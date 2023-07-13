Тур: 1. Стадион: BMO Stadium.
3:0
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаСифуэнтес Хосе
30' Желтая карточкаМальдонадо Дениль
51' Желтая карточкаБелл Джон
1:0
72' ГолВела Карлос
77' Желтая карточкаНервински Джейк
2:0
82' ГолБюк Стипе
3:0
90' ГолСифуэнтес Хосе
90'+6
Ход матча
14'
51'
72'
1:0
77'
82'
2:0
90'
3:0
Прогноз на матч от Liveresult
10
Вела
Карлос
19
Богуш
Матеуш
99
Буанга
Денис
23
Белл
Джон
14
Нельсон
Джон
12
Celio
Pompeu
21
Альм
Расмус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Вела КарлосНападающий
-
19 Богуш МатеушНападающий
-
99 Буанга ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Дуэньяс ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Ордаз НатанНападающий
-
Главный тренер: Черандоло Стивен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Белл ДжонЗащитник
-
14 Нельсон ДжонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Celio PompeuПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Альм РасмусНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Joshua YaroЗащитник
- Полузащитник
-
10 Лёвен ЭдуардПолузащитник
-
28 Перес МигельПолузащитник
-
-
20 Akil Watts
-
22 Kyle Hiebert
-
-
Главный тренер: Bradley Carnell
Бомбардиры внутри турнира
Лос-Анджелес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буанга Денис
|12 (2)
|0.55
|Вела Карлос
|7 (3)
|0.32
|Бюк Стипе
|3
|0.14
|Опоку Квадво
|2
|0.09
|Богуш Матеуш
|2 (1)
|0.09
|Тильман Тимоти
|2
|0.09
|Сифуэнтес Хосе
|1
|0.05
|Санчес Илье
|1
|0.05
|Кьеллини Джорджо
|1
|0.05
|Холлингсхед Райан
|1
|0.05
|Мальдонадо Дениль
|1
|0.05
|Лонг Аарон
|0
|0
|Паленсия Серги
|0
|0
|Ордаз Натан
|0
|0
Сент-Луис Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джоаккини Николас
|8 (1)
|0.36
|Лёвен Эдуард
|5 (3)
|0.23
|Клаусс Жоао
|5
|0.23
|Страуд Джаред
|4
|0.18
|Альм Расмус
|2
|0.09
|Острак Томаш
|2
|0.09
|Васильев Индиана
|2
|0.09
|Samuel Adeniran
|2 (1)
|0.09
|Паркер Тим
|2
|0.09
|Kyle Hiebert
|2
|0.09
|Aziel Jackson
|1
|0.05
|Перес Мигель
|1
|0.05
|Celio Pompeu
|1
|0.05
|Нервински Джейк
|0
|0
|Akil Watts
|0
|0
|Lucas Bartlett
|0
|0
Карточки
Лос-Анджелес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мальдонадо Дениль
|5
|0
|Паласиос Диего
|5
|0
|Холлингсхед Райан
|4
|0
|Сифуэнтес Хосе
|4
|0
|Санчес Илье
|3
|0
|Тильман Тимоти
|3
|0
|Мурильо Хесус
|3
|0
|Опоку Квадво
|1
|1
|Акоста Келлин
|2
|0
|Лонг Аарон
|2
|0
|Богуш Матеуш
|2
|0
|Крисостомо Даниэль
|2
|0
|Дуэньяс Эрик
|2
|0
|Бюк Стипе
|2
|0
|Буанга Денис
|1
|0
|Паленсия Серги
|1
|0
Сент-Луис Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паркер Тим
|8
|0
|Страуд Джаред
|7
|0
|Острак Томаш
|7
|0
|Kyle Hiebert
|4
|1
|Нервински Джейк
|4
|0
|Блом Нджабуло
|4
|0
|Lucas Bartlett
|4
|0
|Альм Расмус
|3
|0
|Джоаккини Николас
|3
|0
|Нельсон Джон
|1
|1
|Перес Мигель
|2
|0
|Лёвен Эдуард
|2
|0
|Aziel Jackson
|2
|0
|Celio Pompeu
|2
|0
|Васильев Индиана
|1
|0
|Белл Джон
|1
|0
Результаты матчей
Лос-Анджелес
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Сент-Луис Сити
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
36% (4)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
4
4
Волевые поражения
4
3
Лос-Анджелес
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сент-Луис Сити
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
82% (9)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
10
6
Волевые поражения
9
21
Лос-Анджелес
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
45% (10)
41% (9)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
50% (11)
23% (5)
Сент-Луис Сити
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
5% (1)
59% (13)
36% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
27% (6)
41% (9)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
14
10
Волевые поражения
13
24
Голы по времени матча
Забито
22
15
10 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
5
23%
0
0%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
4
18%
3
20%
31-45
2
9%
4
27%
46-60
4
18%
3
20%
61-75
6
27%
4
27%
76-90
Пропущено
10
16
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
1
10%
2
13%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
10%
1
6%
46-60
3
30%
6
38%
61-75
1
10%
5
31%
76-90
Забито
11
23
4 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 7
16 Не забивали 12
1
9%
5
22%
1-15
2
18%
3
13%
16-30
1
9%
5
22%
31-45
3
27%
3
13%
46-60
2
18%
4
17%
61-75
2
18%
3
13%
76-90
Пропущено
14
13
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
14%
1
8%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
2
14%
2
15%
31-45
2
14%
2
15%
46-60
2
14%
3
23%
61-75
4
29%
4
31%
76-90
Забито
33
38
14 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 12
6 Не забивали 4
6
18%
5
13%
1-15
3
9%
4
11%
16-30
5
15%
8
21%
31-45
5
15%
7
18%
46-60
6
18%
7
18%
61-75
8
24%
7
18%
76-90
Пропущено
24
29
11 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 16
3
13%
3
10%
1-15
6
25%
1
3%
16-30
2
8%
4
14%
31-45
3
13%
3
10%
46-60
5
21%
9
31%
61-75
5
21%
9
31%
76-90
Результаты последних матчей
Лос-Анджелес
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:3
Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 4:0 Лос-Анджелес - Атланта Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес - Леон 0:1 Леон - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 0:3 Монтерей Бей - Лос-Анджелес 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 3:0 Филадельфия Юнион - Лос-Анджелес 1:1 Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:1
Сент-Луис Сити
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Торонто - Сент-Луис Сити 0:1 Сент-Луис Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сент-Луис Сити 1:2 Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:3
Нэшвилл - Сент-Луис Сити 3:1 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 3:0 Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Чикаго Файр - Сент-Луис Сити 1:0 Чикаго Файр - Сент-Луис Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 1:2 Сент-Луис Сити - Юнион Омаха 5:1 Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити 1:1 Сент-Луис Сити - Цинциннати 5:1 Сиэтл Саундерс - Сент-Луис Сити 3:0 Сент-Луис Сити - Миннесота Юнайтед 0:1 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 0:4 Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0
Результаты матчей
Лос-Анджелес
Сент-Луис Сити
Точный счет
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
3:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
4
1 раз 8%
3
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
2:1
4 раза 18%
0:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:3
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:0
4 раза 18%
1:2
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
6 раз 27%
1
6 раз 27%
3
5 раз 23%
2
4 раза 18%
4
1 раз 5%
1
6 раз 27%
0
5 раз 23%
3
5 раз 23%
2
3 раза 14%
4
2 раза 9%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Лос-Анджелес
Сент-Луис Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
101
75
74
48
65
111
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
74
37
47
28
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
166
Больше Меньше
175
1012
1111
616
814
121
319
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|12
|2
|8
|40 - 27
|38
|2.
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|33 - 24
|36
|3.
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|28 - 22
|35
|4.
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|32 - 33
|34
|5.
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|28 - 29
|32
|6.
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|30 - 31
|29
|7.
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|24 - 25
|29
|8.
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|34 - 30
|28
|9.
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|26 - 31
|28
|10.
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|25 - 29
|27
|11.
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|30 - 34
|26
|12.
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|23 - 31
|23
|13.
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|23 - 33
|22
|14.
|Заявка
|22
|3
|9
|10
|16 - 30
|18
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|14
|6
|2
|36 - 24
|48
|2.
|Заявка
|22
|11
|7
|4
|38 - 28
|40
|3.
|Заявка
|23
|11
|5
|7
|30 - 19
|38
|4.
|Заявка
|22
|11
|4
|7
|37 - 25
|37
|5.
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|43 - 30
|36
|6.
|Заявка
|23
|9
|8
|6
|41 - 37
|35
|7.
|Заявка
|22
|9
|7
|6
|32 - 27
|34
|8.
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|32 - 30
|30
|9.
|Заявка
|22
|7
|8
|7
|30 - 31
|29
|10.
|Заявка
|22
|8
|2
|12
|20 - 32
|26
|11.
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|21 - 23
|26
|12.
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|30 - 38
|26
|13.
|Заявка
|23
|5
|11
|7
|24 - 28
|26
|14.
|Заявка
|23
|3
|10
|10
|18 - 32
|19
|15.
|Заявка
|21
|5
|3
|13
|22 - 33
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|18 - 9
|25
|2.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|22 - 10
|24
|3.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|19 - 8
|23
|4.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|26 - 10
|22
|5.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|25 - 13
|22
|6.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|14 - 5
|21
|7.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 10
|20
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 10
|18
|9.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|20 - 15
|17
|10.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 10
|15
|11.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 15
|14
|12.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 16
|13
|13.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 11
|11
|14.
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|7 - 10
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|21 - 7
|31
|2.
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|25 - 10
|27
|3.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|30 - 12
|27
|4.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 8
|26
|5.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|26 - 13
|24
|6.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 6
|23
|7.
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|15 - 5
|21
|8.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 12
|19
|9.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|16 - 13
|19
|10.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|18 - 13
|18
|11.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|14 - 13
|16
|12.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|20 - 14
|16
|13.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|11 - 11
|15
|14.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|15.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 17
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 17
|21
|2.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|14 - 17
|16
|3.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|14 - 18
|16
|4.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 17
|14
|5.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 14
|12
|6.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 21
|11
|7.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 15
|9
|8.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 20
|9
|9.
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|10 - 19
|9
|10.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|7 - 18
|8
|11.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 21
|8
|12.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 20
|7
|13.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 17
|6
|14.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 23
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|15 - 17
|17
|2.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 15
|15
|3.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|16 - 19
|14
|4.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|12 - 16
|14
|5.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 18
|13
|6.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 11
|12
|7.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 21
|12
|8.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 18
|11
|9.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 24
|11
|10.
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|10 - 15
|10
|11.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 18
|9
|12.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|5 - 10
|7
|13.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|5 - 27
|5
|14.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|7 - 18
|4
|15.
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|7 - 21
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|13 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (2)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|11 (5)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|11 (5)
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|10 (2)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 8
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 8
|Колорадо Рэпидс
|Абубакар Лалас
|1 7
|Хьюстон Динамо
|Эррера Эктор
|2 5
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|2 5