Тур: 21.
2:1
Конец матча
0'
0:1
2' ГолВалойес Диего
12' Желтая карточкаВильягра Родриго
22' Желтая карточкаRaul Loaiza
29' Желтая карточкаJuan Portillo
57' Желтая карточкаСанчес-Миньо Хуан
59' Желтая карточкаLeandro Diaz III
1:1
68' ГолLeandro Diaz III
2:1
71' ГолЛема Кристиан
76' Желтая карточкаTomas Belmonte
85' Желтая карточкаValentin Depietri
89' Желтая карточкаFranco Troyansky
90' Желтая карточкаГарро Родриго
90' Вторая желтая карточкаTomas Belmonte
90' Желтая карточкаЛема Кристиан
90'+12
Ход матча
2'
0:1
12'
22'
29'
59'
68'
71'
2:1
76'
89'
90'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.00 Обе забьют (да)
-
24
Juan
Caceres
15
Raul
Loaiza
22
Эррера
Гидо
24
Ramon
Sosa
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Juan CaceresЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Raul LoaizaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Julio Soler
-
-
-
-
-
-
-
-
43 Dylan Aquino
-
Главный тренер: Frank Kudelka
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ramon SosaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Франко АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Javier Gandolfi
История личных встреч
Ланус
Тальерес Кордоба
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
10 матчей
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
11
Голов в среднем за матч
1.75
1.83
Среднее время на гол
51
49
Всего голов
13
4
Голов в среднем за матч
2.17
1
Среднее время на гол
41
90
Всего голов
20
15
Голов в среднем за матч
2
1.5
Тотал матчей
2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
45
60
Бомбардиры внутри турнира
Ланус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Leandro Diaz III
|11 (4)
|0.52
|Franco Troyansky
|4
|0.19
|Де Ла Вега Педро
|3
|0.14
|Franco Orozco
|3
|0.14
|Raul Loaiza
|2
|0.1
|Жозе Густаво Санд
|2 (2)
|0.1
|Jose Maria Canale
|1
|0.05
|Matias Esquivel
|1
|0.05
|Лема Кристиан
|1
|0.05
|Брагьери Диего
|1
|0.05
|Tomas Belmonte
|1
|0.05
|Luciano Boggio
|0
|0
|Санчес-Миньо Хуан
|0
|0
|Juan Caceres
|0
|0
|Braian Aguirre
|0
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майкл Сантос
|13
|0.62
|Бустос Науэль
|6
|0.29
|Гарро Родриго
|4
|0.19
|Ramon Sosa
|4
|0.19
|Валойес Диего
|3 (1)
|0.14
|Пиццини Франсиско
|3
|0.14
|Каталан Матиас
|1
|0.05
|Juan Portillo
|1
|0.05
|Бенавидес Гастон Америко
|0
|0
|Jose Romero
|0
|0
|Франко Алан
|0
|0
Карточки
Ланус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лема Кристиан
|7
|2
|Tomas Belmonte
|7
|1
|Leandro Diaz III
|6
|1
|Luciano Boggio
|4
|2
|Jose Maria Canale
|3
|1
|Санчес-Миньо Хуан
|4
|0
|Де Ла Вега Педро
|3
|0
|Braian Aguirre
|3
|0
|Lucas Acosta II
|2
|0
|Агилар Фелипе
|2
|0
|Raul Loaiza
|2
|0
|Franco Orozco
|2
|0
|Juan Caceres
|2
|0
|Brian Aguilar
|2
|0
|Моралес Лаутаро
|0
|1
|Акоста Лаутаро
|1
|0
|Брагьери Диего
|1
|0
|Julian Fernandez II
|1
|0
|Franco Troyansky
|1
|0
|Facundo Perez
|1
|0
|Matias Esquivel
|1
|0
|Frank Kudelka
|1
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Juan Portillo
|4
|1
|Майкл Сантос
|3
|0
|Бенавидес Гастон Америко
|3
|0
|Вильягра Родриго
|3
|0
|Juan Rodriguez2
|3
|0
|Мартино Анджело
|1
|1
|Пиццини Франсиско
|2
|0
|Эррера Гидо
|2
|0
|Паскини Николас
|2
|0
|Каталан Матиас
|2
|0
|Валойес Диего
|2
|0
|Франко Алан
|2
|0
|Бустос Науэль
|2
|0
|Ортегоса Диего
|2
|0
|Valentin Depietri
|2
|0
|Гарро Родриго
|2
|0
|Ramon Sosa
|2
|0
|Lucas Suarez II
|1
|0
|Олива Кристиан
|1
|0
|Diego Barrera
|1
|0
Результаты матчей
Ланус
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Тальерес Кордоба
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
4
5
Волевые поражения
0
5
Ланус
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Тальерес Кордоба
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
12
13
Ланус
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (9)
29% (6)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)
Тальерес Кордоба
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (5)
52% (11)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
29% (6)
38% (8)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
9
7
Волевые поражения
12
18
Голы по времени матча
Забито
16
21
10 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
13 Не забивали 12
2
13%
6
29%
1-15
3
19%
2
10%
16-30
5
31%
1
5%
31-45
2
13%
2
10%
46-60
3
19%
4
19%
61-75
1
6%
6
29%
76-90
Пропущено
6
12
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 8
1
17%
1
8%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
17%
3
25%
61-75
2
33%
1
8%
76-90
Забито
14
16
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 9
12 Не забивали 12
3
21%
3
19%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
5
36%
0
0%
31-45
1
7%
4
25%
46-60
3
21%
5
31%
61-75
2
14%
1
6%
76-90
Пропущено
14
6
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 5
1
7%
0
0%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
2
14%
2
33%
31-45
1
7%
2
33%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
29%
2
33%
76-90
1
0%
0%
Забито
30
37
18 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 16
4 Не забивали 3
5
17%
9
24%
1-15
3
10%
5
14%
16-30
10
33%
1
3%
31-45
3
10%
6
16%
46-60
6
20%
9
24%
61-75
3
10%
7
19%
76-90
Пропущено
20
18
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 13
2
10%
1
6%
1-15
6
30%
0
0%
16-30
2
10%
6
33%
31-45
1
5%
5
28%
46-60
2
10%
3
17%
61-75
6
30%
3
17%
76-90
1
0%
0%
Результаты последних матчей
Ланус
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Унион Санта-Фе - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Ланус - Атлетико Тукуман 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Ланус 1:1
Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Ланус 1:0 Ланус - Сол де Мэйо 3:1 Ланус - Уракан 1:0 Ланус - Сармьенто 2:1 Годой Крус - Ланус 4:4 Сентраль Кордоба СдЕ - Ланус 1:1 Ланус - Арсенал Саранди 3:0 Тигре - Ланус 2:1 Ланус - Архентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Ланус 0:0 Ланус - Ривер Плейт 0:2 Расинг Авельянеда - Ланус 2:1 Ланус - Росарио Сентраль 3:0 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 0:2 Ланус - Сан-Лоренсо 2:1
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 1:0 Тальерес Кордоба - Чакарита Хуниорс 2:0 Тигре - Тальерес Кордоба 1:3 Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:0
Бельграно - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:4 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 3:1 Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 0:0 Колон - Тальерес Кордоба 2:2 Тальерес Кордоба - Барракас Сентраль 3:0 Институто Кордоба - Тальерес Кордоба 0:3 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:1 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:2 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 2:4 Тальерес Кордоба - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 2:1 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 0:2
Результаты матчей
Ланус
Тальерес Кордоба
Точный счет
2:1
4 раза 40%
1:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
Точный счет
1:1
4 раза 36%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%
1:1
2 раза 20%
2:4
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
Точный счет
2:1
6 раз 29%
1:1
4 раза 19%
1:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
1:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:4
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 38%
2
6 раз 29%
0
4 раза 19%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
1
6 раз 29%
2
5 раз 24%
0
4 раза 19%
3
4 раза 19%
4
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Ланус
Тальерес Кордоба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
83
64
56
28
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
91
38
64
110
46
110
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
174
Больше Меньше
174
912
1110
318
615
120
219
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|13 (5)
|Архентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|11 (2)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|11 (2)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|11 (1)
|Тигре
|Ретеги Матео
|10 (1)
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 7
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 8
|Индепендьенте Авельянеда
|Ayrton Costa
|9
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 7
|Институто Кордоба
|Мосевич Леонель
|1 7