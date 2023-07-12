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Китай: Суперлига
2023

Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Jianxun Kou Главный судья: Dai Yige
Мэйчжоу Хакка
3:1
Конец матча
Бэйцзин Гоань
0'
1:0
19' Гол
Конраад Тайрон
2:0
31' Гол
Конраад Тайрон
3:0
45' Гол в свои ворота
Jiaqi Han
81' Желтая карточка
Нгадеу Майкл
3:1
85' Гол
Ziming Wang
88' Желтая карточка
Weihui Rao
90' Желтая карточка
Косович Небойша
90'+8

Ход матча

19'
Конраад Тайрон
(Chugui Ye)
1:0
31'
Конраад Тайрон
(Tze-Nam Yue)
2:0
45'
Jiaqi Han
3:0
46'
 
Gang Wang
Boxuan Feng
46'
 
Wenhao Jiang
Чендун Чжан
46'
 
Адегбенро Самуэль
Mohemati Naibijiang
46'
 
Адеми Ариян
Чи Чжунго
63'
 
Дабао Юй
Hao Fang
63'
Инь Цуняо
Конраад Тайрон
 
64'
Yihu Yang
Хунбо Инь
 
74'
Jie Chen
Liang Shi
 
81'
 
Нгадеу Майкл
85'
3:1
Ziming Wang
(Дабао Юй)
87'
Чао-Шэн Ян
Chugui Ye
 
87'
Wei Cui III
Rodrigo Henrique
 
88'
Weihui Rao
 
90'
Косович Небойша
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 6
  • 1 Угловые 7
  • 5 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 284 Количество передач 525
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
18
Yuelei
Cheng
29
Tze-Nam
Yue
6
Junjian
Liao
20
Дугалич
Раде
31
Weihui
Rao
13
Liang
Shi
27
Косович
Небойша
10
Хунбо
Инь
25
Rodrigo
Henrique
7
Chugui
Ye
8
Конраад
Тайрон
1
Jiaqi
Han
16
Boxuan
Feng
32
Нгадеу
Майкл
26
Yang
Bai
28
Чендун
Чжан
15
Tianyi
Gao
5
Соуза
Жосеф
6
Чи
Чжунго
19
Mohemati
Naibijiang
20
Ziming
Wang
18
Hao
Fang
Мэйчжоу Хакка
4-2-3-1
Бэйцзин Гоань
4-4-2

История личных встреч

Мэйчжоу Хакка
Бэйцзин Гоань

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

С
1:1
С
0:0
С
2:2

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
2

Среднее время на гол

180
45

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Мэйчжоу Хакка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чао-Шэн Ян 4 0.25
Инь Цуняо 3 0.19
Chugui Ye 2 0.13
Дугалич Раде 2 0.13
Конраад Тайрон 2 0.13
Zhechao Chen 2 0.13
Rodrigo Henrique 2 0.13
Хунбо Инь 1 0.06
Yihu Yang 1 0.06
Liang Shi 1 0.06
Ximing Pan 1 0.06
Yongjia Li 1 0.06
Weihui Rao 0 0
Лобжанидзе Элгуя 0 0
Yuelei Cheng 0 0
Tze-Nam Yue 0 0
Бэйцзин Гоань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ziming Wang 7 0.44
Кан Сан-У 4 (1) 0.25
Liyn Yang 4 0.25
Соуза Жосеф 3 0.19
Чжанг Сичже 2 (1) 0.13
Tianyi Gao 1 0.06
Адеми Ариян 1 0.06
Boxuan Feng 1 0.06
Mohemati Naibijiang 1 0.06
Пяо Чэн 1 0.06
Адегбенро Самуэль 1 0.06
Hao Fang 1 0.06
Yang Bai 1 0.06
Gang Wang 0 0
Йеннарис Никлас 0 0
Дабао Юй 0 0
Нгадеу Майкл 0 0
Dezhi Duan 0 0

Карточки

Мэйчжоу Хакка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дугалич Раде 4 0
Ximing Pan 4 0
Liang Shi 3 0
Junjian Liao 3 0
Tze-Nam Yue 3 0
Jie Chen 2 0
Косович Небойша 2 0
Chugui Ye 2 0
Weihui Rao 2 0
Yuelei Cheng 2 0
Хунбо Инь 2 0
Rodrigo Henrique 0 1
Yilin Yang 0 1
Yihu Yang 1 0
Лобжанидзе Элгуя 1 0
Конраад Тайрон 1 0
Инь Цуняо 1 0
Zhechao Chen 1 0
Эгбучунам Чисом 1 0
Wei Cui III 1 0
Wei Wang 1 0
Junjie Wen 1 0
Бэйцзин Гоань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jiaqi Han 4 0
Соуза Жосеф 3 0
Ли Лэй 3 0
Чи Чжунго 3 0
Нгадеу Майкл 3 0
Чендун Чжан 2 0
Дабао Юй 2 0
Gang Wang 2 0
Адеми Ариян 1 0
Кан Сан-У 1 0
Boxuan Feng 1 0
Tianyi Gao 1 0
Hao Fang 1 0
Yang Bai 1 0

Результаты матчей

Мэйчжоу Хакка
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Бэйцзин Гоань
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

4
8
Мэйчжоу Хакка
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Бэйцзин Гоань
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
2

Волевые поражения

8
18
Мэйчжоу Хакка
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
13% (2)
38% (6)
Бэйцзин Гоань
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

14
2

Волевые поражения

12
26

Голы по времени матча

Забито

11
10
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
1
9%
1
10%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
4
36%
1
10%
31-45
3
27%
3
30%
46-60
1
9%
2
20%
61-75
1
9%
2
20%
76-90

Пропущено

13
13
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
2
15%
5
38%
16-30
4
31%
2
15%
31-45
1
8%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
6
46%
2
15%
76-90

Забито

11
19
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
3
27%
1
5%
1-15
2
18%
3
16%
16-30
1
9%
4
21%
31-45
2
18%
3
16%
46-60
1
9%
3
16%
61-75
2
18%
5
26%
76-90

Пропущено

16
9
3 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
1
6%
3
33%
16-30
2
13%
1
11%
31-45
3
19%
1
11%
46-60
5
31%
3
33%
61-75
5
31%
0
0%
76-90

Забито

22
29
12 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 6
4 Не забивали 1
4
18%
2
7%
1-15
3
14%
4
14%
16-30
5
23%
5
17%
31-45
5
23%
6
21%
46-60
2
9%
5
17%
61-75
3
14%
7
24%
76-90

Пропущено

29
22
9 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 11
0
0%
2
9%
1-15
3
10%
8
36%
16-30
6
21%
3
14%
31-45
4
14%
3
14%
46-60
5
17%
4
18%
61-75
11
38%
2
9%
76-90

Результаты последних матчей

Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 3:1 Наньтун Чжиюнь - Мэйчжоу Хакка 2:2 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 3:0 Сучжоу Донву - Мэйчжоу Хакка 1:1
Мэйчжоу Хакка - Шицзячжуан 2:3 Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 3:2 Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:2 Циндао Чжуннэн - Мэйчжоу Хакка 2:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 2:4 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 2:1 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 3:0 Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 3:0
Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 5:0 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 1:2 Цзыбо Цышэн - Бэйцзин Гоань 0:1
Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 2:2 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 4:3 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 3:2 Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 6:2 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Наньтун Чжиюнь 1:0 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 0:0 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Гоань 3:1 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 1:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 0:3 Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:3 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 3:0

Результаты матчей

Мэйчжоу Хакка
Бэйцзин Гоань

Точный счет

3:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
6:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
4 раза 50%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
6
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
1
6 раз 75%
2
2 раза 25%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
10 раз 63%
2
2 раза 13%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Мэйчжоу Хакка
Бэйцзин Гоань

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
4
4
1.5
3
5
2
6
2.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
3
5
1.5
2
6
1
7
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
15
1
7
9
1.5
5
11
3
13
2.5
3
13
1
15
3.5
3
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 16 11 4 1 28 - 13 37
2.
Шанхай Шеньхуа
 16 9 4 3 17 - 12 31
3.
Ченду Беттер Сити
 16 8 6 2 25 - 16 30
4.
Шаньдун Тайшань
 16 7 7 2 26 - 14 28
5.
Тянцзинь Тэда
 16 6 10 0 21 - 14 28
6.
Чанчунь Ятай
 16 7 3 6 30 - 29 24
7.
Бэйцзин Гоань
 16 6 6 4 29 - 22 24
8.
Ухань Три Таунс
 16 5 8 3 25 - 18 23
9.
Чжэцзян Профессионал
 16 5 4 7 23 - 23 19
10.
Шицзячжуан
 16 4 6 6 19 - 25 18
11.
Мэйчжоу Хакка
 16 4 4 8 23 - 28 16
12.
Хэнань Цзянье
 16 3 6 7 13 - 19 15
13.
Циндао Чжуннэн
 16 3 4 9 20 - 22 13
14.
Наньтун Чжиюнь
 16 2 6 8 12 - 22 12
15.
Шэньчжэнь
 16 3 2 11 14 - 41 11
16.
Далянь Ифан
 16 1 8 7 13 - 20 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченду Беттер Сити
 9 5 3 1 14 - 9 18
2.
Шаньдун Тайшань
 7 5 2 0 16 - 4 17
3.
Шанхай СИПГ
 8 5 2 1 15 - 10 17
4.
Бэйцзин Гоань
 8 4 3 1 19 - 9 15
5.
Шанхай Шеньхуа
 8 4 3 1 8 - 5 15
6.
Чанчунь Ятай
 8 4 2 2 16 - 14 14
7.
Тянцзинь Тэда
 8 3 5 0 12 - 9 14
8.
Циндао Чжуннэн
 8 3 2 3 13 - 9 11
9.
Мэйчжоу Хакка
 8 3 1 4 12 - 12 10
10.
Хэнань Цзянье
 8 2 4 2 7 - 7 10
11.
Шэньчжэнь
 9 3 1 5 10 - 17 10
12.
Чжэцзян Профессионал
 7 3 0 4 10 - 9 9
13.
Наньтун Чжиюнь
 8 2 3 3 7 - 12 9
14.
Шицзячжуан
 9 2 3 4 9 - 12 9
15.
Ухань Три Таунс
 7 1 5 1 7 - 8 8
16.
Далянь Ифан
 8 1 5 2 8 - 9 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 8 6 2 0 13 - 3 20
2.
Шанхай Шеньхуа
 8 5 1 2 9 - 7 16
3.
Ухань Три Таунс
 9 4 3 2 18 - 10 15
4.
Тянцзинь Тэда
 8 3 5 0 9 - 5 14
5.
Ченду Беттер Сити
 7 3 3 1 11 - 7 12
6.
Шаньдун Тайшань
 9 2 5 2 10 - 10 11
7.
Чанчунь Ятай
 8 3 1 4 14 - 15 10
8.
Чжэцзян Профессионал
 9 2 4 3 13 - 14 10
9.
Шицзячжуан
 7 2 3 2 10 - 13 9
10.
Бэйцзин Гоань
 8 2 3 3 10 - 13 9
11.
Мэйчжоу Хакка
 8 1 3 4 11 - 16 6
12.
Хэнань Цзянье
 8 1 2 5 6 - 12 5
13.
Наньтун Чжиюнь
 8 0 3 5 5 - 10 3
14.
Далянь Ифан
 8 0 3 5 5 - 11 3
15.
Циндао Чжуннэн
 8 0 2 6 7 - 13 2
16.
Шэньчжэнь
 7 0 1 6 4 - 24 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 12 (4)
Шанхай СИПГ Лэй У 8 (3)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 8 (2)
Хэнань Цзянье Чович Неманья 8 (1)
Чанчунь Ятай Тан Лонг 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 5
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 6
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 4
Шанхай СИПГ Браунинг Тайас 2 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Мэйчжоу Хакка заслуженно побеждает в отличном матче
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Мэйчжоу Хакка: 35%, Бэйцзин Гоань: 65%.
  • 97'
    Яо Вейхуи возвращается на поле.
  • 97'
    Мэйчжоу Хакка контролирует мяч.
  • 97'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 96'
    Ох, нехорошо это выглядит. Яо Вейхуи получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 96'
    Яо Вейхуи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 96'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 95'
    Ван Ган пробует нанести удар издали, но Ченг Юелей держит все под контролем
  • 95'
    Ченг Юелей из команды Мэйчжоу Хакка перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 95'
    Ван Ган навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 95'
    Матч возобновлен
  • 95'
    Контроль мяча: Мэйчжоу Хакка: 35%, Бэйцзин Гоань: 65%.
  • 95'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
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    Где смотреть матч Мэйчжоу Хакка 3:1 Бэйцзин Гоань онлайн

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