 14 - 14 12
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 10 2 5 3 9 - 13 11
11.
Годой Крус
 11 3 2 6 8 - 15 11
12.
Унион Санта-Фе
 11 2 5 4 7 - 12 11
13.
Бока Хуниорс
 10 3 1 6 9 - 13 10
14.
Тигре
 11 2 4 5 9 - 13 10
15.
Расинг Авельянеда
 10 2 3 5 11 - 16 9
16.
Колон
 9 1 5 3 5 - 8 8
17.
Индепендьенте Авельянеда
 10 1 5 4 6 - 10 8
18.
Атлетико Тукуман
 10 1 5 4 6 - 10 8
19.
Барракас Сентраль
 10 1 5 4 10 - 17 8
20.
Росарио Сентраль
 10 1 5 4 8 - 16 8
21.
Химнасия Ла-Плата
 11 2 2 7 7 - 20 8
22.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 1 5 5 8 - 15 8
23.
Атлетико Платенсе
 9 2 1 6 7 - 14 7
24.
Институто Кордоба
 10 2 1 7 9 - 20 7
25.
Уракан
 11 1 3 7 7 - 14 6
26.
Банфилд
 9 1 2 6 7 - 15 5
27.
Велес Сарсфилд
 10 1 2 7 6 - 14 5
28.
Арсенал Саранди
 11 1 1 9 5 - 16 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 13 (4)
Архентинос Хуниорс Авалос Габриэль 11 (2)
Бельграно Pablo Vegetti 11 (1)
Ланус Leandro Diaz III 10 (2)
Тигре Ретеги Матео 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 8
Ланус Лема Кристиан 2 6
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 7
Институто Кордоба Мосевич Леонель 1 7
Ньюэллс Олд Бойз Сфорца Хуан 1 7
Весь список
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Архентинос Хуниорс
    Ничья
    Дефенса и Хустисия
    5.10
    5.80
    4.80
    Все Коэффициенты
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    Где смотреть матч Архентинос Хуниорс 3:0 Дефенса и Хустисия онлайн

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