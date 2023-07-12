Тур: 16. Стадион: Wuhua Olympic Sports Centre. Главный судья: Jianxun Kou Главный судья: Dai Yige
3:1
Конец матча
0'
1:0
19' ГолКонраад Тайрон
2:0
31' ГолКонраад Тайрон
3:0
45' Гол в свои воротаJiaqi Han
81' Желтая карточкаНгадеу Майкл
3:1
85' ГолZiming Wang
88' Желтая карточкаWeihui Rao
90' Желтая карточкаКосович Небойша
90'+8
Ход матча
19'
1:0
31'
2:0
45'
3:0
46'
46'
81'
85'
3:1
87'
88'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
2 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 6
-
1 Угловые 7
-
5 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
284 Количество передач 525
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
18
Yuelei
Cheng
29
Tze-Nam
Yue
20
Дугалич
Раде
31
Weihui
Rao
13
Liang
Shi
10
Хунбо
Инь
16
Boxuan
Feng
32
Нгадеу
Майкл
26
Yang
Bai
28
Чендун
Чжан
15
Tianyi
Gao
20
Ziming
Wang
18
Hao
Fang
- Основной состав
-
18 Yuelei ChengВратарь
-
29 Tze-Nam YueЗащитник
- Защитник
-
20 Дугалич РадеЗащитник
-
31 Weihui RaoЗащитник
-
13 Liang ShiПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Хунбо ИньПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
15 Zhechao ChenЗащитник
-
16 Чао-Шэн ЯнПолузащитник
-
23 Wei Cui IIIПолузащитник
-
17 Yihu YangПолузащитник
-
30 Jie ChenПолузащитник
-
12 Инь ЦуняоНападающий
-
-
38 Yongjia Li
-
-
-
19 Yilin Yang
-
Главный тренер: Milan Ristic
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Boxuan FengЗащитник
-
32 Нгадеу МайклЗащитник
-
26 Yang BaiЗащитник
-
28 Чендун ЧжанЗащитник
-
15 Tianyi GaoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ziming WangНападающий
-
18 Hao FangНападающий
- Запасные игроки
-
14 Dehai ZouВратарь
-
34 Сень ХоуВратарь
-
27 Gang WangЗащитник
-
45 Адеми АриянПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Дабао ЮйНападающий
- Нападающий
-
44 Dezhi Duan
-
43 Wenhao Jiang
-
39 Yaki Yan
-
-
Главный тренер: Соариш Рикарду
История личных встреч
Мэйчжоу Хакка
Бэйцзин Гоань
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
2
Среднее время на гол
180
45
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чао-Шэн Ян
|4
|0.25
|Инь Цуняо
|3
|0.19
|Chugui Ye
|2
|0.13
|Дугалич Раде
|2
|0.13
|Конраад Тайрон
|2
|0.13
|Zhechao Chen
|2
|0.13
|Rodrigo Henrique
|2
|0.13
|Хунбо Инь
|1
|0.06
|Yihu Yang
|1
|0.06
|Liang Shi
|1
|0.06
|Ximing Pan
|1
|0.06
|Yongjia Li
|1
|0.06
|Weihui Rao
|0
|0
|Лобжанидзе Элгуя
|0
|0
|Yuelei Cheng
|0
|0
|Tze-Nam Yue
|0
|0
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ziming Wang
|7
|0.44
|Кан Сан-У
|4 (1)
|0.25
|Liyn Yang
|4
|0.25
|Соуза Жосеф
|3
|0.19
|Чжанг Сичже
|2 (1)
|0.13
|Tianyi Gao
|1
|0.06
|Адеми Ариян
|1
|0.06
|Boxuan Feng
|1
|0.06
|Mohemati Naibijiang
|1
|0.06
|Пяо Чэн
|1
|0.06
|Адегбенро Самуэль
|1
|0.06
|Hao Fang
|1
|0.06
|Yang Bai
|1
|0.06
|Gang Wang
|0
|0
|Йеннарис Никлас
|0
|0
|Дабао Юй
|0
|0
|Нгадеу Майкл
|0
|0
|Dezhi Duan
|0
|0
Карточки
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дугалич Раде
|4
|0
|Ximing Pan
|4
|0
|Liang Shi
|3
|0
|Junjian Liao
|3
|0
|Tze-Nam Yue
|3
|0
|Jie Chen
|2
|0
|Косович Небойша
|2
|0
|Chugui Ye
|2
|0
|Weihui Rao
|2
|0
|Yuelei Cheng
|2
|0
|Хунбо Инь
|2
|0
|Rodrigo Henrique
|0
|1
|Yilin Yang
|0
|1
|Yihu Yang
|1
|0
|Лобжанидзе Элгуя
|1
|0
|Конраад Тайрон
|1
|0
|Инь Цуняо
|1
|0
|Zhechao Chen
|1
|0
|Эгбучунам Чисом
|1
|0
|Wei Cui III
|1
|0
|Wei Wang
|1
|0
|Junjie Wen
|1
|0
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jiaqi Han
|4
|0
|Соуза Жосеф
|3
|0
|Ли Лэй
|3
|0
|Чи Чжунго
|3
|0
|Нгадеу Майкл
|3
|0
|Чендун Чжан
|2
|0
|Дабао Юй
|2
|0
|Gang Wang
|2
|0
|Адеми Ариян
|1
|0
|Кан Сан-У
|1
|0
|Boxuan Feng
|1
|0
|Tianyi Gao
|1
|0
|Hao Fang
|1
|0
|Yang Bai
|1
|0
Результаты матчей
Мэйчжоу Хакка
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Бэйцзин Гоань
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
4
8
Мэйчжоу Хакка
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Бэйцзин Гоань
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
10
2
Волевые поражения
8
18
Мэйчжоу Хакка
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
13% (2)
38% (6)
Бэйцзин Гоань
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
14
2
Волевые поражения
12
26
Голы по времени матча
Забито
11
10
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
1
9%
1
10%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
4
36%
1
10%
31-45
3
27%
3
30%
46-60
1
9%
2
20%
61-75
1
9%
2
20%
76-90
Пропущено
13
13
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
2
15%
5
38%
16-30
4
31%
2
15%
31-45
1
8%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
6
46%
2
15%
76-90
Забито
11
19
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
3
27%
1
5%
1-15
2
18%
3
16%
16-30
1
9%
4
21%
31-45
2
18%
3
16%
46-60
1
9%
3
16%
61-75
2
18%
5
26%
76-90
Пропущено
16
9
3 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
1
6%
3
33%
16-30
2
13%
1
11%
31-45
3
19%
1
11%
46-60
5
31%
3
33%
61-75
5
31%
0
0%
76-90
Забито
22
29
12 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 6
4 Не забивали 1
4
18%
2
7%
1-15
3
14%
4
14%
16-30
5
23%
5
17%
31-45
5
23%
6
21%
46-60
2
9%
5
17%
61-75
3
14%
7
24%
76-90
Пропущено
29
22
9 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 11
0
0%
2
9%
1-15
3
10%
8
36%
16-30
6
21%
3
14%
31-45
4
14%
3
14%
46-60
5
17%
4
18%
61-75
11
38%
2
9%
76-90
Результаты последних матчей
Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 3:1 Наньтун Чжиюнь - Мэйчжоу Хакка 2:2 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 3:0 Сучжоу Донву - Мэйчжоу Хакка 1:1
Мэйчжоу Хакка - Шицзячжуан 2:3 Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 3:2 Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:2 Циндао Чжуннэн - Мэйчжоу Хакка 2:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 2:4 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 2:1 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 3:0 Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 3:0
Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 5:0 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 1:2 Цзыбо Цышэн - Бэйцзин Гоань 0:1
Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 2:2 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 4:3 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 3:2 Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 6:2 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Наньтун Чжиюнь 1:0 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 0:0 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Гоань 3:1 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 1:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 0:3 Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:3 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 3:0
Результаты матчей
Мэйчжоу Хакка
Бэйцзин Гоань
Точный счет
3:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
6:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
4 раза 50%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
6
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
1
6 раз 75%
2
2 раза 25%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
10 раз 63%
2
2 раза 13%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Мэйчжоу Хакка
Бэйцзин Гоань
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
71
44
35
26
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
35
26
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
151
79
511
313
313
115
313
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|12 (4)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|8 (3)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|8 (2)
|Хэнань Цзянье
|Чович Неманья
|8 (1)
|Чанчунь Ятай
|Тан Лонг
|7 (2)
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 4
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 5
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|6
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 4
|Шанхай СИПГ
|Браунинг Тайас
|2 2