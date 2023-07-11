Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Felipe не смог попасть в створ ударом издали

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Felipe пробил со штрафного прямо в стенку

Felipe пробует нанести удар издали, но Ванг Гуоминг держит все под контролем

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Чоу Тим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Шанс! Tao Liu из команды Ченду Беттер Сити пробил головой, но мимо

44' Felipe не смог попасть в створ ударом издали

41' Zhuoyi Feng не смог попасть в створ ударом издали

39' Zhuoyi Feng навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Генг Ксиаофенг взял и забрал мяч на выходе

37' Игрок из команды Хэнань Цзянье делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

37' Матч возобновлен

37' Dilemet Tudi на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Dilmurat Mawlanyaz не смог попасть в створ ударом издали

34' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Межеевски Адриан пробил со штрафного прямо в стенку

27' Матч возобновлен

26' Элкесон Кардосо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Матч возобновлен

24' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Zhuoyi Feng выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Ванг Гуоминг взял и забрал мяч на выходе

21' Чоу Тим не смог попасть в створ ударом издали

20' Паласиос Мануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Tao Liu из команды Ченду Беттер Сити перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

12' Мяо Тан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Мяо Тан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Перейра Илдеберту навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Tao Liu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Ванг Гуоминг взял и забрал мяч на выходе

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру