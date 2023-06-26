Тур: 21.
1:1
Конец матча
0'
25' Желтая карточкаTomas O'Connor
45' Желтая карточкаFacundo Mallo
0:1
49' ГолEric Meza
52' Желтая карточкаLeonel Picco
54' Желтая карточкаПерласа Бальдомеро
55' Желтая карточкаFacundo Garces
1:1
56' ПенальтиВелиз Алехо
71' Желтая карточкаКампас Хаминтон
76' Желтая карточкаKevin Ortiz
79' Желтая карточкаБенитес Хорхе
90' Желтая карточкаAugusto Schott
90'+7
Ход матча
25'
45'
49'
0:1
52'
55'
56'
1:1
71'
76'
79'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
45
Kevin
Ortiz
21
Eric
Meza
29
Leonel
Picco
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Kevin OrtizПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Мигель Анхель Руссо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Eric MezaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Leonel PiccoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
19 Tomas Galvan
-
-
-
-
26 Carlos Arrua
-
Главный тренер: Горосито Нестор
История личных встреч
Росарио Сентраль
Колон
8 матчей
25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
75%
6 побед 6 ничьих 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 3 победы
18 матчей
11.1%
55.6%
33.3%
2 победы 10 ничьих 6 побед
Первый тайм
11.1%
50%
38.9%
2 победы 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
6 побед 9 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
11
Голов в среднем за матч
0.6
1.38
Среднее время на гол
150
65
Всего голов
8
11
Голов в среднем за матч
1
1.1
Среднее время на гол
90
81
Всего голов
14
22
Голов в среднем за матч
0.78
1.22
Тотал матчей
2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
115
73
Бомбардиры внутри турнира
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Велиз Алехо
|8 (1)
|0.38
|Victor Malcorra
|4 (2)
|0.19
|Laurtaro Giaccone
|4
|0.19
|Кампас Хаминтон
|3
|0.14
|Jhonatan Candia
|2
|0.1
|Damian Alberto Martinez
|2
|0.1
|Carlos Quintana
|2 (1)
|0.1
|Alan Rodriguez2
|1
|0.05
|Francis Mac Allister
|1
|0.05
|Комар Хуан
|1
|0.05
|Tomas O'Connor
|1
|0.05
|Инфантино Джино
|1
|0.05
|Facundo Mallo
|0
|0
|Kevin Ortiz
|0
|0
Колон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абила Рамон
|6
|0.29
|Eric Meza
|2
|0.1
|Бенитес Хорхе
|2
|0.1
|Santiago Pierotti
|2
|0.1
|Перласа Бальдомеро
|1
|0.05
|Juan Alvarez2
|1
|0.05
|Andrew Teuten
|1
|0.05
|Cristian Vega
|1
|0.05
|Joaquin Ibanez III
|1
|0.05
|Facundo Garces
|1
|0.05
|Rafael Delgado
|0
|0
|Facundo Farias
|0
|0
|Carlos Arrua
|0
|0
Карточки
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kevin Ortiz
|9
|1
|Damian Alberto Martinez
|7
|1
|Facundo Mallo
|7
|0
|Francis Mac Allister
|5
|0
|Carlos Quintana
|4
|0
|Броун Хорхе
|3
|0
|Монтойя Вальтер
|3
|0
|Кампас Хаминтон
|3
|0
|Alan Rodriguez2
|1
|1
|Victor Malcorra
|2
|0
|Luca Martinez Dupuy
|2
|0
|Комар Хуан
|1
|0
|Jhonatan Candia
|1
|0
|Tomas O'Connor
|1
|0
|Luciano Ferreyra
|1
|0
|Инфантино Джино
|1
|0
|Laurtaro Giaccone
|1
|0
|Велиз Алехо
|1
|0
|Alejo Toledo
|1
|0
Колон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перласа Бальдомеро
|5
|0
|Julian Chicco
|5
|0
|Santiago Pierotti
|5
|0
|Stefano Moreyra
|3
|1
|Абила Рамон
|4
|0
|Бенитес Хорхе
|4
|0
|Facundo Garces
|4
|0
|Leonel Picco
|4
|0
|Cristian Vega
|3
|0
|Rafael Delgado
|3
|0
|Гольц Паоло
|3
|0
|Andrew Teuten
|3
|0
|Gian Nardelli
|1
|1
|Joaquin Ibanez III
|2
|0
|Carlos Arrua
|2
|0
|Eric Meza
|2
|0
|Ignacio Chicco
|1
|0
|Augusto Schott
|1
|0
|Natanael Troncoso
|1
|0
Результаты матчей
Росарио Сентраль
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Колон
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
4
4
Росарио Сентраль
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Колон
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
12
4
Волевые поражения
6
11
Росарио Сентраль
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (8)
48% (10)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
43% (9)
10% (2)
Колон
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
19% (4)
43% (9)
38% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
52% (11)
19% (4)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
16
5
Волевые поражения
10
15
Голы по времени матча
Забито
22
6
10 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 3
10 Не забивали 17
3
14%
2
33%
1-15
7
32%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
5
23%
2
33%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
4
18%
2
33%
76-90
Пропущено
8
9
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
2
25%
1
11%
61-75
1
13%
4
44%
76-90
Забито
8
12
5 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 6
16 Не забивали 12
3
38%
2
17%
1-15
1
13%
2
17%
16-30
1
13%
6
50%
31-45
1
13%
1
8%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
8%
76-90
Пропущено
16
13
4 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
3
19%
4
31%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
19%
1
8%
46-60
5
31%
4
31%
61-75
4
25%
3
23%
76-90
Забито
30
18
15 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 9
5 Не забивали 8
6
20%
4
22%
1-15
8
27%
2
11%
16-30
1
3%
6
33%
31-45
6
20%
3
17%
46-60
4
13%
0
0%
61-75
5
17%
3
17%
76-90
Пропущено
24
22
8 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 15
5
21%
4
18%
1-15
1
4%
4
18%
16-30
2
8%
0
0%
31-45
4
17%
2
9%
46-60
7
29%
29%
5
23%
61-75
5
21%
7
32%
76-90
Результаты последних матчей
Росарио Сентраль
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Институто Кордоба 4:1 Банфилд - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Сентраль Норте Сальта 4:1
Росарио Сентраль - Дефенса и Хустисия 2:1 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Атлетико Платенсе 4:0 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 3:1 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 2:2 Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 2:2 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 3:1 Уракан - Росарио Сентраль 0:2 Росарио Сентраль - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Росарио Сентраль 4:1 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0 Ланус - Росарио Сентраль 3:0 Росарио Сентраль - Арсенал Саранди 2:1 Тигре - Росарио Сентраль 2:2
Колон
(20 матчей)
25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 поражения
Колон - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Сан-Лоренсо - Колон 0:0 Колон - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Колон - Барракас Сентраль 1:1
Институто Кордоба - Колон 1:0 Колон - Банфилд 2:0 Дефенса и Хустисия - Колон 2:0 Колон - Колегиалес 2:0 Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Атлетико Платенсе - Колон 0:0 Колон - Тальерес Кордоба 2:2 Бока Хуниорс - Колон 1:2 Колон - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 2:2 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0 Колон - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Колон 1:1 Колон - Сармьенто 0:2 Годой Крус - Колон 1:0
Результаты матчей
Росарио Сентраль
Колон
Точный счет
1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
Точный счет
0:0
3 раза 30%
2:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:0
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
Точный счет
0:0
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:1
5 раз 24%
0:0
4 раза 19%
1:0
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 33%
2
6 раз 29%
0
5 раз 24%
4
2 раза 10%
3
1 раз 5%
0
8 раз 38%
1
7 раз 33%
2
6 раз 29%
Тоталы голов в матче
Росарио Сентраль
Колон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
47
38
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
46
37
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
165
Больше Меньше
138
912
615
318
219
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|13 (5)
|Архентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|11 (2)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|11 (2)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|11 (1)
|Тигре
|Ретеги Матео
|10 (1)
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 9
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 7
|Индепендьенте Авельянеда
|Ayrton Costa
|9
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 7
|Институто Кордоба
|Мосевич Леонель
|1 7