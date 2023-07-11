Тур: 16. Стадион: Hebei Olympic Sports Center. Главный судья: Лю Вэй
1:1
Конец матча
0'
1:0
4' ГолOscar Taty Maritu
1:1
7' ГолФарлей Роса
68' Желтая карточкаДавид Андухар
72' Желтая карточкаWeijun Xie
79' Желтая карточкаБерич Роберт
85' Желтая карточкаXiaotian Yang
90'+7
Ход матча
4'
7'
1:1
46'
68'
72'
75'
79'
82'
85'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
6 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 3
-
9 Угловые 6
-
3 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 5
-
383 Количество передач 482
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
14
Puliang
Shao
6
Yun
Yang
16
Kaimu
Zheng
30
Yang
Liu
II
17
Shihao
Piao
26
Jiamin
Xu
23
Yumiao
Qian
19
Feiya
Chang
11
Weijun
Xie
30
Qiuming
Wang
31
Yinong
Tian
32
Yuanjie
Su
10
Фарлей
Роса
- Основной состав
-
14 Puliang ShaoВратарь
-
6 Yun YangЗащитник
-
16 Kaimu ZhengЗащитник
-
30 Yang Liu IIЗащитник
- Защитник
-
17 Shihao PiaoЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Feng HanВратарь
- Защитник
-
2 Peng LiЗащитник
- Полузащитник
-
22 Wei Wu
-
-
27 Fuyu Ma
-
20 Xinyu Liu1
-
18 Xuchen Yao
-
24 Youzu He
-
25 Yue Zhang
-
13 Qinhan Sun
-
Главный тренер: Junzhe Zhao
- Основной состав
-
26 Jiamin XuВратарь
-
23 Yumiao QianЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Feiya ChangЗащитник
-
11 Weijun XieПолузащитник
-
30 Qiuming WangПолузащитник
-
31 Yinong TianПолузащитник
-
32 Yuanjie SuПолузащитник
-
10 Фарлей РосаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Jingqi FangВратарь
-
20 Jianan WangЗащитник
-
38 Мерида ФранПолузащитник
-
29 Ба ДуньПолузащитник
-
36 Hao GuoПолузащитник
- Нападающий
-
40 Yan Shi
-
24 Taoyu Piao
-
18 Huaze Gao
-
-
16 Zihao Yang
-
5 Yang Yu1
-
Главный тренер: Ю Генвей
История личных встреч
Шицзячжуан
Тянцзинь Тэда
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
12 матчей
25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
3
Голов в среднем за матч
2.2
0.43
Среднее время на гол
40
210
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1.57
1.6
Среднее время на гол
57
56
Всего голов
22
11
Голов в среднем за матч
1.83
0.92
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
49
98
Бомбардиры внутри турнира
Шицзячжуан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Локадия Юрген
|5 (2)
|0.31
|Oscar Taty Maritu
|5 (1)
|0.31
|Овусу-Секьере Деабеас
|4
|0.25
|Peng Wang III
|2
|0.13
|Шкорич Миле
|2
|0.13
|Жуков Георгий
|1
|0.06
|Chuangyi Lin
|0
|0
|Xiaotian Yang
|0
|0
Тянцзинь Тэда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фарлей Роса
|5
|0.31
|Ба Дунь
|4
|0.25
|Qiuming Wang
|3
|0.19
|Берич Роберт
|3
|0.19
|Weijun Xie
|2
|0.13
|Мерида Фран
|1 (1)
|0.06
|Мин Тянь
|0
|0
|Pengfei Han
|0
|0
|Yingjie Zhao
|0
|0
Карточки
Шицзячжуан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yang Liu II
|5
|0
|Honglue Zhao
|4
|0
|Peng Wang III
|4
|0
|Жуков Георгий
|2
|1
|Chuangyi Lin
|3
|0
|Shihao Piao
|3
|0
|Zihao Yan
|1
|1
|Шкорич Миле
|2
|0
|Yun Yang
|2
|0
|Puliang Shao
|2
|0
|Oscar Taty Maritu
|2
|0
|Qinhan Sun
|2
|0
|Xuchen Yao
|2
|0
|Локадия Юрген
|1
|0
|Xiaotian Yang
|1
|0
|Kaimu Zheng
|1
|0
Тянцзинь Тэда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мин Тянь
|5
|1
|Берич Роберт
|3
|0
|Jiamin Xu
|3
|0
|Yuanjie Su
|3
|0
|Давид Андухар
|3
|0
|Weijun Xie
|3
|0
|Мерида Фран
|2
|0
|Hao Guo
|2
|0
|Fan Yang1
|0
|1
|Feiya Chang
|1
|0
|Qiuming Wang
|1
|0
|Pengfei Han
|1
|0
|Yinong Tian
|1
|0
|Ба Дунь
|1
|0
|Yang Yu1
|1
|0
Результаты матчей
Шицзячжуан
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Тянцзинь Тэда
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
5
4
Шицзячжуан
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Тянцзинь Тэда
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
8
0
Волевые поражения
7
11
Шицзячжуан
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Тянцзинь Тэда
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
10
3
Волевые поражения
12
15
Голы по времени матча
Забито
9
7
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
3
33%
3
43%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
2
29%
61-75
3
33%
1
14%
76-90
Пропущено
12
7
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
2
17%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
25%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
4
33%
3
43%
76-90
Забито
10
11
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
1
10%
3
27%
1-15
2
20%
2
18%
16-30
2
20%
2
18%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
20%
2
18%
76-90
Пропущено
13
10
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
8%
3
30%
1-15
3
23%
1
10%
16-30
2
15%
3
30%
31-45
4
31%
2
20%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
1
8%
1
10%
76-90
Забито
19
18
9 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
4
21%
6
33%
1-15
2
11%
3
17%
16-30
3
16%
2
11%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
2
11%
4
22%
61-75
5
26%
3
17%
76-90
Пропущено
25
17
11 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 12
3
12%
4
24%
1-15
3
12%
2
12%
16-30
5
20%
4
24%
31-45
4
16%
3
18%
46-60
5
20%
0
0%
61-75
5
20%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Шицзячжуан
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Циндао Чжуннэн - Шицзячжуан 1:1 Шицзячжуан - Чжэцзян Профессионал 2:1 Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 0:1 Циндао Яс Айленд - Шицзячжуан 2:1
Мэйчжоу Хакка - Шицзячжуан 2:3 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 2:1 Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 6:2 Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 2:4 Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 1:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:1 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 0:1 Шицзячжуан - Наньтун Чжиюнь 1:1 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:1 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 2:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 5:1 Гуанчжоу Фули - Шицзячжуан 1:4 Шицзячжуан - Хэбей Форчун 3:0
Тянцзинь Тэда
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Тянцзинь Тэда - Наньтун Чжиюнь 1:1 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:2 Тянцзинь Тэда - Циндао Чжуннэн 3:2 Вукси Вугу - Тянцзинь Тэда 0:2
Ченду Беттер Сити - Тянцзинь Тэда 0:0 Тянцзинь Тэда - Ухань Три Таунс 1:1 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 0:1 Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 3:3 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:0 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 0:0 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 1:1 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 0:2 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 2:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:1 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 0:3 Чжэцзян Профессионал - Тянцзинь Тэда 3:0 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0
Результаты матчей
Шицзячжуан
Тянцзинь Тэда
Точный счет
0:1
3 раза 33%
1:1
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
2:4
1 раз 11%
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:1
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
6:2
1 раз 14%
1:1
4 раза 50%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
1:1
6 раз 38%
0:1
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
1:1
7 раз 44%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
1
9 раз 56%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Шицзячжуан
Тянцзинь Тэда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
71
36
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
26
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
142
511
511
115
214
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|10 (4)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|8 (2)
|Хэнань Цзянье
|Чович Неманья
|8 (1)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|7 (3)
|Чанчунь Ятай
|Тан Лонг
|6 (2)
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 4
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 5
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|6
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 4
|Ухань Три Таунс
|Се Пэнфэй
|5