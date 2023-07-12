Ох, нехорошо это выглядит. Яо Вейхуи получил травму и медбригада забирает его с поля.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Яо Вейхуи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

93' Хорошую попытку сделал Адеми Ариян . Удар в створ, но вратарь начеку

92' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

92' Wenhao Jiang пробил со штрафного прямо в стенку

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Косович Небойша тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

89' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Яо Вейхуи получил желтую карточку от судьи

87' Матч возобновлен

86' Ох, нехорошо это выглядит. Rodrigo Henrique получил травму и медбригада забирает его с поля.

86' Rodrigo Henrique на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Г О О О О Л - Ziming Wang забивает с правой ноги!

85' Дабао Юй создает голевую возможность для своего партнера по команде.

84' Rodrigo Henrique выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Мэйчжоу Хакка идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Матч возобновлен

83' Ох, нехорошо это выглядит. Rodrigo Henrique получил травму и медбригада забирает его с поля.

82' Rodrigo Henrique на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Нгадеу Майкл получил желтую карточку от судьи

80' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Ван Ган навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Матч возобновлен

70' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

70' Дабао Юй оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

70' Ziming Wang создает голевую возможность для своего партнера по команде.

69' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Яо Вейхуи из команды Мэйчжоу Хакка перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

67' Jiaqi Han взял и забрал мяч на выходе

67' Rodrigo Henrique выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Ziming Wang оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

63' Тактическая замена. Hao Fang уходит с поля и его заменяет Дабао Юй

62' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Нгадеу Майкл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Яо Вейхуи наказан за толчок Tianyi Gao

52' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Hao Fang наказан за толчок Яо Вейхуи

47' Tze-Nam Yue выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника