Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Yin Shang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Kamiran Halimurat не смог попасть в створ ударом издали

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

88' Далянь Ифан совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Морелатто Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Yin Shang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Наньтун Чжиюнь идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Балде Ромарио не смог попасть в створ ударом издали

82' Матч возобновлен

82' Ох, нехорошо это выглядит. Женао Ван получил травму и медбригада забирает его с поля.

82' Женао Ван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' УДАЛЕНИЕ! - После фола последней надежды Xianjun Wang удален с поля!

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Наньтун Чжиюнь идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Тактическая замена. Gui Hong уходит с поля и его заменяет Kamiran Halimurat

79' Yin Shang сделал результативную передачу.

79' Yin Shang создает голевую возможность для своего партнера по команде.

79' Г О О О О Л - Мамба Стрели забивает с левой ноги!

79' Далянь Ифан идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Yin Shang из команды Далянь Ифан своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

77' Матч возобновится спорным мячом

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Sheng Ma выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Линь Лянмин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

73' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Тактическая замена. Yupeng He уходит с поля и его заменяет Yin Shang

70' Тактическая замена. Nemanja Bosancic уходит с поля и его заменяет Yu Fei

68' Xianjun Wang не смог попасть в створ ударом издали

68' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

67' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

65' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Наньтун Чжиюнь

65' Nemanja Bosancic нанес удар, но тот был заблокирован.

64' Sheng Ma из команды Наньтун Чжиюнь перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

64' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Балде Ромарио совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

63' Безумный фол. Балде Ромарио грубо играет против соперника. Пострадал Nemanja Bosancic

63' Матч возобновится спорным мячом

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Xiaodong Shi взял и забрал мяч на выходе

61' Sheng Ma наказан за толчок Мамба Стрели

61' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Тактическая замена. Лю Хуань уходит с поля и его заменяет Sheng Ma

60' Тактическая замена. Zilei Jiang уходит с поля и его заменяет Haoqian Zheng

59' Далянь Ифан идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Далянь Ифан идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Далянь Ифан совершает вбрасывание на своей половине поля

53' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Наньтун Чжиюнь будет все-таки засчитан.

53' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Наньтун Чжиюнь

53' Команда Наньтун Чжиюнь забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

50' Yaopeng Wang получил желтую карточку от судьи