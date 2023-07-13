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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Лос-Анджелес
3:0
Конец матча
Сент-Луис Сити
0'
14' Желтая карточка
Сифуэнтес Хосе
30' Желтая карточка
Мальдонадо Дениль
51' Желтая карточка
Белл Джон
1:0
72' Гол
Вела Карлос
77' Желтая карточка
Нервински Джейк
2:0
82' Гол
Бюк Стипе
3:0
90' Гол
Сифуэнтес Хосе
90'+6
77
Маккарти
Джон
24
Холлингсхед
Райан
2
Мальдонадо
Дениль
14
Кьеллини
Джорджо
12
Паласиос
Диего
20
Сифуэнтес
Хосе
23
Акоста
Келлин
6
Санчес
Илье
10
Вела
Карлос
19
Богуш
Матеуш
99
Буанга
Денис
1
Бюрки
Роман
2
Нервински
Джейк
24
Lucas
Bartlett
23
Белл
Джон
14
Нельсон
Джон
19
Васильев
Индиана
6
Блом
Нджабуло
12
Celio
Pompeu
7
Острак
Томаш
21
Альм
Расмус
11
Джоаккини
Николас
Лос-Анджелес
4-3-3
Сент-Луис Сити
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буанга Денис 12 (2) 0.55
Вела Карлос 7 (3) 0.32
Бюк Стипе 3 0.14
Опоку Квадво 2 0.09
Богуш Матеуш 2 (1) 0.09
Тильман Тимоти 2 0.09
Сифуэнтес Хосе 1 0.05
Санчес Илье 1 0.05
Кьеллини Джорджо 1 0.05
Холлингсхед Райан 1 0.05
Мальдонадо Дениль 1 0.05
Лонг Аарон 0 0
Паленсия Серги 0 0
Ордаз Натан 0 0
Сент-Луис Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джоаккини Николас 8 (1) 0.36
Лёвен Эдуард 5 (3) 0.23
Клаусс Жоао 5 0.23
Страуд Джаред 4 0.18
Альм Расмус 2 0.09
Острак Томаш 2 0.09
Васильев Индиана 2 0.09
Samuel Adeniran 2 (1) 0.09
Паркер Тим 2 0.09
Kyle Hiebert 2 0.09
Aziel Jackson 1 0.05
Перес Мигель 1 0.05
Celio Pompeu 1 0.05
Нервински Джейк 0 0
Akil Watts 0 0
Lucas Bartlett 0 0

Карточки

Лос-Анджелес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мальдонадо Дениль 5 0
Паласиос Диего 5 0
Холлингсхед Райан 4 0
Сифуэнтес Хосе 4 0
Санчес Илье 3 0
Тильман Тимоти 3 0
Мурильо Хесус 3 0
Опоку Квадво 1 1
Акоста Келлин 2 0
Лонг Аарон 2 0
Богуш Матеуш 2 0
Крисостомо Даниэль 2 0
Дуэньяс Эрик 2 0
Бюк Стипе 2 0
Буанга Денис 1 0
Паленсия Серги 1 0
Сент-Луис Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паркер Тим 8 0
Страуд Джаред 7 0
Острак Томаш 7 0
Kyle Hiebert 4 1
Нервински Джейк 4 0
Блом Нджабуло 4 0
Lucas Bartlett 4 0
Альм Расмус 3 0
Джоаккини Николас 3 0
Нельсон Джон 1 1
Перес Мигель 2 0
Лёвен Эдуард 2 0
Aziel Jackson 2 0
Celio Pompeu 2 0
Васильев Индиана 1 0
Белл Джон 1 0

Результаты матчей

Лос-Анджелес
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Сент-Луис Сити
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
36% (4)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

4
3
Лос-Анджелес
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сент-Луис Сити
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
82% (9)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

10
6

Волевые поражения

9
21
Лос-Анджелес
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
45% (10)
41% (9)
14% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
50% (11)
23% (5)
Сент-Луис Сити
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
5% (1)
59% (13)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
27% (6)
41% (9)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

14
10

Волевые поражения

13
24

Голы по времени матча

Забито

22
15
10 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
5
23%
0
0%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
4
18%
3
20%
31-45
2
9%
4
27%
46-60
4
18%
3
20%
61-75
6
27%
4
27%
76-90

Пропущено

10
16
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
1
10%
2
13%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
10%
1
6%
46-60
3
30%
6
38%
61-75
1
10%
5
31%
76-90

Забито

11
23
4 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 7
16 Не забивали 12
1
9%
5
22%
1-15
2
18%
3
13%
16-30
1
9%
5
22%
31-45
3
27%
3
13%
46-60
2
18%
4
17%
61-75
2
18%
3
13%
76-90

Пропущено

14
13
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
14%
1
8%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
2
14%
2
15%
31-45
2
14%
2
15%
46-60
2
14%
3
23%
61-75
4
29%
4
31%
76-90

Забито

33
38
14 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 12
6 Не забивали 4
6
18%
5
13%
1-15
3
9%
4
11%
16-30
5
15%
8
21%
31-45
5
15%
7
18%
46-60
6
18%
7
18%
61-75
8
24%
7
18%
76-90

Пропущено

24
29
11 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 16
3
13%
3
10%
1-15
6
25%
1
3%
16-30
2
8%
4
14%
31-45
3
13%
3
10%
46-60
5
21%
9
31%
61-75
5
21%
9
31%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:3
Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 4:0 Лос-Анджелес - Атланта Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес - Леон 0:1 Леон - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 0:3 Монтерей Бей - Лос-Анджелес 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 3:0 Филадельфия Юнион - Лос-Анджелес 1:1 Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:1
Сент-Луис Сити
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Торонто - Сент-Луис Сити 0:1 Сент-Луис Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сент-Луис Сити 1:2 Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:3
Нэшвилл - Сент-Луис Сити 3:1 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 3:0 Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Чикаго Файр - Сент-Луис Сити 1:0 Чикаго Файр - Сент-Луис Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 1:2 Сент-Луис Сити - Юнион Омаха 5:1 Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити 1:1 Сент-Луис Сити - Цинциннати 5:1 Сиэтл Саундерс - Сент-Луис Сити 3:0 Сент-Луис Сити - Миннесота Юнайтед 0:1 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 0:4 Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0

Результаты матчей

Лос-Анджелес
Сент-Луис Сити

Точный счет

1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
3:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
4
1 раз 8%
3
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

2:1
4 раза 18%
0:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:3
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:0
4 раза 18%
1:2
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
6 раз 27%
1
6 раз 27%
3
5 раз 23%
2
4 раза 18%
4
1 раз 5%
1
6 раз 27%
0
5 раз 23%
3
5 раз 23%
2
3 раза 14%
4
2 раза 9%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Лос-Анджелес
Сент-Луис Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
10
1
7
5
1.5
7
4
4
8
2.5
6
5
1
11
3.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
7
4
3
7
1.5
4
7
2
8
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
6
0.5
Больше Меньше
17
5
10
12
1.5
11
11
6
16
2.5
8
14
1
21
3.5
3
19

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 22 12 2 8 40 - 27 38
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 22 10 6 6 33 - 24 36
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 23 10 5 8 28 - 22 35
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 23 9 7 7 32 - 33 34
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 23 8 8 7 28 - 29 32
6.
Остин
 Заявка 22 8 5 9 30 - 31 29
7.
Даллас
 Заявка 22 8 5 9 24 - 25 29
8.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 21 7 7 7 34 - 30 28
9.
Хьюстон Динамо
 Заявка 22 8 4 10 26 - 31 28
10.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 21 7 6 8 25 - 29 27
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 24 6 8 10 30 - 34 26
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 22 5 8 9 23 - 31 23
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 21 5 7 9 23 - 33 22
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 22 3 9 10 16 - 30 18

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 22 14 6 2 36 - 24 48
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 22 11 7 4 38 - 28 40
3.
Нэшвилл
 Заявка 23 11 5 7 30 - 19 38
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 22 11 4 7 37 - 25 37
5.
Коламбус Крю
 Заявка 22 10 6 6 43 - 30 36
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 23 9 8 6 41 - 37 35
7.
Орландо Сити
 Заявка 22 9 7 6 32 - 27 34
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 23 8 6 9 32 - 30 30
9.
Чикаго Файр
 Заявка 22 7 8 7 30 - 31 29
10.
ФК Монреаль
 Заявка 22 8 2 12 20 - 32 26
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 22 6 8 8 21 - 23 26
12.
Шарлотт
 Заявка 22 6 8 8 30 - 38 26
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 23 5 11 7 24 - 28 26
14.
Торонто
 Заявка 23 3 10 10 18 - 32 19
15.
Интер Майами
 Заявка 21 5 3 13 22 - 33 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 12 7 4 1 18 - 9 25
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 12 7 3 2 22 - 10 24
3.
Хьюстон Динамо
 Заявка 11 7 2 2 19 - 8 23
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 11 7 1 3 26 - 10 22
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 12 6 4 2 25 - 13 22
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 12 6 3 3 14 - 5 21
7.
Даллас
 Заявка 11 6 2 3 16 - 10 20
8.
Остин
 Заявка 11 5 3 3 16 - 10 18
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 12 5 2 5 20 - 15 17
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 10 4 3 3 14 - 10 15
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 4 2 4 16 - 15 14
12.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 3 4 4 15 - 16 13
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 9 2 5 2 11 - 11 11
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 11 1 6 4 7 - 10 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 11 10 1 0 21 - 7 31
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 11 8 3 0 25 - 10 27
3.
Коламбус Крю
 Заявка 12 8 3 1 30 - 12 27
4.
Нэшвилл
 Заявка 12 8 2 2 21 - 8 26
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 11 7 3 1 26 - 13 24
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 10 7 2 1 21 - 6 23
7.
ФК Монреаль
 Заявка 10 7 0 3 15 - 5 21
8.
Орландо Сити
 Заявка 12 5 4 3 18 - 12 19
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 12 5 4 3 16 - 13 19
10.
Чикаго Файр
 Заявка 11 4 6 1 18 - 13 18
11.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 10 4 4 2 14 - 13 16
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 11 4 4 3 20 - 14 16
13.
Торонто
 Заявка 12 3 6 3 11 - 11 15
14.
Интер Майами
 Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
15.
Шарлотт
 Заявка 11 3 5 3 15 - 17 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 6 3 3 17 - 17 21
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 11 5 1 5 14 - 17 16
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 12 5 1 6 14 - 18 16
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 4 2 5 14 - 17 14
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 10 3 3 4 11 - 14 12
6.
Остин
 Заявка 11 3 2 6 14 - 21 11
7.
Даллас
 Заявка 11 2 3 6 8 - 15 9
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 11 2 3 6 9 - 20 9
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 12 1 6 5 10 - 19 9
10.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 11 1 5 5 7 - 18 8
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 1 5 6 9 - 21 8
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 1 4 6 10 - 20 7
13.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 1 3 5 9 - 17 6
14.
Хьюстон Динамо
 Заявка 11 1 2 8 7 - 23 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 11 4 5 2 15 - 17 17
2.
Орландо Сити
 Заявка 10 4 3 3 14 - 15 15
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 12 4 2 6 16 - 19 14
4.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 4 2 6 12 - 16 14
5.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 11 3 4 4 13 - 18 13
6.
Нэшвилл
 Заявка 11 3 3 5 9 - 11 12
7.
Шарлотт
 Заявка 11 3 3 5 15 - 21 12
8.
Чикаго Файр
 Заявка 11 3 2 6 12 - 18 11
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 12 2 5 5 15 - 24 11
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 13 1 7 5 10 - 15 10
11.
Коламбус Крю
 Заявка 10 2 3 5 13 - 18 9
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 1 4 5 5 - 10 7
13.
ФК Монреаль
 Заявка 12 1 2 9 5 - 27 5
14.
Интер Майами
 Заявка 10 1 1 8 7 - 18 4
15.
Торонто
 Заявка 11 0 4 7 7 - 21 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 13 (7)
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (2)
Цинциннати Акоста Лусиано 11 (5)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 11 (5)
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 8
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 8
Колорадо Рэпидс Абубакар Лалас 1 7
Хьюстон Динамо Эррера Эктор 2 5
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 2 5
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 30'
      Мальдонадо Дениль получил желтую карточку от судьи
    • 14'
      Хосе Сифуэнтес получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Лос-Анджелес 3:0 Сент-Луис Сити онлайн

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