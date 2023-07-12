Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Первый тайм

49' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Чжэцзян Профессионал

46' Yufeng Zhang тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

44' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Матч возобновлен

42' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

42' Цуль Петер пробует нанести удар издали, но Bo Zhao держит все под контролем

39' Jin Cheng выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Yake Wu взял и забрал мяч на выходе

37' Леонардо Родригес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

35' Леонардо Родригес нанес удар головой, но Yake Wu спокойно отбил мяч.

35' Куасси Жан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Матч возобновлен

31' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

30' Sabit Abdusalam на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Хорошую попытку сделал Куасси Жан . Удар в створ, но вратарь начеку

30' Куасси Жан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Цуль Петер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Чанчунь Ятай будет все-таки засчитан.

25' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Чанчунь Ятай

24' Г О О О О Л - Тан Лонг правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

23' Матч возобновлен

22' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

21' Тан Лонг тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

21' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Yake Wu взял и забрал мяч на выходе

16' Yake Wu взял и забрал мяч на выходе

15' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Поссиньоло Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Окоре Жорес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Куасси Жан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Матч возобновлен

6' Yongjing Cao на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Поссиньоло Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Xin Yue создает голевую возможность для своего партнера по команде.

3' Jin Cheng создает голевую возможность для своего партнера по команде.

3' Tixiang Li выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.