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Китай: Суперлига
2023

Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Yinhao Shen
Чанчунь Ятай
2:2
Конец матча
Чжэцзян Профессионал
0'
0:1
3' Гол
Леонардо Родригес
21' Желтая карточка
Тан Лонг
1:1
24' Гол
Тан Лонг
45' Желтая карточка
Yufeng Zhang
49' Желтая карточка
Tixiang Li
51' Желтая карточка
Поссиньоло Лукас
1:2
55' Гол
Леонардо Родригес
2:2
82' Гол
Zhiyu Yan
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Цуль Петер
90'+6

Ход матча

3'
0:1
Леонардо Родригес
(Jin Cheng)
21'
Тан Лонг
 
24'
Тан Лонг
(Jinxian Wang)
1:1
45'
Yufeng Zhang
 
46'
 
Zheng'ao Sun
Лён Нок-Хан
49'
 
Tixiang Li
51'
 
Поссиньоло Лукас
55'
1:2
Леонардо Родригес
66'
Zhiyu Yan
Sabit Abdusalam
 
70'
 
Bin Gu
Junsheng Yao
72'
Лукич Ненад
Yongjing Cao
 
79'
Jinhao Bi
Chengjian Liao
 
82'
Zhiyu Yan
2:2
83'
 
Chang Wang
Jin Cheng
88'
Цуль Петер
 
90'
 
Di Gao
Куасси Жан

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 3
  • 3 Офсайды 5
  • 16 Нарушения правил 23
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 357 Количество передач 386
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
23
Yake
Wu
21
Qi
Cui
26
Йи
Тенг
4
Окоре
Жорес
19
Chengjian
Liao
11
Sabit
Abdusalam
20
Yufeng
Zhang
44
Цуль
Петер
8
Jinxian
Wang
37
Yongjing
Cao
29
Тан
Лонг
33
Bo
Zhao
20
Dongsheng
Wang
2
Лён
Нок-Хан
36
Поссиньоло
Лукас
28
Xin
Yue
10
Tixiang
Li
8
Н'Думбу
Александр
6
Junsheng
Yao
22
Jin
Cheng
17
Куасси
Жан
45
Леонардо
Родригес
Чанчунь Ятай
4-4-2
Чжэцзян Профессионал
4-2-3-1

История личных встреч

Чанчунь Ятай
Чжэцзян Профессионал

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

7 матчей

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

С
0:2
С
1:1
С
0:0
К
4:0
КЛГП
0:0
ПЛК
1:1
ПЛК
2:2

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Среднее время на гол

60
67

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.67
0.5

Среднее время на гол

135
180

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.14
0.86

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

78
105

Бомбардиры внутри турнира

Чанчунь Ятай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леонардо Родригес 12 (1) 0.75
Тан Лонг 7 0.44
Сержиньо Солер 3 0.19
Jinxian Wang 2 0.13
Цуль Петер 2 0.13
Chengjian Liao 2 0.13
Окоре Жорес 1 0.06
Yongjing Cao 1 0.06
Zhiyu Yan 1 0.06
Qi Cui 0 0
Hong Li 0 0
Yufeng Zhang 0 0
Чжэцзян Профессионал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мушекви Няша 8 0.5
Di Gao 4 0.25
Куасси Жан 3 (1) 0.19
Андрияшевич Франко 2 0.13
Junsheng Yao 1 0.06
Поссиньоло Лукас 1 0.06
Zheng'ao Sun 1 0.06
Ulrich Ewolo 1 0.06
Tixiang Li 0 0
Bin Gu 0 0
Xin Yue 0 0
Н'Думбу Александр 0 0
Yu Dong 0 0
Jin Cheng 0 0

Карточки

Чанчунь Ятай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тан Лонг 3 0
Цуль Петер 3 0
Леонардо Родригес 2 0
Окоре Жорес 2 0
Йи Тенг 2 0
Yake Wu 2 0
Chengjian Liao 2 0
Yufeng Zhang 2 0
Jinxian Wang 1 0
Sabit Abdusalam 1 0
Abduhamit Abdugheni 1 0
Zhiyu Yan 1 0
Yun Liu 1 0
Qi Cui 1 0
Hong Li 1 0
Чжэцзян Профессионал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yu Dong 4 2
Xin Yue 3 1
Лён Нок-Хан 2 1
Андрияшевич Франко 3 0
Поссиньоло Лукас 3 0
Dongsheng Wang 3 0
Н'Думбу Александр 2 0
Цзяци Чжан 2 0
Junsheng Yao 2 0
Bo Zhao 2 0
Tixiang Li 1 0
Di Gao 1 0
Zheng'ao Sun 1 0
Ulrich Ewolo 1 0
Shengpan Ji 1 0
Haoxiang Jin 1 0
Jordi Vinyals 1 0

Результаты матчей

Чанчунь Ятай
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Чжэцзян Профессионал
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

5
10
Чанчунь Ятай
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Чжэцзян Профессионал
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

11
7

Волевые поражения

9
9
Чанчунь Ятай
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Чжэцзян Профессионал
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

16
9

Волевые поражения

14
19

Голы по времени матча

Забито

15
14
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
9 Не забивали 8
3
20%
2
14%
1-15
3
20%
4
29%
16-30
3
20%
1
7%
31-45
2
13%
5
36%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
20%
2
14%
76-90

Пропущено

15
13
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 8
4
27%
1
8%
1-15
1
7%
4
31%
16-30
3
20%
2
15%
31-45
4
27%
2
15%
46-60
2
13%
2
15%
61-75
1
7%
2
15%
76-90

Забито

14
10
3 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
1
10%
16-30
1
7%
1
10%
31-45
1
7%
2
20%
46-60
4
29%
4
40%
61-75
6
43%
2
20%
76-90

Пропущено

15
9
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
4
27%
2
22%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
4
27%
1
11%
61-75
5
33%
4
44%
76-90

Забито

29
24
12 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 8
2 Не забивали 4
3
10%
2
8%
1-15
5
17%
5
21%
16-30
4
14%
2
8%
31-45
3
10%
7
29%
29%
46-60
5
17%
4
17%
61-75
9
31%
4
17%
76-90

Пропущено

30
22
14 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 13
8
27%
3
14%
1-15
2
7%
5
23%
16-30
4
13%
2
9%
31-45
4
13%
3
14%
46-60
6
20%
3
14%
61-75
6
20%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

Чанчунь Ятай
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:1 Чанчунь Ятай - Хэнань Цзянье 3:1 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:1 Нанкин Сити - Чанчунь Ятай 3:4
Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 4:1 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 4:3 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 0:3 Чанчунь Ятай - Циндао Чжуннэн 1:0 Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 2:4 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 2:4 Наньтун Чжиюнь - Чанчунь Ятай 0:1 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 1:1 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:2 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:2 Шанхай СИПГ - Чанчунь Ятай 4:0 Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 1:4 Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 1:0 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 3:0
Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шицзячжуан - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 3:0 Сычуань Цзюнью - Чжэцзян Профессионал 1:4
Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 3:0 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 3:2 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:2 Циндао Чжуннэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 1:2 Наньтун Чжиюнь - Чжэцзян Профессионал 1:2 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 0:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 0:2 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:2 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 0:0 Цзинань Синчжоу - Чжэцзян Профессионал 1:2 Чжэцзян Профессионал - Цзинань Синчжоу 3:0

Результаты матчей

Чанчунь Ятай
Чжэцзян Профессионал

Точный счет

0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:2
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
3 раза 43%
3
3 раза 43%
1
1 раз 14%

Точный счет

0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
2:1
3 раза 33%
2:2
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
5 раз 56%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%

Точный счет

2:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:4
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
2:2
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
3 раза 19%

Тоталы голов в матче

Чанчунь Ятай
Чжэцзян Профессионал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
3
5
3
1.5
3
4
3
5
2.5
3
4
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
8
1
4
4
1.5
5
4
2
6
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
12
4
9
7
1.5
8
8
5
11
2.5
3
13
2
14
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 16 11 4 1 28 - 13 37
2.
Шанхай Шеньхуа
 16 9 4 3 17 - 12 31
3.
Ченду Беттер Сити
 16 8 6 2 25 - 16 30
4.
Шаньдун Тайшань
 16 7 7 2 26 - 14 28
5.
Тянцзинь Тэда
 16 6 10 0 21 - 14 28
6.
Чанчунь Ятай
 16 7 3 6 30 - 29 24
7.
Бэйцзин Гоань
 16 6 6 4 29 - 22 24
8.
Ухань Три Таунс
 16 5 8 3 25 - 18 23
9.
Чжэцзян Профессионал
 16 5 4 7 23 - 23 19
10.
Шицзячжуан
 16 4 6 6 19 - 25 18
11.
Мэйчжоу Хакка
 16 4 4 8 23 - 28 16
12.
Хэнань Цзянье
 16 3 6 7 13 - 19 15
13.
Циндао Чжуннэн
 16 3 4 9 20 - 22 13
14.
Наньтун Чжиюнь
 16 2 6 8 12 - 22 12
15.
Шэньчжэнь
 16 3 2 11 14 - 41 11
16.
Далянь Ифан
 16 1 8 7 13 - 20 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченду Беттер Сити
 9 5 3 1 14 - 9 18
2.
Шаньдун Тайшань
 7 5 2 0 16 - 4 17
3.
Шанхай СИПГ
 8 5 2 1 15 - 10 17
4.
Бэйцзин Гоань
 8 4 3 1 19 - 9 15
5.
Шанхай Шеньхуа
 8 4 3 1 8 - 5 15
6.
Чанчунь Ятай
 8 4 2 2 16 - 14 14
7.
Тянцзинь Тэда
 8 3 5 0 12 - 9 14
8.
Циндао Чжуннэн
 8 3 2 3 13 - 9 11
9.
Мэйчжоу Хакка
 8 3 1 4 12 - 12 10
10.
Хэнань Цзянье
 8 2 4 2 7 - 7 10
11.
Шэньчжэнь
 9 3 1 5 10 - 17 10
12.
Чжэцзян Профессионал
 7 3 0 4 10 - 9 9
13.
Наньтун Чжиюнь
 8 2 3 3 7 - 12 9
14.
Шицзячжуан
 9 2 3 4 9 - 12 9
15.
Ухань Три Таунс
 7 1 5 1 7 - 8 8
16.
Далянь Ифан
 8 1 5 2 8 - 9 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 8 6 2 0 13 - 3 20
2.
Шанхай Шеньхуа
 8 5 1 2 9 - 7 16
3.
Ухань Три Таунс
 9 4 3 2 18 - 10 15
4.
Тянцзинь Тэда
 8 3 5 0 9 - 5 14
5.
Ченду Беттер Сити
 7 3 3 1 11 - 7 12
6.
Шаньдун Тайшань
 9 2 5 2 10 - 10 11
7.
Чанчунь Ятай
 8 3 1 4 14 - 15 10
8.
Чжэцзян Профессионал
 9 2 4 3 13 - 14 10
9.
Шицзячжуан
 7 2 3 2 10 - 13 9
10.
Бэйцзин Гоань
 8 2 3 3 10 - 13 9
11.
Мэйчжоу Хакка
 8 1 3 4 11 - 16 6
12.
Хэнань Цзянье
 8 1 2 5 6 - 12 5
13.
Наньтун Чжиюнь
 8 0 3 5 5 - 10 3
14.
Далянь Ифан
 8 0 3 5 5 - 11 3
15.
Циндао Чжуннэн
 8 0 2 6 7 - 13 2
16.
Шэньчжэнь
 7 0 1 6 4 - 24 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 12 (4)
Шанхай СИПГ Лэй У 8 (3)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 8 (2)
Хэнань Цзянье Чович Неманья 8 (1)
Чанчунь Ятай Тан Лонг 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 5
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 6
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 4
Шанхай СИПГ Браунинг Тайас 2 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Чанчунь Ятай: 49%, Чжэцзян Профессионал: 51%.
  • 95'
    Матч возобновлен
  • 94'
    Bo Zhao на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 94'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 94'
    Bo Zhao из команды Чжэцзян Профессионал перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 93'
    Чанчунь Ятай пытается что-то создать.
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