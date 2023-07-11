Тур: 16. Стадион: Jinan Olympic Sports Center Stadium. Главный судья: Jianxin Du
3:0
Конец матча
0'
1:0
20' ГолЖадсон II
21' Желтая карточкаZexiang Yang
2:0
28' ГолChen Pu
3:0
34' ГолФеллайни Маруан
90' Желтая карточкаFernandinho V
90'+4
Ход матча
20'
1:0
21'
28'
2:0
34'
3:0
46'
56'
66'
66'
75'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 2
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
530 Количество передач 402
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
14
Ван
Да-Лэй
11
Лю
Ян
20
Ляо
Лишэн
22
Yuanyi
Li
21
Лю
Биньбинь
10
Мойсес
Лима
29
Chen
Pu
1
Zhen
Ma
16
Zexiang
Yang
33
Haijian
Wang
35
Longhai
He
- Основной состав
-
14 Ван Да-ЛэйВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Лю ЯнЗащитник
-
20 Ляо ЛишэнПолузащитник
-
22 Yuanyi LiПолузащитник
-
21 Лю БиньбиньПолузащитник
-
10 Мойсес ЛимаПолузащитник
-
29 Chen PuПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Rongze HanВратарь
-
27 Кэ ШиЗащитник
-
2 Lei TongЗащитник
-
37 Цзи СянЗащитник
-
39 Long SongЗащитник
-
13 Chi ZhangПолузащитник
- Полузащитник
-
9 КризанНападающий
-
31 Jianfei Zhao
-
-
19 Guowen Sun
-
-
Главный тренер: Kang-Hee Choi
- Основной состав
-
1 Zhen MaВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Zexiang YangЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Haijian WangПолузащитник
-
35 Longhai HeНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Yangyang JinЗащитник
-
15 У СиПолузащитник
- Нападающий
-
20 Ханчао ЮНападающий
-
30 Yaxiong Bao
-
-
38 Jiabao Wen
-
19 Yue Zhu
-
18 Wei Zhang2
-
-
36 Ernanduo Fei
-
-
Главный тренер: Jingui Wu
История личных встреч
Шаньдун Тайшань
Шанхай Шеньхуа
17 матчей
88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.8%
35.3%
5.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
94.1%
17.6%
16 побед 3 ничьи 0 побед
18 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 12 ничьих 7 побед
Второй тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 11 побед
35 матчей
42.9%
22.9%
34.2%
15 побед 8 ничьих 12 побед
Первый тайм
28.6%
51.4%
20%
10 побед 18 ничьих 7 побед
Второй тайм
45.7%
22.9%
31.4%
16 побед 8 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
34
17
Голов в среднем за матч
2.13
0.89
Среднее время на гол
42
100
Всего голов
24
16
Голов в среднем за матч
1.26
1
Среднее время на гол
71
90
Всего голов
58
33
Голов в среднем за матч
1.66
0.94
Тотал матчей
2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
23
Больше 66%
Меньше 34%
12
17
Больше 49%
Меньше 51%
18
11
Больше 31%
Меньше 69%
24
6
Больше 17%
Меньше 83%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
54
95
Бомбардиры внутри турнира
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феллайни Маруан
|5
|0.31
|Кризан
|5
|0.31
|Chen Pu
|5
|0.31
|Мойсес Лима
|2
|0.13
|Лю Биньбинь
|2
|0.13
|Жадсон II
|2
|0.13
|Fernandinho V
|1
|0.06
|Zhengyu Huang
|1
|0.06
|Ляо Лишэн
|1
|0.06
|Guowen Sun
|1
|0.06
|Чжэн Чжэн
|0
|0
|Yuanyi Li
|0
|0
|Лю Ян
|0
|0
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Малеле Сефас
|6
|0.38
|Ханчао Ю
|4
|0.25
|Shenglong Jiang
|2
|0.13
|Цао Юньдин
|1
|0.06
|Haoyang Xu
|1
|0.06
|Haijian Wang
|1
|0.06
|Тейшейра Жоау
|1 (1)
|0.06
|У Си
|1
|0.06
|Хинг-Гловер Макарио
|0
|0
|Бассогог Кристиан
|0
|0
Карточки
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феллайни Маруан
|4
|0
|Yuanyi Li
|3
|0
|Жадсон II
|1
|1
|Кризан
|2
|0
|Мойсес Лима
|2
|0
|Чжэн Чжэн
|1
|0
|Лю Ян
|1
|0
|Цзи Сян
|1
|0
|Ван Да-Лэй
|1
|0
|Fernandinho V
|1
|0
|Кэ Ши
|1
|0
|Jinghang Hu
|1
|0
|Lei Tong
|1
|0
|Long Song
|1
|0
|Hailong Li
|1
|0
|Guowen Sun
|1
|0
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Shenglong Jiang
|6
|0
|Ханчао Ю
|4
|0
|Малеле Сефас
|4
|0
|Haijian Wang
|3
|0
|Aidi Fulang Xisi
|2
|0
|Чжу Чэньцзе
|2
|0
|Haoyang Xu
|2
|0
|Тейшейра Жоау
|0
|1
|Zhen Ma
|0
|1
|Синьли Пэн
|1
|0
|У Си
|1
|0
|Zexiang Yang
|1
|0
|Jiabao Wen
|1
|0
|Yaxiong Bao
|1
|0
Результаты матчей
Шаньдун Тайшань
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Шанхай Шеньхуа
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
2
2
Шаньдун Тайшань
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Шанхай Шеньхуа
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
10
7
Шаньдун Тайшань
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Шанхай Шеньхуа
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
6
2
Волевые поражения
12
9
Голы по времени матча
Забито
15
9
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
2
13%
1
11%
1-15
3
20%
1
11%
16-30
4
27%
2
22%
31-45
1
7%
2
22%
46-60
3
20%
2
22%
61-75
2
13%
1
11%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
4
57%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
29%
76-90
Забито
11
9
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 7
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
3
33%
16-30
4
36%
2
22%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
27%
3
33%
76-90
Пропущено
9
4
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
2
50%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Забито
26
18
15 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 12
2 Не забивали 1
2
8%
1
6%
1-15
5
19%
4
22%
16-30
8
31%
4
22%
31-45
3
12%
2
11%
46-60
3
12%
3
17%
61-75
5
19%
4
22%
76-90
Пропущено
14
11
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
4
29%
0
0%
1-15
0
0%
5
45%
16-30
3
21%
2
18%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
2
18%
61-75
3
21%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Хэнань Цзянье - Шаньдун Тайшань 0:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 1:1 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:1 Дунгуань Юнайтед - Шаньдун Тайшань 1:6
Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Далянь Ифан 2:0 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 3:0 Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 3:3 Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 1:1 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:2 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 2:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 0:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Шаньдун Тайшань - Наньтун Чжиюнь 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 1:0 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 2:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 0:2 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 0:3
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:2 Шанхай Шеньхуа - Наньтун Чжиюнь 1:0 Юньнань Юкунь - Шанхай Шеньхуа 1:2
Циндао Чжуннэн - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 2:1 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:1 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:0 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 1:0 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 0:2 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 5:1 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 2:0
Результаты матчей
Шаньдун Тайшань
Шанхай Шеньхуа
Точный счет
1:1
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:0
4 раза 50%
1:1
3 раза 38%
1:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%
1
8 раз 100%
Точный счет
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
0:1
4 раза 50%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
4 раза 25%
1:0
4 раза 25%
1:1
4 раза 25%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
14 раз 88%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Шаньдун Тайшань
Шанхай Шеньхуа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
71
27
17
18
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
151
79
115
412
115
115
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|10 (4)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|8 (2)
|Хэнань Цзянье
|Чович Неманья
|8 (1)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|7 (3)
|Чанчунь Ятай
|Тан Лонг
|6 (2)
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 4
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 5
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|6
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 4
|Ухань Три Таунс
|Се Пэнфэй
|5