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Китай: Суперлига
2023

Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Memetjan Ahmat
Наньтун Чжиюнь
1:1
Конец матча
Далянь Ифан
0'
50' Желтая карточка
Yaopeng Wang
1:0
51' Гол
Пуцлин Давид
63' Желтая карточка
Балде Ромарио
1:1
79' Гол
Мамба Стрели
82' Красная карточка
Xianjun Wang
90'+8

Ход матча

50'
 
Yaopeng Wang
51'
Пуцлин Давид
(Song Wang)
1:0
57'
 
Cesar Manzoki
Ян Ксиангчуанг
60'
Haoqian Zheng
Zilei Jiang
 
60'
Sheng Ma
Лю Хуань
 
63'
Балде Ромарио
 
67'
Kang Cao
Song Wang
 
67'
Ming Yang Yang
Пуцлин Давид
 
70'
 
Yu Fei
Босанчич Неманья
70'
 
Yin Shang
Yupeng He
79'
1:1
Мамба Стрели
(Yin Shang)
79'
Kamiran Halimurat
Gui Hong
 
82'
 
Xianjun Wang
85'
 
Longchang Lin
Zhenao Wang
86'
 
Zhu Ting
Цонев Борислав

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 4
  • 1 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 336 Количество передач 322
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
23
Xiaodong
Shi
15
Wei
Liu2
14
Брессан
Матеус
19
Лю
Хуань
4
Yeljan
Shinar
33
Song
Wang
16
Пуцлин
Давид
8
Морелатто
Лукас
7
Zilei
Jiang
28
Gui
Hong
11
Балде
Ромарио
30
Yan
Wu
18
Yupeng
He
13
Yaopeng
Wang
6
Xianjun
Wang
19
Zhenao
Wang
40
Босанчич
Неманья
5
Wei
Wu
III
11
Мамба
Стрели
10
Цонев
Борислав
7
Линь
Лянмин
39
Ян
Ксиангчуанг
Наньтун Чжиюнь
3-4-3
Далянь Ифан
4-2-3-1

История личных встреч

Наньтун Чжиюнь
Далянь Ифан

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

С
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Наньтун Чжиюнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастильо Роман 4 0.25
Балде Ромарио 3 0.19
Song Wang 1 0.06
Морелатто Лукас 1 0.06
Haoqian Zheng 1 0.06
Kang Cao 1 0.06
Пуцлин Давид 1 0.06
Ming Yang Yang 0 0
Yeljan Shinar 0 0
Junmin Xu 0 0
Далянь Ифан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ян Ксиангчуанг 4 0.25
Cesar Manzoki 4 0.25
Мамба Стрели 2 0.13
Линь Лянмин 2 0.13
Цонев Борислав 1 0.06
Yupeng He 0 0
Yin Shang 0 0
Босанчич Неманья 0 0

Карточки

Наньтун Чжиюнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балде Ромарио 5 0
Ming Yang Yang 4 0
Брессан Матеус 4 0
Yeljan Shinar 3 0
Кастильо Роман 2 0
Junmin Xu 2 0
Морелатто Лукас 2 0
Xiaodong Shi 2 0
Xiangbin Li 2 0
Haoqian Zheng 2 0
Sheng Ma 2 0
Kang Cao 1 0
Hong Gui 1 0
Wei Liu2 1 0
Далянь Ифан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цонев Борислав 4 0
Zhenao Wang 4 0
Yan Wu 3 0
Линь Лянмин 3 0
Yupeng He 3 0
Босанчич Неманья 3 0
Yu Wang 3 0
Xianjun Wang 1 1
Vas Nunez 1 1
Хие Хуи 1 0
Zhu Ting 1 0
Пен Лю 1 0
Мамба Стрели 1 0
Longchang Lin 1 0
Yu Fei 1 0
Yaopeng Wang 1 0
Cesar Manzoki 1 0
Jiahui Huang 1 0

Результаты матчей

Наньтун Чжиюнь
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Далянь Ифан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
5
Наньтун Чжиюнь
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Далянь Ифан
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

7
2

Волевые поражения

3
8
Наньтун Чжиюнь
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Далянь Ифан
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
6% (1)
63% (10)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
69% (11)
19% (3)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

7
2

Волевые поражения

8
13

Голы по времени матча

Забито

7
5
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
43%
2
40%
76-90

Пропущено

12
11
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
5
45%
31-45
4
33%
1
9%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
4
36%
76-90

Забито

5
10
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
1
20%
2
20%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
2
40%
1
10%
31-45
1
20%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Пропущено

10
7
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
3
43%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
3
30%
1
14%
61-75
2
20%
2
29%
76-90

Забито

12
15
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
5 Не забивали 5
1
8%
3
20%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
3
25%
2
13%
31-45
4
33%
1
7%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
25%
6
40%
76-90

Пропущено

22
18
9 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
2
9%
1
6%
1-15
4
18%
3
17%
16-30
3
14%
5
28%
31-45
5
23%
2
11%
46-60
4
18%
1
6%
61-75
4
18%
6
33%
76-90

Результаты последних матчей

Наньтун Чжиюнь
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Тянцзинь Тэда - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Мэйчжоу Хакка 2:2 Шанхай Шеньхуа - Наньтун Чжиюнь 1:0 Хэйлунцзян Лава Спринг - Наньтун Чжиюнь 0:3
Шанхай СИПГ - Наньтун Чжиюнь 2:1 Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 1:0 Ченду Беттер Сити - Наньтун Чжиюнь 1:0 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 0:5 Наньтун Чжиюнь - Шэньчжэнь 1:1 Бэйцзин Гоань - Наньтун Чжиюнь 1:0 Наньтун Чжиюнь - Чжэцзян Профессионал 1:2 Наньтун Чжиюнь - Чанчунь Ятай 0:1 Шицзячжуан - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Хэнань Цзянье 1:0 Шаньдун Тайшань - Наньтун Чжиюнь 1:1 Далянь Ифан - Наньтун Чжиюнь 2:1 Шанхай Цзядин Хуэйлун - Наньтун Чжиюнь 2:1 Наньтун Чжиюнь - Хэйлунцзян Лава Спринг 0:2 Шэньси Атлетик - Наньтун Чжиюнь 3:2 Нанкин Сити - Наньтун Чжиюнь 2:1
Далянь Ифан
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 1:1 Далянь Ифан - Циндао Чжуннэн 1:1 Ухань Три Таунс - Далянь Ифан 0:0 Яньбянь Лонгдинг - Далянь Ифан 0:2
Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 2:2 Шаньдун Тайшань - Далянь Ифан 2:0 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 0:1 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:2 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 1:0 Шэньчжэнь - Далянь Ифан 2:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:1 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:0 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 0:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:2 Далянь Ифан - Наньтун Чжиюнь 2:1 Ченду Беттер Сити - Далянь Ифан 3:0 Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 0:3 Ухань Цзалл - Далянь Ифан 3:0 Далянь Ифан - Ухань Три Таунс 1:2

Результаты матчей

Наньтун Чжиюнь
Далянь Ифан

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

1:0
3 раза 38%
1:1
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
3 раза 38%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:0
5 раз 31%
1:1
5 раз 31%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:1
5 раз 31%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 63%
0
5 раз 31%
2
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
3 раза 19%

Тоталы голов в матче

Наньтун Чжиюнь
Далянь Ифан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
1
7
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
10
6
1
15
1.5
3
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 16 11 4 1 28 - 13 37
2.
Шанхай Шеньхуа
 16 9 4 3 17 - 12 31
3.
Ченду Беттер Сити
 16 8 6 2 25 - 16 30
4.
Шаньдун Тайшань
 16 7 7 2 26 - 14 28
5.
Тянцзинь Тэда
 16 6 10 0 21 - 14 28
6.
Чанчунь Ятай
 16 7 3 6 30 - 29 24
7.
Бэйцзин Гоань
 16 6 6 4 29 - 22 24
8.
Ухань Три Таунс
 16 5 8 3 25 - 18 23
9.
Чжэцзян Профессионал
 16 5 4 7 23 - 23 19
10.
Шицзячжуан
 16 4 6 6 19 - 25 18
11.
Мэйчжоу Хакка
 16 4 4 8 23 - 28 16
12.
Хэнань Цзянье
 16 3 6 7 13 - 19 15
13.
Циндао Чжуннэн
 16 3 4 9 20 - 22 13
14.
Наньтун Чжиюнь
 16 2 6 8 12 - 22 12
15.
Шэньчжэнь
 16 3 2 11 14 - 41 11
16.
Далянь Ифан
 16 1 8 7 13 - 20 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченду Беттер Сити
 9 5 3 1 14 - 9 18
2.
Шаньдун Тайшань
 7 5 2 0 16 - 4 17
3.
Шанхай СИПГ
 8 5 2 1 15 - 10 17
4.
Бэйцзин Гоань
 8 4 3 1 19 - 9 15
5.
Шанхай Шеньхуа
 8 4 3 1 8 - 5 15
6.
Чанчунь Ятай
 8 4 2 2 16 - 14 14
7.
Тянцзинь Тэда
 8 3 5 0 12 - 9 14
8.
Циндао Чжуннэн
 8 3 2 3 13 - 9 11
9.
Мэйчжоу Хакка
 8 3 1 4 12 - 12 10
10.
Хэнань Цзянье
 8 2 4 2 7 - 7 10
11.
Шэньчжэнь
 9 3 1 5 10 - 17 10
12.
Чжэцзян Профессионал
 7 3 0 4 10 - 9 9
13.
Наньтун Чжиюнь
 8 2 3 3 7 - 12 9
14.
Шицзячжуан
 9 2 3 4 9 - 12 9
15.
Ухань Три Таунс
 7 1 5 1 7 - 8 8
16.
Далянь Ифан
 8 1 5 2 8 - 9 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 8 6 2 0 13 - 3 20
2.
Шанхай Шеньхуа
 8 5 1 2 9 - 7 16
3.
Ухань Три Таунс
 9 4 3 2 18 - 10 15
4.
Тянцзинь Тэда
 8 3 5 0 9 - 5 14
5.
Ченду Беттер Сити
 7 3 3 1 11 - 7 12
6.
Шаньдун Тайшань
 9 2 5 2 10 - 10 11
7.
Чанчунь Ятай
 8 3 1 4 14 - 15 10
8.
Чжэцзян Профессионал
 9 2 4 3 13 - 14 10
9.
Шицзячжуан
 7 2 3 2 10 - 13 9
10.
Бэйцзин Гоань
 8 2 3 3 10 - 13 9
11.
Мэйчжоу Хакка
 8 1 3 4 11 - 16 6
12.
Хэнань Цзянье
 8 1 2 5 6 - 12 5
13.
Наньтун Чжиюнь
 8 0 3 5 5 - 10 3
14.
Далянь Ифан
 8 0 3 5 5 - 11 3
15.
Циндао Чжуннэн
 8 0 2 6 7 - 13 2
16.
Шэньчжэнь
 7 0 1 6 4 - 24 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 12 (4)
Шанхай СИПГ Лэй У 8 (3)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 8 (2)
Хэнань Цзянье Чович Неманья 8 (1)
Чанчунь Ятай Тан Лонг 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 5
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 6
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 4
Шанхай СИПГ Браунинг Тайас 2 2
Весь список
  • 94'
    Yin Shang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 94'
    Далянь Ифан совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 93'
    Ву Ян взял и забрал мяч на выходе
  • 93'
    Наньтун Чжиюнь идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 93'
    Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 92'
    Наньтун Чжиюнь контролирует мяч.
  • 92'
    Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 91'
    Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на своей половине поля
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