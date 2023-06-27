Тур: 21.
0'
10' Желтая карточкаРемеди Эрик
1:0
24' ГолPablo Vegetti
39' Желтая карточкаХара Франко
1:1
59' Гол в свои воротаAlejandro Rebola
68' Желтая карточкаMateo Perez
2:1
73' ГолPablo Vegetti
3:1
76' ГолХара Франко
77' Вторая желтая карточкаХара Франко
82' Желтая карточкаMatias Ibacache
86' Желтая карточкаNahuel Losada
90' Желтая карточкаGeronimo Rivera
90' Желтая карточкаAlejandro Rebola
91' Желтая карточкаAlejandro Maciel
90'+6
Ход матча
10'
24'
1:0
39'
59'
1:1
68'
73'
76'
3:1
77'
82'
86'
90'
90'
91'
Прогноз на матч от Liveresult
36
Каштру
Томаш
29
Хара
Франко
37
Mateo
Perez
27
Pedro
Souto
23
Nicolas
Sosa
10
Алеман
Брайн
17
Juan
Bisanz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
36 Каштру ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Хара ФранкоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Годой ЭрикЗащитник
- Защитник
-
32 Рохас АриэльПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Mariano Mino
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Guillermo Farre
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Mateo PerezЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Pedro SoutoЗащитник
-
23 Nicolas SosaПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Алеман БрайнПолузащитник
-
17 Juan BisanzПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
13 Гисси ДиланЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
15 Lautaro Rios
-
-
Главный тренер: Julio Falcioni
История личных встреч
Бельграно
Банфилд
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
8 матчей
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
10
Голов в среднем за матч
0.5
1.67
Среднее время на гол
180
54
Всего голов
8
1
Голов в среднем за матч
1.33
0.5
Среднее время на гол
67
180
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
1.13
1.38
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
80
65
Бомбардиры внутри турнира
Бельграно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Pablo Vegetti
|13 (2)
|0.62
|Ulises Sanchez
|2
|0.1
|Bruno Zapelli
|1
|0.05
|Хара Франко
|1
|0.05
|Ariel Garcia
|1
|0.05
|Lucas Diarte
|1
|0.05
|Guillermo Pereira
|1
|0.05
|Рохас Ариэль II
|0
|0
|Бордагарай Фабиан
|0
|0
|Годой Эрик
|0
|0
|Gabriel Compagnucci
|0
|0
Банфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Milton Gimenez
|4 (1)
|0.19
|Juan Bisanz
|3 (2)
|0.14
|Алеман Брайн
|1 (1)
|0.05
|Чавес Андрес
|1
|0.05
|Sebastian Sosa II
|1
|0.05
|Aaron Quiroz
|1
|0.05
|Emanuel Olivera
|0
|0
Карточки
Бельграно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alejandro Rebola
|3
|3
|Lucas Diarte
|5
|0
|Nicolas Meriano
|4
|0
|Хара Франко
|2
|1
|Ariel Garcia
|3
|0
|Pablo Vegetti
|3
|0
|Ulises Sanchez
|3
|0
|Nahuel Losada
|1
|1
|Рохас Ариэль II
|2
|0
|Годой Эрик
|2
|0
|Matias Ibacache
|2
|0
|Бордагарай Фабиан
|1
|0
|Ivan Ramirez
|1
|0
|Gabriel Compagnucci
|1
|0
|Guillermo Pereira
|1
|0
|Ibrahim Hesar
|1
|0
|Juan Barinaga
|1
|0
|Bruno Zapelli
|1
|0
Банфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alejandro Cabrera
|4
|2
|Инсуа Эмануэль
|5
|1
|Emanuel Olivera
|5
|0
|Алеман Брайн
|5
|0
|Emanuel Coronel
|3
|1
|Чавес Андрес
|4
|0
|Ремеди Эрик
|4
|0
|Дель Пино Маго Луис
|2
|1
|Alejandro Maciel
|3
|0
|Juan Bisanz
|3
|0
|Sebastian Sosa II
|1
|1
|Бертоло Николас
|2
|0
|Nicolas Sosa
|2
|0
|Milton Gimenez
|2
|0
|Mateo Perez
|2
|0
|Horacio Tijanovich
|1
|0
|Facundo Cambeses
|1
|0
|Lautaro Rios
|1
|0
|Aaron Quiroz
|1
|0
|Pedro Souto
|1
|0
|Alan Di Pippa
|1
|0
|Geronimo Rivera
|1
|0
Результаты матчей
Бельграно
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
70% (7)
30% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Банфилд
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
1
4
Бельграно
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Банфилд
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
13
11
Волевые поражения
7
4
Бельграно
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
57% (12)
29% (6)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
43% (9)
24% (5)
Банфилд
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
19% (4)
38% (8)
43% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
14
11
Волевые поражения
8
8
Голы по времени матча
Забито
13
5
8 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 3
14 Не забивали 17
1
8%
1
20%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
6
46%
1
20%
31-45
1
8%
1
20%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
1
8%
1
20%
76-90
Пропущено
4
21
0 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 7
3 Не пропускали 9
0
0%
3
14%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
0
0%
6
29%
31-45
1
25%
2
10%
46-60
1
25%
2
10%
61-75
2
50%
6
29%
76-90
Забито
8
6
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
16 Не забивали 16
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
5
63%
1
17%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
13
11
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
3
23%
3
27%
1-15
2
15%
3
27%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
23%
2
18%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
3
27%
76-90
Забито
21
11
13 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 3
11 Забивали первыми 6
9 Не забивали 12
1
5%
2
18%
1-15
1
5%
4
36%
16-30
11
52%
2
18%
31-45
2
10%
1
9%
46-60
3
14%
1
9%
61-75
3
14%
1
9%
76-90
Пропущено
17
32
6 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 13
3
18%
6
19%
1-15
2
12%
5
16%
16-30
1
6%
6
19%
31-45
4
24%
4
13%
46-60
2
12%
2
6%
61-75
5
29%
29%
9
28%
76-90
Результаты последних матчей
Бельграно
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Дефенса и Хустисия - Бельграно 2:0 Бельграно - Велес Сарсфилд 2:0 Атлетико Платенсе - Бельграно 1:0 Бельграно - Тальерес Кордоба 1:1
Бока Хуниорс - Бельграно 2:0 Бельграно - Атлетико Тукуман 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Бельграно 2:0 Бельграно - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Бельграно 0:2 Бельграно - Уракан 2:0 Унион Санта-Фе - Бельграно 0:3 Бельграно - Сармьенто 0:0 Годой Крус - Бельграно 3:1 Бельграно - Ланус 0:0 Арсенал Саранди - Бельграно 0:1 Бельграно - Тигре 0:2 Архентинос Хуниорс - Бельграно 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Бельграно 0:1 Бельграно - Ривер Плейт 2:1
Банфилд
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Банфилд - Аргентино Де Мерло 3:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:4 Расинг Авельянеда - Банфилд 2:0 Банфилд - Росарио Сентраль 2:0
Эстудиантес Ла Плата - Банфилд 1:0 Банфилд - Сан-Лоренсо 1:2 Колон - Банфилд 2:0 Банфилд - Барракас Сентраль 0:0 Институто Кордоба - Банфилд 1:1 Банфилд - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Банфилд - Дефенса и Хустисия 0:3 Велес Сарсфилд - Банфилд 3:3 Банфилд - Атлетико Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:1 Банфилд - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Банфилд 1:0 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 2:0 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 0:0 Уракан - Банфилд 3:2
Результаты матчей
Бельграно
Банфилд
Точный счет
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:0
4 раза 36%
1:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%
0
6 раз 55%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
Точный счет
2:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
2:0
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
2:0
5 раз 24%
0:0
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
0:0
4 раза 19%
1:0
4 раза 19%
2:0
4 раза 19%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 43%
1
6 раз 29%
2
4 раза 19%
3
2 раза 10%
0
11 раз 52%
1
7 раз 33%
2
2 раза 10%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Бельграно
Банфилд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
56
46
110
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
55
29
28
110
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
129
Больше Меньше
1011
615
318
219
120
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|13 (5)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|13 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|11 (2)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|11 (2)
|Тигре
|Ретеги Матео
|10 (1)
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 9
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 7
|Индепендьенте Авельянеда
|Ayrton Costa
|9
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 7
|Институто Кордоба
|Мосевич Леонель
|1 7