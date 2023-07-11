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Китай: Суперлига
2023

Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Haixin Li
Ченду Беттер Сити
2:0
Конец матча
Хэнань Цзянье
0'
1:0
51' Гол
Чоу Тим
54' Желтая карточка
Межеевски Адриан
2:0
68' Гол
Тан Синь
73' Желтая карточка
Цао Гу
90'+8

Ход матча

27'
Mutellip Iminqari
Элкесон Кардосо
 
51'
Чоу Тим
(Мяо Тан)
1:0
54'
 
Межеевски Адриан
58'
 
Dong Han
Boyuan Feng
58'
 
Tianyu Gao
Dilmurat Mawlanyaz
68'
 
Zichang Huang
Dilemet Tudi
68'
Тан Синь
(Mutellip Iminqari)
2:0
72'
Ху Хетао
Чоу Тим
 
72'
Yanfeng Dong
Yiming Yang
 
73'
 
Цао Гу
79'
 
Songyi Li
Перейра Илдеберту
79'
 
Yixin Liu
Пина Томас
84'
Ruibao Hu
Mutellip Iminqari
 
84'
Chuang Tang
Паласиос Мануэль
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 284 Количество передач 343
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Xiaofeng
Geng
23
Yiming
Yang
40
Виндбихлер
Рихард
26
Лю
Тао
20
Мяо
Тан
6
Zhuoyi
Feng
8
Чоу
Тим
3
Тан
Синь
9
Элкесон
Кардосо
21
Фелипе
7
Паласиос
Мануэль
19
Guoming
Wang
33
Dilmurat
Mawlanyaz
23
Шунич
Тони
5
Цао
Гу
3
Shuai
Yang2
16
Dilemet
Tudi
10
Межеевски
Адриан
17
Пина
Томас
29
Yihao
Zhong
31
Перейра
Илдеберту
9
Boyuan
Feng
Ченду Беттер Сити
3-4-3
Хэнань Цзянье
4-4-2

История личных встреч

Ченду Беттер Сити
Хэнань Цзянье

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

С
1:1
С
0:1
С
0:0

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.33
0.67

Тотал матчей

0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

270
135

Бомбардиры внутри турнира

Ченду Беттер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фелипе 5 0.31
Ким Мин-У 4 0.25
Элкесон Кардосо 4 (1) 0.25
Ромуло 3 0.19
Мяо Тан 2 0.13
Чоу Тим 2 0.13
Ruibao Hu 1 0.06
Тан Синь 1 0.06
Лю Тао 1 0.06
Chuang Tang 1 0.06
Жуй Ган 0 0
Ган Чао 0 0
Gong Zhang 0 0
Mutellip Iminqari 0 0
Хэнань Цзянье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чович Неманья 8 (2) 0.5
Boyuan Feng 2 0.13
Пина Томас 1 0.06
Zichang Huang 1 0.06
Межеевски Адриан 1 0.06
Tianyu Gao 0 0
Zhao Ke 0 0
Yihao Zhong 0 0
Dong Han 0 0

Карточки

Ченду Беттер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чжан Янь 2 1
Чоу Тим 3 0
Ган Чао 3 0
Тан Синь 3 0
Ruibao Hu 2 0
Gong Zhang 2 0
Yiming Yang 2 0
Фелипе 2 0
Zhuoyi Feng 0 1
Элкесон Кардосо 1 0
Мяо Тан 1 0
Паласиос Мануэль 1 0
Ромуло 1 0
Yanfeng Dong 1 0
Лю2 Бин 1 0
Ху Хетао 1 0
Mutellip Iminqari 1 0
Хэнань Цзянье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пина Томас 3 1
Чович Неманья 3 1
Yihao Zhong 3 1
Шунич Тони 3 0
Songyi Li 3 0
Xin Luo 3 0
Межеевски Адриан 2 0
Шангуань Ван 2 0
Цао Гу 2 0
Tianyu Gao 2 0
Guoming Wang 1 0
Boyuan Feng 1 0
Zhao Ke 1 0
Zichang Huang 1 0
Dilemet Tudi 1 0
Shuai Yang1 1 0
Shuai Yang2 1 0
Yixin Liu 1 0

Результаты матчей

Ченду Беттер Сити
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Хэнань Цзянье
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

4
6
Ченду Беттер Сити
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Хэнань Цзянье
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

10
7
Ченду Беттер Сити
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Хэнань Цзянье
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

7
2

Волевые поражения

14
13

Голы по времени матча

Забито

14
7
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
3
21%
0
0%
1-15
3
21%
1
14%
16-30
1
7%
3
43%
31-45
3
21%
1
14%
46-60
2
14%
2
29%
61-75
2
14%
0
0%
76-90

Пропущено

9
11
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
1
11%
1
9%
31-45
2
22%
3
27%
46-60
2
22%
2
18%
61-75
3
33%
3
27%
76-90

Забито

11
7
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
18%
3
43%
46-60
1
9%
2
29%
61-75
4
36%
0
0%
76-90

Пропущено

7
7
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
2
29%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
2
29%
76-90

Забито

25
14
11 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 5
4 Не забивали 6
4
16%
0
0%
1-15
6
24%
2
14%
16-30
1
4%
4
29%
31-45
5
20%
4
29%
46-60
3
12%
4
29%
61-75
6
24%
0
0%
76-90

Пропущено

16
18
4 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
0
0%
2
11%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
3
19%
2
11%
31-45
4
25%
5
28%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
6
38%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 3:1 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 0:1 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 0:3 Чунцин Тунлян Лонг - Ченду Беттер Сити 0:0
Ченду Беттер Сити - Тянцзинь Тэда 0:0 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 0:1 Ченду Беттер Сити - Наньтун Чжиюнь 1:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 2:1 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 3:3 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:2 Ченду Беттер Сити - Циндао Чжуннэн 3:2 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 0:2 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 2:1 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:4 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 4:0 Ченду Беттер Сити - Далянь Ифан 3:0 Ченду Беттер Сити - Ухань Цзалл 3:1
Хэнань Цзянье
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Хэнань Цзянье - Шаньдун Тайшань 0:1 Чанчунь Ятай - Хэнань Цзянье 3:1 Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 0:1 Хунань Сянтао - Хэнань Цзянье 0:1
Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 2:2 Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:1 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 3:2 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 1:0 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:0 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 1:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 0:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 1:1 Наньтун Чжиюнь - Хэнань Цзянье 1:0 Хэнань Цзянье - Циндао Чжуннэн 0:0 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 1:1 Хэбей Форчун - Хэнань Цзянье 0:4 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 1:1 Хэнань Цзянье - Шэньчжэнь 3:0 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 0:3

Результаты матчей

Ченду Беттер Сити
Хэнань Цзянье

Точный счет

2:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
3 раза 19%

Тоталы голов в матче

Ченду Беттер Сити
Хэнань Цзянье

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
3
6
3
1.5
2
6
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
3
3
4
1.5
1
7
2
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
10
6
9
7
1.5
3
13
3
13
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 15 10 4 1 25 - 12 34
2.
Шанхай Шеньхуа
 16 9 4 3 17 - 12 31
3.
Ченду Беттер Сити
 16 8 6 2 25 - 16 30
4.
Шаньдун Тайшань
 16 7 7 2 26 - 14 28
5.
Тянцзинь Тэда
 16 6 10 0 21 - 14 28
6.
Бэйцзин Гоань
 15 6 6 3 28 - 19 24
7.
Чанчунь Ятай
 15 7 2 6 28 - 27 23
8.
Ухань Три Таунс
 15 5 8 2 24 - 15 23
9.
Чжэцзян Профессионал
 15 5 3 7 21 - 21 18
10.
Шицзячжуан
 16 4 6 6 19 - 25 18
11.
Хэнань Цзянье
 16 3 6 7 13 - 19 15
12.
Мэйчжоу Хакка
 15 3 4 8 20 - 27 13
13.
Шэньчжэнь
 15 3 2 10 14 - 36 11
14.
Наньтун Чжиюнь
 15 2 5 8 11 - 21 11
15.
Циндао Чжуннэн
 15 2 4 9 15 - 22 10
16.
Далянь Ифан
 15 1 7 7 12 - 19 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченду Беттер Сити
 9 5 3 1 14 - 9 18
2.
Шаньдун Тайшань
 7 5 2 0 16 - 4 17
3.
Бэйцзин Гоань
 8 4 3 1 19 - 9 15
4.
Шанхай Шеньхуа
 8 4 3 1 8 - 5 15
5.
Шанхай СИПГ
 7 4 2 1 12 - 9 14
6.
Тянцзинь Тэда
 8 3 5 0 12 - 9 14
7.
Чанчунь Ятай
 7 4 1 2 14 - 12 13
8.
Хэнань Цзянье
 8 2 4 2 7 - 7 10
9.
Шэньчжэнь
 9 3 1 5 10 - 17 10
10.
Чжэцзян Профессионал
 7 3 0 4 10 - 9 9
11.
Шицзячжуан
 9 2 3 4 9 - 12 9
12.
Циндао Чжуннэн
 7 2 2 3 8 - 9 8
13.
Наньтун Чжиюнь
 7 2 2 3 6 - 11 8
14.
Ухань Три Таунс
 7 1 5 1 7 - 8 8
15.
Далянь Ифан
 8 1 5 2 8 - 9 8
16.
Мэйчжоу Хакка
 7 2 1 4 9 - 11 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 8 6 2 0 13 - 3 20
2.
Шанхай Шеньхуа
 8 5 1 2 9 - 7 16
3.
Ухань Три Таунс
 8 4 3 1 17 - 7 15
4.
Тянцзинь Тэда
 8 3 5 0 9 - 5 14
5.
Ченду Беттер Сити
 7 3 3 1 11 - 7 12
6.
Шаньдун Тайшань
 9 2 5 2 10 - 10 11
7.
Чанчунь Ятай
 8 3 1 4 14 - 15 10
8.
Бэйцзин Гоань
 7 2 3 2 9 - 10 9
9.
Шицзячжуан
 7 2 3 2 10 - 13 9
10.
Чжэцзян Профессионал
 8 2 3 3 11 - 12 9
11.
Мэйчжоу Хакка
 8 1 3 4 11 - 16 6
12.
Хэнань Цзянье
 8 1 2 5 6 - 12 5
13.
Наньтун Чжиюнь
 8 0 3 5 5 - 10 3
14.
Далянь Ифан
 7 0 2 5 4 - 10 2
15.
Циндао Чжуннэн
 8 0 2 6 7 - 13 2
16.
Шэньчжэнь
 6 0 1 5 4 - 19 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 10 (4)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 8 (2)
Хэнань Цзянье Чович Неманья 8 (1)
Шанхай СИПГ Лэй У 7 (3)
Чанчунь Ятай Тан Лонг 6 (2)
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Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 5
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 6
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 4
Ухань Три Таунс Се Пэнфэй 5
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