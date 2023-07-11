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Китай: Суперлига
2023

Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Лю Вэй
Шицзячжуан
1:1
Конец матча
Тянцзинь Тэда
0'
1:0
4' Гол
Oscar Taty Maritu
1:1
7' Гол
Фарлей Роса
68' Желтая карточка
Давид Андухар
72' Желтая карточка
Weijun Xie
79' Желтая карточка
Берич Роберт
85' Желтая карточка
Xiaotian Yang
90'+7

Ход матча

4'
Oscar Taty Maritu
(Peng Wang III)
1:0
7'
1:1
Фарлей Роса
(Yingjie Zhao)
46'
 
Ба Дунь
Feiya Chang
58'
 
Берич Роберт
Yingjie Zhao
58'
 
Мерида Фран
Qiuming Wang
58'
Qinhan Sun
Shihao Piao
 
68'
 
Давид Андухар
72'
 
Weijun Xie
75'
Xiaotian Yang
Honglue Zhao
 
75'
 
Yang Yu1
Yumiao Qian
79'
 
Берич Роберт
82'
 
Huaze Gao
Фарлей Роса
85'
Xiaotian Yang
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 6
  • 3 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 5
  • 383 Количество передач 482
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
14
Puliang
Shao
6
Yun
Yang
16
Kaimu
Zheng
30
Yang
Liu
II
3
Honglue
Zhao
17
Shihao
Piao
15
Peng
Wang
III
19
Жуков
Георгий
31
Овусу-Секьере
Деабеас
10
Oscar
Taty
Maritu
9
Локадия
Юрген
26
Jiamin
Xu
23
Yumiao
Qian
4
Fan
Yang1
2
Давид
Андухар
19
Feiya
Chang
11
Weijun
Xie
30
Qiuming
Wang
31
Yinong
Tian
32
Yuanjie
Su
10
Фарлей
Роса
8
Yingjie
Zhao
Шицзячжуан
3-4-2-1
Тянцзинь Тэда
4-5-1

История личных встреч

Шицзячжуан
Тянцзинь Тэда

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

12 матчей

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

С
1:1
С
3:0
С
0:2
С
1:0
С
2:1
К
2:0
С
1:1
С
3:0
С
2:2
С
2:0
С
1:1
С
4:3

Голы

Всего голов

11
3

Голов в среднем за матч

2.2
0.43

Среднее время на гол

40
210

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.57
1.6

Среднее время на гол

57
56

Всего голов

22
11

Голов в среднем за матч

1.83
0.92

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

49
98

Бомбардиры внутри турнира

Шицзячжуан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Локадия Юрген 5 (2) 0.31
Oscar Taty Maritu 5 (1) 0.31
Овусу-Секьере Деабеас 4 0.25
Peng Wang III 2 0.13
Шкорич Миле 2 0.13
Жуков Георгий 1 0.06
Chuangyi Lin 0 0
Xiaotian Yang 0 0
Тянцзинь Тэда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фарлей Роса 5 0.31
Ба Дунь 4 0.25
Qiuming Wang 3 0.19
Берич Роберт 3 0.19
Weijun Xie 2 0.13
Мерида Фран 1 (1) 0.06
Мин Тянь 0 0
Pengfei Han 0 0
Yingjie Zhao 0 0

Карточки

Шицзячжуан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yang Liu II 5 0
Honglue Zhao 4 0
Peng Wang III 4 0
Жуков Георгий 2 1
Chuangyi Lin 3 0
Shihao Piao 3 0
Zihao Yan 1 1
Шкорич Миле 2 0
Yun Yang 2 0
Puliang Shao 2 0
Oscar Taty Maritu 2 0
Qinhan Sun 2 0
Xuchen Yao 2 0
Локадия Юрген 1 0
Xiaotian Yang 1 0
Kaimu Zheng 1 0
Тянцзинь Тэда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мин Тянь 5 1
Берич Роберт 3 0
Jiamin Xu 3 0
Yuanjie Su 3 0
Давид Андухар 3 0
Weijun Xie 3 0
Мерида Фран 2 0
Hao Guo 2 0
Fan Yang1 0 1
Feiya Chang 1 0
Qiuming Wang 1 0
Pengfei Han 1 0
Yinong Tian 1 0
Ба Дунь 1 0
Yang Yu1 1 0

Результаты матчей

Шицзячжуан
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Тянцзинь Тэда
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

5
4
Шицзячжуан
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Тянцзинь Тэда
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

8
0

Волевые поражения

7
11
Шицзячжуан
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Тянцзинь Тэда
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

10
3

Волевые поражения

12
15

Голы по времени матча

Забито

9
7
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
3
33%
3
43%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
2
29%
61-75
3
33%
1
14%
76-90

Пропущено

12
7
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
2
17%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
25%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
4
33%
3
43%
76-90

Забито

10
11
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
1
10%
3
27%
1-15
2
20%
2
18%
16-30
2
20%
2
18%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
20%
2
18%
76-90

Пропущено

13
10
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
8%
3
30%
1-15
3
23%
1
10%
16-30
2
15%
3
30%
31-45
4
31%
2
20%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
1
8%
1
10%
76-90

Забито

19
18
9 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
4
21%
6
33%
1-15
2
11%
3
17%
16-30
3
16%
2
11%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
2
11%
4
22%
61-75
5
26%
3
17%
76-90

Пропущено

25
17
11 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 12
3
12%
4
24%
1-15
3
12%
2
12%
16-30
5
20%
4
24%
31-45
4
16%
3
18%
46-60
5
20%
0
0%
61-75
5
20%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Шицзячжуан
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Циндао Чжуннэн - Шицзячжуан 1:1 Шицзячжуан - Чжэцзян Профессионал 2:1 Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 0:1 Циндао Яс Айленд - Шицзячжуан 2:1
Мэйчжоу Хакка - Шицзячжуан 2:3 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 2:1 Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 6:2 Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 2:4 Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 1:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:1 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 0:1 Шицзячжуан - Наньтун Чжиюнь 1:1 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:1 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 2:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 5:1 Гуанчжоу Фули - Шицзячжуан 1:4 Шицзячжуан - Хэбей Форчун 3:0
Тянцзинь Тэда
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Тянцзинь Тэда - Наньтун Чжиюнь 1:1 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:2 Тянцзинь Тэда - Циндао Чжуннэн 3:2 Вукси Вугу - Тянцзинь Тэда 0:2
Ченду Беттер Сити - Тянцзинь Тэда 0:0 Тянцзинь Тэда - Ухань Три Таунс 1:1 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 0:1 Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 3:3 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:0 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 0:0 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 1:1 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 0:2 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 2:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:1 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 0:3 Чжэцзян Профессионал - Тянцзинь Тэда 3:0 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0

Результаты матчей

Шицзячжуан
Тянцзинь Тэда

Точный счет

0:1
3 раза 33%
1:1
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
2:4
1 раз 11%
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
6:2
1 раз 14%
1:1
4 раза 50%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

1:1
6 раз 38%
0:1
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
1:1
7 раз 44%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
1
9 раз 56%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Шицзячжуан
Тянцзинь Тэда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
1
3
6
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
1.5
Больше Меньше
2
6
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
14
2
5
11
1.5
5
11
1
15
2.5
2
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 15 10 4 1 25 - 12 34
2.
Шанхай Шеньхуа
 16 9 4 3 17 - 12 31
3.
Ченду Беттер Сити
 16 8 6 2 25 - 16 30
4.
Шаньдун Тайшань
 16 7 7 2 26 - 14 28
5.
Тянцзинь Тэда
 16 6 10 0 21 - 14 28
6.
Бэйцзин Гоань
 15 6 6 3 28 - 19 24
7.
Чанчунь Ятай
 15 7 2 6 28 - 27 23
8.
Ухань Три Таунс
 15 5 8 2 24 - 15 23
9.
Чжэцзян Профессионал
 15 5 3 7 21 - 21 18
10.
Шицзячжуан
 16 4 6 6 19 - 25 18
11.
Хэнань Цзянье
 16 3 6 7 13 - 19 15
12.
Мэйчжоу Хакка
 15 3 4 8 20 - 27 13
13.
Шэньчжэнь
 15 3 2 10 14 - 36 11
14.
Наньтун Чжиюнь
 15 2 5 8 11 - 21 11
15.
Циндао Чжуннэн
 15 2 4 9 15 - 22 10
16.
Далянь Ифан
 15 1 7 7 12 - 19 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченду Беттер Сити
 9 5 3 1 14 - 9 18
2.
Шаньдун Тайшань
 7 5 2 0 16 - 4 17
3.
Бэйцзин Гоань
 8 4 3 1 19 - 9 15
4.
Шанхай Шеньхуа
 8 4 3 1 8 - 5 15
5.
Шанхай СИПГ
 7 4 2 1 12 - 9 14
6.
Тянцзинь Тэда
 8 3 5 0 12 - 9 14
7.
Чанчунь Ятай
 7 4 1 2 14 - 12 13
8.
Хэнань Цзянье
 8 2 4 2 7 - 7 10
9.
Шэньчжэнь
 9 3 1 5 10 - 17 10
10.
Чжэцзян Профессионал
 7 3 0 4 10 - 9 9
11.
Шицзячжуан
 9 2 3 4 9 - 12 9
12.
Циндао Чжуннэн
 7 2 2 3 8 - 9 8
13.
Наньтун Чжиюнь
 7 2 2 3 6 - 11 8
14.
Ухань Три Таунс
 7 1 5 1 7 - 8 8
15.
Далянь Ифан
 8 1 5 2 8 - 9 8
16.
Мэйчжоу Хакка
 7 2 1 4 9 - 11 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 8 6 2 0 13 - 3 20
2.
Шанхай Шеньхуа
 8 5 1 2 9 - 7 16
3.
Ухань Три Таунс
 8 4 3 1 17 - 7 15
4.
Тянцзинь Тэда
 8 3 5 0 9 - 5 14
5.
Ченду Беттер Сити
 7 3 3 1 11 - 7 12
6.
Шаньдун Тайшань
 9 2 5 2 10 - 10 11
7.
Чанчунь Ятай
 8 3 1 4 14 - 15 10
8.
Бэйцзин Гоань
 7 2 3 2 9 - 10 9
9.
Шицзячжуан
 7 2 3 2 10 - 13 9
10.
Чжэцзян Профессионал
 8 2 3 3 11 - 12 9
11.
Мэйчжоу Хакка
 8 1 3 4 11 - 16 6
12.
Хэнань Цзянье
 8 1 2 5 6 - 12 5
13.
Наньтун Чжиюнь
 8 0 3 5 5 - 10 3
14.
Далянь Ифан
 7 0 2 5 4 - 10 2
15.
Циндао Чжуннэн
 8 0 2 6 7 - 13 2
16.
Шэньчжэнь
 6 0 1 5 4 - 19 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 10 (4)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 8 (2)
Хэнань Цзянье Чович Неманья 8 (1)
Шанхай СИПГ Лэй У 7 (3)
Чанчунь Ятай Тан Лонг 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 5
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 6
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 4
Ухань Три Таунс Се Пэнфэй 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Шицзячжуан: 45%, Тянцзинь Тэда: 55%.
  • 96'
    Шицзячжуан пытается что-то создать.
  • 96'
    Шицзячжуан контролирует мяч.
  • 96'
    Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 96'
    Матч возобновлен
  • 95'
    Ба Дунь на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
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