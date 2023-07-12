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Китай: Суперлига
2023

Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Ма Нин
Шанхай СИПГ
3:1
Конец матча
Ухань Три Таунс
0'
18' Желтая карточка
Хан Жэнь
0:0
38' Не забитый пенальти
Оскар дос Сантос
44' Вторая желтая карточка
Хан Жэнь
45' Желтая карточка
Чао Хэ
45' Желтая карточка
Fei Wu
45' Желтая карточка
Мирахметджан Музеппер
45' Красная карточка
Вэй Ши-Хао
1:0
62' Гол
Ли Шенглонг
2:0
65' Гол в свои ворота
Гао Чжуньи
74' Красная карточка
Браунинг Тайас
3:0
78' Гол
Лэй У
3:1
90' Гол
Якубу Абдул-Азиз
90'+7

Ход матча

18'
 
Хан Жэнь
38'
Оскар дос Сантос
0:0
44'
 
Хан Жэнь
45'
 
Чао Хэ
45'
 
Fei Wu
45'
Мирахметджан Музеппер
 
45'
 
Вэй Ши-Хао
46'
Ли Шенглонг
Каллон Исса
 
60'
Ли Шуай I
Мирахметджан Музеппер
 
62'
Ли Шенглонг
(Ли Шуай I)
1:0
65'
Гао Чжуньи
2:0
66'
 
Xiaobin Zhang II
Се Пэнфэй
66'
 
Chen Yuhao
Denny Wang
74'
Браунинг Тайас
 
74'
 
Qianglong Tao
Dinghao Yan
74'
 
Jing Luo
Чао Хэ
76'
Чжэнь Вэй
Xin Xu
 
78'
Лэй У
(Оскар дос Сантос)
3:0
81'
 
Wentao Zhang
Имин Лю
90'
Xiaolong Liu
Оскар дос Сантос
 
90'
Guan He
Лэй У
 
90'
3:1
Якубу Абдул-Азиз
(Станчу Николае)

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 3
  • 0 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 2
  • 5 Замены 5
  • 498 Количество передач 405
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Цзюнь-Лин
Янь
4
Шэньчао
Ван
3
Браунинг
Тайас
5
Линьпэн
Чжан
16
Xin
Xu
25
Мирахметджан
Музеппер
6
Хуэй-Кан
Цай
8
Оскар
дос
Сантос
34
Каллон
Исса
7
Лэй
У
11
Вэньцзюнь
Люй
22
Лю
Дяньцзо
28
Denny
Wang
18
Имин
Лю
23
Хан
Жэнь
20
Гао
Чжуньи
10
Станчу
Николае
21
Чао
Хэ
30
Се
Пэнфэй
8
Dinghao
Yan
11
Давидсон
9
Якубу
Абдул-Азиз
Шанхай СИПГ
4-3-3
Ухань Три Таунс
4-2-3-1

История личных встреч

Шанхай СИПГ
Ухань Три Таунс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

С
0:2
С
0:1
С
2:1

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1.5

Среднее время на гол

0
60

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.67
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

135
67

Бомбардиры внутри турнира

Шанхай СИПГ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лэй У 8 0.5
Оскар дос Сантос 4 (3) 0.25
Шэньчао Ван 3 0.19
Паулиньо Пауло 3 0.19
Ли Шенглонг 3 0.19
Вэньцзюнь Люй 2 0.13
Мирахметджан Музеппер 1 0.06
Пинк Маркус 1 0.06
Браунинг Тайас 1 0.06
Каллон Исса 1 0.06
Ли Шуай I 0 0
Ухань Три Таунс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якубу Абдул-Азиз 7 (1) 0.44
Ademilson 4 (1) 0.25
Qianglong Tao 3 0.19
Се Пэнфэй 2 0.13
Вэй Ши-Хао 2 0.13
Давидсон 2 (1) 0.13
Ханьвэнь Дэн 2 0.13
Dinghao Yan 1 0.06
Yang Li3 1 0.06
Станчу Николае 0 0
Xiaobin Zhang II 0 0

Карточки

Шанхай СИПГ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браунинг Тайас 2 2
Мирахметджан Музеппер 4 0
Линьпэн Чжан 4 0
Ли Шуай I 2 0
Чжэнь Вэй 2 0
Цзюнь-Лин Янь 1 0
Шэньчао Ван 1 0
Хуэй-Кан Цай 1 0
Ян Шиюань 1 0
Цзин Фэн 1 0
Ухань Три Таунс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Се Пэнфэй 5 0
Гао Чжуньи 4 0
Имин Лю 3 0
Хан Жэнь 1 1
Вэй Ши-Хао 1 1
Чао Хэ 2 0
Dinghao Yan 2 0
Станчу Николае 1 0
Сантос Уоллес 1 0
Xiaobin Zhang II 1 0
Давидсон 1 0
Ханьвэнь Дэн 1 0
Якубу Абдул-Азиз 1 0
Yang Li3 1 0
Denny Wang 1 0
Fei Wu 1 0

Результаты матчей

Шанхай СИПГ
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Ухань Три Таунс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

8
2

Волевые поражения

3
6
Шанхай СИПГ
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Ухань Три Таунс
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

13
6
Шанхай СИПГ
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Ухань Три Таунс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
19% (3)
75% (12)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

5
0

Волевые победы

8
4

Волевые поражения

16
12

Голы по времени матча

Забито

15
19
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
0
0%
2
11%
1-15
3
20%
1
5%
16-30
2
13%
6
32%
31-45
4
27%
4
21%
46-60
2
13%
3
16%
61-75
4
27%
3
16%
76-90

Пропущено

10
9
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
10%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
2
20%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
50%
2
22%
61-75
2
20%
2
22%
76-90

Забито

13
6
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
31%
1
17%
61-75
3
23%
3
50%
76-90

Пропущено

3
9
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
4
44%
61-75
2
67%
2
22%
76-90

Забито

28
25
11 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 7
1 Не забивали 3
1
4%
2
8%
1-15
5
18%
1
4%
16-30
5
18%
8
32%
31-45
4
14%
4
16%
46-60
6
21%
4
16%
61-75
7
25%
6
24%
76-90

Пропущено

13
18
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
1
8%
2
11%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
3
23%
2
11%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
5
38%
6
33%
61-75
4
31%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Шанхай СИПГ
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 1:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 1:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 1:2 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 1:3
Шанхай СИПГ - Наньтун Чжиюнь 2:1 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 0:1 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 0:3 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 3:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Циндао Чжуннэн 2:1 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 0:0 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:2 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 0:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:4 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 4:0 Шанхай СИПГ - Чанчунь Ятай 4:0
Ухань Три Таунс
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:1 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 1:3 Ухань Три Таунс - Далянь Ифан 0:0 Цзянси Ляньшэн - Ухань Три Таунс 1:5
Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Тянцзинь Тэда - Ухань Три Таунс 1:1 Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 2:1 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 0:5 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 3:3 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 1:1 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 0:0 Циндао Чжуннэн - Ухань Три Таунс 0:3 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 1:1 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 0:2 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 2:0 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 0:3 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 3:1 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0

Результаты матчей

Шанхай СИПГ
Ухань Три Таунс

Точный счет

2:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:2
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:1
3 раза 33%
0:3
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
5 раз 56%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 31%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
2 раза 13%
1
7 раз 44%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Шанхай СИПГ
Ухань Три Таунс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
3
5
3
1.5
2
5
3
5
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
3
1.5
4
5
1
7
2.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
13
3
10
6
1.5
6
10
4
12
2.5
4
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 16 11 4 1 28 - 13 37
2.
Шанхай Шеньхуа
 16 9 4 3 17 - 12 31
3.
Ченду Беттер Сити
 16 8 6 2 25 - 16 30
4.
Шаньдун Тайшань
 16 7 7 2 26 - 14 28
5.
Тянцзинь Тэда
 16 6 10 0 21 - 14 28
6.
Чанчунь Ятай
 16 7 3 6 30 - 29 24
7.
Бэйцзин Гоань
 16 6 6 4 29 - 22 24
8.
Ухань Три Таунс
 16 5 8 3 25 - 18 23
9.
Чжэцзян Профессионал
 16 5 4 7 23 - 23 19
10.
Шицзячжуан
 16 4 6 6 19 - 25 18
11.
Мэйчжоу Хакка
 16 4 4 8 23 - 28 16
12.
Хэнань Цзянье
 16 3 6 7 13 - 19 15
13.
Циндао Чжуннэн
 16 3 4 9 20 - 22 13
14.
Наньтун Чжиюнь
 16 2 6 8 12 - 22 12
15.
Шэньчжэнь
 16 3 2 11 14 - 41 11
16.
Далянь Ифан
 16 1 8 7 13 - 20 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченду Беттер Сити
 9 5 3 1 14 - 9 18
2.
Шаньдун Тайшань
 7 5 2 0 16 - 4 17
3.
Шанхай СИПГ
 8 5 2 1 15 - 10 17
4.
Бэйцзин Гоань
 8 4 3 1 19 - 9 15
5.
Шанхай Шеньхуа
 8 4 3 1 8 - 5 15
6.
Чанчунь Ятай
 8 4 2 2 16 - 14 14
7.
Тянцзинь Тэда
 8 3 5 0 12 - 9 14
8.
Циндао Чжуннэн
 8 3 2 3 13 - 9 11
9.
Мэйчжоу Хакка
 8 3 1 4 12 - 12 10
10.
Хэнань Цзянье
 8 2 4 2 7 - 7 10
11.
Шэньчжэнь
 9 3 1 5 10 - 17 10
12.
Чжэцзян Профессионал
 7 3 0 4 10 - 9 9
13.
Наньтун Чжиюнь
 8 2 3 3 7 - 12 9
14.
Шицзячжуан
 9 2 3 4 9 - 12 9
15.
Ухань Три Таунс
 7 1 5 1 7 - 8 8
16.
Далянь Ифан
 8 1 5 2 8 - 9 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 8 6 2 0 13 - 3 20
2.
Шанхай Шеньхуа
 8 5 1 2 9 - 7 16
3.
Ухань Три Таунс
 9 4 3 2 18 - 10 15
4.
Тянцзинь Тэда
 8 3 5 0 9 - 5 14
5.
Ченду Беттер Сити
 7 3 3 1 11 - 7 12
6.
Шаньдун Тайшань
 9 2 5 2 10 - 10 11
7.
Чанчунь Ятай
 8 3 1 4 14 - 15 10
8.
Чжэцзян Профессионал
 9 2 4 3 13 - 14 10
9.
Шицзячжуан
 7 2 3 2 10 - 13 9
10.
Бэйцзин Гоань
 8 2 3 3 10 - 13 9
11.
Мэйчжоу Хакка
 8 1 3 4 11 - 16 6
12.
Хэнань Цзянье
 8 1 2 5 6 - 12 5
13.
Наньтун Чжиюнь
 8 0 3 5 5 - 10 3
14.
Далянь Ифан
 8 0 3 5 5 - 11 3
15.
Циндао Чжуннэн
 8 0 2 6 7 - 13 2
16.
Шэньчжэнь
 7 0 1 6 4 - 24 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 12 (4)
Шанхай СИПГ Лэй У 8 (3)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 8 (2)
Хэнань Цзянье Чович Неманья 8 (1)
Чанчунь Ятай Тан Лонг 7 (2)
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Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 5
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 6
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 4
Шанхай СИПГ Браунинг Тайас 2 2
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