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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Нью-Инглэнд Революшн
2:0
Перерыв
Атланта Юнайтед
0'
1:0
4' Гол
Полстер Мэтт
2:0
9' Гол
Вриони Джакомо

Ход матча

4'
Полстер Мэтт
1:0
9'
Вриони Джакомо
(Хиль Карлес)
2:0
Лучшие коэффициенты
Нью-Инглэнд Революшн
Ничья
Атланта Юнайтед
2.21
3.84
3.36
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Петрович
Джордже
15
Бай
Брэндон
88
Фаррелл
Эндрю
2
Ромни
Дейв
34
Ryan
Spaulding
14
Харкс
Иэн
8
Полстер
Мэтт
12
Ренникс
Джастин
10
Хиль
Карлес
7
Боу
Густаво
9
Вриони
Джакомо
1
Гузан
Брэд
2
Эрнандес
Рональд
22
Пурата
Хуан
Хосе
4
Абрам
Луис
11
Леннон
Брукс
26
Уили
Калеб
5
Соса
Сантьяго
13
Сейдич
Амар
28
Вольф
Тайлер
23
Альмада
Тьяго
19
Берри
Мигель
Нью-Инглэнд Революшн
4-2-3-1
Атланта Юнайтед
3-4-2-1

История личных встреч

Нью-Инглэнд Революшн
Атланта Юнайтед

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

12 матчей

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

М
3:3
М
2:1
М
2:2
М
0:1
М
2:1
М
1:0
М
3:1
М
0:2
М
2:1
М
1:1
М
0:0
М
7:0

Голы

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

1
1.14

Среднее время на гол

90
78

Всего голов

18
5

Голов в среднем за матч

2.57
1

Среднее время на гол

35
90

Всего голов

23
13

Голов в среднем за матч

1.92
1.08

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

46
83

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вуд Бобби 7 0.32
Хиль Карлес 7 (2) 0.32
Вриони Джакомо 5 0.23
Боу Густаво 4 0.18
Боатенг Эммануль II 2 0.09
Полстер Мэтт 2 0.09
Бай Брэндон 2 0.09
Бак Ноуэл 2 0.09
Борреро Дилан 2 0.09
Джонс Дехуан 1 0.05
Алтидор Жози 1 0.05
Кесслер Генри 1 0.05
Блессинг Латиф 0 0
Макоун Кристиан 0 0
Петрович Джордже 0 0
Ромни Дейв 0 0
Атланта Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якумакис Георгиос 10 0.43
Альмада Тьяго 8 (1) 0.35
Вольф Тайлер 4 0.17
Леннон Брукс 3 0.13
Гутман Эндрю 3 0.13
Уили Калеб 3 0.13
Араужо Луис 3 0.13
Россетто Матеус 1 0.04
Фирмино Николас 1 0.04
Пурата Хуан Хосе 1 0.04
Берри Мигель 1 0.04
Чол Мачоп 1 0.04
Этьенн Дерик 0 0
Робинсон Майлз 0 0
Фортьюн Аджани 0 0

Карточки

Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Блессинг Латиф 4 1
Бак Ноуэл 4 0
Вуд Бобби 3 0
Хиль Карлес 3 0
Полстер Мэтт 3 0
Борреро Дилан 1 1
Джонс Дехуан 2 0
Алтидор Жози 1 0
Гонсалес Омар 1 0
Фаррелл Эндрю 1 0
Эдвардс Эрл 1 0
Бай Брэндон 1 0
Боатенг Эммануль II 1 0
Кесслер Генри 1 0
Ромни Дейв 1 0
Атланта Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибарра Франко 8 1
Якумакис Георгиос 5 0
Гутман Эндрю 3 1
Пурата Хуан Хосе 4 0
Араужо Луис 2 1
Россетто Матеус 3 0
Леннон Брукс 3 0
Альмада Тьяго 3 0
Гузан Брэд 2 0
Соса Сантьяго 2 0
Сейдич Амар 2 0
Вольф Тайлер 2 0
Фортьюн Аджани 2 0
Чол Мачоп 2 0
Эрнандес Рональд 1 0
Этьенн Дерик 1 0
Диоп Клемент 1 0
Робинсон Майлз 1 0
Берри Мигель 1 0
Уили Калеб 1 0
Noah Cobb 1 0

Результаты матчей

Нью-Инглэнд Революшн
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Атланта Юнайтед
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

6
11
Нью-Инглэнд Революшн
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Атланта Юнайтед
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

11
3

Волевые поражения

9
24
Нью-Инглэнд Революшн
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (7)
52% (11)
14% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
33% (7)
19% (4)
Атланта Юнайтед
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
18% (4)
41% (9)
41% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
41% (9)
45% (10)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

15
3

Волевые поражения

15
35

Голы по времени матча

Забито

24
15
12 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
11 Не забивали 13
0
0%
3
20%
1-15
3
13%
1
7%
16-30
9
38%
2
13%
31-45
6
25%
2
13%
46-60
3
13%
4
27%
61-75
3
13%
3
20%
76-90

Пропущено

8
21
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
25%
1
5%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
1
13%
4
19%
31-45
1
13%
5
24%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
4
50%
6
29%
76-90

Забито

11
25
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 17
3 Забивали первыми 6
14 Не забивали 11
1
9%
5
20%
1-15
3
27%
2
8%
16-30
1
9%
1
4%
31-45
0
0%
4
16%
46-60
2
18%
3
12%
61-75
4
36%
10
40%
76-90

Пропущено

20
14
6 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
4
20%
3
21%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
10%
1
7%
31-45
5
25%
4
29%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
6
30%
4
29%
76-90

Забито

35
40
17 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 26
10 Забивали первыми 11
4 Не забивали 2
1
3%
8
20%
1-15
6
17%
3
8%
16-30
10
29%
3
8%
31-45
6
17%
6
15%
46-60
5
14%
7
18%
61-75
7
20%
13
33%
76-90

Пропущено

28
35
9 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 23
10 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 16
6
21%
4
11%
1-15
0
0%
3
9%
16-30
3
11%
5
14%
31-45
6
21%
9
26%
46-60
3
11%
4
11%
61-75
10
36%
10
29%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 3:1
Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 3:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:3 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 3:3 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Питтсбург Риверхаундз 0:1 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Хартфорд Атлетик 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Коламбус Крю - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - ФК Монреаль 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:0
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 4:0 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2
Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:1 Лос-Анджелес - Атланта Юнайтед 0:0 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:3 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 3:3 Атланта Юнайтед - Колорадо Рэпидс 4:0 Атланта Юнайтед - Шарлотт 1:3 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:1 Атланта Юнайтед - Мемфис-901 1:2 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 2:1 Торонто - Атланта Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 6:1 Атланта Юнайтед - Портленд Тимберс 5:1

Результаты матчей

Нью-Инглэнд Революшн
Атланта Юнайтед

Точный счет

1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
2:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

3
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%

Точный счет

2:1
4 раза 19%
1:1
3 раза 14%
3:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
1:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
2:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 33%
2
5 раз 24%
3
5 раз 24%
0
3 раза 14%
4
1 раз 5%
1
9 раз 41%
2
5 раз 23%
3
4 раза 18%
0
2 раза 9%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Нью-Инглэнд Революшн
Атланта Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
1.5
Больше Меньше
8
3
5
5
2.5
4
7
1
9
3.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
9
2
4
7
1.5
3
8
1
10
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
3
0.5
Больше Меньше
20
2
11
10
1.5
11
11
6
15
2.5
6
16
1
20
3.5
2
20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 21 12 2 7 40 - 24 38
2.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 22 10 5 7 28 - 20 35
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 21 9 6 6 30 - 24 33
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 22 9 6 7 30 - 31 33
5.
Остин
 Заявка 21 8 5 8 29 - 29 29
6.
Даллас
 Заявка 22 8 5 9 24 - 25 29
7.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 22 7 8 7 26 - 29 29
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 21 8 4 9 26 - 28 28
9.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 20 6 7 7 32 - 29 25
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 23 6 7 10 28 - 32 25
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 20 6 6 8 22 - 29 24
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 21 5 7 9 23 - 31 22
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 21 5 7 9 23 - 33 22
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 21 3 8 10 16 - 30 17

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 0:1 Заявка 22 13 6 3 34 - 24 45
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:0 Заявка 22 11 7 4 38 - 27 40
3.
Нэшвилл
 Заявка 22 11 5 6 30 - 17 38
4.
Коламбус Крю
 Заявка 22 10 6 6 43 - 30 36
5.
Атланта Юнайтед
 0:2 Заявка 23 9 8 6 40 - 37 35
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 21 10 4 7 35 - 25 34
7.
Орландо Сити
 Заявка 22 9 7 6 32 - 27 34
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 23 8 6 9 32 - 30 30
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:0 Заявка 22 7 8 7 21 - 21 29
10.
ФК Монреаль
 Заявка 21 8 2 11 20 - 29 26
11.
Чикаго Файр
 Заявка 21 6 8 7 27 - 31 26
12.
Шарлотт
 Заявка 22 6 8 8 30 - 38 26
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 23 5 11 7 24 - 28 26
14.
Торонто
 Заявка 23 3 10 10 18 - 32 19
15.
Интер Майами
 Заявка 21 5 3 13 22 - 33 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 Заявка 10 7 2 1 19 - 5 23
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 11 7 1 3 26 - 10 22
3.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 6 4 1 16 - 9 22
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 11 6 3 2 19 - 10 21
5.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 12 6 3 3 14 - 5 21
6.
Даллас
 Заявка 11 6 2 3 16 - 10 20
7.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 11 5 4 2 23 - 12 19
8.
Остин
 Заявка 11 5 3 3 16 - 10 18
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 11 5 1 5 18 - 13 16
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 10 4 3 3 14 - 10 15
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 4 2 4 16 - 15 14
12.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 3 4 4 15 - 16 13
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 9 2 5 2 11 - 11 11
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 10 1 5 4 7 - 10 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 0:1 Заявка 11 10 1 0 21 - 7 31
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:0 Заявка 11 8 3 0 25 - 9 27
3.
Коламбус Крю
 Заявка 12 8 3 1 30 - 12 27
4.
Нэшвилл
 Заявка 11 8 2 1 21 - 6 26
5.
Атланта Юнайтед
 0:2 Заявка 11 7 3 1 26 - 13 24
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 10 7 2 1 21 - 6 23
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:0 Заявка 12 6 4 2 16 - 11 22
8.
ФК Монреаль
 Заявка 10 7 0 3 15 - 5 21
9.
Орландо Сити
 Заявка 12 5 4 3 18 - 12 19
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 10 4 4 2 14 - 13 16
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 11 4 4 3 20 - 14 16
12.
Чикаго Файр
 Заявка 10 3 6 1 15 - 13 15
13.
Торонто
 Заявка 12 3 6 3 11 - 11 15
14.
Интер Майами
 Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
15.
Шарлотт
 Заявка 11 3 5 3 15 - 17 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 6 2 3 15 - 15 20
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 10 5 1 4 14 - 14 16
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 10 4 2 4 14 - 15 14
4.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 11 4 1 6 11 - 18 13
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 10 3 3 4 11 - 14 12
6.
Остин
 Заявка 10 3 2 5 13 - 19 11
7.
Даллас
 Заявка 11 2 3 6 8 - 15 9
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 11 2 3 6 9 - 20 9
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 12 1 6 5 10 - 19 9
10.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 11 1 5 5 7 - 18 8
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 1 4 6 10 - 20 7
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 11 1 4 6 9 - 21 7
13.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 1 3 5 9 - 17 6
14.
Хьюстон Динамо
 Заявка 11 1 2 8 7 - 23 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 10 4 3 3 14 - 15 15
2.
Цинциннати
 0:1 Заявка 11 3 5 3 13 - 17 14
3.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 4 2 6 12 - 16 14
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:0 Заявка 11 3 4 4 13 - 18 13
5.
Нэшвилл
 Заявка 11 3 3 5 9 - 11 12
6.
Шарлотт
 Заявка 11 3 3 5 15 - 21 12
7.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 3 2 6 14 - 19 11
8.
Чикаго Файр
 Заявка 11 3 2 6 12 - 18 11
9.
Атланта Юнайтед
 0:2 Заявка 12 2 5 5 14 - 24 11
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 13 1 7 5 10 - 15 10
11.
Коламбус Крю
 Заявка 10 2 3 5 13 - 18 9
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:0 Заявка 10 1 4 5 5 - 10 7
13.
ФК Монреаль
 Заявка 11 1 2 8 5 - 24 5
14.
Интер Майами
 Заявка 10 1 1 8 7 - 18 4
15.
Торонто
 Заявка 11 0 4 7 7 - 21 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 13 (7)
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (1)
Цинциннати Акоста Лусиано 10 (5)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 10 (4)
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 8
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 8
Хьюстон Динамо Эррера Эктор 2 5
Сент-Луис Сити Паркер Тим 8
Шарлотт Джонс Деррик 8
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 9'
    Хиль Карлес сделал результативную передачу.
  • 9'
    Г О О О О Л - Вриони Джакомо бьет в цель!
  • 4'
    Г О О О О Л - Полстер Мэтт бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Нью-Инглэнд Революшн
Ничья
Атланта Юнайтед
2.21
3.84
3.36
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Атланта Юнайтед онлайн

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