Тур: 21.
3:0
Второй тайм: 87'
0'
10' Желтая карточкаNazareno Colombo
17' Желтая карточкаFacundo Gutierrez
1:0
20' ГолFrancisco Gonzalez Metilli
2:0
54' ГолАвалос Габриэль
3:0
71' ГолАвалос Габриэль
72' Желтая карточкаRodrigo Bogarin
75' Желтая карточкаLeonardo Heredia
Ход матча
10'
54'
2:0
71'
72'
75'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
14 Вера МатиасПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
10 Gaston Veron
-
11 Thiago Nuss
-
-
Главный тренер: Gabriel Milito
- Основной состав
-
22 Унсаин ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Gaston TogniПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Julio Vaccari
История личных встреч
Архентинос Хуниорс
Дефенса и Хустисия
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
133.3%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
10 матчей
30%
10%
60%
3 победы 1 ничья 6 побед
Первый тайм
10%
70%
20%
1 победа 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
0.57
0.67
Среднее время на гол
157
135
Всего голов
4
10
Голов в среднем за матч
1.33
1.43
Среднее время на гол
67
63
Всего голов
8
12
Голов в среднем за матч
0.8
1.2
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
112
75
Бомбардиры внутри турнира
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авалос Габриэль
|11 (3)
|0.52
|Leonardo Heredia
|4
|0.19
|Kevin Mac Allister
|4
|0.19
|Francisco Gonzalez Metilli
|3
|0.14
|Редондо Федерико
|1
|0.05
|Santiago Gabriel Montiel
|1
|0.05
|Rodrigo Cabral
|1
|0.05
|Кабрера Хавьер
|0
|0
|Fabricio Dominguez
|0
|0
|Феррейра Факундо
|0
|0
|Miguel Angel Torren
|0
|0
|Lucas Villalba
|0
|0
|Franco Moyano
|0
|0
|Marco Di Cesare
|0
|0
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Fernandez I
|9 (3)
|0.43
|Солари Сантьяго
|4
|0.19
|Gaston Togni
|3
|0.14
|David Barbona
|2
|0.1
|Кардона Томас
|2
|0.1
|Juan Bautista Miritello
|2
|0.1
|Facundo Gutierrez
|1
|0.05
|Gabriel Alanis
|1
|0.05
|Rodrigo Bogarin
|1
|0.05
|Agustin Sant'Anna
|0
|0
|Сото Алексис
|0
|0
Карточки
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kevin Mac Allister
|5
|1
|Gaston Veron
|5
|1
|Santiago Gabriel Montiel
|3
|2
|Кабрера Хавьер
|5
|0
|Fabricio Dominguez
|4
|0
|Thiago Nuss
|4
|0
|Miguel Angel Torren
|3
|0
|Авалос Габриэль
|3
|0
|Marco Di Cesare
|3
|0
|Leonardo Heredia
|1
|1
|Редондо Федерико
|1
|1
|Феррейра Факундо
|2
|0
|Francisco Gonzalez Metilli
|2
|0
|Luciano Sanchez
|2
|0
|Милито Габриэль
|0
|1
|Хосе Херрейра
|1
|0
|Lucas Villalba
|1
|0
|Вера Матиас
|1
|0
|Federico Lanzillota
|1
|0
|Alexis Arias I
|1
|0
|Franco Moyano
|1
|0
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Facundo Gutierrez
|4
|2
|Кардона Томас
|7
|0
|Lautaro Tomas Escalante
|4
|1
|Сото Алексис
|5
|0
|Agustin Sant'Anna
|5
|0
|Nazareno Colombo
|5
|0
|Солари Сантьяго
|3
|0
|David Barbona
|3
|0
|Angel Benitez
|3
|0
|Julian Alejo Lopez
|3
|0
|Малатини Хулиан
|3
|0
|Кастеллани Гонсало
|1
|1
|Rodrigo Bogarin
|2
|0
|Nicolas Fernandez I
|2
|0
|Juan Bautista Miritello
|2
|0
|Минго Сантьяго Рамос
|0
|1
|Gabriel Alanis
|1
|0
|Dario Caceres
|1
|0
|Edwin Mosquera
|1
|0
Результаты матчей
Архентинос Хуниорс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Дефенса и Хустисия
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
5
1
Архентинос Хуниорс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Дефенса и Хустисия
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
7
6
Волевые поражения
4
12
Архентинос Хуниорс
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (4)
60% (12)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
35% (7)
20% (4)
Дефенса и Хустисия
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (4)
50% (10)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
50% (10)
25% (5)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
9
6
Волевые поражения
9
13
Голы по времени матча
Забито
17
10
5 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 15
1
6%
3
30%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
1
6%
1
10%
31-45
4
24%
2
20%
46-60
3
18%
3
30%
61-75
5
29%
29%
1
10%
76-90
Пропущено
10
4
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
10%
1
25%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Забито
5
15
3 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 7
16 Не забивали 10
1
20%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
2
40%
6
40%
31-45
1
20%
2
13%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
20%
2
13%
76-90
Пропущено
8
9
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
3
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
2
22%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
1
13%
3
33%
76-90
Забито
22
25
8 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 12
8 Не забивали 5
2
9%
4
16%
1-15
3
14%
3
12%
16-30
3
14%
7
28%
31-45
5
23%
4
16%
46-60
3
14%
4
16%
61-75
6
27%
3
12%
76-90
Пропущено
18
13
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
1
6%
4
31%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
17%
3
23%
31-45
3
17%
2
15%
46-60
4
22%
1
8%
61-75
5
28%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:1 Архентинос Хуниорс - Ливерпуль Монтевидео 2:1 Архентинос Хуниорс - Атлетико Платенсе 1:0 Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:0
Архентинос Хуниорс - Коринтианс 0:0 Архентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 0:1 Атлетико Тукуман - Архентинос Хуниорс 1:2 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Ливерпуль Монтевидео - Архентинос Хуниорс 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:4 Коринтианс - Архентинос Хуниорс 0:1 Уракан - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 5:1 Сармьенто - Архентинос Хуниорс 2:0 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте дель Валле 1:0 Архентинос Хуниорс - Годой Крус 3:0 Ланус - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Депортиво Арменио 3:0 Архентинос Хуниорс - Арсенал Саранди 1:1
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Бельграно 2:0 Пеньяроль - Дефенса и Хустисия 0:3 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 1:1
Америка Минейро - Дефенса и Хустисия 2:3 Росарио Сентраль - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Пеньяроль 4:1 Дефенса и Хустисия - Колон 2:0 Барракас Сентраль - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - Америка Минейро 2:1 Дефенса и Хустисия - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Дефенса и Хустисия 0:3 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба СдЕ 1:2 Мильонариос - Дефенса и Хустисия 3:0 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 0:0 Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0
Результаты матчей
Архентинос Хуниорс
Дефенса и Хустисия
Точный счет
1:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
6 раз 55%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
0:0
3 раза 27%
1:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
0:2
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
7 раз 64%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:0
5 раз 25%
0:0
3 раза 15%
0:1
3 раза 15%
3:0
2 раза 10%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:0
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
0:2
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
2:0
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 40%
1
6 раз 30%
2
3 раза 15%
3
2 раза 10%
5
1 раз 5%
1
7 раз 35%
2
6 раз 30%
0
5 раз 25%
3
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Архентинос Хуниорс
Дефенса и Хустисия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
101
54
47
36
110
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
47
Больше Меньше
54
110
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
128
Больше Меньше
155
614
812
317
218
119
119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|21
|16
|2
|3
|39 - 13
|50
|2.
|20
|12
|4
|4
|35 - 17
|40
|3.
|21
|10
|8
|3
|20 - 8
|38
|4.
|21
|10
|6
|5
|26 - 18
|36
|5.
|20
|9
|7
|4
|28 - 19
|34
|6.
|20
|9
|7
|4
|29 - 23
|34
|7.
|0:3
|21
|9
|6
|6
|25 - 16
|33
|8.
|3:0
|21
|9
|5
|7
|26 - 17
|32
|9.
|21
|9
|5
|7
|27 - 23
|32
|10.
|20
|9
|4
|7
|17 - 17
|31
|11.
|21
|7
|8
|6
|18 - 17
|29
|12.
|21
|8
|4
|9
|23 - 22
|28
|13.
|21
|7
|6
|8
|26 - 30
|27
|14.
|20
|7
|5
|8
|21 - 24
|26
|15.
|21
|7
|5
|9
|17 - 27
|26
|16.
|20
|6
|7
|7
|18 - 17
|25
|17.
|21
|6
|7
|8
|20 - 24
|25
|18.
|21
|6
|7
|8
|16 - 21
|25
|19.
|21
|5
|9
|7
|20 - 27
|24
|20.
|20
|4
|11
|5
|18 - 20
|23
|21.
|21
|5
|7
|9
|17 - 29
|22
|22.
|20
|4
|9
|7
|20 - 23
|21
|23.
|20
|4
|9
|7
|17 - 23
|21
|24.
|20
|4
|8
|8
|14 - 24
|20
|25.
|21
|4
|7
|10
|16 - 25
|19
|26.
|20
|4
|6
|10
|13 - 26
|18
|27.
|21
|3
|9
|9
|20 - 24
|18
|28.
|20
|5
|2
|13
|15 - 27
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|9
|0
|1
|19 - 5
|27
|2.
|10
|8
|2
|0
|21 - 7
|26
|3.
|11
|7
|4
|0
|11 - 0
|25
|4.
|9
|7
|1
|1
|14 - 5
|22
|5.
|11
|7
|1
|3
|15 - 7
|22
|6.
|10
|6
|3
|1
|19 - 8
|21
|7.
|10
|6
|3
|1
|10 - 2
|21
|8.
|11
|6
|3
|2
|17 - 9
|21
|9.
|3:0
|10
|6
|2
|2
|21 - 9
|20
|10.
|0:3
|11
|5
|4
|2
|15 - 9
|19
|11.
|11
|5
|4
|2
|14 - 10
|19
|12.
|9
|5
|3
|1
|9 - 4
|18
|13.
|10
|5
|3
|2
|10 - 7
|18
|14.
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|15.
|11
|5
|3
|3
|15 - 14
|18
|16.
|11
|4
|4
|3
|10 - 10
|16
|17.
|10
|4
|3
|3
|11 - 11
|15
|18.
|11
|3
|6
|2
|13 - 12
|15
|19.
|11
|3
|6
|2
|8 - 9
|15
|20.
|11
|4
|2
|5
|7 - 8
|14
|21.
|9
|4
|1
|4
|10 - 11
|13
|22.
|10
|3
|4
|3
|14 - 13
|13
|23.
|10
|3
|4
|3
|11 - 13
|13
|24.
|10
|3
|4
|3
|9 - 11
|13
|25.
|11
|3
|4
|4
|6 - 11
|13
|26.
|11
|2
|7
|2
|14 - 10
|13
|27.
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|28.
|9
|2
|3
|4
|7 - 12
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|2
|2
|20 - 8
|23
|2.
|9
|5
|3
|1
|20 - 10
|18
|3.
|10
|4
|3
|3
|9 - 9
|15
|4.
|0:3
|10
|4
|2
|4
|10 - 7
|14
|5.
|10
|3
|4
|3
|9 - 8
|13
|6.
|11
|4
|1
|6
|8 - 13
|13
|7.
|11
|3
|4
|4
|7 - 7
|13
|8.
|3:0
|11
|3
|3
|5
|5 - 8
|12
|9.
|11
|2
|6
|3
|14 - 14
|12
|10.
|10
|2
|5
|3
|9 - 13
|11
|11.
|11
|3
|2
|6
|8 - 15
|11
|12.
|11
|2
|5
|4
|7 - 12
|11
|13.
|10
|3
|1
|6
|9 - 13
|10
|14.
|11
|2
|4
|5
|9 - 13
|10
|15.
|10
|2
|3
|5
|11 - 16
|9
|16.
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|17.
|10
|1
|5
|4
|6 - 10
|8
|18.
|10
|1
|5
|4
|6 - 10
|8
|19.
|10
|1
|5
|4
|10 - 17
|8
|20.
|10
|1
|5
|4
|8 - 16
|8
|21.
|11
|2
|2
|7
|7 - 20
|8
|22.
|11
|1
|5
|5
|8 - 15
|8
|23.
|9
|2
|1
|6
|7 - 14
|7
|24.
|10
|2
|1
|7
|9 - 20
|7
|25.
|11
|1
|3
|7
|7 - 14
|6
|26.
|9
|1
|2
|6
|7 - 15
|5
|27.
|10
|1
|2
|7
|6 - 14
|5
|28.
|11
|1
|1
|9
|5 - 16
|4
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|13 (4)
|Архентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|11 (2)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|11 (1)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|10 (2)
|Тигре
|Ретеги Матео
|10 (1)
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 8
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 6
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 7
|Институто Кордоба
|Мосевич Леонель
|1 7
|Ньюэллс Олд Бойз
|Сфорца Хуан
|1 7