Тур: 16. Стадион: SAIC Motor Pudong Arena. Главный судья: Ма Нин
3:1
Конец матча
0'
18' Желтая карточкаХан Жэнь
0:0
38' Не забитый пенальтиОскар дос Сантос
44' Вторая желтая карточкаХан Жэнь
45' Желтая карточкаЧао Хэ
45' Желтая карточкаFei Wu
45' Желтая карточкаМирахметджан Музеппер
45' Красная карточкаВэй Ши-Хао
1:0
62' ГолЛи Шенглонг
2:0
65' Гол в свои воротаГао Чжуньи
74' Красная карточкаБраунинг Тайас
3:0
78' ГолЛэй У
3:1
90' ГолЯкубу Абдул-Азиз
90'+7
Ход матча
18'
38'
0:0
44'
45'
45'
45'
62'
1:0
65'
2:0
66'
74'
78'
3:0
81'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
7 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 4
-
5 Угловые 3
-
0 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 2
-
5 Замены 5
-
498 Количество передач 405
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Xin
Xu
34
Каллон
Исса
7
Лэй
У
22
Лю
Дяньцзо
28
Denny
Wang
18
Имин
Лю
23
Хан
Жэнь
20
Гао
Чжуньи
21
Чао
Хэ
30
Се
Пэнфэй
11
Давидсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Xin XuЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Каллон ИссаНападающий
-
7 Лэй УНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
2 Ли АнЗащитник
-
28 Guan HeЗащитник
-
32 Ли Шуай IЗащитник
-
13 Чжэнь ВэйПолузащитник
-
20 Ян ШиюаньПолузащитник
-
14 Ли ШенглонгНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Чэнь2 Вэй
-
15 Ли Шеньюань
-
45 Xiaolong Liu
-
33 Лю Чжурун
-
Главный тренер: Javier Pereira
- Основной состав
-
22 Лю ДяньцзоВратарь
-
28 Denny WangЗащитник
-
18 Имин ЛюЗащитник
-
23 Хан ЖэньЗащитник
-
20 Гао ЧжуньиЗащитник
- Полузащитник
-
21 Чао ХэПолузащитник
-
30 Се ПэнфэйПолузащитник
- Полузащитник
-
11 ДавидсонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Wentao ZhangЗащитник
-
14 Jing LuoПолузащитник
-
16 Kuo YangПолузащитник
- Полузащитник
-
1 Fei Wu
-
17 Chen Yuhao
-
-
2 Yang Li3
-
-
40 Zhang Hui
-
-
43 Tao Zhang
-
Главный тренер: Tsutomu Takahata
История личных встреч
Шанхай СИПГ
Ухань Три Таунс
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
1.5
Среднее время на гол
0
60
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.67
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
135
67
Бомбардиры внутри турнира
Шанхай СИПГ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лэй У
|8
|0.5
|Оскар дос Сантос
|4 (3)
|0.25
|Шэньчао Ван
|3
|0.19
|Паулиньо Пауло
|3
|0.19
|Ли Шенглонг
|3
|0.19
|Вэньцзюнь Люй
|2
|0.13
|Мирахметджан Музеппер
|1
|0.06
|Пинк Маркус
|1
|0.06
|Браунинг Тайас
|1
|0.06
|Каллон Исса
|1
|0.06
|Ли Шуай I
|0
|0
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якубу Абдул-Азиз
|7 (1)
|0.44
|Ademilson
|4 (1)
|0.25
|Qianglong Tao
|3
|0.19
|Се Пэнфэй
|2
|0.13
|Вэй Ши-Хао
|2
|0.13
|Давидсон
|2 (1)
|0.13
|Ханьвэнь Дэн
|2
|0.13
|Dinghao Yan
|1
|0.06
|Yang Li3
|1
|0.06
|Станчу Николае
|0
|0
|Xiaobin Zhang II
|0
|0
Карточки
Шанхай СИПГ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Браунинг Тайас
|2
|2
|Мирахметджан Музеппер
|4
|0
|Линьпэн Чжан
|4
|0
|Ли Шуай I
|2
|0
|Чжэнь Вэй
|2
|0
|Цзюнь-Лин Янь
|1
|0
|Шэньчао Ван
|1
|0
|Хуэй-Кан Цай
|1
|0
|Ян Шиюань
|1
|0
|Цзин Фэн
|1
|0
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Се Пэнфэй
|5
|0
|Гао Чжуньи
|4
|0
|Имин Лю
|3
|0
|Хан Жэнь
|1
|1
|Вэй Ши-Хао
|1
|1
|Чао Хэ
|2
|0
|Dinghao Yan
|2
|0
|Станчу Николае
|1
|0
|Сантос Уоллес
|1
|0
|Xiaobin Zhang II
|1
|0
|Давидсон
|1
|0
|Ханьвэнь Дэн
|1
|0
|Якубу Абдул-Азиз
|1
|0
|Yang Li3
|1
|0
|Denny Wang
|1
|0
|Fei Wu
|1
|0
Результаты матчей
Шанхай СИПГ
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Ухань Три Таунс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
8
2
Волевые поражения
3
6
Шанхай СИПГ
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Ухань Три Таунс
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
13
6
Шанхай СИПГ
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Ухань Три Таунс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
19% (3)
75% (12)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
5
0
Волевые победы
8
4
Волевые поражения
16
12
Голы по времени матча
Забито
15
19
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
0
0%
2
11%
1-15
3
20%
1
5%
16-30
2
13%
6
32%
31-45
4
27%
4
21%
46-60
2
13%
3
16%
61-75
4
27%
3
16%
76-90
Пропущено
10
9
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
10%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
2
20%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
50%
2
22%
61-75
2
20%
2
22%
76-90
Забито
13
6
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
31%
1
17%
61-75
3
23%
3
50%
76-90
Пропущено
3
9
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
4
44%
61-75
2
67%
2
22%
76-90
Забито
28
25
11 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 7
1 Не забивали 3
1
4%
2
8%
1-15
5
18%
1
4%
16-30
5
18%
8
32%
31-45
4
14%
4
16%
46-60
6
21%
4
16%
61-75
7
25%
6
24%
76-90
Пропущено
13
18
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
1
8%
2
11%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
3
23%
2
11%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
5
38%
6
33%
61-75
4
31%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Шанхай СИПГ
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 1:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 1:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 1:2 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 1:3
Шанхай СИПГ - Наньтун Чжиюнь 2:1 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 0:1 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 0:3 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 3:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Циндао Чжуннэн 2:1 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 0:0 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:2 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 0:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:4 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 4:0 Шанхай СИПГ - Чанчунь Ятай 4:0
Ухань Три Таунс
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:1 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 1:3 Ухань Три Таунс - Далянь Ифан 0:0 Цзянси Ляньшэн - Ухань Три Таунс 1:5
Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Тянцзинь Тэда - Ухань Три Таунс 1:1 Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 2:1 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 0:5 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 3:3 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 1:1 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 0:0 Циндао Чжуннэн - Ухань Три Таунс 0:3 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 1:1 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 0:2 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 2:0 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 0:3 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 3:1 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0
Результаты матчей
Шанхай СИПГ
Ухань Три Таунс
Точный счет
2:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:2
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:1
3 раза 33%
0:3
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
5 раз 56%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 31%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
2 раза 13%
1
7 раз 44%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Шанхай СИПГ
Ухань Три Таунс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
43
53
25
35
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
53
45
17
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
133
106
610
412
412
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|12 (4)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|8 (3)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|8 (2)
|Хэнань Цзянье
|Чович Неманья
|8 (1)
|Чанчунь Ятай
|Тан Лонг
|7 (2)
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 4
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 5
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|6
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 4
|Шанхай СИПГ
|Браунинг Тайас
|2 2