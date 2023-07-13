Тур: 1. Стадион: Би-Си Плэйс.
2:1
Конец матча
0'
1:0
1' ГолPedro Vite
1:1
47' ГолРедес Родни
52' Желтая карточкаРедес Родни
2:1
72' ГолКордова Серхио
78' Желтая карточкаЛундквист Адам
87' Желтая карточкаКубас Андрес
90' Желтая карточкаБлэкмон Тристан
90'+15
Ход матча
1'
1:0
47'
1:1
52'
72'
2:1
78'
87'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
18
Такаока
Ёхеи
14
Мартинш
Луиш
20
Кубас
Андрес
45
Pedro
Vite
25
Голд
Райан
24
Уайт
Брайан
24
Лима
Ник
33
Вольфф
Оуэн
13
Финлей
Итан
- Основной состав
-
18 Такаока ЁхеиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Мартинш ЛуишЗащитник
-
20 Кубас АндресЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Pedro ViteПолузащитник
-
25 Голд РайанПолузащитник
-
24 Уайт БрайанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Рапосо РайанЗащитник
-
12 Яо КарифаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 J.C. Ngando
-
29 Simon Becher
-
-
Главный тренер: Vanni Sartini
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Лима НикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Вольфф ОуэнПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Финлей ИтанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Берсано МэттВратарь
- Защитник
-
11 Редес РодниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Брюин УиллНападающий
-
-
Главный тренер: Вольф Джош
История личных встреч
Ванкувер Уайткэпс
Остин
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
0.67
Среднее время на гол
45
135
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1.33
0.5
Среднее время на гол
67
180
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
1.6
0.6
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
Среднее время на гол
56
150
Бомбардиры внутри турнира
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уайт Брайан
|7
|0.33
|Голд Райан
|5 (2)
|0.24
|Simon Becher
|4
|0.19
|Pedro Vite
|4
|0.19
|Грессель Юлиан
|3
|0.14
|Веселинович Ранко
|2
|0.1
|Али Ахмед
|1
|0.05
|Браун Джавейн
|1
|0.05
|Берхальтер Себастьян
|1
|0.05
|Шёпф Алессандро
|1
|0.05
|Кордова Серхио
|1
|0.05
|Блэкмон Тристан
|1
|0.05
|Кубас Андрес
|0
|0
Остин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дриусси Себастьян
|6 (1)
|0.27
|Зардес Гьяси
|5
|0.23
|Галлахер Джон
|5
|0.23
|Финлей Итан
|3
|0.14
|Касканте Хулио
|2
|0.09
|Ригони Эмилиано
|2
|0.09
|Фагундес Диего
|2
|0.09
|Лима Ник
|1
|0.05
|Гэвин Вулфф
|1
|0.05
|Редес Родни
|1
|0.05
|Брюин Уилл
|1
|0.05
|Урути Максимилиано
|1
|0.05
|Даниэль Перейра
|0
|0
|Лундквист Адам
|0
|0
|Вяйсянен Лео
|0
|0
Карточки
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mathias Laborda
|5
|1
|Кубас Андрес
|5
|0
|Блэкмон Тристан
|5
|0
|Уайт Брайан
|4
|0
|Голд Райан
|3
|0
|Pedro Vite
|3
|0
|Берхальтер Себастьян
|3
|0
|Рапосо Райан
|3
|0
|Али Ахмед
|2
|0
|Мартинш Луиш
|2
|0
|Грессель Юлиан
|2
|0
|Шёпф Алессандро
|2
|0
|Кордова Серхио
|2
|0
|Браун Джавейн
|2
|0
|Веселинович Ранко
|2
|0
|Vanni Sartini
|1
|0
Остин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даниэль Перейра
|6
|0
|Лима Ник
|4
|0
|Редес Родни
|2
|1
|Ринг Александр
|3
|0
|Касканте Хулио
|3
|0
|Вяйсянен Лео
|3
|0
|Галлахер Джон
|3
|0
|Урути Максимилиано
|2
|0
|Лундквист Адам
|2
|0
|Брюин Уилл
|1
|0
|Фагундес Диего
|1
|0
|Финлей Итан
|1
|0
|Зардес Гьяси
|1
|0
|Дриусси Себастьян
|1
|0
|Ригони Эмилиано
|1
|0
|Валенсия Йохан
|1
|0
|Гэвин Вулфф
|1
|0
|Sofiane Djeffal
|1
|0
|Вольфф Оуэн
|1
|0
Результаты матчей
Ванкувер Уайткэпс
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Остин
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
6
3
Волевые поражения
5
6
Ванкувер Уайткэпс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Остин
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
13
6
Волевые поражения
5
13
Ванкувер Уайткэпс
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (9)
43% (9)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
38% (8)
14% (3)
Остин
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
18% (4)
50% (11)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
32% (7)
45% (10)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
19
9
Волевые поражения
10
19
Голы по времени матча
Забито
23
14
10 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
11 Не забивали 14
2
9%
1
7%
1-15
4
17%
1
7%
16-30
4
17%
4
29%
31-45
6
26%
5
36%
46-60
3
13%
1
7%
61-75
4
17%
2
14%
76-90
Пропущено
15
21
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
2
13%
1
5%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
2
13%
3
14%
31-45
3
20%
5
24%
46-60
3
20%
5
24%
61-75
3
20%
5
24%
76-90
Забито
9
16
6 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
15 Не забивали 13
2
22%
1
6%
1-15
3
33%
3
19%
16-30
1
11%
4
25%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
11%
1
6%
61-75
2
22%
5
31%
76-90
Пропущено
17
10
10 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
12%
1
10%
1-15
2
12%
3
30%
16-30
6
35%
0
0%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
2
12%
1
10%
61-75
2
12%
5
50%
76-90
Забито
32
30
16 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 10
5 Не забивали 5
4
13%
2
7%
1-15
7
22%
4
13%
16-30
5
16%
8
27%
31-45
6
19%
7
23%
46-60
4
13%
2
7%
61-75
6
19%
7
23%
76-90
Пропущено
32
31
16 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 17
4
13%
2
6%
1-15
4
13%
5
16%
16-30
8
25%
3
10%
31-45
6
19%
5
16%
46-60
5
16%
6
19%
61-75
5
16%
10
32%
76-90
Результаты последних матчей
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Цинциннати 1:1
Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 6:2 Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:0 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 0:0 Остин - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 0:3 Ванкувер Уайткэпс - ФК Монреаль 5:0 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Реал Эспанья - Ванкувер Уайткэпс 3:2
Остин
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Миннесота Юнайтед - Остин 1:4 Интер Майами - Остин 1:1 Остин - Хьюстон Динамо 3:0 Остин - Даллас 3:0
Спортинг Канзас-Сити - Остин 4:1 Остин - Реал Солт-Лейк 1:2 Остин - Миннесота Юнайтед 2:1 Хьюстон Динамо - Остин 2:1 Остин - Чикаго Файр 0:2 Остин - Торонто 1:0 Сиэтл Саундерс - Остин 1:2 Остин - Даллас 0:1 Остин - Нью-Мехико Юнайтед 2:0 Портленд Тимберс - Остин 2:2 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 2:0 Остин - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Лос-Анджелес - Остин 3:0 Остин - Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо - Остин 2:0
Результаты матчей
Ванкувер Уайткэпс
Остин
Точный счет
1:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
3:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:1
5 раз 24%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
1:2
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
3:0
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
11 раз 52%
0
3 раза 14%
2
3 раза 14%
3
2 раза 10%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
1
8 раз 36%
2
6 раз 27%
0
5 раз 23%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Ванкувер Уайткэпс
Остин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
92
66
56
39
29
210
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
83
18
47
18
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
183
Больше Меньше
175
714
913
417
319
219
121
219
120
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|12
|2
|8
|40 - 27
|38
|2.
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|33 - 24
|36
|3.
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|28 - 22
|35
|4.
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|32 - 33
|34
|5.
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|28 - 29
|32
|6.
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|30 - 31
|29
|7.
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|24 - 25
|29
|8.
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|34 - 30
|28
|9.
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|26 - 31
|28
|10.
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|25 - 29
|27
|11.
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|30 - 34
|26
|12.
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|23 - 31
|23
|13.
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|23 - 33
|22
|14.
|Заявка
|22
|3
|9
|10
|16 - 30
|18
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|14
|6
|2
|36 - 24
|48
|2.
|Заявка
|22
|11
|7
|4
|38 - 28
|40
|3.
|Заявка
|23
|11
|5
|7
|30 - 19
|38
|4.
|Заявка
|22
|11
|4
|7
|37 - 25
|37
|5.
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|43 - 30
|36
|6.
|Заявка
|23
|9
|8
|6
|41 - 37
|35
|7.
|Заявка
|22
|9
|7
|6
|32 - 27
|34
|8.
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|32 - 30
|30
|9.
|Заявка
|22
|7
|8
|7
|30 - 31
|29
|10.
|Заявка
|22
|8
|2
|12
|20 - 32
|26
|11.
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|21 - 23
|26
|12.
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|30 - 38
|26
|13.
|Заявка
|23
|5
|11
|7
|24 - 28
|26
|14.
|Заявка
|23
|3
|10
|10
|18 - 32
|19
|15.
|Заявка
|21
|5
|3
|13
|22 - 33
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|18 - 9
|25
|2.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|22 - 10
|24
|3.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|19 - 8
|23
|4.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|26 - 10
|22
|5.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|25 - 13
|22
|6.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|14 - 5
|21
|7.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 10
|20
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 10
|18
|9.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|20 - 15
|17
|10.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 10
|15
|11.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 15
|14
|12.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 16
|13
|13.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 11
|11
|14.
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|7 - 10
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|21 - 7
|31
|2.
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|25 - 10
|27
|3.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|30 - 12
|27
|4.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 8
|26
|5.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|26 - 13
|24
|6.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 6
|23
|7.
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|15 - 5
|21
|8.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 12
|19
|9.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|16 - 13
|19
|10.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|18 - 13
|18
|11.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|14 - 13
|16
|12.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|20 - 14
|16
|13.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|11 - 11
|15
|14.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|15.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 17
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 17
|21
|2.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|14 - 17
|16
|3.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|14 - 18
|16
|4.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 17
|14
|5.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 14
|12
|6.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 21
|11
|7.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 15
|9
|8.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 20
|9
|9.
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|10 - 19
|9
|10.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|7 - 18
|8
|11.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 21
|8
|12.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 20
|7
|13.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 17
|6
|14.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 23
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|15 - 17
|17
|2.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 15
|15
|3.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|16 - 19
|14
|4.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|12 - 16
|14
|5.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 18
|13
|6.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 11
|12
|7.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 21
|12
|8.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 18
|11
|9.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 24
|11
|10.
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|10 - 15
|10
|11.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 18
|9
|12.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|5 - 10
|7
|13.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|5 - 27
|5
|14.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|7 - 18
|4
|15.
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|7 - 21
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|13 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (2)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|11 (5)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|11 (5)
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|10 (2)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 8
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 8
|Колорадо Рэпидс
|Абубакар Лалас
|1 7
|Хьюстон Динамо
|Эррера Эктор
|2 5
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|2 5