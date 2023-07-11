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Китай: Суперлига
2023

Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Jianxin Du
Шаньдун Тайшань
3:0
Конец матча
Шанхай Шеньхуа
0'
1:0
20' Гол
Жадсон II
21' Желтая карточка
Zexiang Yang
2:0
28' Гол
Chen Pu
3:0
34' Гол
Феллайни Маруан
90' Желтая карточка
Fernandinho V
90'+4

Ход матча

20'
Жадсон II
(Мойсес Лима)
1:0
21'
 
Zexiang Yang
28'
Chen Pu
(Лю Биньбинь)
2:0
34'
Феллайни Маруан
(Мойсес Лима)
3:0
46'
 
Yangyang Jin
Тейшейра Жоау
46'
 
Ханчао Ю
Longhai He
46'
 
Бассогог Кристиан
Haoyang Xu
46'
Mijiti Maiwulang
Мойсес Лима
 
56'
 
Wei Zhang2
Ruofan Liu
66'
Guowen Sun
Chen Pu
 
66'
Кризан
Лю Биньбинь
 
73'
 
Wai-Tsun Dai
Zexiang Yang
75'
Lei Tong
Tong Wang1
 
83'
Fernandinho V
Феллайни Маруан
 
90'
Fernandinho V
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 530 Количество передач 402
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
14
Ван
Да-Лэй
6
Tong
Wang1
4
Жадсон
II
5
Чжэн
Чжэн
11
Лю
Ян
20
Ляо
Лишэн
22
Yuanyi
Li
21
Лю
Биньбинь
10
Мойсес
Лима
29
Chen
Pu
25
Феллайни
Маруан
1
Zhen
Ma
2
Хинг-Гловер
Макарио
5
Чжу
Чэньцзе
4
Shenglong
Jiang
16
Zexiang
Yang
7
Haoyang
Xu
6
Амаду
Ибраим
33
Haijian
Wang
35
Longhai
He
8
Ruofan
Liu
10
Тейшейра
Жоау
Шаньдун Тайшань
4-2-3-1
Шанхай Шеньхуа
4-3-3

История личных встреч

Шаньдун Тайшань
Шанхай Шеньхуа

17 матчей

88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.8%
35.3%
5.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

94.1%
17.6%
16 побед 3 ничьи 0 побед

18 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 11 побед

35 матчей

42.9%
22.9%
34.2%
15 побед 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

28.6%
51.4%
20%
10 побед 18 ничьих 7 побед

Второй тайм

45.7%
22.9%
31.4%
16 побед 8 ничьих 11 побед

История матчей

С
1:0
К
0:2
С
2:0
С
2:1
С
1:1
С
0:1
К
3:0
К
1:0
С
2:2
С
1:3
С
2:2
С
3:1
С
0:0
С
5:0
К
0:0
К
1:3
С
0:1
К
1:0
С
0:0
С
1:2
С
2:0
С
2:0
С
1:0
С
3:2
С
2:1
С
3:3
С
0:0
С
2:0
С
1:0
С
5:2
С
1:2
С
1:0
С
4:1
С
3:2
С
2:1

Голы

Всего голов

34
17

Голов в среднем за матч

2.13
0.89

Среднее время на гол

42
100

Всего голов

24
16

Голов в среднем за матч

1.26
1

Среднее время на гол

71
90

Всего голов

58
33

Голов в среднем за матч

1.66
0.94

Тотал матчей

2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
23
Больше 66%
Меньше 34%
12
17
Больше 49%
Меньше 51%
18
11
Больше 31%
Меньше 69%
24
6
Больше 17%
Меньше 83%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

54
95

Бомбардиры внутри турнира

Шаньдун Тайшань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феллайни Маруан 5 0.31
Кризан 5 0.31
Chen Pu 5 0.31
Мойсес Лима 2 0.13
Лю Биньбинь 2 0.13
Жадсон II 2 0.13
Fernandinho V 1 0.06
Zhengyu Huang 1 0.06
Ляо Лишэн 1 0.06
Guowen Sun 1 0.06
Чжэн Чжэн 0 0
Yuanyi Li 0 0
Лю Ян 0 0
Шанхай Шеньхуа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Малеле Сефас 6 0.38
Ханчао Ю 4 0.25
Shenglong Jiang 2 0.13
Цао Юньдин 1 0.06
Haoyang Xu 1 0.06
Haijian Wang 1 0.06
Тейшейра Жоау 1 (1) 0.06
У Си 1 0.06
Хинг-Гловер Макарио 0 0
Бассогог Кристиан 0 0

Карточки

Шаньдун Тайшань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феллайни Маруан 4 0
Yuanyi Li 3 0
Жадсон II 1 1
Кризан 2 0
Мойсес Лима 2 0
Чжэн Чжэн 1 0
Лю Ян 1 0
Цзи Сян 1 0
Ван Да-Лэй 1 0
Fernandinho V 1 0
Кэ Ши 1 0
Jinghang Hu 1 0
Lei Tong 1 0
Long Song 1 0
Hailong Li 1 0
Guowen Sun 1 0
Шанхай Шеньхуа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Shenglong Jiang 6 0
Ханчао Ю 4 0
Малеле Сефас 4 0
Haijian Wang 3 0
Aidi Fulang Xisi 2 0
Чжу Чэньцзе 2 0
Haoyang Xu 2 0
Тейшейра Жоау 0 1
Zhen Ma 0 1
Синьли Пэн 1 0
У Си 1 0
Zexiang Yang 1 0
Jiabao Wen 1 0
Yaxiong Bao 1 0

Результаты матчей

Шаньдун Тайшань
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Шанхай Шеньхуа
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

2
2
Шаньдун Тайшань
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Шанхай Шеньхуа
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

10
7
Шаньдун Тайшань
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Шанхай Шеньхуа
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

12
9

Голы по времени матча

Забито

15
9
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
2
13%
1
11%
1-15
3
20%
1
11%
16-30
4
27%
2
22%
31-45
1
7%
2
22%
46-60
3
20%
2
22%
61-75
2
13%
1
11%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
4
57%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
29%
76-90

Забито

11
9
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 7
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
3
33%
16-30
4
36%
2
22%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
27%
3
33%
76-90

Пропущено

9
4
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
2
50%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

26
18
15 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 12
2 Не забивали 1
2
8%
1
6%
1-15
5
19%
4
22%
16-30
8
31%
4
22%
31-45
3
12%
2
11%
46-60
3
12%
3
17%
61-75
5
19%
4
22%
76-90

Пропущено

14
11
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
4
29%
0
0%
1-15
0
0%
5
45%
16-30
3
21%
2
18%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
2
18%
61-75
3
21%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Хэнань Цзянье - Шаньдун Тайшань 0:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 1:1 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:1 Дунгуань Юнайтед - Шаньдун Тайшань 1:6
Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Далянь Ифан 2:0 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 3:0 Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 3:3 Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 1:1 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:2 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 2:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 0:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Шаньдун Тайшань - Наньтун Чжиюнь 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 1:0 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 2:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 0:2 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 0:3
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:2 Шанхай Шеньхуа - Наньтун Чжиюнь 1:0 Юньнань Юкунь - Шанхай Шеньхуа 1:2
Циндао Чжуннэн - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 2:1 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:1 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:0 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 1:0 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 0:2 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 5:1 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 2:0

Результаты матчей

Шаньдун Тайшань
Шанхай Шеньхуа

Точный счет

1:1
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:0
4 раза 50%
1:1
3 раза 38%
1:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%
1
8 раз 100%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
0:1
4 раза 50%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
4 раза 25%
1:0
4 раза 25%
1:1
4 раза 25%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
14 раз 88%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Шаньдун Тайшань
Шанхай Шеньхуа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
3
4
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
1
2
7
1.5
1
7
1
8
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
15
1
7
9
1.5
1
15
4
12
2.5
1
15
1
15
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 15 10 4 1 25 - 12 34
2.
Шанхай Шеньхуа
 16 9 4 3 17 - 12 31
3.
Ченду Беттер Сити
 16 8 6 2 25 - 16 30
4.
Шаньдун Тайшань
 16 7 7 2 26 - 14 28
5.
Тянцзинь Тэда
 16 6 10 0 21 - 14 28
6.
Бэйцзин Гоань
 15 6 6 3 28 - 19 24
7.
Чанчунь Ятай
 15 7 2 6 28 - 27 23
8.
Ухань Три Таунс
 15 5 8 2 24 - 15 23
9.
Чжэцзян Профессионал
 15 5 3 7 21 - 21 18
10.
Шицзячжуан
 16 4 6 6 19 - 25 18
11.
Хэнань Цзянье
 16 3 6 7 13 - 19 15
12.
Мэйчжоу Хакка
 15 3 4 8 20 - 27 13
13.
Шэньчжэнь
 15 3 2 10 14 - 36 11
14.
Наньтун Чжиюнь
 15 2 5 8 11 - 21 11
15.
Циндао Чжуннэн
 15 2 4 9 15 - 22 10
16.
Далянь Ифан
 15 1 7 7 12 - 19 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченду Беттер Сити
 9 5 3 1 14 - 9 18
2.
Шаньдун Тайшань
 7 5 2 0 16 - 4 17
3.
Бэйцзин Гоань
 8 4 3 1 19 - 9 15
4.
Шанхай Шеньхуа
 8 4 3 1 8 - 5 15
5.
Шанхай СИПГ
 7 4 2 1 12 - 9 14
6.
Тянцзинь Тэда
 8 3 5 0 12 - 9 14
7.
Чанчунь Ятай
 7 4 1 2 14 - 12 13
8.
Хэнань Цзянье
 8 2 4 2 7 - 7 10
9.
Шэньчжэнь
 9 3 1 5 10 - 17 10
10.
Чжэцзян Профессионал
 7 3 0 4 10 - 9 9
11.
Шицзячжуан
 9 2 3 4 9 - 12 9
12.
Циндао Чжуннэн
 7 2 2 3 8 - 9 8
13.
Наньтун Чжиюнь
 7 2 2 3 6 - 11 8
14.
Ухань Три Таунс
 7 1 5 1 7 - 8 8
15.
Далянь Ифан
 8 1 5 2 8 - 9 8
16.
Мэйчжоу Хакка
 7 2 1 4 9 - 11 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 8 6 2 0 13 - 3 20
2.
Шанхай Шеньхуа
 8 5 1 2 9 - 7 16
3.
Ухань Три Таунс
 8 4 3 1 17 - 7 15
4.
Тянцзинь Тэда
 8 3 5 0 9 - 5 14
5.
Ченду Беттер Сити
 7 3 3 1 11 - 7 12
6.
Шаньдун Тайшань
 9 2 5 2 10 - 10 11
7.
Чанчунь Ятай
 8 3 1 4 14 - 15 10
8.
Бэйцзин Гоань
 7 2 3 2 9 - 10 9
9.
Шицзячжуан
 7 2 3 2 10 - 13 9
10.
Чжэцзян Профессионал
 8 2 3 3 11 - 12 9
11.
Мэйчжоу Хакка
 8 1 3 4 11 - 16 6
12.
Хэнань Цзянье
 8 1 2 5 6 - 12 5
13.
Наньтун Чжиюнь
 8 0 3 5 5 - 10 3
14.
Далянь Ифан
 7 0 2 5 4 - 10 2
15.
Циндао Чжуннэн
 8 0 2 6 7 - 13 2
16.
Шэньчжэнь
 6 0 1 5 4 - 19 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 10 (4)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 8 (2)
Хэнань Цзянье Чович Неманья 8 (1)
Шанхай СИПГ Лэй У 7 (3)
Чанчунь Ятай Тан Лонг 6 (2)
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Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 5
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 6
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 4
Ухань Три Таунс Се Пэнфэй 5
Весь список
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