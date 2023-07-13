Тур: 1. Стадион: Ред Булл Арена.
1:0
Перерыв
0'
3' Желтая карточкаНдам Хассан
19' Желтая карточкаMalik Pinto
1:0
28' ПенальтиФернандес Омир
45' Желтая карточкаЭдельман Даниэль
Ход матча
3'
19'
28'
1:0
45'
Прогноз на матч от Liveresult
98
Ндам
Хассан
15
Нилис
Шон
74
Барлоу
Том
26
Malik
Pinto
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
98 Ндам ХассанЗащитник
-
15 Нилис ШонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
82 Лима ЛукасПолузащитник
- Нападающий
-
74 Барлоу ТомНападающий
- Запасные игроки
-
18 Мира РайанВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
11 Elias Manoel
-
-
-
-
Главный тренер: Troy Lesesne
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Malik PintoНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
42 Хэлси БреттЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
44 Ben Stitz
-
-
Главный тренер: Pat Noonan
История личных встреч
Нью-Йорк Ред Буллз
Цинциннати
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
12 матчей
41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
16.7%
58.3%
25%
2 победы 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1
1.4
Среднее время на гол
90
64
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
12
14
Голов в среднем за матч
1
1.17
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
Среднее время на гол
90
77
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фернандес Омир
|3 (1)
|0.14
|Амайя Фрэнки
|3
|0.14
|Ванзейр Данте
|2
|0.09
|Барлоу Том
|2
|0.09
|Elias Manoel
|2
|0.09
|Рейес Андрес
|2
|0.09
|Бёрк Кори
|2
|0.09
|Харпер Кэмерон
|1
|0.05
|Кассерес Кристиан
|1
|0.05
|Лима Лукас II
|1
|0.05
|Эдельман Даниэль
|1
|0.05
|Кармона Викельман
|1
|0.05
|Толкин Джон
|0
|0
|Нилис Шон
|0
|0
|Ronald Donkor
|0
|0
Цинциннати
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Акоста Лусиано
|10 (3)
|0.45
|Баджи Доминик
|4
|0.18
|Сантос Сержио II
|4
|0.18
|Васкес Брэндон
|4 (1)
|0.18
|Барреаль Альваро
|3
|0.14
|Морено Хуниор
|3
|0.14
|Москера Йерсон
|2
|0.09
|Нвободо Обинна
|1
|0.05
|Ариас Сантьяго
|1
|0.05
|Brenner da Silva
|1
|0.05
|Кубо Юя
|0
|0
|Миазга Мэтт
|0
|0
|Marco Angulo
|0
|0
Карточки
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рейес Андрес
|8
|1
|Данкан Кайл
|7
|0
|Кассерес Кристиан
|7
|0
|Нилис Шон
|6
|0
|Харпер Кэмерон
|4
|1
|Бёрк Кори
|3
|0
|Барлоу Том
|3
|0
|Толкин Джон
|3
|0
|Эдельман Даниэль
|3
|0
|Карлос Мигел Коронел
|2
|0
|Ндам Хассан
|2
|0
|Йервуд Дрю
|2
|0
|Фернандес Омир
|2
|0
|Амайя Фрэнки
|2
|0
|Elias Manoel
|2
|0
|Ванзейр Данте
|1
|0
|Нилис Дилан
|1
|0
|Peter Stroud
|1
|0
Цинциннати
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нвободо Обинна
|7
|0
|Ian Murphy
|3
|2
|Москера Йерсон
|6
|0
|Барреаль Альваро
|5
|0
|Миазга Мэтт
|4
|0
|Акоста Лусиано
|4
|0
|Сантос Сержио II
|4
|0
|Гэддис Рэймон
|2
|0
|Васкес Брэндон
|2
|0
|Brenner da Silva
|2
|0
|Marco Angulo
|2
|0
|Malik Pinto
|2
|0
|Хагглунд Ник
|0
|1
|Кубо Юя
|1
|0
|Хэлси Бретт
|1
|0
|Roman Celentano
|1
|0
Результаты матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Цинциннати
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
27% (3)
73% (8)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
4
9
Нью-Йорк Ред Буллз
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Цинциннати
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
5
21
Нью-Йорк Ред Буллз
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (7)
43% (9)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
38% (8)
19% (4)
Цинциннати
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
14% (3)
43% (9)
43% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
38% (8)
43% (9)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
9
1
Волевые поражения
9
30
Голы по времени матча
Забито
15
14
4 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
13 Не забивали 13
0
0%
1
7%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
20%
3
21%
31-45
4
27%
4
29%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
7
47%
3
21%
76-90
Пропущено
11
15
6 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
1
9%
3
20%
1-15
3
27%
2
13%
16-30
2
18%
6
40%
31-45
1
9%
2
13%
46-60
2
18%
1
7%
61-75
2
18%
1
7%
76-90
Забито
7
21
3 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 10
15 Не забивали 10
0
0%
2
10%
1-15
1
14%
4
19%
16-30
2
29%
3
14%
31-45
2
29%
5
24%
46-60
1
14%
6
29%
61-75
1
14%
1
5%
76-90
Пропущено
8
7
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 6
1
13%
1
14%
1-15
3
38%
1
14%
16-30
1
13%
2
29%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
14%
76-90
Забито
22
35
7 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 22
7 Забивали первыми 16
7 Не забивали 2
0
0%
3
9%
1-15
2
9%
4
11%
16-30
5
23%
6
17%
31-45
6
27%
9
26%
46-60
1
5%
9
26%
61-75
8
36%
4
11%
76-90
Пропущено
19
22
11 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 7
12 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 13
2
11%
4
18%
1-15
6
32%
3
14%
16-30
3
16%
8
36%
31-45
2
11%
4
18%
46-60
3
16%
1
5%
61-75
3
16%
2
9%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 4:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 2:2
Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 0:3 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - ФК Монреаль 2:1 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 ФК Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Хьюстон Динамо 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Крю 2:1
Цинциннати
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Шарлотт - Цинциннати 2:2 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 3:0 Цинциннати - Торонто 3:0
Ванкувер Уайткэпс - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Питтсбург Риверхаундз 3:1 Цинциннати - Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Сити - Цинциннати 1:3 Колорадо Рэпидс - Цинциннати 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Коламбус Крю 3:2 Цинциннати - ФК Монреаль 3:0 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Луисвилл Сити 1:0 Цинциннати - Портленд Тимберс 2:1 Сент-Луис Сити - Цинциннати 5:1 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:0 Цинциннати - Интер Майами 1:0
Результаты матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
Цинциннати
Точный счет
2:1
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:0
4 раза 36%
2:1
3 раза 27%
3:0
2 раза 18%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
4
1 раз 9%
1
4 раза 36%
2
4 раза 36%
3
3 раза 27%
Точный счет
1:0
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
5 раз 50%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
Точный счет
1:1
5 раз 24%
1:0
4 раза 19%
2:1
4 раза 19%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:0
4 раза 19%
2:1
3 раза 14%
3:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 38%
1
8 раз 38%
2
4 раза 19%
4
1 раз 5%
1
9 раз 43%
2
5 раз 24%
3
5 раз 24%
0
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Нью-Йорк Ред Буллз
Цинциннати
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
56
74
110
38
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
82
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
138
Больше Меньше
192
516
1011
120
516
120
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|12
|2
|7
|40 - 24
|38
|2.
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|28 - 20
|35
|3.
|Заявка
|21
|9
|6
|6
|30 - 24
|33
|4.
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|30 - 31
|33
|5.
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|29 - 29
|29
|6.
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|24 - 25
|29
|7.
|Заявка
|22
|7
|8
|7
|26 - 29
|29
|8.
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|26 - 28
|28
|9.
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|32 - 29
|25
|10.
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|28 - 32
|25
|11.
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|22 - 29
|24
|12.
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|23 - 31
|22
|13.
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|23 - 33
|22
|14.
|Заявка
|21
|3
|8
|10
|16 - 30
|17
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|22
|13
|6
|3
|34 - 24
|45
|2.
|2:0 Заявка
|22
|11
|7
|4
|38 - 27
|40
|3.
|Заявка
|22
|11
|5
|6
|30 - 17
|38
|4.
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|43 - 30
|36
|5.
|0:2 Заявка
|23
|9
|8
|6
|40 - 37
|35
|6.
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|35 - 25
|34
|7.
|Заявка
|22
|9
|7
|6
|32 - 27
|34
|8.
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|32 - 30
|30
|9.
|1:0 Заявка
|22
|7
|8
|7
|21 - 21
|29
|10.
|Заявка
|21
|8
|2
|11
|20 - 29
|26
|11.
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|27 - 31
|26
|12.
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|30 - 38
|26
|13.
|Заявка
|23
|5
|11
|7
|24 - 28
|26
|14.
|Заявка
|23
|3
|10
|10
|18 - 32
|19
|15.
|Заявка
|21
|5
|3
|13
|22 - 33
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|19 - 5
|23
|2.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|26 - 10
|22
|3.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|16 - 9
|22
|4.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|19 - 10
|21
|5.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|14 - 5
|21
|6.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 10
|20
|7.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|23 - 12
|19
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 10
|18
|9.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|18 - 13
|16
|10.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 10
|15
|11.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 15
|14
|12.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 16
|13
|13.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 11
|11
|14.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|7 - 10
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|11
|10
|1
|0
|21 - 7
|31
|2.
|2:0 Заявка
|11
|8
|3
|0
|25 - 9
|27
|3.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|30 - 12
|27
|4.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|21 - 6
|26
|5.
|0:2 Заявка
|11
|7
|3
|1
|26 - 13
|24
|6.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 6
|23
|7.
|1:0 Заявка
|12
|6
|4
|2
|16 - 11
|22
|8.
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|15 - 5
|21
|9.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 12
|19
|10.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|14 - 13
|16
|11.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|20 - 14
|16
|12.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|15 - 13
|15
|13.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|11 - 11
|15
|14.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|15.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 17
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|15 - 15
|20
|2.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 14
|16
|3.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 15
|14
|4.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 18
|13
|5.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 14
|12
|6.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 19
|11
|7.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 15
|9
|8.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 20
|9
|9.
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|10 - 19
|9
|10.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|7 - 18
|8
|11.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 20
|7
|12.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|9 - 21
|7
|13.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 17
|6
|14.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 23
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 15
|15
|2.
|0:1 Заявка
|11
|3
|5
|3
|13 - 17
|14
|3.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|12 - 16
|14
|4.
|2:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 18
|13
|5.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 11
|12
|6.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 21
|12
|7.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 19
|11
|8.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 18
|11
|9.
|0:2 Заявка
|12
|2
|5
|5
|14 - 24
|11
|10.
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|10 - 15
|10
|11.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 18
|9
|12.
|1:0 Заявка
|10
|1
|4
|5
|5 - 10
|7
|13.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|5 - 24
|5
|14.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|7 - 18
|4
|15.
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|7 - 21
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|13 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (1)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|10 (5)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|10 (4)
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|10 (2)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 8
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 8
|Хьюстон Динамо
|Эррера Эктор
|2 5
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|8
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|8