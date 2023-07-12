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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
Интер Турку
0:2
Конец матча
ВПС
0'
13' Желтая карточка
Пиккарайнен Юханэ
14' Желтая карточка
Алмен Микаэль
19' Желтая карточка
Башкиров Евгений
0:1
28' Гол
Михаэль Петер
50' Желтая карточка
Нурми Ноа
0:2
52' Гол
Roni Hudd
57' Желтая карточка
Daniel Roekman
64' Желтая карточка
Форселль Петтери
68' Желтая карточка
Mikko Pitkaenen
72' Желтая карточка
Юсси Нуорела
90' Желтая карточка
Akon Kuek
0:2
90' Не забитый пенальти
Сейдиу Арлинд
90'+8
13
Хуухтанен
Ээту
25
Арсьеро
Родриго
5
Нурми
Ноа
4
Алмен
Микаэль
30
Valentin
Purosalo
10
Форселль
Петтери
17
Bismark
Ampofo
16
Юрю
Томми
6
Dimitri
Legbo
19
Ярвинен
Ииро
9
Darren
Smith
III
1
Teppo
Marttinen
5
Mikko
Pitkaenen
3
Пиккарайнен
Юханэ
25
Samuel
Lindeman
20
Рид
Тайлер
21
Prosper
Ahiabu
44
Башкиров
Евгений
34
Antti-Ville
Raeisaenen
4
Энгстрем
Йеспер
14
Михаэль
Петер
28
Roni
Hudd
Интер Турку
ВПС

История личных встреч

Интер Турку
ВПС

21 матч

66.7%
33.3%
14 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.9%
42.9%
13 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.4%
38.1%
9.5%
11 побед 8 ничьих 0 побед

19 матчей

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

57.9%
42.1%
0 побед 11 ничьих 10 побед

40 матчей

35%
35%
30%
14 побед 14 ничьих 12 побед

Первый тайм

32.5%
42.5%
25%
13 побед 17 ничьих 10 побед

Второй тайм

27.5%
47.5%
25%
11 побед 19 ничьих 10 побед

История матчей

В
3:0
VE
1:5
В
1:1
В
1:2
В
1:1
В
1:2
К
1:2
В
1:1
В
1:3
В
2:0
В
2:2
В
3:2
В
0:1
К
2:0
В
1:1
В
0:2
В
0:0
В
1:1
В
0:0
В
3:0
В
1:0
В
3:0
В
0:0
В
1:2
В
1:2
В
0:0
В
2:0
В
1:1
В
0:2
В
0:0
В
3:3
В
3:1
В
0:3
В
1:0
КЛ
1:2
В
2:2
В
0:1
В
0:4
В
2:0
КЛ
5:0

Голы

Всего голов

27
27

Голов в среднем за матч

1.29
1.42

Среднее время на гол

70
63

Всего голов

24
22

Голов в среднем за матч

1.26
1.05

Среднее время на гол

71
85

Всего голов

51
49

Голов в среднем за матч

1.28
1.23

Тотал матчей

2.5
35
Больше 88%
Меньше 13%
5
31
Больше 78%
Меньше 23%
9
19
Больше 48%
Меньше 53%
21
9
Больше 23%
Меньше 78%
31
4
Больше 10%
Меньше 90%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
38

Среднее время на гол

70
73

Бомбардиры внутри турнира

Интер Турку
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Darren Smith III 6 0.46
Юрю Томми 3 0.23
Ойяла Матиас 2 0.15
Алмен Микаэль 2 0.15
Форселль Петтери 1 0.08
Ярвинен Ииро 1 0.08
Тамминен Матиас 1 0.08
Нурми Ноа 1 0.08
Valentin Purosalo 1 0.08
Ставицки Тимо 0 0
ВПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Roni Hudd 4 0.27
Михаэль Петер 3 0.2
Аланко Саму 2 0.13
Роберто Савио 2 0.13
Mikko Pitkaenen 1 0.07
Энгстрем Йеспер 0 0

Карточки

Интер Турку
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нурми Ноа 4 0
Форселль Петтери 3 0
Ярвинен Ииро 3 0
Юрю Томми 3 0
Luka Kuittinen 3 0
Арсьеро Родриго 2 0
Ставицки Тимо 2 0
Алмен Микаэль 2 0
Тамминен Матиас 2 0
Dimitri Legbo 2 0
Хювяринен Юхо 0 1
Lauri Hakanen 1 0
Хямяляйнен Юусо 1 0
Jussi Niska 1 0
Daniel Roekman 1 0
Bismark Ampofo 1 0
ВПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Башкиров Евгений 5 0
Менса Баба 4 0
Роберто Савио 2 1
Mikko Pitkaenen 3 0
Пиккарайнен Юханэ 3 0
Prosper Ahiabu 3 0
Samuel Lindeman 2 0
Roni Hudd 2 0
Antti-Ville Raeisaenen 1 0
Аланко Саму 1 0
Михаэль Петер 1 0
Akon Kuek 1 0
Юсси Нуорела 1 0

Результаты матчей

Интер Турку
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
ВПС
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

1
5
Интер Турку
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
ВПС
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

11
4

Волевые поражения

5
5
Интер Турку
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
ВПС
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

13
4

Волевые поражения

6
10

Голы по времени матча

Забито

10
8
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
1
10%
2
25%
1-15
3
30%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
3
30%
1
13%
46-60
1
10%
2
25%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

5
11
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
1
20%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
18%
61-75
2
40%
5
45%
76-90

Забито

8
6
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 12
3
38%
2
33%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
1
13%
1
17%
76-90

Пропущено

15
5
8 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
1
20%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
2
13%
1
20%
46-60
2
13%
2
40%
61-75
3
20%
1
20%
76-90

Забито

18
14
10 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 7
2 Не забивали 7
4
22%
4
29%
1-15
5
28%
2
14%
16-30
1
6%
2
14%
31-45
3
17%
2
14%
46-60
2
11%
3
21%
61-75
3
17%
1
7%
76-90

Пропущено

20
16
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
1
5%
2
13%
1-15
4
20%
2
13%
16-30
4
20%
1
6%
31-45
3
15%
1
6%
46-60
3
15%
4
25%
61-75
5
25%
6
38%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Турку
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Хака - Интер Турку 2:2 ВПС - Интер Турку 3:0 Интер Турку - Ильвес 2:1 СалПа - Интер Турку 0:0
Оулу - Интер Турку 1:1 Интер Турку - КТП 2:1 Интер Турку - Хонка 2:0 Интер Турку - Интер Турку (до 19 лет) 8:0 Интер Турку - Хака 3:0 Интер Турку - Мариехамн 1:1 Тампере Юнайтед - Интер Турку 0:3 ХИК - Интер Турку 4:1 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 2:1 Ильвес - Интер Турку 2:1 КуПС - Интер Турку 1:2 Интер Турку - Гнистан 4:0 Интер Турку - Хака 1:1 Интер Турку - СалПа 2:1 Интер Турку - Эканс 3:1 ФК Калью - Интер Турку 0:2
ВПС
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
КуПС - ВПС 0:1 ВПС - Интер Турку 3:0 Хонка - ВПС 1:0 Оулу - ВПС 0:0
ВПС - КуПС 0:2 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:1 КТП - ВПС 1:0 ВПС - ОТП 3:1 ВПС - Ильвес 0:2 Хака - ВПС 2:2 СЖК-й Аполло - ВПС 0:11 Оулу - ВПС 2:1 ВПС - Мариехамн 2:1 ВПС - Хонка 0:0 ХИК - ВПС 4:0 ВПС - ХИК 0:1 ВПС - Лахти 0:0 ВПС - Яро 1:1 ВПС - Коккола 2:0 ВПС - Ювяскюля 4:0

Результаты матчей

Интер Турку
ВПС

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%

Точный счет

2:1
4 раза 31%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:2
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
8 раз 53%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Интер Турку
ВПС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
5
4
2
1.5
2
5
1
5
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
3
2
5
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
7
8
6
7
1.5
4
11
1
12
2.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СЯК Сейнайоки
 14 9 4 1 18 - 8 31
2.
КуПС
 16 10 1 5 21 - 10 31
3.
ХИК
 16 7 7 2 24 - 12 28
4.
Оулу
 15 8 3 4 25 - 20 27
5.
Хонка
 16 5 5 6 13 - 14 20
6.
Интер Турку
 13 5 3 5 18 - 20 18
7.
КТП
 15 4 5 6 12 - 16 17
8.
Ильвес
 14 3 7 4 14 - 14 16
9.
ВПС
 15 4 3 8 12 - 18 15
10.
Лахти
 13 3 4 6 12 - 19 13
11.
Хака
 15 2 6 7 17 - 27 12
12.
Мариехамн
 14 2 4 8 13 - 21 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СЯК Сейнайоки
 8 6 1 1 10 - 7 19
2.
ХИК
 8 5 2 1 14 - 3 17
3.
КуПС
 9 5 0 4 10 - 6 15
4.
Интер Турку
 6 4 1 1 10 - 5 13
5.
КТП
 8 3 3 2 8 - 8 12
6.
Хонка
 8 3 2 3 7 - 6 11
7.
Оулу
 7 3 1 3 10 - 12 10
8.
Ильвес
 7 2 4 1 9 - 8 10
9.
Хака
 7 1 6 0 13 - 11 9
10.
ВПС
 7 2 2 3 5 - 6 8
11.
Мариехамн
 8 1 3 4 6 - 11 6
12.
Лахти
 5 1 1 3 6 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оулу
 8 5 2 1 15 - 8 17
2.
КуПС
 7 5 1 1 11 - 4 16
3.
СЯК Сейнайоки
 6 3 3 0 8 - 1 12
4.
ХИК
 8 2 5 1 10 - 9 11
5.
Хонка
 8 2 3 3 6 - 8 9
6.
Лахти
 8 2 3 3 6 - 11 9
7.
ВПС
 8 2 1 5 7 - 12 7
8.
Ильвес
 7 1 3 3 5 - 6 6
9.
КТП
 7 1 2 4 4 - 8 5
10.
Интер Турку
 7 1 2 4 8 - 15 5
11.
Мариехамн
 6 1 1 4 7 - 10 4
12.
Хака
 8 1 0 7 4 - 16 3
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  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 10
Оулу Коффей Эшли 9 (1)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 7 (1)
КуПС Ниссилья Урхо 6 (1)
Интер Турку Darren Smith III 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мариехамн De 1 7
СЯК Сейнайоки Tuomas Kaukua 6
КуПС Биспо Габриэл 6
КуПС Коллинс Шичендже 6
Мариехамн Лахти Тими 1 4
Весь список
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    • 52'
      Valentin Purosalo уходит с поля. Daniel Roekman выходит вместо него
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Интер Турку 0:2 ВПС онлайн

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