Тур: 1. Стадион: Веритас.
0:2
Конец матча
0'
13' Желтая карточкаПиккарайнен Юханэ
14' Желтая карточкаАлмен Микаэль
19' Желтая карточкаБашкиров Евгений
0:1
28' ГолМихаэль Петер
50' Желтая карточкаНурми Ноа
0:2
52' ГолRoni Hudd
57' Желтая карточкаDaniel Roekman
64' Желтая карточкаФорселль Петтери
68' Желтая карточкаMikko Pitkaenen
72' Желтая карточкаЮсси Нуорела
90' Желтая карточкаAkon Kuek
0:2
90' Не забитый пенальтиСейдиу Арлинд
90'+8
Ход матча
14'
19'
28'
0:1
50'
52'
0:2
57'
64'
68'
72'
90'
90'
0:2
16
Юрю
Томми
19
Ярвинен
Ииро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Юрю ТоммиПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Ярвинен ИироНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Висс Яркко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Рид ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Roni HuddНападающий
- Запасные игроки
-
13 Менса БабаЗащитник
- Полузащитник
-
23 Ниеми МийкаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Akon Kuek
-
-
Главный тренер: Jussi Nuorela
История личных встреч
Интер Турку
ВПС
21 матч
66.7%
33.3%
14 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
61.9%
42.9%
13 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.4%
38.1%
9.5%
11 побед 8 ничьих 0 побед
19 матчей
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Первый тайм
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
57.9%
42.1%
0 побед 11 ничьих 10 побед
40 матчей
35%
35%
30%
14 побед 14 ничьих 12 побед
Первый тайм
32.5%
42.5%
25%
13 побед 17 ничьих 10 побед
Второй тайм
27.5%
47.5%
25%
11 побед 19 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
27
Голов в среднем за матч
1.29
1.42
Среднее время на гол
70
63
Всего голов
24
22
Голов в среднем за матч
1.26
1.05
Среднее время на гол
71
85
Всего голов
51
49
Голов в среднем за матч
1.28
1.23
Тотал матчей
2.5
35
Больше 88%
Меньше 13%
5
31
Больше 78%
Меньше 23%
9
19
Больше 48%
Меньше 53%
21
9
Больше 23%
Меньше 78%
31
4
Больше 10%
Меньше 90%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
38
Среднее время на гол
70
73
Бомбардиры внутри турнира
Интер Турку
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Darren Smith III
|6
|0.46
|Юрю Томми
|3
|0.23
|Ойяла Матиас
|2
|0.15
|Алмен Микаэль
|2
|0.15
|Форселль Петтери
|1
|0.08
|Ярвинен Ииро
|1
|0.08
|Тамминен Матиас
|1
|0.08
|Нурми Ноа
|1
|0.08
|Valentin Purosalo
|1
|0.08
|Ставицки Тимо
|0
|0
ВПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Roni Hudd
|4
|0.27
|Михаэль Петер
|3
|0.2
|Аланко Саму
|2
|0.13
|Роберто Савио
|2
|0.13
|Mikko Pitkaenen
|1
|0.07
|Энгстрем Йеспер
|0
|0
Карточки
Интер Турку
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нурми Ноа
|4
|0
|Форселль Петтери
|3
|0
|Ярвинен Ииро
|3
|0
|Юрю Томми
|3
|0
|Luka Kuittinen
|3
|0
|Арсьеро Родриго
|2
|0
|Ставицки Тимо
|2
|0
|Алмен Микаэль
|2
|0
|Тамминен Матиас
|2
|0
|Dimitri Legbo
|2
|0
|Хювяринен Юхо
|0
|1
|Lauri Hakanen
|1
|0
|Хямяляйнен Юусо
|1
|0
|Jussi Niska
|1
|0
|Daniel Roekman
|1
|0
|Bismark Ampofo
|1
|0
ВПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Башкиров Евгений
|5
|0
|Менса Баба
|4
|0
|Роберто Савио
|2
|1
|Mikko Pitkaenen
|3
|0
|Пиккарайнен Юханэ
|3
|0
|Prosper Ahiabu
|3
|0
|Samuel Lindeman
|2
|0
|Roni Hudd
|2
|0
|Antti-Ville Raeisaenen
|1
|0
|Аланко Саму
|1
|0
|Михаэль Петер
|1
|0
|Akon Kuek
|1
|0
|Юсси Нуорела
|1
|0
Результаты матчей
Интер Турку
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
ВПС
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
1
5
Интер Турку
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
ВПС
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
11
4
Волевые поражения
5
5
Интер Турку
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
ВПС
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
13
4
Волевые поражения
6
10
Голы по времени матча
Забито
10
8
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
1
10%
2
25%
1-15
3
30%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
3
30%
1
13%
46-60
1
10%
2
25%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
5
11
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
1
20%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
18%
61-75
2
40%
5
45%
76-90
Забито
8
6
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 12
3
38%
2
33%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
1
13%
1
17%
76-90
Пропущено
15
5
8 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
1
20%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
2
13%
1
20%
46-60
2
13%
2
40%
61-75
3
20%
1
20%
76-90
Забито
18
14
10 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 7
2 Не забивали 7
4
22%
4
29%
1-15
5
28%
2
14%
16-30
1
6%
2
14%
31-45
3
17%
2
14%
46-60
2
11%
3
21%
61-75
3
17%
1
7%
76-90
Пропущено
20
16
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
1
5%
2
13%
1-15
4
20%
2
13%
16-30
4
20%
1
6%
31-45
3
15%
1
6%
46-60
3
15%
4
25%
61-75
5
25%
6
38%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Турку
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Хака - Интер Турку 2:2 ВПС - Интер Турку 3:0 Интер Турку - Ильвес 2:1 СалПа - Интер Турку 0:0
Оулу - Интер Турку 1:1 Интер Турку - КТП 2:1 Интер Турку - Хонка 2:0 Интер Турку - Интер Турку (до 19 лет) 8:0 Интер Турку - Хака 3:0 Интер Турку - Мариехамн 1:1 Тампере Юнайтед - Интер Турку 0:3 ХИК - Интер Турку 4:1 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 2:1 Ильвес - Интер Турку 2:1 КуПС - Интер Турку 1:2 Интер Турку - Гнистан 4:0 Интер Турку - Хака 1:1 Интер Турку - СалПа 2:1 Интер Турку - Эканс 3:1 ФК Калью - Интер Турку 0:2
ВПС
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
КуПС - ВПС 0:1 ВПС - Интер Турку 3:0 Хонка - ВПС 1:0 Оулу - ВПС 0:0
ВПС - КуПС 0:2 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:1 КТП - ВПС 1:0 ВПС - ОТП 3:1 ВПС - Ильвес 0:2 Хака - ВПС 2:2 СЖК-й Аполло - ВПС 0:11 Оулу - ВПС 2:1 ВПС - Мариехамн 2:1 ВПС - Хонка 0:0 ХИК - ВПС 4:0 ВПС - ХИК 0:1 ВПС - Лахти 0:0 ВПС - Яро 1:1 ВПС - Коккола 2:0 ВПС - Ювяскюля 4:0
Результаты матчей
Интер Турку
ВПС
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
Точный счет
2:1
4 раза 31%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:2
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
8 раз 53%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Интер Турку
ВПС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
25
42
25
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
53
25
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
78
67
411
112
114
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|10
|Оулу
|Коффей Эшли
|9 (1)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|7 (1)
|КуПС
|Ниссилья Урхо
|6 (1)
|Интер Турку
|Darren Smith III
|6 (1)
|Мариехамн
|De
|1 7
|СЯК Сейнайоки
|Tuomas Kaukua
|6
|КуПС
|Биспо Габриэл
|6
|КуПС
|Коллинс Шичендже
|6
|Мариехамн
|Лахти Тими
|1 4