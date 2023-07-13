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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Нью-Йорк Ред Буллз
1:0
Перерыв
Цинциннати
0'
3' Желтая карточка
Ндам Хассан
19' Желтая карточка
Malik Pinto
1:0
28' Пенальти
Фернандес Омир
45' Желтая карточка
Эдельман Даниэль

Ход матча

3'
Ндам Хассан
 
19'
 
Malik Pinto
28'
Фернандес Омир
1:0
45'
Эдельман Даниэль
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нью-Йорк Ред Буллз
Ничья
Цинциннати
1.84
5.40
4.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Карлос
Мигел
Коронел
17
Харпер
Кэмерон
98
Ндам
Хассан
15
Нилис
Шон
6
Данкан
Кайл
75
Эдельман
Даниэль
8
Амайя
Фрэнки
21
Фернандес
Омир
82
Лима
Лукас
II
13
Ванзейр
Данте
74
Барлоу
Том
18
Roman
Celentano
4
Хагглунд
Ник
15
Москера
Йерсон
28
Гэддис
Рэймон
2
Пауэлл
Альвас
31
Барреаль
Альваро
5
Нвободо
Обинна
8
Marco
Angulo
10
Акоста
Лусиано
26
Malik
Pinto
29
Ордоньес
Аркимидес
Нью-Йорк Ред Буллз
4-2-2-2
Цинциннати
3-4-1-2

История личных встреч

Нью-Йорк Ред Буллз
Цинциннати

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

12 матчей

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
58.3%
25%
2 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

ОК
1:1
М
1:2
М
1:1
М
1:1
М
0:1
М
0:0
М
0:1
М
2:0
М
3:2
М
0:2
М
1:0
ОК
2:3

Голы

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1
1.4

Среднее время на гол

90
64

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

12
14

Голов в среднем за матч

1
1.17

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10

Среднее время на гол

90
77

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандес Омир 3 (1) 0.14
Амайя Фрэнки 3 0.14
Ванзейр Данте 2 0.09
Барлоу Том 2 0.09
Elias Manoel 2 0.09
Рейес Андрес 2 0.09
Бёрк Кори 2 0.09
Харпер Кэмерон 1 0.05
Кассерес Кристиан 1 0.05
Лима Лукас II 1 0.05
Эдельман Даниэль 1 0.05
Кармона Викельман 1 0.05
Толкин Джон 0 0
Нилис Шон 0 0
Ronald Donkor 0 0
Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акоста Лусиано 10 (3) 0.45
Баджи Доминик 4 0.18
Сантос Сержио II 4 0.18
Васкес Брэндон 4 (1) 0.18
Барреаль Альваро 3 0.14
Морено Хуниор 3 0.14
Москера Йерсон 2 0.09
Нвободо Обинна 1 0.05
Ариас Сантьяго 1 0.05
Brenner da Silva 1 0.05
Кубо Юя 0 0
Миазга Мэтт 0 0
Marco Angulo 0 0

Карточки

Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рейес Андрес 8 1
Данкан Кайл 7 0
Кассерес Кристиан 7 0
Нилис Шон 6 0
Харпер Кэмерон 4 1
Бёрк Кори 3 0
Барлоу Том 3 0
Толкин Джон 3 0
Эдельман Даниэль 3 0
Карлос Мигел Коронел 2 0
Ндам Хассан 2 0
Йервуд Дрю 2 0
Фернандес Омир 2 0
Амайя Фрэнки 2 0
Elias Manoel 2 0
Ванзейр Данте 1 0
Нилис Дилан 1 0
Peter Stroud 1 0
Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нвободо Обинна 7 0
Ian Murphy 3 2
Москера Йерсон 6 0
Барреаль Альваро 5 0
Миазга Мэтт 4 0
Акоста Лусиано 4 0
Сантос Сержио II 4 0
Гэддис Рэймон 2 0
Васкес Брэндон 2 0
Brenner da Silva 2 0
Marco Angulo 2 0
Malik Pinto 2 0
Хагглунд Ник 0 1
Кубо Юя 1 0
Хэлси Бретт 1 0
Roman Celentano 1 0

Результаты матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Цинциннати
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
27% (3)
73% (8)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

4
9
Нью-Йорк Ред Буллз
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Цинциннати
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

5
21
Нью-Йорк Ред Буллз
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (7)
43% (9)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
38% (8)
19% (4)
Цинциннати
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
14% (3)
43% (9)
43% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
38% (8)
43% (9)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

9
1

Волевые поражения

9
30

Голы по времени матча

Забито

15
14
4 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
13 Не забивали 13
0
0%
1
7%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
20%
3
21%
31-45
4
27%
4
29%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
7
47%
3
21%
76-90

Пропущено

11
15
6 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
1
9%
3
20%
1-15
3
27%
2
13%
16-30
2
18%
6
40%
31-45
1
9%
2
13%
46-60
2
18%
1
7%
61-75
2
18%
1
7%
76-90

Забито

7
21
3 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 10
15 Не забивали 10
0
0%
2
10%
1-15
1
14%
4
19%
16-30
2
29%
3
14%
31-45
2
29%
5
24%
46-60
1
14%
6
29%
61-75
1
14%
1
5%
76-90

Пропущено

8
7
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 6
1
13%
1
14%
1-15
3
38%
1
14%
16-30
1
13%
2
29%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
14%
76-90

Забито

22
35
7 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 22
7 Забивали первыми 16
7 Не забивали 2
0
0%
3
9%
1-15
2
9%
4
11%
16-30
5
23%
6
17%
31-45
6
27%
9
26%
46-60
1
5%
9
26%
61-75
8
36%
4
11%
76-90

Пропущено

19
22
11 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 7
12 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 13
2
11%
4
18%
1-15
6
32%
3
14%
16-30
3
16%
8
36%
31-45
2
11%
4
18%
46-60
3
16%
1
5%
61-75
3
16%
2
9%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 4:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 2:2
Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 0:3 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - ФК Монреаль 2:1 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 ФК Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Хьюстон Динамо 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Крю 2:1
Цинциннати
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Шарлотт - Цинциннати 2:2 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 3:0 Цинциннати - Торонто 3:0
Ванкувер Уайткэпс - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Питтсбург Риверхаундз 3:1 Цинциннати - Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Сити - Цинциннати 1:3 Колорадо Рэпидс - Цинциннати 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Коламбус Крю 3:2 Цинциннати - ФК Монреаль 3:0 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Луисвилл Сити 1:0 Цинциннати - Портленд Тимберс 2:1 Сент-Луис Сити - Цинциннати 5:1 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:0 Цинциннати - Интер Майами 1:0

Результаты матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
Цинциннати

Точный счет

2:1
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:0
4 раза 36%
2:1
3 раза 27%
3:0
2 раза 18%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
4
1 раз 9%
1
4 раза 36%
2
4 раза 36%
3
3 раза 27%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
5 раз 50%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Точный счет

1:1
5 раз 24%
1:0
4 раза 19%
2:1
4 раза 19%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:0
4 раза 19%
2:1
3 раза 14%
3:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 38%
1
8 раз 38%
2
4 раза 19%
4
1 раз 5%
1
9 раз 43%
2
5 раз 24%
3
5 раз 24%
0
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Нью-Йорк Ред Буллз
Цинциннати

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
5
6
1.5
7
4
1
10
2.5
3
8
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
8
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
8
0.5
Больше Меньше
19
2
5
16
1.5
10
11
1
20
2.5
5
16
1
20
3.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 21 12 2 7 40 - 24 38
2.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 22 10 5 7 28 - 20 35
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 21 9 6 6 30 - 24 33
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 22 9 6 7 30 - 31 33
5.
Остин
 Заявка 21 8 5 8 29 - 29 29
6.
Даллас
 Заявка 22 8 5 9 24 - 25 29
7.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 22 7 8 7 26 - 29 29
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 21 8 4 9 26 - 28 28
9.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 20 6 7 7 32 - 29 25
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 23 6 7 10 28 - 32 25
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 20 6 6 8 22 - 29 24
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 21 5 7 9 23 - 31 22
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 21 5 7 9 23 - 33 22
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 21 3 8 10 16 - 30 17

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 0:1 Заявка 22 13 6 3 34 - 24 45
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:0 Заявка 22 11 7 4 38 - 27 40
3.
Нэшвилл
 Заявка 22 11 5 6 30 - 17 38
4.
Коламбус Крю
 Заявка 22 10 6 6 43 - 30 36
5.
Атланта Юнайтед
 0:2 Заявка 23 9 8 6 40 - 37 35
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 21 10 4 7 35 - 25 34
7.
Орландо Сити
 Заявка 22 9 7 6 32 - 27 34
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 23 8 6 9 32 - 30 30
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:0 Заявка 22 7 8 7 21 - 21 29
10.
ФК Монреаль
 Заявка 21 8 2 11 20 - 29 26
11.
Чикаго Файр
 Заявка 21 6 8 7 27 - 31 26
12.
Шарлотт
 Заявка 22 6 8 8 30 - 38 26
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 23 5 11 7 24 - 28 26
14.
Торонто
 Заявка 23 3 10 10 18 - 32 19
15.
Интер Майами
 Заявка 21 5 3 13 22 - 33 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 Заявка 10 7 2 1 19 - 5 23
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 11 7 1 3 26 - 10 22
3.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 6 4 1 16 - 9 22
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 11 6 3 2 19 - 10 21
5.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 12 6 3 3 14 - 5 21
6.
Даллас
 Заявка 11 6 2 3 16 - 10 20
7.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 11 5 4 2 23 - 12 19
8.
Остин
 Заявка 11 5 3 3 16 - 10 18
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 11 5 1 5 18 - 13 16
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 10 4 3 3 14 - 10 15
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 4 2 4 16 - 15 14
12.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 3 4 4 15 - 16 13
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 9 2 5 2 11 - 11 11
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 10 1 5 4 7 - 10 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 0:1 Заявка 11 10 1 0 21 - 7 31
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:0 Заявка 11 8 3 0 25 - 9 27
3.
Коламбус Крю
 Заявка 12 8 3 1 30 - 12 27
4.
Нэшвилл
 Заявка 11 8 2 1 21 - 6 26
5.
Атланта Юнайтед
 0:2 Заявка 11 7 3 1 26 - 13 24
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 10 7 2 1 21 - 6 23
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:0 Заявка 12 6 4 2 16 - 11 22
8.
ФК Монреаль
 Заявка 10 7 0 3 15 - 5 21
9.
Орландо Сити
 Заявка 12 5 4 3 18 - 12 19
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 10 4 4 2 14 - 13 16
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 11 4 4 3 20 - 14 16
12.
Чикаго Файр
 Заявка 10 3 6 1 15 - 13 15
13.
Торонто
 Заявка 12 3 6 3 11 - 11 15
14.
Интер Майами
 Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
15.
Шарлотт
 Заявка 11 3 5 3 15 - 17 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 6 2 3 15 - 15 20
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 10 5 1 4 14 - 14 16
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 10 4 2 4 14 - 15 14
4.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 11 4 1 6 11 - 18 13
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 10 3 3 4 11 - 14 12
6.
Остин
 Заявка 10 3 2 5 13 - 19 11
7.
Даллас
 Заявка 11 2 3 6 8 - 15 9
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 11 2 3 6 9 - 20 9
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 12 1 6 5 10 - 19 9
10.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 11 1 5 5 7 - 18 8
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 1 4 6 10 - 20 7
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 11 1 4 6 9 - 21 7
13.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 1 3 5 9 - 17 6
14.
Хьюстон Динамо
 Заявка 11 1 2 8 7 - 23 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 10 4 3 3 14 - 15 15
2.
Цинциннати
 0:1 Заявка 11 3 5 3 13 - 17 14
3.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 4 2 6 12 - 16 14
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:0 Заявка 11 3 4 4 13 - 18 13
5.
Нэшвилл
 Заявка 11 3 3 5 9 - 11 12
6.
Шарлотт
 Заявка 11 3 3 5 15 - 21 12
7.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 3 2 6 14 - 19 11
8.
Чикаго Файр
 Заявка 11 3 2 6 12 - 18 11
9.
Атланта Юнайтед
 0:2 Заявка 12 2 5 5 14 - 24 11
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 13 1 7 5 10 - 15 10
11.
Коламбус Крю
 Заявка 10 2 3 5 13 - 18 9
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:0 Заявка 10 1 4 5 5 - 10 7
13.
ФК Монреаль
 Заявка 11 1 2 8 5 - 24 5
14.
Интер Майами
 Заявка 10 1 1 8 7 - 18 4
15.
Торонто
 Заявка 11 0 4 7 7 - 21 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 13 (7)
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (1)
Цинциннати Акоста Лусиано 10 (5)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 10 (4)
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 8
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 8
Хьюстон Динамо Эррера Эктор 2 5
Сент-Луис Сити Паркер Тим 8
Шарлотт Джонс Деррик 8
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Daniel Edelman получил желтую карточку от судьи
  • 28'
    Г О О О О Л - Фернандес Омир из команды Нью-Йорк Ред Буллз забивает с точки!
  • 19'
    Malik Pinto получил желтую карточку от судьи
  • 3'
    Ндам Хассан получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нью-Йорк Ред Буллз
Ничья
Цинциннати
1.84
5.40
4.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Цинциннати онлайн

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