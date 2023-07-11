Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Шицзячжуан совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

43' Матч возобновлен

41' Jiamin Xu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Шицзячжуан совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Жао Хонглуе навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Шицзячжуан совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Матч возобновлен

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Jiamin Xu взял и забрал мяч на выходе

34' Жао Хонглуе навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Yinong Tian выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Жуков Георгий выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Peng Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Шицзячжуан совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Матч возобновлен

24' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

22' Шицзячжуан совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Yun Yang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Шицзячжуан идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Shihao Piao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Шицзячжуан совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Матч возобновлен

16' Фарлей Роса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Yinong Tian выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Локадия Юрген оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

10' Шицзячжуан совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Хорошую попытку сделал Локадия Юрген . Удар в створ, но вратарь начеку

9' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

3' Игрок из команды Шицзячжуан делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

3' Шицзячжуан совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Шицзячжуан совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Шицзячжуан начинает с центра поля