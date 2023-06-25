Тур: 21.
0:0
Первый тайм: 45+'
0'
15' Желтая карточкаRonaldo Martinez
22' Желтая карточкаSantiago Toloza
24' Желтая карточкаКаччьябуэ Жеронимо
44' Желтая карточкаVicente Taborda
Ход матча
15'
22'
44'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Brian
Guzman
28
Пенья
Фелипе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Brian GuzmanПолузащитник
-
28 Пенья ФелипеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
31 Ivan Cabrera
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Federico Vilar
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Росси ИванПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Martin Palermo
История личных встреч
Арсенал Саранди
Атлетико Платенсе
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
0.5
Среднее время на гол
180
180
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
2.5
0.5
Среднее время на гол
36
180
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
60
180
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал Саранди
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Santiago Toloza
|4
|0.19
|Леал Луиш
|3
|0.14
|Brian Guzman
|2 (1)
|0.1
|Tiago Banega
|1
|0.05
|Facundo Pons
|1
|0.05
|Спорле Адриан
|1
|0.05
|Joaquin Pombo
|1
|0.05
|Flabian Londono
|1
|0.05
|Lucas Brochero
|0
|0
|Nestor Breitenbruch
|0
|0
|Lucas Souto
|0
|0
|Пенья Фелипе
|0
|0
|Daniel Lucero
|0
|0
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Servetto
|6 (1)
|0.29
|Nicolas Castro1
|4
|0.19
|Ronaldo Martinez
|3
|0.14
|Vicente Taborda
|2 (1)
|0.1
|Franco Baldassarra
|1
|0.05
|Mauro Quiroga
|1 (1)
|0.05
|Gaston Suso
|1
|0.05
|Nicolas Morgantini
|1
|0.05
|Gonzalo Valdivia
|1
|0.05
|Maximiliano Zalazar
|1
|0.05
|Miguel Jacquet
|0
|0
|Juan Infante
|0
|0
|Ignacio Vazquez
|0
|0
Карточки
Арсенал Саранди
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Joaquin Pombo
|5
|1
|Facundo Pons
|6
|0
|Lucas Souto
|6
|0
|Спорле Адриан
|4
|1
|Santiago Toloza
|5
|0
|Alejandro Medina I
|4
|0
|Ignacio Gariglio
|4
|0
|Flabian Londono
|2
|1
|Сентурион Максимилиано
|3
|0
|Пенья Фелипе
|3
|0
|Facundo Cardozo
|2
|0
|Tiago Banega
|2
|0
|Daniel Lucero
|2
|0
|Леал Луиш
|1
|0
|Brian Guzman
|1
|0
|Santiago Paiva
|1
|0
|Tomas Sultani
|1
|0
|Gonzalo Muscia
|1
|0
|Tomas Sives
|1
|0
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gaston Suso
|7
|0
|Ronaldo Martinez
|6
|0
|Nicolas Castro1
|6
|0
|Franco Diaz
|5
|0
|Nicolas Morgantini
|4
|0
|Каччьябуэ Жеронимо
|4
|0
|Franco Baldassarra
|3
|0
|Marco Pellegrino
|3
|0
|Vicente Taborda
|3
|0
|Miguel Jacquet
|1
|1
|Росси Иван
|2
|0
|Ignacio Vazquez
|2
|0
|Ignacio Schor
|2
|0
|Sasha Marcich
|2
|0
|Nadir Zeineddin
|2
|0
|Nicolas Servetto
|1
|0
|Gonzalo Asis
|1
|0
|Juan Infante
|1
|0
|Alexis Sabella
|1
|0
|Gonzalo Valdivia
|1
|0
|Maximiliano Zalazar
|1
|0
Результаты матчей
Арсенал Саранди
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Атлетико Платенсе
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
4
3
Арсенал Саранди
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
64% (7)
36% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Атлетико Платенсе
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
14
6
Волевые поражения
3
11
Арсенал Саранди
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (10)
35% (7)
15% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
55% (11)
10% (2)
Атлетико Платенсе
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
20% (4)
40% (8)
40% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (2)
45% (9)
45% (9)
Сухие победы
9
1
Сухие поражения
3
9
Волевые победы
17
7
Волевые поражения
7
14
Голы по времени матча
Забито
10
7
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
14 Не забивали 15
0
0%
2
29%
1-15
2
20%
3
43%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
2
29%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
11
14
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
2
18%
3
21%
1-15
1
9%
2
14%
16-30
4
36%
2
14%
31-45
1
9%
1
7%
46-60
1
9%
3
21%
61-75
2
18%
3
21%
76-90
Забито
5
14
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 7
16 Не забивали 10
2
40%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
2
40%
2
14%
61-75
1
20%
3
21%
76-90
Пропущено
16
10
10 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 5
3
19%
4
40%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
3
19%
2
20%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
4
25%
1
10%
76-90
Забито
15
21
5 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 9
10 Не забивали 5
2
13%
4
19%
1-15
2
13%
6
29%
16-30
1
7%
2
10%
31-45
2
13%
2
10%
46-60
5
33%
4
19%
61-75
3
20%
3
14%
76-90
Пропущено
27
24
17 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 11
14 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 13
5
19%
7
29%
29%
1-15
5
19%
2
8%
16-30
7
26%
4
17%
31-45
3
11%
1
4%
46-60
1
4%
6
25%
61-75
6
22%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал Саранди
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Индепендьенте Авельянеда 2:1
Ньюэллс Олд Бойз - Арсенал Саранди 2:0 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1 Арсенал Саранди - Вилла Митре 1:1 Уракан - Арсенал Саранди 2:1 Арсенал Саранди - Унион Санта-Фе 2:1 Сармьенто - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Годой Крус 2:3 Ланус - Арсенал Саранди 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Тигре 2:0 Архентинос Хуниорс - Арсенал Саранди 1:1 Арсенал Саранди - Бельграно 0:1 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 1:2 Арсенал Саранди - Расинг Авельянеда 0:3 Росарио Сентраль - Арсенал Саранди 2:1 Арсенал Саранди - Эстудиантес Ла Плата 1:1
Атлетико Платенсе
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Атлетико Платенсе - Тигре 1:0 Архентинос Хуниорс - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Бельграно 1:0 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1
Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 3:0 Росарио Сентраль - Атлетико Платенсе 4:0 Атлетико Платенсе - Дефенсорес де Бельграно 2:0 Атлетико Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Колон 0:0 Барракас Сентраль - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Атлетико Платенсе 0:2 Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 1:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 2:4 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 3:1 Атлетико Платенсе - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:2
Результаты матчей
Арсенал Саранди
Атлетико Платенсе
Точный счет
0:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
1:0
4 раза 36%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
1
7 раз 64%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:0
5 раз 45%
2:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:0
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
7 раз 64%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Точный счет
1:0
6 раз 30%
2:1
4 раза 20%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
1:0
7 раз 35%
1:1
3 раза 15%
1:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
10 раз 50%
1
5 раз 25%
2
5 раз 25%
1
10 раз 50%
0
5 раз 25%
2
4 раза 20%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Арсенал Саранди
Атлетико Платенсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
101
45
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
47
Больше Меньше
54
110
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1010
Больше Меньше
155
515
515
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|21
|16
|2
|3
|39 - 13
|50
|2.
|21
|12
|4
|5
|36 - 19
|40
|3.
|21
|10
|8
|3
|20 - 8
|38
|4.
|21
|10
|7
|4
|30 - 20
|37
|5.
|21
|10
|6
|5
|26 - 18
|36
|6.
|20
|9
|7
|4
|29 - 23
|34
|7.
|21
|9
|6
|6
|26 - 16
|33
|8.
|21
|9
|5
|7
|26 - 18
|32
|9.
|21
|9
|5
|7
|27 - 23
|32
|10.
|20
|9
|4
|7
|17 - 17
|31
|11.
|21
|7
|8
|6
|18 - 17
|29
|12.
|21
|8
|4
|9
|23 - 22
|28
|13.
|0:0
|21
|7
|6
|8
|21 - 24
|27
|14.
|21
|7
|6
|8
|26 - 30
|27
|15.
|21
|7
|5
|9
|17 - 27
|26
|16.
|20
|6
|7
|7
|18 - 17
|25
|17.
|21
|6
|7
|8
|20 - 24
|25
|18.
|21
|6
|7
|8
|16 - 21
|25
|19.
|21
|5
|9
|7
|20 - 27
|24
|20.
|20
|4
|11
|5
|18 - 20
|23
|21.
|21
|5
|8
|8
|17 - 24
|23
|22.
|21
|5
|7
|9
|17 - 29
|22
|23.
|20
|4
|9
|7
|17 - 23
|21
|24.
|21
|4
|9
|8
|20 - 26
|21
|25.
|21
|4
|7
|10
|16 - 25
|19
|26.
|20
|4
|6
|10
|13 - 26
|18
|27.
|0:0
|21
|5
|3
|13
|15 - 27
|18
|28.
|21
|3
|9
|9
|20 - 24
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|9
|0
|1
|19 - 5
|27
|2.
|10
|8
|2
|0
|21 - 7
|26
|3.
|10
|8
|1
|1
|16 - 6
|25
|4.
|11
|7
|4
|0
|11 - 0
|25
|5.
|11
|7
|1
|3
|15 - 7
|22
|6.
|10
|6
|3
|1
|19 - 8
|21
|7.
|10
|6
|3
|1
|10 - 2
|21
|8.
|11
|6
|3
|2
|17 - 9
|21
|9.
|10
|6
|2
|2
|21 - 10
|20
|10.
|11
|5
|4
|2
|15 - 9
|19
|11.
|0:0
|11
|5
|4
|2
|14 - 10
|19
|12.
|9
|5
|3
|1
|9 - 4
|18
|13.
|10
|5
|3
|2
|10 - 7
|18
|14.
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|15.
|11
|5
|3
|3
|15 - 14
|18
|16.
|11
|4
|4
|3
|10 - 10
|16
|17.
|10
|4
|3
|3
|11 - 11
|15
|18.
|11
|3
|6
|2
|13 - 12
|15
|19.
|11
|3
|6
|2
|8 - 9
|15
|20.
|0:0
|10
|4
|2
|4
|10 - 11
|14
|21.
|11
|4
|2
|5
|7 - 8
|14
|22.
|10
|3
|4
|3
|14 - 13
|13
|23.
|10
|3
|4
|3
|11 - 13
|13
|24.
|10
|3
|4
|3
|9 - 11
|13
|25.
|11
|3
|4
|4
|6 - 11
|13
|26.
|11
|2
|7
|2
|14 - 10
|13
|27.
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|28.
|10
|3
|3
|4
|10 - 12
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|2
|2
|20 - 8
|23
|2.
|10
|5
|3
|2
|21 - 12
|18
|3.
|10
|4
|3
|3
|9 - 9
|15
|4.
|10
|4
|2
|4
|11 - 7
|14
|5.
|10
|3
|4
|3
|9 - 8
|13
|6.
|11
|4
|1
|6
|8 - 13
|13
|7.
|11
|3
|4
|4
|7 - 7
|13
|8.
|11
|3
|3
|5
|5 - 8
|12
|9.
|11
|2
|6
|3
|14 - 14
|12
|10.
|10
|2
|5
|3
|9 - 13
|11
|11.
|11
|3
|2
|6
|8 - 15
|11
|12.
|11
|2
|5
|4
|7 - 12
|11
|13.
|10
|3
|1
|6
|9 - 13
|10
|14.
|11
|2
|4
|5
|9 - 13
|10
|15.
|10
|2
|3
|5
|11 - 16
|9
|16.
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|17.
|0:0
|10
|2
|2
|6
|7 - 14
|8
|18.
|10
|1
|5
|4
|6 - 10
|8
|19.
|10
|1
|5
|4
|10 - 17
|8
|20.
|10
|1
|5
|4
|8 - 16
|8
|21.
|11
|2
|2
|7
|7 - 20
|8
|22.
|11
|1
|5
|5
|6 - 13
|8
|23.
|11
|1
|5
|5
|8 - 15
|8
|24.
|10
|2
|1
|7
|9 - 20
|7
|25.
|11
|1
|3
|7
|7 - 14
|6
|26.
|9
|1
|2
|6
|7 - 15
|5
|27.
|10
|1
|2
|7
|6 - 14
|5
|28.
|0:0
|11
|1
|1
|9
|5 - 16
|4
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|13 (5)
|Архентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|11 (2)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|11 (2)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|11 (1)
|Тигре
|Ретеги Матео
|10 (1)
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 7
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 8
|Индепендьенте Авельянеда
|Ayrton Costa
|9
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 7
|Институто Кордоба
|Мосевич Леонель
|1 7