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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Ванкувер Уайткэпс
2:1
Конец матча
Остин
0'
1:0
1' Гол
Pedro Vite
1:1
47' Гол
Редес Родни
52' Желтая карточка
Редес Родни
2:1
72' Гол
Кордова Серхио
78' Желтая карточка
Лундквист Адам
87' Желтая карточка
Кубас Андрес
90' Желтая карточка
Блэкмон Тристан
90'+15
18
Такаока
Ёхеи
6
Блэкмон
Тристан
4
Веселинович
Ранко
14
Мартинш
Луиш
20
Кубас
Андрес
28
Levonte
Johnson
8
Шёпф
Алессандро
16
Берхальтер
Себастьян
45
Pedro
Vite
25
Голд
Райан
24
Уайт
Брайан
1
Стувер
Брэд
24
Лима
Ник
18
Касканте
Хулио
4
Келлер
Кипп
17
Галлахер
Джон
33
Вольфф
Оуэн
5
Валенсия
Йохан
13
Финлей
Итан
10
Дриусси
Себастьян
14
Фагундес
Диего
37
Урути
Максимилиано
Ванкувер Уайткэпс
3-4-2-1
Остин
4-2-3-1

История личных встреч

Ванкувер Уайткэпс
Остин

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

М
0:0
М
2:0
М
3:0
М
2:1
М
1:2

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
0.67

Среднее время на гол

45
135

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1.33
0.5

Среднее время на гол

67
180

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1.6
0.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2

Среднее время на гол

56
150

Бомбардиры внутри турнира

Ванкувер Уайткэпс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уайт Брайан 7 0.33
Голд Райан 5 (2) 0.24
Simon Becher 4 0.19
Pedro Vite 4 0.19
Грессель Юлиан 3 0.14
Веселинович Ранко 2 0.1
Али Ахмед 1 0.05
Браун Джавейн 1 0.05
Берхальтер Себастьян 1 0.05
Шёпф Алессандро 1 0.05
Кордова Серхио 1 0.05
Блэкмон Тристан 1 0.05
Кубас Андрес 0 0
Остин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дриусси Себастьян 6 (1) 0.27
Зардес Гьяси 5 0.23
Галлахер Джон 5 0.23
Финлей Итан 3 0.14
Касканте Хулио 2 0.09
Ригони Эмилиано 2 0.09
Фагундес Диего 2 0.09
Лима Ник 1 0.05
Гэвин Вулфф 1 0.05
Редес Родни 1 0.05
Брюин Уилл 1 0.05
Урути Максимилиано 1 0.05
Даниэль Перейра 0 0
Лундквист Адам 0 0
Вяйсянен Лео 0 0

Карточки

Ванкувер Уайткэпс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mathias Laborda 5 1
Кубас Андрес 5 0
Блэкмон Тристан 5 0
Уайт Брайан 4 0
Голд Райан 3 0
Pedro Vite 3 0
Берхальтер Себастьян 3 0
Рапосо Райан 3 0
Али Ахмед 2 0
Мартинш Луиш 2 0
Грессель Юлиан 2 0
Шёпф Алессандро 2 0
Кордова Серхио 2 0
Браун Джавейн 2 0
Веселинович Ранко 2 0
Vanni Sartini 1 0
Остин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даниэль Перейра 6 0
Лима Ник 4 0
Редес Родни 2 1
Ринг Александр 3 0
Касканте Хулио 3 0
Вяйсянен Лео 3 0
Галлахер Джон 3 0
Урути Максимилиано 2 0
Лундквист Адам 2 0
Брюин Уилл 1 0
Фагундес Диего 1 0
Финлей Итан 1 0
Зардес Гьяси 1 0
Дриусси Себастьян 1 0
Ригони Эмилиано 1 0
Валенсия Йохан 1 0
Гэвин Вулфф 1 0
Sofiane Djeffal 1 0
Вольфф Оуэн 1 0

Результаты матчей

Ванкувер Уайткэпс
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Остин
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

6
3

Волевые поражения

5
6
Ванкувер Уайткэпс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Остин
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

13
6

Волевые поражения

5
13
Ванкувер Уайткэпс
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (9)
43% (9)
14% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
38% (8)
14% (3)
Остин
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
18% (4)
50% (11)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
32% (7)
45% (10)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

19
9

Волевые поражения

10
19

Голы по времени матча

Забито

23
14
10 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
11 Не забивали 14
2
9%
1
7%
1-15
4
17%
1
7%
16-30
4
17%
4
29%
31-45
6
26%
5
36%
46-60
3
13%
1
7%
61-75
4
17%
2
14%
76-90

Пропущено

15
21
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
2
13%
1
5%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
2
13%
3
14%
31-45
3
20%
5
24%
46-60
3
20%
5
24%
61-75
3
20%
5
24%
76-90

Забито

9
16
6 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
15 Не забивали 13
2
22%
1
6%
1-15
3
33%
3
19%
16-30
1
11%
4
25%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
11%
1
6%
61-75
2
22%
5
31%
76-90

Пропущено

17
10
10 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
12%
1
10%
1-15
2
12%
3
30%
16-30
6
35%
0
0%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
2
12%
1
10%
61-75
2
12%
5
50%
76-90

Забито

32
30
16 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 10
5 Не забивали 5
4
13%
2
7%
1-15
7
22%
4
13%
16-30
5
16%
8
27%
31-45
6
19%
7
23%
46-60
4
13%
2
7%
61-75
6
19%
7
23%
76-90

Пропущено

32
31
16 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 17
4
13%
2
6%
1-15
4
13%
5
16%
16-30
8
25%
3
10%
31-45
6
19%
5
16%
46-60
5
16%
6
19%
61-75
5
16%
10
32%
76-90

Результаты последних матчей

Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Цинциннати 1:1
Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 6:2 Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:0 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 0:0 Остин - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 0:3 Ванкувер Уайткэпс - ФК Монреаль 5:0 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Реал Эспанья - Ванкувер Уайткэпс 3:2
Остин
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Миннесота Юнайтед - Остин 1:4 Интер Майами - Остин 1:1 Остин - Хьюстон Динамо 3:0 Остин - Даллас 3:0
Спортинг Канзас-Сити - Остин 4:1 Остин - Реал Солт-Лейк 1:2 Остин - Миннесота Юнайтед 2:1 Хьюстон Динамо - Остин 2:1 Остин - Чикаго Файр 0:2 Остин - Торонто 1:0 Сиэтл Саундерс - Остин 1:2 Остин - Даллас 0:1 Остин - Нью-Мехико Юнайтед 2:0 Портленд Тимберс - Остин 2:2 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 2:0 Остин - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Лос-Анджелес - Остин 3:0 Остин - Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо - Остин 2:0

Результаты матчей

Ванкувер Уайткэпс
Остин

Точный счет

1:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
3:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:1
5 раз 24%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
1:2
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
3:0
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
11 раз 52%
0
3 раза 14%
2
3 раза 14%
3
2 раза 10%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
1
8 раз 36%
2
6 раз 27%
0
5 раз 23%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Ванкувер Уайткэпс
Остин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
9
2
6
6
1.5
5
6
3
9
2.5
2
9
2
10
3.5
2
10
4.5
1
11
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
3
1
8
1.5
4
7
1
8
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
3
0.5
Больше Меньше
17
5
7
14
1.5
9
13
4
17
2.5
3
19
2
19
3.5
1
21
2
19
4.5
1
20
5.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 22 12 2 8 40 - 27 38
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 22 10 6 6 33 - 24 36
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 23 10 5 8 28 - 22 35
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 23 9 7 7 32 - 33 34
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 23 8 8 7 28 - 29 32
6.
Остин
 Заявка 22 8 5 9 30 - 31 29
7.
Даллас
 Заявка 22 8 5 9 24 - 25 29
8.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 21 7 7 7 34 - 30 28
9.
Хьюстон Динамо
 Заявка 22 8 4 10 26 - 31 28
10.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 21 7 6 8 25 - 29 27
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 24 6 8 10 30 - 34 26
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 22 5 8 9 23 - 31 23
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 21 5 7 9 23 - 33 22
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 22 3 9 10 16 - 30 18

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 22 14 6 2 36 - 24 48
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 22 11 7 4 38 - 28 40
3.
Нэшвилл
 Заявка 23 11 5 7 30 - 19 38
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 22 11 4 7 37 - 25 37
5.
Коламбус Крю
 Заявка 22 10 6 6 43 - 30 36
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 23 9 8 6 41 - 37 35
7.
Орландо Сити
 Заявка 22 9 7 6 32 - 27 34
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 23 8 6 9 32 - 30 30
9.
Чикаго Файр
 Заявка 22 7 8 7 30 - 31 29
10.
ФК Монреаль
 Заявка 22 8 2 12 20 - 32 26
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 22 6 8 8 21 - 23 26
12.
Шарлотт
 Заявка 22 6 8 8 30 - 38 26
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 23 5 11 7 24 - 28 26
14.
Торонто
 Заявка 23 3 10 10 18 - 32 19
15.
Интер Майами
 Заявка 21 5 3 13 22 - 33 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 12 7 4 1 18 - 9 25
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 12 7 3 2 22 - 10 24
3.
Хьюстон Динамо
 Заявка 11 7 2 2 19 - 8 23
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 11 7 1 3 26 - 10 22
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 12 6 4 2 25 - 13 22
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 12 6 3 3 14 - 5 21
7.
Даллас
 Заявка 11 6 2 3 16 - 10 20
8.
Остин
 Заявка 11 5 3 3 16 - 10 18
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 12 5 2 5 20 - 15 17
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 10 4 3 3 14 - 10 15
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 4 2 4 16 - 15 14
12.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 3 4 4 15 - 16 13
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 9 2 5 2 11 - 11 11
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 11 1 6 4 7 - 10 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 11 10 1 0 21 - 7 31
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 11 8 3 0 25 - 10 27
3.
Коламбус Крю
 Заявка 12 8 3 1 30 - 12 27
4.
Нэшвилл
 Заявка 12 8 2 2 21 - 8 26
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 11 7 3 1 26 - 13 24
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 10 7 2 1 21 - 6 23
7.
ФК Монреаль
 Заявка 10 7 0 3 15 - 5 21
8.
Орландо Сити
 Заявка 12 5 4 3 18 - 12 19
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 12 5 4 3 16 - 13 19
10.
Чикаго Файр
 Заявка 11 4 6 1 18 - 13 18
11.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 10 4 4 2 14 - 13 16
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 11 4 4 3 20 - 14 16
13.
Торонто
 Заявка 12 3 6 3 11 - 11 15
14.
Интер Майами
 Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
15.
Шарлотт
 Заявка 11 3 5 3 15 - 17 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 6 3 3 17 - 17 21
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 11 5 1 5 14 - 17 16
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 12 5 1 6 14 - 18 16
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 4 2 5 14 - 17 14
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 10 3 3 4 11 - 14 12
6.
Остин
 Заявка 11 3 2 6 14 - 21 11
7.
Даллас
 Заявка 11 2 3 6 8 - 15 9
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 11 2 3 6 9 - 20 9
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 12 1 6 5 10 - 19 9
10.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 11 1 5 5 7 - 18 8
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 1 5 6 9 - 21 8
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 1 4 6 10 - 20 7
13.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 1 3 5 9 - 17 6
14.
Хьюстон Динамо
 Заявка 11 1 2 8 7 - 23 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 11 4 5 2 15 - 17 17
2.
Орландо Сити
 Заявка 10 4 3 3 14 - 15 15
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 12 4 2 6 16 - 19 14
4.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 4 2 6 12 - 16 14
5.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 11 3 4 4 13 - 18 13
6.
Нэшвилл
 Заявка 11 3 3 5 9 - 11 12
7.
Шарлотт
 Заявка 11 3 3 5 15 - 21 12
8.
Чикаго Файр
 Заявка 11 3 2 6 12 - 18 11
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 12 2 5 5 15 - 24 11
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 13 1 7 5 10 - 15 10
11.
Коламбус Крю
 Заявка 10 2 3 5 13 - 18 9
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 1 4 5 5 - 10 7
13.
ФК Монреаль
 Заявка 12 1 2 9 5 - 27 5
14.
Интер Майами
 Заявка 10 1 1 8 7 - 18 4
15.
Торонто
 Заявка 11 0 4 7 7 - 21 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 13 (7)
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (2)
Цинциннати Акоста Лусиано 11 (5)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 11 (5)
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 8
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 8
Колорадо Рэпидс Абубакар Лалас 1 7
Хьюстон Динамо Эррера Эктор 2 5
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 2 5
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 1'
      Уайт Брайан сделал результативную передачу.
    • 1'
      Г О О О О Л - Pedro Vite бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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