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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 21.
Росарио Сентраль
1:1
Конец матча
Колон
0'
25' Желтая карточка
Tomas O'Connor
45' Желтая карточка
Facundo Mallo
0:1
49' Гол
Eric Meza
52' Желтая карточка
Leonel Picco
54' Желтая карточка
Перласа Бальдомеро
55' Желтая карточка
Facundo Garces
1:1
56' Пенальти
Велиз Алехо
71' Желтая карточка
Кампас Хаминтон
76' Желтая карточка
Kevin Ortiz
79' Желтая карточка
Бенитес Хорхе
90' Желтая карточка
Augusto Schott
90'+7
1
Броун
Хорхе
4
Damian
Alberto
Martinez
15
Facundo
Mallo
2
Carlos
Quintana
16
Alan
Rodriguez2
45
Kevin
Ortiz
30
Tomas
O'Connor
22
Laurtaro
Giaccone
10
Victor
Malcorra
13
Кампас
Хаминтон
9
Велиз
Алехо
17
Ignacio
Chicco
33
Facundo
Garces
6
Гольц
Паоло
36
Gian
Nardelli
21
Eric
Meza
40
Rafael
Delgado
14
Перласа
Бальдомеро
29
Leonel
Picco
22
Juan
Alvarez2
10
Facundo
Farias
9
Абила
Рамон
Росарио Сентраль
4-5-1
Колон
5-3-2

История личных встреч

Росарио Сентраль
Колон

8 матчей

25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
75%
6 побед 6 ничьих 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 3 победы

18 матчей

11.1%
55.6%
33.3%
2 победы 10 ничьих 6 побед

Первый тайм

11.1%
50%
38.9%
2 победы 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
6 побед 9 ничьих 3 победы

История матчей

ЛП
1:1
ЛП
2:2
ЛП
1:4
ЛП
0:0
КДЛС
1:3
С
1:1
С
1:1
С
1:1
П
0:0
П
0:3
П
1:1
П
0:1
П
2:1
ПА
1:1
ПА
0:1
ПА
2:0
ПА
0:1
ПАК
0:0

Голы

Всего голов

6
11

Голов в среднем за матч

0.6
1.38

Среднее время на гол

150
65

Всего голов

8
11

Голов в среднем за матч

1
1.1

Среднее время на гол

90
81

Всего голов

14
22

Голов в среднем за матч

0.78
1.22

Тотал матчей

2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

115
73

Бомбардиры внутри турнира

Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Велиз Алехо 8 (1) 0.38
Victor Malcorra 4 (2) 0.19
Laurtaro Giaccone 4 0.19
Кампас Хаминтон 3 0.14
Jhonatan Candia 2 0.1
Damian Alberto Martinez 2 0.1
Carlos Quintana 2 (1) 0.1
Alan Rodriguez2 1 0.05
Francis Mac Allister 1 0.05
Комар Хуан 1 0.05
Tomas O'Connor 1 0.05
Инфантино Джино 1 0.05
Facundo Mallo 0 0
Kevin Ortiz 0 0
Колон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абила Рамон 6 0.29
Eric Meza 2 0.1
Бенитес Хорхе 2 0.1
Santiago Pierotti 2 0.1
Перласа Бальдомеро 1 0.05
Juan Alvarez2 1 0.05
Andrew Teuten 1 0.05
Cristian Vega 1 0.05
Joaquin Ibanez III 1 0.05
Facundo Garces 1 0.05
Rafael Delgado 0 0
Facundo Farias 0 0
Carlos Arrua 0 0

Карточки

Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kevin Ortiz 9 1
Damian Alberto Martinez 7 1
Facundo Mallo 7 0
Francis Mac Allister 5 0
Carlos Quintana 4 0
Броун Хорхе 3 0
Монтойя Вальтер 3 0
Кампас Хаминтон 3 0
Alan Rodriguez2 1 1
Victor Malcorra 2 0
Luca Martinez Dupuy 2 0
Комар Хуан 1 0
Jhonatan Candia 1 0
Tomas O'Connor 1 0
Luciano Ferreyra 1 0
Инфантино Джино 1 0
Laurtaro Giaccone 1 0
Велиз Алехо 1 0
Alejo Toledo 1 0
Колон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перласа Бальдомеро 5 0
Julian Chicco 5 0
Santiago Pierotti 5 0
Stefano Moreyra 3 1
Абила Рамон 4 0
Бенитес Хорхе 4 0
Facundo Garces 4 0
Leonel Picco 4 0
Cristian Vega 3 0
Rafael Delgado 3 0
Гольц Паоло 3 0
Andrew Teuten 3 0
Gian Nardelli 1 1
Joaquin Ibanez III 2 0
Carlos Arrua 2 0
Eric Meza 2 0
Ignacio Chicco 1 0
Augusto Schott 1 0
Natanael Troncoso 1 0

Результаты матчей

Росарио Сентраль
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Колон
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

4
4
Росарио Сентраль
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Колон
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

12
4

Волевые поражения

6
11
Росарио Сентраль
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (8)
48% (10)
14% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
43% (9)
10% (2)
Колон
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
19% (4)
43% (9)
38% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
52% (11)
19% (4)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

16
5

Волевые поражения

10
15

Голы по времени матча

Забито

22
6
10 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 3
10 Не забивали 17
3
14%
2
33%
1-15
7
32%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
5
23%
2
33%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
4
18%
2
33%
76-90

Пропущено

8
9
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
2
25%
1
11%
61-75
1
13%
4
44%
76-90

Забито

8
12
5 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 6
16 Не забивали 12
3
38%
2
17%
1-15
1
13%
2
17%
16-30
1
13%
6
50%
31-45
1
13%
1
8%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
8%
76-90

Пропущено

16
13
4 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
3
19%
4
31%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
19%
1
8%
46-60
5
31%
4
31%
61-75
4
25%
3
23%
76-90

Забито

30
18
15 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 9
5 Не забивали 8
6
20%
4
22%
1-15
8
27%
2
11%
16-30
1
3%
6
33%
31-45
6
20%
3
17%
46-60
4
13%
0
0%
61-75
5
17%
3
17%
76-90

Пропущено

24
22
8 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 15
5
21%
4
18%
1-15
1
4%
4
18%
16-30
2
8%
0
0%
31-45
4
17%
2
9%
46-60
7
29%
29%
5
23%
61-75
5
21%
7
32%
76-90

Результаты последних матчей

Росарио Сентраль
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Институто Кордоба 4:1 Банфилд - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Сентраль Норте Сальта 4:1
Росарио Сентраль - Дефенса и Хустисия 2:1 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Атлетико Платенсе 4:0 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 3:1 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 2:2 Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 2:2 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 3:1 Уракан - Росарио Сентраль 0:2 Росарио Сентраль - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Росарио Сентраль 4:1 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0 Ланус - Росарио Сентраль 3:0 Росарио Сентраль - Арсенал Саранди 2:1 Тигре - Росарио Сентраль 2:2
Колон
(20 матчей)
25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 поражения
Колон - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Сан-Лоренсо - Колон 0:0 Колон - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Колон - Барракас Сентраль 1:1
Институто Кордоба - Колон 1:0 Колон - Банфилд 2:0 Дефенса и Хустисия - Колон 2:0 Колон - Колегиалес 2:0 Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Атлетико Платенсе - Колон 0:0 Колон - Тальерес Кордоба 2:2 Бока Хуниорс - Колон 1:2 Колон - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 2:2 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0 Колон - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Колон 1:1 Колон - Сармьенто 0:2 Годой Крус - Колон 1:0

Результаты матчей

Росарио Сентраль
Колон

Точный счет

1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%

Точный счет

0:0
3 раза 30%
2:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:0
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%

Точный счет

0:0
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:1
5 раз 24%
0:0
4 раза 19%
1:0
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 33%
2
6 раз 29%
0
5 раз 24%
4
2 раза 10%
3
1 раз 5%
0
8 раз 38%
1
7 раз 33%
2
6 раз 29%

Тоталы голов в матче

Росарио Сентраль
Колон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
1.5
Больше Меньше
4
7
3
8
2.5
2
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
4
6
3
7
1.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
5
0.5
Больше Меньше
13
8
9
12
1.5
6
15
3
18
2.5
2
19
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 21 16 2 3 39 - 13 50
2.
Тальерес Кордоба
 21 12 4 5 36 - 19 40
3.
Сан-Лоренсо
 21 10 8 3 20 - 8 38
4.
Ланус
 21 10 7 4 30 - 20 37
5.
Эстудиантес Ла Плата
 21 10 6 5 26 - 18 36
6.
Росарио Сентраль
 21 9 8 4 30 - 24 35
7.
Дефенса и Хустисия
 21 9 6 6 26 - 16 33
8.
Архентинос Хуниорс
 21 9 5 7 26 - 18 32
9.
Годой Крус
 21 9 5 7 27 - 23 32
10.
Бельграно
 20 9 4 7 17 - 17 31
11.
Атлетико Платенсе
 21 8 5 8 23 - 24 29
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 21 7 8 6 18 - 17 29
13.
Бока Хуниорс
 21 8 4 9 23 - 22 28
14.
Сармьенто
 21 7 7 7 22 - 18 28
15.
Расинг Авельянеда
 21 7 6 8 26 - 30 27
16.
Химнасия Ла-Плата
 21 7 5 9 17 - 27 26
17.
Тигре
 21 6 7 8 20 - 24 25
18.
Сентраль Кордоба СдЕ
 21 6 7 8 16 - 21 25
19.
Барракас Сентраль
 21 5 9 7 20 - 27 24
20.
Колон
 21 4 12 5 19 - 21 24
21.
Унион Санта-Фе
 21 5 8 8 17 - 24 23
22.
Институто Кордоба
 21 5 7 9 17 - 29 22
23.
Индепендьенте Авельянеда
 21 4 9 8 20 - 26 21
24.
Атлетико Тукуман
 21 4 9 8 18 - 27 21
25.
Уракан
 21 4 7 10 16 - 25 19
26.
Банфилд
 20 4 6 10 13 - 26 18
27.
Велес Сарсфилд
 21 3 9 9 20 - 24 18
28.
Арсенал Саранди
 21 5 2 14 15 - 29 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 10 9 0 1 19 - 5 27
2.
Росарио Сентраль
 11 8 3 0 22 - 8 27
3.
Ланус
 10 8 1 1 16 - 6 25
4.
Сан-Лоренсо
 11 7 4 0 11 - 0 25
5.
Тальерес Кордоба
 11 7 1 3 15 - 7 22
6.
Годой Крус
 10 6 3 1 19 - 8 21
7.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 6 3 1 10 - 2 21
8.
Эстудиантес Ла Плата
 11 6 3 2 17 - 9 21
9.
Архентинос Хуниорс
 10 6 2 2 21 - 10 20
10.
Дефенса и Хустисия
 11 5 4 2 15 - 9 19
11.
Атлетико Платенсе
 11 5 4 2 14 - 10 19
12.
Бельграно
 9 5 3 1 9 - 4 18
13.
Химнасия Ла-Плата
 10 5 3 2 10 - 7 18
14.
Бока Хуниорс
 11 5 3 3 14 - 9 18
15.
Расинг Авельянеда
 11 5 3 3 15 - 14 18
16.
Барракас Сентраль
 11 4 4 3 10 - 10 16
17.
Сармьенто
 10 4 3 3 15 - 11 15
18.
Тигре
 10 4 3 3 11 - 11 15
19.
Колон
 11 3 6 2 13 - 12 15
20.
Институто Кордоба
 11 3 6 2 8 - 9 15
21.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 4 2 5 7 - 8 14
22.
Арсенал Саранди
 10 4 1 5 10 - 13 13
23.
Индепендьенте Авельянеда
 10 3 4 3 14 - 13 13
24.
Атлетико Тукуман
 10 3 4 3 11 - 13 13
25.
Уракан
 10 3 4 3 9 - 11 13
26.
Банфилд
 11 3 4 4 6 - 11 13
27.
Велес Сарсфилд
 11 2 7 2 14 - 10 13
28.
Унион Санта-Фе
 10 3 3 4 10 - 12 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 11 7 2 2 20 - 8 23
2.
Тальерес Кордоба
 10 5 3 2 21 - 12 18
3.
Эстудиантес Ла Плата
 10 4 3 3 9 - 9 15
4.
Дефенса и Хустисия
 10 4 2 4 11 - 7 14
5.
Сан-Лоренсо
 10 3 4 3 9 - 8 13
6.
Бельграно
 11 4 1 6 8 - 13 13
7.
Сармьенто
 11 3 4 4 7 - 7 13
8.
Архентинос Хуниорс
 11 3 3 5 5 - 8 12
9.
Ланус
 11 2 6 3 14 - 14 12
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 10 2 5 3 9 - 13 11
11.
Годой Крус
 11 3 2 6 8 - 15 11
12.
Унион Санта-Фе
 11 2 5 4 7 - 12 11
13.
Бока Хуниорс
 10 3 1 6 9 - 13 10
14.
Атлетико Платенсе
 10 3 1 6 9 - 14 10
15.
Тигре
 11 2 4 5 9 - 13 10
16.
Расинг Авельянеда
 10 2 3 5 11 - 16 9
17.
Колон
 10 1 6 3 6 - 9 9
18.
Барракас Сентраль
 10 1 5 4 10 - 17 8
19.
Росарио Сентраль
 10 1 5 4 8 - 16 8
20.
Химнасия Ла-Плата
 11 2 2 7 7 - 20 8
21.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 1 5 5 8 - 15 8
22.
Индепендьенте Авельянеда
 11 1 5 5 6 - 13 8
23.
Атлетико Тукуман
 11 1 5 5 7 - 14 8
24.
Институто Кордоба
 10 2 1 7 9 - 20 7
25.
Уракан
 11 1 3 7 7 - 14 6
26.
Банфилд
 9 1 2 6 7 - 15 5
27.
Велес Сарсфилд
 10 1 2 7 6 - 14 5
28.
Арсенал Саранди
 11 1 1 9 5 - 16 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 13 (5)
Архентинос Хуниорс Авалос Габриэль 11 (2)
Ланус Leandro Diaz III 11 (2)
Бельграно Pablo Vegetti 11 (1)
Тигре Ретеги Матео 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 9
Ланус Лема Кристиан 2 7
Индепендьенте Авельянеда Ayrton Costa 9
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 7
Институто Кордоба Мосевич Леонель 1 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      52'
      Леонель Пикко получил желтую карточку от судьи
    • 49'
      Факундо Фариас сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      49'
      Г О О О О Л - Эрик Меза бьет в цель!
    • 46'
      Tomas O'Connor уходит с поля. Инфантино Джино выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      48'
      Facundo Mallo получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      25'
      Tomas O'Connor получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Росарио Сентраль 1:1 Колон онлайн

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