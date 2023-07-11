Тур: 16. Стадион: Phoenix Mountain Professional Football Stadium. Главный судья: Haixin Li
2:0
Конец матча
0'
1:0
51' ГолЧоу Тим
54' Желтая карточкаМежеевски Адриан
2:0
68' ГолТан Синь
73' Желтая карточкаЦао Гу
90'+8
Ход матча
54'
58'
68'
2:0
73'
79'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
8 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 1
-
4 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
284 Количество передач 343
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Yiming
Yang
26
Лю
Тао
20
Мяо
Тан
8
Чоу
Тим
3
Тан
Синь
21
Фелипе
19
Guoming
Wang
23
Шунич
Тони
5
Цао
Гу
16
Dilemet
Tudi
17
Пина
Томас
29
Yihao
Zhong
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Yiming YangЗащитник
- Защитник
-
26 Лю ТаоЗащитник
-
20 Мяо ТанПолузащитник
- Полузащитник
-
8 Чоу ТимПолузащитник
-
3 Тан СиньПолузащитник
- Нападающий
-
21 ФелипеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
11 Ким Мин-УПолузащитник
-
15 У ГуйчаоПолузащитник
-
17 Жуй ГанПолузащитник
-
16 Tao Jian
-
27 Лю2 Бин
-
36 Гоу Чжунчен
-
19 Yanfeng Dong
-
13 Ху Цзин
-
24 Chuang Tang
-
-
2 Ху Хетао
-
Главный тренер: Сео Чжун Вон
- Основной состав
-
19 Guoming WangВратарь
- Защитник
-
23 Шунич ТониЗащитник
-
5 Цао ГуЗащитник
- Защитник
-
16 Dilemet TudiПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Пина ТомасПолузащитник
-
29 Yihao ZhongПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Songyi LiПолузащитник
-
18 Yuhao ZhaoПолузащитник
-
13 Пень Пень
-
32 Dong Han
-
14 Tianyu Gao
-
-
12 Minjie Yang
-
21 Keqiang Chen
-
15 Zhixuan Du
-
-
28 Runtong Song
-
26 Jiahui Liu
-
Главный тренер: Sergio Zarco Diaz
История личных встреч
Ченду Беттер Сити
Хэнань Цзянье
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Среднее время на гол
180
0
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.33
0.67
Тотал матчей
0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
270
135
Бомбардиры внутри турнира
Ченду Беттер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фелипе
|5
|0.31
|Ким Мин-У
|4
|0.25
|Элкесон Кардосо
|4 (1)
|0.25
|Ромуло
|3
|0.19
|Мяо Тан
|2
|0.13
|Чоу Тим
|2
|0.13
|Ruibao Hu
|1
|0.06
|Тан Синь
|1
|0.06
|Лю Тао
|1
|0.06
|Chuang Tang
|1
|0.06
|Жуй Ган
|0
|0
|Ган Чао
|0
|0
|Gong Zhang
|0
|0
|Mutellip Iminqari
|0
|0
Хэнань Цзянье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чович Неманья
|8 (2)
|0.5
|Boyuan Feng
|2
|0.13
|Пина Томас
|1
|0.06
|Zichang Huang
|1
|0.06
|Межеевски Адриан
|1
|0.06
|Tianyu Gao
|0
|0
|Zhao Ke
|0
|0
|Yihao Zhong
|0
|0
|Dong Han
|0
|0
Карточки
Ченду Беттер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чжан Янь
|2
|1
|Чоу Тим
|3
|0
|Ган Чао
|3
|0
|Тан Синь
|3
|0
|Ruibao Hu
|2
|0
|Gong Zhang
|2
|0
|Yiming Yang
|2
|0
|Фелипе
|2
|0
|Zhuoyi Feng
|0
|1
|Элкесон Кардосо
|1
|0
|Мяо Тан
|1
|0
|Паласиос Мануэль
|1
|0
|Ромуло
|1
|0
|Yanfeng Dong
|1
|0
|Лю2 Бин
|1
|0
|Ху Хетао
|1
|0
|Mutellip Iminqari
|1
|0
Хэнань Цзянье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пина Томас
|3
|1
|Чович Неманья
|3
|1
|Yihao Zhong
|3
|1
|Шунич Тони
|3
|0
|Songyi Li
|3
|0
|Xin Luo
|3
|0
|Межеевски Адриан
|2
|0
|Шангуань Ван
|2
|0
|Цао Гу
|2
|0
|Tianyu Gao
|2
|0
|Guoming Wang
|1
|0
|Boyuan Feng
|1
|0
|Zhao Ke
|1
|0
|Zichang Huang
|1
|0
|Dilemet Tudi
|1
|0
|Shuai Yang1
|1
|0
|Shuai Yang2
|1
|0
|Yixin Liu
|1
|0
Результаты матчей
Ченду Беттер Сити
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Хэнань Цзянье
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
4
6
Ченду Беттер Сити
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Хэнань Цзянье
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
10
7
Ченду Беттер Сити
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Хэнань Цзянье
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
7
2
Волевые поражения
14
13
Голы по времени матча
Забито
14
7
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
3
21%
0
0%
1-15
3
21%
1
14%
16-30
1
7%
3
43%
31-45
3
21%
1
14%
46-60
2
14%
2
29%
61-75
2
14%
0
0%
76-90
Пропущено
9
11
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
1
11%
1
9%
31-45
2
22%
3
27%
46-60
2
22%
2
18%
61-75
3
33%
3
27%
76-90
Забито
11
7
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
18%
3
43%
46-60
1
9%
2
29%
61-75
4
36%
0
0%
76-90
Пропущено
7
7
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
2
29%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
2
29%
76-90
Забито
25
14
11 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 5
4 Не забивали 6
4
16%
0
0%
1-15
6
24%
2
14%
16-30
1
4%
4
29%
31-45
5
20%
4
29%
46-60
3
12%
4
29%
61-75
6
24%
0
0%
76-90
Пропущено
16
18
4 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
0
0%
2
11%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
3
19%
2
11%
31-45
4
25%
5
28%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
6
38%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 3:1 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 0:1 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 0:3 Чунцин Тунлян Лонг - Ченду Беттер Сити 0:0
Ченду Беттер Сити - Тянцзинь Тэда 0:0 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 0:1 Ченду Беттер Сити - Наньтун Чжиюнь 1:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 2:1 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 3:3 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:2 Ченду Беттер Сити - Циндао Чжуннэн 3:2 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 0:2 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 2:1 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:4 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 4:0 Ченду Беттер Сити - Далянь Ифан 3:0 Ченду Беттер Сити - Ухань Цзалл 3:1
Хэнань Цзянье
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Хэнань Цзянье - Шаньдун Тайшань 0:1 Чанчунь Ятай - Хэнань Цзянье 3:1 Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 0:1 Хунань Сянтао - Хэнань Цзянье 0:1
Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 2:2 Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:1 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 3:2 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 1:0 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:0 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 1:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 0:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 1:1 Наньтун Чжиюнь - Хэнань Цзянье 1:0 Хэнань Цзянье - Циндао Чжуннэн 0:0 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 1:1 Хэбей Форчун - Хэнань Цзянье 0:4 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 1:1 Хэнань Цзянье - Шэньчжэнь 3:0 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 0:3
Результаты матчей
Ченду Беттер Сити
Хэнань Цзянье
Точный счет
2:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
3 раза 19%
Тоталы голов в матче
Ченду Беттер Сити
Хэнань Цзянье
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
53
63
26
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
53
34
17
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
106
97
313
313
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|10 (4)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|8 (2)
|Хэнань Цзянье
|Чович Неманья
|8 (1)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|7 (3)
|Чанчунь Ятай
|Тан Лонг
|6 (2)
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 4
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 5
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|6
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 4
|Ухань Три Таунс
|Се Пэнфэй
|5