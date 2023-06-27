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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 21.
Бельграно
3:1
Конец матча
Банфилд
0'
10' Желтая карточка
Ремеди Эрик
1:0
24' Гол
Pablo Vegetti
39' Желтая карточка
Хара Франко
1:1
59' Гол в свои ворота
Alejandro Rebola
68' Желтая карточка
Mateo Perez
2:1
73' Гол
Pablo Vegetti
3:1
76' Гол
Хара Франко
77' Вторая желтая карточка
Хара Франко
82' Желтая карточка
Matias Ibacache
86' Желтая карточка
Nahuel Losada
90' Желтая карточка
Geronimo Rivera
90' Желтая карточка
Alejandro Rebola
91' Желтая карточка
Alejandro Maciel
90'+6
25
Nahuel
Losada
4
Juan
Barinaga
6
Alejandro
Rebola
13
Nicolas
Meriano
22
Matias
Ibacache
5
Santiago
Longo
36
Каштру
Томаш
12
Ulises
Sanchez
10
Bruno
Zapelli
29
Хара
Франко
9
Pablo
Vegetti
21
Facundo
Cambeses
37
Mateo
Perez
6
Alejandro
Maciel
3
Aaron
Quiroz
32
Emanuel
Coronel
27
Pedro
Souto
23
Nicolas
Sosa
5
Ремеди
Эрик
10
Алеман
Брайн
17
Juan
Bisanz
45
Milton
Gimenez
Бельграно
4-3-1-2
Банфилд
5-4-1

История личных встреч

Бельграно
Банфилд

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

8 матчей

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

С
1:1
С
2:1
П
2:0
П
0:0
П
1:2
П
2:2
П
1:3
ПА
0:2

Голы

Всего голов

1
10

Голов в среднем за матч

0.5
1.67

Среднее время на гол

180
54

Всего голов

8
1

Голов в среднем за матч

1.33
0.5

Среднее время на гол

67
180

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

1.13
1.38

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

80
65

Бомбардиры внутри турнира

Бельграно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Pablo Vegetti 13 (2) 0.62
Ulises Sanchez 2 0.1
Bruno Zapelli 1 0.05
Хара Франко 1 0.05
Ariel Garcia 1 0.05
Lucas Diarte 1 0.05
Guillermo Pereira 1 0.05
Рохас Ариэль II 0 0
Бордагарай Фабиан 0 0
Годой Эрик 0 0
Gabriel Compagnucci 0 0
Банфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Milton Gimenez 4 (1) 0.19
Juan Bisanz 3 (2) 0.14
Алеман Брайн 1 (1) 0.05
Чавес Андрес 1 0.05
Sebastian Sosa II 1 0.05
Aaron Quiroz 1 0.05
Emanuel Olivera 0 0

Карточки

Бельграно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alejandro Rebola 3 3
Lucas Diarte 5 0
Nicolas Meriano 4 0
Хара Франко 2 1
Ariel Garcia 3 0
Pablo Vegetti 3 0
Ulises Sanchez 3 0
Nahuel Losada 1 1
Рохас Ариэль II 2 0
Годой Эрик 2 0
Matias Ibacache 2 0
Бордагарай Фабиан 1 0
Ivan Ramirez 1 0
Gabriel Compagnucci 1 0
Guillermo Pereira 1 0
Ibrahim Hesar 1 0
Juan Barinaga 1 0
Bruno Zapelli 1 0
Банфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alejandro Cabrera 4 2
Инсуа Эмануэль 5 1
Emanuel Olivera 5 0
Алеман Брайн 5 0
Emanuel Coronel 3 1
Чавес Андрес 4 0
Ремеди Эрик 4 0
Дель Пино Маго Луис 2 1
Alejandro Maciel 3 0
Juan Bisanz 3 0
Sebastian Sosa II 1 1
Бертоло Николас 2 0
Nicolas Sosa 2 0
Milton Gimenez 2 0
Mateo Perez 2 0
Horacio Tijanovich 1 0
Facundo Cambeses 1 0
Lautaro Rios 1 0
Aaron Quiroz 1 0
Pedro Souto 1 0
Alan Di Pippa 1 0
Geronimo Rivera 1 0

Результаты матчей

Бельграно
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
70% (7)
30% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Банфилд
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
4
Бельграно
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Банфилд
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

13
11

Волевые поражения

7
4
Бельграно
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
57% (12)
29% (6)
14% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
43% (9)
24% (5)
Банфилд
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
19% (4)
38% (8)
43% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

14
11

Волевые поражения

8
8

Голы по времени матча

Забито

13
5
8 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 3
14 Не забивали 17
1
8%
1
20%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
6
46%
1
20%
31-45
1
8%
1
20%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
1
8%
1
20%
76-90

Пропущено

4
21
0 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 7
3 Не пропускали 9
0
0%
3
14%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
0
0%
6
29%
31-45
1
25%
2
10%
46-60
1
25%
2
10%
61-75
2
50%
6
29%
76-90

Забито

8
6
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
16 Не забивали 16
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
5
63%
1
17%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

13
11
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
3
23%
3
27%
1-15
2
15%
3
27%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
23%
2
18%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
3
27%
76-90

Забито

21
11
13 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 3
11 Забивали первыми 6
9 Не забивали 12
1
5%
2
18%
1-15
1
5%
4
36%
16-30
11
52%
2
18%
31-45
2
10%
1
9%
46-60
3
14%
1
9%
61-75
3
14%
1
9%
76-90

Пропущено

17
32
6 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 13
3
18%
6
19%
1-15
2
12%
5
16%
16-30
1
6%
6
19%
31-45
4
24%
4
13%
46-60
2
12%
2
6%
61-75
5
29%
29%
9
28%
76-90

Результаты последних матчей

Бельграно
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Дефенса и Хустисия - Бельграно 2:0 Бельграно - Велес Сарсфилд 2:0 Атлетико Платенсе - Бельграно 1:0 Бельграно - Тальерес Кордоба 1:1
Бока Хуниорс - Бельграно 2:0 Бельграно - Атлетико Тукуман 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Бельграно 2:0 Бельграно - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Бельграно 0:2 Бельграно - Уракан 2:0 Унион Санта-Фе - Бельграно 0:3 Бельграно - Сармьенто 0:0 Годой Крус - Бельграно 3:1 Бельграно - Ланус 0:0 Арсенал Саранди - Бельграно 0:1 Бельграно - Тигре 0:2 Архентинос Хуниорс - Бельграно 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Бельграно 0:1 Бельграно - Ривер Плейт 2:1
Банфилд
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Банфилд - Аргентино Де Мерло 3:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:4 Расинг Авельянеда - Банфилд 2:0 Банфилд - Росарио Сентраль 2:0
Эстудиантес Ла Плата - Банфилд 1:0 Банфилд - Сан-Лоренсо 1:2 Колон - Банфилд 2:0 Банфилд - Барракас Сентраль 0:0 Институто Кордоба - Банфилд 1:1 Банфилд - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Банфилд - Дефенса и Хустисия 0:3 Велес Сарсфилд - Банфилд 3:3 Банфилд - Атлетико Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:1 Банфилд - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Банфилд 1:0 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 2:0 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 0:0 Уракан - Банфилд 3:2

Результаты матчей

Бельграно
Банфилд

Точный счет

0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:0
4 раза 36%
1:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%
0
6 раз 55%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%

Точный счет

2:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
2:0
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

2:0
5 раз 24%
0:0
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
0:0
4 раза 19%
1:0
4 раза 19%
2:0
4 раза 19%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 43%
1
6 раз 29%
2
4 раза 19%
3
2 раза 10%
0
11 раз 52%
1
7 раз 33%
2
2 раза 10%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Бельграно
Банфилд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
5
6
4
6
1.5
1
10
1
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
5
5
2
9
1.5
2
8
1
10
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
9
0.5
Больше Меньше
10
11
6
15
1.5
3
18
2
19
2.5
1
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 21 16 2 3 39 - 13 50
2.
Тальерес Кордоба
 21 12 4 5 36 - 19 40
3.
Сан-Лоренсо
 21 10 8 3 20 - 8 38
4.
Ланус
 21 10 7 4 30 - 20 37
5.
Эстудиантес Ла Плата
 21 10 6 5 26 - 18 36
6.
Росарио Сентраль
 21 9 8 4 30 - 24 35
7.
Бельграно
 21 10 4 7 20 - 18 34
8.
Дефенса и Хустисия
 21 9 6 6 26 - 16 33
9.
Архентинос Хуниорс
 21 9 5 7 26 - 18 32
10.
Годой Крус
 21 9 5 7 27 - 23 32
11.
Атлетико Платенсе
 21 8 5 8 23 - 24 29
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 21 7 8 6 18 - 17 29
13.
Бока Хуниорс
 21 8 4 9 23 - 22 28
14.
Сармьенто
 21 7 7 7 22 - 18 28
15.
Расинг Авельянеда
 21 7 6 8 26 - 30 27
16.
Химнасия Ла-Плата
 21 7 5 9 17 - 27 26
17.
Тигре
 21 6 7 8 20 - 24 25
18.
Сентраль Кордоба СдЕ
 21 6 7 8 16 - 21 25
19.
Барракас Сентраль
 21 5 9 7 20 - 27 24
20.
Колон
 21 4 12 5 19 - 21 24
21.
Унион Санта-Фе
 21 5 8 8 17 - 24 23
22.
Институто Кордоба
 21 5 7 9 17 - 29 22
23.
Индепендьенте Авельянеда
 21 4 9 8 20 - 26 21
24.
Атлетико Тукуман
 21 4 9 8 18 - 27 21
25.
Уракан
 21 4 7 10 16 - 25 19
26.
Банфилд
 21 4 6 11 14 - 29 18
27.
Велес Сарсфилд
 21 3 9 9 20 - 24 18
28.
Арсенал Саранди
 21 5 2 14 15 - 29 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 10 9 0 1 19 - 5 27
2.
Росарио Сентраль
 11 8 3 0 22 - 8 27
3.
Ланус
 10 8 1 1 16 - 6 25
4.
Сан-Лоренсо
 11 7 4 0 11 - 0 25
5.
Тальерес Кордоба
 11 7 1 3 15 - 7 22
6.
Годой Крус
 10 6 3 1 19 - 8 21
7.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 6 3 1 10 - 2 21
8.
Бельграно
 10 6 3 1 12 - 5 21
9.
Эстудиантес Ла Плата
 11 6 3 2 17 - 9 21
10.
Архентинос Хуниорс
 10 6 2 2 21 - 10 20
11.
Дефенса и Хустисия
 11 5 4 2 15 - 9 19
12.
Атлетико Платенсе
 11 5 4 2 14 - 10 19
13.
Химнасия Ла-Плата
 10 5 3 2 10 - 7 18
14.
Бока Хуниорс
 11 5 3 3 14 - 9 18
15.
Расинг Авельянеда
 11 5 3 3 15 - 14 18
16.
Барракас Сентраль
 11 4 4 3 10 - 10 16
17.
Сармьенто
 10 4 3 3 15 - 11 15
18.
Тигре
 10 4 3 3 11 - 11 15
19.
Колон
 11 3 6 2 13 - 12 15
20.
Институто Кордоба
 11 3 6 2 8 - 9 15
21.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 4 2 5 7 - 8 14
22.
Арсенал Саранди
 10 4 1 5 10 - 13 13
23.
Индепендьенте Авельянеда
 10 3 4 3 14 - 13 13
24.
Атлетико Тукуман
 10 3 4 3 11 - 13 13
25.
Уракан
 10 3 4 3 9 - 11 13
26.
Банфилд
 11 3 4 4 6 - 11 13
27.
Велес Сарсфилд
 11 2 7 2 14 - 10 13
28.
Унион Санта-Фе
 10 3 3 4 10 - 12 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 11 7 2 2 20 - 8 23
2.
Тальерес Кордоба
 10 5 3 2 21 - 12 18
3.
Эстудиантес Ла Плата
 10 4 3 3 9 - 9 15
4.
Дефенса и Хустисия
 10 4 2 4 11 - 7 14
5.
Сан-Лоренсо
 10 3 4 3 9 - 8 13
6.
Бельграно
 11 4 1 6 8 - 13 13
7.
Сармьенто
 11 3 4 4 7 - 7 13
8.
Архентинос Хуниорс
 11 3 3 5 5 - 8 12
9.
Ланус
 11 2 6 3 14 - 14 12
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 10 2 5 3 9 - 13 11
11.
Годой Крус
 11 3 2 6 8 - 15 11
12.
Унион Санта-Фе
 11 2 5 4 7 - 12 11
13.
Бока Хуниорс
 10 3 1 6 9 - 13 10
14.
Атлетико Платенсе
 10 3 1 6 9 - 14 10
15.
Тигре
 11 2 4 5 9 - 13 10
16.
Расинг Авельянеда
 10 2 3 5 11 - 16 9
17.
Колон
 10 1 6 3 6 - 9 9
18.
Барракас Сентраль
 10 1 5 4 10 - 17 8
19.
Росарио Сентраль
 10 1 5 4 8 - 16 8
20.
Химнасия Ла-Плата
 11 2 2 7 7 - 20 8
21.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 1 5 5 8 - 15 8
22.
Индепендьенте Авельянеда
 11 1 5 5 6 - 13 8
23.
Атлетико Тукуман
 11 1 5 5 7 - 14 8
24.
Институто Кордоба
 10 2 1 7 9 - 20 7
25.
Уракан
 11 1 3 7 7 - 14 6
26.
Велес Сарсфилд
 10 1 2 7 6 - 14 5
27.
Банфилд
 10 1 2 7 8 - 18 5
28.
Арсенал Саранди
 11 1 1 9 5 - 16 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 13 (5)
Бельграно Pablo Vegetti 13 (1)
Архентинос Хуниорс Авалос Габриэль 11 (2)
Ланус Leandro Diaz III 11 (2)
Тигре Ретеги Матео 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 9
Ланус Лема Кристиан 2 7
Индепендьенте Авельянеда Ayrton Costa 9
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 7
Институто Кордоба Мосевич Леонель 1 7
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    94'
    Алехандро Масиэл получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    94'
    Alejandro Rebola получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    94'
    Geronimo Rivera получил желтую карточку от судьи
  • 93'
    Pablo Vegetti уходит с поля. Рохас Ариэль II выходит вместо него
  • 93'
    Bruno Zapelli уходит с поля. Geronimo Tomasetti выходит вместо него
  • 90'
    Ulises Sanchez уходит с поля. Новаретти Диего выходит вместо него
  • 90'
    Juan Barinaga уходит с поля. Гильермо Перейра выходит вместо него
  • Желтая карточка
    86'
    Nahuel Losada получил желтую карточку от судьи
  • 86'
    Ремеди Эрик уходит с поля. Матиас Гонсалес выходит вместо него
  • 85'
    Nicolas Sosa уходит с поля. Geronimo Rivera выходит вместо него
  • Желтая карточка
    82'
    Alex Ibacache получил желтую карточку от судьи
  • 77'
    Хара Франко получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    77'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 76'
    Bruno Zapelli сделал результативную передачу.
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      39'
      Хара Франко получил желтую карточку от судьи
    • 24'
      Ulises Sanchez сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      24'
      Г О О О О Л - Pablo Vegetti бьет в цель!
    • Желтая карточка
      10'
      Ремеди Эрик получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Бельграно 3:1 Банфилд онлайн

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