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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 21.
Ланус
2:1
Второй тайм: 88'
Тальерес Кордоба
0'
0:1
2' Гол
Валойес Диего
12' Желтая карточка
Вильягра Родриго
22' Желтая карточка
Raul Loaiza
29' Желтая карточка
Juan Portillo
56' Желтая карточка
Санчес-Миньо Хуан
58' Желтая карточка
Leandro Diaz III
1:1
67' Гол
Leandro Diaz III
2:1
71' Гол
Лема Кристиан
76' Желтая карточка
Tomas Belmonte
17
Моралес
Лаутаро
24
Juan
Caceres
33
Агилар
Фелипе
2
Лема
Кристиан
14
Санчес-Миньо
Хуан
15
Raul
Loaiza
5
Tomas
Belmonte
32
Matias
Esquivel
11
Franco
Orozco
18
Leandro
Diaz
III
10
Де
Ла
Вега
Педро
22
Эррера
Гидо
29
Бенавидес
Гастон
Америко
4
Каталан
Матиас
6
Juan
Rodriguez2
28
Juan
Portillo
18
Вильягра
Родриго
30
Ортегоса
Диего
7
Валойес
Диего
16
Гарро
Родриго
24
Ramon
Sosa
9
Майкл
Сантос
Ланус
4-3-3
Тальерес Кордоба
4-2-3-1

История личных встреч

Ланус
Тальерес Кордоба

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

10 матчей

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

ЛП
0:1
ЛП
3:3
ЛП
1:0
КДМЗ4
1:0
КДМЗ4
1:1
С
2:4
С
2:1
С
5:2
П
3:1
TPDV
2:2

Голы

Всего голов

7
11

Голов в среднем за матч

1.75
1.83

Среднее время на гол

51
49

Всего голов

13
4

Голов в среднем за матч

2.17
1

Среднее время на гол

41
90

Всего голов

20
15

Голов в среднем за матч

2
1.5

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

45
60

Бомбардиры внутри турнира

Ланус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Leandro Diaz III 11 (4) 0.52
Franco Troyansky 4 0.19
Де Ла Вега Педро 3 0.14
Franco Orozco 3 0.14
Raul Loaiza 2 0.1
Жозе Густаво Санд 2 (2) 0.1
Jose Maria Canale 1 0.05
Matias Esquivel 1 0.05
Лема Кристиан 1 0.05
Брагьери Диего 1 0.05
Tomas Belmonte 1 0.05
Luciano Boggio 0 0
Санчес-Миньо Хуан 0 0
Juan Caceres 0 0
Braian Aguirre 0 0
Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майкл Сантос 13 0.62
Бустос Науэль 6 0.29
Гарро Родриго 4 0.19
Ramon Sosa 4 0.19
Валойес Диего 3 (1) 0.14
Пиццини Франсиско 3 0.14
Каталан Матиас 1 0.05
Juan Portillo 1 0.05
Бенавидес Гастон Америко 0 0
Jose Romero 0 0
Франко Алан 0 0

Карточки

Ланус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лема Кристиан 6 2
Leandro Diaz III 6 1
Luciano Boggio 4 2
Tomas Belmonte 7 0
Jose Maria Canale 3 1
Санчес-Миньо Хуан 4 0
Де Ла Вега Педро 3 0
Braian Aguirre 3 0
Lucas Acosta II 2 0
Агилар Фелипе 2 0
Raul Loaiza 2 0
Franco Orozco 2 0
Juan Caceres 2 0
Brian Aguilar 2 0
Моралес Лаутаро 0 1
Акоста Лаутаро 1 0
Брагьери Диего 1 0
Julian Fernandez II 1 0
Facundo Perez 1 0
Matias Esquivel 1 0
Frank Kudelka 1 0
Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Juan Portillo 4 1
Майкл Сантос 3 0
Бенавидес Гастон Америко 3 0
Вильягра Родриго 3 0
Juan Rodriguez2 3 0
Мартино Анджело 1 1
Пиццини Франсиско 2 0
Эррера Гидо 2 0
Паскини Николас 2 0
Каталан Матиас 2 0
Валойес Диего 2 0
Франко Алан 2 0
Бустос Науэль 2 0
Ортегоса Диего 2 0
Ramon Sosa 2 0
Lucas Suarez II 1 0
Олива Кристиан 1 0
Valentin Depietri 1 0
Гарро Родриго 1 0
Diego Barrera 1 0

Результаты матчей

Ланус
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Тальерес Кордоба
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

3
5

Волевые поражения

0
4
Ланус
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Тальерес Кордоба
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

12
13
Ланус
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (9)
30% (6)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
Тальерес Кордоба
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (4)
55% (11)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
30% (6)
35% (7)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

8
7

Волевые поражения

12
17

Голы по времени матча

Забито

14
20
10 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
2
14%
5
25%
1-15
3
21%
2
10%
16-30
5
36%
1
5%
31-45
2
14%
2
10%
46-60
1
7%
4
20%
61-75
1
7%
6
30%
76-90

Пропущено

5
10
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
2
40%
1
10%
76-90

Забито

14
16
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 9
11 Не забивали 11
3
21%
3
19%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
5
36%
0
0%
31-45
1
7%
4
25%
46-60
3
21%
5
31%
61-75
2
14%
1
6%
76-90

Пропущено

14
6
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 5
1
7%
0
0%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
2
14%
2
33%
31-45
1
7%
2
33%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
29%
2
33%
76-90
1
0%
0%

Забито

28
36
18 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 15
4 Не забивали 3
5
18%
8
22%
1-15
3
11%
5
14%
16-30
10
36%
1
3%
31-45
3
11%
6
17%
46-60
4
14%
9
25%
61-75
3
11%
7
19%
76-90

Пропущено

19
16
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 12
1
5%
1
6%
1-15
6
32%
0
0%
16-30
2
11%
6
38%
31-45
1
5%
5
31%
46-60
2
11%
1
6%
61-75
6
32%
3
19%
76-90
1
0%
0%

Результаты последних матчей

Ланус
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Унион Санта-Фе - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Ланус - Атлетико Тукуман 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Ланус 1:1
Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Ланус 1:0 Ланус - Сол де Мэйо 3:1 Ланус - Уракан 1:0 Ланус - Сармьенто 2:1 Годой Крус - Ланус 4:4 Сентраль Кордоба СдЕ - Ланус 1:1 Ланус - Арсенал Саранди 3:0 Тигре - Ланус 2:1 Ланус - Архентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Ланус 0:0 Ланус - Ривер Плейт 0:2 Расинг Авельянеда - Ланус 2:1 Ланус - Росарио Сентраль 3:0 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 0:2 Ланус - Сан-Лоренсо 2:1
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 1:0 Тальерес Кордоба - Чакарита Хуниорс 2:0 Тигре - Тальерес Кордоба 1:3 Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:0
Бельграно - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:4 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 3:1 Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 0:0 Колон - Тальерес Кордоба 2:2 Тальерес Кордоба - Барракас Сентраль 3:0 Институто Кордоба - Тальерес Кордоба 0:3 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:1 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:2 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 2:4 Тальерес Кордоба - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 2:1 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 0:2

Результаты матчей

Ланус
Тальерес Кордоба

Точный счет

2:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%

Точный счет

1:1
4 раза 36%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%
2:4
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
2
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Точный счет

2:1
5 раз 25%
1:1
4 раза 20%
1:0
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
1:0
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:4
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 40%
2
5 раз 25%
0
4 раза 20%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
2
5 раз 25%
1
5 раз 25%
0
4 раза 20%
3
4 раза 20%
4
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Ланус
Тальерес Кордоба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
3
5
4
1.5
5
6
2
7
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
8
1
3
8
1.5
6
3
1
10
2.5
4
5
1
10
3.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
4
0.5
Больше Меньше
16
4
8
12
1.5
11
9
3
17
2.5
6
14
1
19
3.5
2
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 21 16 2 3 39 - 13 50
2.
Тальерес Кордоба
 1:2 21 12 4 5 36 - 19 40
3.
Сан-Лоренсо
 21 10 8 3 20 - 8 38
4.
Ланус
 2:1 21 10 7 4 30 - 20 37
5.
Эстудиантес Ла Плата
 21 10 6 5 26 - 18 36
6.
Росарио Сентраль
 20 9 7 4 29 - 23 34
7.
Дефенса и Хустисия
 21 9 6 6 26 - 16 33
8.
Архентинос Хуниорс
 21 9 5 7 26 - 18 32
9.
Годой Крус
 21 9 5 7 27 - 23 32
10.
Бельграно
 20 9 4 7 17 - 17 31
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 21 7 8 6 18 - 17 29
12.
Бока Хуниорс
 21 8 4 9 23 - 22 28
13.
Расинг Авельянеда
 21 7 6 8 26 - 30 27
14.
Атлетико Платенсе
 20 7 5 8 21 - 24 26
15.
Химнасия Ла-Плата
 21 7 5 9 17 - 27 26
16.
Сармьенто
 20 6 7 7 18 - 17 25
17.
Тигре
 21 6 7 8 20 - 24 25
18.
Сентраль Кордоба СдЕ
 21 6 7 8 16 - 21 25
19.
Барракас Сентраль
 21 5 9 7 20 - 27 24
20.
Колон
 20 4 11 5 18 - 20 23
21.
Унион Санта-Фе
 21 5 8 8 17 - 24 23
22.
Институто Кордоба
 21 5 7 9 17 - 29 22
23.
Атлетико Тукуман
 20 4 9 7 17 - 23 21
24.
Индепендьенте Авельянеда
 21 4 9 8 20 - 26 21
25.
Уракан
 21 4 7 10 16 - 25 19
26.
Банфилд
 20 4 6 10 13 - 26 18
27.
Велес Сарсфилд
 21 3 9 9 20 - 24 18
28.
Арсенал Саранди
 20 5 2 13 15 - 27 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 10 9 0 1 19 - 5 27
2.
Росарио Сентраль
 10 8 2 0 21 - 7 26
3.
Ланус
 2:1 10 8 1 1 16 - 6 25
4.
Сан-Лоренсо
 11 7 4 0 11 - 0 25
5.
Тальерес Кордоба
 1:2 11 7 1 3 15 - 7 22
6.
Годой Крус
 10 6 3 1 19 - 8 21
7.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 6 3 1 10 - 2 21
8.
Эстудиантес Ла Плата
 11 6 3 2 17 - 9 21
9.
Архентинос Хуниорс
 10 6 2 2 21 - 10 20
10.
Дефенса и Хустисия
 11 5 4 2 15 - 9 19
11.
Атлетико Платенсе
 11 5 4 2 14 - 10 19
12.
Бельграно
 9 5 3 1 9 - 4 18
13.
Химнасия Ла-Плата
 10 5 3 2 10 - 7 18
14.
Бока Хуниорс
 11 5 3 3 14 - 9 18
15.
Расинг Авельянеда
 11 5 3 3 15 - 14 18
16.
Барракас Сентраль
 11 4 4 3 10 - 10 16
17.
Тигре
 10 4 3 3 11 - 11 15
18.
Колон
 11 3 6 2 13 - 12 15
19.
Институто Кордоба
 11 3 6 2 8 - 9 15
20.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 4 2 5 7 - 8 14
21.
Арсенал Саранди
 9 4 1 4 10 - 11 13
22.
Индепендьенте Авельянеда
 10 3 4 3 14 - 13 13
23.
Атлетико Тукуман
 10 3 4 3 11 - 13 13
24.
Уракан
 10 3 4 3 9 - 11 13
25.
Банфилд
 11 3 4 4 6 - 11 13
26.
Велес Сарсфилд
 11 2 7 2 14 - 10 13
27.
Сармьенто
 9 3 3 3 11 - 10 12
28.
Унион Санта-Фе
 10 3 3 4 10 - 12 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 11 7 2 2 20 - 8 23
2.
Тальерес Кордоба
 1:2 10 5 3 2 21 - 12 18
3.
Эстудиантес Ла Плата
 10 4 3 3 9 - 9 15
4.
Дефенса и Хустисия
 10 4 2 4 11 - 7 14
5.
Сан-Лоренсо
 10 3 4 3 9 - 8 13
6.
Бельграно
 11 4 1 6 8 - 13 13
7.
Сармьенто
 11 3 4 4 7 - 7 13
8.
Архентинос Хуниорс
 11 3 3 5 5 - 8 12
9.
Ланус
 2:1 11 2 6 3 14 - 14 12
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 10 2 5 3 9 - 13 11
11.
Годой Крус
 11 3 2 6 8 - 15 11
12.
Унион Санта-Фе
 11 2 5 4 7 - 12 11
13.
Бока Хуниорс
 10 3 1 6 9 - 13 10
14.
Тигре
 11 2 4 5 9 - 13 10
15.
Расинг Авельянеда
 10 2 3 5 11 - 16 9
16.
Колон
 9 1 5 3 5 - 8 8
17.
Атлетико Тукуман
 10 1 5 4 6 - 10 8
18.
Барракас Сентраль
 10 1 5 4 10 - 17 8
19.
Росарио Сентраль
 10 1 5 4 8 - 16 8
20.
Химнасия Ла-Плата
 11 2 2 7 7 - 20 8
21.
Индепендьенте Авельянеда
 11 1 5 5 6 - 13 8
22.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 1 5 5 8 - 15 8
23.
Атлетико Платенсе
 9 2 1 6 7 - 14 7
24.
Институто Кордоба
 10 2 1 7 9 - 20 7
25.
Уракан
 11 1 3 7 7 - 14 6
26.
Банфилд
 9 1 2 6 7 - 15 5
27.
Велес Сарсфилд
 10 1 2 7 6 - 14 5
28.
Арсенал Саранди
 11 1 1 9 5 - 16 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 13 (5)
Архентинос Хуниорс Авалос Габриэль 11 (2)
Ланус Leandro Diaz III 11 (2)
Бельграно Pablo Vegetti 11 (1)
Тигре Ретеги Матео 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 8
Ланус Лема Кристиан 2 6
Индепендьенте Авельянеда Ayrton Costa 9
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 7
Институто Кордоба Мосевич Леонель 1 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      28'
      Хуан Портильо получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      22'
      Рауль Лоайса получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      12'
      Вильягра Родриго получил желтую карточку от судьи
    • 2'
      Майкл Сантос сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      2'
      Г О О О О Л - Валойес Диего бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ланус
    Ничья
    Тальерес Кордоба
    3.30
    6.10
    5.20
    Все Коэффициенты
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    Где смотреть матч Ланус 2:1 Тальерес Кордоба онлайн

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