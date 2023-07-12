Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

53' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

53' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

53' Оскар дос Сантос навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Станчу Николае решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

49' Матч возобновлен

48' УДАЛЕНИЕ! - Вэй Ши-Хао удален за устное оскорбление в адрес судьи

48' Рефери не любит споров - именно за это Fei Wu сейчас получил желтую

48' Мирахметджан Музеппер получил желтую карточку от судьи

48' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

45' Рефери не любит споров - именно за это Чао Хэ сейчас получил желтую

44' УДАЛЕНИЕ! - Хан Жэнь получает вторую желтую карточку за фол на сопернике

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Dinghao Yan нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

41' Се Пэнфэй создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Матч возобновлен

38' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

36' После проверки VAR судья изменил решение - Шанхай СИПГ пробьет пенальти!

32' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Шанхай СИПГ

30' Чао Хэ выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Оооо... вот это был удар! Лэй У должен был забить с этой позиции.

27' Лэй У оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

27' Шэньчао Ван создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Линьпэн Чжан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Dinghao Yan пробует нанести удар издали, но Junling Yan держит все под контролем

21' Давидсон нанес удар, но тот был заблокирован.

21' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Xin Xu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Хан Жэнь получил желтую карточку от судьи

16' Се Пэнфэй выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Линьпэн Чжан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Оскар дос Сантос не смог попасть в створ ударом издали

13' Станчу Николае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Хуэй-Кан Цай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Станчу Николае пробует нанести удар издали, но Junling Yan держит все под контролем

12' Имин Лю выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Лю Дяньцзо взял и забрал мяч на выходе

1' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру