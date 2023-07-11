Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Первый тайм

48' Команда Шаньдун Тайшань играла лучше в этом тайме.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Zhen Ma взял и забрал мяч на выходе

44' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Ruofan Liu не смог попасть в створ ударом издали

41' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Тейшейра Жоау навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Zhen Ma взял и забрал мяч на выходе

28' Г О О О О Л - Chen Pu левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

27' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Матч возобновлен

25' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

23' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Матч возобновлен

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Zexiang Yang получил желтую карточку от судьи

21' Команда Шаньдун Тайшань забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

20' Shenglong Jiang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Хинг-Гловер Макарио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Longhai He создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Жадсон II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Чжу Чэньцзе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Chen Pu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Чжу Чэньцзе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Хинг-Гловер Макарио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Zexiang Yang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.