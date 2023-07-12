Тур: 16. Стадион: Changchun Stadium. Главный судья: Yinhao Shen
2:2
Конец матча
0'
0:1
3' ГолЛеонардо Родригес
21' Желтая карточкаТан Лонг
1:1
24' ГолТан Лонг
45' Желтая карточкаYufeng Zhang
49' Желтая карточкаTixiang Li
51' Желтая карточкаПоссиньоло Лукас
1:2
55' ГолЛеонардо Родригес
2:2
82' ГолZhiyu Yan
88' Undefined phrase: football_event_Цуль Петер
90'+6
Ход матча
3'
0:1
21'
24'
1:1
45'
49'
51'
55'
70'
82'
2:2
83'
88'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
3 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 5
-
1 Угловые 3
-
3 Офсайды 5
-
16 Нарушения правил 23
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
357 Количество передач 386
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Yake
Wu
21
Qi
Cui
26
Йи
Тенг
20
Yufeng
Zhang
44
Цуль
Петер
37
Yongjing
Cao
29
Тан
Лонг
33
Bo
Zhao
28
Xin
Yue
10
Tixiang
Li
22
Jin
Cheng
17
Куасси
Жан
- Основной состав
-
23 Yake WuВратарь
-
21 Qi CuiЗащитник
-
26 Йи ТенгЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Yufeng ZhangПолузащитник
-
44 Цуль ПетерПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Yongjing CaoНападающий
-
29 Тан ЛонгНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
5 Jie SunЗащитник
-
13 Чанчэн ЧэнНападающий
-
28 Zhifeng Wang
-
-
-
15 Yuda Tian
-
34 Yiran He
-
32 Лукич Ненад
-
24 Zhiyu Yan
-
36 Chao Fan
-
17 Hong Li
-
Главный тренер: Yang Chen
- Основной состав
-
33 Bo ZhaoВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Xin YueЗащитник
-
10 Tixiang LiПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Jin ChengПолузащитник
-
17 Куасси ЖанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
9 Di GaoПолузащитник
-
12 Jinfeng Lai
-
25 Junchi Xu
-
23 Yuhang Wu
-
-
21 Shengpan Ji
-
31 Bin Gu
-
24 Daoxin Ye
-
26 Jie Yin
-
-
Главный тренер: Jordi Vinyals
История личных встреч
Чанчунь Ятай
Чжэцзян Профессионал
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
7 матчей
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.5
1.33
Среднее время на гол
60
67
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.67
0.5
Среднее время на гол
135
180
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.14
0.86
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
78
105
Бомбардиры внутри турнира
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леонардо Родригес
|12 (1)
|0.75
|Тан Лонг
|7
|0.44
|Сержиньо Солер
|3
|0.19
|Jinxian Wang
|2
|0.13
|Цуль Петер
|2
|0.13
|Chengjian Liao
|2
|0.13
|Окоре Жорес
|1
|0.06
|Yongjing Cao
|1
|0.06
|Zhiyu Yan
|1
|0.06
|Qi Cui
|0
|0
|Hong Li
|0
|0
|Yufeng Zhang
|0
|0
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мушекви Няша
|8
|0.5
|Di Gao
|4
|0.25
|Куасси Жан
|3 (1)
|0.19
|Андрияшевич Франко
|2
|0.13
|Junsheng Yao
|1
|0.06
|Поссиньоло Лукас
|1
|0.06
|Zheng'ao Sun
|1
|0.06
|Ulrich Ewolo
|1
|0.06
|Tixiang Li
|0
|0
|Bin Gu
|0
|0
|Xin Yue
|0
|0
|Н'Думбу Александр
|0
|0
|Yu Dong
|0
|0
|Jin Cheng
|0
|0
Карточки
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тан Лонг
|3
|0
|Цуль Петер
|3
|0
|Леонардо Родригес
|2
|0
|Окоре Жорес
|2
|0
|Йи Тенг
|2
|0
|Yake Wu
|2
|0
|Chengjian Liao
|2
|0
|Yufeng Zhang
|2
|0
|Jinxian Wang
|1
|0
|Sabit Abdusalam
|1
|0
|Abduhamit Abdugheni
|1
|0
|Zhiyu Yan
|1
|0
|Yun Liu
|1
|0
|Qi Cui
|1
|0
|Hong Li
|1
|0
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yu Dong
|4
|2
|Xin Yue
|3
|1
|Лён Нок-Хан
|2
|1
|Андрияшевич Франко
|3
|0
|Поссиньоло Лукас
|3
|0
|Dongsheng Wang
|3
|0
|Н'Думбу Александр
|2
|0
|Цзяци Чжан
|2
|0
|Junsheng Yao
|2
|0
|Bo Zhao
|2
|0
|Tixiang Li
|1
|0
|Di Gao
|1
|0
|Zheng'ao Sun
|1
|0
|Ulrich Ewolo
|1
|0
|Shengpan Ji
|1
|0
|Haoxiang Jin
|1
|0
|Jordi Vinyals
|1
|0
Результаты матчей
Чанчунь Ятай
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Чжэцзян Профессионал
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
5
10
Чанчунь Ятай
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Чжэцзян Профессионал
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
11
7
Волевые поражения
9
9
Чанчунь Ятай
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Чжэцзян Профессионал
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
16
9
Волевые поражения
14
19
Голы по времени матча
Забито
15
14
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
9 Не забивали 8
3
20%
2
14%
1-15
3
20%
4
29%
16-30
3
20%
1
7%
31-45
2
13%
5
36%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
20%
2
14%
76-90
Пропущено
15
13
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 8
4
27%
1
8%
1-15
1
7%
4
31%
16-30
3
20%
2
15%
31-45
4
27%
2
15%
46-60
2
13%
2
15%
61-75
1
7%
2
15%
76-90
Забито
14
10
3 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
1
10%
16-30
1
7%
1
10%
31-45
1
7%
2
20%
46-60
4
29%
4
40%
61-75
6
43%
2
20%
76-90
Пропущено
15
9
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
4
27%
2
22%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
4
27%
1
11%
61-75
5
33%
4
44%
76-90
Забито
29
24
12 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 8
2 Не забивали 4
3
10%
2
8%
1-15
5
17%
5
21%
16-30
4
14%
2
8%
31-45
3
10%
7
29%
29%
46-60
5
17%
4
17%
61-75
9
31%
4
17%
76-90
Пропущено
30
22
14 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 13
8
27%
3
14%
1-15
2
7%
5
23%
16-30
4
13%
2
9%
31-45
4
13%
3
14%
46-60
6
20%
3
14%
61-75
6
20%
6
27%
76-90
Результаты последних матчей
Чанчунь Ятай
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:1 Чанчунь Ятай - Хэнань Цзянье 3:1 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:1 Нанкин Сити - Чанчунь Ятай 3:4
Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 4:1 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 4:3 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 0:3 Чанчунь Ятай - Циндао Чжуннэн 1:0 Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 2:4 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 2:4 Наньтун Чжиюнь - Чанчунь Ятай 0:1 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 1:1 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:2 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:2 Шанхай СИПГ - Чанчунь Ятай 4:0 Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 1:4 Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 1:0 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 3:0
Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шицзячжуан - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 3:0 Сычуань Цзюнью - Чжэцзян Профессионал 1:4
Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 3:0 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 3:2 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:2 Циндао Чжуннэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 1:2 Наньтун Чжиюнь - Чжэцзян Профессионал 1:2 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 0:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 0:2 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:2 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 0:0 Цзинань Синчжоу - Чжэцзян Профессионал 1:2 Чжэцзян Профессионал - Цзинань Синчжоу 3:0
Результаты матчей
Чанчунь Ятай
Чжэцзян Профессионал
Точный счет
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:2
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
3 раза 43%
3
3 раза 43%
1
1 раз 14%
Точный счет
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
2:1
3 раза 33%
2:2
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
5 раз 56%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
Точный счет
2:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:4
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
2:2
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
3 раза 19%
Тоталы голов в матче
Чанчунь Ятай
Чжэцзян Профессионал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
43
53
34
35
34
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
81
44
54
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
124
97
88
511
313
214
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|12 (4)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|8 (3)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|8 (2)
|Хэнань Цзянье
|Чович Неманья
|8 (1)
|Чанчунь Ятай
|Тан Лонг
|7 (2)
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 4
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 5
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|6
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 4
|Шанхай СИПГ
|Браунинг Тайас
|2 2