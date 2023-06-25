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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 21.
Арсенал Саранди
0:0
Первый тайм: 45+'
Атлетико Платенсе
0'
15' Желтая карточка
Ronaldo Martinez
22' Желтая карточка
Santiago Toloza
24' Желтая карточка
Каччьябуэ Жеронимо
44' Желтая карточка
Vicente Taborda

Ход матча

15'
 
Ronaldo Martinez
22'
Santiago Toloza
 
24'
 
Каччьябуэ Жеронимо
44'
 
Vicente Taborda
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арсенал Саранди
Ничья
Атлетико Платенсе
3.30
2.99
3.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Alejandro
Medina
I
25
Nestor
Breitenbruch
19
Сентурион
Максимилиано
30
Facundo
Cardozo
4
Lucas
Souto
5
Спорле
Адриан
22
Brian
Guzman
28
Пенья
Фелипе
8
Braian
Rivero
10
Santiago
Toloza
36
Flabian
Londono
12
Ramiro
Macagno
13
Ignacio
Vazquez
6
Gaston
Suso
3
Juan
Infante
2
Raul
Lozano
18
Sasha
Marcich
77
Ronaldo
Martinez
33
Каччьябуэ
Жеронимо
10
Vicente
Taborda
11
Nicolas
Castro1
20
Nicolas
Servetto
Арсенал Саранди
5-4-1
Атлетико Платенсе
5-3-2

История личных встреч

Арсенал Саранди
Атлетико Платенсе

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛП
1:1
ЛП
2:1
ЛП
0:0
ПБ
3:0

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Среднее время на гол

180
180

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
0.5

Среднее время на гол

36
180

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

60
180

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Саранди
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Santiago Toloza 4 0.19
Леал Луиш 3 0.14
Brian Guzman 2 (1) 0.1
Tiago Banega 1 0.05
Facundo Pons 1 0.05
Спорле Адриан 1 0.05
Joaquin Pombo 1 0.05
Flabian Londono 1 0.05
Lucas Brochero 0 0
Nestor Breitenbruch 0 0
Lucas Souto 0 0
Пенья Фелипе 0 0
Daniel Lucero 0 0
Атлетико Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Servetto 6 (1) 0.29
Nicolas Castro1 4 0.19
Ronaldo Martinez 3 0.14
Vicente Taborda 2 (1) 0.1
Franco Baldassarra 1 0.05
Mauro Quiroga 1 (1) 0.05
Gaston Suso 1 0.05
Nicolas Morgantini 1 0.05
Gonzalo Valdivia 1 0.05
Maximiliano Zalazar 1 0.05
Miguel Jacquet 0 0
Juan Infante 0 0
Ignacio Vazquez 0 0

Карточки

Арсенал Саранди
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Joaquin Pombo 5 1
Facundo Pons 6 0
Lucas Souto 6 0
Спорле Адриан 4 1
Santiago Toloza 5 0
Alejandro Medina I 4 0
Ignacio Gariglio 4 0
Flabian Londono 2 1
Сентурион Максимилиано 3 0
Пенья Фелипе 3 0
Facundo Cardozo 2 0
Tiago Banega 2 0
Daniel Lucero 2 0
Леал Луиш 1 0
Brian Guzman 1 0
Santiago Paiva 1 0
Tomas Sultani 1 0
Gonzalo Muscia 1 0
Tomas Sives 1 0
Атлетико Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gaston Suso 7 0
Ronaldo Martinez 6 0
Nicolas Castro1 6 0
Franco Diaz 5 0
Nicolas Morgantini 4 0
Каччьябуэ Жеронимо 4 0
Franco Baldassarra 3 0
Marco Pellegrino 3 0
Vicente Taborda 3 0
Miguel Jacquet 1 1
Росси Иван 2 0
Ignacio Vazquez 2 0
Ignacio Schor 2 0
Sasha Marcich 2 0
Nadir Zeineddin 2 0
Nicolas Servetto 1 0
Gonzalo Asis 1 0
Juan Infante 1 0
Alexis Sabella 1 0
Gonzalo Valdivia 1 0
Maximiliano Zalazar 1 0

Результаты матчей

Арсенал Саранди
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Атлетико Платенсе
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

4
3
Арсенал Саранди
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
64% (7)
36% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Атлетико Платенсе
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

14
6

Волевые поражения

3
11
Арсенал Саранди
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (10)
35% (7)
15% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
55% (11)
10% (2)
Атлетико Платенсе
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
20% (4)
40% (8)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (2)
45% (9)
45% (9)

Сухие победы

9
1

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

17
7

Волевые поражения

7
14

Голы по времени матча

Забито

10
7
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
14 Не забивали 15
0
0%
2
29%
1-15
2
20%
3
43%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
2
29%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

11
14
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
2
18%
3
21%
1-15
1
9%
2
14%
16-30
4
36%
2
14%
31-45
1
9%
1
7%
46-60
1
9%
3
21%
61-75
2
18%
3
21%
76-90

Забито

5
14
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 7
16 Не забивали 10
2
40%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
2
40%
2
14%
61-75
1
20%
3
21%
76-90

Пропущено

16
10
10 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 5
3
19%
4
40%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
3
19%
2
20%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
4
25%
1
10%
76-90

Забито

15
21
5 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 9
10 Не забивали 5
2
13%
4
19%
1-15
2
13%
6
29%
16-30
1
7%
2
10%
31-45
2
13%
2
10%
46-60
5
33%
4
19%
61-75
3
20%
3
14%
76-90

Пропущено

27
24
17 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 11
14 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 13
5
19%
7
29%
29%
1-15
5
19%
2
8%
16-30
7
26%
4
17%
31-45
3
11%
1
4%
46-60
1
4%
6
25%
61-75
6
22%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал Саранди
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Индепендьенте Авельянеда 2:1
Ньюэллс Олд Бойз - Арсенал Саранди 2:0 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1 Арсенал Саранди - Вилла Митре 1:1 Уракан - Арсенал Саранди 2:1 Арсенал Саранди - Унион Санта-Фе 2:1 Сармьенто - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Годой Крус 2:3 Ланус - Арсенал Саранди 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Тигре 2:0 Архентинос Хуниорс - Арсенал Саранди 1:1 Арсенал Саранди - Бельграно 0:1 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 1:2 Арсенал Саранди - Расинг Авельянеда 0:3 Росарио Сентраль - Арсенал Саранди 2:1 Арсенал Саранди - Эстудиантес Ла Плата 1:1
Атлетико Платенсе
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Атлетико Платенсе - Тигре 1:0 Архентинос Хуниорс - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Бельграно 1:0 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1
Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 3:0 Росарио Сентраль - Атлетико Платенсе 4:0 Атлетико Платенсе - Дефенсорес де Бельграно 2:0 Атлетико Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Колон 0:0 Барракас Сентраль - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Атлетико Платенсе 0:2 Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 1:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 2:4 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 3:1 Атлетико Платенсе - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:2

Результаты матчей

Арсенал Саранди
Атлетико Платенсе

Точный счет

0:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
1:0
4 раза 36%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
1
7 раз 64%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:0
5 раз 45%
2:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:0
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
7 раз 64%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Точный счет

1:0
6 раз 30%
2:1
4 раза 20%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
1:0
7 раз 35%
1:1
3 раза 15%
1:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
10 раз 50%
1
5 раз 25%
2
5 раз 25%
1
10 раз 50%
0
5 раз 25%
2
4 раза 20%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Арсенал Саранди
Атлетико Платенсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
10
1
4
5
1.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
7
0.5
Больше Меньше
5
4
1
10
1.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
10
0.5
Больше Меньше
15
5
5
15
1.5
5
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 21 16 2 3 39 - 13 50
2.
Тальерес Кордоба
 21 12 4 5 36 - 19 40
3.
Сан-Лоренсо
 21 10 8 3 20 - 8 38
4.
Ланус
 21 10 7 4 30 - 20 37
5.
Эстудиантес Ла Плата
 21 10 6 5 26 - 18 36
6.
Росарио Сентраль
 20 9 7 4 29 - 23 34
7.
Дефенса и Хустисия
 21 9 6 6 26 - 16 33
8.
Архентинос Хуниорс
 21 9 5 7 26 - 18 32
9.
Годой Крус
 21 9 5 7 27 - 23 32
10.
Бельграно
 20 9 4 7 17 - 17 31
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 21 7 8 6 18 - 17 29
12.
Бока Хуниорс
 21 8 4 9 23 - 22 28
13.
Атлетико Платенсе
 0:0 21 7 6 8 21 - 24 27
14.
Расинг Авельянеда
 21 7 6 8 26 - 30 27
15.
Химнасия Ла-Плата
 21 7 5 9 17 - 27 26
16.
Сармьенто
 20 6 7 7 18 - 17 25
17.
Тигре
 21 6 7 8 20 - 24 25
18.
Сентраль Кордоба СдЕ
 21 6 7 8 16 - 21 25
19.
Барракас Сентраль
 21 5 9 7 20 - 27 24
20.
Колон
 20 4 11 5 18 - 20 23
21.
Унион Санта-Фе
 21 5 8 8 17 - 24 23
22.
Институто Кордоба
 21 5 7 9 17 - 29 22
23.
Атлетико Тукуман
 20 4 9 7 17 - 23 21
24.
Индепендьенте Авельянеда
 21 4 9 8 20 - 26 21
25.
Уракан
 21 4 7 10 16 - 25 19
26.
Банфилд
 20 4 6 10 13 - 26 18
27.
Арсенал Саранди
 0:0 21 5 3 13 15 - 27 18
28.
Велес Сарсфилд
 21 3 9 9 20 - 24 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 10 9 0 1 19 - 5 27
2.
Росарио Сентраль
 10 8 2 0 21 - 7 26
3.
Ланус
 10 8 1 1 16 - 6 25
4.
Сан-Лоренсо
 11 7 4 0 11 - 0 25
5.
Тальерес Кордоба
 11 7 1 3 15 - 7 22
6.
Годой Крус
 10 6 3 1 19 - 8 21
7.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 6 3 1 10 - 2 21
8.
Эстудиантес Ла Плата
 11 6 3 2 17 - 9 21
9.
Архентинос Хуниорс
 10 6 2 2 21 - 10 20
10.
Дефенса и Хустисия
 11 5 4 2 15 - 9 19
11.
Атлетико Платенсе
 0:0 11 5 4 2 14 - 10 19
12.
Бельграно
 9 5 3 1 9 - 4 18
13.
Химнасия Ла-Плата
 10 5 3 2 10 - 7 18
14.
Бока Хуниорс
 11 5 3 3 14 - 9 18
15.
Расинг Авельянеда
 11 5 3 3 15 - 14 18
16.
Барракас Сентраль
 11 4 4 3 10 - 10 16
17.
Тигре
 10 4 3 3 11 - 11 15
18.
Колон
 11 3 6 2 13 - 12 15
19.
Институто Кордоба
 11 3 6 2 8 - 9 15
20.
Арсенал Саранди
 0:0 10 4 2 4 10 - 11 14
21.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 4 2 5 7 - 8 14
22.
Индепендьенте Авельянеда
 10 3 4 3 14 - 13 13
23.
Атлетико Тукуман
 10 3 4 3 11 - 13 13
24.
Уракан
 10 3 4 3 9 - 11 13
25.
Банфилд
 11 3 4 4 6 - 11 13
26.
Велес Сарсфилд
 11 2 7 2 14 - 10 13
27.
Сармьенто
 9 3 3 3 11 - 10 12
28.
Унион Санта-Фе
 10 3 3 4 10 - 12 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 11 7 2 2 20 - 8 23
2.
Тальерес Кордоба
 10 5 3 2 21 - 12 18
3.
Эстудиантес Ла Плата
 10 4 3 3 9 - 9 15
4.
Дефенса и Хустисия
 10 4 2 4 11 - 7 14
5.
Сан-Лоренсо
 10 3 4 3 9 - 8 13
6.
Бельграно
 11 4 1 6 8 - 13 13
7.
Сармьенто
 11 3 4 4 7 - 7 13
8.
Архентинос Хуниорс
 11 3 3 5 5 - 8 12
9.
Ланус
 11 2 6 3 14 - 14 12
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 10 2 5 3 9 - 13 11
11.
Годой Крус
 11 3 2 6 8 - 15 11
12.
Унион Санта-Фе
 11 2 5 4 7 - 12 11
13.
Бока Хуниорс
 10 3 1 6 9 - 13 10
14.
Тигре
 11 2 4 5 9 - 13 10
15.
Расинг Авельянеда
 10 2 3 5 11 - 16 9
16.
Колон
 9 1 5 3 5 - 8 8
17.
Атлетико Платенсе
 0:0 10 2 2 6 7 - 14 8
18.
Атлетико Тукуман
 10 1 5 4 6 - 10 8
19.
Барракас Сентраль
 10 1 5 4 10 - 17 8
20.
Росарио Сентраль
 10 1 5 4 8 - 16 8
21.
Химнасия Ла-Плата
 11 2 2 7 7 - 20 8
22.
Индепендьенте Авельянеда
 11 1 5 5 6 - 13 8
23.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 1 5 5 8 - 15 8
24.
Институто Кордоба
 10 2 1 7 9 - 20 7
25.
Уракан
 11 1 3 7 7 - 14 6
26.
Банфилд
 9 1 2 6 7 - 15 5
27.
Велес Сарсфилд
 10 1 2 7 6 - 14 5
28.
Арсенал Саранди
 0:0 11 1 1 9 5 - 16 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 13 (5)
Архентинос Хуниорс Авалос Габриэль 11 (2)
Ланус Leandro Diaz III 11 (2)
Бельграно Pablo Vegetti 11 (1)
Тигре Ретеги Матео 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ланус Лема Кристиан 2 7
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 8
Индепендьенте Авельянеда Ayrton Costa 9
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 7
Институто Кордоба Мосевич Леонель 1 7
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арсенал Саранди
Ничья
Атлетико Платенсе
3.30
2.99
3.40
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