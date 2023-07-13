Тур: 1. Стадион: Джилетт.
2:0
Перерыв
Ход матча
4'
1:0
9'
2:0
15
Бай
Брэндон
14
Харкс
Иэн
10
Хиль
Карлес
11
Леннон
Брукс
26
Уили
Калеб
13
Сейдич
Амар
28
Вольф
Тайлер
19
Берри
Мигель
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Бай БрэндонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Харкс ИэнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хиль КарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Эдвардс ЭрлВратарь
-
44 Свит БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Болма ДжошНападающий
-
17 Вуд БоббиНападающий
-
Главный тренер: Брюс Арена
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Леннон БруксЗащитник
-
26 Уили КалебЗащитник
- Полузащитник
-
13 Сейдич АмарПолузащитник
-
28 Вольф ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Берри МигельНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Этьенн ДерикПолузащитник
-
30 Чол МачопПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Noah Cobb
-
-
-
Главный тренер: Gonzalo Pineda
История личных встреч
Нью-Инглэнд Революшн
Атланта Юнайтед
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
12 матчей
25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
8
Голов в среднем за матч
1
1.14
Среднее время на гол
90
78
Всего голов
18
5
Голов в среднем за матч
2.57
1
Среднее время на гол
35
90
Всего голов
23
13
Голов в среднем за матч
1.92
1.08
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
46
83
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вуд Бобби
|7
|0.32
|Хиль Карлес
|7 (2)
|0.32
|Вриони Джакомо
|5
|0.23
|Боу Густаво
|4
|0.18
|Боатенг Эммануль II
|2
|0.09
|Полстер Мэтт
|2
|0.09
|Бай Брэндон
|2
|0.09
|Бак Ноуэл
|2
|0.09
|Борреро Дилан
|2
|0.09
|Джонс Дехуан
|1
|0.05
|Алтидор Жози
|1
|0.05
|Кесслер Генри
|1
|0.05
|Блессинг Латиф
|0
|0
|Макоун Кристиан
|0
|0
|Петрович Джордже
|0
|0
|Ромни Дейв
|0
|0
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якумакис Георгиос
|10
|0.43
|Альмада Тьяго
|8 (1)
|0.35
|Вольф Тайлер
|4
|0.17
|Леннон Брукс
|3
|0.13
|Гутман Эндрю
|3
|0.13
|Уили Калеб
|3
|0.13
|Араужо Луис
|3
|0.13
|Россетто Матеус
|1
|0.04
|Фирмино Николас
|1
|0.04
|Пурата Хуан Хосе
|1
|0.04
|Берри Мигель
|1
|0.04
|Чол Мачоп
|1
|0.04
|Этьенн Дерик
|0
|0
|Робинсон Майлз
|0
|0
|Фортьюн Аджани
|0
|0
Карточки
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Блессинг Латиф
|4
|1
|Бак Ноуэл
|4
|0
|Вуд Бобби
|3
|0
|Хиль Карлес
|3
|0
|Полстер Мэтт
|3
|0
|Борреро Дилан
|1
|1
|Джонс Дехуан
|2
|0
|Алтидор Жози
|1
|0
|Гонсалес Омар
|1
|0
|Фаррелл Эндрю
|1
|0
|Эдвардс Эрл
|1
|0
|Бай Брэндон
|1
|0
|Боатенг Эммануль II
|1
|0
|Кесслер Генри
|1
|0
|Ромни Дейв
|1
|0
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ибарра Франко
|8
|1
|Якумакис Георгиос
|5
|0
|Гутман Эндрю
|3
|1
|Пурата Хуан Хосе
|4
|0
|Араужо Луис
|2
|1
|Россетто Матеус
|3
|0
|Леннон Брукс
|3
|0
|Альмада Тьяго
|3
|0
|Гузан Брэд
|2
|0
|Соса Сантьяго
|2
|0
|Сейдич Амар
|2
|0
|Вольф Тайлер
|2
|0
|Фортьюн Аджани
|2
|0
|Чол Мачоп
|2
|0
|Эрнандес Рональд
|1
|0
|Этьенн Дерик
|1
|0
|Диоп Клемент
|1
|0
|Робинсон Майлз
|1
|0
|Берри Мигель
|1
|0
|Уили Калеб
|1
|0
|Noah Cobb
|1
|0
Результаты матчей
Нью-Инглэнд Революшн
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Атланта Юнайтед
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
6
11
Нью-Инглэнд Революшн
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Атланта Юнайтед
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
11
3
Волевые поражения
9
24
Нью-Инглэнд Революшн
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (7)
52% (11)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
33% (7)
19% (4)
Атланта Юнайтед
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
18% (4)
41% (9)
41% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
41% (9)
45% (10)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
15
3
Волевые поражения
15
35
Голы по времени матча
Забито
24
15
12 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
11 Не забивали 13
0
0%
3
20%
1-15
3
13%
1
7%
16-30
9
38%
2
13%
31-45
6
25%
2
13%
46-60
3
13%
4
27%
61-75
3
13%
3
20%
76-90
Пропущено
8
21
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
25%
1
5%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
1
13%
4
19%
31-45
1
13%
5
24%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
4
50%
6
29%
76-90
Забито
11
25
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 17
3 Забивали первыми 6
14 Не забивали 11
1
9%
5
20%
1-15
3
27%
2
8%
16-30
1
9%
1
4%
31-45
0
0%
4
16%
46-60
2
18%
3
12%
61-75
4
36%
10
40%
76-90
Пропущено
20
14
6 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
4
20%
3
21%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
10%
1
7%
31-45
5
25%
4
29%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
6
30%
4
29%
76-90
Забито
35
40
17 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 26
10 Забивали первыми 11
4 Не забивали 2
1
3%
8
20%
1-15
6
17%
3
8%
16-30
10
29%
3
8%
31-45
6
17%
6
15%
46-60
5
14%
7
18%
61-75
7
20%
13
33%
76-90
Пропущено
28
35
9 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 23
10 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 16
6
21%
4
11%
1-15
0
0%
3
9%
16-30
3
11%
5
14%
31-45
6
21%
9
26%
46-60
3
11%
4
11%
61-75
10
36%
10
29%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 3:1
Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 3:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:3 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 3:3 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Питтсбург Риверхаундз 0:1 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Хартфорд Атлетик 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Коламбус Крю - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - ФК Монреаль 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:0
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 4:0 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2
Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:1 Лос-Анджелес - Атланта Юнайтед 0:0 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:3 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 3:3 Атланта Юнайтед - Колорадо Рэпидс 4:0 Атланта Юнайтед - Шарлотт 1:3 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:1 Атланта Юнайтед - Мемфис-901 1:2 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 2:1 Торонто - Атланта Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 6:1 Атланта Юнайтед - Портленд Тимберс 5:1
Результаты матчей
Нью-Инглэнд Революшн
Атланта Юнайтед
Точный счет
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
2:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
3
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
Точный счет
2:1
4 раза 19%
1:1
3 раза 14%
3:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
1:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
2:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 33%
2
5 раз 24%
3
5 раз 24%
0
3 раза 14%
4
1 раз 5%
1
9 раз 41%
2
5 раз 23%
3
4 раза 18%
0
2 раза 9%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Нью-Инглэнд Революшн
Атланта Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
83
55
47
19
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
92
47
38
110
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
183
Больше Меньше
202
1110
1111
615
616
120
220
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|12
|2
|7
|40 - 24
|38
|2.
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|28 - 20
|35
|3.
|Заявка
|21
|9
|6
|6
|30 - 24
|33
|4.
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|30 - 31
|33
|5.
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|29 - 29
|29
|6.
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|24 - 25
|29
|7.
|Заявка
|22
|7
|8
|7
|26 - 29
|29
|8.
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|26 - 28
|28
|9.
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|32 - 29
|25
|10.
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|28 - 32
|25
|11.
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|22 - 29
|24
|12.
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|23 - 31
|22
|13.
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|23 - 33
|22
|14.
|Заявка
|21
|3
|8
|10
|16 - 30
|17
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|22
|13
|6
|3
|34 - 24
|45
|2.
|2:0 Заявка
|22
|11
|7
|4
|38 - 27
|40
|3.
|Заявка
|22
|11
|5
|6
|30 - 17
|38
|4.
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|43 - 30
|36
|5.
|0:2 Заявка
|23
|9
|8
|6
|40 - 37
|35
|6.
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|35 - 25
|34
|7.
|Заявка
|22
|9
|7
|6
|32 - 27
|34
|8.
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|32 - 30
|30
|9.
|1:0 Заявка
|22
|7
|8
|7
|21 - 21
|29
|10.
|Заявка
|21
|8
|2
|11
|20 - 29
|26
|11.
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|27 - 31
|26
|12.
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|30 - 38
|26
|13.
|Заявка
|23
|5
|11
|7
|24 - 28
|26
|14.
|Заявка
|23
|3
|10
|10
|18 - 32
|19
|15.
|Заявка
|21
|5
|3
|13
|22 - 33
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|19 - 5
|23
|2.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|26 - 10
|22
|3.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|16 - 9
|22
|4.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|19 - 10
|21
|5.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|14 - 5
|21
|6.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 10
|20
|7.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|23 - 12
|19
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 10
|18
|9.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|18 - 13
|16
|10.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 10
|15
|11.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 15
|14
|12.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 16
|13
|13.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 11
|11
|14.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|7 - 10
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|11
|10
|1
|0
|21 - 7
|31
|2.
|2:0 Заявка
|11
|8
|3
|0
|25 - 9
|27
|3.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|30 - 12
|27
|4.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|21 - 6
|26
|5.
|0:2 Заявка
|11
|7
|3
|1
|26 - 13
|24
|6.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 6
|23
|7.
|1:0 Заявка
|12
|6
|4
|2
|16 - 11
|22
|8.
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|15 - 5
|21
|9.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 12
|19
|10.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|14 - 13
|16
|11.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|20 - 14
|16
|12.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|15 - 13
|15
|13.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|11 - 11
|15
|14.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|15.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 17
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|15 - 15
|20
|2.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 14
|16
|3.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 15
|14
|4.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 18
|13
|5.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 14
|12
|6.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 19
|11
|7.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 15
|9
|8.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 20
|9
|9.
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|10 - 19
|9
|10.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|7 - 18
|8
|11.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 20
|7
|12.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|9 - 21
|7
|13.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 17
|6
|14.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 23
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 15
|15
|2.
|0:1 Заявка
|11
|3
|5
|3
|13 - 17
|14
|3.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|12 - 16
|14
|4.
|2:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 18
|13
|5.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 11
|12
|6.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 21
|12
|7.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 19
|11
|8.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 18
|11
|9.
|0:2 Заявка
|12
|2
|5
|5
|14 - 24
|11
|10.
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|10 - 15
|10
|11.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 18
|9
|12.
|1:0 Заявка
|10
|1
|4
|5
|5 - 10
|7
|13.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|5 - 24
|5
|14.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|7 - 18
|4
|15.
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|7 - 21
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|13 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (1)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|10 (5)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|10 (4)
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|10 (2)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 8
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 8
|Хьюстон Динамо
|Эррера Эктор
|2 5
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|8
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|8