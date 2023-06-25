Тур: 21.
2:1
Второй тайм: 88'
0'
0:1
2' ГолВалойес Диего
12' Желтая карточкаВильягра Родриго
22' Желтая карточкаRaul Loaiza
29' Желтая карточкаJuan Portillo
56' Желтая карточкаСанчес-Миньо Хуан
58' Желтая карточкаLeandro Diaz III
1:1
67' ГолLeandro Diaz III
2:1
71' ГолЛема Кристиан
76' Желтая карточкаTomas Belmonte
Ход матча
2'
0:1
12'
22'
29'
58'
67'
71'
2:1
76'
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.00 Обе забьют (да)
-
24
Juan
Caceres
15
Raul
Loaiza
22
Эррера
Гидо
24
Ramon
Sosa
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Juan CaceresЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Raul LoaizaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Julio Soler
-
-
-
-
-
-
-
-
43 Dylan Aquino
-
Главный тренер: Frank Kudelka
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ramon SosaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Франко АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Javier Gandolfi
История личных встреч
Ланус
Тальерес Кордоба
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
10 матчей
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
11
Голов в среднем за матч
1.75
1.83
Среднее время на гол
51
49
Всего голов
13
4
Голов в среднем за матч
2.17
1
Среднее время на гол
41
90
Всего голов
20
15
Голов в среднем за матч
2
1.5
Тотал матчей
2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
45
60
Бомбардиры внутри турнира
Ланус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Leandro Diaz III
|11 (4)
|0.52
|Franco Troyansky
|4
|0.19
|Де Ла Вега Педро
|3
|0.14
|Franco Orozco
|3
|0.14
|Raul Loaiza
|2
|0.1
|Жозе Густаво Санд
|2 (2)
|0.1
|Jose Maria Canale
|1
|0.05
|Matias Esquivel
|1
|0.05
|Лема Кристиан
|1
|0.05
|Брагьери Диего
|1
|0.05
|Tomas Belmonte
|1
|0.05
|Luciano Boggio
|0
|0
|Санчес-Миньо Хуан
|0
|0
|Juan Caceres
|0
|0
|Braian Aguirre
|0
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майкл Сантос
|13
|0.62
|Бустос Науэль
|6
|0.29
|Гарро Родриго
|4
|0.19
|Ramon Sosa
|4
|0.19
|Валойес Диего
|3 (1)
|0.14
|Пиццини Франсиско
|3
|0.14
|Каталан Матиас
|1
|0.05
|Juan Portillo
|1
|0.05
|Бенавидес Гастон Америко
|0
|0
|Jose Romero
|0
|0
|Франко Алан
|0
|0
Карточки
Ланус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лема Кристиан
|6
|2
|Leandro Diaz III
|6
|1
|Luciano Boggio
|4
|2
|Tomas Belmonte
|7
|0
|Jose Maria Canale
|3
|1
|Санчес-Миньо Хуан
|4
|0
|Де Ла Вега Педро
|3
|0
|Braian Aguirre
|3
|0
|Lucas Acosta II
|2
|0
|Агилар Фелипе
|2
|0
|Raul Loaiza
|2
|0
|Franco Orozco
|2
|0
|Juan Caceres
|2
|0
|Brian Aguilar
|2
|0
|Моралес Лаутаро
|0
|1
|Акоста Лаутаро
|1
|0
|Брагьери Диего
|1
|0
|Julian Fernandez II
|1
|0
|Facundo Perez
|1
|0
|Matias Esquivel
|1
|0
|Frank Kudelka
|1
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Juan Portillo
|4
|1
|Майкл Сантос
|3
|0
|Бенавидес Гастон Америко
|3
|0
|Вильягра Родриго
|3
|0
|Juan Rodriguez2
|3
|0
|Мартино Анджело
|1
|1
|Пиццини Франсиско
|2
|0
|Эррера Гидо
|2
|0
|Паскини Николас
|2
|0
|Каталан Матиас
|2
|0
|Валойес Диего
|2
|0
|Франко Алан
|2
|0
|Бустос Науэль
|2
|0
|Ортегоса Диего
|2
|0
|Ramon Sosa
|2
|0
|Lucas Suarez II
|1
|0
|Олива Кристиан
|1
|0
|Valentin Depietri
|1
|0
|Гарро Родриго
|1
|0
|Diego Barrera
|1
|0
Результаты матчей
Ланус
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Тальерес Кордоба
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
3
5
Волевые поражения
0
4
Ланус
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Тальерес Кордоба
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
12
13
Ланус
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (9)
30% (6)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
Тальерес Кордоба
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (4)
55% (11)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
30% (6)
35% (7)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
8
7
Волевые поражения
12
17
Голы по времени матча
Забито
14
20
10 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
2
14%
5
25%
1-15
3
21%
2
10%
16-30
5
36%
1
5%
31-45
2
14%
2
10%
46-60
1
7%
4
20%
61-75
1
7%
6
30%
76-90
Пропущено
5
10
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
2
40%
1
10%
76-90
Забито
14
16
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 9
11 Не забивали 11
3
21%
3
19%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
5
36%
0
0%
31-45
1
7%
4
25%
46-60
3
21%
5
31%
61-75
2
14%
1
6%
76-90
Пропущено
14
6
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 5
1
7%
0
0%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
2
14%
2
33%
31-45
1
7%
2
33%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
29%
2
33%
76-90
1
0%
0%
Забито
28
36
18 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 15
4 Не забивали 3
5
18%
8
22%
1-15
3
11%
5
14%
16-30
10
36%
1
3%
31-45
3
11%
6
17%
46-60
4
14%
9
25%
61-75
3
11%
7
19%
76-90
Пропущено
19
16
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 12
1
5%
1
6%
1-15
6
32%
0
0%
16-30
2
11%
6
38%
31-45
1
5%
5
31%
46-60
2
11%
1
6%
61-75
6
32%
3
19%
76-90
1
0%
0%
Результаты последних матчей
Ланус
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Унион Санта-Фе - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Ланус - Атлетико Тукуман 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Ланус 1:1
Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Ланус 1:0 Ланус - Сол де Мэйо 3:1 Ланус - Уракан 1:0 Ланус - Сармьенто 2:1 Годой Крус - Ланус 4:4 Сентраль Кордоба СдЕ - Ланус 1:1 Ланус - Арсенал Саранди 3:0 Тигре - Ланус 2:1 Ланус - Архентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Ланус 0:0 Ланус - Ривер Плейт 0:2 Расинг Авельянеда - Ланус 2:1 Ланус - Росарио Сентраль 3:0 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 0:2 Ланус - Сан-Лоренсо 2:1
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 1:0 Тальерес Кордоба - Чакарита Хуниорс 2:0 Тигре - Тальерес Кордоба 1:3 Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:0
Бельграно - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:4 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 3:1 Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 0:0 Колон - Тальерес Кордоба 2:2 Тальерес Кордоба - Барракас Сентраль 3:0 Институто Кордоба - Тальерес Кордоба 0:3 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:1 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:2 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 2:4 Тальерес Кордоба - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 2:1 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 0:2
Результаты матчей
Ланус
Тальерес Кордоба
Точный счет
2:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
Точный счет
1:1
4 раза 36%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%
2:4
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
2
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Точный счет
2:1
5 раз 25%
1:1
4 раза 20%
1:0
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
1:0
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:4
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 40%
2
5 раз 25%
0
4 раза 20%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
2
5 раз 25%
1
5 раз 25%
0
4 раза 20%
3
4 раза 20%
4
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Ланус
Тальерес Кордоба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
83
54
56
27
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
81
38
63
110
45
110
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
164
Больше Меньше
164
812
119
317
614
119
218
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|21
|16
|2
|3
|39 - 13
|50
|2.
|1:2
|21
|12
|4
|5
|36 - 19
|40
|3.
|21
|10
|8
|3
|20 - 8
|38
|4.
|2:1
|21
|10
|7
|4
|30 - 20
|37
|5.
|21
|10
|6
|5
|26 - 18
|36
|6.
|20
|9
|7
|4
|29 - 23
|34
|7.
|21
|9
|6
|6
|26 - 16
|33
|8.
|21
|9
|5
|7
|26 - 18
|32
|9.
|21
|9
|5
|7
|27 - 23
|32
|10.
|20
|9
|4
|7
|17 - 17
|31
|11.
|21
|7
|8
|6
|18 - 17
|29
|12.
|21
|8
|4
|9
|23 - 22
|28
|13.
|21
|7
|6
|8
|26 - 30
|27
|14.
|20
|7
|5
|8
|21 - 24
|26
|15.
|21
|7
|5
|9
|17 - 27
|26
|16.
|20
|6
|7
|7
|18 - 17
|25
|17.
|21
|6
|7
|8
|20 - 24
|25
|18.
|21
|6
|7
|8
|16 - 21
|25
|19.
|21
|5
|9
|7
|20 - 27
|24
|20.
|20
|4
|11
|5
|18 - 20
|23
|21.
|21
|5
|8
|8
|17 - 24
|23
|22.
|21
|5
|7
|9
|17 - 29
|22
|23.
|20
|4
|9
|7
|17 - 23
|21
|24.
|21
|4
|9
|8
|20 - 26
|21
|25.
|21
|4
|7
|10
|16 - 25
|19
|26.
|20
|4
|6
|10
|13 - 26
|18
|27.
|21
|3
|9
|9
|20 - 24
|18
|28.
|20
|5
|2
|13
|15 - 27
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|9
|0
|1
|19 - 5
|27
|2.
|10
|8
|2
|0
|21 - 7
|26
|3.
|2:1
|10
|8
|1
|1
|16 - 6
|25
|4.
|11
|7
|4
|0
|11 - 0
|25
|5.
|1:2
|11
|7
|1
|3
|15 - 7
|22
|6.
|10
|6
|3
|1
|19 - 8
|21
|7.
|10
|6
|3
|1
|10 - 2
|21
|8.
|11
|6
|3
|2
|17 - 9
|21
|9.
|10
|6
|2
|2
|21 - 10
|20
|10.
|11
|5
|4
|2
|15 - 9
|19
|11.
|11
|5
|4
|2
|14 - 10
|19
|12.
|9
|5
|3
|1
|9 - 4
|18
|13.
|10
|5
|3
|2
|10 - 7
|18
|14.
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|15.
|11
|5
|3
|3
|15 - 14
|18
|16.
|11
|4
|4
|3
|10 - 10
|16
|17.
|10
|4
|3
|3
|11 - 11
|15
|18.
|11
|3
|6
|2
|13 - 12
|15
|19.
|11
|3
|6
|2
|8 - 9
|15
|20.
|11
|4
|2
|5
|7 - 8
|14
|21.
|9
|4
|1
|4
|10 - 11
|13
|22.
|10
|3
|4
|3
|14 - 13
|13
|23.
|10
|3
|4
|3
|11 - 13
|13
|24.
|10
|3
|4
|3
|9 - 11
|13
|25.
|11
|3
|4
|4
|6 - 11
|13
|26.
|11
|2
|7
|2
|14 - 10
|13
|27.
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|28.
|10
|3
|3
|4
|10 - 12
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|2
|2
|20 - 8
|23
|2.
|1:2
|10
|5
|3
|2
|21 - 12
|18
|3.
|10
|4
|3
|3
|9 - 9
|15
|4.
|10
|4
|2
|4
|11 - 7
|14
|5.
|10
|3
|4
|3
|9 - 8
|13
|6.
|11
|4
|1
|6
|8 - 13
|13
|7.
|11
|3
|4
|4
|7 - 7
|13
|8.
|11
|3
|3
|5
|5 - 8
|12
|9.
|2:1
|11
|2
|6
|3
|14 - 14
|12
|10.
|10
|2
|5
|3
|9 - 13
|11
|11.
|11
|3
|2
|6
|8 - 15
|11
|12.
|11
|2
|5
|4
|7 - 12
|11
|13.
|10
|3
|1
|6
|9 - 13
|10
|14.
|11
|2
|4
|5
|9 - 13
|10
|15.
|10
|2
|3
|5
|11 - 16
|9
|16.
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|17.
|10
|1
|5
|4
|6 - 10
|8
|18.
|10
|1
|5
|4
|10 - 17
|8
|19.
|10
|1
|5
|4
|8 - 16
|8
|20.
|11
|2
|2
|7
|7 - 20
|8
|21.
|11
|1
|5
|5
|6 - 13
|8
|22.
|11
|1
|5
|5
|8 - 15
|8
|23.
|9
|2
|1
|6
|7 - 14
|7
|24.
|10
|2
|1
|7
|9 - 20
|7
|25.
|11
|1
|3
|7
|7 - 14
|6
|26.
|9
|1
|2
|6
|7 - 15
|5
|27.
|10
|1
|2
|7
|6 - 14
|5
|28.
|11
|1
|1
|9
|5 - 16
|4
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|13 (5)
|Архентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|11 (2)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|11 (2)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|11 (1)
|Тигре
|Ретеги Матео
|10 (1)
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 8
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 6
|Индепендьенте Авельянеда
|Ayrton Costa
|9
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 7
|Институто Кордоба
|Мосевич Леонель
|1 7